die 11 besten Figma AI-Alternativen für Designer im Jahr 2025

Figma mag für manche gut funktionieren, aber nicht jeder kreative Workflow passt nahtlos in sein KI-Ökosystem.

Vielleicht suchen Sie nach einer Figma AI-Alternative, die die Erstellung interaktiver Prototypen vereinfacht, ohne dass Sie dabei Hürden nehmen müssen. Oder Sie benötigen eine Plattform, die den gesamten Workflow Ihres Teams unterstützt, von den ersten Konzepten bis zur endgültigen Übergabe.

Was auch immer der Grund ist, Sie sind nicht allein. Designer, Produktmanager und schnelllebige Teams suchen nach intelligenteren, flexibleren Tools, die Automatisierung mit vollständiger Anpassung verbinden.

In diesem Leitfaden haben wir die besten Alternativen zusammengestellt, die einen Versuch wert sind. Ganz gleich, ob Sie Geschwindigkeit, bessere Zusammenarbeit oder einfach nur ein Tool suchen, das besser zu Ihren Prozessen passt – hier ist etwas für Sie dabei.

Die besten Figma AI-Alternativen auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich der besten Tools in dieser Liste:

Tool Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise* ClickUp Workflows für Designaufgaben und KI-gestützte Zusammenarbeit KI-gestützte Whiteboards, Bearbeitung durch mehrere Benutzer, Dateiexporte, Designvorlagen, Aufgabenverwaltung, Figma-Einbettungen, Dokumente, über 1000 nahtlose Integrationen, Vektorbearbeitung, Gantt-Diagramme Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Framer Interaktives Website-Design und Echtzeit-Prototyping Automatische Layouts, Erstellung interaktiver Komponenten, Echtzeit-Editor ohne Code, CMS, Animationen, integriertes Hosting Bezahlte Pläne beginnen bei 10 $/Monat Uizard Schnelle KI-gestützte Mockups und Prototypen Autodesigner, Theme-Generator, KI-Heatmaps, Screenshot-zu-Design, Bearbeitung durch mehrere Benutzer Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Penpot Open-Source, entwicklerfreundliches Prototyping CSS Flex/Grid-Layout, SVG-basierte Designs, Inspektionsmodus mit Code, Bearbeitung in Echtzeit, Selbsthosting Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Editor/Monat Mockplus Schnelle Web-/App-Prototyping mit Zusammenarbeit Wireframing per Drag-and-Drop, Auto-Specs, Bearbeitung im Team, Export von Spezifikationen/Code, Vergleich von Design-Versionen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6,20 $/Benutzer/Monat Sketch UI/UX-Design im nativen macOS-Workflow Benutzerdefinierte Formen, Plugins, Bearbeitung von Vektorgrafiken, CSS-Export, iOS-Vorschau, Hotspot-Verknüpfungen Bezahlte Pläne beginnen bei 12 $/Monat pro Editor Adobe XD Plattformübergreifendes Design mit Creative Cloud-Integration Komponentenstatus, Bewegungsübergänge, responsive Größenanpassung, Tools für die Übergabe an Entwickler, Creative Cloud-Synchronisierung In Creative Cloud-Plänen enthalten (variiert) Canva Visuelles Design und Marketinginhalte Drag-and-Drop, Magic KI-Tools, automatische Größenanpassung, Vorlagen, Präsentationsmodus, Marken-Kits, Bildbearbeitung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat Moqups Einfaches Erstellen von Wireframes und Diagrammen UI-Komponenten, Schablonenbibliotheken, Flussdiagramme, Zusammenarbeit in Echtzeit, Master-Seiten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat UXPin Interaktives Design mit echten Code-Komponenten Logikbasierte Interaktionen, dynamische Zustände, Zusammenführen mit React-Komponenten, Variablen, bedingte Flows Benutzerdefinierte Preise Lunacy Offline-fähiges UI/UX-Design über Plattformen hinweg Drag-and-Drop, Magic KI-Tools, automatische Größenanpassung, Vorlagen, Präsentationsmodus, Marken-Kits, Bildbearbeitung Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 14,98 $/Benutzer/Monat

Die besten Figma-KI-Alternativen

Für erfahrene Designer, die enge Zeitpläne und sich ändernde Kundenanforderungen unter einen Hut bringen müssen, können die richtigen Tools über den Erfolg oder Misserfolg ihres Workflows entscheiden. Diese Figma-KI-Alternativen unterstützen nicht nur schnelle Iterationen und Benutzertests, sondern helfen Teams auch dabei, die Konsistenz über komplexe Designsysteme, Prototypen und Übergaben hinweg zu gewährleisten.

