die 10 besten Marketing-Budget-Softwareprogramme zur Nachverfolgung von Ausgaben im Jahr 2025

Die Spend Survey von Gartner zeigt, dass die Marketingbudgets für 2025 mit 7,7 % des Gesamtumsatzes der Unternehmen unverändert bleiben. Das ist genauso viel wie im letzten Jahr und weit entfernt von dem Höchststand von 11 %, den wir 2020 gesehen haben.

Ob Sie als CMO für die Planung von Marketingstrategien verantwortlich sind, als Digitalstratege oder als Marketingmanager für deren Umsetzung zuständig sind – Sie stehen unter dem ständigen Druck, mit weniger mehr zu erreichen.

Jeder Dollar muss verdient werden.

Dazu benötigen Sie jedoch Zugriff auf Marketingkostendaten über Kampagnen, Kanäle und Geschäftsquartale hinweg.

Hier kommt Marketing-Budget-Software ins Spiel.

Sie geht über Tabellenkalkulationen hinaus, indem sie Echtzeit-Sichtbarkeit der Ausgaben und datengestützte Einblicke bietet und so sicherstellt, dass jeder Marketing-Dollar verbucht und auf Ihre Geschäftsziele abgestimmt ist.

In diesem Leitfaden haben wir die besten Tools für das Marketingbudget zusammengestellt, mit denen Sie Ausgaben nachverfolgen, Verschwendung vermeiden und den ROI maximieren können. 🤓

Die besten Marketing-Budget-Software auf einen Blick

Sie möchten einen schnellen Überblick? Mit unserem Vergleichstest finden Sie im Handumdrehen das perfekte Produkt für Ihre Anforderungen.

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise (USD/Benutzer/Monat) ClickUp Vorlagen für die Nachverfolgung von Budgets, Zielabstimmung, KI-Erkenntnisse über ClickUp Brain Eigentümer kleiner Unternehmen, funktionsübergreifende Marketing- und Betriebsteams Kostenlos für immer; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat; ClickUp AI-Add-On für 7 $/Benutzer/Monat Planful KI-Prognosen, Szenarioplanung, Echtzeit-Sichtbarkeit des Budgets, Zusammenarbeit zwischen Marketing und Finanzen Teams für Marketing und Finanzen in Unternehmen Benutzerdefinierte Preise Marmind Synchronisierung von Bestellungen und Rechnungen, Live-Nachverfolgung von Kosten, ERP-Integration, Aufteilung des Budgets nach Zielen/Regionen Globale Marketingabteilungen Benutzerdefinierte Preise Prüfung von Analysen ROI-Modellierung, Mix-Modellierung, CRM-Integration, Empfehlungen zur automatischen Optimierung CMOs und datengesteuerte Marketing-Teams Benutzerdefinierte Preise CoSchedule Einheitlicher Kalender, Kanban-Aufgaben-Boards, Inhalte + Social-Media-Planung, integrierte Genehmigungen Kleine bis mittelgroße Marketing-Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat Uptempo. io Budgetplanung, Prognosen, Kampagnenkalender, Performance-Dashboards Teams für Marketingoperationen in Unternehmen Benutzerdefinierte Preise HubSpot Marketing Hub Kampagnen-Tools, CRM-Berichterstellung, Automatisierung des Marketings, integrierte Nachverfolgung des Budgets Wachsende Inbound-Marketing-Teams Bezahlte Pläne beginnen bei 890 $/Monat für drei Plätze Zoho Marketing Plus Einheitliches Dashboard, Automatisierung von Kampagnen, Analysen, nahtlose Integration von Zoho-Apps Von Zoho unterstützte Marketing-Teams 15-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 21,06 $/Monat Float Visuelle Budgetierung, Aufgabenplanung, Planung der Workload für Teams, Bearbeitung in Echtzeit Kreative und projektbasierte Teams 30-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 7,50 $/Monat Kantata Budgetierung, Ressourcenplanung, Umsatzprognosen, CRM/ERP-Integration Agenturen und Dienstleistungsunternehmen Benutzerdefinierte Preise

Was sollten Sie bei der besten Marketing-Budget-Software beachten?

Nicht alle Budget-Tools sind für moderne Marketing-Teams geeignet. Hier erfahren Sie, worauf es wirklich ankommt 👇

Budgetplanung und -zuweisung: Legen Sie ganz einfach Kampagnenbudgets fest, weisen Sie Mittel Teams oder Kanälen zu und passen Sie Ihren Marketingaufwand spontan an

Echtzeit-Nachverfolgung der Ausgaben: Sehen Sie in Echtzeit, wie viel von Ihrem Marketingbudget bereits ausgegeben wurde, wie viel noch übrig ist und wie hoch Ihre aktuelle Burn Rate ist, damit Sie nicht in Verzug geraten

Integration mit Marketingkanälen: Die besten Tools zur Budgetverteilung lassen sich mit Ihrer Technologieplattform verbinden, sei es mit Plattformen für bezahlte Werbung wie Google Ads und Meta oder mit dem CRM-System Ihres Marketingteams wie HubSpot oder Salesforce, um Ihre Werbeausgaben und Leistungsdaten automatisch abzurufen

