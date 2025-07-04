die 11 besten Alternativen zu Height App für Projektmanagement im Jahr 2025

Wenn Sie Benutzer der Height App sind, kommt Ihnen das vielleicht bekannt vor: Sie haben gerade den Höhepunkt Ihrer Produktivität erreicht – die Aufgaben fließen, die Fristen werden (meistens) eingehalten, und ausnahmsweise einmal ist Ihr Team nicht in einer endlosen Schleife von „Moment mal, wer kümmert sich darum?“
Dann kommt aus heiterem Himmel die Bombe: Height wird eingestellt.
Es ist wie wenn Ihr bevorzugter Lebensmittelladen plötzlich alles umräumt. Jetzt stehen Sie mitten im Gang und fragen sich, wo die Erdnussbutter versteckt ist.
Aber keine Sorge, wir haben die Arbeit für Sie erledigt! Egal, ob Sie ein Start-up sind, das eine Million Dinge unter einen Hut bringen muss, oder ein Remote-Team, das in verschiedenen Zeitzonen arbeitet – wir haben 11 Alternativen zur Height App zusammengestellt, mit denen Sie den Fortschritt Ihrer Projekte reibungslos verfolgen können.
Was ist Height App?
Height App ist ein dynamisches Projektmanagement-Tool für Teams, die Echtzeit-Zusammenarbeit, Automatisierung und benutzerdefinierte Workflows benötigen. Es vereint Aufgabenverwaltung, Problemverfolgung und Kommunikation mühelos auf einer einzigen Plattform.
Mit anpassbaren Workflows, Kanban-Boards und Listenansichten verhindert es, dass Ihre Projekte zu einem unübersichtlichen Dschungel aus Haftnotizen werden. Benötigen Sie Automatisierung für Ihr Projektmanagement? Height App hat es. Integrationen? Es lässt sich mit Slack, GitHub, Figma und mehr verbinden. Sie können sogar benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, damit Ihre Aufgaben so detailliert (oder so einfach) sind, wie Sie es benötigen.
🧠 Fun Fact: Mehr als 85 % der Unternehmen setzen auf Projektmanagement-Software, wobei der Markt voraussichtlich ein Volumen von 7 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Warum sollten Sie sich für Alternativen zu Height App entscheiden?
Height hat eine elegante Benutzeroberfläche und ein solides Aufgabenmanagement, aber wie jedes andere Tool ist es nicht fehlerfrei. Da Height seine Projektmanagement-Dienste einstellt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um Ihre Anforderungen neu zu bewerten und ein Tool zu finden, das wirklich zu Ihrem Workflow passt.
Hier erfahren Sie, was Sie bei der Auswahl Ihrer nächsten Plattform beachten sollten.
- Berichterstellung und Analyse: Height verfügt trotz grundlegender Features zur Nachverfolgung nicht über anpassbare Dashboards und detaillierte Einblicke für fundierte, datengestützte Entscheidungen
- Ressourcenverteilung: Große Projekt-Teams haben im Vergleich zu anderer Aufgabenverwaltungssoftware möglicherweise Schwierigkeiten mit der Workload-Verteilung und der Planung der Kapazitäten
- Finanzmanagement: Andere Tools auf dem Markt bieten bessere Optionen für die Nachverfolgung von Budgets und die Rechnungsstellung
- Vorgefertigte Vorlagen: Height bietet zwar eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Vorlagen für die Projektplanung, diese ist jedoch möglicherweise nicht so umfangreich wie bei anderen Tools
- Zeiterfassung: Height verfügt über kein integriertes Zeiterfassungssystem, sodass Sie zur Protokollierung der Arbeitszeiten auf Integrationen von Drittanbietern zurückgreifen müssen
Wenn eines dieser Kriterien für Ihr Team ein Ausschlusskriterium ist, machen Sie sich keine Sorgen – wir haben eine Liste mit leistungsstarken Tools, die bereit sind, die Aufgabe zu übernehmen!
👀 Wussten Sie schon? 46 % der Mitarbeiter sind entweder etwas oder sehr unzufrieden mit dem aktuellen Reifegrad des Projektmanagements in ihrem Unternehmen.
