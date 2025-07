10 effektive Jira-Vorlagen für das Projektmanagement für den Erfolg im Jahr 2025

Projektmanagement ist das Rückgrat erfolgreicher Teams, insbesondere in der Softwareentwicklung, IT und in agilen Umgebungen. Aber schon ein einziges verpasstes Update oder ein übersehenes Problem kann den gesamten Workflow zum Erliegen bringen.

Da weltweit voraussichtlich fast 88 Millionen Rollen im Projektmanagement benötigt werden, sind die Tools, die wir zur Verwaltung von Projekten einsetzen, wichtiger denn je. Jira ist nach wie vor die erste Wahl für die Nachverfolgung von Problemen und die Verwaltung agiler Workflows, aber seine wahre Stärke liegt in der Art und Weise, wie Sie es einsetzen.

Die richtige Vorlage für das Projektmanagement in Jira kann die Zusammenarbeit optimieren, die Sichtbarkeit verbessern und Ihrem Team helfen, auf dem gleichen Stand zu bleiben. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen vor, die Sie verwenden können.

Wir stellen Ihnen auch ClickUp-Vorlagen vor, damit Sie ClickUp und Jira in Echtzeit vergleichen und die beste Lösung für Ihren Anwendungsfall auswählen können.

Was macht eine gute Vorlage für das Projektmanagement in Jira aus?

Eine leistungsstarke Jira-Vorlage für das Projektmanagement hilft Teams mit vorgefertigten Workflows, Problemtypen und Status, die auf Agile oder Scrum zugeschnitten sind, schnell loszulegen. Benutzerdefinierte Felder und Bildschirme erfassen genau die richtigen Daten, sodass alles einfach und übersichtlich bleibt.

Effektive Vorlagen lassen sich außerdem nahtlos mit Ihren bestehenden Tools verbinden. Dank der nahtlosen Jira-Integrationen können Sie Code-Commits, Support-Tickets und Releases einbinden, sodass alle auf dem neuesten Stand bleiben, ohne zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln zu müssen.

Wenn Sie also eine Vorlage für das Projektmanagement in Jira verwenden, können Sie:

Starten Sie neue Projekte mit vorkonfigurierten Problemtypen, Workflows und Berechtigungen

Sorgen Sie für eine einheitliche Sprint-Planung und Backlog-Aufbereitung im gesamten Team

Automatisieren Sie Übergänge, Benachrichtigungen und die Berichterstellung, um manuelle Arbeit zu reduzieren

Integrieren Sie Code-Repositorys, DevOps-Pipelines und Chat-Tools für Updates in Echtzeit

Passen Sie Felder, Bildschirme oder Status an, ohne alles neu erstellen zu müssen

Die Wahl der richtigen Vorlage ist der Schlüssel zu Zeitersparnis und weniger Fehlern. Und wenn Jira nicht alle Ihre Anforderungen erfüllt, gibt es zahlreiche solide Alternativen zu Jira, die Sie ausprobieren können.

10 Jira-Vorlagen für agile Teams

Die Jira-Software entfaltet ihr volles Potenzial in Kombination mit anpassbaren Vorlagen, die zum Workflow Ihres Teams passen und die Sichtbarkeit verbessern. Die richtige Vorlage für das Projektmanagement in Jira macht Schluss mit Spekulationen und hilft Ihnen, Fortschritte einfach nachzuverfolgen und Aufgaben zu verwalten.

Egal, ob Sie Projektmanager, Scrum Master oder Entwickler sind, mit diesen Vorlagen bleiben Ihr Team auf Kurs und Ihre Projekte kommen voran.

1. Vorlage für Projektmanagement

über Jira

Die Jira-Vorlage für das Projektmanagement bietet ein sofort einsatzbereites Board zur Nachverfolgung von Aufgaben, Terminen und Ressourcen – ganz ohne manuelles Setup. Dank vorkonfigurierter Problemtypen, Workflows und Berechtigungen können Sie Sprints sofort starten.

Integrierte Automatisierungen übernehmen Prioritätsaktualisierungen, weisen Aufgaben Teammitgliedern zu und heben überfällige Elemente hervor, sodass nichts übersehen wird.

Außerdem können Sie Fortschrittsberichte von Entwicklern und Stakeholdern in einem übersichtlichen Projektstatusbericht zusammenfassen.