Anpassbare Dashboards und Berichte: Verfolgen Sie den ROI Ihrer Marketingmaßnahmen, visualisieren Sie Trends und vergleichen Sie Budget und tatsächliche Ausgaben mit Dashboards, die Sie an die Arbeitsweise Ihrer Marketingabteilung anpassen können

ROI- und Leistungsanalysen: Die Marketing-Budget-Software sollte Ihnen ermöglichen, durch die Analyse der Kampagnenrenditen und die Identifizierung von Kostenlücken zu visualisieren, was funktioniert und was geändert werden muss

Prognosen und Szenarioplanung: Führen Sie „Was-wäre-wenn“-Szenarien durch und prognostizieren Sie zukünftige Ausgaben, um sich rechtzeitig auf Budgetkürzungen oder große Kampagnen vorzubereiten

Genehmigungs-Workflows und Berechtigungen: Legen Sie benutzerdefinierte Genehmigungswege für Änderungen fest und definieren Sie, wer Zugriff auf welche Budgets erhält, um organisiert zu bleiben und die Kontrolle zu behalten

Warnmeldungen und Benachrichtigungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ausgaben sich dem Limit nähern oder die Leistung nachlässt, damit Sie eingreifen können, bevor kleine Probleme zu großen werden

Datensicherheit und Compliance: Wählen Sie Software, die Finanzdatensicherheitsstandards wie DSGVO oder SOC 2 erfüllt, um Ihre sensiblen Infos zu schützen

die 10 besten Marketing-Budget-Softwareprogramme zur Nachverfolgung von Ausgaben im Jahr 2025

Jetzt, da Sie wissen, worauf Sie bei einer Marketing-Budget-Software achten müssen, finden wir das richtige Tool für Ihre individuellen Anforderungen.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Budgets und Marketingkampagnen)

Verwalten und visualisieren Sie Marketingkampagnen mit ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die Marketing-, Finanz- und Vertriebsteams dabei unterstützt, Marketingausgaben nachzuverfolgen, Kampagnen zu organisieren und jeden Dollar auf strategische Ziele auszurichten.

Ob Sie digitale Marketingkampagnen durchführen, Influencer-Partnerschaften verwalten oder Ereignis-Marketing planen – ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, macht es Ihnen leicht, Ihr Budget einzuhalten und Ihr Team auf Kurs zu halten.

Die Marketing-Projektmanagement-Software von ClickUp wird zu Ihrer zentralen Schaltstelle für die Planung, Budgetierung und Durchführung von Kampagnen.

Mit Benutzerdefinierten Feldern können Sie Automatisierungen festlegen, um geplante und tatsächliche Ausgaben nachzuverfolgen, Kampagnen-Eigentümer zuzuweisen, Anbieter mit Tags zu versehen und Zahlungsdetails zu protokollieren.

Sie können sogar Felder hinzufügen wie:

Zugewiesenes Budget

Ausgaben

Verbleibendes Budget

Ausgabenkategorie (z. B. bezahlte Anzeigen, Ereignisse, Influencer usw. als Teil des Werbebudgets)

Verwenden Sie KI-gestützte benutzerdefinierte Felder, um Automatisierungen für Ausgabenkategorien innerhalb des umfassenden Marketingbudgets festzulegen

Um die Planung und Ausführung zu beschleunigen, kommt ClickUp Brain zu Ihrer Hilfe. Mit dieser Lösung können Sie in Sekundenschnelle Kampagnen-Briefings, Ideen für Inhalte, Fallstudien und Social-Media-Beiträge erstellen. Das Beste daran ist, dass die Lösung relevante Details zu Ihrem Marketingbudget aus den bereits vorhandenen Daten abruft.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ein benutzerdefiniertes Budget für Ihre Marketingkampagnen

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie Ihr Marketingbudget in Echtzeit visualisieren:

Verwenden Sie Balkendiagramme oder Kreisdiagramme, um geplante und tatsächliche Ausgaben zu vergleichen

Fügen Sie Widgets für Burn Rate, Gesamtausgaben pro Kanal oder ROI-Schätzungen hinzu

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards für verschiedene Stakeholder, z. B. eines für Ihren CMO und ein weiteres für Kampagnenmanager

Sie erhalten in Echtzeit vollständige Sichtbarkeit über die Entwicklung der Kampagnenkosten, wodurch die Umverteilung von Budgets über Quartale oder Abteilungen hinweg erheblich vereinfacht wird.

Visualisieren Sie Metriken zur Marketingleistung wie Impressionen und Likes nach Woche, Kanal und Monat mit anpassbaren ClickUp-Dashboards

Wenn es darum geht, Ihr Marketingbudget tatsächlich genehmigt zu bekommen, spart ClickUp für Finanzteams Zeit, insbesondere bei der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Finanzteams können in ClickUp mithilfe von Listen, Ordnern und benutzerdefinierten Feldern, die speziell auf Marketingausgaben zugeschnitten sind, gemeinsame Workflows für die Budgetierung erstellen. Ein Ordner wie „Marketing Q3 Budget“ kann beispielsweise Aufgaben oder Einzelposten für jede Kampagne oder jeden Kanal enthalten. So entsteht eine live aktualisierte, strukturierte Ansicht der finanziellen Aktivitäten des Marketings.

