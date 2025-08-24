die 10 besten Wiz-Konkurrenten und Alternativen für Cloud-Sicherheit im Jahr 2025

Bietet Wiz Ihnen zwar solide Sichtbarkeit, aber nur unzureichende Funktionen für die Echtzeit-Behebung, Telemetrie auf Host-Ebene oder die Analyse des Netzwerkverkehrs?

Sie sind sicher nicht der Einzige, der diese Lücken bemerkt hat.

Da Cloud-Umgebungen immer komplexer werden, benötigen Sicherheit-Teams Tools, die Risiken identifizieren und deren Minderung unterstützen.

In diesem Blogbeitrag werden einige der besten Wiz-Konkurrenten vorgestellt, die diese Lücken füllen. Bleiben Sie bis zum Ende dabei und erfahren Sie, wie ClickUp (ja, die Plattform für Produktivität!) eine effiziente Zusammenarbeit im Bereich Cloud-Sicherheit unterstützt. 🔐

Worauf sollten Sie bei Wiz-Konkurrenten achten?

Wenn Sie nach den besten Alternativen zu Wiz suchen, sollten Sie zunächst die spezifischen Lücken in Ihrem Cybersicherheits-Projektmanagement identifizieren. Die richtige Lösung schließt diese Lücken und stärkt Ihre gesamte Sicherheit. Hier sind einige Features, auf die Sie achten sollten:

Agentenbasierte Host-Telemetrie: Suchen Sie nach Wiz-Konkurrenten, die leichtgewichtige Agenten einsetzen, um Prozess-, Datei- und Registrierungsaktivitäten zu erfassen und so umfassendere Forensik zu ermöglichen

Automatisierte Workflows zur Fehlerbehebung: Priorisieren Sie Plattformen, die sich in Ticketingsysteme integrieren lassen und Korrekturen oder Richtlinienaktualisierungen automatisch anwenden

Netzwerkverkehrsanalyse: Wählen Sie tools, die eine kontinuierliche Verkehrsüberwachung und Erkennung von Anomalien in virtuellen privaten Clouds (VPCs) integrieren

Täuschung und Honeypots: Bewerten Sie Lösungen mit nativer Honeypot-Bereitstellung, um Angreifer zu fangen und laterale Bewegungen aufzudecken

Erweiterte SBOM- und Lieferkettenscans: Ziehen Sie Anbieter in Betracht, die vollständige Software-Stücklisten (SBOM) als Karte abbilden und Schwachstellen in vorgelagerten Bereichen melden

Benutzerdefiniertes Dashboard und Berichterstellung: Finden Sie Alternativen zu Einzelziel mit Drag-and-Drop-Widgets, personalisierten Metriken und White-Label-Berichten

support vor Ort und für Legacy: *Wählen Sie einen Anbieter mit Cloud- und Vor-Ort-Agenten für eine einheitliche Abdeckung in hybriden oder Legacy-Umgebungen

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 2013 unterzeichnete AWS einen Vertrag über 600 Millionen US-Dollar mit der CIA und schuf damit die Phase für die sichere Einführung der Cloud im öffentlichen Sektor. Dies war der Beginn des heute boomenden GovCloud-Ökosystems.

Wiz-Konkurrenten auf einen Blick

Hier finden Sie eine Tabelle mit allen Wettbewerbern und Alternativen zu Wiz. 📊

*tool Am besten geeignet für Beste Features Preise* Palo Alto Prisma Cloud End-to-End-Cloud-Sicherheit und DevSecOps für mittelständische bis Enterprise-Unternehmen Cloud Sicherheit Posture Management (CSPM), Cloud Workload Protection (CWPP), Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM), KI-gestützte Risikopriorisierung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Lacework Polygraph-Erkennung von Verhaltensauffälligkeiten und vollständige Transparenz für mittelständische bis Unternehmen Verhaltensbasierte Erkennung von Anomalien, Risikopriorisierung, automatisierte Compliance-Prüfungen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Orca Sicherheit Agentenloses Schwachstellenmanagement für kleine und mittelständische Geschäfte mit Multi-Cloud-Umgebungen Kontextreiche Priorisierung, Visualisierung von Angriffspfaden, SideScanning-Technologie Benutzerdefinierte Preisgestaltung Tenable Umfassendes Schwachstellenmanagement in Cloud- und lokalen Umgebungen für Unternehmen CSPM, einheitliche Schwachstellenscans, Infrastructure as Code (IaC)-Sicherheit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Aqua Sicherheit Software Cloud-native Sicherheit für den gesamten Lebenszyklus für kleine bis mittelgroße IT-Teams und DevOps-Teams mit Anforderungen an die Containersicherheit Container- und Kubernetes-Laufzeitschutz, serverlose Workloads, CI/CD-Pipeline-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Defender für Cloud Management der Sicherheit für mittelständische Unternehmen in Microsoft-basierten Cloud-Umgebungen Native CSPM und CWP mit zentralisierten Warnmeldungen, integrierten regulatorischen Standards und Berichterstellung, Azure-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung Qualys Agentenbasierte und agentenlose Sicherheit-Scans für Unternehmen und große Entwickler-Teams Hybride Asset-Schutz (Cloud + Legacy), zentralisierte Berichterstellung, CSPM für Multi-Cloud Benutzerdefinierte Preisgestaltung Check Point Integrierte Sicherheit und Statusverwaltung für mittelständische Unternehmen und Unternehmen CSPM, Cloud-native Bedrohungsabwehr, serverlose Sicherheit, API-Support von Drittanbietern Benutzerdefinierte Preisgestaltung Sysdig Kubernetes-intensive DevSecOps-Abläufe für kleine und mittelständische Unternehmen Incident Forensics mit eBPF, Echtzeit-Bedrohungserkennung, Priorisierung von Schwachstellen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Snyk Dev-First-Sicherheit für Code, Container und IaC für große Entwickler-Teams und Unternehmen Shift-Left-Sicherheit, entwicklerorientierte Workflows, CI/CD-Integration, Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat

Die 10 besten Wiz-Konkurrenten und Alternativen

Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die besten Wiz-Konkurrenten werfen. 👇

1. Palo Alto Prisma Cloud (Am besten geeignet für End-to-End-Cloud-Sicherheit und DevSecOps-Integration)

via Palo Alto Networks

Prisma Cloud von Palo Alto Networks ist eine umfassende Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP), die Anwendungen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Code bis zur Cloud schützt.

Mithilfe einer Kombination aus maschinellem Lernen, fortschrittlichen Analysen und Precision AI werden Infrastruktur, Code und Workload kontinuierlich gescannt, um Fehlkonfigurationen, Richtlinienverstöße und aktive Bedrohungen zu erkennen.

Es lässt sich außerdem in das umfassendere Sicherheit-Ökosystem von Palo Alto integrieren, darunter Cortex XDR und WildFire, wodurch die Entwicklung einer einheitlichen Sicherheit-Strategie vereinfacht wird.

Die besten Features von Palo Alto Prisma Cloud

Sichern Sie Ihre Infrastruktur über verschiedene Anbieter hinweg mit Cloud Security Posture Management (CSPM), um Fehlkonfigurationen, Abweichungen und Richtlinienverstöße zu erkennen

Schützen Sie Workloads und Container mit Cloud Workload Protection (CWP), einschließlich agentenlosem Scannen für VMs, serverlose Umgebungen und Kubernetes-Umgebungen

Sichern Sie Ihre CI/CD-Pipelines durch integrierte Sicherheit des Codes, IaC-Scans, Software-Zusammensetzungsanalysen und die Erkennung von Geheimnissen vor der Laufzeit

Erhalten Sie umfassende Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre Ressourcen in Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen

Limit von Palo Alto Prisma Cloud

Das Setup ist komplex und zeitaufwendig, insbesondere ohne Vorkenntnisse mit Palo Alto tools

Lücken in der Dokumentation, insbesondere für fortgeschrittene Anwendungsfälle und Beispiele aus der Praxis

Preise für Palo Alto Prisma Cloud

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Palo Alto Prisma Cloud

G2: 4,4/5 (über 390 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Palo Alto Prisma Cloud?

Das sagt eine G2-Bewertung über diesen Wiz-Konkurrenten:

Was mir an Prisma Access am besten gefällt, ist die Fähigkeit, allen Benutzern, unabhängig vom Speicherort, konsistente, Cloud-basierte Sicherheit anzubieten. Die Integration mit anderen Tools von Palo Alto Networks wie Cortex und Panorama erleichtert die Verwaltung und Überwachung der Sicherheit über ein zentrales Dashboard.

🔍 Wussten Sie schon? In den frühen 1990er Jahren waren Websites überwiegend HTTP-basiert. Erst 1994 führte Netscape HTTPS zur Verschlüsselung des Browser-Datenverkehrs ein, was die ersten Unterhaltungen über Web-Sicherheit auslöste.

2. Lacework (Am besten geeignet für Cloud-Umgebungen mit Compliance-Anforderungen)

via Lacework

Lacework FortiCNAPP hilft Teams dabei, Cloud-Risikosignale mit der Erkennung von Bedrohungen in Echtzeit zu verbinden, sei es bei der Analyse von Fehlkonfigurationen oder bei der Entscheidung, wie Client-Informationen mit Sicherheit gespeichert werden sollen. Es erstellt eine nahtlose Ansicht über Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und aktive Bedrohungen in Ihrer gesamten Cloud-Umgebung.

Mit nativem Support für AWS, Azure und Google Cloud analysiert die Plattform kontinuierlich Aktivitäten, um frühzeitig Anzeichen von Ransomware, Cryptojacking und kompromittierten Anmeldedaten zu erkennen.

Die besten Features von Lacework

Erkennen Sie Zero-Day-Angriffe frühzeitig mit der Polygraph® Data Platform , die Verhaltensauffälligkeiten und Bedrohungsmuster aufdeckt

Decken Sie Identitätsrisiken mit CIEM auf, das Berechtigungen bewertet und überprivilegierte Rollen in Clouds kennzeichnet

Vereinfachen Sie die Fehlerbehebung durch automatisierte Einblicke in Fehlkonfigurationen, Schwachstellen und Richtlinienverstöße

Mit integrierter IaC-Sicherheit, SAST und Software-Kompositionsanalyse (SCA) können Sie Probleme bereits vor der Bereitstellung erkennen

Automatisieren Sie Compliance-Prüfungen und Berichterstellung für verschiedene Branchenstandards