Werfen wir einen Blick darauf 👇

1. ClickUp (Am besten geeignet für Design-Aufgaben-Workflows und KI-gestützte kreative Zusammenarbeit)

Erstellen Sie Design-Workflows und Mockup-Pläne mit ClickUp

Designteams verwalten oft ein Dutzend Tools – eines für Briefings, ein anderes für Wireframes und wieder ein anderes für Feedback. Das Ergebnis? Unzusammenhängende Workflows, Chaos bei den Versionen und viel Zeitverlust beim Wechseln zwischen Registerkarten.

ClickUp für Design-Teams ändert das, indem es alles in einem Workspace zusammenführt. Sie können Kampagnen planen, die kreative Produktion verwalten und Visualisierungen auf derselben Plattform erstellen.

Verwalten Sie Designkampagnen, kreative Workflows und visuelle Assets an einem Ort mit ClickUp für Design-Teams

Sie können komplexe Designprojekte in überschaubare Aufgaben mit Mitarbeitern, Prioritäten und Fristen aufteilen.

Müssen Sie Abhängigkeiten zwischen einer Markenauffrischung, einer UI-Überarbeitung und einer Einführungskampagne auf einer Karte darstellen? Mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp oder einer auf die Prozesse Ihres Teams zugeschnittenen Listenstruktur ist das ganz einfach.

Wechseln Sie anschließend zu ClickUp Whiteboards, um Wireframes zu skizzieren, Designsysteme zu entwerfen, interaktive Demos zu erstellen oder hochauflösende Prototypen zu entwickeln.

Sehen Sie sich dieses Video an👇, um mehr über ClickUp Whiteboards zu erfahren.

Whiteboards sind vollständig interaktiv, sodass Sie Aufgaben hineinziehen, Feedback verknüpfen oder sogar Live-Workflows erstellen können, während Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Skizzieren Sie Wireframes, planen Sie Designsysteme und erstellen Sie interaktive Prototypen in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

👀 Wussten Sie schon? Sie können ein ClickUp Whiteboard direkt aus dem ClickUp Chat erstellen – klicken Sie einfach auf Neues Whiteboard, benennen Sie es und drücken Sie die Eingabetaste. Sofortige Zusammenarbeit, ohne zusätzliche Klicks!

Sie können KI sogar in Ihrem ClickUp-Workspace verwenden! ClickUp Brain, der beste KI-Partner im Raum, ist direkt in Whiteboards integriert. Wenn Sie also auf eine leere Leinwand starren, bitten Sie einfach die KI-Engine, Layout-Ideen, Inhaltsblöcke oder sogar Moodboard-Visualisierungen zu generieren.

Generieren Sie mit ClickUp Brain, das in Whiteboards integriert ist, sofort Layout-Ideen, Inhaltsblöcke oder Moodboard-Visualisierungen

Die ClickUp-Vorlage für Kreativ- und Designprojekte macht die Arbeit noch schneller. Sie enthält vorinstallierte kreative Anfrageformulare, Asset-Bibliotheken, Projekt-Boards und Gantt-Ansichten, die alle speziell auf Design-Teams zugeschnitten sind, die Kampagnen über mehrere Kanäle hinweg koordinieren.

Kostenlose Vorlage Beschleunigen Sie kreative Workflows mit den Vorlagen für Kreativität und Design von ClickUp

⚡ Vorlagenarchiv: Suchen Sie nach einer übersichtlicheren Möglichkeit, kreative Projekte zu starten? Mit der ClickUp-Vorlage „Design Brief Whiteboard“ können Sie Kundenanforderungen, Erkenntnisse über die Zielgruppe, Designziele und wichtige Ergebnisse unter einem Dach auf einer Karte festhalten. Sie ist perfekt für kreative Teams, um verstreute Inputs schnell in einen strukturierten Ausgangspunkt zu verwandeln!

