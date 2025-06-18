ClickUp vs. Connecteam: Welches Tool eignet sich am besten für das Team-Management?

Bringt Ihr Team tatsächlich etwas voran oder ist es nur mit Routinearbeiten beschäftigt? Wenn endlose Aufgaben, wechselnde Zeitpläne und ständige Benachrichtigungen zu viel werden, lohnt es sich, nach Tools zu suchen, die die Arbeit wirklich erleichtern können.

ClickUp und Connecteam sind zwei herausragende Namen in der Welt des Teammanagements, verfolgen jedoch sehr unterschiedliche Ansätze. ClickUp setzt auf benutzerdefinierte Anpassungen und detaillierte Projektkontrolle, während Connecteam für mobile, deskless Teams entwickelt wurde.

Wie finden Sie heraus, welches Tool Ihren täglichen Anforderungen entspricht? Dieser Vergleich zwischen Connecteam und ClickUp kann Ihnen dabei helfen. Wir gehen die Features, Stärken, Vor- und Nachteile sowie alles andere durch, was Ihnen dabei helfen könnte, die richtige Plattform für mehr Ordnung im Chaos zu finden.

Legen wir los.

Connecteam und ClickUp auf einen Blick Hier finden Sie eine Übersicht über Connecteam und ClickUp sowie die jeweiligen Funktionen für das Team-Management: ClickUp eignet sich am besten für Connecteam eignet sich am besten für Teams, die ein All-in-One-Tool für Projekt- und Aufgabenmanagement benötigen Unternehmen, die Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz und Mitarbeiter mit Kundenkontakt verwalten Remote- und Hybrid-Teams arbeiten in Echtzeit zusammen Unternehmen, die sich auf Mitarbeiterkommunikation und -engagement konzentrieren Benutzerdefinierte Workflows, Automatisierung und Nachverfolgung der Produktivität Zeiterfassung , Mitarbeiterplanung und Personalmanagement Unternehmen, die nach skalierbaren Lösungen mit umfassenden Anpassungsmöglichkeiten suchen Kleine bis mittelständische Unternehmen, die mobile-freundliche Abläufe benötigen Unternehmen, die komplexe Projekte mit Abhängigkeiten und Meilensteinen verwalten Unternehmen, die Tools für Compliance-Nachverfolgung und HR benötigen Teams, die auf detaillierte Berichterstellung, Dashboards und Workload-Management angewiesen sind Unternehmen, die eine benutzerfreundliche App für die tägliche Aufgabenverwaltung suchen

Was ist ClickUp?

Verwalten und aktivieren Sie jedes Team mit unbegrenzten Anpassungsmöglichkeiten, die sich genau an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen

Die Arbeit von heute ist chaotisch. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzählige Tools verteilt, die uns ausbremsen. ClickUp löst dieses Problem mit der All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles powered by KI, damit Sie schneller und smarter arbeiten können.

Was zeichnet ClickUp aus? Flexibilität. Sie können Ihre tägliche Arbeit automatisieren, Dashboards erstellen, die Ihnen den Überblick verschaffen, und alles organisieren, ohne Tools zusammenflicken zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie ein Remote-Team leiten, den Betrieb verwalten oder einfach nur versuchen, Ihre To-Do-Liste abzuarbeiten – mit ClickUp haben Sie einen zentralen Ort, an dem Sie Ihre Arbeit verfolgen, Termine einhalten und Fortschritte sehen können.

🧠 Fun Fact: Effektives Teammanagement bedeutet nicht nur, Aufgaben zu organisieren – es kann buchstäblich Ihr gesamtes Projekt retten. Als Pixar an Toy Story 2 arbeitete, verlor das Team aufgrund eines Fehlers bei einem Befehl fast den gesamten Film. Dank klarer Kommunikation und intelligenter Backup-Gewohnheiten hatte ein technisch versierter Mitarbeiter, der remote arbeitete, jedoch eine vollständige Kopie gespeichert. Eine Beinahe-Katastrophe wurde zur Legende – nur weil die richtigen Systeme vorhanden waren.

