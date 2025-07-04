die 11 besten Alternativen zu Height App für Projektmanagement im Jahr 2025

Wenn Sie Benutzer der Height App sind, kommt Ihnen das vielleicht bekannt vor: Sie haben gerade den Höhepunkt Ihrer Produktivität erreicht – die Aufgaben fließen, die Fristen werden (meistens) eingehalten, und ausnahmsweise einmal ist Ihr Team nicht in einer endlosen Schleife von „Moment mal, wer kümmert sich darum?“

Dann kommt aus heiterem Himmel die Bombe: Height wird eingestellt.

Es ist wie wenn Ihr bevorzugter Lebensmittelladen plötzlich alles umräumt. Jetzt stehen Sie mitten im Gang und fragen sich, wo die Erdnussbutter versteckt ist.

Aber keine Sorge, wir haben die Vorarbeit für Sie erledigt!

Was ist Height App?

Height App ist ein dynamisches Projektmanagement-Tool für Teams, die Echtzeit-Zusammenarbeit, Automatisierung und benutzerdefinierte Workflows benötigen. Es vereint Aufgabenverwaltung, Problemverfolgung und Kommunikation mühelos auf einer einzigen Plattform.

Mit anpassbaren Workflows, Kanban-Boards und Listenansichten verhindert es, dass Ihre Projekte zu einem unübersichtlichen Dschungel aus Haftnotizen werden. Benötigen Sie Automatisierung für Ihr Projektmanagement? Height App hat es. Integrationen? Es lässt sich mit Slack, GitHub, Figma und mehr verbinden. Sie können sogar benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, damit Ihre Aufgaben so detailliert (oder so einfach) sind, wie Sie es benötigen.

🧠 Fun Fact: Mehr als 85 % der Unternehmen setzen auf Projektmanagement-Software, wobei der Markt voraussichtlich ein Volumen von 7 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Height App entscheiden?

Height hat eine elegante Benutzeroberfläche und ein solides Aufgabenmanagement, aber wie jedes andere Tool ist es nicht fehlerfrei. Da Height seine Projektmanagement-Dienste einstellt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Anforderungen neu zu bewerten und ein Tool zu finden, das wirklich zu Ihrem Workflow passt.

Hier erfahren Sie, was Sie bei der Auswahl Ihrer nächsten Plattform beachten sollten.

Berichterstellung und Analyse: Height verfügt trotz grundlegender Features zur Nachverfolgung nicht über anpassbare Dashboards und detaillierte Einblicke für fundierte, datengestützte Entscheidungen

Ressourcenverteilung: Große Projekt-Teams haben im Vergleich zu anderer Große Projekt-Teams haben im Vergleich zu anderer Aufgabenverwaltungssoftware möglicherweise Schwierigkeiten mit der Workload-Verteilung und der Planung der Kapazitäten

Finanzmanagement: Andere Tools auf dem Markt bieten bessere Optionen für die Nachverfolgung von Budgets und die Rechnungsstellung

Vorgefertigte Vorlagen: Height bietet zwar eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen für die Projektplanung, diese ist jedoch möglicherweise nicht so umfangreich wie bei anderen Tools

Zeiterfassung: Height verfügt über kein integriertes Zeiterfassungssystem, sodass Sie zur Protokollierung der Arbeitszeiten auf Integrationen von Drittanbietern zurückgreifen müssen

Wenn eines dieser Kriterien für Ihr Team ein Ausschlusskriterium ist, machen Sie sich keine Sorgen – wir haben eine Liste mit leistungsstarken Tools, die bereit sind, die Aufgabe zu übernehmen!

👀 Wussten Sie schon? 46 % der Mitarbeiter sind entweder etwas oder sehr unzufrieden mit dem aktuellen Reifegrad des Projektmanagements in ihrem Unternehmen.