Die besten Features von ClickUp

Designspezifikationen : Dokumentieren Sie Designrichtlinien, Forschungsnotizen und Markensysteme mit : Dokumentieren Sie Designrichtlinien, Forschungsnotizen und Markensysteme mit ClickUp Docs . Teilen Sie sie mit Stakeholdern oder verwandeln Sie jedes Dokument in einen kollaborativen Brief

Whiteboards mit KI : Skizzieren Sie Benutzer-Flows, brainstormen Sie Layouts und verwenden Sie ClickUp Brain, um über die intuitive Benutzeroberfläche Bilder zu generieren, Ideen zu benennen oder kreative Notizen zusammenzufassen

Integriertes Aufgabenmanagement : Verwalten Sie alle Designaufgaben in : Verwalten Sie alle Designaufgaben in ClickUp Aufgaben . Legen Sie Fälligkeitsdaten fest, weisen Sie Teammitglieder zu und verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status, Unteraufgaben und Abhängigkeiten

Echtzeit-Zusammenarbeit : Kommentieren Sie Aufgaben direkt, taggen Sie Stakeholder und verfolgen Sie Design-Iterationen über Sprints hinweg. Arbeiten Sie mit Marketing-, Produkt- und Entwicklungsteams an einem Ort zusammen

Figma-Einbettungen und über 1.000 Integrationen: Betten Sie Figma-Prototypen direkt in Aufgaben, Whiteboards oder Dokumente ein. Verbinden Sie sich außerdem mit Slack, Google Drive, Notion und anderen Tools, um kreative Workflows zu zentralisieren

Limit von ClickUp

Für Einsteiger gibt es eine leichte Lernkurve

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

ClickUp ist das Beste, was mir je passiert ist. Ich bin Art Director bei Kredo Inc. , der übergeordneten Gesellschaft von drei Tochtergesellschaften. Ich leite ein Team von Designern, daher hilft mir ClickUp beim Projektmanagement, Zeitmanagement, der Delegierung von Arbeit und vielem mehr!

2. Framer (Am besten geeignet für interaktives Website-Design und Echtzeit-Prototyping)

via Framer

Framer verbindet die Präzision von Design-Tools mit der Leistungsfähigkeit produktionsreifer Websites. Das herausragende Feature ist die Möglichkeit, mithilfe eines Echtzeit-Editors ohne Code, der auf React-Komponenten basiert, vom Entwurf zur Live-Website zu gelangen.

Designer können automatische Layouts, interaktive Elemente und integrierte Animationen verwenden, um reaktionsschnelle Webdesigns zu erstellen, die sich wie Produkte verhalten, ohne dass sie im Designprozess an Entwickler übergeben werden müssen. Mit Vorschauen für mehrere Geräte, integriertem CMS und nativem Hosting werden Prototypen direkt innerhalb der Plattform in fertige Ergebnisse umgewandelt.

Die besten Features von Framer

Fügen Sie komplexe Animationen wie Scroll-Effekte, Parallax und Looping-Übergänge ohne Code mit Framer Motion hinzu

Verwalten Sie dynamische Inhalte mit einem visuellen CMS, wie Sammlungen, Drag-and-Drop-Bearbeitung und Website-Aktualisierungen in Echtzeit

Veröffentlichen Sie sofort mit Staging, Rollback, integrierten Analysen, GDPR-konformen A/B-Tests, automatisierter SEO, SSL und globalem Hosting

Einschränkungen von Framer

Die Benutzeroberfläche ist für Anfänger unübersichtlich, mit mehrdeutigen Symbolen und schlechter Navigation, sodass selbst einfache Aufgaben frustrierend sind, selbst in geführten Unterrichtseinstellungen

Preise für Framer

Persönliche Pläne

Mini : 10 $/Monat

Basis : 20 $/Monat

Pro: 30 $/Monat

Business-Pläne

Startpreis : 75 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Preis : 200 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Framer

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Framer?

Eine Bewertung von Capterra lautet

Figma weiß, was Sie suchen, bevor Sie es tun. Von Konzepten bis hin zu ausgereiften Designs, von Wireframes bis hin zu finalen Renderings und digitalen Exporten für Websites und Marketingzwecke. Figma ist zu 100 % in mehrere Workflows in unserem Unternehmen integriert.

3. Uizard (Am besten geeignet für schnelle KI-gestützte Mockups und Prototypen)

via Uizard

Uizard ist ein KI-basiertes Design-Tool und eine Alternative zu Figma, das Text, Screenshots oder handgezeichnete Skizzen in Sekundenschnelle in bearbeitbare Prototypen verwandelt. Das Feature „Autodesigner” generiert aus einfachen Texteingaben Mockups für mehrere Bildschirme.

Außerdem können Sie Wireframes oder Screenshots scannen, um Ihre Entwürfe schnell umzusetzen. Mit Uizard wird die Umsetzung von Ideen in Prototypen zu einem reibungslosen, intuitiven Prozess, selbst für Nicht-Designer.