ClickUp-Features

ClickUp bietet eine Vielzahl von Features für die Verwaltung der Arbeit von Anfang bis Ende. Es ist äußerst flexibel, hochgradig anpassbar und darauf ausgelegt, die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen – egal, ob Sie ein Zweierteam oder ein wachsendes Unternehmen sind.

Feature Nr. 1: ClickUp-Timesheets und Zeiterfassung

Organisieren Sie Ihren Abrechnungsprozess mit genehmigten Stunden und sorgen Sie mit ClickUp Timesheets für genaue Rechnungen und einfache Zahlungen

Mit den Timesheets von ClickUp erhalten Sie eine übersichtliche Ansicht der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Arbeitszeiten Ihres Teams. Genehmigungen? Ein Kinderspiel. Berichterstellung? Erledigt. Möchten Sie abrechnungsfähige Stunden oder Projektkosten nachverfolgen? Benutzerdefinierte Berichte unterstützen Sie dabei, und die Integration der Gehaltsabrechnung macht Ihre Mitarbeiter in der Personalabteilung und im operativen Bereich sehr glücklich.

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Produktivität Ihres Teams mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Timesheets

Um die Arbeit noch weiter zu beschleunigen, können Teams mit der ClickUp-Vorlage für Dienstleistungs-Timesheets mit nur wenigen Klicks Stunden protokollieren, Zeiten nachverfolgen und alles mit der Gehaltsabrechnung synchronisieren. Die integrierte Struktur erleichtert die Überwachung der Produktivität und die Optimierung von Arbeitsplänen – ohne umständliches Hin- und Herwechseln zwischen Tabellenkalkulationen.

Möchten Sie die nächsten Schritte planen? Der ClickUp-Kalender hilft Teams auch dabei, Aufgaben zu planen, Fristen zu visualisieren und Zeitleisten für Projekte zu erstellen. Dank Drag-and-Drop-Planung, Tages-/Wochen-/Monatsansichten und der Synchronisierung mit Google oder Outlook bleibt alles im Blick.

Ziehen Sie nicht geplante Aufgaben mit dem ClickUp Kalender per Drag & Drop, um schnell und flexibel in einem übersichtlichen, visuellen Layout zu planen

Für Teams, die komplexe Projekte jonglieren, ist die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement und Terminplanung ein weiteres praktisches Tool. Es hilft Ihnen, Aufgaben zu planen, Termine zu koordinieren und den Workflow am Laufen zu halten.

Kombinieren Sie die Planungsfunktionen von ClickUp mit der Zeiterfassung für Projekte von ClickUp, und Sie erhalten ein komplettes Produktivitätspaket. Starten und stoppen Sie Timer manuell innerhalb von Aufgaben, kennzeichnen Sie Stunden als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig und erstellen Sie Berichte, die genau zeigen, wo die Zeit verbringt wird.

Verfolgen Sie die Produktivität Ihres Teams auf einen Blick mit einem detaillierten Timesheet, das Arbeitstrends und Engagement mit ClickUp Time Tracking erfasst

Ganz gleich, ob Sie ein Remote-Team leiten oder mehrere Projekte koordinieren – mit diesen Features behalten Sie die Produktivität im Blick, ohne raten zu müssen. Einfaches Planen, genaue Nachverfolgung und ein effizienteres Team.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie innerhalb der Teams „Aufgabenmentoren” zu, die weniger erfahrene Benutzer anleiten. Dies baut internes Fachwissen auf, beschleunigt die Einarbeitung und schafft gleichzeitig ein Support-System für neue Benutzer.