Um den Workflow zwischen den Abteilungen reibungslos zu gestalten, können Sie über ClickUp-Automatisierungen Echtzeit-Benachrichtigungen und -Aktionen einrichten, die auf bestimmten budgetbezogenen Auslösern basieren. Beispiel:

Benachrichtigen Sie das Team sofort, wenn eine Kampagne ihr Ausgabenlimit überschreitet

Weisen Sie Folgeaufgaben automatisch zu, wenn eine Aufgabe zur „Budgetüberprüfung“ fertiggestellt ist

Leiten Sie neue Ausgabenanträge zur Genehmigung an die richtigen Entscheidungsträger weiter

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und verschieben Sie ganze Projekt-Zeitleisten mit nur wenigen Klicks mit ClickUp Automatisierungen

Die besten Features von ClickUp

Aufgaben-Workflows mit Budgets: Die Projektmanagement-Features von ClickUp lassen sich in die Budgetierung integrieren. Die Projektmanagement-Features von ClickUp lassen sich in die Budgetierung integrieren. Benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie „Läuft“ oder „Auf Eis gelegt“ spiegeln den Status der Kampagnenausgaben wider, und geschachtelte Unteraufgaben können Budgetposten darstellen

Budgetverfolgung mit Zielen: Legen Sie vierteljährliche oder kampagnenspezifische Budgetlimits fest und verfolgen Sie diese mit Legen Sie vierteljährliche oder kampagnenspezifische Budgetlimits fest und verfolgen Sie diese mit ClickUp Goals . Sie können Ausgabenziele in Einzelziele für jeden Kanal (z. B. Google Ads oder Influencer-Ausgaben) aufschlüsseln, diese mit Live-Aufgaben oder benutzerdefinierten Feldern verknüpfen und den Fortschritt automatisch aktualisieren, wenn sich die Ausgaben ändern

Zusammenarbeit und Genehmigungen: Integrierte Chat- und Prüfungsfunktionen erleichtern die Zusammenarbeit bei der Budgetplanung und -genehmigung. Teams können Budgetelemente in Integrierte Chat- und Prüfungsfunktionen erleichtern die Zusammenarbeit bei der Budgetplanung und -genehmigung. Teams können Budgetelemente in der ClickUp-Chat-Ansicht diskutieren und die Prüfung nutzen, um Feedback zu erhalten oder Budgetdokumente zu genehmigen

Zentralisierte Wissensfreigabe: Speichern Sie Ihre Arbeit und das dafür erforderliche Wissen in Speichern Sie Ihre Arbeit und das dafür erforderliche Wissen in ClickUp-Dokumenten , sodass alle Mitglieder Ihres Marketing-Teams sofort darauf zugreifen und es leicht finden können

Vorgefertigte Vorlagen: Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Ihre Daten sofort zu integrieren, z. B. die Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Ihre Daten sofort zu integrieren, z. B. die ClickUp-Vorlage für Ereignisbudgets , um Ihr gesamtes Ereignis zu organisieren. Und verwenden Sie die Vorlage für Budgetvorschläge von ClickUp , um alle Ihre Projektkosten detailliert zu dokumentieren

Limits von ClickUp

Einige Benutzer merken an, dass die Vielzahl an Features ohne entsprechende Schulung überwältigend sein kann

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine G2-Bewertung lautet:

ClickUp zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Vielseitigkeit aus, die einen breiten Bereich von Branchen und Teams abdeckt und es somit perfekt für das Projektmanagement in verschiedenen Bereichen macht. Ganz gleich, ob Sie eine Marketingkampagne organisieren, Softwareentwicklungsprojekte abwickeln oder einfach nur persönliche Aufgaben verwalten – ClickUp passt sich Ihren individuellen Anforderungen an.

ClickUp zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Vielseitigkeit aus, die einen breiten Bereich von Branchen und Teams abdeckt und es somit perfekt für das Projektmanagement in verschiedenen Bereichen macht. Ganz gleich, ob Sie eine Marketingkampagne organisieren, Softwareentwicklungsprojekte bearbeiten oder einfach nur persönliche Aufgaben verwalten – ClickUp passt sich Ihren individuellen Anforderungen an.

2. Planful (Am besten geeignet für umfassende Finanzplanung und Prognosen zu Marketingausgaben)

über Planful

Mit Planful können Marketing- und Finanzteams detaillierte Jahresbudgets erstellen und diese mithilfe rollierender Prognosen spontan anpassen. Anstelle von statischen Jahresplänen können Sie maschinelles Lernen auf historische Leistungsdaten anwenden, um intelligentere Budgets zu erstellen, die auf saisonale Trends, sich verändernde Märkte oder unerwartete Kampagnenänderungen reagieren.

Das Modul „Marketing Performance Management“ (ehemals Plannuh) ist besonders für Teams nützlich, die sich auf den ROI konzentrieren. Sie können Marketinginvestitionen bis hin zu einzelnen Kampagnen und Kanälen nachverfolgen und erhalten so einen vollständigen Überblick darüber, was funktioniert und wo Ausgaben verschwendet werden. Durch die direkte Integration einer Echtzeit-Ausgabenverfolgung in Ihre Finanzsysteme wissen Sie immer genau, wohin Ihr Budget fließt und welche Ergebnisse damit erzielt werden.