Die besten Features von Uizard

Erstellen Sie vollständige Benutzeroberflächen und Multi-Screen-Flows mit nur wenigen Sätzen – KI übernimmt das Layout, die Komponenten und die grundlegende Navigation

Erstellen Sie einheitliche UI-Themes aus Bildern oder URLs und erhalten Sie Aufmerksamkeits-Heatmaps, die vorhersagen, worauf sich Benutzer konzentrieren werden

Mehrere Mitglieder des Teams können im Designprozess gleichzeitig Kommentare abgeben und Bearbeitungen vornehmen und anschließend anklickbare Prototypen oder entwicklerfreundliche CSS/React-Snippets exportieren

Einschränkungen von Uizard

Uizard Autodesigner verwendet häufig ähnliche Layouts, wodurch die Ergebnisse generisch wirken. Es eignet sich hervorragend, um Ideen zu entwickeln, aber Sie müssen die Designs anschließend wahrscheinlich stark überarbeiten

Preise für Uizard

Free Forever

Pro : 19 $/Monat

Business : 39 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise; maßgeschneidert für große Teams (15+), jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Uizard

G2: 4,5/5 (45 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Uizard?

Eine Bewertung von Capterra lautet

Dank Uizard muss ich mir meine Idee nicht mehr nur im Kopf vorstellen, sondern kann sie schnell skizzieren. Das beschleunigt den Prozess der Designentwicklung erheblich.

🧠 Fun Fact: In einem wilden Sprung in die Zukunft haben chinesische Wissenschaftler AlphaDog vorgestellt – einen Roboterwelpen mit 5G-Technologie, der nicht nur abruft, sondern auch Pakete ausliefert, in Restaurants Tische abräumt und Sehbehinderte selbstständig führt!

4. Penpot (Am besten geeignet für Open-Source, entwicklerfreundliches UI-Design und Prototyping)

via Penpot

Penpot ist ein kostenloses, webbasiertes Open-Source-Prototyping-Tool, das speziell für Teams entwickelt wurde, die volle Kontrolle und Flexibilität wünschen. Es gilt oft als eine der besten Figma-Alternativen und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Designern und Entwicklern durch Features wie CSS Flex/Grid-Layout, bearbeitbare SVG-basierte Designs und einen Code-Inspektionsmodus.

Mit Echtzeit-Bearbeitung für mehrere Benutzer, plattformübergreifendem Support (einschließlich Selbsthosting) und ohne Nutzungslimits beseitigt Penpot Hindernisse für Abonnements und fördert gleichzeitig Synergien zwischen Design und Entwicklung.

Die besten Features von Penpot

Erstellen Sie responsive Layouts, die den Produktionscode (CSS Flexbox/Grid) widerspiegeln, sodass Entwickler genau das verwenden können, was im Design erstellt wurde

Generieren Sie über den Inspektionsmodus automatisch CSS-, HTML-/SVG-Markups aus Designs für eine reibungslosere Übergabe an Entwickler

Ebenen/Filtertypen schnell finden und verwalten, boolesche Operationen, Farbverläufe, Freihandpfade, verschachtelte Rahmen und den Fokusmodus verwenden

Penpot-Limit

Penpot kann bei der Bearbeitung großer oder langfristiger Projekte träge und fehlerhaft sein, und die Leistung kann bei komplexen Prototypen ins Stocken geraten

Preise für Penpot

Free Forever

Unlimited: 7 $/Editor/Monat

Enterprise: 950 $/Organisation/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Penpot

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Penpot?

Eine G2-Bewertung sagt

Mein Team konnte mit der Open-Source-Plattform nahtlos Prototypen für Designer und Ingenieure erstellen

📮ClickUp Insight: 11 % unserer Befragten nutzen KI in erster Linie für Brainstorming und Ideenfindung. Aber was passiert anschließend mit diesen brillanten Ideen? Hier benötigen Sie ein KI-gestütztes Whiteboard wie ClickUp Whiteboards, mit dem Sie Ideen aus der Brainstorming-Sitzung sofort in Aufgaben umwandeln können. Und wenn Sie ein Konzept nicht ganz erklären können, bitten Sie einfach den KI-Bildgenerator, eine visuelle Darstellung auf der Grundlage Ihrer Eingabe zu erstellen. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, mit der Sie Ideen entwickeln, visualisieren und schneller umsetzen können!

