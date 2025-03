Top 10 Immobilien CRM Vorlagen für besseres Client Management

Sind Sie als Immobilienmakler mit endlosen Nachfassaktionen, Anfragen und Transaktionen überfordert?

Die Verwaltung von Immobiliengeschäften bedeutet, Beziehungen zu Kunden zu pflegen, Geschäfte schneller abzuschließen und organisiert zu bleiben. Ein CRM-System (Customer Relationship Management) kann Ihnen bei diesen Aufgaben helfen. 90% der Makler geben Immobilien-CRMs ein Guthaben bei der Verwaltung von Leads und dem Abschluss von Geschäften.

Instanz, Zillow, ein Technologieunternehmen für Immobilien, berichtete über eine 40%ige Steigerung der Kundenbindung und eine 25 %ige Steigerung der Lead Conversions.

In diesem Blogbeitrag werden die besten CRM-Vorlagen für Immobilien besprochen, die auf die Bedürfnisse Ihres Geschäfts zugeschnitten sind.

Was sind Immobilien-CRM-Vorlagen?

Immobilien-CRM-Vorlagen sind vorgefertigte Tools, die Maklern helfen, Beziehungen zu ihren Kunden zu verwalten, die Kommunikation zu erleichtern und Arbeitsabläufe effizient zu organisieren. Diese Vorlagen können E-Mail-Vorlagen für Nachfassaktionen, Listen für die Aufgabenverwaltung, Blätter für die Nachverfolgung von Kundenkontakten und Diagramme für die Vertriebspipeline umfassen.

So funktioniert ein Immobilien CRM-Vorlage kann einen Unterschied machen:

Organisiert bleiben: Konsolidieren Sie Details zu Leads, Interaktionen mit Kunden und Listen von Immobilien an einem Ort für schnellen Zugriff und reibungslosere Abläufe

Konsolidieren Sie Details zu Leads, Interaktionen mit Kunden und Listen von Immobilien an einem Ort für schnellen Zugriff und reibungslosere Abläufe Verpassen Sie keine Nachfassaktion: Stellen Sie sicher, dass Sie mit automatisierten Erinnerungen rechtzeitig mit Ihren Kunden in Verbindung treten, um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten und die Chancen zu wahren

Stellen Sie sicher, dass Sie mit automatisierten Erinnerungen rechtzeitig mit Ihren Kunden in Verbindung treten, um die Kundenbindung aufrechtzuerhalten und die Chancen zu wahren Arbeiten Sie intelligenter, nicht härter: Vereinfachen Sie sich wiederholende Aufgaben und schaffen Sie kostenlose Freiräume für das, was am wichtigsten ist: den Abschluss von Geschäften und den Aufbau von Verbindungen

Vereinfachen Sie sich wiederholende Aufgaben und schaffen Sie kostenlose Freiräume für das, was am wichtigsten ist: den Abschluss von Geschäften und den Aufbau von Verbindungen Verbessern Sie den Kundensupport: Passen Sie die Kommunikation an, um Ihren Kunden eine maßgeschneiderte, vertrauensbildende Erfahrung zu bieten und gleichzeitig Ihre Marke zu stärken

Passen Sie die Kommunikation an, um Ihren Kunden eine maßgeschneiderte, vertrauensbildende Erfahrung zu bieten und gleichzeitig Ihre Marke zu stärken Einfache Nachverfolgung des Fortschritts: Verwenden Sie integrierte Tools zur Berichterstellung, um die Leistung zu überwachen, Ihre Strategie zu verfeinern und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Lassen Sie uns nun untersuchen, was eine effektive Vorlage für Immobilien ausmacht.

Was macht eine gute Vorlage für Immobilien aus?

Eine gute Immobilien-CRM-Vorlage ist einfach, anpassbar und auf die speziellen Bedürfnisse von Immobilienmaklern zugeschnitten. Doch was zeichnet die besten Vorlagen aus?

Schauen wir mal!

Immobilienspezifische Anwendungsfälle : Enthält Abschnitte für die Nachverfolgung von Leads, Listen von Immobilien und Interaktionen mit Clients, die auf immobilienspezifische Workflows zugeschnitten sind

: Enthält Abschnitte für die Nachverfolgung von Leads, Listen von Immobilien und Interaktionen mit Clients, die auf immobilienspezifische Workflows zugeschnitten sind Benutzerdefinierte Anpassung für Immobilienarten : Passt sich an verschiedene Immobilientypen (Wohnen, Gewerbe, Vermietung) und Kundenbedürfnisse an

: Passt sich an verschiedene Immobilientypen (Wohnen, Gewerbe, Vermietung) und Kundenbedürfnisse an Automatisierte Nachfassaktionen für Clients : Integrierte Erinnerungen zur Nachverfolgung von Ansichten, Anfragen und Angeboten

: Integrierte Erinnerungen zur Nachverfolgung von Ansichten, Anfragen und Angeboten Verwaltung der Verkaufspipeline : Hilft bei der Nachverfolgung des Fortschritts in Phasen wie Immobilienbesichtigungen, Verhandlungen und Abschluss

: Hilft bei der Nachverfolgung des Fortschritts in Phasen wie Immobilienbesichtigungen, Verhandlungen und Abschluss Integration von Objekten und Clients : Kombiniert Kundendaten mit den Immobilien, an denen sie interessiert sind, und ermöglicht so eine personalisierte Kommunikation

: Kombiniert Kundendaten mit den Immobilien, an denen sie interessiert sind, und ermöglicht so eine personalisierte Kommunikation Berichterstattung über die Verkaufsleistung : Bietet Einblicke in die Konvertierungsraten von Leads, die Verkaufsleistung und die Abschlusszeiten für Immobilien

: Bietet Einblicke in die Konvertierungsraten von Leads, die Verkaufsleistung und die Abschlusszeiten für Immobilien Tools für die Zusammenarbeit: Ermöglicht die Zusammenarbeit im Team zur Verwaltung mehrerer Listen, Interaktionen mit Kunden und Aufgaben

Mit einem klaren Bild davon, worauf es bei einer CRM-Vorlage ankommt, ist es an der Zeit, die Tools zu erkunden, auf die sich Immobilienmakler verlassen ClickUp's immobilienvorlagen (pssst... sie werden heutzutage schnell zu einem Favoriten in der Branche!) Deanna Connolly, eine Mitarbeiterin für Maklerdienste bei Foundry Commercial sagt das,

ClickUp ermöglicht es uns, Projekte SCHNELL an andere weiterzugeben, den Status von Projekten EINFACH zu überprüfen und unserer Vorgesetzten jederzeit einen Einblick in unseren Workload zu geben, ohne dass sie uns unterbrechen muss. Mit ClickUp haben wir einen Tag pro Woche eingespart, wenn nicht sogar mehr. Die Zahl der E-Mails hat sich SIGNIFIKATIV reduziert

Deanna Connolly, Mitarbeiterin für Maklerdienste bei Foundry Commercial

*Wussten Sie schon?👀 Zu erledigen? Die Forschung zeigt, dass November statistisch gesehen der beste Monat ist, um Häuser zu höheren Preisen zu verkaufen.

Auch gelesen: Wie kann man KI in der Immobilienbranche einsetzen? (Anwendungsfälle & tools)

Immobilien-CRM-Vorlagen

Stellen Sie sich eine immobilien-CRM-Tool in dem alle Ihre Immobiliengeschäfte, Clients und Marketingpläne organisiert bleiben, ganz einfach.

ClickUp ist ein Top-bewertetes software für das Projektmanagement von Immobilien die von hocheffizienten Teams in Unternehmen unterschiedlicher Größe eingesetzt wird.

Werfen wir einen Blick auf einige der Vorlagen, die ClickUp anbietet.

1. Die ClickUp Vorlage für Immobilienmakler

ClickUp Vorlage für Immobilienmakler

Die ClickUp Immobilienmakler Vorlage ist eine umfassende Lösung für vielbeschäftigte Immobilienmakler. Sie zentralisiert wichtige Informationen und verbessert die Schlüssel CRM-Prozesse wie Immobilienvorführungen, Verwaltung von Listen und Kommunikation mit dem Client. Außerdem hilft Ihnen das Drag-and-Drop Feature dabei, Geschäfte durch mehrere Phasen zu führen.

Die Benutzerdefinierten Status dieser Vorlage (z. B. "Offen", "Kontaktiert", "Vertrag gesendet") erleichtern die Nachverfolgung der einzelnen Phasen eines Kunden, während Benutzerdefinierte Felder eine Kategorisierung und effiziente Visualisierung jeder Phase der Transaktion ermöglichen.

Zum Beispiel kann der Agent für einen Client, der eine Eigentumswohnung in der Innenstadt sucht, eine Aufgabe mit benutzerdefinierten Status wie "Property Tour Scheduled" und "Negotiating" erstellen

Zusätzliche Features wie Zeiterfassung, Abhängigkeitswarnungen und E-Mail-Integrationen sorgen für ein reibungsloses Projektmanagement und helfen den Agenten, Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren - alles innerhalb von ClickUp.

ideal für Agenten, Teams und Makler, die die Leistung der Agenten überwachen, den Zustand der Pipeline kontrollieren und datengestützte Entscheidungen treffen möchten

2. Die ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für Immobilien

ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für Immobilien

Die ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage für Immobilien ist Ihre All-in-One-Lösung für die Nachverfolgung potenzieller Leads, die Verwaltung von Geschäften und die Organisation von Client-Informationen - alles an einem Ort.

Benötigen Sie schnellen Zugriff auf wichtige Details? Probieren Sie Anpassbare Status wie "Zu verkaufen", "Verhandlung" und "Verkauft", um alles zu kategorisieren. mit Benutzerdefinierte Felder können Sie wichtige Daten wie Adresse, Nettoeinkommen, Anfangspreis, Endverkauf, Fläche und jährliche Versicherung erfassen.

Sie können das Layout in fünf Benutzerdefinierten Ansichten mit ClickUp-Konfigurationen wie "Immobilie" und "Speicherort" anzeigen Sie können diese Vorlage beispielsweise verwenden, um die Tabelle zu filtern und alle Immobilien an einem bestimmten Speicherort oder diejenigen, über die derzeit verhandelt wird, anzuzeigen.

ideal für Investoren, die ihre Portfolios organisieren, die Wertentwicklung von Immobilien überwachen und fundierte Entscheidungen treffen möchten

3. Die ClickUp Immobilien Marketing Vorlage

ClickUp Immobilien-Marketing-Vorlage

Die ClickUp Immobilien Marketing Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Marketingstrategie. Sie können die idealen Marketingpläne und -kanäle auswählen, klare Markenrichtlinien aufstellen und einen Marketingkalender zur Nachverfolgung aller Ihrer Immobilienaktivitäten organisieren.

Diese Vorlage bietet zahlreiche Ansichten, einschließlich verschiedener Perspektiven und Einblicke, so dass Sie alle Ihre beworbenen Listen umfassend betrachten können. Es ist, als hätten Sie ein abgeschlossenes immobilien-Marketing-Tool an Ihren Fingerspitzen!

listenansicht Kampagnen : Organisieren und verfolgen Sie Immobilienangebote basierend auf dem aktuellen Status Ihrer Kampagnen in einer Ansicht (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Muss genehmigt werden, Muss überarbeitet werden, Genehmigt)

: Organisieren und verfolgen Sie Immobilienangebote basierend auf dem aktuellen Status Ihrer Kampagnen in einer Ansicht (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Muss genehmigt werden, Muss überarbeitet werden, Genehmigt) ansicht Posts Board : Visualisieren Sie den Status von Listen auf einem Kanban-Board, wobei jede Liste entsprechend ihrer aktuellen Strategiephase als Karte dargestellt wird (Idee, Schreiben des Inhalts, Design, Überprüfung, Veröffentlichung, Bewertung)

: Visualisieren Sie den Status von Listen auf einem Kanban-Board, wobei jede Liste entsprechend ihrer aktuellen Strategiephase als Karte dargestellt wird (Idee, Schreiben des Inhalts, Design, Überprüfung, Veröffentlichung, Bewertung) Ansicht "Zeitplan": Überwachen Sie Ihre Zeitpläne für Veröffentlichungen in einem monatlichen Kalender. Die Listen werden nach Beitragsart (Blog, soziale Medien, E-Mail-Newsletter) hervorgehoben, so dass Sie mühelos nachverfolgen können, wann und wo die einzelnen werblichen Inhalte veröffentlicht werden

✨Ideal für Immobilienteams, die die Sichtbarkeit ihrer Listen im Internet erhöhen, ihren Werbeaufwand steigern und eine konsistente Strategie für ihre Inhalte verfolgen möchten

4. Die ClickUp Vorlage für das Projektmanagement von Immobilien

ClickUp Vorlage für das Projektmanagement von Immobilien

Ein effektives Projektmanagement für Immobilienmakler hilft, Aufgaben aufzuschlüsseln, Probleme mit dem Umfang zu vermeiden und Projekte auf Kurs zu halten. Außerdem sorgt es für ein besseres Risikomanagement durch die Überwachung von Verträgen, die Einhaltung von Vorschriften und die effiziente Verwaltung von Zeitleisten.

Die Website ClickUp Vorlage für das Projektmanagement von Immobilien deckt alles ab, vom Vorverkauf bis zur Übergabe des Projekts. Hier ist, warum es so praktisch ist:

Eigenschaftslisten : Sie organisiert jedes Detail der Liste - Preis, Immobilientyp, Quadratmeterzahl - so dass sie leicht zu aktualisieren und für das gesamte Team sofort zugänglich ist

: Sie organisiert jedes Detail der Liste - Preis, Immobilientyp, Quadratmeterzahl - so dass sie leicht zu aktualisieren und für das gesamte Team sofort zugänglich ist Nachverfolgung von Aufgaben : Die Vorlage zeigt deutlich den Status jeder Aufgabe an (z. B. Fertiggestellt, In Bearbeitung, Zu erledigen), so dass Projektmanager und Mitglieder des Teams beurteilen können, was bereits abgeschlossen wurde, was derzeit in Bearbeitung ist und was noch zu erledigen ist

: Die Vorlage zeigt deutlich den Status jeder Aufgabe an (z. B. Fertiggestellt, In Bearbeitung, Zu erledigen), so dass Projektmanager und Mitglieder des Teams beurteilen können, was bereits abgeschlossen wurde, was derzeit in Bearbeitung ist und was noch zu erledigen ist Kostenvoranschlag : Die geschätzten Kosten für bestimmte Aufgaben geben Aufschluss über den finanziellen Aspekt des Projekts. Die Nachverfolgung dieser Kosten hilft Immobilienmaklern, das Budget des Clients zu verwalten und zukünftige Ausgaben vorherzusagen

: Die geschätzten Kosten für bestimmte Aufgaben geben Aufschluss über den finanziellen Aspekt des Projekts. Die Nachverfolgung dieser Kosten hilft Immobilienmaklern, das Budget des Clients zu verwalten und zukünftige Ausgaben vorherzusagen Unteraufgaben und Abhängigkeiten: Zeigt die Aufteilung komplexer Aufgaben in kleinere Schritte wie die Installation des Fundaments und die Aufschüttung

✨ Ideal für Immobilienprojektmanager, Bauteams und Bauträger, die einen strukturierten, visuellen Ansatz zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Verwaltung von Zeitleisten und zur Überwachung von Budgets über mehrere Projektphasen hinweg benötigen

👀 Wussten Sie schon? Hervorhebung von Nachhaltigkeits-Features und umweltfreundlichen Trends in Ihren Vorlagen, wie z. B. begrünte Dächer, Sonnenkollektoren und Systeme zur Regenwassernutzung, können den Wert einer Immobilie steigern.

5. Die ClickUp Checkliste für den Abschluss von Immobiliengeschäften

ClickUp Checkliste für den Immobilienabschluss Vorlage

Als Immobilienmakler kennen Sie die Herausforderungen beim Abschluss eines Immobiliengeschäfts und wissen, wie viel Aufwand nötig ist, um den Prozess für Ihre Kunden reibungslos zu gestalten. Die ClickUp Checkliste für den Immobilienabschluss kann Ihnen helfen, i m diesen Workflow zu verbessern.

Diese Vorlage führt Sie durch den gesamten Verkaufsprozess, vom ersten Angebot bis zur Übergabe der Schlüssel. So hilft sie Ihnen:

Speichern Sie wichtige Informationen in 11 benutzerdefinierten Attributen, wie z. B. das Einzelziel, die unterzeichneten Abschlussunterlagen, den Makler, die Immobilienadresse und das Dankesschreiben

Behalten Sie die Registerkarten für Immobilienvermarktungskosten, Phasen des Darlehensantrags, Hausinspektionen, Einzelziele und unterzeichnete Abschlussdokumente einfach an einem Ort

✨ Ideal für neue Immobilienmakler und -vermittler, die den Abschlussprozess vereinfachen und organisieren möchten

6. Die ClickUp Advanced CRM Real Estate Vorlage

ClickUp Advanced CRM Vorlage für Immobilien

Wenn Sie darüber nachdenken das beste CRM sie denken wahrscheinlich daran, Ihre Immobilienverkäufe zu steigern, und diese Vorlage macht das möglich! Diese anfängerfreundliche Erweiterte CRM-Immobilien-Vorlage von ClickUp kann Ihnen helfen, Kundenbeziehungen schnell und effizient zu verwalten.

Greifen Sie auf Ihre kundenbezogenen Informationen in der Kalenderansicht, ClickUp Dokumentansicht oder Listenansicht mit intuitiver Drag-and-Drop-Funktion zu. Die Vorlage trennt Ihre Kontodetails und geschlossenen Geschäfte in verschiedene Listen auf, um Verwirrung über den Status des Kunden in Ihrer Pipeline zu vermeiden.

Außerdem verfügt sie über einzigartige Benutzerdefinierte Ansichten, wie z. B. die Ansicht meiner Aufgaben, in der Sie Aufgaben und Folgeaktivitäten nach Prioritäten ordnen können. Die Verkaufsprozessansicht verfolgt Ihren Verkaufstrichter und Ihre Pipeline, und die Willkommensansicht gibt einen schnellen Überblick über Ihr CRM Setup.

✨Ideal für Einsteiger, kleine Geschäfte und Freiberufler, die eine einfache, effiziente Möglichkeit zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Nachverfolgung von Leads und Fortschritten im Vertrieb suchen

7. Die ClickUp CRM Vorlage für Immobilien

ClickUp CRM Vorlage für Immobilien

Die ClickUp CRM Vorlage für Immobilien ist von zentraler Bedeutung für die Pflege von Beziehungen zu potenziellen Kunden und Klienten. Es deckt jeden Aspekt Ihrer Vertriebspipeline ab, einschließlich der Nachverfolgung von Leads und Verkaufschancen, der Verwaltung von Geschäftsabschlüssen, der Organisation von Kontakten und der Priorisierung von Aufgaben je nach Phase des Vertriebs.

Mit Benutzerdefinierten Status wie "Genehmigung erforderlich" und "Qualifiziert", Benutzerdefinierten Feldern für Details wie "Kontaktname" und "Branche" und Benutzerdefinierten Ansichten wie "Listenansicht" und "Vertriebsprozessansicht" sorgt diese Vorlage dafür, dass alles übersichtlich und leicht zu navigieren ist.

Features zur Automatisierung helfen, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren, damit Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen und das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren können.

✨ Ideal für Vertriebsteams, die ihr Lead-Management und ihren Vertriebsprozess verbessern möchten, und für Geschäfte, die einen klaren, organisierten Flow für die Qualifizierung von Leads, die Nachverfolgung von Phasen des Geschäftsabschlusses und den effizienten Verkaufsabschluss wünschen

Auch gelesen: Die 8 besten CRM-Alternativen zur Verbesserung Ihres Geschäfts

8. Die ClickUp Sales CRM Vorlage für Immobilien

ClickUp Sales CRM Vorlage für Immobilien

Wussten Sie, dass 80 % der Verkäufe erfordern im Durchschnitt 5 Nachfassaktionen Anrufe nach dem ersten Meeting?

Dies zeigt, wie wichtig es ist, die Verkaufspipeline zu verfolgen. Die ClickUp Sales CRM Vorlage für Immobilien wurde entwickelt, um Ihre Pipeline zu organisieren und aktiv zu halten.

Sie kategorisiert Phasen wie New Lead, Engaged und Unqualified-Follow-up, und ermöglicht es Ihnen zu beurteilen, wo jeder Interessent im Engagement-Prozess steht.

Prioritätskennzeichen (wie Dringlich und Hoch) stellen sicher, dass heiße Leads sofort bearbeitet werden, während zugewiesene Rollen und Fälligkeitsdaten dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter seine Aufgabe erfüllt.

Mit 20 benutzerdefinierten Status (z. B. Aktiv, Im Gespräch und Onboarding) können Sie die genaue Phase jedes Geschäfts nachverfolgen. Außerdem erhalten Sie fünf Benutzerdefinierte Ansichten, wie z. B. Zusammenfassung, Liste und Board, damit alle Informationen übersichtlich und zugänglich bleiben.

ideal für Vertriebsteams, die die Nachverfolgung von Leads vereinfachen, Kundeninteraktionen personalisieren und jede Phase des Vertriebsprozesses bis zum Abschluss überwachen möchten

🧠 Fun Fact: Die Verwendung konkreter Nummern wie 432.000 $ anstelle von gerundeten Zahlen (z. B. 500.000 $) kann den Eindruck von Nachdenklichkeit erwecken und die Verhandlungsbereitschaft verringern, untersuchungen zufolge.

9. Die ClickUp Simple CRM Real Estate Vorlage

ClickUp's einfache CRM-Immobilien-Vorlage

Während die vorherige Vorlage alle wichtigen Informationen für Ihr Geschäft bereithält, bietet diese Einfache CRM-Immobilien-Vorlage von ClickUp geht bei der Kontaktverwaltung noch weiter.

Diese einsteigerfreundliche Vorlage ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontaktstatus anzupassen und zusätzliche Felder zu benutzerdefinieren, um auf relevante Informationen zuzugreifen und diese zu organisieren. Es bietet Benutzerdefinierte Status, benutzerdefinierte Felder, und Benutzerdefinierte Ansichten, um die Lead-Generierung zu maximieren.

Die Dropdown-Felder, wie die Listen- und die Tabellenansicht, zeigen die Prioritätsstufe, die Phase, den geschätzten Wert, die Telefonnummer und vieles mehr eines jeden Clients an - alles auf einem Bildschirm. Auf diese Weise haben Sie Zugriff auf alle möglichen Details und können die wichtigsten Leads priorisieren.

Ideal für Immobilienmakler und Vertriebsteams, die hochwertige Chancen priorisieren und die Zusammenarbeit verbessern möchten

10. Real Estate Transaction Tracker von Jotform

über Jotform Der Real Estate Transaction Tracker von Jotform hilft Maklern bei der Organisation von Informationen zum Hauskauf, einschließlich Leads, Interaktionen und Eigenschaften, um Kunden bei der Suche nach dem perfekten Haus zu unterstützen.

Mit der Online-Checkliste Startseite Buying Checklist von Jotform können Sie Leads und Kundenpräferenzen effizient nachverfolgen. Die mitgelieferte Tabellenkalkulation hilft bei der Überwachung von Leads, dem Hinzufügen oder Umbenennen von Spalten, Registerkarten und Beschreibungen und dem Wechsel zwischen Karten- und Kalenderansichten zur besseren Datenvisualisierung.

Sie können sogar weitere kontextbezogene Immobiliendetails nachverfolgen, wie z. B. Alterspräferenz, Nummer der Schlafzimmer und Bäder und Preisbereich. Außerdem können Sie Immobilien nach Status (z. B. zu vermieten, zu verkaufen oder zu betreiben) organisieren.

✨ Ideal für Makler und Immobilienverwalter, die einen zentralen Überblick benötigen CRM-Software zur Verbesserung der Kommunikation mit dem Client und zur Steigerung der Effizienz bei der Zusammenführung von Käufern und Immobilien

All's Well that Sells Well: ClickUp Ausgabe

Mit den richtigen CRM-Vorlagen für die Immobilienbranche können Sie jedes Follow-up, jeden Lead und jedes Geschäft einwandfrei verwalten.

Die ClickUp-Vorlagen für das Immobilien-CRM sind ein zentraler Hub und eine Datenbank, die Ihnen helfen, Geschäfte sicher abzuschließen. Sie liefern wertvolle Daten und Analysen, die eine maximale Personalisierung und verbesserte Entscheidungsfindung ermöglichen.

Ob Sie ein unabhängiger Makler oder Teil eines wachsenden Teams sind, ClickUp kann Leads in loyale Clients verwandeln - ein gut verwalteter Kontakt nach dem anderen! Testen Sie ClickUp noch heute; es ist kostenlos !