11 Alternativen zu Height App auf einen Blick

Hier ein kurzer Überblick über alle Tools und ihre besten Funktionen:

Tool Ideal für Schlüssel-Features Preise ClickUp Freiberufler, Start-ups, kleine Unternehmen und Unternehmen KI-gestützte Aufgaben, Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Asana Kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen Aufgabenlisten, Teamkommunikation und Kanban-Boards Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 10,99 $/Benutzer/Monat Trello Kreative Teams, kleine Teams und Freiberufler Kanban-Boards, Automatisierung und Aufgabenstatus Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat Notion Einzelpersonen, kleine Teams und Remote-Teams Notizen, Datenbanken, Aufgabenlisten und Dateien freigeben Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Benutzer/Monat Wrike Große Unternehmen und Marketing-Teams Benutzerdefinierte Workflows, Projekt-Dashboards und Echtzeit-Updates Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 9,80 $/Benutzer/Monat Basecamp Kleine und mittlere Unternehmen und kreative Teams Message Boards, Dateifreigabe und Apps für die Teamkommunikation 15 $/Benutzer/Monat oder 299 $/Monat pauschal für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern Jira Softwareentwicklungs- und Engineering-Teams Nachverfolgung von Problemen, Sprints und Backlog-Management Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 7,75 $/Benutzer/Monat Monday.com Einzelpersonen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen Automatisieren Sie Workflows, benutzerdefinierte Felder und Gantt-Diagramme Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Benutzer/Monat Zoho Projects Budgetbewusste kleine und mittlere Unternehmen Zeiterfassung, Projektplanung und Ressourcenzuweisung Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat MeisterTask Einzelpersonen, kleine bis große Teams und Freiberufler Kanban-Boards, Automatisierung und Produktivität im Team Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 6,50 $/Benutzer/Monat Scoro Professionelle Dienstleistungsunternehmen und Finanzteams Strategisches Projektmanagement, Projektstatus und Berichterstellung Bezahlte Pläne ab 26 $/Benutzer/Monat

Die 11 besten Alternativen zur Height App

Egal, ob Sie Freiberufler, ein wachsendes Start-up oder Teil eines großen Unternehmens sind, hier finden Sie die besten Projektmanagement-Tools, die Ihnen die Features, Flexibilität und Effizienz bieten, die Sie benötigen, um Ihre Projekte auf Kurs zu halten. Legen wir los.

1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Projektmanagement)

Vereinheitlichen Sie Ihren gesamten Workflow in einem All-in-One-Ökosystem mit ClickUp

Wenn es um Aufgabenmanagement geht, ist ClickUp nicht nur das Tüpfelchen auf dem i – es backt Ihre Arbeit, dekoriert sie und serviert sie Ihnen auf einem Silbertablett. Deshalb ist es die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat!

Mit seinen KI-gestützten Features, anpassbaren Aufgaben und Tools für die Zusammenarbeit macht ClickUp das Projektmanagement für Ihr Team weniger zu einer lästigen Pflicht, sondern zu einer Selbstverständlichkeit.

Das Herzstück von ClickUp sind ClickUp-Aufgaben, die Bausteine jedes Projekts. Aber das sind nicht nur gewöhnliche Elemente einer To-Do-Liste – jede Aufgabe ist hochgradig anpassbar und verfügt über benutzerdefinierte Felder und Status, mit denen Sie Workflows an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können.

Passen Sie Ihre To-dos mit einem flexiblen Aufgabenverwaltungssystem mit ClickUp Tasks an, weisen Sie sie zu, verfolgen Sie sie und erledigen Sie sie

Und statt sich auf ein einziges Layout festlegen zu müssen, können Sie mit ClickUp ganz nach Ihren Vorstellungen arbeiten. Bevorzugen Sie Struktur? Die Listenansicht sorgt für Ordnung. Benötigen Sie eine Zeitleiste? Die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp ist Ihr bester Freund. Für die visuelle Planung im Kanban-Stil gibt es außerdem die ClickUp-Board-Ansicht.

Optimieren Sie Ihren Workflow – bitten Sie ClickUp AI, sofort Entwürfe zu erstellen, Zusammenfassungen zu erstellen oder Brainstorming zu betreiben!

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist sein KI-gestütztes Aufgabenmanagement. Stellen Sie sich vor, Sie müssen nie wieder endlose E-Mail-Threads oder Slack-Nachrichten durchforsten – ClickUp Brain, der KI-Assistent, generiert automatisch Aufgabenübersichten, Fortschrittsberichte und sogar Aktionspunkte aus Ihren Unterhaltungen.