5. Mockplus (Am besten geeignet für schnelles Web-/App-Prototyping mit Echtzeit-Zusammenarbeit)

via Mockplus

Mockplus ist ein Browser- und Desktop-Prototyping-Tool und eine Software für die Zusammenarbeit im Design, die auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Es unterstützt Drag-and-Drop-Wireframing, interaktive Elemente und integrierte UI-Kits sowie gemeinsam genutzte Asset-Bibliotheken und die Bearbeitung durch Teams in Echtzeit.

Teams können von einer Skizze zu einem anklickbaren Prototyp übergehen, Anmerkungen mit Entwicklerspezifikationen hinzufügen und in PDF oder offline exportieren. Als Alternative zu Figma bietet Mockplus auch Auto-Specs, die automatisch entwicklerfertige Details generieren, ohne dass manuelle Überarbeitungen erforderlich sind.

Die besten Features von Mockplus

Vergleichen Sie Design-Iterationen schnell mit Split-, Fade-, Slide- oder Highlight-Diffs

Generieren Sie automatisch Spezifikationen aus Figma, Adobe XD, Photoshop oder Axure und verbessern Sie diese anschließend mit manuellen Markups (Text, Abstände, Farben, Koordinaten-Tools)

Exportieren Sie plattformspezifische Assets und CSS-Code-Schnipsel direkt aus der Designspezifikationsansicht mit integrierter Komprimierung, um die Entwicklungsübergabe zu optimieren

Einschränkungen von Mockplus

Das Hochladen von Designs ist auf Plugin-Integrationen oder das Ziehen und Ablegen von ZIP-Dateien beschränkt, was für Benutzer, die direkte Browser-Uploads für ein schnelleres Setup ihrer Projekte bevorzugen, unpraktisch ist

Preise für Mockplus

Free Forever (Bis zu 10 Benutzer, kein Zeitlimit)

Premier : 6,20 $/Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mockplus

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Mockplus?

Eine G2-Bewertung sagt

Ein großartiges Tool für UX-Designer, Hi-Fi-Prototypen, Asset-Management und Codierung – alles in einer Cloud-basierten App. Die Plugins eignen sich hervorragend für die Übergabe an andere Mitglieder des Teams und an diejenigen, die ebenfalls mit Mockplus arbeiten.

👀 Wussten Sie schon? Der legendäre Nike Swoosh wurde 1971 von einer College-Studentin namens Carolyn Davidson entworfen, die dafür nur 35 Dollar erhielt! Das ist eines der bekanntesten Logos der Geschichte – zum Preis einer Tankfüllung Benzin heute.

6. Sketch (Am besten für UI/UX-Design im macOS-nativen Workflow geeignet)

via Sketch

Sketch ist ein exklusiv für macOS verfügbares vektorbasiertes Grafikdesign- Tool, das für die Erstellung von Benutzeroberflächen und interaktiven Prototypen entwickelt wurde. Es bietet eine übersichtliche, ablenkungsfreie Oberfläche, die auf intuitive Design-Workflows ausgerichtet ist.

Diese Figma-Alternative eignet sich für das Design responsiver Bildschirme, Symbole und interaktiver Flows. Sketch optimiert die Übergabe an Entwickler mit CSS-Export und einem umfangreichen Plugin-Ökosystem.

Die besten Features von Sketch

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formen, boolesche Operationen, anpassbare Eckstile und Pfadbearbeitung mit dem Stift-Tool

Nutzen Sie unzählige Community-Plugins für Aufgaben wie Messungen (Sketch Measure), Automatisierung, Asset-Export und UI-Verbesserungen

Verknüpfen Sie Artboards mit Hotspots und zeigen Sie Flows direkt auf iOS-Geräten in der Vorschau an, mit verbesserter Auswahl von Hotspots und anpassbarer Sichtbarkeit von Prototypen

Einschränkungen von Sketch

Nur für macOS verfügbar und kann bei großen Dateien oder älterer Hardware zu Verlangsamungen führen, wodurch es für plattformübergreifende Teams oder die Nachverfolgung komplexer Projekte weniger geeignet ist

Preise für Sketch

Standard-Abonnement : 12 $/Monat pro Editor (monatliche Abrechnung)

Abonnement für Unternehmen : 22 $/Monat pro Editor (nur bei jährlicher Abrechnung)

Nur für Mac-Lizenzen: 120 $ pro Platz; beinhaltet 1 Jahr Updates

Bewertungen und Rezensionen zu Sketch

G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Sketch?