11 Alternativen zu Height App auf einen Blick
Hier ein kurzer Überblick über alle Tools und ihre besten Funktionen:
|Tool
|Ideal für
|Schlüssel-Features
|Preise
|ClickUp
|Freiberufler, Start-ups, kleine Unternehmen und Unternehmen
|KI-gestützte Aufgaben, Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat
|Asana
|Kleine und mittlere Unternehmen und Unternehmen
|Aufgabenlisten, Teamkommunikation und Kanban-Boards
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 10,99 $/Benutzer/Monat
|Trello
|Kreative Teams, kleine Teams und Freiberufler
|Kanban-Boards, Automatisierung und Aufgabenstatus
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat
|Notion
|Einzelpersonen, kleine Teams und Remote-Teams
|Notizen, Datenbanken, Aufgabenlisten und Dateien freigeben
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 8 $/Benutzer/Monat
|Wrike
|Große Unternehmen und Marketing-Teams
|Benutzerdefinierte Workflows, Projekt-Dashboards und Echtzeit-Updates
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 9,80 $/Benutzer/Monat
|Basecamp
|Kleine und mittlere Unternehmen und kreative Teams
|Message Boards, Dateifreigabe und Apps für die Teamkommunikation
|15 $/Benutzer/Monat oder 299 $/Monat pauschal für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern
|Jira
|Softwareentwicklungs- und Engineering-Teams
|Nachverfolgung von Problemen, Sprints und Backlog-Management
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 7,75 $/Benutzer/Monat
|Monday.com
|Einzelpersonen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmen
|Automatisieren Sie Workflows, benutzerdefinierte Felder und Gantt-Diagramme
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Benutzer/Monat
|Zoho Projects
|Budgetbewusste kleine und mittlere Unternehmen
|Zeiterfassung, Projektplanung und Ressourcenzuweisung
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat
|MeisterTask
|Einzelpersonen, kleine bis große Teams und Freiberufler
|Kanban-Boards, Automatisierung und Produktivität im Team
|Free-Plan; Kostenpflichtige Pläne ab 6,50 $/Benutzer/Monat
|Scoro
|Professionelle Dienstleistungsunternehmen und Finanzteams
|Strategisches Projektmanagement, Projektstatus und Berichterstellung
|Bezahlte Pläne ab 26 $/Benutzer/Monat
Die 11 besten Alternativen zur Height App
Egal, ob Sie Freiberufler, ein wachsendes Start-up oder Teil eines großen Unternehmens sind, hier finden Sie die besten Projektmanagement-Tools, die Ihnen die Features, Flexibilität und Effizienz bieten, die Sie benötigen, um Ihre Projekte auf Kurs zu halten. Legen wir los.
1. ClickUp (Am besten für All-in-One-Projektmanagement)
Wenn es um Aufgabenmanagement geht, ist ClickUp nicht nur das Tüpfelchen auf dem i – es backt Ihre Arbeit, dekoriert sie und serviert sie Ihnen auf einem Silbertablett. Deshalb ist es die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat!
Mit seinen KI-gestützten Features, anpassbaren Aufgaben und Tools für die Zusammenarbeit macht ClickUp das Projektmanagement für Ihr Team weniger zu einer lästigen Pflicht, sondern zu einer Selbstverständlichkeit.
Das Herzstück von ClickUp sind ClickUp-Aufgaben, die Bausteine jedes Projekts. Aber das sind nicht nur gewöhnliche Elemente einer To-Do-Liste – jede Aufgabe ist hochgradig anpassbar und verfügt über benutzerdefinierte Felder und Status, mit denen Sie Workflows an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen können.
Und statt sich auf ein einziges Layout festlegen zu müssen, können Sie mit ClickUp ganz nach Ihren Vorstellungen arbeiten. Bevorzugen Sie Struktur? Die Listenansicht sorgt für Ordnung. Benötigen Sie eine Zeitleiste? Die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp ist Ihr bester Freund. Für die visuelle Planung im Kanban-Stil gibt es außerdem die ClickUp-Board-Ansicht.
Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist sein KI-gestütztes Aufgabenmanagement. Stellen Sie sich vor, Sie müssen nie wieder endlose E-Mail-Threads oder Slack-Nachrichten durchforsten – ClickUp Brain, der KI-Assistent, generiert automatisch Aufgabenübersichten, Fortschrittsberichte und sogar Aktionspunkte aus Ihren Unterhaltungen.