Die besten Features von Planful

Erkennen Sie mit Planful KI und Signalen automatisch Anomalien oder Muster für übermäßige Ausgaben in Ihren Marketingbudgets

Arbeiten Sie mit CMOs, Finanz- und Marketingverantwortlichen zusammen, um Vorschläge einzureichen, Änderungen zu genehmigen und Bearbeitungen mit einem integrierten Prüfpfad nachzuverfolgen

Simulieren Sie mit Szenarioplanung verschiedene Ausgabensituationen, wie die Einführung neuer Kampagnen oder die Reduzierung leistungsschwacher Kampagnen, und verfolgen Sie gleichzeitig die committeten, geplanten und tatsächlichen Kosten

Planvolle Einschränkungen

Benutzer von Planful berichten von langsamer Datenabfrage, komplexer Berichterstellung und Bedenken hinsichtlich der Skalierbarkeit

Planvolle Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Planful

G2: 4,3/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Planful?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Planful ist unglaublich flexibel und ich konnte die Marketingfunktion unabhängig von den Herausforderungen des Geschäfts und des Marktes verwalten. Ich habe absolutes Vertrauen in unsere täglichen Ausgaben und kann schnell Geld in eine neue Initiative umleiten, ohne mir Gedanken über die Auswirkungen auf andere Kampagnen oder das Budget machen zu müssen.

Planful ist unglaublich flexibel und ich kann die Marketing-Funktionen unabhängig von den Herausforderungen des Geschäfts und des Marktes verwalten. Ich habe absolute Kontrolle darüber, wofür wir an einem bestimmten Tag Geld ausgeben, und kann schnell Mittel für neue Initiativen bereitstellen, ohne mir Gedanken über die Auswirkungen auf andere Kampagnen oder das Budget machen zu müssen.

📚 Lesen Sie auch: Die beste Marketingplanungssoftware für Kampagnen

3. MARMIND (Am besten geeignet für die Top-down- und Bottom-up-Kontrolle von Marketingbudgets in Unternehmen)

via MARMIND

MARMIND wurde für Marketing-Teams in Unternehmen entwickelt, die vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle über strategische Budgets und Budgets auf Kampagnenebene benötigen.

Sie unterstützt sowohl Top-Down-Budgetierung (Festlegung der Jahresbudgets auf Abteilungsebene) als auch Bottom-Up-Prognosen (Erstellung von Prognosen auf Basis der Kosten einzelner Kampagnen). Diese duale Methode hilft Marketingleitern, den Blick für das große Ganze zu behalten oder Details nach Region, Kanal, Produkt oder Team aufzuschlüsseln.

Die besten Features von MARMIND

Bietet Bestell- und Rechnungsmanagement, das direkt mit Ihren ERP-Systemen verbunden ist

Mit der mehrdimensionalen Budgetansicht können Sie Budgetdaten nach Produktlinie, Region, Zeitraum oder Marketingziel aufschlüsseln

Die automatisierte Live-Prognose berechnet Ihre geplanten, gecommittenen und tatsächlichen Ausgaben neu

Limits von MARMIND

Die Abstimmung der Kosten kann eine Herausforderung sein und erfordert eine genaue Überwachung

Preise für MARMIND

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu MARMIND

G2: 4,3/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über MARMIND?

Eine G2-Bewertung lautet:

Marmind bietet eine umfassende Übersicht über Zeit, Budget und Ressourcen, wodurch die Planung und Durchführung von Kampagnen wesentlich effizienter wird. Die Plattform erleichtert die Durchführung von Marketingkampagnen und die nahtlose Zusammenarbeit im Team. Darüber hinaus ist der Kundensupport reaktionsschnell und wirklich hilfreich, was einen großen Mehrwert für die gesamte Erfahrung darstellt.

Marmind bietet eine umfassende Übersicht über Zeit, Budget und Ressourcen, wodurch die Planung und Durchführung von Kampagnen wesentlich effizienter wird. Die Plattform erleichtert die Durchführung von Marketingkampagnen und die nahtlose Zusammenarbeit im Team. Darüber hinaus ist der Kundensupport reaktionsschnell und wirklich hilfreich, was einen großen Mehrwert für die gesamte Erfahrung darstellt.

4. Proof Analytics (Am besten geeignet für datengesteuerte Marketingbudgetoptimierung und ROI-Modellierung)

über Proof Analytics

Proof Analytics fungiert als Marketing Resource Management (MRM)-Plattform, die Kampagnenplanung, Budgetverfolgung, Leistungsanalyse und ROI-Modellierung kombiniert. Damit können Teams Marketingaktivitäten organisieren, Budgets zuweisen, Zeitleisten festlegen und die Leistung über eine zentrale Schnittstelle überwachen. Mit integrierten Tools für die Echtzeit-Ausgaben- und Leistungsnachverfolgung können Teams die Verwendung der Budgets einsehen und diese mit den Ergebnissen vergleichen, sobald die Daten vorliegen.

Die Plattform umfasst ein automatisiertes Optimierungssystem, das Analysen und KI nutzt, um die historische Kampagnenleistung zu bewerten. Proof Analytics unterstützt die Marketing-Mix-Modellierung und hilft dabei, die Kanäle oder Kampagnen zu identifizieren, die am meisten zum ROI beitragen. Auf der Grundlage dieser Analyse kann das System Anpassungen der Budgetverteilung empfehlen, beispielsweise die Umverteilung von Mitteln von leistungsschwachen zu effektiveren Kanälen.

Die besten Features von Proof Analytics

Die automatisierte ROI-Berichterstellung bietet Attributionsmodelle, mit denen Sie den Ertrag jeder Marketingaktivität quantifizieren können

Die Salesforce-Integration verbindet CRM-Daten wie Leads und Opportunities direkt mit Marketingbudgets und hilft so, Ausgaben mit Ergebnissen zu verknüpfen, ohne dass zusätzliche Tools oder manuelle Nachverfolgung erforderlich sind

Genehmigungs- und Workflow-Features sind in die Plattform integriert, sodass Teams Budgetänderungen einreichen, Kampagnenaktualisierungen nachverfolgen und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit über ein einziges System verwalten können

Limits von Proof Analytics

Der Erfolg hängt in hohem Maße von robusten Datenpipelines und sauberen, zugänglichen Daten ab. Anhaltende Probleme in diesem Bereich können die Zuverlässigkeit von Prognosen beeinträchtigen

Preise für Proof Analytics

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Proof Analytics

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wussten Sie schon? In einem umfassenden Marketingbudget halten sich Marketer an die 70/20/10-Regel und weisen 70 % ihres durchschnittlichen Marketingbudgets für Kernmaßnahmen, 20 % für neue Kanäle und 10 % für Experimente zu.

5. CoSchedule (Am besten geeignet für die Organisation von Inhalten und die Abstimmung von Marketing-Projekten)

via CoSchedule

CoSchedule hilft Marketing-Teams dabei, Inhalte zu organisieren, Kampagnen aufeinander abzustimmen und den täglichen Betrieb über eine einzige Plattform zu verwalten.

Die Plattform umfasst auch Features für das Projekt- und Aufgabenmanagement, die speziell für Marketing-Workflows entwickelt wurden. Teams können mithilfe von Aufgaben-Boards Kampagnen erstellen und verwalten, Verantwortlichkeiten zuweisen, Fristen festlegen und den Fortschritt in Formaten wie Kanban überwachen. Genehmigungsprozesse werden über integrierte Workflows abgewickelt, mit denen Stakeholder Inhalte direkt in der Plattform überprüfen und genehmigen können.

Die besten Features von CoSchedule

Dank integrierter Inhalte und Social Publishing können Teams Blogs, E-Mails und Social-Media-Beiträge an einem Ort erstellen, planen und verwalten

Analysen und Leistungsnachverfolgung bieten Einblicke auf Kampagnenebene, z. B. E-Mail-Öffnungen, soziale Interaktionen oder den Abschluss von Aufgaben

Ein einheitlicher Marketingkalender fasst alle Inhalte, Kampagnen und Social-Media-Marketing-Beiträge in einer einzigen Ansicht zusammen

Limits von CoSchedule

Probleme mit der Plattformintegration, insbesondere mit LinkedIn, wo Benutzer häufig Probleme mit der Authentifizierung und unzuverlässige Berichterstellung melden

Preise für CoSchedule

Kostenloser Kalender

Sozialer Kalender: 19 $/Benutzer/Monat

Agentur-Kalender: 59 $/Benutzer/Monat

Inhalt Kalender: Benutzerdefinierte Preise

Marketing Suite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu CoSchedule

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über die CoSchedule Marketing Suite?

Eine G2-Bewertung lautet:

CoSchedule bietet eine Reihe von Features, von einem Drag-and-Drop-Kalender bis hin zu einem Chat-System, in dem Sie Ihre Teamkollegen in Projekten taggen können. Sie können eine Liste mit Aufgaben pro Kampagne oder Projekt erstellen und die entsprechenden Mitarbeiter taggen, um sicherzustellen, dass ein Projekt fertiggestellt wird. Sie können dem Projekt auch Fotos, Dateien und andere Assets anhängen, um alles an einem Ort zu behalten.

CoSchedule bietet eine Reihe von Features, von einem Drag-and-Drop-Kalender bis hin zu einem Chat-System, in dem Sie Ihre Teamkollegen in Projekten mit Tags versehen können. Sie können eine Liste mit Aufgaben pro Kampagne oder Projekt erstellen und die entsprechenden Mitarbeiter mit Tags versehen, um sicherzustellen, dass ein Projekt fertiggestellt wird. Sie können dem Projekt auch Fotos, Dateien und andere Assets anhängen, um alles an einem Ort zu behalten.