Außerdem ist es Ihr integrierter KI-Inhaltsgenerator und Ideenfinder. Fragen Sie einfach nach dem, was Sie brauchen, und Sie erhalten in Sekundenschnelle anpassbare Ergebnisse. Müssen Sie mit bestimmten LLMs arbeiten? Kein Problem. Mit ClickUp Brain können Sie innerhalb der App zu GPT oder Claude wechseln – ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen!

Was ist, wenn Sie mit Ihrem Team kommunizieren müssen? Mit ClickUp Chat bleiben alle Ihre Diskussionen an einem Ort, sodass Sie brainstormen, Strategien entwickeln und Entscheidungen treffen können, ohne zwischen Apps hin- und herzuwechseln. Bonus? Mit nur einem Klick können Sie diese Chats in Sekundenschnelle in umsetzbare Aufgaben verwandeln.

Könnten Ihre Projektnotizen, Meeting-Protokolle und Brainstorming-Sitzungen tatsächlich etwas bewirken, anstatt nur herumzuliegen und virtuellen Staub anzusammeln? Ja, das können sie.

ClickUp Docs dient nicht nur zum Notieren von Ideen – es ist ein interaktiver Arbeitsbereich, in dem Sie Projektberichte schreiben, Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, Aktionspunkte zuweisen, Notizen in nachverfolgbare To-dos umwandeln und die Zusammenarbeit im Team erleichtern können.

Aber das ist noch nicht alles. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Aufgabenaktualisierungen, Statusänderungen, Benachrichtigungen und Zuweisungen automatisieren, sodass Ihre Projekte vorankommen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Mit vorgefertigten Vorlagen und benutzerdefinierten Regeln können Sie alles einmal einrichten und dann vergessen.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und lassen Sie Ihre Projekte mit ClickUp Automatisierungen auf Autopilot laufen

Kurz gesagt, ClickUp für Projektmanagement-Teams kann alles – Aufgaben organisieren, Meeting-Notizen erstellen, Zeit erfassen, To-dos automatisieren und hat noch Energie für mehr übrig.

Wenn Sie also bereit sind, Ihren Workflow auf ein neues Level zu heben, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Die besten Features von ClickUp

Automatisieren Sie die Aufgabenverwaltung, priorisieren Sie die Arbeit und generieren Sie Aktionselemente aus Unterhaltungen

Nutzen Sie die umfangreiche Bibliothek, um Projekte mit Vorlagen für Projektmanagement oder Kommunikationspläne sofort zu starten

Mit ClickUp Whiteboards können Sie visuell brainstormen, Ideen auf einer Karte festhalten, sie mit Aufgaben verbinden und Pläne in die Tat umsetzen

Integrieren Sie über 1.000 Tools, darunter Slack, Google Drive und Zoom, um Ihren gesamten Workspace ohne ständiges Wechseln zwischen Registerkarten verbunden zu halten

Einschränkungen von ClickUp

Am Anfang gibt es eine gewisse Lernkurve

Einige Features funktionieren möglicherweise besser in der Desktop-App

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Alessandro I, Mitbegründer und Art Director, sagt:

Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenverwaltung, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!

2. Asana (Am besten für skalierbares Projektmanagement geeignet)

über Asana

Wenn Sie Wert auf Organisation legen oder einfach nur eine arbeitsreiche Woche bewältigen müssen, bietet Asana eine solide Lösung für das Projektmanagement. Von einfachen bis hin zu komplexen Workflows hilft es Ihnen, Ihr Team auf Kurs zu halten und Aufgaben an einem Ort zu strukturieren.