Außerdem ist es Ihr integrierter KI-Inhaltsgenerator und Ideenfinder. Fragen Sie einfach nach dem, was Sie brauchen, und Sie erhalten in Sekundenschnelle anpassbare Ergebnisse. Müssen Sie mit bestimmten LLMs arbeiten? Kein Problem. Mit ClickUp Brain können Sie innerhalb der App zu GPT oder Claude wechseln – ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen!
Was ist, wenn Sie mit Ihrem Team kommunizieren müssen? Mit ClickUp Chat bleiben alle Ihre Diskussionen an einem Ort, sodass Sie brainstormen, Strategien entwickeln und Entscheidungen treffen können, ohne zwischen Apps hin- und herzuwechseln. Bonus? Mit nur einem Klick können Sie diese Chats in Sekundenschnelle in umsetzbare Aufgaben verwandeln.
Könnten Ihre Projektnotizen, Meeting-Protokolle und Brainstorming-Sitzungen tatsächlich etwas bewirken, anstatt nur herumzuliegen und virtuellen Staub anzusammeln? Ja, das können sie.
ClickUp Docs dient nicht nur zum Notieren von Ideen – es ist ein interaktiver Arbeitsbereich, in dem Sie Projektberichte schreiben, Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, Aktionspunkte zuweisen, Notizen in nachverfolgbare To-dos umwandeln und die Zusammenarbeit im Team erleichtern können.
Aber das ist noch nicht alles. Mit ClickUp Automatisierungen können Sie Aufgabenaktualisierungen, Statusänderungen, Benachrichtigungen und Zuweisungen automatisieren, sodass Ihre Projekte vorankommen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Mit vorgefertigten Vorlagen und benutzerdefinierten Regeln können Sie alles einmal einrichten und dann vergessen.
Kurz gesagt, ClickUp für Projektmanagement-Teams kann alles – Aufgaben organisieren, Meeting-Notizen erstellen, Zeit erfassen, To-dos automatisieren und hat noch Energie für mehr übrig.
Wenn Sie also bereit sind, Ihren Workflow auf ein neues Level zu heben, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.
Die besten Features von ClickUp
- Automatisieren Sie die Aufgabenverwaltung, priorisieren Sie die Arbeit und generieren Sie Aktionselemente aus Unterhaltungen
- Nutzen Sie die umfangreiche Bibliothek, um Projekte mit Vorlagen für Projektmanagement oder Kommunikationspläne sofort zu starten
- Mit ClickUp Whiteboards können Sie visuell brainstormen, Ideen auf einer Karte festhalten, sie mit Aufgaben verbinden und Pläne in die Tat umsetzen
- Integrieren Sie über 1.000 Tools, darunter Slack, Google Drive und Zoom, um Ihren gesamten Workspace ohne ständiges Wechseln zwischen Registerkarten verbunden zu halten
Einschränkungen von ClickUp
- Am Anfang gibt es eine gewisse Lernkurve
- Einige Features funktionieren möglicherweise besser in der Desktop-App
Preise für ClickUp
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?
Alessandro I, Mitbegründer und Art Director, sagt:
Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenverwaltung, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation aller Aufgaben vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!
Ich finde es toll, wie ClickUp mehrere Produktivitäts-Tools an einem Ort vereint – Aufgabenverwaltung, Dokumente, Whiteboards, Berichte – und so die Organisation vereinfacht. Es ist flexibel genug, um sich an jeden Workflow anzupassen, und dank der anpassbaren Ansichten (wie Liste, Board und Gantt) können Sie Projekte in jedem beliebigen Format anzeigen. Außerdem helfen Features wie Automatisierungen und Vorlagen dabei, viel Zeit zu sparen. Es ist wie ein Produktivitäts-Hub, der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst!
2. Asana (Am besten für skalierbares Projektmanagement geeignet)
Wenn Sie Wert auf Organisation legen oder einfach nur eine arbeitsreiche Woche bewältigen müssen, bietet Asana eine solide Lösung für das Projektmanagement. Von einfachen bis hin zu komplexen Workflows hilft es Ihnen, Ihr Team auf Kurs zu halten und Aufgaben an einem Ort zu strukturieren.