Feature Nr. 2: ClickUp Aufgaben

Weisen Sie Aufgaben zu, verfolgen Sie Fortschritte und organisieren Sie Unterhaltungen mit ClickUp Aufgaben

Ohne eine intelligente Ressourcenzuweisung können schnell Burnout und Chaos entstehen. Hier kommt ClickUp Tasks ins Spiel. Es vereinfacht das Erstellen, Zuweisen und Organisieren von Arbeit, unabhängig vom Workflow Ihres Teams.

Sie können Prioritäten festlegen, Fälligkeitsdaten zuweisen und alles in Echtzeit verfolgen. Fügen Sie benutzerdefinierte Ansichten, Automatisierung und integrierte Tools für die Zusammenarbeit hinzu, damit Ihr Team alles hat, was es braucht, um auf dem Laufenden zu bleiben und seine Aufgaben zu erledigen.

Es ist besonders praktisch für Projektmanager, die große Projekte in überschaubare Teile aufteilen und den Fortschritt übergreifend überwachen müssen.

Wir haben mehrere Optionen geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass ClickUp insgesamt die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Flexibilität bietet. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos auf Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

Optimieren Sie den Workflow mit einer strukturierten ClickUp-Vorlage für das Aufgabenmanagement, die für Organisation und Produktivität im Team sorgt

Möchten Sie eine Verknüpfung? Die ClickUp-Vorlage für die Aufgabenverwaltung verschafft Ihnen einen Vorsprung. Sie ist vollständig anpassbar, sodass Sie die Arbeit so organisieren können, wie es für Ihr Team sinnvoll ist.

Automatisieren Sie Workflows und steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit ClickUp Brain

Für ein intelligenteres Aufgabenmanagement nutzen Sie ClickUp Brain. Dieser KI-Assistent erstellt Zusammenfassungen, schlägt nächste Schritte vor und füllt Aufgabendetails aus, damit Sie sich nicht mit sich wiederholenden Verwaltungsaufgaben aufhalten müssen. Er hilft Ihnen dabei, Aufgaben gleichmäßig zu verteilen und die Workload in Ihrem Team auszugleichen.

ClickUp Brain und vorgefertigte KI-Agenten können auch Ihre interne Wissensdatenbank und verbundene Apps durchsuchen, um alle benötigten Informationen zu finden. Kein Durchsuchen von Threads oder Suchen nach Updates mehr. Alles, was Sie brauchen, bleibt genau dort, wo es hingehört.

👀 Wussten Sie schon? VMware steigerte seine Effizienz um das 8-Fache nach der Umstellung auf ClickUp – durch die Konsolidierung von mehr als 5 Tools, eine Zeitersparnis von 95 % bei der Erstellung von QBR-Assets und die Schaffung einer einzigen, klaren Informationsquelle für alle Teams.

Feature Nr. 3: ClickUp-Chat

Verbessern Sie die Teamarbeit mit Echtzeit-Chat, Aufgabenverteilung und einfacher Zusammenarbeit mit ClickUp Chat

ClickUp nimmt Ihnen den Druck, mehrere Messaging-Apps gleichzeitig zu jonglieren, indem es die Kommunikation direkt in Ihren Workflow integriert. Mit ClickUp Chat können Teams in Echtzeit Nachrichten austauschen, Unterhaltungen direkt mit Aufgaben verknüpfen und zusammenarbeiten, ohne jemals die Plattform verlassen zu müssen.

Sie können Nachrichten planen, öffentliche und private Kanäle erstellen, einen Kommentar als Aktionselement zuweisen, Sprach- oder Video-Clips hinzufügen und regelbasierte automatische wiederkehrende Nachrichten einrichten.

Der Chat funktioniert Hand in Hand mit anderen ClickUp-Features wie Aufgaben, Kalender und Dokumente, sodass alles miteinander verbunden bleibt. Und mit der integrierten KI können Sie verpasste Chats nachholen und relevante Details aus Ihrem gesamten Workspace sofort anzeigen – ohne den Chat unterbrechen und suchen zu müssen.