Limit von Lacework

Keine Echtzeit-Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen; geschlossene Probleme werden erst nach mehr als 24 Stunden angezeigt

Benutzer empfinden die Konfiguration von Warnmeldungen als schwierig und wünschen sich eine bessere Integration mit Slack, Datadog, SIEM-tools und Ticket-Plattformen

Preise für Lacework

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lacework

G2: 4,4/5 (über 380 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr tools, um die benötigten Informationen zu finden – und springen dabei zwischen E-Mails, Chatten, Notizen, Projektmanagement-Tools und Dokumentationen hin und her. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Zeit und verringert die Produktivität. Als Alles-App für die Arbeit vereint ClickUp alle Ihre Arbeitsabläufe – E-Mails, chatten, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren ClickUp-Workspace, sodass alles genau dort ist, wo Sie es brauchen.

3. Orca Sicherheit (Am besten geeignet für die schnelle Bereitstellung in Multi-Cloud-Umgebungen)

via Orca Sicherheit

Orca Security bietet Teams umfassende Sichtbarkeit in jede Ebene ihrer Cloud-Umgebung, ohne dass Agenten installiert werden müssen. Es korreliert automatisch Risiken wie Fehlkonfigurationen, exponierte APIs, Identitätsprobleme und Probleme, um die kritischsten Bedrohungen aufzudecken.

Dieses tool kombiniert Echtzeit-Telemetrie, professionelle Kommunikation, erweiterte Risikopriorisierung und umfassende Compliance, die unterstützt, in einer einzigen Oberfläche.

Der Fokus auf „toxische Kombinationen“ hilft Teams dabei, die 1 % der Warnmeldungen zu priorisieren, die wirklich wichtig sind, und so den oft mit Cloud-Sicherheitstools verbundenen Datenmüll zu reduzieren.

Die besten Features von Orca Sicherheit

Führen Sie mit SideScanning™ agentenlose Scans durch, um sofort eine Sichtbarkeit über Workloads, Risiken und Konfigurationen zu erhalten

Aktivieren Sie den Orca Sensor für Laufzeitschutz, der Echtzeit-Erkennung und -Untersuchung mithilfe einer schlanken Observability auf Kernel-Ebene ermöglicht

Setzen Sie Compliance in großem Maßstab durch über 100 sofort einsatzbereite regulatorische Boxen, darunter CIS Benchmarks, PCI DSS, HIPAA und SOC 2

Reduzieren Sie den Betriebsaufwand und die Auswirkungen auf die Leistung in Produktionsumgebungen

Limit von Orca Sicherheit

Agentenloses Scannen kann im Vergleich zu agentenbasierten Wiz-Konkurrenten tiefere Einblicke in die Laufzeit verpassen

Es fehlen robuste Shift-Left-Funktionen. Keine bekannten IDE/CLI-Integrationen für Entwickler-Workflow

Preise von Orca Sicherheit

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Orca Sicherheit

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Orca Sicherheit?

Ein Benutzer hat diese Bewertung auf Capterra freigegeben:

Orca ist ein agentenloser Ansatz für VMS. Das bedeutet, dass es keine Auswirkungen auf die Benutzer oder Leistungseinschränkungen gibt. Ihr Operations Team muss weder die Bereitstellung von Agenten verwalten noch Upgrades/Ausfallzeiten managen. […] Das Produkt ist relativ neu und viele dieser Verbesserungen werden derzeit noch entwickelt.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept „Zero Trust“ stammt von Forrester-Analyst John Kindervag, der vorschlug, dass Unternehmen keinem Netzwerk als Standard vertrauen sollten. Es dauerte über ein Jahrzehnt (und einige schmerzhafte Sicherheitsverletzungen), bis sich diese Idee durchgesetzt hat.

4. Tenable (Am besten für einheitliches Scannen von Schwachstellen geeignet)

via Tenable

Tenable bietet mit seiner Flaggschiff-Plattform Tenable One einen konsolidierten Ansatz für die Sicherheit von Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. Anstatt Schwachstellen, Fehlkonfigurationen und Identitätsprobleme als isolierte Probleme zu behandeln, verbindet Tenable die Punkte und bietet eine priorisierte Ansicht über die Risiken in Ihrer gesamten Angriffsfläche.

Es unterstützt FedRAMP-verfasser-zertifizierte Lösungen und ist damit eine bewährte Wahl für Behörden und stark regulierte Umgebungen. Das Tool bietet außerdem Features wie Just-in-Time-Zugriff (JIT), autonomes Patching und KI-gestützte Analysen.

