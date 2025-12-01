Die 8 besten KI-Software-Tools für die Immobilienverwaltung im Jahr 2026

Die Verwaltung von Mietobjekten ist eine große Verantwortung.

Von der Bearbeitung von Instandhaltungsproblemen über das Einziehen der Miete bis hin zur Bearbeitung von Mieteranfragen und Mietvertragsunterlagen – es gibt immer etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Und versuchen Sie, all das manuell zu bewältigen? Das ist der schnellste Weg zum Burnout.

Genau hier kann KI-gestützte Immobilienverwaltungssoftware wirklich helfen.

Diese Tools übernehmen die sich wiederholenden Aufgaben – wie die Automatisierung von Antworten, das Versenden automatischer Erinnerungen und das frühzeitige Erkennen potenzieller Probleme –, sodass Sie sich auf das große Ganze konzentrieren können. Es handelt sich um einen proaktiven Ansatz, der Ihnen nicht nur hilft, den Überblick zu behalten, sondern auch das Mietererlebnis verbessert.

Außerdem schätzen Mieter den Komfort. Wenn Sie Mietern ermöglichen, Anfragen online zu stellen, ihren Mietvertrag einzusehen oder jederzeit Zahlungen zu leisten, erleichtert dies das Leben sowohl für sie als auch für Sie. Das Ergebnis? Weniger Beschwerden, weniger Verzugsgebühren und höhere Auslastungsraten.

In diesem Blog stellen wir Ihnen einige der führenden KI-gestützten Immobilienverwaltungsplattformen vor, erklären, was sie bieten, wie sie preislich gestaltet sind und für wen sie am besten geeignet sind, damit Sie die richtige Lösung finden und Ihre Gesamteffizienz steigern können!

KI-Software für die Immobilienverwaltung im Überblick

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle für den Einstieg:

Software Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise ClickUp Verwaltung von Immobilien-Workflows und Zusammenarbeit KI-gestützte Automatisierung von Aufgaben, benutzerdefinierte Workflows, Mieterformulare, Dashboards, Vorlagen und Integrationen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne ab 7 $ pro Benutzer und Monat AppFolio Immobilienverwaltung in Echtzeit KI-gestützte Mieterprüfung, Instandhaltung, Buchhaltung, digitale Mietverträge und Portale für Eigentümer und Mieter Benutzerdefinierte Preisgestaltung TenantCloud Umfassende Immobilienverwaltung KI-gestützte Mieterprüfung, Instandhaltung, Buchhaltung, digitale Mietverträge, Portale für Eigentümer und Mieter Bezahlte Pläne beginnen bei 18 $ pro Monat Mezo KI-gestütztes Instandhaltungsmanagement Vorausschauende Instandhaltung, intelligente Arbeitsaufträge, Lieferantenmanagement und PMS-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung TurboTenant Selbstverwalter & KI-gestützte Vermietung Automatisierte Listen, digitale Bewerbungen, Mietvertragserstellung, Online-Mietzahlung und Nachverfolgung der Reparaturen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne beginnen bei 9,92 $ pro Monat. EliseAI KI-gestützte Unterstützung bei der Vermietung Buchhaltung, Instandhaltung, Mieterportale, digitale Anträge und Bonitätsprüfung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Happy Property Kommunikation und Einbindung der Mieter KI-Chatbots, automatisierte Antworten, PMS-Integration und benutzerdefinierte Nachrichtengestaltung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Buildium Immobilienverwaltung auf Unternehmeniveau Buchhaltung, Instandhaltung, Mieterportale, digitale Anträge, Bonitätsprüfung Bezahlte Pläne beginnen bei 58 $ pro Monat

Preise und Features können sich ändern. Die aktuellen Preise finden Sie auf der Produktwebsite. *

Worauf sollten Sie bei einer KI-gestützten Immobilienverwaltungssoftware achten?

