Kostenlose Marketing-Portfolio-Vorlagen für [Jahr]

Sie haben die Kampagnen, die Strategie und die Ergebnisse. Aber wenn jemand fragt: „Können Sie mir ein Portfolio schicken?“, sind Sie wie gelähmt.

Nicht, weil Sie keine Arbeiten haben, sondern weil Ihr Portfolio entweder in verstreuten Ordnern vergraben oder in einem halbfertigen Dokument stecken geblieben ist.

Wenn Ihnen das etwas zu realistisch erscheint, machen Sie sich keine Sorgen, wir haben alles für Sie vorbereitet.

In diesem Blogbeitrag haben wir die besten kostenlosen Marketing-Portfolio-Vorlagen von ClickUp (und anderen Plattformen!) zusammengestellt, damit Sie Ihre Arbeit klar, strukturiert und mit einem Hauch von Flair präsentieren können.

Legen wir los! 💪🏼

Was ist eine Marketing-Portfolio-Vorlage?

Eine Marketing-Portfolio-Vorlage ist ein vorgefertigtes Gerüst, das Marketern dabei hilft, ihre Arbeit, Fähigkeiten und Erfolge zu organisieren und potenziellen Clients und Kooperationspartnern zu präsentieren.

Diese Vorlagen enthalten oft strukturierte Abschnitte für Fallstudien, Kampagnen-Zeitleisten, Design-Mockups, Zielgruppenstrategien und Metriken wie Engagement-Raten oder Return on Investment (ROI). Viele bieten auch Platz für Rollen, verwendete Tools und Notizen zu Iterationen, um die Zusammenarbeit und den Prozess hervorzuheben.

🧠 Wissenswertes: Das Wort „Portfolio” stammt vom italienischen portafoglio und bedeutet „Etui zum Transportieren loser Blätter”. Im 18. Jahrhundert trugen Künstler und Architekten physische Beispiele ihrer Arbeiten mit sich, um Aufträge zu erhalten – die frühen Versionen der heutigen Marketing-Portfolios.

Was macht eine gute Marketing-Portfolio-Vorlage aus?

Eine gut strukturierte Marketing-Portfolio-Vorlage hebt die bisherigen Erfolge eines Marketingspezialisten hervor und bietet eine Plattform, um sein strategisches Denken und seine Kreativität zu demonstrieren. Hier sind einige Features, auf die Sie achten sollten:

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer Vorlage, die sich einfach einrichten und benutzerdefiniert anpassen lässt, damit Sie sich auf den Inhalt konzentrieren können, anstatt sich mit komplexen Designfragen zu beschäftigen.

Visuelle Attraktivität: Suchen Sie nach hochwertigen Bildern, Infografiken oder Video-Integrationen, um Ihr Publikum anzusprechen.

Umfassende Abschnitte: Achten Sie darauf, dass ein Abschnitt „Über mich“, Beispiele, Referenzen und eine übersichtliche Kontaktseite enthalten sind.

Anpassungsoptionen: Wählen Sie Vorlagen, mit denen Sie mit benutzerdefinierten Farben, Schriftarten und Layouts experimentieren können, um Ihre Marke widerzuspiegeln.

Anzeige von Metriken: Suchen Sie nach Abschnitten, in denen Sie Ergebnisse wie Konversionsraten oder ROI präsentieren können, um Ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen.

Integrationsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für Kompatibilität mit Social Media, Analysetools oder CRM-Tools, um wichtige Leistungsdaten einfach abzurufen.

🔍 Wussten Sie schon? Spec-Kampagnen (wie Mock-Rebrandings oder Social-Media-Beiträge für Marken, die Sie bewundern) sind eine gängige Methode, um eine Portfolio-Website mit relevanten Beispielen für die Arbeit zu füllen.

Marketing-Portfolio-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht der besten Marketing-Portfolio-Vorlagen:

13 Marketing-Portfolio-Vorlagen

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Marketing-Portfolio-Vorlagen von ClickUp und anderen Anbietern vor. 👇

Und wenn Sie mehr als nur eine Vorlage zur Vereinfachung Ihrer Marketingaktivitäten suchen, haben wir einen Profi-Tipp für Sie! Probieren Sie ClickUp aus! ClickUp for Marketing Teams wurde entwickelt, um jede Phase der Marketingumsetzung zu unterstützen, und hilft Ihnen dabei, Kampagnen an einem Ort zu brainstormen, zu planen, zu starten und zu verfolgen. Von Multi-Channel-Strategien über Content-Kalender bis hin zu Performance-Dashboards – ClickUp verwandelt Ihre tägliche Arbeit in ein Portfolio messbarer Erfolge.