Mit Asana können Sie Ihre Arbeit auf vielfältige Weise visualisieren, KI für mehr Produktivität einsetzen und sicherstellen, dass keine Aufgabe in der Versenkung verschwindet, weil „ich dachte, du kümmerst dich darum“
Die besten Features von Asana
- Passen Sie Projektansichten mit Listen, Kanban, Kalender, Zeitleiste oder Gantt-Diagrammen an
- Organisieren Sie Aufgaben mit klaren Eigentümern, Fälligkeitsdaten und Prioritäten
- Automatisieren Sie Workflows und sich wiederholende Aufgaben mit Asana KI
- Integrieren Sie über 270 Apps, darunter Slack und Google Drive
Limits von Asana
- Aufgaben können einem Mitarbeiter zugewiesen werden, was zu Verwirrung führen kann, wenn mehrere Personen beteiligt sind
- Eingeschränkte Optionen für die Berichterstellung erschweren die Nachverfolgung benutzerdefinierter Projektdaten
- Die kostenlose Version hat eingeschränkte Features und ist daher für komplexe Anforderungen weniger geeignet
Preise für Asana
- Persönlich: Free Forever
- Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
- Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Asana
- G2: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 13.000 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?
Eine Bewertung auf G2 lautet:
Asana ist fantastisch, um mich mit all meinen Clients zu organisieren. Ich finde es toll, dass ich wiederkehrende Aufgaben in den von mir gewünschten Intervallen einrichten kann, um sicherzustellen, dass nichts unter den Tisch fällt. Als mein Geschäft wuchs, wusste ich, dass ich nicht mehr alles im Kopf behalten konnte. Wie bei jeder Software, mit der man nicht vertraut ist, gab es eine leichte Lernkurve, aber sobald man sich damit auskennt, ist sie sehr benutzerfreundlich.
Asana ist fantastisch, um mich mit all meinen Clients zu organisieren. Ich finde es toll, dass ich wiederkehrende Aufgaben in den von mir gewünschten Intervallen einrichten kann, damit nichts unter den Tisch fällt. Als mein Geschäft wuchs, wusste ich, dass ich nicht mehr alles im Kopf behalten konnte. Wie bei jeder Software, mit der man nicht vertraut ist, gab es eine kleine Lernkurve, aber sobald man sich einmal eingearbeitet hat, ist sie sehr benutzerfreundlich.
3. Trello (Am besten für die visuelle Aufgabenverwaltung geeignet)
Trello bietet eine einfachere Alternative, wenn Tabellenkalkulationen und komplexe Tools Ihr Team ausbremsen. Dank der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können selbst die technisch weniger versierten Mitglieder Ihres Teams schnell loslegen.
Es ist eine gute Wahl für visuelle Denker, kleine Teams und alle, die einen unkomplizierten Ansatz für das Projektmanagement bevorzugen.
Die besten Features von Trello
- Ziehen Sie Aufgaben per Drag & Drop zwischen Listen, von „Zu erledigen“ zu „Erledigt“
- Automatisieren Sie sich wiederholende Aktionen mit Butler
- Integrieren Sie Tools wie Slack und Jira, um alles an einem Ort zu verbinden
- Verwenden Sie Trello KI, um Ideen zu sammeln, Inhalte zu verfeinern und mühsame Aufgaben zu automatisieren
Limits von Trello
- Keine erweiterten Features für die Berichterstellung
- Möglicherweise nicht für komplexe Projekte geeignet
Preise für Trello
- Free Forever
- Standard: 6 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Trello
- G2: 4,4/5 (über 13.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 23.000 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Trello?
Ein G2-Rezensent schreibt:
Trello ist unglaublich anpassbar und verfügt über viele Features, die bei der Organisation helfen. Ich verwende es für das Projektmanagement, um die Prozesse jedes Projekts zu verfolgen, während es durch die einzelnen Produktionsabteilungen läuft.
Trello ist unglaublich anpassungsfähig und verfügt über viele Features, die bei der Organisation helfen. Ich verwende es für das Projektmanagement, um die Prozesse jedes Projekts zu verfolgen, während es durch die einzelnen Produktionsabteilungen läuft.
4. Notion (Am besten für flexible und anpassbare Workflows geeignet)
Notion ist wie eine leere Leinwand für Ihren Workflow. Ob Sie Projekte organisieren, ein Team-Wiki erstellen oder Aufgaben nachverfolgen – Notion passt sich Ihren Bedürfnissen an.
Es ist ideal für Teams, die einen Workspace suchen, der sich wie ihr eigener anfühlt, mit der Flexibilität, benutzerdefinierte Dashboards, Datenbanken und Dokumente für die Zusammenarbeit an einem Ort zu erstellen.