Die Wahl der richtigen KI-gestützten Immobilienverwaltungssoftware kann entscheidend sein, aber wie finden Sie bei so vielen verfügbaren Optionen die für Sie am besten geeignete Lösung? Bevor Sie investieren, sollten Sie prüfen, welche Features den größten Einfluss auf Ihre täglichen Abläufe und Ihr langfristiges Wachstum haben werden.

Berücksichtigen Sie zunächst Ihre geschäftlichen Anforderungen und Schwachstellen.

Sind Sie von der manuellen Mieteinziehung überfordert?

Haben Sie Probleme mit langsamen Reaktionszeiten bei der Instandhaltung?

Oder möchten Sie Ihr Portfolio erweitern, ohne die Gemeinkosten zu erhöhen?

Die ideale Software wird diese spezifischen Herausforderungen mit robusten, KI-gestützten Lösungen bewältigen. Hier sind die Schlüssel-Punkte, auf die Sie achten sollten:

Automatisierung: Eine effektive Software sollte wiederholende Aufgaben wie die Nachverfolgung von Mietverträgen, das Inkasso von Mieten und die Verwaltung von Instandhaltungsanfragen optimieren, damit sich Ihr Team auf wertschöpfendere Tätigkeiten konzentrieren kann

KI-Integration: Fortschrittliche KI-Tools wie Algorithmen zur Mieterprüfung, Chatbots für die Kommunikation mit Mietern und Funktionen zur vorausschauenden Instandhaltung können Risiken erheblich reduzieren und die Effizienz steigern

Zentralisiertes System: Die Verwaltung Ihres gesamten Portfolios über eine einzige Plattform hilft dabei, den Überblick zu behalten, Fehler zu reduzieren und die Zusammenarbeit zwischen den Team-Mitgliedern zu verbessern

Skalierbarkeit: Wenn Ihr Immobilien-Portfolio wächst, sollte Ihre Software entsprechend skalierbar sein, ohne unerschwinglich teuer oder komplex zu werden

Benutzererfahrung: Eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche in Verbindung mit einem reaktionsschnellen Kundensupport sorgt für eine reibungslose Einführung und anhaltende Zufriedenheit

Anpassung und Integration: Die Möglichkeit, Die Möglichkeit, KI-gesteuerte Workflow-Automatisierung benutzerdefiniert anzupassen und mit anderer Software (Buchhaltung, CRM, Marketing) zu integrieren, sorgt für Flexibilität und erweitert Ihr technisches Ökosystem

Die beste KI-Software für die Immobilienverwaltung

Es ist an der Zeit, die besten Optionen unter die Lupe zu nehmen und zu analysieren, was jede einzelne davon einzigartig macht, welche Features sie bieten, wie viel sie kosten und welche Nachteile Sie kennen sollten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Verwaltung von Immobilien-Workflows und die Zusammenarbeit im Team)

Jetzt ausprobieren Verwalten Sie Ihr Immobiliengeschäft mit ClickUp mithilfe von Aufgabenmanagement, Terminplanung und interaktiven Immobilienkarten

Wenn Sie in der Immobilienverwaltung tätig sind, wissen Sie, wie viel es zu jonglieren gilt – Mietverträge, Instandhaltung, Marketing, Kundenkommunikation und die Abstimmung innerhalb Ihres Teams. Hier kommt ClickUp for Real Estate ins Spiel.

Stellen Sie sich das als Ihr All-in-One-Command-Center vor, jedoch mit einem umfassenden KI-Upgrade dank ClickUp Brain.

Mit der KI von ClickUp können Sie jene sich wiederholenden Aufgaben automatisieren, die Ihren Tag in Anspruch nehmen, wie z. B. die Zuweisung von Nachfassaktionen für Mietvertragsverlängerungen, die Planung von Inspektionen oder das Versenden von Wartungserinnerungen. Müssen Sie ein Meeting zusammenfassen oder schnell einen Bericht für Ihr Team erstellen? Auch das kann die KI übernehmen, sodass Sie nie wieder vor einem leeren Bildschirm sitzen bleiben.