Die besten Features von Tenable

Schließen Sie geschlossene Identitätslücken mit Tenable ID Exposure , indem Sie Fehlkonfigurationen und riskante Zugriffe in Active Directory und Entra ID erkennen

Beschleunigen Sie die Behebung von Schwachstellen mit Tenable Patch Management , das Schwachstellen automatisch den richtigen Patches zuordnet und diese selbstständig installiert

Setzen Sie mit Tenable CIEM und JIT-Zugriff das Prinzip der geringsten Berechtigungen durch, um unnötige Cloud-Berechtigungen zu beschränken

Integrieren Sie Prüfungen der Sicherheit nahtlos in den DevOps-Lebenszyklus

Limit von Tenable

Keine integrierte Funktion zum automatischen Löschen historischer Scan-Ergebnisse, wodurch Space belegt wird

Während das Unternehmen bei der Schwachstellen- und Sicherheitsmanagement stark ist, sind seine Laufzeit-Schutz-Features möglicherweise weniger ausgereift als die von spezialisierten CNAPP-Anbietern

Gelegentlich werden nicht kritische Probleme gemeldet, was den Workload für Sicherheit erhöht

Preise von Tenable

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Tenable

G2: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Aqua Sicherheit Software (Am besten geeignet für DevOps-Teams mit Anforderungen an die Containersicherheit)

über Aqua Sicherheit Software

Aqua Security hilft dabei, moderne Anwendungen während ihres gesamten Lebenszyklus zu schützen, von der Entwicklung über die Bereitstellung bis hin zur Laufzeit. Dank Echtzeitkontrollen und Shift-Left-Scanning können Sicherheit-Teams Schwachstellen frühzeitig erkennen und schnell auf aktive Bedrohungen reagieren, ohne agile Entwicklungsprozesse zu verlangsamen.

Diese Alternative zu Wiz nutzt eine Kombination aus agentenlosen und agentenbasierten Methoden, um Flexibilität bei der Bereitstellung und Abdeckung zu bieten. Sie ermöglicht die Vereinheitlichung der Code-, Infrastruktur- und Workload-Sicherheit in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen.

Die besten Features von Aqua Sicherheit Software

Verwenden Sie Universal Code Scanning , um Schwachstellen, Geheimnisse, IaC-Fehlkonfigurationen und Malware in allen Code-Quellcodes und Registern zu erkennen

Richten Sie Acceptance Gates ein, um auf verschiedene Pipelines zugeschnittene Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und nicht konforme Workloads vor der Produktion zu stoppen

Wenden Sie Kubernetes Assurance Policies an, um Laufzeitkontrollen mithilfe des Open Policy Agent (OPA) und Rego-Regeln für die Sicherheit-Governance durchzusetzen

Limit der Aqua Sicherheit-Software

Nicht in der Lage, bestimmte Artefakt-Typen wie Maven- und npm-Pakete zu scannen, zu unterstützen

Limit API-Funktionen, insbesondere für die Bildersuche und Automatisierung

Preise für Aqua Sicherheit Software

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Aqua Sicherheit Software

G2: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Aqua Sicherheit Software?

Hier ein kurzer Auszug aus einer echten Benutzerbewertung:

Die einfache Bereitstellung, die ansprechende Benutzeroberfläche, die verfügbaren CI/CD-Integrationsoptionen, das gute Dashboard und eines der Schlüssel-Features für uns ist die Kubernetes-Sicherheit, die in vielen anderen kommerziellen tools nicht vorhanden ist. Das Lizenzmodell entspricht jedoch mit Wahrscheinlichkeit dem langfristigen Plan von Aquasec, und das Unternehmen sollte auch einige kurzfristige/volumenabhängige Preismodelle für Clients in Betracht ziehen, die die Containersicherheit ausprobieren möchten, bevor sie sich für eine langfristige Komplettlösung entscheiden.

🧠 Wissenswertes: Obwohl das Konzept bereits zuvor existierte, verwendete Google-CEO Eric Schmidt den Begriff „Cloud Computing” erstmals 2006 auf einer Konferenz. Von da an verbreitete er sich rasend schnell (ebenso wie die Bedenken hinsichtlich der Sicherheit).

6. Microsoft Defender für Cloud (am besten für Microsoft-basierte Cloud-Umgebungen geeignet)

über Microsoft Defender für Cloud

Microsoft Defender für Cloud kombiniert Sicherheit der Posturverwaltung, Workload-Schutz und DevSecOps-Funktionen.

Mit Microsoft Defender Extended Detection and Response (XDR) können Unternehmen Erkenntnisse aus der Cloud-Infrastruktur mit Warnmeldungen von Endpunkten und Benutzeridentitäten in Verbindung bringen und so ein umfassenderes Bild der Bedrohungslage erstellen.

Das Feature „Secure Score“ bietet Unternehmen eine klare Metrik zur Nachverfolgung und Verbesserung ihrer allgemeinen Sicherheitslage im Laufe der Zeit. Mit dem „Cloud Security Explorer“ können Sie außerdem potenzielle Angriffswege modellieren und Governance-Regeln für alle Business-Bereiche implementieren.

Die besten Features von Microsoft Defender

Nutzen Sie die nahtlose, native Integration mit der Microsoft Azure-Plattform

Identifizieren Sie laterale Bewegungswege und Schwachstellen mit der Angriffspfad-Analyse und dem interaktiven Cloud-Sicherheit Explorer

Schützen Sie hybride und Multi-Cloud-Workloads mit Defender für Server, Container und Speicher, um Infrastruktur, Daten und Anwendungen zu sichern

Nutzen Sie Microsoft Entra Permissions Management , um übermäßige Berechtigungen für Benutzer, Apps und Dienste in jeder Cloud zu erkennen und zu beheben

Korrelieren Sie Bedrohungen schnell und reagieren Sie umgehend mit SIEM und Sicherheit-Orchestrierung, KI-Workflow-Automatisierungen und Reaktions-tools (SOAR), um die Zeit bis zur Behebung zu verkürzen