🎯 Ideal für: Projektmanager und Softwareentwicklungsteams, die eine vorgefertigte Jira-Vorlage für das Projektmanagement benötigen, um die Planung und Nachverfolgung zu optimieren.

👀 Wussten Sie schon? Eine Studie zeigt, dass 26,5 % aller IT-Projekte für den Großteil extremer Kostenüberschreitungen verantwortlich sind, wobei jedes Projekt mehr als doppelt so viel kostet wie ursprünglich veranschlagt.

2. Scrum-Vorlage

über Jira

Die Jira Scrum-Vorlage wurde für Scrum-Teams entwickelt und strukturiert Backlog-Grooming, Sprint-Planung und Stand-ups. Mit einem vorgefertigten Sprint-Board können Sie Probleme in Sprints ziehen, Story-Punkte schätzen und Ihr Burndown-Diagramm ohne zusätzliche Konfiguration überwachen.

Automatisierte Benachrichtigungen halten Entwickler und Scrum Master über den Fortschritt und Hindernisse bei Sprints auf dem Laufenden. Mit der integrierten Projektdokumentation können Sie außerdem Anforderungen, Testfälle und Entscheidungen dokumentieren.

🎯 Ideal für: Scrum Master und Softwareentwicklungsteams, die auf Scrum-Zeremonien setzen und eine sofort einsatzbereite Jira Scrum-Vorlage benötigen.

📮 ClickUp Insight: 15 % der Arbeitnehmer befürchten, dass die Automatisierung Teile ihrer Arbeit gefährden könnte, aber 45 % sagen, dass sie sich dadurch auf wertvollere Aufgaben konzentrieren könnten. Die Sichtweise ändert sich – Automatisierung ersetzt keine Rollen, sondern gestaltet sie neu, um eine größere Wirkung zu erzielen. In einer Produktvorstellung können die KI-Agenten von ClickUp beispielsweise die Zuweisung von Aufgaben und Erinnerungen an Fristen automatisieren und Status-Updates in Echtzeit bereitstellen, sodass Teams nicht mehr nach Updates suchen müssen und sich auf die Strategie konzentrieren können. So werden Projektmanager zu Projektleitern! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen 1 Stunde pro Tag und Mitarbeiter, was zu einer Steigerung der Arbeitseffizienz um 12 % führt.

3. Vorlage für die Projektnachverfolgung

über Jira

Vergessen Sie das Jonglieren mit Tabellenkalkulationen und Slack-Threads – mit der Jira-Vorlage für die Projektnachverfolgung haben Sie alle Aufgaben, Zeitleisten und Blocker im Blick.

Dank integrierter Problemtypen und Prioritäten erkennen Sie, was ins Stocken gerät (und wer überlastet ist), bevor es zu Problemen kommt.

🎯 Ideal für: Projektmanager und Software-Teams, die eine zentrale Quelle benötigen, um den Fortschritt von Aufgaben zu überwachen, Engpässe zu erkennen und Prioritäten zu verwalten.

4. Vorlage für Projekt-Roadmap

über Jira

Start im vierten Quartal? Neueinstellungen im zweiten Quartal? Die Jira-Projekt-Roadmap-Vorlage zeigt wichtige Meilensteine, Abhängigkeiten und bewegliche Teile auf einer gemeinsamen Zeitleiste, sodass jeder sieht, wie sein Teil zum Gesamtbild beiträgt, ohne dass Nachforschungen oder Status-Meetings erforderlich sind.

🎯 Ideal für: Produktmanager, Projektmanager und Softwareentwicklungsteams, die eine strategische, visuelle Roadmap für die langfristige Planung und Ausführung benötigen.

👀 Wussten Sie schon? Fast 60 % der Projektmanager bearbeiten zwei bis fünf Projekte gleichzeitig, während 15 % mehr als zehn Projekte gleichzeitig betreuen. Wenn Ihr Projektmanagement nicht gut geplant ist, ist das ein Rezept für eine Katastrophe.

5. Vorlage für die Planung auf höchster Ebene

über Jira

Zu viele bewegliche Teile in zu vielen Teams? Die Jira-Vorlage für die Top-Level-Planung fügt über den Epics eine Initiativebene hinzu, sodass Sie einen Überblick über die Arbeit in mehreren Projekten erhalten.

Verknüpfen Sie verwandte Aufwände, verfolgen Sie Fortschritte abteilungsübergreifend und erkennen Sie Engpässe – alles in einem dynamischen Plan.