Erhalten Sie wichtige Updates sofort mit ClickUp Brain

Aber das ist noch nicht alles. Die KI-Tools von ClickUp sind ein echter Game-Changer für den Marketing- und Kundenmanagement-Bereich Ihres Geschäfts. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Rekordzeit ansprechende Newsletter-Inhalte erstellen oder auf Kundenanfragen reagieren.

Wenn Sie sofort loslegen möchten, bietet ClickUp vorgefertigte Vorlagen speziell für Immobilienprofis. Es gibt eine Immobilien-Tabellenvorlage, um alle Ihre Immobilien und Mietverträge zu organisieren, eine Immobilien-Newsletter-Vorlage (die sich perfekt mit KI zur Erstellung von Inhalten kombinieren lässt) und eine Immobilien-Marketingvorlage, die Ihnen bei der Planung und Nachverfolgung Ihrer Kampagnen hilft.

Kostenlose Vorlage herunterladen Bauen Sie mit der ClickUp-Newsletter-Vorlage für Immobilien eine starke Verbindung zu Ihren Clients auf

Über die KI hinaus ist ClickUp speziell für Immobilien-Teams konzipiert. Sie können benutzerdefinierte Workflows für die Mietvertragsverfolgung, Instandhaltung und Inspektionen einrichten, Mieteranfragen über Formulare erfassen, Aufgabenvorlagen für wiederkehrende Tätigkeiten nutzen und mit ClickUp-Dashboards den Überblick behalten. Außerdem lässt sich ClickUp mit Ihrer E-Mail, Ihrem Kalender und anderen Immobilien-Tools integrieren, sodass alles nahtlos zusammenarbeitet.

Die besten Features von ClickUp

Benutzerdefinierte Workflows: Passen Sie Prozesse für die Nachverfolgung von Mietverträgen, Instandhaltung und Inspektionen mithilfe Passen Sie Prozesse für die Nachverfolgung von Mietverträgen, Instandhaltung und Inspektionen mithilfe der benutzerdefinierten Ansichten und Status von ClickUp an.

Formulare für Mieteranfragen: Erfassen und verwalten Sie Mieteranfragen nahtlos über Erfassen und verwalten Sie Mieteranfragen nahtlos über ClickUp-Formulare

Aufgabenvorlagen: Standardisieren Sie wiederkehrende Abläufe wie Einzüge, Reparaturen und Nachfassaktionen

Dashboards: Überwachen Sie die Immobilienleistung, die Workload des Teams und wichtige Metriken auf einen Blick

Integrationen: Durch Durch ClickUp-Integrationen erfolgt die Synchronisierung mit E-Mail, Kalendern und gängigen Immobilien-Tools für ein einheitliches Erlebnis

Einschränkungen von ClickUp

Für neue Benutzer kann es eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Der größte Meilenstein für mich bei ClickUp waren die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Einheitlichkeit auf alle unsere Immobilien in jeder Region zu übertragen, sodass das Kundenerlebnis unabhängig davon, welchen Convene-Standort sie besuchen, immer gleich ist.

Der größte Meilenstein für mich bei ClickUp waren die anpassbaren Vorlagen und die Möglichkeit, diese Einheitlichkeit auf alle unsere Immobilien in jeder Region zu übertragen, sodass das Kundenerlebnis unabhängig davon, welchen Convene-Standort sie besuchen, immer gleich ist.

2. AppFolio (Am besten geeignet für die Immobilienverwaltung in Echtzeit)

via AppFolio

AppFolio bietet eine umfassende Suite cloudbasierter Tools für die Verwaltung verschiedener Immobilienarten, darunter Wohn-, Gewerbe- und Studentenwohnungen.

Die KI-gestützten Features optimieren die Abläufe erheblich und umfassen die Automatisierung der Vermietung, effiziente Nachverfolgung der Instandhaltung und nahtlose Kommunikation mit den Mietern. Dies ermöglicht es Immobilienfachleuten, ihre Portfolios mit bemerkenswerter Effizienz zu verwalten und so Zeit und Ressourcen zu sparen.