Die besten Features von Notion
- Strukturieren Sie Ihre Arbeit mit über 100 Inhaltstypen, darunter Text, Tabellen, Bilder und eingebettete Datenbanken
- Passen Sie Projektansichten mit Kalendern und Zeitleisten an
- Steigern Sie Ihre Produktivität mit Notion AI, um Inhalte zu entwerfen, Projektdokumentationen zu schreiben, Notizen zusammenzufassen und Ideen zu sammeln
- Organisieren Sie Projekte mit dedizierten Team-Spaces für verschiedene Abteilungen
Limits von Notion
- Keine erweiterten Features für die Berichterstellung
- Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen für komplexe Projekte
Preise für Notion
- Free Forever
- Plus: 12 $/Monat pro Benutzer
- Business: 18 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Notion
- G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?
In einer Bewertung auf Capterra heißt es:
Notion war bisher das Tool der Wahl. Es ist praktisch, lädt schnell und kann die Notizen anderer im Handumdrehen klonen. Obwohl es ein so leistungsstarkes Tool ist, benötigt es mehr Optimierungs- und Anpassungsfunktionen.
Notion war bisher das Tool der Wahl. Es ist praktisch, lädt schnell und kann die Notizen anderer im Handumdrehen klonen. Obwohl es ein so leistungsstarkes Tool ist, benötigt es mehr Optimierungs- und Anpassungsfunktionen.
💡 Profi-Tipp: Halten Sie Termine ein. Verwenden Sie Tagging-Systeme wie „Hoher Aufwand, geringe Auswirkungen“ oder die Eisenhower-Matrix-Logik, damit Ihr Team Prioritäten nicht nur chronologisch, sondern auch strategisch setzen kann.
5. Wrike (Am besten für komplexes Projektmanagement geeignet)
Wenn Ihre Projekte so viele bewegliche Teile haben, ähneln sie einer Domino-Kettenreaktion. Wrike hilft Ihnen dabei mit Schritten.
Wrike bringt mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Echtzeit-Dashboards und Workflows Ordnung ins Chaos. Das Alleinstellungsmerkmal sind die Anpassungsmöglichkeiten. Ganz gleich, ob Sie Marketingkampagnen, IT-Projekte oder Produkteinführungen nachverfolgen – mit Wrike bleibt alles (und jeder) nach Ihrem Zeitplan auf Kurs.
Die besten Features von Wrike
- Verwalten Sie mehrere Projekte mit dynamischen Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards
- Bleiben Sie mit intelligenter Suche, vorgefertigten Vorlagen für das Projektmanagement und benutzerdefinierten Anfrageformularen immer einen Schritt voraus
- Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit detaillierten Analysen und Berichterstellung in Echtzeit über den Fortschritt
- Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Produktivität Ihres Teams zu steigern
Limits von Wrike
- Verfügt nicht über eine integrierte Chat-Funktion
- Für kleinere Teams möglicherweise teuer
Preise für Wrike
- Free Forever
- Team: 10 $/Monat pro Benutzer
- Business: 25 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
- Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Wrike
- G2: 4,2/5 (über 3.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 2.700 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Wrike?
Ein Capterra-Rezensent sagt:
Ich habe diese Software geliebt, als ich sie noch alleine benutzt habe. Das visuelle Layout und die verschiedenen Farben haben mir ermöglicht, genau zu sehen, wo ich bei jeder Aufgabe stand. Als wir jedoch gewachsen sind, wurde es zu teuer, immer mehr Benutzer hinzuzufügen.
Ich habe diese Software geliebt, als ich sie noch alleine benutzt habe. Das visuelle Layout und die verschiedenen Farben haben mir ermöglicht, genau zu sehen, wo ich bei jeder Aufgabe stand. Als wir jedoch gewachsen sind, wurde es zu teuer, immer mehr Benutzer hinzuzufügen.
6. Basecamp (Am besten für vereinfachtes Projektmanagement und Zusammenarbeit)
Wenn Sie Projektmanagement-Tools eher kompliziert als hilfreich finden, bietet Basecamp eine einfachere Lösung. Es organisiert Aufgaben, Diskussionen, Dateien und Zeitpläne an einem Ort, sodass Teams leicht den Überblick behalten können.
Es eignet sich gut für kleine bis mittelgroße Teams, Agenturen und Berater, die eine unkomplizierte Zusammenarbeit suchen.
Die besten Features von Basecamp
- Organisieren Sie Projekte mit Dashboards mit To-Do-Listen, Message Boards, Zeitplänen und Dateien
- Bleiben Sie mit dem Hey!-Menü für Benachrichtigungen auf dem Laufenden und nutzen Sie Pings für Direktnachrichten
- Verfolgen Sie den Fortschritt visuell mit Hill Charts und Mission Control für einen klaren Überblick über das Projekt
- Arbeiten Sie mit Clients zusammen, indem Sie Updates freigeben, ohne interne Diskussionen führen zu müssen
Limits von Basecamp
- Keine integrierte Zeiterfassung
- Fehlende Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und Unteraufgaben
Preise für Basecamp
- Free Forever
- Plus: 15 $/Monat pro Benutzer
- Pro Unlimited: 299 $/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp
- G2: 4,1/5 (über 4.300 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 14.500 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Basecamp?
Eine Bewertung von Capterra lautet:
…Die benutzerfreundliche Oberfläche und das durchdachte Design erleichtern die Navigation und die Nutzung der robusten Projektmanagement-Tools. Die Software zeichnet sich zwar in vielen Bereichen aus, doch könnte beispielsweise die Bereitstellung detaillierterer Metriken für die Nachverfolgung von Projekt-Zeitleisten verbessert werden…
…Die benutzerfreundliche Oberfläche und das durchdachte Design erleichtern die Navigation und die Nutzung der robusten Projektmanagement-Tools. Die Software zeichnet sich zwar in vielen Bereichen aus, aber ein Bereich, in dem Verbesserungen möglich wären, ist die Bereitstellung detaillierterer Metriken für die Nachverfolgung von Projekt-Zeitleisten…
📮 ClickUp Insight: Der durchschnittliche Berufstätige verbringt täglich mehr als 30 Minuten mit der Suche nach arbeitsbezogenen Informationen – das sind über 120 Stunden pro Jahr, die durch das Durchsuchen von E-Mails, Slack-Threads und verstreuten Dateien verloren gehen.
Ein intelligenter KI-Assistent, der in Ihren Workspace integriert ist, kann das ändern. Entdecken Sie ClickUp Brain.
Sie liefert sofortige Einblicke und Antworten, indem sie in Sekundenschnelle die richtigen Dokumente, Unterhaltungen und Aufgabendetails anzeigt, sodass Sie nicht mehr suchen müssen und sofort mit der Arbeit beginnen können.
💫 Echte Ergebnisse: Teams wie QubicaAMF haben mit ClickUp mehr als 5 Stunden pro Woche eingespart – das sind über 250 Stunden pro Jahr und Mitarbeiter –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminiert haben. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!
7. Jira (Am besten für das Projektmanagement von Softwareteams geeignet)
Jira ist ein Projektmanagement-Tool, das sich für Teams eignet, die agile Methoden einsetzen. Wenn Ihr Team mit Sprints, Backlogs und akribischen Workflows arbeitet, bietet es Ihnen die Struktur und Flexibilität, damit alles reibungslos läuft.
Jira wurde für Entwicklungsteams entwickelt, ist aber vielseitig genug für Marketingfachleute und Produktmanager und hilft Ihnen, Projekte präzise zu planen, nachzuverfolgen und zu optimieren.
Die besten Features von Jira
- Verwalten und priorisieren Sie Aufgaben mit Backlog-Management
- Verfolgen Sie Abhängigkeiten und Fristen mit der Zeitleisten-Ansicht
- Überwachen Sie den Fortschritt mit anpassbaren Projekt-Boards
- Integrieren Sie über 3.000 Tools wie Microsoft Teams und Figma
Einschränkungen von Jira
- Steile Lernkurve
- Eingeschränkte Features für das Ressourcenmanagement
Preise für Jira
- Free Forever
- Standard: 8,60 $/Monat pro Benutzer
- Premium: 17 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Jira
- G2: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.600 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira?
In einer Bewertung auf Capterra heißt es:
Am Anfang ist es aufgrund der Vielzahl der angebotenen Tools etwas einschüchternd, aber sobald man sich zurechtgefunden hat, wird es zu einem sehr nützlichen Tool mit unzähligen Optionen und der Möglichkeit, Dinge anzupassen, um sie optimal auf Ihr Team abzustimmen und den Verwaltungsprozess zu automatisieren.
Am Anfang ist es aufgrund der Vielzahl der angebotenen Tools etwas einschüchternd, aber sobald man sich zurechtgefunden hat, wird es zu einem sehr nützlichen Tool mit unzähligen Optionen und der Möglichkeit, Dinge an die Bedürfnisse des Teams anzupassen und den Verwaltungsprozess zu automatisieren.
8. Monday. com (Am besten für visualisiertes komplexes Projektmanagement geeignet)
Monday. com ist eine visuell intuitive Plattform, die die Nachverfolgung von Aufgaben zu einer organisierten, farbcodierten Erfahrung macht. Sie vereinfacht das Projektmanagement und erleichtert es Teams, auf dem Laufenden zu bleiben, ohne sich in Details zu verlieren.
Als eine der besten Apps für die Teamkommunikation bietet sie schnelle Updates zum Projektstatus und hilft Teams dabei, Aufgaben und Verantwortlichkeiten effizienter zu verwalten.
Monday.com – die besten Features
- Verwenden Sie Gantt-Diagramme, um Zeitleisten, Meilensteine und Abhängigkeiten auf Karten darzustellen
- Benutzerdefinierte Dashboards für Echtzeit-Einblicke in Projekte
- Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen
- Verwalten Sie die Ressourcenzuweisung, um Workloads auszugleichen
Limits von Monday.com
- Dem Free-Plan fehlen einige erweiterte Features
- Für kleine Teams möglicherweise teuer
Preise für Monday.com
- Free Forever
- Basis: 12 $/Monat pro Benutzer
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 24 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com
- G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday.com?
Eine Reddit-Rezension lautet:
…Für kleinere Teams ist Monday.com dank seiner Einfachheit und Skalierbarkeit ein Kinderspiel, ohne dass man sich überfordert fühlt. Andererseits ist es robust genug, um komplexe Projekte und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu bewältigen. Die Preise sind für den gebotenen Wert konkurrenzfähig, allerdings können sich die Kosten für größere Teams summieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, die kostenlose Testversion auszuprobieren, um zu sehen, ob es Ihren Anforderungen entspricht.
…Für kleinere Teams machen die Einfachheit und Skalierbarkeit von Monday.com den Einstieg zum Kinderspiel, ohne dass man sich überfordert fühlt. Andererseits ist es robust genug, um komplexe Projekte und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu bewältigen. Die Preise sind für den gebotenen Wert konkurrenzfähig, allerdings können sich die Kosten für größere Teams summieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, die kostenlose Testversion auszuprobieren, um zu sehen, ob es Ihren Anforderungen entspricht.
9. Zoho Projects (Am besten für budgetorientiertes Projektmanagement geeignet)
Zoho Projects bietet eine umfassende Projektmanagement-Lösung, die Funktionalität und Erschwinglichkeit in Einklang bringt. Sie deckt alles ab, von der Planung und Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zur Automatisierung und Berichterstellung, und bietet Teams eine optimierte Erfahrung.
Besonders nützlich für Unternehmen, die bereits im Zoho-Ökosystem arbeiten, hilft es, Projekte zu organisieren und Workflows effizient zu gestalten.
Die besten Features von Zoho Projects
- Verwenden Sie Gantt-Diagramme, um Projekt-Zeitleisten zu visualisieren und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben zu verwalten
- Erfassen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden mit dem Timesheet-Modul für eine nahtlose Rechnungsstellung
- Automatisieren Sie Workflows mit einer einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche, um den manuellen Aufwand zu reduzieren
- Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team mit integriertem Chat, Diskussionsforen und einem Aktivitätsfeed
Limits von Zoho Projects
- Im Vergleich zu anderen Tools nur eingeschränkte Integrationen
- Der mobilen App fehlen außerdem die vollständigen Funktionen der Desktop-Version
Preise für Zoho Projects
- Free Forever
- Premium: 5 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 10 $/Monat pro Benutzer
- Projekte plus: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Projects
- G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 800 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Projects?
Ein Capterra-Rezensent schreibt:
Zoho Projects ist ein robustes Projektmanagement-Tool mit hervorragender Automatisierung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Integrationen. Es hat zwar eine gewisse Lernkurve, verbessert aber die Effizienz des Workflows erheblich.
Zoho Projects ist ein robustes Projektmanagement-Tool mit hervorragender Automatisierung von Aufgaben, Zusammenarbeit und Integrationen. Es hat zwar eine gewisse Lernkurve, verbessert aber die Effizienz des Workflows erheblich.