Mit Asana können Sie Ihre Arbeit auf vielfältige Weise visualisieren, KI für mehr Produktivität einsetzen und sicherstellen, dass keine Aufgabe in der Versenkung verschwindet, weil „ich dachte, du kümmerst dich darum“

Die besten Features von Asana

Passen Sie Projektansichten mit Listen, Kanban, Kalender, Zeitleiste oder Gantt-Diagrammen an

Organisieren Sie Aufgaben mit klaren Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten

Automatisieren Sie Workflows und sich wiederholende Aufgaben mit Asana KI

Integrieren Sie über 270 Apps, darunter Slack und Google Drive

Limits von Asana

Aufgaben können einem Mitarbeiter zugewiesen werden, was zu Verwirrung führen kann, wenn mehrere Personen beteiligt sind

Eingeschränkte Optionen für die Berichterstellung erschweren die Nachverfolgung benutzerdefinierter Projektdaten

Die kostenlose Version hat eingeschränkte Features und ist daher für komplexe Anforderungen weniger geeignet

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Asana ist fantastisch, um mich mit all meinen Clients zu organisieren. Ich finde es toll, dass ich wiederkehrende Aufgaben in den von mir gewünschten Intervallen einrichten kann, damit nichts unter den Tisch fällt. Als mein Geschäft wuchs, wusste ich, dass ich nicht mehr alles im Kopf behalten konnte. Wie bei jeder Software, mit der man nicht vertraut ist, gab es eine kleine Lernkurve, aber sobald man sich einmal eingearbeitet hat, ist sie sehr benutzerfreundlich.

3. Trello (Am besten für die visuelle Aufgabenverwaltung geeignet)

über Trello

Trello bietet eine einfachere Alternative, wenn Tabellenkalkulationen und komplexe Tools Ihr Team ausbremsen. Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können selbst die technisch weniger versierten Mitglieder Ihres Teams schnell loslegen.

Es ist eine gute Wahl für visuelle Denker, kleine Teams und alle, die einen unkomplizierten Ansatz für das Projektmanagement bevorzugen.

Die besten Features von Trello

Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen Listen, von „Zu erledigen“ zu „Erledigt“

Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen mit Butler

Integrieren Sie Tools wie Slack und Jira, um alles an einem Ort zu verbinden

Verwenden Sie Trello KI, um Ideen zu sammeln, Inhalte zu verfeinern und mühsame Aufgaben zu automatisieren

Limits von Trello

Keine erweiterten Features für die Berichterstellung

Möglicherweise nicht für komplexe Projekte geeignet

Preise für Trello

Free Forever

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?

Ein G2-Rezensent schreibt:

Trello ist unglaublich anpassungsfähig und verfügt über viele Features, die bei der Organisation helfen. Ich verwende es für das Projektmanagement, um die Prozesse jedes Projekts zu verfolgen, während es durch die einzelnen Produktionsabteilungen läuft.

4. Notion (Am besten für flexible und anpassbare Workflows geeignet)

über Notion

Notion ist wie eine leere Leinwand für Ihren Workflow. Ob Sie Projekte organisieren, ein Team-Wiki erstellen oder Aufgaben nachverfolgen – Notion passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Es ist ideal für Teams, die einen Workspace suchen, der sich wie ihr eigener anfühlt, mit der Flexibilität, benutzerdefinierte Dashboards, Datenbanken und Dokumente für die Zusammenarbeit an einem Ort zu erstellen.

Die besten Features von Notion

Strukturieren Sie Ihre Arbeit mit über 100 Inhaltstypen, darunter Text, Tabellen, Bilder und eingebettete Datenbanken

Passen Sie Projektansichten mit Kalendern und Zeitleisten an

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Notion AI, um Inhalte zu entwerfen, Projektdokumentationen zu schreiben , Notizen zusammenzufassen und Ideen zu sammeln

Organisieren Sie Projekte mit dedizierten Team-Spaces für verschiedene Abteilungen

Limits von Notion

Keine erweiterten Features für die Berichterstellung

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für komplexe Projekte

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Notion war bisher das Tool der Wahl. Es ist praktisch, lädt schnell und kann die Notizen anderer im Handumdrehen klonen. Obwohl es ein so leistungsstarkes Tool ist, benötigt es mehr Optimierungs- und Anpassungsfunktionen.

💡 Profi-Tipp: Halten Sie Termine ein. Verwenden Sie Tagging-Systeme wie „Hoher Aufwand, geringe Auswirkungen“ oder die Eisenhower-Matrix-Logik, damit Ihr Team Prioritäten nicht nur chronologisch, sondern auch strategisch setzen kann.