Die besten Features von AppFolio

Verwaltet Buchhaltung, Vermietung, Instandhaltung und Kommunikation über eine einzige, leicht zugängliche Plattform

Optimiert Aufgaben wie Mietinkasso, Instandhaltungsanfragen und Mieterüberprüfung durch Automatisierung und spezielle Portale für Mieter, Eigentümer und Dienstleister

Bietet Finanzdaten in Echtzeit mit detaillierten Berichten zu Einnahmen, Ausgaben und der Immobilienperformance

Bietet eine voll ausgestattete mobile App für die Verwaltung von unterwegs sowie KI-Tools, die bei Mietanfragen und Instandhaltungsaufgaben helfen

Limitierungen von AppFolio

Möglicherweise besser für größere Portfolios geeignet

Preise für AppFolio

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AppFolio

G2: 4,6/5 (über 630 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über AppFolio?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich schätze die Möglichkeit, die Berichte benutzerdefiniert anzupassen, und wenn es einen Bericht nicht gibt, den Sie benötigen, kann Appfolio ihn in 9 von 10 Fällen für Sie erstellen. Die Möglichkeit, Mietern und Eigentümern Text-Mitteilungen und E-Mails zu senden, ist für die Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen von entscheidender Bedeutung. Niemand von uns macht gerne Fehler, aber so gut wie alles, was Sie zu erledigen haben, können Sie auch rückgängig machen, was die Korrektur von Fehlern zum Kinderspiel macht. Toll ist auch, dass der Kundensupport sehr schnell und hilfsbereit ist, wenn man etwas klären muss, und einen durch die Schulung führt. Ich bin seit über 30 Jahren in der Immobilienverwaltung tätig und dies ist bei weitem das beste Programm, mit dem ich je gearbeitet habe.

Ich schätze die Möglichkeit, die Berichte benutzerdefiniert anzupassen, und wenn es einen Bericht nicht gibt, den Sie benötigen, kann Appfolio ihn in 9 von 10 Fällen für Sie erstellen. Die Möglichkeit, Mietern und Eigentümern Text-Mitteilungen und E-Mails zu senden, ist für die Dokumentation und Aufbewahrung von Unterlagen von entscheidender Bedeutung. Niemand von uns macht gerne Fehler, aber so gut wie alles, was Sie tun können, können Sie auch rückgängig machen, was die Korrektur von Fehlern zum Kinderspiel macht. Toll ist auch, dass der Kundensupport sehr schnell und hilfsbereit ist, wenn man etwas klären muss, und einen durch die Schulung führt. Ich bin seit über 30 Jahren in der Immobilienverwaltung tätig und dies ist bei weitem das beste Programm, mit dem ich je gearbeitet habe.

3. TenantCloud (Am besten geeignet für umfassendes Immobilienmanagement)

via TenantCloud

TenantCloud bietet eine cloudbasierte Immobilienverwaltungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Abläufe sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien zu optimieren. Mithilfe fortschrittlicher KI-gestützter Tools vereinfacht sie komplexe Aufgaben wie die gründliche Mieterprüfung, die effiziente Koordination von Instandhaltungsmaßnahmen und die reibungslose Mieteinziehung.

Dieses zentralisierte System bietet Immobilienverwaltern eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche zur Überwachung ihres gesamten Portfolios, was Zeit spart und den Verwaltungsaufwand reduziert.

Die besten Features von TenantCloud

Erleichtert einen reibungslosen Vermietungsprozess durch Online-Mietanträge und rechtskonforme, anpassbare digitale Mietverträge

Mit speziellen Portalen für Mieter und Eigentümer, die eine klare Kommunikation fördern und es Mietern ermöglichen, Anfragen zu stellen und auf Informationen zuzugreifen

Bietet eine zuverlässige Nachverfolgung von Instandhaltungsmaßnahmen und ein Arbeitsauftragsmanagement, wodurch Immobilienverwalter Reparaturen effizient planen, Aufgaben zuweisen und den Fortschritt überwachen können

Nutzt leistungsstarke Tools für Buchhaltung und Berichterstellung, um Ausgaben, Mietaufstellungen und Gewinn- und Verlustrechnungen zu verfolgen

Limit von TenantCloud

Einige erweiterte Features sind nur in den höherwertigen Plänen verfügbar

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Berichte

Preise für TenantCloud

Starter-Plan: 18,00 $ pro Monat

Growth-Plan: 35,00 $ pro Monat

Pro-Plan: 60,00 $ pro Monat

Business-Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TenantCloud

G2: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TenantCloud?