Es ist eine intelligente Möglichkeit, Verzögerungen zu reduzieren, Unterhaltungen fokussiert zu halten und schnellere Entscheidungen zu treffen, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

📮ClickUp Insight: 45 % der Arbeitnehmer haben bereits über den Einsatz von Automatisierung nachgedacht, aber noch keinen Schritt in diese Richtung gewagt. Faktoren wie Zeitmangel, Unsicherheit hinsichtlich der besten Tools und eine überwältigende Auswahl können Menschen davon abhalten, den ersten Schritt in Richtung Automatisierung zu machen. ⚒️ Mit seinen einfach zu erstellenden KI-Agenten und Befehlen in natürlicher Sprache macht ClickUp den Einstieg in die Automatisierung zum Kinderspiel. Von der automatischen Zuweisung von Aufgaben bis hin zu KI-generierten Projektzusammenfassungen können Sie leistungsstarke Automatisierungen freischalten und sogar benutzerdefinierte KI-Agenten in wenigen Minuten erstellen – ganz ohne Lernkurve. 💫 Echte Ergebnisse: QubicaAMF hat die Zeit für die Berichterstellung um 40 % reduziert, indem es die dynamischen Dashboards und automatisierten Diagramme von ClickUp nutzt und so stundenlange manuelle Arbeit in Echtzeit-Einblicke verwandelt.

Preise für ClickUp

ClickUp eignet sich am besten für Unternehmen, die Dienstleistungen für mehrere Clients anbieten. Es ist der perfekte Weg, um Ihre Prozesse als Start-up zu optimieren und sie langsam zu skalieren, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Was ist Connecteam?

Connecteam ist eine Workforce-Management-App, die für Teams ohne festen Arbeitsplatz entwickelt wurde. Von Einzelhandel und Bauwesen bis hin zu Gesundheitswesen und Außendienst – Connecteam hilft Unternehmen, auch unterwegs organisiert zu bleiben.

Mit der mobilen Plattform können Sie alles an einem Ort erledigen, von der Mitarbeiterplanung und Zeiterfassung bis hin zur Teamkommunikation und täglichen Aufgabenverwaltung.

Manager können ganz einfach Aufgaben delegieren, Arbeitszeiten erfassen, Echtzeit-Updates senden und für einen reibungslosen Ablauf der Zeitpläne sorgen, unabhängig davon, wo ihre Teams arbeiten.

Connecteam-Features

Wenn Sie auf der Suche nach einer unkomplizierten, benutzerfreundlichen Workforce-Management-Lösung für mobile Teams sind, ist Connecteam genau das Richtige für Sie. Entdecken Sie die wichtigsten Features, die Connecteam zur ersten Wahl für Teams im Außendienst machen.

Feature Nr. 1: Connecteam-App für Zeiterfassung und Kiosk für Mitarbeiter

über Connecteam

Die Zeiterfassung von Connecteam vereinfacht die Zeiterfassung, Anwesenheitskontrolle und Lohnabrechnung Ihrer Mitarbeiter. Mitarbeiter können sich über ihr Mobiltelefon, Tablet (über die Kiosk-App) oder Desktop an- und abmelden, was Flexibilität in verschiedenen Arbeitsumgebungen ermöglicht.

Mit dem GPS und Geofencing von Connecteam können Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter an den genehmigten Speicherorten einchecken. Dies hilft, Zeitdiebstahl zu verhindern und Genauigkeit zu gewährleisten. Die Echtzeit-Standortverfolgung reduziert die Notwendigkeit ständiger Check-ins, insbesondere für Teams im Außendienst.

Das Feature automatisches Ausstempeln verhindert unnötige Überstunden, indem Mitarbeiter nach ihrer Schicht automatisch ausgeloggt werden.

über Connecteam

Time Clock verfügt außerdem über automatisierte Timesheets, die Zeiteinträge, Pausen und Überstunden nachverfolgen und so die Lohnabrechnung reibungslos und genau gestalten.