Hier ist, was ein Marketingexperte über die Verwendung von ClickUp zu sagen hatte:

Mit ClickUp können wir die Ergebnisse unserer Marketinginitiativen in einer regionalen Ansicht oder einer Kampagnenansicht darstellen. Dazu gehört auch, dass wir uns ansehen, welche Arten von Aktivitäten wir durchführen und welche Phase wir ihnen zugeordnet haben. Auf diese Weise kann sich die Geschäftsleitung leicht über den Status eines Projekts informieren.

Aber jetzt zeigen wir Ihnen erst einmal die Vorlagen, die Sie brauchen!

1. ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Projekte und Ressourcen besser mit der ClickUp-Vorlage für das Portfolio-Management.

Wenn Sie ein Portfolio mit kreativen oder strategischen Projekten verwalten, kann es leicht passieren, dass der Überblick verloren geht. Die ClickUp-Vorlage für das Portfoliomanagement begegnet diesem Problem mit einem Bewertungssystem, das den Wert von Projekten anhand ihrer Auswirkungen auf das Geschäft einstuft. Projekte werden in die Kategorien Must-Have, Should-Have oder Could-Have eingeteilt, sodass Sie Ihren Aufwand gezielt ausrichten können.

Das Besondere an dieser Vorlage ist die Projektbestandsaufnahme, in der neue Projektanfragen mit einer klar sichtbaren Bewertungsanleitung oben angezeigt werden. So wird sichergestellt, dass jede Idee einheitlich bewertet wird. Die Portfolio-Masterlistenansicht bietet Ihnen einen Überblick über alle Projekte, während spezielle Ordner wie Risikoprojekte und Fertiggestellte Projekte Ihren Fortschritt wie ein echtes PMO-Dashboard sortieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Bewerten Sie eingehende Anträge für Projekte anhand eines einheitlichen, kriterienbasierten Systems.

Sortieren Sie Initiativen nach Gruppen mit unterschiedlicher Priorität, um Ihren Aufwand auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Verfolgen Sie Risiken und Fortschritte über spezielle Listenansichten und Ordneransichten.

Zentralisieren Sie Bewertungen, damit alle Angebote denselben Entscheidungsweg durchlaufen.

📌 Ideal für: Strategische Führungskräfte und PMOs, die eine große Anzahl von Projektvorschlägen anhand ihrer geschäftlichen Auswirkungen bewerten, einstufen und für die Nachverfolgung verwenden müssen.

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter verwenden zwei oder mehr Tools, um die benötigten Informationen zu finden – dabei springen sie zwischen E-Mails, Chats, Notizen, Tools für Projektmanagement und Dokumentationen hin und her. Dieses ständige Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten kostet Zeit und verringert die Produktivität. Als Allround-App für die Arbeit vereint ClickUp alle Ihre Arbeitsaufgaben – E-Mails, Chats, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren Converged KI-Workspace, sodass Sie alles genau dort finden, wo Sie es brauchen.

2. ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Portfolios

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Portfolios den Überblick über mehrere Projekte in verschiedenen Status.

Wenn Sie gerade erst mit der Organisation von Projektportfolios beginnen und ein übersichtliches, intuitives System benötigen, ist diese Vorlage genau das Richtige für Sie. Die ClickUp-Vorlage für Projektmanagement-Portfolios bietet ein anfängerfreundliches Setup, mit dem Sie alles in den Abteilungen an einem Ort im Blick haben.

Die PMO-Roadmap-Ansicht bietet Ihnen ein stufenweises Layout, mit dem Sie sofort feststellen können, welche Arbeiten ins Stocken geraten oder überfällig sind. Möchten Sie tiefer in die Materie einsteigen? Wechseln Sie zu den wöchentlichen Statusberichten oder zur Teamansicht, um Updates nach Abteilung oder Eigentümer gruppiert anzuzeigen.

Jede Aufgabe in dieser Vorlage für das Projektmanagement enthält Phasentags wie „Entdeckung“ oder „Entwurf“ sowie Zeitschätzungen, Metriken zum Erfolg und Platz für detaillierte Beschreibungen. Dies erleichtert es, den Fortschritt des Projekts in Stakeholder-Bewertungen oder Kunden-Updates zu begründen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Visualisieren Sie teamübergreifende Phasen der Arbeit mithilfe der integrierten Roadmap und Status-Ansicht.