5. Wrike (Am besten für komplexes Projektmanagement geeignet)

über Wrike

Wenn Ihre Projekte so viele bewegliche Teile haben, ähneln sie einer Domino-Kettenreaktion. Wrike hilft Ihnen dabei mit Schritten.

Wrike bringt mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Echtzeit-Dashboards und Workflows Ordnung ins Chaos. Das Alleinstellungsmerkmal sind die Anpassungsmöglichkeiten. Ganz gleich, ob Sie Marketingkampagnen, IT-Projekte oder Produkteinführungen nachverfolgen – mit Wrike bleibt alles (und jeder) nach Ihrem Zeitplan auf Kurs.

Die besten Features von Wrike

Verwalten Sie mehrere Projekte mit dynamischen Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards

Bleiben Sie mit intelligenter Suche, vorgefertigten Vorlagen für das Projektmanagement und benutzerdefinierten Anfrageformularen immer einen Schritt voraus

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit detaillierten Analysen und Berichterstellung in Echtzeit über den Fortschritt

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Produktivität Ihres Teams zu steigern

Limits von Wrike

Verfügt nicht über eine integrierte Chat-Funktion

Für kleinere Teams möglicherweise teuer

Preise für Wrike

Free Forever

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Business: 25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4,2/5 (über 3.800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 2.700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Ich habe diese Software geliebt, als ich sie noch alleine benutzt habe. Das visuelle Layout und die verschiedenen Farben haben mir ermöglicht, genau zu sehen, wo ich bei jeder Aufgabe stand. Als wir jedoch gewachsen sind, wurde es zu teuer, immer mehr Benutzer hinzuzufügen.

6. Basecamp (Am besten für vereinfachtes Projektmanagement und Zusammenarbeit)

über Basecamp

Wenn Sie Projektmanagement-Tools eher kompliziert als hilfreich finden, bietet Basecamp eine einfachere Lösung. Es organisiert Aufgaben, Diskussionen, Dateien und Zeitpläne an einem Ort, sodass Teams leicht den Überblick behalten können.

Es eignet sich gut für kleine bis mittelgroße Teams, Agenturen und Berater, die eine unkomplizierte Zusammenarbeit suchen.

Die besten Features von Basecamp

Organisieren Sie Projekte mit Dashboards mit To-Do-Listen, Message Boards, Zeitplänen und Dateien

Bleiben Sie mit dem Hey!-Menü für Benachrichtigungen auf dem Laufenden und nutzen Sie Pings für Direktnachrichten

Verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit Hill Charts und Mission Control für einen klaren Überblick über das Projekt

Arbeiten Sie mit Clients zusammen, indem Sie Updates freigeben, ohne interne Diskussionen führen zu müssen

Limits von Basecamp

Keine integrierte Zeiterfassung

Fehlende Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Unteraufgaben

Preise für Basecamp

Free Forever

Plus: 15 $/Monat pro Benutzer

Pro Unlimited: 299 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2: 4,1/5 (über 4.300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Basecamp?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

…Die benutzerfreundliche Oberfläche und das durchdachte Design erleichtern die Navigation und die Nutzung der robusten Projektmanagement-Tools. Die Software zeichnet sich zwar in vielen Bereichen aus, aber ein Bereich, in dem Verbesserungen möglich wären, ist die Bereitstellung detaillierterer Metriken für die Nachverfolgung von Projekt-Zeitleisten…

📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen. Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain. Sie liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem sie in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt, sodass Sie nicht mehr suchen müssen und sofort mit der Arbeit beginnen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

7. Jira (Am besten für das Projektmanagement von Softwareteams geeignet)

über Jira

Jira ist ein Projektmanagement-Tool, das sich für Teams eignet, die agile Methoden einsetzen. Wenn Ihr Team mit Sprints, Backlogs und akribischen Workflows arbeitet, bietet es Ihnen die Struktur und Flexibilität, damit alles reibungslos läuft.

Jira wurde für Entwicklungsteams entwickelt, ist aber vielseitig genug für Marketingfachleute und Produktmanager und hilft Ihnen, Projekte präzise zu planen, nachzuverfolgen und zu optimieren.