Wenn Teams Probleme in Jira aktualisieren, wird das Gesamtbild automatisch aktualisiert, sodass Führungskräfte in Echtzeit Einblicke erhalten, ohne fünf Personen um ein Update bitten zu müssen.

🎯 Ideal für: Programmmanager, PMOs und Teams in Unternehmen, die eine zentrale Ansicht benötigen, um Strategien abzustimmen, Abhängigkeiten nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass Initiativen einen Wert für das Geschäft liefern.

6. Vorlage für Projektzeitpläne

über Jira

Mit der Jira-Projektplanungsvorlage behalten Sie den Überblick, wenn Sie überlappende Termine und sich ändernde Prioritäten verwalten müssen. Aufgaben und Meilensteine werden in einer Zeitleistenansicht mit vorab ausgefüllten Feldern für Startdaten, Enddaten und Mitarbeiter angezeigt.

Alles wird in einem Zeitplan im Gantt-Stil zusammengefasst, den Sie an die Entwicklung Ihrer Pläne anpassen können. Integrierte Benachrichtigungen erinnern die Mitglieder Ihres Teams an anstehende Aufgaben, sodass alles reibungslos läuft und es nicht zu Last-Minute-Hektik kommt.

🎯 Ideal für: Projektmanager, agile Teams und Softwareentwicklungsleiter, die ein präzises, zeitleistenbasiertes Tool zum Planen, Anpassen und Kommunizieren von Projektzeitplänen benötigen.

🧠 Wissenswertes: Das Gantt-Diagramm, das heute für die Nachverfolgung von Projektzeitplänen allgegenwärtig ist, wurde um 1910–1915 von Henry Gantt entwickelt und erstmals während des Ersten Weltkriegs auf Drängen des Artillerie-Generals William Crozier in den USA eingesetzt.

7. Vorlage für Prozesssteuerung

über Jira

Sind Sie es leid, bei jedem Projekt das Rad neu zu erfinden? Die Jira-Vorlage für die Prozesssteuerung optimiert Ihre Workflows, indem sie die Planung von Aufgaben, die Priorisierung und das Pipeline-Management an einem Ort zentralisiert.

Mit integrierten Kanban-Boards, Zeitleisten im Gantt-Stil, anpassbaren Workflows und Automatisierungen ohne Code helfen sie Teams – von der Personalabteilung bis zur IT – wiederkehrende Prozesse effizient zu verwalten.

Ganz gleich, ob Sie Dokumentgenehmigungen, Richtlinieneinführungen oder kreative Überprüfungen bearbeiten, diese Vorlage sorgt für Konsistenz und reduziert den manuellen Aufwand.

🎯 Ideal für: Teams in den Bereichen HR, IT, Finanzen und Kreativabteilungen, die wiederkehrende Workflows standardisieren, Genehmigungen vereinfachen und für reibungslose Prozesse sorgen möchten.

8. Vorlage für die Nachverfolgung von Aufgaben

über Jira

Die Jira-Vorlage für die Aufgabenverfolgung verwandelt Jira in das Command-Center Ihres Projekts, in dem Aufgaben und Hindernisse in Echtzeit angezeigt werden.

Durch die Erfassung aller Details – benutzerdefinierte Felder, Anhänge, Prioritäten – wird sichergestellt, dass alle auf dem gleichen Stand sind und der Fortschritt des Projekts sichtbar bleibt.

Betrachten Sie sie als Kompass für Ihr Projekt, der Ihr Team durch den Dschungel der Aufgaben führt, ohne dass Sie die Orientierung verlieren.

🎯 Ideal für: Agile Teams, Projektmanager und Kundendienstmanagement-Teams, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Nachverfolgung täglicher Aufgaben und zur Vermeidung von Verzögerungen benötigen.

9. Vorlage für Projekt-Board

über Jira

Die Jira-Projekt-Board-Vorlage bietet Ihrem Team eine übersichtliche, visuelle Möglichkeit, die Arbeit zu verfolgen – denken Sie an Spalten wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“

Jeder sieht auf einen Blick, wo der Stand der Dinge ist, sodass Engpässe leichter erkannt und Prioritäten spontan verschoben werden können.

Integrierte Zeitleisten, Dashboards und Berichte helfen Ihnen dabei, Ressourcen intelligent zuzuweisen und das Projekt reibungslos voranzutreiben. Diese Konsistenz reduziert Fehler und sorgt für die Synchronisierung des gesamten Teams.

🎯 Ideal für: Projektmanager und Softwareentwicklungsteams, die eine hohe Sichtbarkeit des Aufgabenflusses, der Abhängigkeiten und des Gesamtstatus des Projekts benötigen.

10. Vorlage für Projektberichte

über Jira

Die Jira-Projektberichtsvorlage bietet Ihnen ein vorgefertigtes Format für klare, zuverlässige Updates, auf die sich Ihre Stakeholder verlassen können.

Mit Abschnitten für Projektstatus, Zeitleisten, Dashboards und detaillierten Berichten können Sie Zusammenfassungen, Ziele und Risiken in einer übersichtlichen, leicht verständlichen Übersicht zusammenfassen.

Das bedeutet weniger Spekulationen und mehr Verantwortlichkeit auf ganzer Board.

🎯 Ideal für: Projektmanager, PMOs und Stakeholder, die konsistente, datengestützte Berichte benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Projekte auf Kurs zu halten.

Limits von Jira

Jira ist zwar leistungsstark für die Nachverfolgung von Problemen und agile Workflows, weist jedoch einige wichtige Einschränkungen auf, die sich auf das Projektmanagement im Allgemeinen auswirken können:

Komplexes Setup und Konfiguration: Umfangreiche Einstellungen und benutzerdefinierte Workflows können Teams überfordern und schwierig zu verwalten sein

Ressourcen- und Kapazitätsmanagement: Keine integrierten Features zur Zuweisung von Teamkapazitäten, zur Nachverfolgung der Verfügbarkeit oder zur Aggregation von Story Points anhand der Workload, wodurch eine effektive Planung eingeschränkt wird

Portfolio- und Budgetmanagement: Es fehlen native Tools für die strategische Überwachung mehrerer Projekte und es wird keine Nachverfolgung von Budgets oder Kosten unterstützt, sodass externe Tools erforderlich sind

Lücken in der Visualisierung: Bietet keine umfassende Zeitleiste oder Roadmap-Ansicht, sodass es schwieriger ist, den gesamten Projektumfang und die Planphasen zu überblicken

Datenaggregation und Berichterstellung: Die Zusammenfassung von Metriken auf Projektebene erfordert oft Plugins, und integrierte Berichte können sich starr anfühlen

Einschränkungen bei der Zusammenarbeit: Die Kommunikations-Tools sind limitiert, sodass Teams separate Apps verwenden müssen

Herausforderungen durch Abhängigkeiten: Benutzerdefinierte Konfigurationen können unbeabsichtigte Abhängigkeiten schaffen, die sich auf Workflows auswirken

Alternative Jira-Vorlagen

Wenn Sie die starre Struktur von Jira einschränkt, ist ClickUp eine solide Projektmanagement-Software, die Sie in Betracht ziehen sollten. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Sehen wir uns einige herausragende Vorlagen für das Projektmanagement von ClickUp an:

1. Vorlage für ClickUp-Projektmanagement

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Aufgaben, Phasen und Meilensteine in einem Workspace mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement

Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement bietet Ihnen einen übersichtlichen, zentralisierten Workspace für Ihren Projektplan. Unterteilen Sie Initiativen in Phasen: „Planung“, „In Bearbeitung“ und „Fertiggestellt“, um den Status in Echtzeit zu sehen.

Mit fünf integrierten Ansichten (Liste, Board, Gantt, Zeitleiste, Kalender) können Sie sofort zwischen Aufgabendetails und übergeordneten Roadmaps wechseln. Integrierte ClickUp-Dokumente halten Anforderungen und Notizen im Kontext, und ClickUp-Automatisierungen lösen Erinnerungen aus oder weisen überfällige Aufgaben neu zu, um Engpässe zu vermeiden.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie Projektphasen mit vorkonfigurierten benutzerdefinierten Feldern für Priorität, Fälligkeitsdatum und Mitarbeiter

Weisen Sie Aufgaben zu und überwachen Sie den Status in Echtzeit in mehreren Ansichten

Verknüpfen Sie Anforderungen und Meeting-Notizen über integrierte ClickUp-Dokumente für mehr Kontextklarheit

Automatisieren Sie Erinnerungen an Aufgaben, Statusaktualisierungen und wiederkehrende Check-ins, um Workflows zu optimieren

Visualisieren Sie Abhängigkeiten und Zeitleisten mit Gantt- oder Zeitleisten-Ansichten, um Risiken im Zeitplan zu erkennen

🎯 Ideal für: Projektmanager und Softwareentwicklungsteams, die ein anpassungsfähiges Projektmanagement-Tool benötigen, um Phasen zu organisieren, Abhängigkeiten nachzuverfolgen und Transparenz für alle Beteiligten zu gewährleisten.

2. Vorlage für einen allgemeinen Plan zum Projektmanagement in ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen und verfolgen Sie komplexe Projekte mit anpassbaren Status, Feldern und Ansichten mithilfe der Vorlage „ClickUp High-Level Project Management Plan“ (Hochrangiger Projektmanagement-Plan)

Mit der ClickUp-Vorlage für den Projektmanagement-Plan auf hoher Ebene wird die Gesamtplanung einfacher. Damit können Sie Ihre vierteljährlichen oder jährlichen Ziele festlegen, sie mit KPIs versehen und dann alle beweglichen Teile wieder mit diesen Einzelzielen verbinden.

Ganz gleich, ob Sie eine kleine Initiative oder eine unternehmensweite Einführung jonglieren, mit dieser Vorlage behalten Sie alles im Blick und auf Kurs – ohne den üblichen Aufwand für ein kompliziertes Setup. Es ist, als hätten Sie den Lebenszyklus Ihres Projekts aus der Vogelperspektive im Blick.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Teilen Sie Projekte mit benutzerdefinierten Status wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Bereitgestellt“ in Phasen auf

Erfassen Sie wichtige Informationen mithilfe von fünf benutzerdefinierten Feldern (Phase kopieren, Genehmiger, Projektteam, Fertigstellung, Entwurfsphase)

Verfolgen Sie alle Ergebnisse an einem Ort mit der Listenansicht „Ergebnisse“

Erstellen Sie in der Zeitleistenansicht eine detaillierte Zeitleiste mit Start- und Enddaten für jede Aufgabe

Legen Sie Ergebnisse als Aufgaben fest und überwachen Sie den Fortschritt mit einer Board-Ansicht im Kanban-Stil

🎯 Ideal für: Projektmanager und Teams, die eine optimierte Methode zum Planen, Visualisieren und Nachverfolgen jeder Phase komplexer Projekte benötigen.

3. Vorlage für Zeitleisten im Projektmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Visualisieren Sie Aufgaben, Meilensteine und Abhängigkeiten auf einer dynamischen Zeitleiste mit der ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste“ für Whiteboards

Das Erstellen einer Projekt-Zeitleiste von Grund auf kann überwältigend sein, insbesondere wenn Termine näher rücken und sich Aufgaben verschieben.

Die ClickUp-Vorlage „Projekt-Zeitleiste“ vereinfacht dies, indem alle Aufgaben und Meilensteine auf einem einzigen interaktiven Whiteboard angezeigt werden.

Sie erhalten eine leicht verständliche Übersicht, mit der Sie Fortschritte nachverfolgen, Engpässe erkennen, bevor sie Ihren Zeitplan durcheinanderbringen, und Aktualisierungen klar an die Beteiligten kommunizieren können. Passen Sie Dauer und Abhängigkeiten spontan an, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest, um klare Verantwortlichkeiten zu schaffen

Markieren Sie wichtige Meilensteine in Ihrer Zeitleiste, um kritische Ereignisse und Fristen hervorzuheben

Visualisieren Sie Ihr gesamtes Projekt auf einem Whiteboard, um Verzögerungen und Risiken zu erkennen

Passen Sie die Dauer und Abhängigkeiten von Aufgaben in Echtzeit an, um Zeitleisten genau einzuhalten

Automatisieren Sie wiederkehrende Überprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihr Zeitplan mit Ihren Zielen übereinstimmt

🎯 Ideal für: Projektmanager und agile Teams, die eine mühelose Möglichkeit zum Erstellen, Nachverfolgen und Anpassen von Projekt-Zeitleisten benötigen.

4. ClickUp Projektmanager – Vorlage für eine Zweckerklärung

Kostenlose Vorlage Definieren Sie Projektziele, Vorgaben und Teamverantwortlichkeiten mit dem ClickUp-Projektmanager – Vorlage für eine Zweckbeschreibung

Die Projektbeschreibung fungiert als Blaupause und stellt sicher, dass alle Beteiligten vom ersten Tag an die Ziele, Vorgaben und Rollen verstehen. Die ClickUp-Vorlage „Projektbeschreibung“ fasst all dies in einem einzigen Dokument zusammen, sodass Sie Projektnamen, Zeitleisten und Ergebnisse skizzieren können, ohne das Rad neu erfinden zu müssen.

Benutzerdefinierte Status und Felder helfen Ihnen bei der Nachverfolgung des Fortschritts jedes Ziels, während integrierte Ansichten – Liste, Gantt, Workload, Kalender – für Ordnung sorgen.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie Projektziele, Vorgaben und den Umfang klar, um Ihr Team auf eine einheitliche Linie zu bringen

Legen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten fest, damit jeder seine Aufgaben kennt

Legen Sie Zeitleisten und Meilensteine fest, um den Fortschritt zu überwachen und die Verantwortlichkeiten zu klären

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen – mit Kommentarreaktionen, Automatisierungen und KI-Erkenntnissen

🎯 Ideal für: Projektmanager, Teamleiter und PMOs, die ein übersichtliches, standardisiertes Tool benötigen, um Projektvisionen zu kommunizieren, Rollen zuzuweisen und Ziele effektiv zu verfolgen.

5. Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne von ClickUp

Kostenlose Vorlage Planen Sie Aufgaben, Meilensteine und Risiken in einer Zeitleiste mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne

Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Zeitpläne erstellt eine übersichtliche Zeitleiste für jede Aufgabe und stellt so sicher, dass Fristen eingehalten und Ressourcen effektiv zugewiesen werden.

Ganz gleich, ob Sie die Einführung eines Finanzdienstleistungsmanagements oder ein allgemeines Projekt im Bereich Servicemanagement verwalten, mit dieser Vorlage bleiben alle auf dem gleichen Stand und halten die Fristen ein.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Skizzieren Sie Ziele, Fristen und Ergebnisse in einer strukturierten Liste für einen klaren Überblick

Legen Sie benutzerdefinierte Status fest (Abgeschlossen, Verzögert, In Bearbeitung, Zurückgestellt, Zu erledigen), um den Fortschritt der Aufgaben zu überwachen

Verfolgen Sie Metriken wie Mitwirkende, Lead, Problemstufe, Fortschrittsrate und Projektphase mithilfe benutzerdefinierter Felder

Identifizieren und verwalten Sie Projektrisiken mit der Ansicht „Risiken und Probleme“ und verfolgen Sie den Status von Aufgaben mit der Status-Board-Ansicht

Visualisieren Sie Projekt-Zeitleisten mit der Gantt- und Zeitleisten-Ansicht

Automatisieren Sie Benachrichtigungen zu bevorstehenden Terminen und wiederkehrenden Terminüberprüfungen, um Verzögerungen zu vermeiden

🎯 Ideal für: Projektmanager und Teamleiter, die einen robusten Zeitplan benötigen, um Termine in beliebigen Projektvorlagen zu verwalten.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Projektzeitpläne in Excel und ClickUp

6. Vorlage für ClickUp-Projektcharta

Kostenlose Vorlage Definieren Sie den Zweck, den Umfang und die Rollen der Stakeholder Ihres Projekts in einem zentralen Dokument mit der ClickUp-Vorlage für Projektchartas

Eine Vorlage für eine Projektcharta hilft jedem Projektmanager, von Anfang an organisiert und auf Kurs zu bleiben. Und die ClickUp-Vorlage für Projektchartas bietet eine übersichtliche Übersicht über die Projektziele und stellt sicher, dass Stakeholder und Teammitglieder auf die Ziele ausgerichtet bleiben.

So wird sichergestellt, dass Aufgaben effektiv delegiert und nachverfolgt werden, was eine transparentere Kommunikation und Zusammenarbeit durch ein zentralisiertes ClickUp-Dokument ermöglicht.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bieten Sie eine übersichtliche Übersicht über die Ziele und Vorgaben des Projekts, um sofort Klarheit zu schaffen

Stimmen Sie Teammitglieder und Stakeholder auf Rollen, Ergebnisse und Erfolgskriterien ab

Delegieren und verfolgen Sie Aufgaben mithilfe benutzerdefinierter Status für mehr Verantwortlichkeit

Zentralisieren Sie Projektdokumente, Notizen und Ressourcen für eine nahtlose Zusammenarbeit

Legen Sie Meilensteine fest und überwachen Sie den Fortschritt mithilfe der integrierten Gantt- und Kalender-Ansichten

🎯 Ideal für: Projektmanager und PMOs, die ein strukturiertes, kollaboratives Dokument benötigen, um Projekte mit klarem Umfang und abgestimmten Stakeholdern zu initiieren.

📚 Lesen Sie auch: So organisieren Sie Ihre Arbeit mit einem Projektmanagement-Kalender

7. Vorlage für die Blockplanung in ClickUp

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Aufgaben visuell in Zeitblöcken mit der ClickUp-Vorlage für die Blockplanung

Ein klarer Zeitplan sorgt dafür, dass Ihr Team fokussiert bleibt und jede Aufgabe die nötige Aufmerksamkeit erhält. Mit der ClickUp-Vorlage für Zeitplan-Blockierung können Sie Ihren Tag oder Ihre Woche in einem zentralen Workspace planen – Prioritäten setzen, Abhängigkeiten erkennen und Aufgaben in übersichtliche Zeitblöcke organisieren.

Benutzerdefinierte Status und Felder vereinfachen die Nachverfolgung von Fortschritten und Verfügbarkeiten, sodass Sie Überplanungen vermeiden und jeder weiß, wer wann an was arbeitet.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Planen Sie Zeitpläne schnell, indem Sie Aufgaben bestimmten Zeitblöcken zuweisen

Verstehen Sie Abhängigkeiten und Abläufe von Aufgaben, um Konflikte zu vermeiden

Organisieren Sie Aufgabenblöcke nach Kategorie, Speicherort oder Priorität, um Übersichtlichkeit zu gewährleisten

Erstellen Sie eine visuelle Darstellung Ihrer Zeitnutzung, um die Produktivität zu steigern

Verhindern Sie Überplanung und schaffen Sie Raum für Pausen und unvorhergesehene Änderungen

🎯 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und vielbeschäftigte Fachleute, die ein zuverlässiges System benötigen, um Aufgaben zu priorisieren und einen ausgewogenen Tagesablauf zu gewährleisten.

📚 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen Master-Zeitplan für das Projektmanagement

8. Vorlage für den Statusbericht für Führungskräfte von ClickUp

Kostenlose Vorlage Liefern Sie mit der Vorlage für Projektmanagement-Statusberichte von ClickUp einen Überblick über den Projektfortschritt, Einblicke in das Budget und Risiken

Um auf Kurs zu bleiben, ist es entscheidend, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten und Risiken frühzeitig zu erkennen. Mit der Vorlage für den Projektstatusbericht für Führungskräfte von ClickUp können Sie schnell Updates freigeben, Hindernisse hervorheben, bevor sie zu größeren Problemen werden, und Verbesserungspotenziale erkennen.

Außerdem erhalten Sie klare Sichtbarkeit auf Budgets und Zeitleisten – alles an einem Ort. Durch die Zentralisierung der wesentlichen Elemente bleiben Teams aufeinander abgestimmt und konzentrieren sich auf die Ziele, die wirklich wichtig sind.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Erstellen Sie prägnante Updates, um alle Beteiligten über den Projektfortschritt auf dem Laufenden zu halten

Erhalten Sie frühzeitig Einblicke in Risiken und Herausforderungen durch Echtzeit-Metriken

Identifizieren Sie Bereiche für Prozessverbesserungen, um Workflows zu optimieren

Sorgen Sie für transparente Sichtbarkeit des gesamten Projektbudgets und der Zeitleiste

Fassen Sie den Status von Aufgaben (fertiggestellt, in Bearbeitung, anstehend, eingestellt) für schnelle Übersichten zusammen

🎯 Ideal für: Führungskräfte, PMOs und Projektsponsoren, die einen optimierten, datengestützten Statusbericht benötigen, um die Kontrolle und Abstimmung zwischen verschiedenen Initiativen zu gewährleisten.

9. Vorlage für agiles Scrum-Projektmanagement von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie den Fortschritt von Sprints mit benutzerdefinierten Status, visuellen Kanban-Boards und Zeitleisten-Ansichten mithilfe der ClickUp Agile Scrum-Vorlage für Projektmanagement

Die ClickUp Agile Scrum-Vorlage für das Projektmanagement beschleunigt Ihre Softwareentwicklungszyklen durch die Optimierung der Aufgabenpriorisierung und Sprint-Nachverfolgung.

Visuelle Kanban-Boards und Zeitleistenansichten verbessern die Zusammenarbeit und Transparenz und stellen sicher, dass jeder Sprint einen Wert liefert. Automatisierungen übernehmen routinemäßige Aktualisierungen, sodass sich Teams auf das Codieren konzentrieren können.

Diese Vorlage hilft Ihnen, schneller und mit weniger Fehlern zu liefern, indem Sie die Planung von Sprints und Metriken zum Fortschritt zentralisieren.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Definieren und verfolgen Sie Sprints mithilfe integrierter Status wie „Offen“, „In Überprüfung“ und „Bereit für die Bereitstellung“

Verwalten Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Feldern, um Prioritäten und Elementtypen zu visualisieren

Optimieren Sie Workflows mit Listen-, Board-, Prozess- und Tabellenansichten

Verwenden Sie Zeitleisten und Kanban-Boards, um den Fortschritt von Sprints zu überwachen und Engpässe zu identifizieren

Automatisieren Sie Aufgabenaktualisierungen und Benachrichtigungen, um die manuelle Nachverfolgung zu minimieren

🎯 Ideal für: Scrum Master, agile Teams und Softwareentwicklungsteams, die ein umfassendes Projektmanagement-Tool zur Optimierung der Sprint-Planung und -Ausführung suchen.

🧠 Wissenswertes: Das in der modernen Softwareentwicklung verwendete Scrum-Framework wurde von Hirotaka Takeuchi und Ikujiro Nonaka in ihrem Artikel „The New New Product Development Game“ aus dem Jahr 1986 in der Harvard Business Review inspiriert, in dem agile Teams mit einem Rugby-Scrum verglichen wurden, bei dem der Ball gemeinsam vorwärts gebracht wird.

10. Vorlage für ClickUp Meeting Tracker

Kostenlose Vorlage Zentralisieren Sie Tagesordnungen, Notizen und Aktionselemente in einem Dashboard mit der Vorlage „Meeting-Tracker für das Projektmanagement“ von ClickUp

Die Nachverfolgung von Meetings ist am effektivsten, wenn Sie über einen einzigen, organisierten Space für Tagesordnungen, Entscheidungen und Nachfassaktionen verfügen.

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Tracker schafft diesen zentralen hub, indem sie alles in Echtzeit protokolliert.

Auf diese Weise versteht jeder Teilnehmer sofort seine Aufgaben, und die erforderlichen Elemente werden zuverlässig erfasst, sodass alle auf dem Laufenden bleiben und Projekte ohne Versäumnisse voranschreiten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erstellen Sie detaillierte Tagesordnungen und listen Sie Tagesordnungspunkte im Voraus auf

Verfolgen Sie Aktionselemente und weisen Sie nach jedem Meeting Folgeaufgaben zu

Protokollieren Sie Notizen, Teilnehmer und Entscheidungen aus Meetings in einem zentralen Datensatz

Zeigen Sie Meetings in den Ansichten „Board“, „Meetings“ oder „Kalender“ an, um schnell einen Überblick zu erhalten

Automatisieren Sie Erinnerungen und Aufgabenabhängigkeiten, um eine zeitnahe Nachverfolgung sicherzustellen

🎯 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und funktionsübergreifende Teams, die regelmäßig Meetings abhalten und eine zuverlässige Möglichkeit benötigen, Entscheidungen und Aktionselemente zu dokumentieren.

Entscheiden Sie sich für ClickUp: Die beste Alternative zu Jira-Vorlagen für das Projektmanagement

Eine gut aufgebaute Jira-Vorlage für das Projektmanagement kann Sprints, Serviceanfragen und komplexe Projekte strukturieren und Teams dabei helfen, mit weniger manuellem Aufwand auf Kurs zu bleiben und Fortschritte zu verfolgen. Vom Sprint-Plan bis zur Berichterstellung für Stakeholder – das richtige Setup unterstützt die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit.

Aber Jira hat auch seine Limits. Die komplexe Konfiguration, das Fehlen einer integrierten Ressourcenplanung und die Abhängigkeit von Plugins für die Berichterstellung können Teams ausbremsen, insbesondere außerhalb der Entwicklung.

ClickUp hingegen bietet flexible Vorlagen, intuitive Dashboards und native Tools für Zeiterfassung, Zielsetzung und Workload-Management. Es wurde für das gesamte Team entwickelt, nicht nur für Entwickler.

Suchen Sie nach einer intelligenteren Möglichkeit, Ihre Arbeit zu verwalten? Probieren Sie ClickUp noch heute aus und optimieren Sie Ihren gesamten Projekt-Workflow.