In einer Capterra-Bewertung heißt es :

Tenant Cloud ist für unsere Mieter und für uns einfach zu bedienen. Damit lässt sich leicht die Nachverfolgung durchführen, was wo geschieht. Es ermöglicht eine offene Kommunikation mit den Mietern und bewahrt alle unsere Dokumente an einem Ort auf.

Tenant Cloud ist für unsere Mieter und für uns einfach zu bedienen. Damit lässt sich leicht die Nachverfolgung durchführen, was wo geschieht. Es ermöglicht eine offene Kommunikation mit den Mietern und bewahrt alle unsere Dokumente an einem Ort auf.

📮 ClickUp Insight: 18 % unserer Umfrageteilnehmer möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Zu erledigen ist es erforderlich, dass eine KI die Prioritätsstufen für jede Aufgabe in einem Workflow versteht, die notwendigen Schritte zur Erstellung oder Anpassung von Aufgaben ausführt und automatisierte Workflows einrichtet. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte bereits umgesetzt. ClickUp hat es Nutzern jedoch ermöglicht, über unsere Plattform mehr als fünf Apps zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Meetings je nach Priorität ganz einfach auf freie Zeitfenster in Ihrem Kalender verteilt werden können. Über ClickUp Brain können Sie zudem benutzerdefinierte Automatisierungsregeln einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen. Verabschieden Sie sich von lästiger Routinearbeit!

4. Mezo (Am besten geeignet für KI-gestütztes Instandhaltungsmanagement)

via Mezo

Mezo nutzt Algorithmen des maschinellen Lernens, um den zukünftigen Wartungsbedarf durch die Analyse von Verlaufsdaten, des Feedbacks der Bewohner und der spezifischen Eigenschaften der Immobilie vorherzusagen.

Dank ihrer Vorhersagefunktionen können Immobilienverwalter von reaktiven Reparaturen zu planmäßiger, vorbeugender Instandhaltung übergehen, wodurch unerwartete Ausfallzeiten und damit verbundene Notfallkosten erheblich reduziert werden. Die Plattform automatisiert zudem den gesamten Arbeitsauftragsprozess – von der intelligenten Diagnose und der detaillierten Erstellung von Arbeitsaufträgen (oft unterstützt durch den virtuellen Assistenten Max) bis hin zur intelligenten Zuweisung an die am besten geeigneten Dienstleister oder interne Mitarbeiter.

Darüber hinaus bietet Mezo ausgefeilte Funktionen für das Lieferantenmanagement, mit denen Immobilienverwalter Metriken wie Reaktionszeiten, Lösungsquoten und Kosteneffizienz nachverfolgen können.

Die besten Features von Mezo

Antizipiert Bedürfnisse, um Ausfälle zu vermeiden und die Planung zu optimieren

Erstellt, analysiert und weist Aufgaben intelligent zu, um die Effizienz zu steigern

Überwacht Lieferanten-Metriken zur Qualitäts- und Kostenkontrolle

Verwaltet Abläufe und Anfragen von jedem Speicherort aus

Lässt sich nahtlos mit bestehenden Immobilienverwaltungssystemen verbinden

Limitierungen von Mezo

Möglicherweise ist eine Schulung erforderlich, um die KI-Features voll auszuschöpfen

Preise für Mezo

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Mezo

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Wissenswertes: Leasing ist kein modernes Konzept – es ist uralt. Die Praxis reicht bis etwa 2000 v. Chr. im alten Sumer zurück, wo Tontafeln Leasingverträge für landwirtschaftliche Geräte dokumentierten. Auch die Phönizier nutzten Schiffscharter, die den heutigen Leasingverträgen für Ausrüstung ähnelten, um maritime Unternehmungen zu finanzieren. Diese frühen Formen des Leasings waren für die Finanzierung von Land, Vieh und Tools unerlässlich und bildeten somit einen Eckpfeiler der antiken Wirtschaft.