Vergleichen Sie den wöchentlichen Fortschritt mit strukturierten Berichten, die nach Eigentümerschaft gruppiert sind.

Fügen Sie Schätzungen, Metriken und Beschreibungen hinzu, um Änderungen des Status zu begründen.

Überwachen Sie alle Abteilungsaktualisierungen von einem zentralen Portfolio-Hub aus.

📌 Ideal für: Projektmanager und Abteilungsleiter, die eine einfache, visuelle Möglichkeit benötigen, um den Projektfortschritt und Statusaktualisierungen teamübergreifend zu überwachen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihres Marketing-Portfolios mit ClickUp BrainGPT aus, dem KI-Desktop-Begleiter, der Ihre Kampagnen, Inhalte und kreativen Workflows versteht, damit Sie klarer und schneller arbeiten können. Erhalten Sie kontextbezogene Antworten für Ihre Kampagnen mit ClickUp BrainGPT. Mit BrainGPT erhalten Sie: Kontextbezogene KI , die sich an Ihren Workspace, vergangene Projekte und Teamaktivitäten anpasst, um Briefings, Updates und kreative Arbeiten aufeinander abzustimmen.

Voice-First-Produktivität dank Talk to Text , das gesprochene Ideen in Aufgaben, Dokumente oder Briefings umwandelt, ohne dass Sie zwischen Tools wechseln müssen.

Sicherheit und Datenschutz auf Niveau des Unternehmens, die alle Ihre Marketingdaten schützen

Greifen Sie an einem Ort auf mehrere Premium-LLMs zu, darunter ChatGPT, Claude und Gemini, sodass Sie für jede Aufgabe das beste Modell auswählen und eine unkontrollierte Ausbreitung von KI vermeiden können.

3. ClickUp-Design-Portfolio-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Präsentieren und verwalten Sie Ihre kreativen Arbeiten mit der ClickUp-Design-Portfolio-Vorlage.

Wenn Ihre kreative Arbeit überzeugend ist, aber Ihre Präsentation nicht flüssig, nachvollziehbar oder klar genug ist, ist die ClickUp-Designportfolio-Vorlage genau das Richtige für Sie. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Überlegungen, Phasen und Fachkenntnisse in jeder Phase des Projektmanagements für das Design präsentieren.

Die wahre Stärke liegt in der Designphasenansicht, die Ihre Arbeit in klar beschriebene Phasen sortiert: Ausstehend, Konzept, Design, Prototyp und Übergabe. Sie können jedes Projekt, von einer Marketing-Website bis hin zu einer mobilen App, in diese visuellen Kategorien einordnen, sodass Clients, Stakeholder oder Mentoren sofort wissen, was gerade in Arbeit ist und was bereits erledigt ist.

Jede Aufgabe enthält integrierte Felder wie „Designkategorie“ (z. B. Markenidentität, Web-App) und phasenspezifische Statusangaben wie „Überarbeitung erforderlich“ oder „Interne Überprüfung“, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Dokumentieren Sie jedes Projekt mit klarem Kontext, visuellen Beispielen und messbaren Ergebnissen.

Präsentieren Sie Ihren Design-Workflow in einem strukturierten Layout, das leicht zu überprüfen ist.

Zentralisieren Sie Client-Feedback, Überarbeitungen und Freigaben, um einen übersichtlichen Prüfpfad zu gewährleisten.

Freigeben Sie ein lebendiges, übersichtliches Portfolio, das sich automatisch aktualisiert, wenn sich Ihre Arbeit weiterentwickelt.

📌 Ideal für: Designer und Kreativteams, die ihre Arbeit professionell präsentieren und gleichzeitig die Projektphasen und die Designbegründung klar kommunizieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie einen Abschnitt mit dem Titel „Marketing-Sandbox“, um Ideen wie überarbeitete Texte, neue Kampagnenansätze oder Mockups innerhalb der Vorlage zu testen. Betrachten Sie diesen Abschnitt als einen kleinen Experimentierraum.

4. ClickUp-Vorlage für Design-Portfolio-Aufgaben

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Struktur in Ihre Portfolios mit der ClickUp-Design-Portfolio-Aufgabenvorlage.

Wenn Ihr Portfolio gut aussieht, Ihr Designprozess jedoch unübersichtlich ist, schließt diese Vorlage diese Lücke auf Aufgabenebene. Die ClickUp-Designportfolio-Aufgabenvorlage zoomt auf die einzelnen Blöcke, also die tatsächlichen Aufgaben innerhalb jedes Projekts.

Verwenden Sie sie, wenn Sie Dutzende von parallel laufenden Marketingplänen im Blick behalten müssen, insbesondere wenn Sie ständig zwischen Kategorien wie Markenidentität, UI-Design oder Marketing-Assets wechseln.

Und das Beste daran? Anstatt ein Design-Portfolio von Grund auf neu zu erstellen und vage Aufgabenbezeichnungen oder Ordner zu durchsuchen, erhalten Sie drei wichtige benutzerdefinierte Felder: Designphase (z. B. Konzept, Endgültig, Übergabe), Designkategorie (Art der Arbeit) und Endergebnis.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Teilen Sie jeden Designauftrag in strukturierte, phasenbasierte Aufgaben auf.

Taggen Sie Ihre Arbeiten nach Kategorien, um zwischen Branding, UI und kreativen Assets zu unterscheiden.

Erfassen Sie die endgültigen Ergebnisse in einem einheitlichen, durchsuchbaren Feld.

Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt Ihrer Aufgaben, wenn Sie mehrere Designprojekte gleichzeitig bearbeiten.

📌 Ideal für: Freiberufler oder Designleiter, die Klarheit auf Ebene der Aufgaben benötigen, um den Überblick über Phasen, Kategorien und Endergebnisse zu behalten.

⚙️ Bonus: Möchten Sie einen Stamm hochwertiger Clients für Ihre Marketingagentur aufbauen? Lesen Sie diesen Leitfaden zum Thema Kundenakquise für digitale Marketingagenturen. Darin werden konkrete Strategien vorgestellt, wie Sie Ihre Nischenpositionierung nutzen, B2B-Plattformen erschließen und Fallstudien einsetzen können, um die richtigen Leads zu gewinnen. Sie können sich auch dieses Video ansehen, um eine schnelle Übersicht über unsere besten Tipps zu erhalten!

5. ClickUp-FallstudienVorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Organisieren Sie Ihre Geschichte und Ihre Metriken mit der ClickUp-Fallstudien-Vorlage.

Die ClickUp-Vorlage für Fallstudien verwandelt Ihre bisherigen Beispiele in eine gut organisierte, präsentationsreife Geschichte. Sie eignet sich am besten, wenn Sie eine erfolgreiche Kampagne, ein Client-Projekt oder eine Produkteinführung auf glaubwürdige und leicht verständliche Weise aufschlüsseln möchten.

Sie finden einen speziellen Bereich, in den Sie andere kreative Briefing-Vorlagen und wichtige Client-Infos wie Website, Unternehmenszusammenfassung und Hintergrund einfügen können. Außerdem verfügt es über Status-Angaben zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Arbeit, Felder zum Taggen Ihrer Daten (wie Probleme, Lösungen, Auswirkungen) und Ansichten, mit denen Sie je nach Fortschritt Ihrer Fallstudie zwischen einem Gantt-Diagramm, der Workload-Ansicht oder dem Kalender wechseln können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Dokumentieren Sie den Hintergrund, die Ziele und Lösungsansätze Ihrer Clients an einem Ort.

Verfolgen Sie jede Phase der Fallstudie, vom Entwurf bis zur endgültigen Freigabe.

Kategorisieren Sie Erkenntnisse, Schwachstellen und Ergebnisse für wiederholbare Prozesse der Berichterstellung.

Verwalten Sie Zeitleisten mithilfe mehrerer Ansichten, während sich die Erzählung entwickelt.

📌 Ideal für: Marketer, Berater und Teams des Kundendienstes, die eine wiederholbare Struktur benötigen, um Erfolge von Projekten zu dokumentieren.

🧠 Wissenswertes: Mitte der 1910er Jahre begann Melvin Thomas Copeland, Professor an der Harvard Business School, einen der ersten Kurse an der Harvard University zu unterrichten, der sich mit Marketingaktivitäten befasste. Seine Arbeit, die später in Marketing Problems (1920) veröffentlicht wurde, trug dazu bei, Marketing als eigenständiges Feld innerhalb der Wirtschaftswissenschaften zu etablieren.

6. ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen die Kontrolle über jede Client-Kampagne.

Die Verwaltung mehrerer Clients bei gleichzeitigem Versuch, Kampagnen auf Kurs zu halten, bereitet Agenturen täglich Kopfzerbrechen. Die ClickUp-Vorlage für Marketingagenturen verwandelt dieses Chaos in einen übersichtlichen, visuellen Workflow.