Die Kiosk-App ist eine gute Lösung für Teams, die keine persönlichen Geräte verwenden. Sie ermöglicht es Mitarbeitern, sich über PIN-Codes oder biometrische Authentifizierung auf gemeinsam genutzten Geräten ein- und auszuloggen, was sich perfekt für zentralisierte Speicherorte wie Lagerhäuser oder Einzelhandelsgeschäfte eignet.

über Connecteam

Die intuitive Benutzeroberfläche der App gewährleistet eine einfache Bedienung ohne umfangreiche Schulungen.

Feature Nr. 2: Connecteam-Aufgabenverwaltung und Team-Chat

über Connecteam

Mit der einfachen Plattform für das Aufgabenmanagement können Manager Aufgaben festlegen, Fristen zuweisen und den Fortschritt von Projekten überwachen. Mitarbeiter erhalten Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn ihnen eine Aufgabe zugewiesen wird, und Aktualisierungen können innerhalb der App nachverfolgt werden.

Das Tool ermöglicht die Delegierung spezifischer Aufgaben, die Festlegung von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und die Automatisierung von Workflows

über Connecteam

Mit der Chat-Feature kann Ihr Team Fragen stellen, Updates freigeben oder Dateien senden, ohne die App zu wechseln. Mitarbeiter können über Einzelchats, Team-Chats oder Broadcast-Kanäle für unternehmensweite Updates kommunizieren.

Chats können nach Speicherort, Projekt, Abteilung oder anderen Kriterien segmentiert werden, um Diskussionen zu fokussieren und sicherzustellen, dass die richtigen Personen schnell die richtigen Infos erhalten.

Nachrichten können auch so geplant werden, dass sie während der Arbeitszeit oder bei der nächsten Anwesenheit/Schicht eines Mitarbeiters gesendet werden, um Störungen außerhalb der Arbeitszeiten zu vermeiden.

Feature Nr. 3: Connecteam-Mitarbeiterplanung

über Connecteam

Die Mitarbeiterplanung von Connecteam macht die Verwaltung von Schichten zum Kinderspiel. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Manager schnell und ohne Aufwand Schichten erstellen und zuweisen.

Die Mitarbeiter werden über ihre Zeitpläne informiert, und wiederkehrende Schichten lassen sich einfach einrichten. Das Tool verfolgt auch die Anwesenheit, um Terminkonflikte zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Preise für Connecteam

Free

Basic: 29 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Erweitert: 49 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Experte: 99 $/Monat für die ersten 30 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp vs. Connecteam: Features im Vergleich

Nachdem wir die Grundlagen behandelt haben, ist es an der Zeit, die Unterschiede zwischen Connecteam und ClickUp zu erkunden und ihre Leistung zu vergleichen.

Feature ClickUp Connecteam Zeiterfassung Erweiterte Zeiterfassung mit Timern, manuellen Protokollen, abrechnungsfähigen Stunden und detaillierten Berichten Einfache Zeiterfassung mit GPS-Tracking und automatisierten Zeiterfassungsbögen für Teams im Außendienst Terminplanung Visueller Kalender mit Drag-and-Drop-Aufgaben, Synchronisierung externer Kalender und benutzerdefinierten Ansichten Schichtbasierte Mitarbeiterplanung mit Anwesenheitsnachverfolgung und Optionen für wiederkehrende Schichten Aufgabenverwaltung Vollständig anpassbare Aufgaben mit KI, Automatisierung, Abhängigkeiten und mehreren Projektansichten Erstellung einfacher Aufgaben mit Zuweisungen, Fristen und Aktualisierungen zum Projektfortschritt Teamkommunikation Echtzeit-Chat, Kommentare zu Aufgaben, Freigeben von Dokumenten und KI-Support mit ClickUp Brain Integrierter Gruppen-Chat und Direktnachrichten sowie Dateifreigabe KI-Features ClickUp Brain steigert die Produktivität durch Hilfe bei Inhalten, Zusammenfassungen und Automatisierung von Workflows Nicht verfügbar GPS und Geofencing Es ist nicht nativ, kann aber bei Bedarf in GPS-Tools zur Standortverfolgung integriert werden Integriertes GPS und Geofencing für eine genaue, standortbasierte Zeiterfassung Am besten geeignet für Teams, die Flexibilität, intensive Zusammenarbeit und ein fortschrittliches Projekt- und Aufgabenmanagement benötigen Teams, die Support per Mobiltelefon benötigen oder Außendienstmitarbeiter, die sich auf grundlegende Zeiterfassung und Terminplanung konzentrieren