5. TurboTenant (Am besten geeignet für Vermieter, die ihre Immobilien selbst verwalten und KI-gestützte Vermietung nutzen möchten)

via TurboTenant

TurboTenant ist eine leistungsstarke und dennoch kostenlose Immobilienverwaltungssoftware, die speziell darauf ausgelegt ist, private Vermieter zu unterstützen. Sie erleichtert die Verwaltung von Mietobjekten durch intelligente, automatisierte Features, die den gesamten Vermietungs- und Mieterverwaltungsprozess optimieren.

Obwohl der Schwerpunkt eher auf praktischer, aufgabenspezifischer Intelligenz als auf einer tiefgreifenden, übergreifenden KI-Integration liegt, steigern die intelligenten Tools, wie beispielsweise die Automatisierung von Teilen der Mietvertragsbeschreibungen, die Effizienz erheblich. TurboTenant wurde entwickelt, um Vermietern, die ihre Immobilien selbst verwalten, die fortschrittlichen Funktionen zu bieten, die normalerweise nur in kostenpflichtigen Systemen zu finden sind, und macht die Immobilienverwaltung so zugänglich und unkompliziert.

Die besten Features von TurboTenant

Erstellen Sie eine Liste aller Ihrer Mietobjekte von einem Ort aus auf den führenden Websites, um mehr Interessenten anzusprechen

Erfassen Sie Bewerbungen digital und führen Sie ganz einfach Hintergrund-, Guthaben- und Räumungsprüfungen durch

Erstellen Sie rechtssichere, anpassbare Mietverträge, die auf Ihr Bundesland zugeschnitten sind

Ziehen Sie Mieten mit Sicherheit online ein – mit automatischen Benachrichtigungen für pünktliche Zahlungen

Optimieren Sie Reparaturanfragen von Mietern und führen Sie die Nachverfolgung ihrer Bearbeitung effektiv durch

Limitierungen von TurboTenant

Im Vergleich zu anderen Plattformen eingeschränkte KI-Features

Für erweiterte Features ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Preise für TurboTenant

Free

Pro : 9,92 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Premium: 12,42 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu TurboTenant

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TurboTenant?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Wir verwalten vier kleine Immobilien, und diese Software hat uns sehr dabei geholfen, den Überblick zu behalten. Das Basiskonto ist kostenlos, aber die Premium-Version ist angesichts des Leistungsumfangs sehr preiswert. Außerdem bietet das Unternehmen einen hervorragenden Kundenservice.

Wir verwalten vier kleine Immobilien, und diese Software hat uns sehr dabei geholfen, den Überblick zu behalten. Das Basiskonto ist kostenlos, aber die Premium-Version ist angesichts des Leistungsumfangs sehr preiswert. Außerdem bietet das Unternehmen einen hervorragenden Kundenservice.

6. EliseAI (Am besten geeignet für KI-gestützte Unterstützung bei der Vermietung)

via Elise KI

EliseAI ist ein innovatives, KI-basiertes CRM für die Immobilienverwaltung, das von Grund auf darauf ausgelegt ist, den gesamten Vermietungsprozess zu revolutionieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRMs ist künstliche Intelligenz bei EliseAI fest in den Kern integriert und durch Automatisierung wichtiger Workflows von der ersten Mieteranfrage bis zur Unterzeichnung des Mietvertrags abgedeckt.

Die hochentwickelte KI der Plattform fungiert als virtueller Vermietungsmakler, der rund um die Uhr im Einsatz ist. Sie bindet potenzielle Mieter durch intelligente, menschenähnliche Unterhaltungen ein und bietet KI-gesteuerte Touren, die ein immersives Erlebnis ohne direkte menschliche Intervention ermöglichen.