Limit von Microsoft Defender

Benutzer berichten häufig von Alarmmüdigkeit aufgrund übermäßiger Benachrichtigungen und Fehlalarmen

Dieser Wiz-Konkurrent hat Schwierigkeiten, Zero-Day-Angriffe oder Malware mit versteckten Signaturen zu erkennen, was das Vertrauen in kritischen Bedrohungsszenarien limitiert

Das Preis- und Lizenzmodell kann komplex zu verstehen und zu prognostizieren sein, insbesondere bei Multi-Cloud-Bereitstellungen

Preise für Microsoft Defender

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Defender

G2: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Einer der ersten Erfolge von DevSecOps kam von den Open-Source-tools von Netflix. Netflix veröffentlichte bereits in den 2010er Jahren Security Monkey und Stethoscope und war damit Vorreiter bei der Idee, Sicherheit in CI/CD-Pipelines zu integrieren, was die Zukunft automatisierter CSPM-tools und Wiz-Konkurrenten beeinflusste.

7. Qualys (Am besten für den Schutz hybrider Assets geeignet)

via Qualys

Qualys bietet mit seiner Enterprise TruRisk™ Platform einen einheitlichen Ansatz für Cybersicherheit, der Asset-Sichtbarkeit, Schwachstellenmanagement, Compliance und Remediation in einem nahtlosen System vereint. Der Wiz-Konkurrent bietet Hochgeschwindigkeitstelemetrie und intelligente Korrelation über Milliarden von Datenpunkten hinweg.

Die Plattform nutzt leichtgewichtige Cloud-Agenten und agentenlose Scanner, um umfassende Sichtbarkeit und Sicherheit für Cloud-Workloads, Container und Infrastruktur zu bieten. Mit der Einführung von Qualys TotalCloud, CNAPP und TotalAppSec für Anwendungsrisiken erweitert Qualys den Schutz auf den gesamten Stack.

Die Plattform unterstützt IaC-Sicherheit, Kubernetes-Laufzeitschutz und sogar LLM-Sicherheit für GenAI-Bereitstellungen.

Die besten Features von Qualys

Konsolidieren Sie zahlreiche Funktionen der Sicherheit und Compliance auf einer einzigen Plattform

Verwenden Sie TruRisk Eliminate™ , um kritische Schwachstellen wie CISA KEVs und Ransomware-Risiken durch Patching, Isolierung oder Mitigations-Workflows zu beheben

Überprüfen Sie IaC-Vorlagen kontinuierlich auf Fehlkonfigurationen und überwachen Sie SaaS-Apps auf Missbrauch von Berechtigungen und Compliance-Probleme

Optimieren Sie Ihre Reaktionszeiten mit Qualys Flow und erstellen Sie automatisierte Workflows zur Fehlerbehebung mit einer No-Code-/Low-Code-Engine

Limit von Qualys

Das Dashboard ist nicht intuitiv, was die Navigation und die Ausführung von Aufgaben für neue Benutzer erschwert

Die Erkennung ist zwar stark, aber die Features für die Bereitstellung von Patches und die Behebung von Schwachstellen sind nicht so nahtlos und effizient wie die anderer Wiz-Konkurrenten

Die Verwaltung der gesamten Suite integrierter Anwendungen kann erhebliche Investitionen in Schulungen und Konfiguration erfordern

Preise von Qualys

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Qualys

G2: 4,3/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Qualys?

Eine Bewertung von Capterra drückt es so aus:

Insgesamt ist das Produkt benutzerfreundlich, verfügt über eine robuste Schwachstellenüberprüfung und eine große Bibliothek mit Software-Updates. Dazu kommen Schulungs-Videos und Support.

8. Check Point (Am besten geeignet für integrierte Sicherheit und Posture Management)

via Check Point

Die Flaggschiff-Lösungen Quantum Security Gateways und CloudGuard von Check Point wurden entwickelt, um umfassenden Schutz für Netzwerke, Workloads und Remote-Zugriffspunkte zu bieten.

Für den Endpunktschutz bietet Harmony Endpoint EPP (Endpoint Protection Platform), EDR (Endpoint Detection and Response) und XDR (Extended Detection and Response) in einem einzigen schlanken Client und damit umfassende Sichtbarkeit und Kontrolle vom Edge bis zur Cloud.

Damit können Teams einheitliche Sicherheit anwenden und sich vor raffinierten Cyberangriffen über ihre gesamte Cloud-Umgebung hinweg schützen, von der Infrastruktur bis hin zu den Anwendungen.