Connecteam vs. ClickUp Vergleich Nr. 1: Zeiterfassung und Terminplanung

ClickUp bietet erweiterte Zeiterfassung mit detaillierten Timesheets, Nachverfolgung abrechnungsfähiger Stunden und benutzerdefinierter Berichterstellung. Sie können Zeiten manuell protokollieren, Timer einstellen und Zeiteinträge kategorisieren.

Der ClickUp-Kalender erleichtert die Terminplanung durch Drag-and-Drop-Planung, Synchronisierung mit externen Kalendern und übersichtliche Layouts.

Die Zeiterfassung von Connecteam umfasst GPS und Geofencing, sodass Mitarbeiter sich nur an genehmigten Speicherorten einloggen können. Timesheets zeichnen automatisch Pausen und Überstunden auf.

Die Planung ist dank Drag-and-Drop, wiederkehrenden Schichten und Zeiterfassung in Echtzeit ganz einfach.

🏆Gewinner: ClickUp überzeugt durch flexiblere Planung, robuste Berichterstellung und nahtlose Kalenderintegration – ideal für Teams und Agenturen mit festen Arbeitsplätzen.

Connecteam vs. ClickUp Vergleich Nr. 2: Aufgabenverwaltung und Teamzusammenarbeit

Die Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp erleichtern die Zuweisung von Arbeit, das Setzen von Prioritäten und die Verfolgung des Projektfortschritts mit Echtzeit-Updates. Es bietet Aufgabenabhängigkeiten, benutzerdefinierte Ansichten und Automatisierung.

ClickUp Brain optimiert die Produktivität mit KI-generierten Zusammenfassungen, intelligenten Vorschlägen und Ressourcenmanagement.

Connecteam bietet eine Plattform für das Aufgabenmanagement, auf der Manager Aufgaben zuweisen und Aktualisierungen verfolgen können. Benachrichtigungen in Echtzeit und die Automatisierung von Workflows sorgen für einen reibungslosen Ablauf.

🏆Gewinner: ClickUp gewinnt hier aufgrund seiner Tiefe. Seine KI-gestützten Einblicke, anpassbaren Ansichten und Ressourcenverteilung machen es besser geeignet für komplexe Workflows.

Connecteam vs. ClickUp Vergleich Nr. 3: Kommunikation innerhalb der App

In ClickUp unterstützt der integrierte Chat aufgabenbezogene Unterhaltungen, Echtzeit-Updates und die Zusammenarbeit im Team – alles ohne Wechseln zwischen verschiedenen Tools. Sie können Teamkollegen @erwähnen, Diskussionen organisieren und Dateien freigeben.

ClickUp Brain ruft sogar während des Chats Informationen zu Aufgaben oder Dokumenten ab, um Unterhaltungen effizient und auf Kurs zu halten.

Der integrierte Chat von Connecteam ist einfach, aber effektiv. Er ermöglicht Team-Nachrichten, Dateifreigabe und Gruppenunterhaltungen. Er ist eine solide Option für die schnelle Kommunikation, insbesondere für mobile oder Remote-Teams.

🏆Gewinner: ClickUp gewinnt erneut mit einer tieferen Integration und KI-gestützten Chats, die direkt mit Aufgaben und Dokumenten verknüpft sind – ideal für Teams, die eine kontextreiche Kommunikation benötigen.