10. MeisterTask (Am besten für einfache Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit)
MeisterTask macht Projektmanagement mit seinen benutzerfreundlichen Kanban-Boards einfach und mühelos. Es glänzt durch die Integration mit Tools wie Slack und Google Drive und unterstützt Teams bei der nahtlosen Zusammenarbeit.
MeisterTask ist eine Option für alle, die Wert auf Einfachheit legen. Das Tool organisiert Aufgaben, automatisiert sich wiederholende Arbeiten und hilft Teams, während ihrer gesamten Projekte auf Kurs und produktiv zu bleiben.
Die besten Features von MeisterTask
- Verwenden Sie Kanban-Boards für eine klare, visuelle Übersicht über den Fortschritt Ihrer Aufgaben
- Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse, um Zeit zu sparen und manuelle Arbeit zu reduzieren
- Starten Sie Projekte schneller mit vorgefertigten Vorlagen, die auf Best Practices basieren
- Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit Kommentaren, Dateifreigabe und externen Einladungen
Limits von MeisterTask
- Der Free-Plan ist auf drei Projekte beschränkt
- Kein Offline-Zugriff
Preise für MeisterTask
- Free Forever
- Pro: 9 $/Monat pro Benutzer
- Business: 16 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu MeisterTask
- G2: 4,6/5 (über 170 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 1.100 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über MeisterTask?
Eine Bewertung von Capterra lautet:
MeisterTask bietet Tools für die Aufgaben-, Projekt- und Arbeitsverwaltung, die durch Automatisierung Zeit sparen und Fehler vermeiden. Leider ist MeisterTask webbasiert und aufgrund fehlender Offline-Zugriffsmöglichkeiten stark vom Internet abhängig.
MeisterTask bietet Tools für die Aufgaben-, Projekt- und Arbeitsverwaltung, die durch Automatisierung Zeit sparen und Fehler vermeiden. Leider ist MeisterTask webbasiert und aufgrund fehlender Offline-Zugriffsmöglichkeiten stark vom Internet abhängig.
11. Scoro (Am besten für integriertes Projekt- und Finanzmanagement geeignet)
Für Teams in Beratungsunternehmen, Agenturen und professionellen Dienstleistungen bietet Scoro mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben. Es vereint Projektplanung, Ressourcenmanagement und Finanzüberwachung auf einer einzigen Plattform und hilft Teams dabei, organisiert und profitabel zu bleiben.
Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit, während Projekte auf Kurs und Budgets unter Kontrolle bleiben.
Die besten Features von Scoro
- Planen Sie visuell mit Gantt-Diagrammen, die Zeitleisten für Projekte und Abhängigkeiten zwischen Aufgaben auf einer Karte darstellen
- Zeiterfassung mit Protokollierung abrechnungsfähiger und nicht abrechnungsfähiger Stunden
- Optimieren Sie Workloads mit Tools zur Ressourcenplanung, um Burnout und Unterauslastung zu vermeiden
- Verwalten Sie Ihre Finanzen mit Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Kosten und Einblicken in die Rentabilität
Einschränkungen von Scoro
- Einige Integrationen können komplex einzurichten sein
- Für kleinere Teams kann es teuer sein
Preise für Scoro
- Kern: 23,90 $/Monat pro Benutzer
- Wachstum: 38,90 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 59,90 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Benutzerdefinierte Preise
Bewertungen und Rezensionen zu Scoro
- G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Scoro?
Eine Bewertung von Capterra lautet:
Scoro hat mich ständig unterstützt und die Produktivität des Teams verbessert. Auf der anderen Seite fehlten einige Features und gelegentliche Suchschwierigkeiten hinderten mich daran, es als perfekt zu bezeichnen. Obwohl es sehr leistungsstark ist und enorme Möglichkeiten bietet, bin ich gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
Scoro hat mich ständig unterstützt und die Produktivität des Teams verbessert. Andererseits fehlten einige Features und gelegentliche Suchschwierigkeiten hinderten mich daran, das Tool als perfekt zu bezeichnen. Es hat jedoch viel Power und enorme Möglichkeiten, und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt.
💡 Profi-Tipp: Identifizieren Sie die Projektmanagement-Methoden, Integrationsanforderungen und das Budget Ihres Teams, bevor Sie sich für ein Tool committen. Die meisten Tools bieten kostenlose Testversionen an, probieren Sie also einige aus, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen!