Die besten Features von EliseAI

Bietet virtuelle, interaktive Touren unter Leitung von KI, rund um die Uhr verfügbar

Bearbeitet alle Mieteranfragen und Nachfassaktionen mit intelligenten, personalisierten Antworten

Fungiert als KI für die Lead-Generierung , indem es Leads qualifiziert, Termine plant und potenzielle Kunden kontinuierlich anspricht, um sie zu Kunden zu machen

Optimiert die Erstellung und Abwicklung von Mietverträgen auf effiziente Weise

Lässt sich nahtlos mit bestehenden PMS-Systemen verbinden und sorgt so für einheitliche Daten und Workflows

Einschränkungen von EliseAI

Die Integration in bestehende Systeme erfordert möglicherweise zusätzliche Schritte.

Preise für EliseAI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu EliseAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über EliseAI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Elise hat unseren Vermietungsfachleuten in weniger als 6 Monaten über 2.000 Stunden Arbeit erspart. Die Software lässt sich leicht programmieren, man kann sich schnell einarbeiten und sie benutzerdefiniert anpassen. Jeder, der bei Elise arbeitet, bietet einen erstklassigen Kundenservice.

Elise hat unseren Vermietungsfachleuten in weniger als 6 Monaten über 2.000 Stunden Arbeit erspart. Die Software lässt sich leicht programmieren, man kann sich schnell einarbeiten und sie benutzerdefiniert anpassen. Jeder, der bei Elise arbeitet, bietet einen erstklassigen Kundenservice.

7. Happy Property (Am besten geeignet für die Kommunikation mit Mietern und deren Einbindung)

via Happy Property

Happy Property ist darauf spezialisiert, die Kommunikation mit Mietern durch den Einsatz von KI-gestützten Chatbots und ausgefeilten Systemen der Automatisierung der Antworte zu revolutionieren. Die Plattform konzentriert sich ausschließlich darauf, die Mieterzufriedenheit zu steigern, indem sie schnelle, effiziente und konsistente Kommunikationskanäle bereitstellt.

Das Tool ist zwar keine umfassende End-to-End-Lösung für die Immobilienverwaltung, doch dank seiner speziellen Expertise im Bereich Mieterbindung ist es ein unverzichtbares tool für Immobilienverwalter, die das Wohnerlebnis verbessern, das Anfragevolumen reduzieren und engere Beziehungen zu ihren Mietern aufbauen möchten.

Die besten Features von Happy Property

Nutzt intelligente Chatbots, um Mieteranfragen zu bearbeiten und sofortige Hilfe zu leisten

Liefert schnelle, präzise Antworten auf häufig gestellte Fragen und verkürzt so die Antwortzeiten

Lässt sich nahtlos mit bestehenden PMS-Systemen verbinden und sorgt so für einheitliche Daten und Workflows

Ermöglicht die individuelle Anpassung automatisierter Nachrichten, um die Markenstimme und spezifische Anforderungen zu wahren

Limitierungen von Happy Property:

Im Vergleich zu den Mitbewerbern eingeschränkte Features für die Immobilienverwaltung

Preise für Happy Property

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Happy Property:

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4/6/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Happy Property?

Ein G2-Benutzer sagt :

Mir gefällt, dass die App so detailliert ist, wenn es darum geht, eine Immobilie zu dokumentieren! Außerdem finde ich es toll, dass man in jedem Abschnitt Notizen zu den Fotos hinzufügen kann, die man gemacht hat!

Mir gefällt, dass die App so detailliert ist, wenn es darum geht, eine Immobilie zu dokumentieren! Außerdem finde ich es toll, dass man in jedem Abschnitt Notizen zu den Fotos hinzufügen kann, die man gemacht hat!