Connecteam vs. ClickUp Vergleich Nr. 4: Fernzugriff und Geräteflexibilität

ClickUp ist eine Cloud-basierte App, die auf Desktop- und Mobilgeräten funktioniert. Sie unterstützt personalisierte Dashboards und Zugriffskontrollen und bietet Teams so Flexibilität und Kontrolle.

Connecteam wurde in erster Linie für Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz entwickelt. Mit der Kiosk-App können sich Mitarbeiter über ein gemeinsames Gerät mit einer sicheren PIN oder per Gesichtserkennung anmelden. Das ist ideal für Baustellen oder Teams ohne persönliche Geräte.

🏆Gewinner: Connecteam gewinnt diese Runde mit seinen speziellen mobilen Features und der Funktion für gemeinsam genutzte Geräte, die ideal für die Arbeit im Außendienst und für Teams vor Ort sind.

Connecteam vs. ClickUp Vergleich Nr. 5: Vorlagen und Anpassung

ClickUp bietet eine Vielzahl von Vorlagen für Aufgabenmanagement, Timesheets, Terminplanung und mehr. Sie können Workflows, Status, Ansichten und Automatisierungen vollständig anpassen. Diese Flexibilität unterstützt verschiedene Teams und komplexe Projektanforderungen.

Connecteam bietet eine einfache und standardisierte Erfahrung mit weniger benutzerdefinierten Optionen. Es ist einfach einzurichten, aber für komplexere Workflows oder Nischenbranchen möglicherweise nicht tiefgehend genug.

🏆Gewinner: ClickUp geht hier klar als Sieger hervor. Dank seiner anpassbaren Vorlagen und umfangreichen Konfigurationsoptionen eignet es sich besser für Teams, die Flexibilität und Skalierbarkeit benötigen.

Connecteam vs. ClickUp Vergleich Nr. 6: Preise

ClickUp bietet einen budgetfreundlichen und skalierbaren Ansatz. Das Pay-per-User-Modell sorgt für Flexibilität und macht es kostengünstig. Sie zahlen nur für aktive Benutzer und behalten so die Kosten unter Kontrolle.

Connecteam bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 10 Benutzer, kostenpflichtige Pläne beginnen bei 29 $ pro Monat für bis zu 30 Benutzer. Dies kann sich für wachsende Teams schnell summieren und ist daher weniger kosteneffizient.

🏆Gewinner: ClickUp für eine günstigere, skalierbare und flexible Preisstruktur.

👀 Wussten Sie schon? Projektmanagement als formale Disziplin wurde in den 1950er Jahren vor allem durch die US-Marine geprägt, insbesondere durch das Polaris-Raketenprogramm. Die Komplexität des Projekts erforderte formalisierte Projektmanagementmethoden, und dieser Aufwand trug dazu bei, die Phase für die Entwicklung moderner Projektmanagementmethoden einzuleiten.

ClickUp vs. Connecteam auf Reddit

Wenn es um ClickUp vs. Connecteam geht, hängt das Urteil auf Reddit wirklich davon ab, was Sie von einem Tool für Team- und Workload-Management erwarten.

Der langjährige ClickUp-Benutzer maction-9 lobte die Plattform auf r/clickup dafür, dass sie flexibel genug ist, um nahezu jeden Anwendungsfall abzudecken:

100 % ja. Genau das macht mein Team. PM, QA-Boards, Client-Boards, Zeiterfassung, Berichterstellung. Es erfasst alles, was im Unternehmen abläuft. Es hat eine Weile gedauert, es an unsere Bedürfnisse anzupassen, aber es ist zweifellos besser als alles andere auf dem Markt, einschließlich Asana und Trello

Ein anderer Reddit-Benutzer, junoalej, hob den erheblichen Wert und den Funktionsumfang von ClickUp hervor:

Wir verwenden Clickup nun seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es bei weitem eines der besten Tools für das Projektmanagement. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für Clickup entschieden haben. Die beste Wahl aller Zeiten! Ich hatte nie größere Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat ClickUp angesichts des Preises und der Vielzahl an Tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen. Nachdem ich gelernt habe, ClickUp effektiv zu nutzen, habe ich definitiv neue Perspektiven für unsere Workflow-Prozesse gewonnen.

Ein anderer Benutzer, bryceman1, schloss sich dieser Meinung an:

Wir befinden uns fast in genau derselben Situation. Wir haben alle ausprobiert und ClickUp bot bei weitem den besten Wert für die von uns gewünschten Features. Auch das Entwicklungstempo ist beeindruckend.

Die Benutzer von Connecteam schätzen, wie es das Engagement der Mitarbeiter unterstützt und Unternehmen dabei hilft, Erkenntnisse zu gewinnen, Probleme am Arbeitsplatz anzugehen und die Mitarbeiterbindung zu stärken.

Einige weisen jedoch darauf hin, dass Manager möglicherweise häufiger Schichten manuell zuweisen müssen, was zu Verzögerungen führen kann. Wie tdmod99 auf r/TheDigitalMerchant notierte:

Connecteam bietet nicht nur Zeiterfassung und Terminplanung, sondern auch Tools für Mitarbeiterfeedback, Umfragen und andere Kontaktpunkte zur Mitarbeiterbindung und Problemerkennung. Im Vergleich zu ähnlichen Tools sind die automatischen Planungsfunktionen eingeschränkt... Die Preisgestaltung wird kompliziert, wenn Sie mehrere „Kernbereiche” wie HR und Skills in das Basis-Paket „Operations” integrieren möchten.

Laut Reddit ist das All-in-One-Setup von ClickUp die beste Wahl für Teams, die leistungsstarke Features für Automatisierung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit benötigen. Connecteam glänzt mit Tools für Mitarbeiter, erfordert jedoch möglicherweise mehr manuelle Arbeit bei der Planung.

💡Profi-Tipp: Wählen Sie ein Tool, das zu der Arbeitsweise Ihres Teams passt, und nicht nur auf dem Papier beeindruckend aussieht. Auf lange Sicht sind Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und starke Funktionen für die Zusammenarbeit weitaus wichtiger als eine lange Liste von Funktionen, die Sie nie nutzen werden. Um sicherzustellen, dass Sie die richtige Wahl treffen, führen Sie vor der endgültigen Entscheidung Pilotprojekte mit bestimmten Teams durch. So können Sie die Funktionen testen und beurteilen, wie gut das Tool zu Ihrem Workflow passt.

Welches Team-Management-Tool ist das beste?

Das Fazit? ClickUp geht als beste Workforce-Management-Lösung hervor.

Connecteam hat seine Vorteile – insbesondere, wenn Sie mobile Teams verwalten oder Schichtarbeit koordinieren. Wenn Sie jedoch einen Schritt zurücktreten und Flexibilität, Features und langfristige Auswirkungen auf den Geschäftserfolg betrachten, hat ClickUp die Nase vorn.

Mit Tools für Zeiterfassung, Kommunikation, Aufgabenverwaltung und mehr bietet ClickUp Teams einen zentralen Space, um ihre Arbeit zu erledigen – ohne Jonglieren. Seine Anpassbarkeit und detaillierte Berichterstellung machen es zu einer intelligenten Wahl für wachsende Teams, die ein skalierbares Setup benötigen, das sich mit ihnen weiterentwickeln kann.

Wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken, aber anpassungsfähigen Plattform sind, erfüllt ClickUp alle Anforderungen. Hier fühlen sich Planung, Ausführung und Zusammenarbeit wirklich verbunden.

Sind Sie bereit, die Arbeit Ihres gesamten Teams zu verbessern? Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an, um mit der All-in-One-Lösung zu arbeiten, auf die Sie gewartet haben.