Die Vorlage ist als Liste strukturiert und nach Kampagnentyp unterteilt: Bezahlt, Inhalt und Kreatives, sodass jeder Bereich seinen eigenen nachverfolgbaren Platz hat. Sie können Projekte anhand des Echtzeit-Statuses sortieren, z. B. Ausführung, Entwurf, Leistung oder Überprüfung, wodurch Ihr Team und Ihre Clients einen klaren Überblick darüber erhalten, was vorangeht und was ins Stocken geraten ist.

Sie enthält außerdem sechs maßgeschneiderte Felder wie „Konto“, „Größe des Vertrags“, „Fertigstellung“, „Dokumente“, „Ideenfindungsfortschritt“ und „Kategorie“. So können Sie Ihre Marketing-Roadmap für Kampagnen und Clients erstellen, ohne den Überblick über die Details zu verlieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Gruppieren Sie Kampagnen nach Umfang, um den Aufwand für bezahlte, inhaltliche und kreative Maßnahmen aufeinander abzustimmen.

Verwenden Sie Vertragsstatus, um den Fortschritt jedes Kundenprojekts anzuzeigen.

Erfassen Sie wichtige Daten zum Konto, um Missverständnisse zwischen den Teams zu vermeiden.

Sorgen Sie für einen einheitlichen Workflow, der die Kampagnenausführung in Echtzeit widerspiegelt.

📌 Ideal für: Agenturen, die mehrere Clients und Kampagnen verwalten und einen zentralen Ort benötigen, um Vertragsstatus, Leistungen und Verantwortlichkeiten der Teams aufeinander abzustimmen.

💡 Profi-Tipp: Duplizieren Sie Ihr Hauptportfolio und machen Sie es benutzerdefiniert für verschiedene Rollen oder Clients innerhalb von ClickUp. Sie können Abschnitte hinzufügen oder ausblenden, je nachdem, was für Ihr Publikum interessant ist.

7. ClickUp-Vorlage für Marketingangebote

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für Marketingangebote können Sie Ihre Ideen auf übersichtliche und kollaborative Weise präsentieren.

Um einen soliden Vorschlag zu erstellen, braucht es mehr als nur ein übersichtliches Layout. Mit der ClickUp-Vorlage für Marketingvorschläge erhalten Sie eine Dokumentvorlage, die wie eine strukturierte, vorgefertigte Präsentation mit bearbeitbaren Blöcken funktioniert.

Was macht sie so besonders? Sie lässt sich sofort in Ihren restlichen Workflow integrieren! Sie können Abschnitte des Dokuments in Aufgaben umwandeln und diese sogar Mitgliedern des Teams zuweisen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie strukturierte Angebote mit editierbaren Abschnitten, die Ihnen bei Ihrer Präsentation helfen.

Wandeln Sie Angebotselemente in umsetzbare Aufgaben um, sobald die Zusammenarbeit beginnt.

Weisen Sie Verantwortlichkeiten direkt im Dokument zu, um den Workflow zu optimieren.

Führen Sie die Nachverfolgung des gesamten Angebotszyklus vom Entwurf bis zur Genehmigung durch.

📌 Ideal für: Marketing-Teams und Berater, die gemeinsam Ideen präsentieren und Angebotsabschnitte in umsetzbare, nachverfolgbare Aufgaben umwandeln möchten.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Mit den KI-Feldern in ClickUp entfällt die mühsame Verwaltung Ihres Marketing-Portfolios. Anstatt Felder auszufüllen oder Aktualisierungen zu verfolgen, kann ClickUp automatisch Dinge wie kurze Zusammenfassungen, Notizen zum Fortschritt, Stimmungschecks oder Aktionspunkte generieren, basierend auf den bereits in der Aufgabe enthaltenen Informationen. So bleibt Ihr Portfolio auf einfache Weise korrekt und aktuell. Aktualisieren Sie Ihr Marketing-Portfolio automatisch mit AI Fields in ClickUp

8. ClickUp-Marketing-Plan-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Erreichen Sie Ihre Marketingziele mit der ClickUp-Marketing-Plan-Vorlage.

Die ClickUp-Marketingplanvorlage hilft Ihnen dabei, eine portfoliofähige Roadmap für jede Kampagne zu erstellen, die Sie durchgeführt haben oder planen. Im Gegensatz zur Marketingvorschlagsvorlage, die sich auf die Präsentation von Ideen konzentriert, zeigt diese Vorlage, wie diese Ideen tatsächlich über Zeit, Aufwand und Kanäle hinweg verfolgt und umgesetzt werden.

Sie ist perfekt, wenn Sie die Wirkung Ihrer Arbeit nachweisen müssen, ohne sich durch ein Durcheinander von Dokumenten und Projektportfolio-Dashboards kämpfen zu müssen. Sie können Aufgaben anhand der Felder „Quartal“, „Aufwand“ und „Wirkung“ kategorisieren, um die Aufwand-Ergebnis-Metriken für jede Initiative anzuzeigen. Die „Key Results View“ fungiert wie ein Live-Dashboard, auf dem Stakeholder den Fortschritt auf einen Blick verfolgen können, mit farbcodierten Beschreibungen für Risiko, Status und Fortschritt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Ordnen Sie Kampagnen über Quartale hinweg zu, um strategische Abläufe aufzuzeigen.

Verfolgen Sie Aufwand, Wirkung und Zeitleisten mithilfe integrierter Felder.

Verwenden Sie Key Results, um den Fortschritt in einem übersichtlichen Dashboard-Format anzuzeigen.

Präsentieren Sie Metriken, ohne sich auf verstreute Dokumente verlassen zu müssen.

📌 Ideal für: Marketingstrategen und Wachstumsteams, die Kampagnen nach Quartalen organisieren und die Nachverfolgung von Metriken durchführen müssen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihren eigenen Marketing-Plan erstellen können:

9. ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen

Kostenlose Vorlage herunterladen Führen Sie überlappende Kampagnen mit der ClickUp-Vorlage für das Kampagnenmanagement durch.

Die ClickUp-Vorlage für das Management von Marketingkampagnen bildet den gesamten Lebenszyklus Ihrer Kampagne ab – Planung, Produktion, Start, Bewertung und Kundenbindung – in einem übersichtlichen Layout im Kanban-Stil, in dem jede Phase auf einen Blick nachvollziehbar ist.

Was diese Vorlage für Ihr Portfolio so geeignet macht, ist die visuelle Unterscheidbarkeit und der reichhaltige Kontext jeder Aufgabe. Sie erhalten 11 Benutzerdefinierte Felder, darunter Marketingkanal, zugewiesenes Team, Art der Leistung und endgültiger Inhalt, sodass Sie zwischen internen Aufgaben, Social-Media-Beiträgen, E-Mail-Kampagnen und Leistungsbewertungen unterscheiden können, ohne eine einzige Karte öffnen zu müssen.

Wenn Sie jedoch mit mehreren Kampagnen über verschiedene Kanäle, Teams und Kundenkonten hinweg arbeiten, reicht eine einzige Vorlage nicht immer aus. Hier kommen ClickUp-Portfolios ins Spiel.

Mit ClickUp Portfolios können Sie alle Ihre Kampagnen, wie Social Media, E-Mail, bezahlte und organische Kampagnen, in einer übersichtlichen Ansicht gruppieren und überwachen. Sie können jede Kampagne an den OKRs Ihres Unternehmens ausrichten, den Fortschritt jedes Projekts in Echtzeit verfolgen und die Prioritäten anpassen, sobald Ergebnisse vorliegen.

Richten Sie Ihre Portfolios mit ClickUp Portfolios aus und führen Sie die Nachverfolgung durch.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Organisieren Sie Kampagnenphasen in einem übersichtlichen Lebenszyklus für sofortige Sichtbarkeit.

Unterscheiden Sie Ihre Leistungen mithilfe detaillierter benutzerdefinierter Felder für jeden Kanal.

Weisen Sie Teams Aufgaben zu, wobei Sie den vollständigen Kontext zu Umfang und Zielsetzung angeben.

Überwachen Sie alle aktiven Kampagnen über eine einheitliche Portfolio-Ansicht in Echtzeit.

📌 Ideal für: Funktionsübergreifende Teams, die mehrere Kampagnen gleichzeitig durchführen und vollständige Sichtbarkeit über die Ausführungsphasen, Ergebnisse und Teamaufgaben wünschen.

🚀 Der Vorteil von ClickUp: Wenn Sie ein Marketing-Portfolio erstellen, ist es am schwierigsten, die Geschichte hinter der Arbeit zu dokumentieren. ClickUp Brain, der native KI-Assistent von ClickUp, hilft Ihnen dabei, indem er alle Texte, die Sie im Rahmen eines Projekts erstellt haben – Briefings, Kampagnennotizen, Inhaltsentwürfe, Aufgabenaktualisierungen und Analysekommentare – zusammenführt und daraus eine übersichtliche, zusammenhängende Fallstudie erstellt. Verwandeln Sie rohe Projektarbeit in eine prägnante, storybasierte Fallstudie mit ClickUp Brain Angenommen, Sie haben eine E-Mail-Kampagne zur Produkteinführung geleitet. Anstatt verstreute Dokumente zu durchforsten, um sich daran zu erinnern, warum Sie einen bestimmten Ansatz gewählt haben oder wie die Leistung aussah, ruft ClickUp Brain Folgendes ab: Die ursprüngliche kreative Idee aus der Projektbeschreibung

Ideen für Nachrichten, die Sie in Kommentaren zu Aufgaben hinterlassen haben

Der endgültige Text der E-Mail aus dem Dokument

Leistungsnotizen, die Sie mit dem Team freigegeben haben

Alle weiteren Erkenntnisse aus Rückblicken Anschließend wird all dies in eine ausgefeilte Erzählung mit klarem Flow umgeschrieben: die Herausforderung, Ihre Strategie, wie Sie diese umgesetzt haben und das Ergebnis. Der Schreibstil bleibt Ihrem Tonfall treu, aber die Struktur wird straffer, die Details werden präziser und die Geschichte wird zu etwas, das Sie selbstbewusst in Ihr Portfolio aufnehmen können. 📌 Probieren Sie diese Aufforderung aus: Verfassen Sie eine übersichtliche, portfoliofähige Fallstudie unter Verwendung aller Aufgaben, Dokumente, Kommentare und Analysen, die mit diesem Projekt in Verbindung stehen. Beziehen Sie die Herausforderung, meine Strategie, wichtige Entscheidungen, Ausführungsschritte und tatsächliche Ergebnisse mit ein. Verwenden Sie einen selbstbewussten und dialogorientierten Ton.

10. Vorlage für das Portfolio eines Spezialisten für digitales Marketing von SlidesGo

via SlidesGo

Wenn Sie Ihre digitalen Kampagnen, Ergebnisse und Zertifizierungen in einem ansprechenden, scrollbaren Format präsentieren möchten, ist diese Portfolio-Vorlage für Digital Marketing Specialist genau das Richtige für Sie. Sie erhalten 20 vollständig editierbare Folien, die nahtlos mit Google Slides, PowerPoint und Canva kompatibel sind, sodass Ihr Flow unabhängig vom verwendeten Programm unverändert bleibt.

Schriftarten, Farbschemata und sogar Quellenangaben sind bereits festgelegt, sodass Sie nur noch Ihre Metriken einfügen, sie an Ihr Brand Kit anpassen und Projekt-Screenshots hinzufügen müssen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Präsentieren Sie Kampagnen-Ergebnisse mit vorformatierten, präsentationsfertigen Folien.

Passen Sie benutzerdefinierte Schriftarten, Layouts und Grafiken an, ohne die einheitliche Struktur zu verändern.

Fügen Sie Screenshots und KPIs ein, um messbare Beiträge hervorzuheben.

Erstellen Sie schnell ein professionelles Portfolio mit sofort für die Bearbeitung bereitgestellten Folienkomponenten.

📌 Ideal für: Digital-Vermarkter, die ihre Zertifizierungen, KPIs und vergangenen Kampagnen in einem Format präsentieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Marketing findet selten in einem Vakuum statt. Anstatt nur zu sagen „Ich habe das Engagement um 60 % gesteigert”, würdigen Sie Ihre Mitarbeiter und beschreiben Sie, wie Sie mit Designern, Projektmanagern oder Ingenieuren zusammengearbeitet haben. Diese Art von Teamgeist ist für Personalverantwortliche Gold wert.

11. Green Stone UGC-Ersteller-Portfolio von Canva

via Canva

Die Green Stone UGC Creator Portfolio Presentation wurde speziell für Content-First-Ersteller entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lebenslauf-Layouts ähnelt dieses Format eher einer Präsentation und eignet sich daher hervorragend für die visuelle Darstellung von Kampagnenergebnissen, Markenpartnerschaften und plattformspezifischen Leistungsdaten.

Sie erhalten Platz für kurze Fallstudien, kreative Beispiele und sogar Reels oder Bewegungsvorschauen durch eingebettete Animationen und Übergänge, wodurch das Projektmanagement Ihres Portfolios noch effektiver wird.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Präsentieren Sie Markenkooperationen mit einer modernen, auf den Inhalt orientierten Präsentation.

Fügen Sie kurze Fallstudien hinzu, um Ihren kreativen Ansatz und die Ergebnisse zu veranschaulichen.

Betten Sie Videovorschauen oder Motion-Clips ein, um dynamische Arbeiten zu präsentieren.

Verwenden Sie übersichtliche, strukturierte Folien, um Glaubwürdigkeit und Vielseitigkeit zu demonstrieren.

📌 Ideal für: UGC-Ersteller und Influencer, die Markenkooperationen, soziale Beweise und kreative Arbeiten in einem Storytelling-Format visuell präsentieren möchten.

12. Illustrative Marketing-Portfolio-Präsentationsvorlage von Canva

via Canva

Wenn Sie ein Portfolio bevorzugen, das farbenfroh, unterhaltsam und etwas ausdrucksstärker ist, könnte diese Vorlage genau das Richtige für Sie sein. Sie wurde in einem hellen, cartoonartigen Stil mit Schriftarten wie Adigiana Toybox und Lulu Font TH gestaltet und eignet sich hervorragend für Kreative, die ihren Folien etwas Persönlichkeit verleihen möchten, ohne dabei die Struktur zu verlieren.

Mit Canva können Sie alles direkt im Browser bearbeiten, Übergänge hinzufügen und live präsentieren, ohne dass Sie etwas herunterladen müssen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Präsentieren Sie Ihre Marketing-Projekte mit übersichtlichen, visuell ansprechenden Folien.

Integrieren Sie Referenzen und Metriken, ohne die Übersichtlichkeit des Layouts zu beeinträchtigen.

Verwenden Sie Farben, Symbole und Grafiken, die Ihre individuelle Designidentität widerspiegeln.

Präsentieren Sie Ihr Portfolio direkt in Canva für eine nahtlose, browserbasierte Präsentation.

📌 Ideal für: Kreative und Freiberufler, die ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen und gleichzeitig Projekte, Referenzen und Kampagnen-Ergebnisse in einem strukturierten Layout organisieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Behandeln Sie den Abschnitt „Über mich” in Ihrem digitalen Marketing-Portfolio wie einen kurzen Elevator Pitch. Verzichten Sie auf Klischees wie „begeistert von Marketing” und gestalten Sie ihn nützlich. Fügen Sie 2–3 Stichpunkte hinzu, für die Sie bekannt sind („Ich bin darauf spezialisiert, defekte E-Mail-Trichter zu reparieren” oder „Ich liebe es, komplexe Blogs in SEO-Raketen zu verwandeln”). Betrachten Sie es als eine Art Positionierung für sich selbst.

13. Portfolio-Vorlage von Freepik

via Freepik

Dieses professionelle Portfolio- und Lebenslaufdesign von Freepik ist übersichtlich und prägnant. Es ist wie ein Lebenslauf strukturiert, bietet jedoch die Flexibilität, als vollständiges Portfolio zu fungieren.

Die Vorlage verfügt über integrierte Felder für Referenzen, sodass Sie ganz einfach Kundenstimmen oder Leistungshighlights hinzufügen können, ohne dass es unübersichtlich wird. Das Design basiert stark auf einer visuellen Hierarchie mit auffälligen Kopfzeilen, klaren Symbolen und einer geschickten Nutzung von Leerraum.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Kombinieren Sie Angaben aus Ihrem Lebenslauf und Projektbeispiele in einem übersichtlichen Layout.

Heben Sie Feedback der Clients mithilfe integrierter Abschnitte für Referenzen hervor.

Nutzen Sie eine starke visuelle Hierarchie, um die Aufmerksamkeit auf Schlüssel-Erfolge zu lenken.

Erstellen Sie einen kompakten, professionellen Überblick über Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen.

📌 Ideal für: Fachleute, die die Highlights ihres Lebenslaufs mit Portfolio-Beispielen in einem kompakten, einseitigen Format kombinieren möchten.

Optimieren Sie Ihre Portfolios mit ClickUp

Mit den Marketing-Portfolio-Vorlagen von ClickUp können Sie ganz einfach alle Ihre Arbeiten zusammenführen. Sie können Kampagnen, Strategien, Ergebnisse und Notizen an einem Ort organisieren und jederzeit aktualisieren.

Diese Vorlagen sind für die Zusammenarbeit, schnelle Bearbeitungen und sicheres Freigeben konzipiert. Verwenden Sie sie, um Ihre Arbeit übersichtlich zu präsentieren, alles einheitlich zu gestalten und sich mit einem professionellen Portfolio zu präsentieren, das für sich selbst spricht.

Melden Sie sich bei ClickUp an und freuen Sie sich auf ein Portfolio, das genauso hart arbeitet wie Sie. 🗂️