Die besten Features von Check Point

Implementieren Sie über 60 Machine-Learning-Engines und globale Bedrohungsinformationen, um komplexe Angriffe, einschließlich Zero-Day-Exploits, zu erkennen und zu Block

Verwalten Sie Benutzer, Apps, Geräte und Cloud-Netzwerke über eine einzige zentrale Konsole mit detaillierter Durchsetzung von Regeln

Schützen Sie Remote-Mitarbeiter mit Harmony SASE, um anwendungsbezogenen Zugriff, Gerätezustandsprüfungen und Zero-Trust-Richtlinien mit vollständiger Mesh-Verbindung bereitzustellen

Einfache Verbindung mit SOC-Software und Automatisierung der Bedrohungsabwehr dank umfassend unterstützter API von Drittanbietern

Limit von Check Point

Die Konfiguration kann zeitaufwändig sein, insbesondere für kleine Teams ohne dediziertes IT-Personal

Vollständige Scans und Sandboxing können die Leistung beeinträchtigen, insbesondere auf Rechnern mit geringer Leistung

Preise von Check Point

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Check Point

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Sysdig (am besten geeignet für Kubernetes-intensive DecSecOps-Vorgänge)

via Sysdig

Sysdig ist eine Cloud-native Plattform zum Schutz von Anwendungen, die für Teams entwickelt wurde, die Echtzeit-Erkennung, kontextbezogene Risikoinformationen und umfassende Laufzeit-Sichtbarkeit bei gleichzeitiger Durchsetzung robuster Datensicherheitsmaßnahmen priorisieren.

Dank Multi-Cloud-Support und verwaltetem Prometheus-Monitoring bietet es durchgängige Sichtbarkeit über Ihre gesamte Infrastruktur hinweg, ohne dass Sie den Kontext wechseln müssen.

Durch die Kombination von Sicherheit, Compliance und Leistungsüberwachung hilft Sysdig Teams, den vollständigen Kontext eines Incident zu verstehen. Das Schlüssel-Unterscheidungsmerkmal ist die Möglichkeit, Schwachstellen danach zu priorisieren, ob das anfällige Paket tatsächlich zur Laufzeit verwendet wird, sodass Teams ihren Aufwand zur Behebung konzentrieren können

Die besten Features von Sysdig

Konzentrieren Sie sich auf aktiv ausgenutzte oder erreichbare Risiken statt auf statische Listen mit allgemeinen Schwachstellen und Sicherheitsrisiken (CVE)

Entdecken Sie verdächtiges Verhalten mit einer Cloud-native Erkennung, die Live-Systemdaten und Verhaltenskontexte nutzt

Reduzieren Sie die Kosten für benutzerdefinierte Metriken und vermeiden Sie ungenutzte Ressourcen mit der detaillierten Nachverfolgung von Sysdig Monitor

Beschleunigen Sie die Reaktion auf Incident mit detaillierten Forensik- und Audit-Trails

Limit von Sysdig

Die Erkennung lateraler Bewegungen in CSPM-Szenarien, insbesondere in AWS-Umgebungen, ist Limit

Lokale Bereitstellungen können erheblichen Speicher erfordern

Die größte Stärke liegt in der Laufzeit-Sicherheit und Containern; andere Bereiche des CNAPP-Angebots sind möglicherweise weniger entwickelt als die der Wettbewerber

Preise von Sysdig

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sysdig

G2: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Sysdig?

Eine G2-Bewertung fasst es so zusammen:

Sysdig hat die Tests innerhalb weniger Augenblicke erkannt und uns alarmiert, während der Wettbewerber Stunden dafür benötigte. Da wussten wir, dass Sysdig die bessere Option für uns ist. Neben der schnellen Erkennung, Alarmierung, Triage und Untersuchung von Cloud- und Host-Bedrohungen verfügen wir über eine Reihe zusätzlicher Features, die unsere Sicherheit insgesamt verbessern.

🧠 Interessante Tatsache: Laut dem IBM-Bericht „Cost of a Data Breach Report 2024“ konnten Unternehmen, die Sicherheit-KI und Automatisierung umfassend implementiert haben, im Vergleich zu Unternehmen, die dies nicht getan haben, durchschnittlich 2,2 Millionen US-Dollar an Kosten im Zusammenhang mit Datenschutzverletzungen einsparen.

10. Snyk (Am besten geeignet für Shift-Left-Sicherheit und entwicklerorientierte Workflows)

via Snyk

Snyk ist eine entwicklerorientierte Plattform für Sicherheit mit einem modernen Ansatz für Anwendungssicherheit, der sich nahtlos in schnellen, Cloud-native Workflow einfügt.

Das Unternehmen zeichnet sich durch seine KI-gestützte Sicherheit aus, die Schwachstellen im gesamten Softwareentwicklungszyklus erkennt und behebt. Die Kernkomponente der Wiz-Alternative, DeepCode AI, ermöglicht intelligente, nachvollziehbare Fehlerbehebung und hilft Teams, potenziellen Risiken durch GenAI-Tools und Open-Source-Bibliotheken einen Schritt voraus zu sein.

Die besten Features von Snyk

Finden und beheben Sie Konfigurationsabweichungen in Cloud-Umgebungen mit Snyk IaC Sicherheit, das Ihnen Inline-Korrekturen direkt in Ihren Entwicklungstools bietet

Automatisieren Sie das Open-Source-Risikomanagement mit einem Klick auf einen Pull Request, Echtzeitüberwachung und Lizenzkonformitätsprüfungen

Integrieren Sie Sicherheit nahtlos in bestehende Entwicklertools und Workflows

Korrelieren Sie Risiken mit dem Geschäft mithilfe von Snyk AppRisk, um Schwachstellen mit hoher Auswirkung zu priorisieren und die AppSec-Abdeckung in der Nachverfolgung zu erfassen

Limit von Snyk

Es fehlen Optionen für die Bereitstellung vor Ort, was die Flexibilität für Unternehmen mit strengen Infrastrukturgrundsätzen limitiert

Das tool generiert über die CLI unvollständige SBOM-Daten, sodass Benutzer auf tools von Drittanbietern oder andere Wiz-Konkurrenten zurückgreifen müssen

Preise von Snyk

Free

Team: 25 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Snyk-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2019 ermöglichte eine falsch konfigurierte Firewall in der AWS-Setup von Capital One einem ehemaligen AWS-Mitarbeiter den Zugriff auf über 100 Millionen Benutzerdefinierte Datensätze. Die Ursache? Eine Schwachstelle namens Server-Side Request Forgery (SSRF), auf die die Konkurrenten von Wiz mittlerweile speziell hinweisen.

Die Identifizierung von Risiken mit Wiz-Konkurrenten ist nur der erste Schritt. Die größere Herausforderung liegt in der Folge: der Organisation der Reaktion, der Zuweisung von Aufgaben an die richtigen Teams und der Nachverfolgung des Fortschritts.

Hier schreitet ClickUp voran – nicht als Sicherheitsscanner, sondern als Command-Center für die Koordination von allem, was nach dem Scan erforderlich ist. Das Herzstück bildet die ClickUp-Projektmanagement-Software, die eine zentrale Plattform für das Planen von Korrekturmaßnahmen, die Überwachung des Fortschritts, die Verwaltung der Dokumentation und die Kommunikation in Echtzeit bietet.

Für große IT- und Sicherheit-Teams ermöglicht ClickUp's IT- und PMO-Lösung PMO-Teams die Standardisierung der Serviceanfragen, die Automatisierung von SLA-gesteuerten Eskalationen und die Sichtbarkeit der Ressourcennutzung über Portfolios hinweg mit Kontrollen auf Unternehmensebene.

Sehen wir uns an, wie ClickUp die Wiz-Konkurrenten während des gesamten Betriebszyklus ergänzt. 🔄

Wandeln Sie Warnmeldungen in Aufgaben um

Sobald Probleme gemeldet werden, müssen sie in einen umsetzbaren Workflow aufgenommen werden.

ClickUp Formular macht jede Schwachstelle umsetzbar, indem sie in eine Aufgabe in ClickUp Tasks umgewandelt wird, abgeschlossen mit Details zu Schweregrad, betroffenen Systemen und Einzelziel. Dies gewährleistet eine konsistente Erfassung von Metadaten für die Nachverfolgung und Priorisierung.

Vereinfachen Sie die Erfassung mit ClickUp-Formularen Optimieren Sie die IT-Serviceaufnahme mit ClickUp Formularen

Sobald Probleme auftreten, lassen sich mit ClickUp Multiple Assignees und ClickUp Benutzerdefinierte Felder die Behebung von Anfang bis Ende einfach zuweisen, organisieren und deren Nachverfolgung durchführen.

📌 Beispiel: Das Team der Sicherheit füllt ein Formular aus, um ein Problem zu melden, wodurch automatisch eine Aufgabe in ClickUp mit vordefinierten Benutzerdefinierten Feldern wie „Netzwerk“ oder „Compliance“ erstellt wird. Und das Beste daran? Sowohl der Netzwerktechniker als auch der Compliance-Beauftragte können gleichzeitig mit der Arbeit an der Aufgabe beauftragt werden.

Reduzieren Sie manuelle Arbeit

ClickUp Automatisierungen sorgt für noch mehr Effizienz. Aufgaben können anhand ihrer Dringlichkeit automatisch zugewiesen, bei Inaktivität eskaliert oder mithilfe des intuitiven If-Then-Builders von ClickUp ohne manuelle Übergaben durch Workflows verschoben werden.

Einige Beispiele für die Automatisierung von Workflow sind:

Automatische Zuweisung von Aufgaben, wenn eine Schwachstelle entdeckt wird

Erinnerungen vor Fälligkeitsdatum als Auslöser auslösen

Eskalation ungelöster Incidents an die Verantwortlichen

Beschleunigen Sie die IT-Problemlösung mit ClickUp Automatisierung

📌 Beispiel: Wenn eine kritische Schwachstelle entdeckt wird, kann eine Automatisierung die Aufgabe je nach Schweregrad sofort dem Sicherheitsbeauftragten zuweisen, die richtige Priorität einstellen und ein Fälligkeitsdatum setzen. Wenn die Aufgabe nach 48 Stunden noch nicht gelöst ist, kann sie automatisch an den CISO eskaliert werden.

Chatten Sie direkt an Ihrem Arbeitsplatz bei der Arbeit

Wenn die Fehlerbehebung beginnt, können Updates aus allen Richtungen eintreffen.

Halten Sie die Diskussionen zur Fehlerbehebung mit ClickUp Chatten fokussiert und umsetzbar

ClickUp Chatten hält diese Unterhaltungen genau dort, wo die Arbeit stattfindet – neben Aufgaben, Dokumenten und Zeitleisten. Unterhaltungen können mit einem Klick in Aufgaben umgewandelt, entsprechend getaggt und im vollständigen Kontext beibehalten werden, um Audit-Protokolle intakt zu halten.

📌 Beispiel: Angenommen, eine hochriskante Schwachstelle wird gemeldet und eine Korrektur ist im Fortschritt. Der Sicherheitstagent hinterlässt eine kurze Aktualisierung im Projekt-Chat, Tag den Techniker und verlinkt die Aufgabe direkt in der Nachricht. Wenn die Fehlerbehebung weitere Maßnahmen erfordert, kann diese Meldung sofort in eine neue Aufgabe umgewandelt werden, wobei der Mitarbeiter, die Frist und alle in dem sicheren Kollaborationstool freigegebenen Dateien übernommen werden.

Überlassen Sie die Routinearbeiten der KI

Erhalten Sie Antworten auf wichtige Fragen und generieren Sie mit ClickUp Brain automatisch die nächsten Schritte

ClickUp Brain, Ihr KI-gestützter Assistent, nutzt laufende ClickUp-Aufgabe, Kommentare, Dokumente und den Chatten-Verlauf, um Ihnen umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Er hilft Ihnen dabei:

Zusammenfassung von Korrektur-Threads in übersichtlichen Status-Updates oder Berichten für Stakeholder

Automatische Folgeaufgaben aus Chatten- oder Dokumentdiskussionen generieren

Erstellen Sie Meeting-Zusammenfassungen und Aktionslisten ohne manuelle Notizen

Beantworten Sie kontextbezogene Fragen wie „Welche Korrekturen sind für Warnmeldungen mit hoher Schwere noch ausstehend?“

Die besten Features von ClickUp

speichern und verknüpfen Sie Cloud-Sicherheit-Dokumente: *Bewahren Sie Ihre SOPs, Compliance-Checklisten und Incident-Protokolle in ClickUp-Dokumente auf und verknüpfen Sie sie mit den entsprechenden Aufgaben und Zeitleisten

meetings aufzeichnen und zusammenfassen:* Halten Sie Entscheidungen und Aktionselemente aus Live-Meetings mit ClickUp AI Notetaker fest

verfolgen Sie Sicherheits-Tickets in über 15 Projektansichten:* Nutzen Sie ClickUp Views , um Audits, Serviceanfragen und interne Schwachstellenanalysen mit Listen, Boards, Gantt-Ansichten, Kalendern und mehr zu verwalten

*visualisieren Sie die IT-Leistung: Nutzen Sie über 50 Karten in ClickUp-Dashboards , um Budgets, Zeitleisten, Personalausstattung und Fertigstellungsraten in Ihrem gesamten Portfolio der Sicherheit zu überwachen

standardisieren Sie wiederholbare Sicherheit Workflows: *Starten Sie Projekte mit Projektmanagement-Vorlagen für IT-Servicemanagement, Penetrationstest-Plan oder Richtlinienüberprüfungen

weisen Sie Verantwortlichkeiten mit rollenbasierten Berechtigungen zu: *Kontrollieren Sie, wer sensible Sicherheit-Aufgabe und Workflow in Ansicht, Bearbeitung oder Ausführung zulassen darf

aktivieren Sie KI-Agenten für Support ohne manuellen Aufwand: *Lassen Sie ClickUp AI-Agenten ungelöste Probleme aufdecken, Fragen beantworten und automatisch Aufgaben erstellen, um die Fehlerbehebung voranzutreiben

ClickUp-Preise

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Ob es darum geht, maßgeschneiderte Workflows für verschiedene Teams (wie Marketing und Webentwicklung) zu erstellen, benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung spezifischer Projektdetails zu verwenden oder sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren – mit ClickUp kann ich das Tool genau an unsere Bedürfnisse anpassen. Es hilft dabei, alles an einem Ort zu halten, wodurch das Projektmanagement und die Kommunikation zwischen den Teams reibungslos funktionieren. Außerdem sparen wir durch die Integrationen und Automatisierungen so viel Zeit, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können.

📮 ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass sie durch Automatisierung 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnten, während 19 % schätzen, dass dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit frei werden könnten. Selbst kleine Zeiteinsparungen summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche bedeuten über 100 Stunden pro Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder Ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen können. 💯 Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projektaktualisierungen erstellen und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitsalltags benötigen, an einem Ort. echte Ergebnisse:* RevPartners hat seine SaaS-Kosten um 50 % gesenkt, indem es drei tools in ClickUp konsolidiert hat – und damit eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Quelle für alle Informationen erhalten hat, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.

Die richtige Lösung jenseits von Wiz finden

Ganz gleich, ob Sie einen stärkeren Laufzeitschutz, besser verwertbare Bedrohungsinformationen oder eine bessere Compliance, die sie unterstützen, suchen, die von uns untersuchten Wiz-Konkurrenten bieten jeweils einzigartige Vorteile.

Aber hier ist das Gesamtbild: Umfassende Cloud-Sicherheit funktioniert nicht isoliert. Sie benötigen eine zuverlässige Lösung, um Teams aufeinander abzustimmen, Aktivitäten mit Sichtbarkeit zu versehen und Daten zugänglich zu halten. Hier zeichnet sich ClickUp aus.

Als Alles-App für die Arbeit hilft sie Teams dabei, Projekte, Prozesse und Mitarbeiter an einem Ort zu koordinieren. Von der Verwaltung von Korrekturmaßnahmen und Audits bis hin zur Automatisierung von Aufgaben und der Nutzung von KI über ClickUp Brain – sie wurde entwickelt, um selbst in den komplexesten Umgebungen Reihenfolge zu schaffen.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!