Eine Bewertung von Capterra lautet

Ich verwende Sketch seit 2014, um iPhone-Benutzeroberflächen, deren Symbole und Werbematerialien zu erstellen. Es ist sehr einfach, Bilder und Vektoren zu erstellen, freizugeben und zu verteilen.

7. Adobe XD (Am besten für plattformübergreifendes Design mit nativer Creative Cloud-Integration)

über Adobe XD

Adobe XD ist ein vektorbasiertes UI-Design-Tool für Designer, die mit Web-, Mobil- und Sprachschnittstellen arbeiten. Es eignet sich besonders für Teams, die bereits in das Adobe-Ökosystem eingebunden sind, da es sich nahtlos in Tools wie Photoshop und Illustrator integrieren lässt.

Obwohl diese Figma-Alternative eine steilere Lernkurve hat, bietet XD dennoch umfassende Features für die Erstellung interaktiver Prototypen und Designsysteme. Jüngste Updates haben außerdem KI-gestützte Features eingeführt, die Workflows optimieren, wie z. B. inhaltsbasiertes Layout und automatische Größenanpassung, um sich wiederholende Aufgaben zu beschleunigen.

Die besten Features von Adobe XD

Erstellen Sie dynamische UI-Elemente (wie Umschalter oder ausklappbare Menüs) mit mehreren Zuständen in einer einzigen Komponente

Fügen Sie Bewegungen und Mikrointeraktionen zwischen Artboards hinzu, ohne die Zeitleiste bearbeiten zu müssen

Replizieren Sie Designelemente schnell und füllen Sie sie automatisch mit Daten, um Layouts schnell zu erstellen

Limits von Adobe XD

Generative KI-Tools sind noch nicht ausgereift und benutzerfreundlich, insbesondere bei der Nutzung über die Photoshop-Integration, und bieten nur begrenzte Hilfestellungen

Preise für Adobe XD

Verfügbar als Teil des Abonnements „Adobe Creative Cloud Alle Apps“

Bewertungen und Rezensionen zu Adobe XD

G2: 4,3/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Adobe XD?

Eine Bewertung von Capterra lautet

XD hat es unserem Team ermöglicht, Ideen schneller zu präsentieren, sei es für das Store-Branding, die Beschilderung von Kiosken oder Wegeleitsysteme.

8. Canva (Am besten für visuelles Design und Marketinginhalte geeignet)

via Canva

Canva, die Alternative zu Figma, ist eine Cloud-basierte Designplattform für Designer, Marketer und Team-Mitglieder ohne Programmierkenntnisse. Sie bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche, eine umfangreiche Vorlagenbibliothek und integrierte Tools für die Zusammenarbeit.

Teams können dank Echtzeitkommentaren, freigegebenen Ordnern und einfacher Verwaltung von Markenressourcen innerhalb weniger Minuten Grafiken für soziale Medien, Präsentationen, Poster und sogar GIFs erstellen.

Die besten Features von Canva

Größenanpassung mit einem Klick für verschiedene Formate (Instagram, LinkedIn, Druck) sowie transparente PNG-, PDF- und MP4-Dateien für die Verwendung in mehreren Kanälen

Integrierter Präsentationsmodus, einfache Zeitleistenanimation und automatische Untertitelungsfunktionen

Generieren Sie Layouts, Bilder und Texte automatisch mit dem KI-Toolkit von Canva, einschließlich Magic Write und Magic Media

Limit von Canva

Canva bietet zwar eine umfangreiche Designbibliothek, aber es mangelt ihm an Präzision für benutzerdefinierte oder professionelle Ergebnisse, sodass Benutzer oft gezwungen sind, auf spezialisiertere Design-Tools umzusteigen

Preise für Canva

Free Forever

Canva Pro : 15 $/Monat für einen Benutzer

Canva Teams : 10 $/Monat pro Benutzer; mindestens 3 Benutzer erforderlich (30 $/Monat)

Canva Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2: 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Canva?

Eine Bewertung von Capterra lautet

Canva ist die Geheimwaffe, mit der jeder mit wenigen Klicks auf eine Schaltfläche sofort professionelle Inhalte erstellen kann. Ich habe Canva allein verwendet, um ein ganzes Geschäft aufzubauen.

9. Moqups (Am besten geeignet für leichtes Wireframing, Diagrammerstellung und interaktives Prototyping)

via Moqups

Moqups ist eine webbasierte Plattform für visuelle Zusammenarbeit, mit der Teams Wireframes, Diagramme und interaktive Prototypen vollständig im Browser entwerfen können. Über Mockups hinaus unterstützt es Flussdiagramme, Sitemaps, UML und Diagramme und ist damit ein vielseitiger hub für die visuelle Planung in frühen Phasen.

Mit umfangreichen Stencil-Bibliotheken und Bearbeitung in Echtzeit ist es für funktionsübergreifende Teams konzipiert, um gemeinsam online zu brainstormen, zu entwerfen und zu iterieren.

Die besten Features von Moqups

Greifen Sie auf vorgefertigte UI-Komponenten (iOS, Android, Bootstrap) und Icon-Packs (Font Awesome, Material, AWS, Cisco) für ausgefeilte Designs zu

Verwenden Sie Haftnotizen, Callouts und Live-Kommentare, um Feedback zu sammeln und Designdiskussionen zu leiten

Die Organisation von Seiten per Drag-and-Drop, die Unterstützung von Ordnern und Master-Seiten helfen dabei, die Konsistenz des Designs über komplexe Flows hinweg zu gewährleisten

Einschränkungen von Moqups

Flussdiagramm-Verbindungen können unintuitiv und frustrierend zu handhaben sein, insbesondere für Benutzer, die detaillierte Prozesskarten erstellen

Preise für Moqups

Free Forever

Solo : 12 $/Monat

Team : 24 $/Monat

Unlimited: 65 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Moqups

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Moqups?

Eine G2-Bewertung sagt

Moqups ist einfach und superschnell zu bedienen, insbesondere beim Entwerfen von Wireframes mit geringer Auflösung, die fast alles bieten, was Sie brauchen. Darüber hinaus können Cluster erstellt werden, um einen Low-Fidelity-Prototyp für Endbenutzer zu erstellen. Abgesehen davon kann man auch bequem einzelne Elemente/Bilder zwischen Projekten hochladen und Vorlagen erstellen, um noch schneller voranzukommen. Außerdem ist das neue Tabellenelement viel besser als die Legacy-Tabelle und ermöglicht mehr Flexibilität.

10. UXPin (Am besten geeignet für interaktives Prototyping mit echten Code-Komponenten)

via UXPin

UXPin hilft Design-Teams dabei, komplexe Prototypen zu erstellen, die sich wie echte Apps verhalten, ohne den Editor verlassen zu müssen. Mit interaktiven Zuständen, Variablen, automatischem Layout und bedingter Logik können Sie erweiterte Benutzer-Flows simulieren und realistische Szenarien testen.

Die Merge-Funktion schließt die Lücke zwischen Design und Entwicklung durch tatsächlich codierte Komponenten aus Git oder Storybook. UXPin verbessert außerdem den Designprozess mit neuen KI-Funktionen und vereinfacht so die Designkonsistenz. Als leistungsstarkes Tool für das UI-Design eignet sich UXPin hervorragend für Teams, die nahtlose Übergaben benötigen.

Die besten Features von UXPin

Simulieren Sie reale Benutzererfahrungen mit logikbasierten Interaktionen und dynamischen Zuständen – weitaus fortschrittlicher als statische Link-Prototypen

Verwenden Sie integrierte Variablen, bedingte Zustände, Ausdrücke und mehrere Interaktionsauslöser

Führen Sie codierte React-Komponenten direkt in Ihre Prototypen zusammen, damit Entwickler und Designer auf derselben Datenquelle arbeiten können

UXPin-Limit

Design-Systemkomponenten werden nicht projektübergreifend konsistent aktualisiert, sodass es schwierig ist, darauf zu vertrauen, dass Änderungen wie erwartet übernommen werden

Preise für UXPin

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu UXPin

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über UXPin?

Eine Bewertung von Capterra lautet

Ich habe großartige Erfahrungen damit gemacht, klickbare Prototypen zu erstellen und sie ansprechend zu gestalten. Bisher bin ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden.

11. Lunacy (Am besten geeignet für plattformübergreifendes UI/UX-Design mit Offline-Fähigkeit)

via Lunacy

Lunacy ist eine kostenlose, voll ausgestattete Design-Software von Icons8, die UI/UX-Designern eine leistungsstarke Alternative zu Figma bietet. Diese Plattform arbeitet nativ unter Windows, macOS und Linux und benötigt keine stabile Internetverbindung, um auf ihre Kernfunktionen zugreifen zu können.

Es ist außerdem mit leistungsstarken KI-Features ausgestattet, die schnelle Iterationen erheblich beschleunigen. Darüber hinaus bietet Lunacy Zugriff auf eine riesige integrierte Asset-Bibliothek (Symbole, Illustrationen, Fotos, UI-Kits) und führt einzigartige Funktionen wie automatische Z-Indexierung, Ebenenauswahl und eine Live-Funktion für verknüpfte Designs ein, die Elemente aus der Arbeitsfläche direkt mit dem Produktionscode synchronisiert.

Die besten Features von Lunacy

Nutzen Sie automatisch anpassbare Schriftfarben und Ebenen (automatischer Z-Index), eine intelligente Auswahl von Ebenen und Tools zum sofortigen Ersetzen von Bildern

Arbeiten Sie live mit Team-Mitgliedern zusammen , denn der Cloud-Modus bietet Bearbeitung in Echtzeit, Kommentare, Sticker und Sprachnotizen sowie Offline-Support für Desktops

KI-gestützte Tools, die das Entfernen von Hintergründen, die Bildverbesserung, Avatare und Platzhalter-Textgeneratoren unterstützen, um Routineaufgaben zu beschleunigen

Limit von Lunacy

Die Verarbeitung großer Designdateien führt häufig zu Leistungsproblemen, darunter Abstürze und UI-Fehler wie flackernde Fenster oder verschwindende Elemente der Benutzeroberfläche

Preise für Lunacy

Free Forever

Pro : 14,98 $ pro Benutzer/Monat, monatliche Abrechnung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lunacy

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Lunacy?

Eine G2-Bewertung sagt

Es ist ein erstaunliches kostenloses Tool, das ich verwende, wenn ich Sketch-Dateien auf einem PC öffnen muss. Es ist vielleicht nicht das beste UX-Prototyping-Tool auf dem Markt, aber es ist kostenlos und kann für dringende Arbeiten oder wenn Ihr Mac kaputt ist, sehr nützlich sein.

Warum Sie sich für Figma AI-Alternativen entscheiden sollten

Figma ist elegant, beliebt und voller KI – aber das bedeutet nicht, dass es für jeden geeignet ist.

Hier sind einige Punkte, an denen einige Benutzer auf Hindernisse stoßen, und warum es sinnvoller sein könnte, eine Figma AI-Alternative zu prüfen:

Eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten: Die KI-gestützte Prototyping-Funktion von Figma vereinfacht zwar das grundlegende Prototyping, kann jedoch bei der Erstellung hochgradig interaktiver oder spezialisierter Prototypen Einschränkungen aufweisen und erfordert häufig ein manuelles Setup für erweiterte Interaktionen

Umständlich für komplexe Workflows: Figma eignet sich hervorragend für Wireframes und Benutzeroberflächen, aber die Verwaltung interaktiver Prototypen in großem Umfang oder die Integration in umfassendere Projektsysteme kann eine Herausforderung darstellen

Lücken in der Zusammenarbeit außerhalb des Designs: Die Tools für die Zusammenarbeit von Figma wurden für Designer entwickelt. Wenn Sie jedoch eng mit Entwicklern, Marketingfachleuten oder Projektmanagern zusammenarbeiten, benötigen Sie möglicherweise mehr als nur Designdateien, z. B. integrierte Dokumente, Feedback-Schleifen oder Aufgabenverwaltung

Datei-Bloat und Leistungsprobleme: Mit wachsenden Designsystemen und gemeinsam genutzten Bibliotheken beklagen Teams häufig eine schleppende Leistung. Der Wechsel zu einer optimierten Plattform kann die Ladegeschwindigkeit und die Fluidität des Workflows erheblich verbessern.

Mit ClickUp intelligenter gestalten, besser zusammenarbeiten und schneller entwickeln

Figma AI bietet einen Mehrwert für den Designprozess, insbesondere in der frühen Ideenfindungs- und Prototyping-Phase. Allerdings bleibt es weitgehend innerhalb der Grenzen des Designs.

ClickUp geht noch weiter.

Mit ClickUp Brain, das direkt in ClickUp Whiteboards integriert ist, erhalten Sie KI-gestützte Vorschläge, Inhaltserstellung, Brainstorming und Zusammenarbeit in Echtzeit. Es verbindet alle Teile Ihres Prozesses: Aufgaben, Zeitleisten, Dokumente, Design-Feedback und Teamkommunikation.

Warum sollten Sie sich mit besserem Design begnügen, wenn Sie mit ClickUp besser entwerfen, denken und liefern können?