8. Buildium (Am besten geeignet für Immobilienverwaltung auf Unternehmensebene)

via Buildium

Buildium ist eine leistungsstarke All-in-One-Software für die Immobilienverwaltung, die darauf ausgelegt ist, die Abläufe für Vermieter und Immobilienverwalter zu vereinfachen. Ihre größte Stärke liegt in der Bereitstellung eines breiten Spektrums an unverzichtbaren tools und nicht in einer fortschrittlichen KI-Integration. Buildium nutzt KI jedoch für eine intelligente Mieterprüfung, dynamische Mietpreisgestaltung, vorausschauende Instandhaltung und automatisiertes Mietvertragsmanagement, um die betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern.

Das Tool zentralisiert zudem wichtige Aspekte der Immobilienverwaltung und ermöglicht es den Benutzern, tägliche Aufgaben effizient zu erledigen, klare Finanzunterlagen zu führen und eine effektive Kommunikation mit Mietern und Eigentümern zu fördern. Dieser integrierte Ansatz hilft Immobilienfachleuten, ihre Portfolios effektiver und systematischer zu verwalten.

Die besten Features von Buildium:

Verwaltet alle Finanztransaktionen und erstellt wichtige Berichte

Optimiert die Mietersuche durch digitale Bewerbungen und eine gründliche Mieterprüfung

Bietet ein übersichtliches System für die Nachverfolgung und Verwaltung aller Instandhaltungsanfragen für Immobilien

Bietet spezielle Online-Portale für transparente Kommunikation und Selbstbedienung für alle Beteiligten

Limitierungen von Buildium:

Bei kleineren Portfolios können die Preise höher ausfallen

Im Vergleich zu anderen Plattformen eingeschränkte KI-Features

Preise für Buildium:

Unverzichtbar : Ab 58 $/Monat für bis zu 150 Einheiten

Growth : Ab 183 $/Monat

Premium: Ab 375 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Buildium:

G2: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 2000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Buildium?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Nutzung ist sehr komfortabel, das E-Mail- und Text-System ist sehr gut, und die Nachverfolgung der Mieter ist sehr einfach. Es sorgt zuverlässig dafür, dass niemand durch das Raster fällt. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und bietet mir einen sehr umfassenden Überblick über die Mitarbeiter im Wohnbereich. Obwohl die Software ursprünglich nicht für gewerbliche Mitarbeiterunterkünfte entwickelt wurde, eignet sie sich gut für diesen Zweck.

Die Nutzung ist sehr komfortabel, das E-Mail- und Text-System ist sehr gut, und die Nachverfolgung der Mieter ist sehr einfach. Es sorgt zuverlässig dafür, dass niemand durch das Raster fällt. Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und bietet mir einen sehr umfassenden Überblick über die Mitarbeiter im Wohnbereich. Obwohl die Software ursprünglich nicht für gewerbliche Mitarbeiterunterkünfte entwickelt wurde, eignet sie sich gut für diesen Zweck.

Optimieren Sie Ihre Immobilienverwaltungsstrategie mit KI

Da sich die Immobilienverwaltungsbranche ständig weiterentwickelt, ist der Einsatz von KI-gestützter Immobilienverwaltungssoftware nicht mehr nur optional – er ist unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Von der Automatisierung der Mieter-Kommunikation und Instandhaltungsaufgaben bis hin zur Vereinfachung der Mietvertragsverwaltung und Mietinkasso – diese KI-gestützten tools helfen Immobilienverwaltern, Zeit zu sparen, Kosten zu senken und fundierte Entscheidungen für ihr gesamtes Portfolio zu treffen.

Ganz gleich, ob Sie als Einzelvermieter eine Handvoll Mietobjekte verwalten oder als großes Immobilienverwaltungsunternehmen gewerbliche Immobilien betreuen – auf dieser Liste finden Sie eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht. Plattformen wie ClickUp zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Workflows zu zentralisieren, Prozesse mit KI zu automatisieren und die Produktivität des Teams zu steigern – alles auf einer einzigen Plattform.

Letztendlich kann der richtige Tech-Stack Ihre Immobilienverwaltung grundlegend verändern. Starten Sie noch heute mit ClickUp und überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied!