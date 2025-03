Top Property Management CRM Software für Immobilienverwalter

Zwischen dem Jonglieren mit der Kommunikation mit den Mietern, der Nachverfolgung von Wartungsanfragen und der Einhaltung von Mietverträgen kann die Hausverwaltung schnell überfordert werden.

Aber was wäre, wenn Sie all diese Aufgaben in einem einzigen, effizienten System zusammenfassen könnten? Hier kommt die Software für das Management von Kundenbeziehungen (Customer Relationship Management, CRM) ins Spiel.

Ganz gleich, ob Sie für eine einzelne Immobilie zuständig sind oder ein umfangreiches Portfolio verwalten, das richtige CRM für die Immobilienverwaltung sorgt für reibungslose Arbeitsabläufe und ermöglicht es Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist - den Aufbau enger Beziehungen zu den Mietern, um die Rentabilität zu maximieren. 📈

In diesem Artikel haben wir die 11 besten CRM-Softwarelösungen für die Immobilienverwaltung herausgesucht. Ganz gleich, ob Sie eine Handvoll Einheiten oder ein umfangreiches Portfolio verwalten, diese Tools helfen Ihnen, organisiert zu bleiben, Zeit zu sparen und Ihr Geschäft auszubauen. Lassen Sie uns die besten Optionen erkunden!

60-Sekunden-Zusammenfassung

ClickUp : Beste Lösung für Projektmanagement und Kundenbeziehungen in der Immobilienbranche

: Beste Lösung für Projektmanagement und Kundenbeziehungen in der Immobilienbranche HubSpot: Bestes CRM mit integrierten Marketing- und Vertriebsfunktionen

Bestes CRM mit integrierten Marketing- und Vertriebsfunktionen Pipedrive: Bestes CRM für Immobilienverwaltung mit Prozessvisualisierung

Bestes CRM für Immobilienverwaltung mit Prozessvisualisierung Lone Wolf Front Office: Beste CRM-Software für integriertes Lead Nurturing und MLS

Beste CRM-Software für integriertes Lead Nurturing und MLS Zoho CRM: Beste CRM-Software für Immobilienverwaltung für benutzerdefinierte Anpassungen

Beste CRM-Software für Immobilienverwaltung für benutzerdefinierte Anpassungen Entrata: Bester CRM-Anbieter für Immobilienmanagement-Marketing

Bester CRM-Anbieter für Immobilienmanagement-Marketing Monday: CRM Beste CRM-Software für benutzerdefinierte Workflows

CRM Beste CRM-Software für benutzerdefinierte Workflows Knock: Bestes CRM für Lead-to-Lease-Optimierung

Bestes CRM für Lead-to-Lease-Optimierung Wise Agent: Beste CRM-Software für die Immobilienverwaltung

Beste CRM-Software für die Immobilienverwaltung Buildium: Bestes Softwaresystem für ganzheitliche Immobilienverwaltung

Worauf sollten Sie bei einem CRM für die Immobilienverwaltung achten?

Das richtige CRM kann das Rückgrat Ihrer Immobilienverwaltung sein, die Produktivität steigern und die Zufriedenheit der Mieter erhöhen. Darüber hinaus bringen sie Mieter, Eigentümer oder Verwalter auf dieselbe Seite und überbrücken die Kluft zwischen Erwartungen und Realität.

Mit verschiedenen CRM-Software bei der Vielzahl der verfügbaren Optionen ist es wichtig, sich auf die wichtigsten Features zu konzentrieren, die Ihnen als Immobilienverwalter helfen, diese Ziele zu erreichen. Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei einem CRM für die Immobilienverwaltung achten sollten:

✅ End-to-End-Lead-Management: Wählen Sie ein CRM für die Immobilienverwaltung, das den gesamten Lebenszyklus von der Anfrage bis zur Unterzeichnung des Mietvertrags abdeckt. Es sollte über Kommunikationstools, Funktionen zur Nachverfolgung von Anfragen und Aufzeichnungen verfügen, um nur einige Features zu nennen

✅ Anpassung der Arbeitsabläufe: Wählen Sie ein CRM für die Immobilienverwaltung, das den unterschiedlichen Arbeitsabläufen verschiedener Immobilienverwaltungsunternehmen gerecht wird. Die Software sollte es den Benutzern ermöglichen, Pipelines, Aufgaben-Flows und Berichterstellung an die jeweiligen Anforderungen anzupassen

✅ Automatisierung von Aufgaben: Suchen Sie nach einem CRM, das Routineaufgaben wie das Versenden von Erinnerungen an die Miete, die Planung von Wartungsarbeiten und die Nachverfolgung von Interessenten automatisiert. Dies steigert die Effizienz durch Zeitersparnis und weniger manuelle Fehler und ermöglicht es Ihnen, sich auf strategischere Aspekte Ihres Geschäfts zu konzentrieren

✅ Finanzielle Nachverfolgung: Entscheiden Sie sich für ein CRM für die Immobilienverwaltung, das mit eingebauten Tools für den Einzug von Mieten, die Rechnungsstellung und die Nachverfolgung von Ausgaben ausgestattet ist, um die Finanzverwaltung zu vereinfachen und einen klaren Überblick über die Leistung der Immobilie zu erhalten

✅ Analytik und Berichterstattung: Wählen Sie ein CRM mit umfassender Berichterstellung und Analytik, um datengestützte Einblicke in Einnahmen, Belegungsraten, Mieteinnahmen und Mieterfeedback zu erhalten. Durch diese anpassbaren Dashboards und Berichterstellungen können Sie Ihre Abläufe optimieren

✅ Mobile Zugänglichkeit: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das über eine mobile App verfügt oder mobilfähig ist. Hausverwalter oder Immobilienmakler sind ständig in Bewegung, so dass sie Aufgaben der Mieterverwaltung von unterwegs aus erledigen müssen. Eine leistungsstarke CRM-Lösung mit einer voll funktionsfähigen mobilen App ermöglicht es ihnen, jederzeit und überall den Überblick über diese Aufgaben zu behalten

✅ Integrationsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für ein CRM, das sich nahtlos in andere Tools integrieren lässt, die Sie täglich nutzen, z. B. Buchhaltungssoftware, Marketingplattformen und Websites für Immobilienangebote. Dies gewährleistet einen reibungslosen Workflow und macht die manuelle Dateneingabe überflüssig, was Zeit spart und Fehler reduziert

Wissenswertes: Der weltweite Markt für Immobilien-CRM-Software soll bis 2032 ein Volumen von 10,6 Milliarden Dollar erreichen beeindruckenden 12,2% CAGR !

Die 11 besten Immobilienmanagement-CRM-Software

Hier finden Sie eine Zusammenstellung der 11 besten CRM-Softwarelösungen für die Immobilienverwaltung, die alle Ihre Anforderungen erfüllen:

1. ClickUp (am besten geeignet für Projektmanagement und Kundenbeziehungen)

überwachen Sie Ihre Immobilien und verbessern Sie gleichzeitig die Beziehungen zu Ihren Clients und verwalten Sie Leads mit der ClickUp Customer Relationship Management Software

Was setzt ClickUp's Immobilien projektmanagement-Lösung zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, sich an Ihre individuellen Arbeitsabläufe anzupassen. Mit konfigurierbaren Dashboards, erweiterten Features für das Aufgabenmanagement und umfangreichen Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. einem integrierten Chat, vereinfacht ClickUp selbst die komplexesten Vorgänge.

Außerdem automatisiert die Plattform sich wiederholende Aufgaben, wie das Freigeben von Updates und das Versenden von Benachrichtigungen, über ClickUp Automatisierung spart Ihnen wertvolle Zeit und Aufwand bei der Immobilienverwaltung.

Zusätzlich, ClickUp's CRM Workflows enthalten KI-gestützte Entscheidungsfindung und leistungsstarke Datenanalyse für Workflows. So können Sie Abläufe rationalisieren und intelligentere, fundierte Entscheidungen treffen, die Ihr Geschäft voranbringen.

Egal, ob Sie ein einzelner Immobilienverwalter oder Teil eines großen Teams sind, ClickUp lässt sich mühelos an Ihre Bedürfnisse anpassen und gewährleistet Effizienz und Produktivität auf jeder Ebene.

Beste Features von ClickUp

Visuelle Nachverfolgung von Leads in Ihrer Verkaufspipeline mit anpassbaren ClickUp Ansichten zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Effizienz

Führen Sie eine detaillierte Kommunikationshistorie, um die Interaktionen mit den Mietern zu personalisieren und Leads effektiv zu verwalten

Nahtlose Zusammenarbeit mit Ihrem Team durch Echtzeitkommunikation mit ClickUp Chat und geben Sie Ressourcen zwischen Vertriebs- und Marketingteams frei.

Nutzen Sie die Analysen und die umfassende Berichterstellung von ClickUp Dashboards um datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Immobilienleistung zu optimieren

Vereinfachen Sie Workflows mit Zugang zu einer Bibliothek vonvorlagen für die Immobilienverwaltung ClickUp Beschränkungen

Das anfängliche Setup kann sich aufgrund der umfangreichen Features überwältigend anfühlen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5.0 (9900+ Bewertungen)

: 4.7/5.0 (9900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (4300+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Sind Sie neugierig, ClickUp als CRM-Plattform auszuprobieren? Schauen Sie sich die CRM-Vorlage auf ClickUp !

2. HubSpot (bestes CRM mit integrierten Marketing- und Vertriebsfunktionen)

via HubSpot Wenn Sie auf der Suche nach einem CRM für die Immobilienverwaltung sind, das sich durch hervorragende Leistungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing auszeichnet, dann sind Sie hier genau richtig HubSpot CRM, rationalisierung von Workflows und nahtlose Verwaltung von Beziehungen zu Clients.

Mit der Integration in immobilien-Marketing-Tools hubSpot versetzt Ihr Team in die Lage, während des gesamten Vermietungsprozesses ansprechende Kampagnen durchzuführen - von der Gewinnung potenzieller Mieter bis hin zur Pflege langfristiger Beziehungen. Und dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der leistungsstarken Features wie automatisierte E-Mail-Kampagnen und Marketing-Analysen können Sie sich auf den Aufbau starker Verbindungen und das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren.

Durch die Konsolidierung Ihrer Tools und Daten verbessert HubSpot die Attraktivität Ihrer Immobilie und steigert effizient die Belegungsrate.

HubSpot beste Features

Vereinfachen Sie das Lead-Management mit integrierten Tools zur Nachverfolgung

Integrieren Sie E-Mail- und Social-Media-Marketing für eine effektive Kundenansprache

Überwachen von Immobilienanfragen und Verstehen von Immobilienverkaufstrends durch Analysen und Berichterstellung

HubSpot-Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Möglichkeiten fühlen sich für Management Teams einschränkend an

Erweiterte CRM-Lösungen sind kostenpflichtig

HubSpot-Preise

Kostenlose Tools: Kostenlos für bis zu 2 Benutzer

Kostenlos für bis zu 2 Benutzer Starter: $20/Monat pro Benutzer

$20/Monat pro Benutzer Professional: $890/Monat für drei Benutzer (zusätzliche Plätze zu $50/Monat)

$890/Monat für drei Benutzer (zusätzliche Plätze zu $50/Monat) Enterprise: 3600 $/Monat für fünf Benutzer (zusätzliche Plätze zu 75 $/Monat)

HubSpot-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (12000+ Bewertungen)

: 4.4/5.0 (12000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (4200+ Bewertungen)

3. Pipedrive (Bestes CRM für Immobilienverwaltung zur Prozessvisualisierung)

via PipedrivePipedrive CRM bringt eine einzigartige Mischung aus Einfachheit und Effizienz in die Immobilienverwaltung. Sein visuelles CRM-System spiegelt die Phasen der Immobilienvermietung wider und hilft beim Lead-Management, indem es Ihnen die Nachverfolgung von Immobilien, Mieterinteraktionen und Verhandlungen ermöglicht.

Durch anpassbare Pipelines können Sie die Phasen an Ihren spezifischen Arbeitsablauf anpassen und sicherstellen, dass jeder Schritt - von der ersten Anfrage bis zur Unterzeichnung des Mietvertrags - effektiv verwaltet wird. Die Automatisierungs-Features von Pipedrive erledigen Routineaufgaben wie Nachfassaktionen und Erinnerungen, sodass Immobilienverwaltungsteams Zeit für strategischere Aktivitäten gewinnen.

Die leichte Erlernbarkeit des Tools, die visuelle und benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Tools für das Lead-Management machen es ideal für wachsende Immobilienunternehmen.

Die besten Features von Pipedrive

Nachverfolgung von Client-Kommunikation und Immobilienlisten in einem zentralen Dashboard

Integration mit E-Mails und Kalendern für nahtloses Aufgabenmanagement

Verbesserte Workflow-Effizienz durch benutzerdefinierte Vertriebs-Pipeline

Generierung von KI-gestützten Erkenntnissen zur Verbesserung der Geschäftsabschlüsse

Pipedrive-Einschränkungen

Bietet keinen kostenlosen Tier Plan an

Automatisierung in Bezug auf das Marketing ist im Vergleich zur Konkurrenz limitiert

Pipedrive-Preise

Essential : **14 $/Monat pro Benutzer

: **14 $/Monat pro Benutzer Erweitert : $29/Monat pro Benutzer

: $29/Monat pro Benutzer Professionell : $59/Monat pro Benutzer

: $59/Monat pro Benutzer Power : $69/Monat pro Benutzer

: $69/Monat pro Benutzer Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.3/5.0 (2100+ Bewertungen)

: 4.3/5.0 (2100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (3000+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: 5 Tipps für erfolgreiches Projektmanagement in der Immobilienbranche

4. Lone Wolf Front Office (Beste CRM-Software für integriertes Lead Nurturing und MLS)

via Lone Wolf TechnologiesLone Wolf Front Office bietet eine umfangreiche Immobilienverwaltungssoftware, die immobilienspezifische Features, wie z.B. die Verwaltung von Immobilienlisten, Marketing-Automatisierung, Vermietungsmanagement, etc. nahtlos in die CRM-Prozess .

Durch die Zentralisierung wesentlicher Funktionen hilft Lone Wolf Front Office Immobilienverwaltern, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und sich auf das Wachstum ihres Geschäfts zu konzentrieren. Das Ergebnis ist die Automatisierung des Lead Nurturing, die Rationalisierung des Marketings und die Integration mit Multiple Listing Service (MLS) Datenbanken.

Die besten Features von Lone Wolf Front Office

Automatisierung von Routineaufgaben wie Mieterinnerungen und Wartungsanfragen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung des manuellen Workloads

Verbessern Sie die Beziehungen zu den Mietern, indem Sie die gesamte Kommunikation und Dokumentation in einer zentralisierten Datenbank verwalten

Bietet integrierte Tools für die Verwaltung von Kundendaten, Listen und Transaktionen

Gewinnen Sie durch Berichterstellung und Analysen verwertbare Erkenntnisse

Lone Wolf Front Office Limitierungen

Daten-Synchronisierung ist fehlerhaft und unzuverlässig

Das anfängliche Setup ist für neue Benutzer zeitaufwändig

Preise von Lone Wolf Front Office

Benutzerdefinierte Preise

Lone Wolf Front Office Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.6/5.0 (130+ Bewertungen)

: 3.6/5.0 (130+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5.0 (300+ Bewertungen)

5. Zoho CRM (Beste CRM-Software für Immobilienverwaltung für benutzerdefinierte Anpassungen)

via Zoho CRMZoho CRM ist eine All-in-One-Immobilienplattform, die speziell auf die Bedürfnisse von Immobilienverwaltern, Immobilienvertretern, Bauträgern und Maklerfirmen jeder Größe zugeschnitten ist. Sie bietet Tools für das Management von Verkaufsprozessen und die Verwaltung von Immobilien, die Arbeitsabläufe optimieren, Aufgaben automatisieren und Ihnen helfen, mehr Geschäfte effizient abzuschließen.

Mit Zoho CRM können Teams aus der Immobilienverwaltung die intuitive Oberfläche der Plattform benutzerdefinieren und mit Hilfe von KI Erkenntnisse gewinnen, um ihren Aufwand für Immobilienmarketing und -verkauf zu erhöhen

Mit der mobilen App bleiben Sie auch unterwegs immer in Verbindung. Im Gegensatz dazu verbinden Integrationen mit Tools wie Zillow und einem breiten Bereich von Telefonanbietern alle Ihre Aufgaben der Immobilienverwaltung in einer einheitlichen Oberfläche.

Die besten Features von Zoho CRM

Generieren Sie Immobilien-Leads aus verschiedenen Kanälen und verfolgen Sie diese, bis sie zu Opportunities werden

Automatisieren Sie Ihre Vertriebsprozesse, indem Sie Leads anhand von vordefinierten Kriterien Vertriebsmitarbeitern zuweisen

Erhalten Sie datengestützte Einblicke durch Zia, einen KI-gestützten virtuellen Assistenten

Zentraler Zugriff auf wichtige Dokumente mit einer intelligenten Dokumentenbibliothek, die relevante Dateien mit dem entsprechenden Lead oder Geschäft verbindet

Einschränkungen von Zoho CRM

Steile Lernkurve für nicht-technische Benutzer

Erweiterte Funktionen erfordern zusätzliche Erweiterungen

Preise für Zoho CRM

free : Gratis

Gratis Standard : $20/Monat pro Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer Professionell : $35/Monat pro Benutzer

: $35/Monat pro Benutzer Enterprise : $50/Monat pro Benutzer

: $50/Monat pro Benutzer Ultimate: $65/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.1/5.0 (2600+ Bewertungen)

: 4.1/5.0 (2600+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5.0 (6800+ Bewertungen)

Wussten Sie schon? Das älteste Immobilienmaklerunternehmen der Vereinigten Staaten wurde 1855 in Chicago, Illinois, gegründet. Ursprünglich hieß es 'L. D. Olmsted & Co.' genannt, änderte es später seinen Namen in 'Baird & Warner' und ist immer noch aktiv.

6. Entrata (Bester CRM-Anbieter für die Vermarktung von Immobilien)

via EntrataEntrata zeichnet sich durch die Automatisierung der Immobilienverwaltung aus. Dieses Tool ist eines der beliebtesten CRMs für die Immobilienverwaltung und ermöglicht es Immobilienverwaltern, Mieten einzuziehen, mit Mietern zu kommunizieren, Wartungsanfragen zu verfolgen und vieles mehr.

Das Tool ist auf die Anforderungen der modernen Immobilienverwaltung zugeschnitten und bietet zahlreiche Features, die die täglichen Aufgaben vereinfachen und das Wachstum des Geschäfts unterstützen. Außerdem erzeugt es Berichte über Metriken in Bezug auf Marketingkampagnen, Finanzen, Mieterzufriedenheit usw., was es zu einem der besten CRMs für die Immobilienverwaltung macht, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Entrata beste Features

Optimieren Sie die Verwaltung von Mietverträgen durch zentrale Speicherung von Dokumenten, automatisierte Mietvertragsverlängerungen und nahtlose Nachverfolgung von Mietvertragslaufzeiten und -ausläufen

Effektive Vermarktung leerstehender Immobilien mit integrierten Tools

Nachverfolgung aller Ihrer Daten und Kundeninteraktionen über ein einziges Dashboard

Gewinnen Sie mit Berichterstellung und Analysen Einblicke in die Verwaltung von Instandhaltungsteams für betriebliche Effizienz

Übermäßig komplex für kleine Teams mit grundlegenden Anforderungen

Die Integrationsmöglichkeiten mit Anwendungen und Plattformen von Drittanbietern sind limitiert

Preise von Entrata

Preisgestaltung für Kunden

Entrata Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5.0 (470+ Bewertungen)

: 4.5/5.0 (470+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5.0 (360+ Bewertungen)

7. Monday CRM (Beste CRM-Software für benutzerdefinierte Workflows)

via Montag CRMMonday CRM ist eine visuell ansprechende Plattform, die Aufgabenmanagement, Leadmanagement und Prozessoptimierung in eine Plattform für Kundenbeziehungen integriert. Es kann leicht für die Immobilienverwaltung angepasst werden und rationalisiert Arbeitsabläufe durch die Zentralisierung von Immobilienlisten, Nachverfolgung von Leads und Kommunikation mit dem Client in einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Eigentümer und Verwalter können damit benutzerdefinierte Workflows auf der Grundlage spezifischer Immobilienbedürfnisse erstellen, z. B. für Marketingaufwand oder Mieterkommunikation.

Das Beste daran? Die CRM-Vorlagen die ab Monday verfügbar sind, bieten eine flexible Lösung, um den Umsatz zu steigern, ohne das Rad neu zu erfinden.

Die besten CRM-Features am Montag

Benutzen Sie die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, um Ihre Workflows an Ihre Immobilienverwaltungsprozesse anzupassen

Visuelle Nachverfolgung des Fortschritts von Projekten mit Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards

Mühelose Integration mit Tools wie Slack und Google Workspace

Automatisieren Sie Routineaufgaben wie Nachfassaktionen und Status-Updates, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern

Montag CRM-Einschränkungen

Die Preise steigen, wenn Teams wachsen und mehrere Benutzer umfassen

Fehlende native Tools für die Finanzverwaltung, die für Immobilien notwendig sind

Montag CRM-Preise

Basis : $15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

: $15/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Standard : $20/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

: $20/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Pro : $33/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer

: $33/Monat pro Benutzer für 10 Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday CRM Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.6/5.0 (800+ Bewertungen)

: 4.6/5.0 (800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5.0 (390+ Bewertungen)

🧗🏼‍♂️ Level Up: Müssen Sie sich mit endlosen Ansichten von Immobilien und erdrückendem Papierkram herumschlagen? KI könnte Ihre Lösung sein ultimative Lösung im Immobilienbereich ! 🤖✨

Für Immobilienprofis bedeutet die Integration von KI eine Umgestaltung des Geschäfts:

Verbessern des Kundenerlebnisses 🙌

Rationalisierung von Workflows 🛠️

Eliminierung sich wiederholender und zeitraubender Arbeiten 🤩

Bürokratieabbau ✂️

Maximierung der Erträge 💯

8. Knock (Bestes CRM für die Lead-to-Lease-Optimierung)

via Knock CRM Wenn Sie nach einem speziellen immobilien-CRM zur Optimierung des Lead-to-Lease-Prozesses für Eigentümer und Verwalter von Immobilien, Klopfen kann die richtige CRM-Plattform sein.

Mit maßgeschneiderten Dienstleistungen für die Immobilienvermietung maximieren Sie mit Knock die Belegungsraten, verbessern die Beziehungen zu den Mietern, verfolgen Leistungsmetriken und optimieren die Vermietungsabläufe.

Das intuitive Dashboard von Knock bietet außerdem Echtzeit-Einsichten und anpassbare Berichterstellungen, sodass Immobilienmanager schnell fundierte Entscheidungen treffen können.

Knock bietet auch einfach zu bedienende Automatisierungs-Features, um Routineaufgaben wie Mietvertragsverlängerungen und Wartungsanfragen zu vereinfachen, damit Sie sich auf die Verbesserung der Mieterzufriedenheit und das Wachstum Ihres Portfolios konzentrieren können.

Beste Features von Knock

Cross-Selling und Abdeckung von Anrufen über viele Objekte hinweg durch die Multi-Property-Abdeckung

Bearbeiten Sie Teams und greifen Sie auf Team Meetings, Zeitpläne und Touren zu

Verwalten von Problemen über ein einziges Dashboard mit einer umsetzbaren Zu erledigen-Liste, bevor sie sich auf das Betriebsergebnis auswirken

Integration mit Vermietungssoftware und Immobilienverwaltungssystemen

Einschränkungen aufheben

Die Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung sind etwas limitiert

Die Preisgestaltung ist nicht transparent

Knock-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Knock Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.9/5.0 (40+ Bewertungen)

: 4.9/5.0 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5.0 (20+ Bewertungen)

9. Wise Agent (Beste CRM-Software für Immobilienverwaltungen)

via Wise Agent Vom Versenden von E-Mails und Texten mit Markenzeichen bis hin zum Erstellen von beeindruckenden Newslettern - mit Wise Agent ist das Marketing für Immobilienverwaltungen mühelos und effizient. Die überschaubare Preisgestaltung und das schlichte Design machen es zu einer guten Wahl für einen einzelnen Immobilienmakler oder ein kleines Team.

Erhöhen Sie Ihre Reichweite mit auffälligen Immobilienflyern, personalisierten Postkarten und einem KI-gesteuerten Schreibassistenten, um die Kommunikation mit Ihren Kunden zu verbessern.

Die besten Features von Wise Agent

Erstellen Sie ansprechende Newsletter in mehreren Sprachen, um ein breiteres Publikum zu erreichen und Ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten

Greifen Sie auf eine umfassende Bibliothek mit Standardinhalten und anpassbaren Vorlagen zu, um schnell professionelle Marketingmaterialien zu erstellen

Personalisierung von Kommunikation und Dienstleistungen durch Kontaktsegmentierung

Erstellen Sie mühelos hochwertige Inhalte mit dem KI-Schreibassistenten

Einschränkungen für Agenten

Die Funktionen der mobilen App bedürfen noch weiterer Arbeit

Die Tools für die Berichterstellung sind im Vergleich zu anderen Anbietern sehr einfach

Preise von Wise Agent

Monatlich : 49 $/Monat

: 49 $/Monat Jährlich : $499/Jahr

: $499/Jahr Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wise Agent Bewertungen und Rezensionen

Capterra: 4.4/5.0 (530+ Bewertungen)

10. Buildium (Bestes Softwaresystem für ganzheitliche Immobilienverwaltung)

via BuildiumBuildium ist eine Allround-Plattform für die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus einer Immobilie, von der Aufnahme von Mietern bis hin zur finanziellen Berichterstattung. Die Plattform verfügt über umfassende Features und Tools zur Automatisierung von Aufgaben wie Mietzinseinzug, Rationalisierung von Wartungsanfragen, Verfolgung von Mietverträgen, Optimierung von Preisdetails und Datenanalyse, um die manuelle Arbeit mit nur wenigen Klicks zu reduzieren.

Eines der einzigartigen Features ist das Buchhaltungstool, das jede Zahlung vollständig und genau abschließt, die Kreditoren verwaltet und Bankkonten automatisch abgleicht.

Als Ressource aus einer Hand ist dieses Softwaresystem perfekt für Hausverwalter geeignet, die mehrere Mieteinheiten oder Wohngebäude betreuen.

Buildium beste Features

Enthält ein Mieter-Screening, um Kundendaten zu sortieren und qualifizierte Mieter aufzunehmen

Empfang von Arbeitsaufträgen von Bewohnern, Eigentümern oder Angestellten, die Bilder, Dokumente und Videos anhängen können

Bezahlung von Lieferantenrechnungen innerhalb von Buildium, wobei die Plattform die Infos für wiederholte Zahlungen speichert

Erstellen von Massen- oder Einzel-E-Mails über die Plattform - Sie können sogar Beschreibungen erstellen und drucken

Buildium Beschränkungen

Der Preis kann für kleine Geschäfte zu hoch erscheinen

Der mobilen App fehlen Features und Funktionen, die auf dem Desktop verfügbar sind

Buildium-Preise

Essential : beginnt bei 58 $/Monat

: beginnt bei 58 $/Monat Wachstum : ab 183 $/Monat

: ab 183 $/Monat Premium: ab 375 $/Monat

Buildium Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5.0 (210+ Bewertungen)

: 4.4/5.0 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5.0 (2000+ Bewertungen)

11. Propertyware (Beste CRM-Software für die Verwaltung von Einfamilienhäusern)

/via *[_Propertyware]( https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductScreenshot/67ef1b68-d91f-4392-bf59-d85b563870e5.png?auto=format,compress)* Wenn Sie Mietobjekte für Einfamilienhäuser verwalten, sollten Sie sich Folgendes ansehen Propertyware . Es wurde entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen dieses Marktes zu meistern, und bietet Echtzeit-Einblicke und Automatisierungs-Features, die komplexe Aufgaben besser handhabbar machen.

Mit seiner anpassbaren Plattform kombiniert Propertyware viele Tools zur Vereinfachung des täglichen Betriebs und zur Abwicklung aller Aufgaben, von der Buchhaltung und Instandhaltung bis hin zu Marketing und Mieterkommunikation.

Die intuitive Benutzeroberfläche und die mobile Erreichbarkeit stellen sicher, dass Sie jederzeit auf wichtige Informationen zugreifen können, um schnell reagieren und fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die besten Features von Propertyware

Optimieren Sie buchhalterische Aufgaben mit integrierten Finanz-Tools, die speziell für die Immobilienverwaltung entwickelt wurden

Verbessern Sie die Kommunikation mit Mietern und Eigentümern mit Hilfe von Markenportalen

Vereinfachen Sie das Instandhaltungsmanagement durch die effiziente Nachverfolgung von Arbeiten, die Planung von Dienstleistungen und die Überwachung von Beziehungen zu Lieferanten.

Nutzen Sie einzigartige Tools für die Vermarktung leerstehender Immobilien und deren schnelle Besetzung mit gezielten Immobilienwarnungen

Propertyware-Einschränkungen

Die Oberfläche wirkt veraltet und ist nicht so intuitiv wie moderne Optionen

Bietet begrenzten Support für die Verwaltung von Mehrfamilienhäusern

Preise für Propertyware

Basis : $1/Einheit/Monat ($250/Monat Minimum) + Implementierungsgebühr von 2x monatlichem Abonnement

: $1/Einheit/Monat ($250/Monat Minimum) + Implementierungsgebühr von 2x monatlichem Abonnement Plus : $1,50/Monat pro Einheit ($350/Monat Minimum) + Implementierungsgebühr für 2x monatliches Abonnement

: $1,50/Monat pro Einheit ($350/Monat Minimum) + Implementierungsgebühr für 2x monatliches Abonnement Premium: $2/Monat pro Einheit (mindestens $450/Monat) + Einführungsgebühr für 2x monatliches Abonnement

Propertyware-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 3.7/5.0 (20+ Bewertungen)

: 3.7/5.0 (20+ Bewertungen) Capterra: 3.9/5.0 (310+ Bewertungen)

Eigenschaften und mehr verwalten mit ClickUp

Die Investition in eine Softwarelösung für die Immobilienverwaltung zeugt von Ihrem ständigen Engagement für die Verbesserung der Mietererfahrung und für das Wachstum des Immobiliengeschäfts. Die Suche nach dem perfekten CRM für die Immobilienverwaltung kann jedoch entmutigend erscheinen.

Wenn Sie jedoch nach einer Plattform suchen, die über die grundlegenden CRM-Funktionen hinausgeht und robuste Tools für das Projektmanagement von Immobilien bietet, dann ist ClickUp zweifellos die beste Wahl. Seine Flexibilität, benutzerdefinierten Optionen und leistungsstarken Features machen es zu einer hervorragenden Wahl für Immobilienverwalter, die nach Effizienz und Skalierbarkeit streben. Registrieren Sie sich noch heute für ClickUp und verbessern Sie Ihr Immobilienmanagement! 🏆