Die besten Features von Jira

Verwalten und priorisieren Sie Aufgaben mit Backlog-Management

Verfolgen Sie Abhängigkeiten und Fristen mit der Zeitleisten-Ansicht

Überwachen Sie den Fortschritt mit anpassbaren Projekt-Boards

Integrieren Sie über 3.000 Tools wie Microsoft Teams und Figma

Einschränkungen von Jira

Steile Lernkurve

Eingeschränkte Features für das Ressourcenmanagement

Preise für Jira

Free Forever

Standard: 8,60 $/Monat pro Benutzer

Premium: 17 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Am Anfang ist es aufgrund der Vielzahl der angebotenen Tools etwas einschüchternd, aber sobald man sich zurechtgefunden hat, wird es zu einem sehr nützlichen Tool mit unzähligen Optionen und der Möglichkeit, Dinge an die Bedürfnisse des Teams anzupassen und den Verwaltungsprozess zu automatisieren.

8. Monday. com (Am besten für visualisiertes komplexes Projektmanagement geeignet)

Monday. com ist eine visuell intuitive Plattform, die die Nachverfolgung von Aufgaben zu einer organisierten, farbcodierten Erfahrung macht. Sie vereinfacht das Projektmanagement und erleichtert es Teams, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne sich in Details zu verlieren.

Als eine der besten Apps für die Teamkommunikation bietet sie schnelle Updates zum Projektstatus und hilft Teams dabei, Aufgaben und Verantwortlichkeiten effizienter zu verwalten.

Monday.com – die besten Features

Verwenden Sie Gantt-Diagramme, um Zeitleisten, Meilensteine und Abhängigkeiten auf Karten darzustellen

Benutzerdefinierte Dashboards für Echtzeit-Einblicke in Projekte

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen

Verwalten Sie die Ressourcenzuweisung, um Workloads auszugleichen

Limits von Monday.com

Dem Free-Plan fehlen einige erweiterte Features

Für kleine Teams möglicherweise teuer

Preise für Monday.com

Free Forever

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday.com?

Eine Reddit-Rezension lautet:

…Für kleinere Teams machen die Einfachheit und Skalierbarkeit von Monday.com den Einstieg zum Kinderspiel, ohne dass man sich überfordert fühlt. Andererseits ist es robust genug, um komplexe Projekte und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu bewältigen. Die Preise sind für den gebotenen Wert konkurrenzfähig, allerdings können sich die Kosten für größere Teams summieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, die kostenlose Testversion auszuprobieren, um zu sehen, ob es Ihren Anforderungen entspricht.

9. Zoho Projects (Am besten für budgetorientiertes Projektmanagement geeignet)

über Zoho Projects

Zoho Projects bietet eine umfassende Projektmanagement-Lösung, die Funktionalität und Erschwinglichkeit in Einklang bringt. Sie deckt alles ab, von der Planung und Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zur Automatisierung und Berichterstellung, und bietet Teams eine optimierte Erfahrung.

Besonders nützlich für Unternehmen, die bereits im Zoho-Ökosystem arbeiten, hilft es, Projekte zu organisieren und Workflows effizient zu gestalten.

Die besten Features von Zoho Projects

Verwenden Sie Gantt-Diagramme, um Projekt-Zeitleisten zu visualisieren und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu verwalten

Erfassen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden mit dem Timesheet-Modul für eine nahtlose Rechnungsstellung

Automatisieren Sie Workflows mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche, um den manuellen Aufwand zu reduzieren

Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit integriertem Chat, Diskussionsforen und einem Aktivitätsfeed

Limits von Zoho Projects

Im Vergleich zu anderen Tools nur eingeschränkte Integrationen

Der mobilen App fehlen außerdem die vollständigen Funktionen der Desktop-Version

Preise für Zoho Projects

Free Forever

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 10 $/Monat pro Benutzer

Projekte plus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects

G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Projects?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Zoho Projects ist ein robustes Projektmanagement-Tool mit hervorragender Automatisierung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Integrationen. Es hat zwar eine gewisse Lernkurve, verbessert aber die Effizienz des Workflows erheblich.

10. MeisterTask (Am besten für einfache Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit)

via MeisterTask

MeisterTask macht Projektmanagement mit seinen benutzerfreundlichen Kanban-Boards einfach und mühelos. Es glänzt durch die Integration mit Tools wie Slack und Google Drive und unterstützt Teams bei der nahtlosen Zusammenarbeit.

MeisterTask ist eine Option für alle, die Wert auf Einfachheit legen. Das Tool organisiert Aufgaben, automatisiert sich wiederholende Arbeiten und hilft Teams, während ihrer gesamten Projekte auf Kurs und produktiv zu bleiben.

Die besten Features von MeisterTask

Verwenden Sie Kanban-Boards für eine klare, visuelle Übersicht über den Fortschritt Ihrer Aufgaben

Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse, um Zeit zu sparen und manuelle Arbeit zu reduzieren

Starten Sie Projekte schneller mit vorgefertigten Vorlagen, die auf Best Practices basieren

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Kommentaren, Dateifreigabe und externen Einladungen

Limits von MeisterTask

Der Free-Plan ist auf drei Projekte beschränkt

Kein Offline-Zugriff

Preise für MeisterTask

Free Forever

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Business: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MeisterTask

G2: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MeisterTask?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

MeisterTask bietet Tools für die Aufgaben-, Projekt- und Arbeitsverwaltung, die durch Automatisierung Zeit sparen und Fehler vermeiden. Leider ist MeisterTask webbasiert und aufgrund fehlender Offline-Zugriffsmöglichkeiten stark vom Internet abhängig.

11. Scoro (Am besten für integriertes Projekt- und Finanzmanagement geeignet)

via Scoro

Für Teams in Beratungsunternehmen, Agenturen und professionellen Dienstleistungen bietet Scoro mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben. Es vereint Projektplanung, Ressourcenmanagement und Finanzüberwachung auf einer einzigen Plattform und hilft Teams dabei, organisiert und profitabel zu bleiben.

Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, während Projekte auf Kurs und Budgets unter Kontrolle bleiben.

Die besten Features von Scoro

Planen Sie visuell mit Gantt-Diagrammen, die Zeitleisten für Projekte und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben auf einer Karte darstellen

Zeiterfassung mit Protokollierung abrechnungsfähiger und nicht abrechnungsfähiger Stunden

Optimieren Sie Workloads mit Tools zur Ressourcenplanung, um Burnout und Unterauslastung zu vermeiden

Verwalten Sie Ihre Finanzen mit Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Kosten und Einblicken in die Rentabilität

Einschränkungen von Scoro

Einige Integrationen können komplex einzurichten sein

Für kleinere Teams kann es teuer sein

Preise für Scoro

Kern: 23,90 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 38,90 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 59,90 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Scoro

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Scoro?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Scoro hat mich ständig unterstützt und die Produktivität des Teams verbessert. Andererseits fehlten einige Features und gelegentliche Suchschwierigkeiten hinderten mich daran, das Tool als perfekt zu bezeichnen. Es hat jedoch viel Power und enorme Möglichkeiten, und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt.

💡 Profi-Tipp: Identifizieren Sie die Projektmanagement-Methoden, Integrationsanforderungen und das Budget Ihres Teams, bevor Sie sich für ein Tool committen. Die meisten Tools bieten kostenlose Testversionen an, probieren Sie also einige aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen!

Alle Aufgaben, kein Stress mit ClickUp

Projekte ohne das richtige Tool zu führen, führt oft zu Chaos, Verwirrung und verpassten Terminen. Sie brauchen Struktur, Sichtbarkeit und Automatisierung, um alles im Griff zu behalten.

Geben Sie sich nicht mit den Grundlagen zufrieden, sondern streben Sie nach etwas Außergewöhnlichem. ClickUp ist mehr als nur ein Projektmanagement-Tool – es ist ein Kraftpaket für strategisches Projektmanagement.

Mit KI-gestütztem Aufgabenmanagement, Automatisierung, nahtloser Zusammenarbeit und aufschlussreicher Berichterstellung bringt ClickUp das Projektmanagement auf die nächste Stufe. Sind Sie bereit, den Unterschied zu erleben? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!