📚 Lesen Sie auch: Wie Sie Projektbeschränkungen mit Beispielen und Vorlagen verwalten

6. Uptempo. io (Am besten geeignet für ganzheitliche Marketingaktivitäten in großen Teams)

über Uptempo.io

Uptempo. io vereint Planung, Budgetierung und Leistungsmanagement in einer vernetzten Plattform. Es kombiniert Tools von Allocadia (Budgetierung), BrandMaker (Workflow und Ausführung) und Hive9 (Analytik) zu einem einheitlichen System für die End-to-End-Verwaltung von Marketingaktivitäten. Teams können Kampagnen planen, Aktionsstrategien in Listen festhalten, Budgets nachverfolgen, Ergebnisse überwachen und jede Initiative mit strategischen Zielen verknüpfen.

Es unterstützt die kontinuierliche Kampagnenplanung, sodass Teams nicht an statische Jahresbudgets gebunden sind. Pläne können bei sich ändernden Prioritäten aktualisiert werden, und jede Kampagne umfasst Ziele, Taktiken und Finanzmittel in einer kalenderbasierten Ansicht. Mit den Finanztools von Uptempo können Benutzer geplante, committete und tatsächliche Ausgaben in Echtzeit anzeigen.

Die besten Features von Uptempo.io

Die Integration in Finanzsysteme unterstützt die automatisierte Abstimmung und zeigt die Budgetverwendung nach Produkt, Region oder Kampagne an

Vorausschauende Erkenntnisse und Was-wäre-wenn-Analysen nutzen die Analysen von Hive9, um den ROI zu prognostizieren, Risiken zu erkennen und verschiedene Budgetszenarien zu testen

Features zur Zielsetzung und -messung ordnen jede Kampagne und jedes Element den spezifischen Marketingzielen zu, wie beispielsweise dem Beitrag zur Pipeline oder der Markenwirkung

Limits von Uptempo.io

Die Plattform kann insbesondere bei der Verarbeitung großer Datenmengen langsame Lade- und Aktualisierungszeiten aufweisen

Preise für Uptempo.io

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Uptempo.io

G2: 4,1/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Uptempo.io?

Eine G2-Bewertung lautet:

Durch die Integration wichtiger Vertriebs- und Marketingplattformen konnten wir ein umfassenderes Verständnis des Marketings und eine zuverlässige Grundlage für die Berichterstellung zum Return on Investment (ROI) gewinnen. Wir haben unseren Marketingplanungsprozess optimiert, sodass wir wichtige Geschäftsfaktoren schnell identifizieren, potenzielle Problembereiche auf Karten darstellen und die unternehmensweite Harmonie verbessern können.

Durch die Integration wichtiger Vertriebs- und Marketingplattformen konnten wir ein umfassenderes Verständnis des Marketings und eine zuverlässige Grundlage für die Berichterstellung zum Return on Investment (ROI) gewinnen. Wir haben unseren Marketingplanungsprozess optimiert, sodass wir wichtige Geschäftsfaktoren schnell identifizieren, potenzielle Problembereiche auf Karten darstellen und die unternehmensweite Harmonie verbessern können.

7. HubSpot Marketing Hub (Am besten geeignet für Inbound-Marketing und die Nachverfolgung des Kampagnen-ROI für Unternehmen jeder Größe)

über HubSpot

HubSpot Marketing Hub vereint Kampagnenplanung, Erstellung von Inhalten, CRM-Integration und Marketinganalysen in einer Plattform. Marketer können damit Multi-Channel-Kampagnen, einschließlich Blog-Beiträgen, Anzeigen, E-Mails und sozialen Medien, über ein einheitliches Dashboard verwalten, sodass Teams die Kommunikation koordinieren und die Leistung an einem Ort messen können.

Das Tool stellt eine direkte Verbindung zu Werbeplattformen wie Facebook, Google und LinkedIn her, um Werbeausgaben und den ROI von Kampagnen nachzuverfolgen. Benutzer können sehen, wie viel ausgegeben wurde, wie viele Leads generiert wurden und welche Geschäfte daraus resultierten. Mit der Analyse des Kampagnen-ROI können Benutzer Kampagnen Einnahmen zuweisen und den Ertrag automatisch berechnen, sodass Teams besser beurteilen können, welche Kanäle die besten Ergebnisse liefern.

Die besten Features von HubSpot Marketing Hub

Attributions- und Analysetools verfolgen die gesamte Customer Journey und ordnen Guthaben mithilfe von Multi-Touch-Attributionsmodellen mehreren Touchpoints zu

Features für die Lead-Generierung und -Pflege umfassen personalisierte Landing Pages und automatisierte Workflows

Durch die Integration von Vertrieb und CRM können Marketing-Teams Ausgabendaten direkt mit den Umsatzergebnissen verknüpfen

Limits von HubSpot Marketing Hub

Das Setup der Integration kann schwierig sein

Preise für HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 $/Monat für drei Plätze

Marketing Hub Enterprise: 3.600 $/Monat für fünf Plätze

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Marketing Hub

G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 6000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot Marketing Hub?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfassenden Tools von HubSpot Marketing Hub machten die Navigation und die Umsetzung von Strategien zum Kinderspiel. Von E-Mail-Marketing bis hin zur Erstellung von Inhalten war die CRM-Integration besonders hilfreich bei der Nachverfolgung der Lead-Generierung und -Pflege. Und die Automatisierungs-Features sparten viel Zeit und Aufwand bei sich wiederholenden Aufgaben.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die umfassenden Tools von HubSpot Marketing Hub machten die Navigation und die Umsetzung von Strategien zum Kinderspiel. Von E-Mail-Marketing bis hin zur Erstellung von Inhalten war die CRM-Integration besonders hilfreich bei der Nachverfolgung der Lead-Generierung und -Pflege. Und die Automatisierungs-Features sparten viel Zeit und Aufwand bei sich wiederholenden Aufgaben.

📚 Lesen Sie auch: Beispiele und Muster für effektive Marketingpläne

8. Zoho Marketing Plus (Am besten geeignet für eine integrierte Marketing-Suite mit begrenztem Budget)

via Z oho

Zoho Marketing Plus bietet eine All-in-One-Marketing-Suite, mit der Teams Kampagnen verwalten, Marketingausgaben nachverfolgen und die Leistung über alle Kanäle hinweg messen können. Sie umfasst Tools für E-Mail-Marketing, soziale Medien, Webanalyse, Ereignisse und CRM und vereint den Aufwand für Kampagnen an einem Ort, um den Wechsel zwischen Tools zu reduzieren und die kanalübergreifende Koordination zu verbessern.

Mit der Einführung des Budget Boards ermöglicht Zoho Teams nun, Budgets für Marken oder Kampagnen zuzuweisen und alle Marketingausgaben zu verfolgen. Ausgaben können nach Ziel, Region oder Aktivität kategorisiert werden, sodass Sie direkt im Marketing-Dashboard einen klaren Überblick über die Verwendung der Mittel und die verbleibenden Beträge erhalten.

Die besten Features von Zoho Marketing Plus

ROI-Analysen geben Aufschluss darüber, welche Kanäle den größten Ertrag für Ihren Marketingaufwand erzielen

Features für Projekt- und Arbeitsmanagement ermöglichen es Teams, Kampagnen gemeinsam zu planen und durchzuführen, Termine zu verfolgen und Ausgaben an Zeitleisten auszurichten

Dank Multi-Channel-Orchestrierung können Marketer Customer Journeys über E-Mail, SMS und Anzeigen hinweg erstellen und deren kombinierte Auswirkungen auf Ziele wie Lead-Generierung oder Conversions nachverfolgen

Limits von Zoho Marketing Plus

Die Benutzeroberfläche kann stellenweise etwas umständlich und unintuitiv sein, und die erweiterten Features erfordern eine gewisse Einarbeitungszeit

Preise für Zoho Marketing Plus

15-tägige kostenlose Testversion

Bezahlte Pläne beginnen bei 21,06 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Marketing Plus

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Zoho Marketing Plus?

Eine G2-Bewertung lautet:

Zoho Marketing Plus bietet eine intuitive und einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche, die vom ersten Tag an eine einfache Navigation ermöglicht. Die Implementierung verläuft reibungslos, und der reaktionsschnelle Kundensupport sorgt dafür, dass Probleme schnell gelöst werden. Ich nutze die Plattform täglich, weil sie das Kampagnenmanagement und die Nachverfolgung von Incidents vereinfacht.

Zoho Marketing Plus bietet eine intuitive und einsteigerfreundliche Benutzeroberfläche, die vom ersten Tag an eine einfache Navigation ermöglicht. Die Implementierung verläuft reibungslos, und der reaktionsschnelle Kundensupport sorgt dafür, dass Probleme schnell gelöst werden. Ich nutze die Plattform täglich, weil sie das Kampagnenmanagement und die Nachverfolgung von Incidents vereinfacht.

9. Float (Am besten geeignet für die Ressourcen- und Kapazitätsplanung zur Maximierung der Teamauslastung)

über Float

Float hilft Marketing-Teams bei der Verwaltung von Ressourcen und der Nachverfolgung der Budgetauslastung, indem es Teampläne mit Projekt-Zeitleisten verbindet. Mit der visuellen Planungsoberfläche können Sie Mitarbeiter Kampagnen zuweisen und in einem gemeinsamen Kalender sehen, wer an was arbeitet und wie lange.

Mit Float können Sie auch Projektbudgets in Bezug auf Stunden oder Geldbeträge einrichten und verwalten. Marketing-Leads können Budgets in Stunden (z. B. 100 Designstunden) oder Geld (z. B. 10.000 $) zuweisen, und Float verfolgt, wie viel im Laufe des Projekts „verbrannt” wurde. Dank der Nachverfolgung in Echtzeit wissen Sie immer, wo Sie stehen, ob Sie im Budget bleiben oder sich der Grenze nähern.

Die besten Features

Das Feature zur Nachverfolgung von Stundensätzen von Float hilft Ihnen bei der Prognose Ihrer Ausgaben, indem es die geplanten Stunden mit den zugewiesenen Stundensätzen multipliziert

Mit dem aufgabenbasierten Budgetierungssystem können Teams Stunden oder Gebühren pro Aufgabe zuweisen (z. B. 30 Stunden für das Verfassen von Inhalten) und so die Kosten für einzelne Komponenten einer Kampagne genauer kontrollieren

Mit der Szenarioplanung können Marketingfachleute Maßnahmen wie die Beauftragung eines Auftragnehmers oder die Verschiebung einer Aufgabe simulieren, um sofort zu sehen, wie sich dies auf das Gesamtbudget und den Zeitplan auswirkt

Float-Limits

Benutzer bemängeln die mangelnde Anpassungsfähigkeit (z. B. Umbenennen von Feldern, detaillierte Berichte), insbesondere im Umgang mit archivierten Mitgliedern, Exporten oder der Nachverfolgung von Mitarbeiterzahlen

Flexible Preisgestaltung

30-tägige kostenlose Testversion

Starter: 7,50 $/Person/Monat

Pro: 12,50 $/Person/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 1600 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Float?

Eine G2-Bewertung lautet:

Ich finde es toll, dass Float genau das hält, was es verspricht – es hilft unserem Unternehmen, den Überblick über die Planung und Ressourcenverteilung zu behalten. Es ist unglaublich nützlich und bietet eine hervorragende Benutzererfahrung. Die robuste API und die gut dokumentierten Integrationsoptionen erleichtern die Verbindung mit unseren Tools.

Ich finde es toll, dass Float genau das hält, was es verspricht – es hilft unserem Unternehmen, den Überblick über die Planung und Ressourcenverteilung zu behalten. Es ist unglaublich nützlich und bietet eine hervorragende Benutzererfahrung. Die robuste API und die gut dokumentierten Integrationsoptionen erleichtern die Verbindung mit unseren Tools.

📚 Lesen Sie auch: Was ist Ressourcenallokation? Ein einfacher Leitfaden mit Tipps für eine bessere Verwaltung

10. Kantata (Am besten geeignet für die einheitliche Ressourcen-, Budget- und Projektsteuerung in Agenturen und Dienstleistungsunternehmen)

via Kantata

Kantata ist eine serviceorientierte Plattform für Projektmanagement und Budgetierung, die Teams die vollständige Kontrolle über ihre Ressourcen, Finanzen und Leistungsmetriken gibt. Mit Features wie Projektbudgetierung, Spesenabrechnung, Zeitprognosen und Planung der Teamkapazitäten hilft Kantata serviceorientierten Unternehmen, Margen zu verfolgen und die Ressourcennutzung an einem Ort zu optimieren.

Die besten Features von Kantata

Weisen Sie Teammitglieder nach Verfügbarkeit zu oder tauschen Sie sie aus, verfolgen Sie Budgetverbrauch, Margen und Rechnungsfortschritt und erhalten Sie Sichtbarkeit auf Änderungsaufträge oder gefährdete Projekte

Verbinden Sie sich mit Systemen wie Salesforce, QuickBooks und Jira und nutzen Sie Empfehlungstools, um Ressourcenkonflikte oder Budgetrisiken zu erkennen

Erstellen Sie direkt aus den Projektdaten Rechnungen auf Zeit- und Materialbasis oder mit Festpreisen, sodass Ausgaben, Abrechnungen und Einnahmen während des gesamten Kampagnenlebenszyklus sichtbar bleiben

Limits von Kantata

Die Plattform wird häufig als schwerfällig und langsam beschrieben, mit langsamen Updates, die die Effizienz beeinträchtigen

Preise für Kantata

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Kantata

G2: 4,2/5 (über 1400 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kantata?

Eine G2-Bewertung lautet:

Mit Kantata SX kann unser PS-Team unser Geschäft steuern und uns Einblicke verschaffen, die wir zuvor nicht hatten. Die Möglichkeit, Ressourcen sicher zuzuweisen, war die größte Verbesserung für die Effizienz unserer Abteilung. Darüber hinaus schätzen wir die Genauigkeit der Prognosen, die das Ansehen von PS innerhalb unseres Unternehmens verbessert hat.

Kantata SX hat es unserem PS-Team ermöglicht, die Kontrolle über unser Geschäft zu übernehmen und uns Einblicke zu verschaffen, die wir zuvor nicht hatten. Die Möglichkeit, Ressourcen mit Zuversicht zuzuweisen, war die größte Verbesserung für die Effizienz unserer Abteilung. Darüber hinaus schätzen wir die Genauigkeit der Prognosen, die das Ansehen von PS innerhalb unseres Unternehmens verbessert hat.

Treffen Sie mit ClickUp intelligentere Entscheidungen zum Marketingbudget!

Wenn Sie ein Marketing-Budget-Tool suchen, das einfach, visuell und leicht an Ihren Workflow anzupassen ist, ist ClickUp ein guter Ausgangspunkt. Dank anpassbarer Felder, Dashboards in Echtzeit und gebrauchsfertigen Vorlagen können Sie alles ganz einfach verwalten, von einmaligen Kampagnen bis hin zu kompletten Marketingplänen.

Jedes Tool in dieser Liste hat jedoch seine eigenen Stärken. Ob Sie nun hochpräzise Prognosen, detaillierte ROI-Analysen oder die Nachverfolgung von Teamressourcen benötigen – hier finden Sie das Passende. Testen Sie, was zu Ihren Prozessen passt, und skalieren Sie dann entsprechend.

Melden Sie sich jetzt für ClickUp an und erfahren Sie, wie Sie damit die Planung, Nachverfolgung und Entscheidungsfindung für erfolgreiche Marketingkampagnen vereinfachen können.