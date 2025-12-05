Die 11 besten Canva-KI-Alternativen für Designer im Jahr [Jahr]

Sie haben die ganze Woche lang Canva-Vorlagen durchgesehen, und irgendwie sieht alles immer gleich aus. Die Layouts verschwimmen miteinander, und die KI-Vorschläge passen nicht ganz zu Ihrem Stil.

Aber großartiges Design sollte sich nicht generisch anfühlen.

Die Canva-KI-Alternativen auf dieser Liste bieten eine neue Perspektive – mit intelligenterer Automatisierung, besserer Benutzerdefinierung und kreativer Freiheit, die sich mehr nach Ihnen anfühlt.

Sind Sie bereit, Ihr neues bevorzugtes Tool zu finden? Dann legen wir los! 👇

Die besten Canva-KI-Alternativen auf einen Blick

Hier sind einige der besten Canva-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie leistungsstärkere KI-Features und mehr Kontrolle über Ihre Designs wünschen.

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp Kreative Teams, die strukturierte Workflows benötigen Größe des Teams: Solo → Unternehmen KI-Briefings, Umwandlung von Whiteboard-Inhalten in Aufgaben, Figma-Einbettungen, Automatisierungen, kreative Flows Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar Snappa Schnelle Social-Media-GrafikenTeamgröße: Kleine Teams, Solopreneure Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand Kit, Social Scheduling Kostenlos, kostenpflichtig ab 15 $/Monat Fotor KI KI-Fotooptimierung + künstlerische FilterTeamgröße: Beliebig Porträtretusche, KI-Fotofarben, KI-Ausschnitt, Kunstgenerator Kostenlos, Pro ab 10,99 $/Monat Adobe Express Markenkonsistente Assets mit dem Adobe-Ökosystem Teamgröße: Kreativprofis, Marketingteams Zugriff auf Adobe Stock, Schnellaktionen, Video-Tools, CC-Bibliotheken Free, Premium 9,99 $/Monat Visme Datengesteuerte Visualisierungen + PräsentationenTeamgröße: Teams aus Business und Bildung Intelligente Diagramme, interaktive Karten, Bildschirmaufzeichnung, Animationssteuerung Kostenlos, Pro 59 $/Monat Figma KI Kollaboratives UI/UX-DesignTeamgröße: Produkt-, Design- und Entwicklerteams Auto Layout, Make Design KI, Designsysteme, interaktive Prototypen Kostenlos, professionell ab 20 $/Monat Piktochart Infografiken und BerichteTeamgröße: Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Pädagogen Interaktive Grafiken, Editor für Blöcke, Datenimport, Markenvorlagen Kostenlos, Pro 29 $/Monat Designs. ai KI-generierte Marken-Kits und Visuals Teamgröße: Kleine Teams, Ersteller Logo-Generator, Video-Maker, Designmaker, Farbabgleich Pläne ab 29 $/Monat Pixlr Schnelle browserbasierte Fotobearbeitung Teamgröße: Beliebig KI-Ausschnitt, Stapelbearbeitung, Doppelbelichtung, Vorlagendesigner Kostenlos, Premium 9,99 $/Monat Design Wizard Marketingvorlagen und SchnellwerbungTeamgröße: Kleine Unternehmen, Vermarkter Kampagnenbasierte Vorlagen, Social-Media-Planung, Motion Graphics Free, Pro 9,99 $/Monat PicMonkey Fotocollagen und Porträtretusche Teamgröße: KMUs, Ersteller Intelligente Collagen-Layouts, Retuschier-Tools, Rahmen/Umrandungen Kostenlose Testversion, kostenpflichtig ab 7,99 $/Monat

Warum eine Alternative zu Canva KI wählen?

Canva KI wurde für die schnelle und einfache Erstellung von Inhalten entwickelt, entspricht jedoch möglicherweise nicht immer allen kreativen oder professionellen Anforderungen. Hier sind einige Gründe, warum Sie sich nach einer Alternative zu Canva KI umsehen sollten:

Eingeschränkte kreative Flexibilität: Die KI stützt sich oft stark auf Die KI stützt sich oft stark auf Grafikdesign-Vorlagen . Das kann es schwierig machen, Designs zu erstellen, die sich wirklich einzigartig anfühlen oder auf Ihre Marke zugeschnitten sind.

Allgemeine Ausgabequalität: KI-generierte Texte und Grafiken können zu allgemein oder einfach wirken, insbesondere für Nischenprojekte oder Projekte mit hohen Qualitätsansprüchen.

Minimale Kontrolle über KI-Vorschläge: Sie haben nur ein Limit an Kontrolle darüber, wie die KI Inhalte generiert oder verfeinert. Das ist frustrierend, wenn Sie sehr spezifische Ergebnisse benötigen.

Paywall-lastige Features: Viele Viele KI-Tools für Designer – wie Magic Write, Bildgenerierung oder erweiterte Hintergrundentfernung – erfordern kostenpflichtige Pläne.

Nicht ideal für komplexe Workflows: Für Teamzusammenarbeit oder größere Projekte mit Inhalt bieten die KI-Tools von Canva möglicherweise nicht die erforderliche Tiefe oder Struktur.

🔍 Wussten Sie schon? 74 % der Künstler haben bereits mit KI-Tools wie ChatGPT experimentiert, um ihre Kunstwerke zu erstellen oder zu verbessern.

Die besten Canva-KI-Alternativen

Wenn Sie an Ihre kreativen Grenzen stoßen, bieten diese Canva-KI-Alternativen einen größeren Bereich, bessere Kontrolle und intelligentere Ergebnisse, ohne dabei an Geschwindigkeit einzubüßen.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für Design-Aufgaben-Workflows und KI-gestützte kreative Zusammenarbeit)

Optimieren Sie Ihren Design-Workflow in ClickUp Verwenden Sie ClickUp für Design-Teams, um kreative Ergebnisse zu strukturieren.

ClickUp ist eine leistungsstarke Alternative zu Canva AI, die dort ansetzt, wo schnelle visuelle Tools aufhören. Es bringt Struktur in die kreative Arbeit und integriert KI, sodass Teams schneller vorankommen, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Behalten Sie die Kontrolle über Ihren Designprozess.

Möglicherweise müssen Sie an einem Tag fünf verschiedene Designaufgaben bewältigen, von Mockups für eine Verkaufspräsentation bis hin zu Last-Minute-Bannern. ClickUp for Design Teams hilft Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Nehmen wir an, Sie leiten eine Markenumstellung. Sie können das gesamte Projekt in ClickUp-Aufgaben für Logo-Konzepte, aktualisierte Markenfarben, Landingpage-Grafiken und die Übergabe von Assets unterteilen. Weisen Sie Eigentümer zu, legen Sie Fristen fest und verschieben Sie Aufgaben durch die Überprüfungsphasen – alles von einem Ort aus.

Ihr Team weiß genau, was als Nächstes ansteht, und Sie verschwenden keine Zeit damit, Updates zu verfolgen.

Verwandeln Sie erste Ideen in klare Umsetzungspläne.

Mit ClickUp Whiteboards lassen sich ganz einfach Inputs sammeln, Konzepte skizzieren und Layouts entwerfen, ohne dass die Verbindung zwischen Ideenfindung und Umsetzung verloren geht. Während die kreative Arbeitsfläche von Canva KI nicht mit Aufgaben-Workflows verknüpft ist, können Sie mit ClickUp Haftnotizen, Wireframes und Abschnitte in nachverfolgbare Arbeitselemente umwandeln.

Wandeln Sie Layout-Elemente mit ClickUp Whiteboards in nachverfolgbare Arbeiten um.

Angenommen, Ihr Team startet eine Kampagne zur Einführung einer Reise-App. Auf dem Whiteboard planen Sie eine scrollbasierte Landing Page mit standortbezogenen Grafiken, Werbebannern und einem Slider mit Kundenstimmen. Sobald die Richtung klar ist, weisen Sie jede visuelle Komponente als separate Aufgabe den Designern und Illustratoren zu, die bereits mit der Zeitleiste des Projekts verbunden sind.

Auch hier bietet ClickUp Brain einen Wert. Es handelt sich um eine in ClickUp integrierte KI-Engine, die Teams dabei hilft, schneller zu schreiben, zu erstellen und zu organisieren.

Generieren Sie visuelle Konzepte direkt aus Eingabeaufforderungen mit ClickUp Brain in Whiteboards.

Für Ihr Brainstorming zur Reise-App können Sie ClickUp Brain beispielsweise mit folgendem Befehl auffordern: „Erstellen Sie eine Kopfzeile für eine Sommerreise-Kampagne mit leuchtenden Farben, auf der junge Alleinreisende und berühmte Sehenswürdigkeiten zu sehen sind.“

ClickUp Brain liefert Ihnen ein Bildkonzept direkt in Ihrem Whiteboard. So bleibt die frühe Ideenfindung schnell, fokussiert und sofort umsetzbar.

Wenn Sie noch auf der Suche nach Layout-Optionen sind, probieren Sie die Design-Brief-Whiteboard-Vorlage von ClickUp aus. Mit dieser Whiteboard-Vorlage können Sie Bereiche wie Banner, CTA-Blöcke oder Testimonials visuell abbilden.

Halten Sie Ihre kreative Planung mit KI am Laufen.

Die KI -Design-Kollaborationssoftware unterstützt Ihr Team auch bei den Teilen des Design-Workflows, die normalerweise zu Verzögerungen führen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain in Dokumenten sofort einen detaillierten Kreativ-Brief

Zu Beginn können Sie damit anhand einiger Schlüssel-Eingaben einen detaillierten Kreativ-Brief erstellen.

Wenn Ihr Team beispielsweise eine Sommerkampagne für eine Reise-Buchungs-App startet, können Sie das Ziel (Steigerung der Downloads), die Zielgruppe (Millennials, die alleine reisen) und den Ton (optimistisch, unbeschwert) eingeben. Die KI erstellt in ClickUp Docs einen vollständigen Kreativ-Brief, einschließlich vorgeschlagener Asset-Typen und Messaging-Ansätze.

Sobald Ihr Team mit der Erstellung von Assets beginnt, hilft ClickUp Brain dabei, die Versionierung und das Feedback zu vereinfachen.

Wenn Ihr Motion Designer eine überarbeitete Instagram-Story hochlädt und der Marketingleiter drei Kommentare mit Notizen hinterlässt, bitten Sie die KI, die wichtigsten Änderungen in die Aufgabe zu übernehmen. Sie aktualisiert die Beschreibung und generiert Unteraufgaben, sodass die Editors wissen, was zu korrigieren ist, und die Prüfer die nächste Version ohne Verwirrung genehmigen können.

Um dies noch schneller zu machen, bietet Ihnen die ClickUp Creative and Design Vorlage eine vorgefertigte Struktur für die Verwaltung von Briefings, Asset-Prüfungen, Fristen und Freigaben.

Sie können KI auch in jeder Aufgabe oder jedem Kommentar-Thread verwenden, um schnell Textoptionen wie alternative CTAs, In-App-Banner-Titel oder sogar Alt-Text zu erstellen.

Die besten Features von ClickUp

Standardisieren Sie Anfragen: Verwenden Sie die vorgefertigte Verwenden Sie die vorgefertigte ClickUp-Vorlage für Designanfragen , um Ziele, Zeitleisten, Dateispezifikationen und Überprüfungscheckpoints zu erfassen, damit Designer immer mit einem vollständigen Briefing beginnen können.

Design-Dateien sichtbar halten: Fügen Sie Live-Figma-Einbettungen direkt in Aufgaben ein, damit Mitarbeiter Änderungen leichter anzeigen, kommentieren und verfolgen können, ohne ClickUp verlassen zu müssen.

Spezifikationen und Richtlinien zentralisieren: Speichern Sie Markenreferenzen, Abmessungen und Designnotizen in Dokumenten, die mit der Aufgabe in Verbindung bleiben.

Team- und Rollen-übergreifende Zusammenarbeit: Bringen Sie Marketing, Produktentwicklung und Design an einem Ort zusammen, um Feedback zu geben, Aktualisierungen zuzuweisen und die Arbeit ohne Verzögerungen voranzutreiben.

Automatisieren Sie Überprüfungszyklen: Legen Sie Auslöser fest, um Prüfer zuzuweisen, Aufgaben in die nächste Phase zu verschieben oder Teamkollegen zu benachrichtigen, wenn Assets fertig sind – mit Legen Sie Auslöser fest, um Prüfer zuzuweisen, Aufgaben in die nächste Phase zu verschieben oder Teamkollegen zu benachrichtigen, wenn Assets fertig sind – mit ClickUp Automatisierung

Limitierungen von ClickUp

ClickUp verfügt über keine native Asset-Bibliothek oder DAM-Feature (Digital Asset Management).

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist, was aus einer aktuellen G2-Bewertung hervorsticht:

ClickUp ist eines der wichtigsten tools, die wir als Spielestudio verwenden. Ich bin Produzent und arbeite mit einem Team von etwa 100 Mitarbeitern an einem Ego-Shooter. ClickUp hilft uns dabei, alles zu verwalten. Dazu gehören Designaufgaben, technische Arbeiten, QA-Fehler und Feedback zum Artwork. Mir gefällt besonders, wie anpassbar es ist. Jede Abteilung kann ihre Arbeit so organisieren, wie es für sie am besten passt, aber alles läuft dennoch in einem System zusammen. Die Sprint-Planung ist einfacher und die Automatisierungen und Integrationen sparen uns viel Zeit.

ClickUp ist eines der wichtigsten tools, die wir als Spielestudio verwenden. Ich bin Produzent und arbeite mit einem Team von etwa 100 Mitarbeitern an einem Ego-Shooter. ClickUp hilft uns dabei, alles zu verwalten. Dazu gehören Designaufgaben, technische Arbeiten, QA-Fehler und Feedback zum Artwork. Mir gefällt besonders, wie anpassbar es ist. Jede Abteilung kann ihre Arbeit so organisieren, wie es für sie am besten passt, aber alles läuft dennoch in einem System zusammen. Die Sprint-Planung ist einfacher und die Automatisierungen und Integrationen sparen uns viel Zeit.

🧠 Wissenswertes: Ai-Da, die weltweit erste ultrarealistische Roboter-Künstlerin, hatte bereits Einzelausstellungen in großen Galerien, und ihre Arbeiten haben Debatten darüber ausgelöst, was es bedeutet, ein Ersteller zu sein.

2. Snappa (am besten geeignet für Grafiken in sozialen Medien)

via Snappa

Bei den meisten Webdesign-Tools müssen Sie die Abmessungen für verschiedene Plattformen erraten, aber Snappa macht dies überflüssig. Die Canva-KI-Alternative konzentriert sich speziell auf die Erstellung von Social-Media-Inhalten und bietet voreingestellte Größen für alle wichtigen Plattformen, von Instagram-Stories bis hin zu LinkedIn-Bannern.

Was dieses Tool besonders praktisch macht, ist seine Buffer-Integration, die eine direkte Planung ohne Wechsel zwischen Anwendungen ermöglicht. Allerdings ist die Auswahl an Vorlagen im Vergleich zu umfassenderen Designplattformen nach wie vor begrenzt.

Die besten Features von Snappa

Passen Sie Designs mit dem Feature Magic Resize sofort an über 30 Social-Media-Formate an.

Erhalten Sie Vorschläge zur Designverbesserung vom integrierten Graphics Autopilot .

Wenden Sie Markenfarben konsistent an, indem Sie die Farbpalette des Marken-Kits im Speicher speichern.

Limitierungen von Snappa

Begrenzte benutzerdefinierte Zeichentools erschweren die Erstellung origineller Grafiken von Grund auf.

Die Vorlagenbibliothek konzentriert sich stark auf soziale Medien, es fehlen Optionen für Printdesigns.

Keine erweiterten Funktionen für die Ebenenverwaltung oder Mischmodi

Die Auswahl an Schriftarten ist im Vergleich zu anderen Designplattformen weiterhin eingeschränkt.

Preise für Snappa

Free

Pro: 15 $/Monat

Team: 30 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Snappa

G2: 4,6/5 (über 35 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Snappa?

Eine hilfreiche Rezension auf G2 erklärt es gut:

Die Flexibilität bei der Arbeit mit Text – Anpassung von Stilen, Farben und Proportionen –, die Speicherstruktur nach Projekten und die einfache Verwaltung der Plattform sind die Dinge, die mir an Snappa am besten gefallen, bei der Bearbeitung meiner Materialien, wenn die Zeit knapp ist und ich kein Experte für Design-Tools bin.

Die Flexibilität bei der Arbeit mit Text – Anpassung von Stilen, Farben und Proportionen –, die Speicherstruktur nach Projekten und die einfache Verwaltung der Plattform sind die Dinge, die mir an Snappa am besten gefallen, bei der Bearbeitung meiner Materialien, wenn die Zeit knapp ist und ich kein Experte für Design-Tools bin.

📮 ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein /AI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umsetzen können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den /AI-Bildgenerator, anhand Ihrer Eingabe eine visuelle Darstellung zu erstellen. Es ist die Alles-App für die Arbeit, mit der Sie schneller Ideen entwickeln, visualisieren und umsetzen können!

3. Fotor AI (am besten geeignet für die Verbesserung von Fotos mit KI)

via Fotor / AI

Das AI Portrait-Feature von Fotor AI kann Gesichter erkennen und gezielte Verbesserungen wie Zahnaufhellung und Hautglättung vornehmen. Über die grundlegenden Funktionen der Bearbeitung hinaus umfasst die Canva-AI-Alternative einen Kunstgenerator, der Fotos mithilfe von Textvorgaben in künstlerische Stile umwandelt.

Allerdings kann die KI-Verarbeitung während der Spitzenzeiten langsam sein. Darüber hinaus erfordern einige erweiterte Features Premium-Abonnements, die schnell teuer werden können.

Die besten Features von Fotor KI

Passen Sie Beleuchtung, Kontrast und Sättigung automatisch anhand des Bildinhalts mit KI Scene Enhancement an.

Stellen Sie mit dem KI-Photo-Colorizer Schwarz-Weiß-Fotos in voller Farbe wieder her.

Entfernen Sie komplexe Hintergründe mit KI-gestützten Ausschnitttools, die auch feine Details verarbeiten.

Verbessern Sie die Porträtqualität mit KI-gestützter Hautretusche und Verbesserungen der Gesichtszüge.

Einschränkungen von Fotor KI

Im Vergleich zu professioneller Software für die Bildbearbeitung wird nur das Grundsortiment an Dateiformaten unterstützt.

Die Funktionen zur Stapelverarbeitung sind in den niedrigeren Plänen eingeschränkt.

Preise für Fotor KI

Free

Fotor Pro: 10,99 $/Monat

Fotor Pro+: 23,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fotor KI

G2: 4,2/5 (über 320 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.035 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fotor KI?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Fotor verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Verwendung und Auswahl von KI-Tools und Bildgeneratoren vereinfacht. Bilder können anhand von Eingabeaufforderungen erstellt werden, oder Sie können Ihre eigenen Bilder aus Eingabeaufforderungen hochladen und dann KI-Filter auswählen, um sie zu bearbeiten oder zu ändern, einschließlich des Hinzufügens von Bewegungen und Spezialeffekten. Sie können es auch als Design-Tool zum Erstellen von Logos und anderen Grafiken verwenden. Ich nehme in der Regel die Ergebnisse von Fotor und modifiziere sie dann umfassend mit traditionellen Design- und Fotobearbeitungstechniken.

Fotor verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Verwendung und Auswahl von KI-Tools und Bildgeneratoren vereinfacht. Bilder können anhand von Eingabeaufforderungen erstellt werden, oder Sie können Ihre eigenen Bilder aus Eingabeaufforderungen hochladen und dann KI-Filter auswählen, um sie zu bearbeiten oder zu ändern, einschließlich des Hinzufügens von Bewegungen und Spezialeffekten. Sie können es auch als Design-Tool zum Erstellen von Logos und anderen Grafiken verwenden. Ich nehme in der Regel die Ergebnisse von Fotor und modifiziere sie dann umfassend mit traditionellen Design- und Fotobearbeitungstechniken.

4. Adobe Express (am besten geeignet für Markenkonsistenz)

über Adobe Express

Im Gegensatz zu eigenständigen Tools für die Zusammenarbeit von Design-Teams lässt sich Adobe Express nahtlos in das Creative Cloud-Ökosystem integrieren. Diese Verbindung ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die umfangreiche Bibliothek von Adobe Stock und die Creative Cloud-Bibliotheken für Marken-Assets.

Das Feature „Quick Actions” der Canva-KI-Alternative erledigt gängige Aufgaben wie das Entfernen von Hintergründen oder das Ändern der Bildgröße in Sekundenschnelle.

Die besten Features von Adobe Express

Greifen Sie direkt im Editor auf die Premium-Sammlung von Adobe Stock mit über 200 Millionen Assets zu.

Erstellen Sie animierte Grafiken und Video-Inhalte mit tools für die Zeitleiste.

Generieren Sie QR-Codes direkt in Ihren Designs für Print- und digitale Marketingmaterialien.

Limit von Adobe Express

Für den Zugriff auf hochwertige anpassbare Vorlagen und Stockbilder ist ein Adobe Creative Cloud-Abonnement erforderlich.

Im Vergleich zu Creative Suite-Anwendungen für Desktop-Computer eingeschränkte Offline-Funktionen

Einige Benutzer berichten von längeren Ladezeiten bei der Arbeit mit großen Bilddateien.

Preise für Adobe Express

Free

Adobe Express Premium: 9,99 $/Monat.

Adobe Firefly Pro: 19,99 $/Monat

Adobe Express Teams: 4,99 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe Express

G2: 4,5/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.210 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Adobe Express?

Echte Meinung aus einer G2-Bewertung:

Ich verwende Adobe Express gerne, wenn ich etwas gestalten muss, ohne Grafikdesigner zu sein. Es ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen, und ich kann damit schnell professionell aussehende Ergebnisse erzielen. Mir gefällt auch sehr gut, dass es eine KI gibt, die bei der Bearbeitung hilft. Das ist ein sehr hilfreiches Feature.

Ich verwende Adobe Express gerne, wenn ich etwas gestalten muss, ohne Grafikdesigner zu sein. Es ist sehr intuitiv und einfach zu bedienen, und ich kann damit schnell professionell aussehende Ergebnisse erzielen. Mir gefällt auch sehr gut, dass es eine KI gibt, die bei der Bearbeitung hilft. Das ist ein sehr hilfreiches Feature.

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie Prompt Chaining aus. Erstellen Sie etwas Einfaches, beschreiben Sie dann, was Ihnen daran gefällt, und machen Sie dies zu Ihrem nächsten Prompt.

5. Visme (am besten geeignet für die Datenvisualisierung)

via Visme

Während andere Tools für das Design-Projektmanagement Diagramme nur als Nebensache behandeln, sind sie bei Visme ein zentraler Bestandteil der Benutzererfahrung. Die Plattform hat eine direkte Verbindung zu Google Tabellen und Microsoft Excel-Dateien und aktualisiert Diagramme automatisch, wenn sich Daten ändern.

Die interaktive Karte ermöglicht anklickbare Regionen zur Darstellung geografischer Daten. Allerdings kann die Lernkurve für Benutzer, die eine einfache Drag-and-Drop-Funktion erwarten, steil sein.

Die besten Features von Visme

Richten Sie nahtlose Genehmigungsprozesse für Grafikdesign-Workflows für die Zusammenarbeit im Team ein.

Starten Sie Bildschirmaufnahmen direkt in Präsentationen für Tutorial-Inhalte.

Steuern Sie die Einstellungen der Animations-Zeitleiste, um komplexe Präsentationssequenzen zu erstellen.

Einschränkungen von Visme

Die kostenlose Version enthält Visme-Branding auf allen exportierten Inhalten.

Begrenzte Auswahl an Vorlagen außerhalb von Geschäfts- und Bildungsthemen

Für die Kollaborations-Features ist ein höherwertiges Abonnement für Teams erforderlich.

Preise für Visme

Free

Starter: 29 $/Monat

Pro: 59 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2: 4,5/5 (über 445 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 715 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Visme?

Laut einem G2-Rezensenten:

Visme bietet eine unglaublich intuitive Benutzeroberfläche mit einer Vielzahl von Vorlagen, mit denen sich professionelle Präsentationen, Infografiken und Berichte ganz einfach erstellen lassen. Die Drag-and-Drop-Funktion, anpassbare Elemente und integrierte Diagramme und Grafiken helfen dabei, Design-Workflows zu optimieren, insbesondere für Teams mit unterschiedlichen Erfahrungen im Bereich Grafikdesign.

Visme bietet eine unglaublich intuitive Benutzeroberfläche mit einer Vielzahl von Vorlagen, mit denen sich professionelle Präsentationen, Infografiken und Berichte ganz einfach erstellen lassen. Die Drag-and-Drop-Funktion, anpassbare Elemente und integrierte Diagramme und Grafiken helfen dabei, Design-Workflows zu optimieren, insbesondere für Teams mit unterschiedlichen Erfahrungen im Bereich Grafikdesign.

🧠 Wissenswertes: Der britische Künstler Harold Cohen schuf in den frühen 70er Jahren AARON, eines der ersten KI-Kunstprogramme. Es konnte selbstständig zeichnen und Cohen betrachtete es über 40 Jahre lang als seinen künstlerischen Partner.

6. Figma KI (am besten geeignet für kollaboratives Design)

via Figma KI

Die Auto Layout-Funktion von Figma AI passt Designs automatisch an, wenn sich Inhalte ändern, und sorgt so für konsistente Abstände und Ausrichtung. Mit dem Component System können Teams wiederverwendbare Designelemente erstellen, die in allen Instanzen aktualisiert werden.

Allerdings kann die browserbasierte Benutzeroberfläche bei der Bearbeitung komplexer Dateien mit vielen Zeichenflächen etwas träge sein. Außerdem befinden sich die KI-Features noch in der Beta-Phase und liefern gelegentlich inkonsistente Ergebnisse.

Die besten Features von Figma KI

Ermöglichen Sie eine Zusammenarbeit in Echtzeit, bei der mehrere Designer gleichzeitig mit Live-Cursorn für die Bearbeitung verwenden können.

Erstellen Sie Designsysteme mit Master-Komponenten, die Änderungen auf alle Instanzen übertragen.

Erstellen Sie mit Make Design KI Designvarianten für schnelles Prototyping.

Entwickeln Sie interaktive Prototypen mit fortschrittlichen Übergängen und Mikrointeraktionen.

Einschränkungen von Figma KI

Das Feature „Make Code“ von Figma erstellt React-Code, der oft unorganisiert und nicht mit den Quelldesigns synchronisiert ist.

Wenn Ihr Designsystem nicht standardmäßige Komponenten enthält, kann Figma KI diese möglicherweise nicht korrekt interpretieren.

Preise für Figma KI

Free

Figma KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 1.215 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 815 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Figma KI?

Aus einer G2-Bewertung:

Was mir am besten gefällt, ist, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Wer über grundlegende Designkenntnisse verfügt, wird sich schnell damit vertraut machen können. Es vereint zahlreiche Tools in einem, wie beispielsweise die Möglichkeit, Vektoren und Bilder für die Bearbeitung und das Ausschneiden von Clips zu verwenden, was sehr praktisch ist. Für andere Arten von Aufgaben gibt es etwas komplexere Tools, für die Sie jedoch ein Tutorial benötigen. Die Grundlagen sind sehr intuitiv.

Was mir am besten gefällt, ist, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Wer über grundlegende Designkenntnisse verfügt, wird sich schnell damit vertraut machen können. Es vereint zahlreiche tools in einem, wie beispielsweise die Möglichkeit, Vektoren und Bilder für die Bearbeitung und das Ausschneiden von Clips zu verwenden, was sehr praktisch ist. Für andere Arten von Aufgaben gibt es etwas komplexere tools, für die Sie jedoch ein Tutorial benötigen. Die Grundlagen sind sehr intuitiv.

💡 Profi-Tipp: Führen Sie ein Tagebuch in ClickUp Docs. Im Ernst. Notieren Sie sich, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und alle seltsamen Dinge, die die KI hervorgebracht hat. Das beschleunigt Ihren Prozess viel mehr, als jedes Mal zu improvisieren.

7. Piktochart (am besten geeignet für die Erstellung von Infografiken)

via Piktochart

Anstatt mit leeren Leinwänden zu beginnen, bietet Piktochart strukturierte Vorlagen speziell für das Informationsdesign. Mit dem blockbasierten Editor dieser Canva-KI-Alternative können Sie Inhaltsabschnitte austauschen, ohne das gesamte Layout neu gestalten zu müssen. Die Symbolsuchfunktion umfasst über eine Million Symbole, die nach Kategorie und Stil geordnet sind.

Der Haken? Für den Export hochauflösender Dateien ist ein Premium-Abonnement erforderlich.

Die besten Features von Piktochart

Füllen Sie Diagramme aus Tabellenkalkulationsdaten mit effizienten Datenimport-Tools.

Entwerfen Sie interaktive Infografiken mit anklickbaren Elementen und Hover-Effekten.

Passen Sie benutzerdefinierte Vorlagen an, die Ihr Farbschema und Ihre Schriftarten verwenden.

Limitierungen von Piktochart

Im Vergleich zu allgemeinen Design-Tools nur begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Die Features für die Zusammenarbeit bleiben hinter anderen Alternativen zu Canva KI wie ClickUp und Figma zurück.

Preise für Piktochart

Bewertungen und Rezensionen zu Piktochart

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 195 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Piktochart?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand aus einer G2-Bewertung:

Die Anwendung ist einfach und unkompliziert zu bedienen und ermöglicht die schnelle und mühelose Erstellung von Infografiken und Präsentationen. Sie bietet Layouts, die geändert und benutzerdefiniert angepasst werden können, ermöglicht die Anpassung von Text und Schriftart und das Einfügen eigener Bilder oder der von den Anbietern bereitgestellten Bilder. Ich persönlich kann die Informationen auf einfache Weise durch Ziehen und Ablegen sowie Hinzufügen von Texten anordnen. Die Anwendung verfügt über eine Reihe von Grafikoptionen, die an jede Art von Daten angepasst werden können.

Die Anwendung ist einfach und unkompliziert zu bedienen und ermöglicht die schnelle und mühelose Erstellung von Infografiken und Präsentationen. Sie bietet Layouts, die geändert und benutzerdefiniert angepasst werden können, ermöglicht die Anpassung von Text und Schriftart und das Einfügen eigener Bilder oder der von den Anbietern bereitgestellten Bilder. Ich persönlich kann die Informationen auf einfache Weise durch Ziehen und Ablegen sowie Hinzufügen von Texten anordnen. Die Anwendung verfügt über eine Reihe von Grafikoptionen, die an jede Art von Daten angepasst werden können.

8. Designs. ai (Am besten geeignet für KI-generierte Designs)

via Designs.ai

Designs. ai generiert komplette Markenpakete aus einfachen Textbeschreibungen. Der Logomaker KI der Plattform erstellt mehrere Logo-Varianten basierend auf Ihrer Branche und Ihren Stilvorlieben.

Der Videomaker kann Marketingvideos mit KI-generierten Skripten und Grafiken erstellen. Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für den Einsatz von KI im Grafikdesign bleiben jedoch begrenzt, sobald die ersten Konzepte erstellt wurden.

Die besten Features von Designs.ai

Erstellen Sie Markenrichtlinien einschließlich Logos, Farbpaletten und Schriftarten aus Textbeschreibungen.

Starten Sie den Designmaker, um automatisch Grafiken für soziale Medien, Banner und Druckmaterialien zu erstellen.

Extrahieren und wenden Sie Farbschemata aus hochgeladenen Referenzbildern mit dem Color Matcher an.

Erstellen Sie Website-Mockups mit KI-generierten Layouts, die auf Ihrer Branche und Ihren Präferenzen basieren.

Einschränkungen von Designs.KI

Die Vorlagenauswahl ist nach wie vor kleiner als bei etablierten Canva-Alternativen.

Der Free-Plan unterliegt Einschränkungen wie der Unmöglichkeit, Designs herunterzuladen, bestimmte Formate zu exportieren und dem Fehlen von Premium-Vorlagen.

Selbst die Erstellung kurzer Videos kann zeitaufwändig sein, wobei einige Workflows mehrere Minuten pro Clip in Anspruch nehmen.

Preise für Designs. KI

Basis: 29 $/Monat

Pro: 69 $/Monat

Enterprise: 199 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Designs.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Designs.ai?

Lesen Sie, was dieser G2-Rezensent zu sagen hatte:

Es ist ein großartiges tool für schnelle und einfache Designlösungen, Sie können Ihre Inhalte ganz einfach herunterladen und die Benutzererfahrung ist gut. Sowohl Anfänger als auch Experten können die Vorteile der angebotenen tools nutzen.

Es ist ein großartiges tool für schnelle und einfache Designlösungen, Sie können Ihre Inhalte ganz einfach herunterladen und die Benutzererfahrung ist gut. Sowohl Anfänger als auch Experten können die Vorteile der angebotenen tools nutzen.

9. Pixlr (Am besten geeignet für schnelle Bearbeitung von Fotos)

via Pixlr

Pixlr läuft vollständig in Browsern und bietet dennoch professionelle Funktionen für die Bearbeitung. Die Plattform bietet sowohl den Modus für die einfache Bearbeitung Express als auch den Modus für die komplexe Bearbeitung Advanced innerhalb derselben Benutzeroberfläche.

Das AI Cutout-Tool verarbeitet komplexe Auswahlen wie Haare und transparente Objekte automatisch. Allerdings ist für das Speichern von Projekten die Erstellung eines Kontos erforderlich, was manche Benutzer als unbequem empfinden.

Die besten Features von Pixlr

Bearbeiten Sie mehrere Bilder gleichzeitig mit identischen Anpassungen mithilfe des Stapel-Editors.

Verwenden Sie das Feature Double Exposure für kreative Fotoüberblendungseffekte.

Integrieren Sie die Vorlage, um mit Ihren bearbeiteten Fotos Grafiken für soziale Medien zu erstellen.

Limitierungen von Pixlr

Die kostenlose Version enthält häufige Werbeanzeigen, die den Workflow der Bearbeitung stören.

Limitierter Cloud-Speicher im Vergleich zu dedizierten Fotoverwaltungsplattformen

Obwohl die Benutzeroberfläche anfängerfreundlich ist, kann sie einschüchternd und inkonsistent wirken, da einige Tastatur-Verknüpfungen nicht wie erwartet funktionieren.

Preise für Pixlr

Kostenlose Testversion

Plus: 2,49 $/Monat

Premium: 9,99 $/Monat

Team: 16,99 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Pixlr-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 730 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 115 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pixlr?

So beschrieb ein Benutzer seine Erfahrungen:

Eine der größten Stärken von Pixlr ist, dass es den Arbeitsverlauf automatisch speichert, sowohl im Browser als auch in einer herunterladbaren Datei. Hervorzuheben sind auch die Vielfalt der Schriftarten und die kostenlos nutzbare Bilddatenbank, sodass ich mit verschiedenen Stilen experimentieren und von Grund auf etwas Einfaches wie ein Logo oder ein Banner oder sogar komplexere Projekte erstellen kann.

Eine der größten Stärken von Pixlr ist, dass es den Arbeitsverlauf automatisch speichert, sowohl im Browser als auch in einer herunterladbaren Datei. Hervorzuheben sind auch die Vielfalt der Schriftarten und die kostenlos nutzbare Bilddatenbank, sodass ich mit verschiedenen Stilen experimentieren und von Grund auf etwas Einfaches wie ein Logo oder ein Banner oder sogar komplexere Projekte erstellen kann.

10. Design Wizard (am besten geeignet für Marketingvorlagen)

via Design Wizard

Design Wizard passt Designs automatisch an verschiedene Werbeplattformen an. Die Video-Vorlagen enthalten Motion Graphics, die für die Interaktion in sozialen Medien optimiert sind.

Allerdings tendiert der Stil der Vorlagen eher zur Unternehmensästhetik, was für kreative Marken möglicherweise nicht geeignet ist. Außerdem ist die Stockfoto-Bibliothek zwar groß, aber nicht von der Qualität eines Premium-Dienstes.

Die besten Features von Design Wizard

Navigieren Sie durch Kampagnenvorlagen, die nach Marketingzielen wie Lead-Generierung und Markenbekanntheit organisiert sind.

Animieren Sie Motion Graphics mit voranimierten Vorlagen für den Social-Media-Video-Inhalt.

Planen Sie Social-Media-Beiträge direkt über die Designoberfläche für mehrere Plattformen.

Limit von Design Wizard

Die Optionen für benutzerdefiniertes Design sind eingeschränkt, was es schwierig macht, einzigartige oder hochgradig maßgeschneiderte Grafiken zu erstellen.

Kostenlose Designs können Wasserzeichen enthalten, und das Herunterladen eines Designs kostet oft Guthaben, selbst für Bearbeitungen bereits erstellter Designs.

Die Optionen für das Ausrichten am Raster und die Ausrichtung sind schwach oder fehlen ganz.

Preise für Design Wizard

Free

Pro: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Design Wizard

G2: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 25 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Design Wizard?

Eine Rezension drückt es so aus:

Design Wizard ist eine einfache App, die schnell und einfach zu bedienen ist. Als jemand ohne Designkenntnisse verwende ich Design Wizard, um Social-Media-Beiträge für verschiedene Plattformen zu erstellen. Das Beste daran ist, dass es Vorlagen gibt, die man verwenden kann. Ich habe andere tools, aber ich benutze weiterhin Design Wizard, weil sie das tool ständig aktualisieren und neue Bilder und Vorlagen hinzufügen.

Design Wizard ist eine einfache App, die schnell und einfach zu bedienen ist. Als jemand ohne Designkenntnisse verwende ich Design Wizard, um Social-Media-Beiträge für verschiedene Plattformen zu erstellen. Das Beste daran ist, dass es Vorlagen gibt, die man verwenden kann. Ich habe andere tools, aber ich benutze weiterhin Design Wizard, weil sie das tool ständig aktualisieren und neue Bilder und Vorlagen hinzufügen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI in Canva für Kreativprofis einsetzt

11. PicMonkey (am besten geeignet für Fotocollagen)

via PicMonkey

Während die meisten Editoren Collagen als einfache Bildplatzierung behandeln, bietet PicMonkey ausgefeilte Layout-Algorithmen. Die Retuschiertools der Canva-KI-Alternative umfassen erweiterte Porträt-Bearbeitungen wie Zahnaufhellung und Augenaufhellung.

Die Sammlung Rahmen und Umrandungen umfasst künstlerische Optionen, die verschiedene Fotostile ergänzen.

Die besten Features von PicMonkey

Erstellen Sie dynamische Collagen mit intelligenten Layout-Algorithmen, die Fotos automatisch attraktiv anordnen.

Entdecken Sie die Grafikbibliothek, die regelmäßig mit saisonalen und trendigen Designelementen aktualisiert wird.

Organisieren und freigeben Sie Designprojekte für Team-Mitglieder mithilfe der hub-Funktion.

Limit von PicMonkey

Begrenzte Funktionen für die Video-Bearbeitung trotz Marketingfokus auf Multimedia-Inhalten

Weniger fortgeschrittene Fotobearbeitungstools im Vergleich zu professioneller Software für die Bearbeitung

Der Export von Bildern führt manchmal zu unscharfen oder pixeligen Ergebnissen.

Nicht ideal für die Arbeit an mehreren Bildern oder mehrschichtigen Designs – oft müssen Sie ein Bild speichern und erneut importieren, um ein anderes zu bearbeiten.

Preise für PicMonkey

Kostenlose Testversion

Basis: 7,99 $/Monat

Pro: 12,99 $/Monat

Geschäft: 23 $/Monat

PicMonkey-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 405 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über PicMonkey?

Hier ist, was eine G2-Bewertung über PicMonkey sagt:

Mit PicMonkey kann ich meine Fotos ganz einfach auf jede gewünschte Größe anpassen. Mir gefällt die Option, meine bearbeiteten Bilder mit selbst entworfenen Wasserzeichen zu versehen, um die Identität meiner Fotos zu schützen. Da es sich um ein Online-Tool handelt, kann ich jederzeit auf PicMonkey zugreifen und meine Erstellungen direkt in meinen sozialen Netzwerken freigeben.

Mit PicMonkey kann ich meine Fotos ganz einfach auf jede gewünschte Größe anpassen. Mir gefällt die Option, meine bearbeiteten Bilder mit selbst entworfenen Wasserzeichen zu versehen, um die Identität meiner Fotos zu schützen. Da es sich um ein Online-Tool handelt, kann ich jederzeit auf PicMonkey zugreifen und meine Erstellungen direkt in meinen sozialen Netzwerken freigeben.

🔍 Wussten Sie schon? 20,7 % der Künstler sind der Meinung, dass es für die Schaffung von Kunst, die frisch und ansprechend bleibt, entscheidend ist, den kreativen Prozess als echte Zusammenarbeit zwischen Menschen und /AI zu gestalten.

Wechseln Sie die Gangart und beginnen Sie mit dem Entwerfen in ClickUp.

Kreative Arbeit verlangsamt sich, wenn Teams Dateien suchen, Nachrichten durchforsten oder das neueste Feedback erraten müssen. Ohne ein klares System gehen großartige Ideen verloren und Zeitleisten werden immer weiter verschoben.

ClickUp bringt Struktur in jeden Teil des Designprozesses. Teams können Briefings verwalten, Änderungen verfolgen, Fristen zuweisen und Feedback an einem Ort sammeln. Vorlagen reduzieren die Setup-Zeit. Dokumente sammeln Eingaben ohne Verwirrung. Whiteboards bieten allen einen gemeinsamen Raum, um sich vor Beginn der Ausführung abzustimmen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