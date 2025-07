Kostenlose Vorlagen für Richtlinien zur Anwesenheit von Mitarbeitern für klare Richtlinien am Arbeitsplatz

Sie kennen das sicher: Eine Person meldet sich am Morgen einer voll ausgelasteten Schicht krank, eine andere kommt wieder einmal 30 Minuten zu spät, und schon müssen Sie improvisieren, um den Dienst zu bewältigen.

Ohne klare Richtlinien zur Anwesenheit von Mitarbeitern herrscht Chaos. Unregelmäßige Anwesenheiten können zur Routine werden, und bevor Sie sich versehen, beeinträchtigen Abwesenheiten die Arbeitsmoral und Produktivität Ihres Teams.

Wenn Sie das Problem beheben möchten, ohne jede einzelne Stechuhr zu kontrollieren, kann Ihnen eine strukturierte Vorlage für die Anwesenheitsrichtlinien für Mitarbeiter viel Kopfzerbrechen ersparen.

Dieser Blog bietet Ihnen genau das: eine gebrauchsfertige, rechtskonforme und praktische Vorlage für Unternehmen jeder Größe. Lassen Sie uns gleich loslegen.

Was sind Vorlagen für Richtlinien zur Anwesenheit von Mitarbeitern?

Eine Vorlage für eine Richtlinie zur Anwesenheit von Mitarbeitern ist ein vorformatiertes Dokument, das Ihnen bei folgenden Aufgaben hilft:

Beschreibt die Regeln und Erwartungen eines Unternehmens in Bezug auf die Anwesenheit und Pünktlichkeit der Mitarbeiter

Enthält klare Richtlinien zu geplanten Schichten, Abwesenheitsmeldungen und Urlaubsanträgen

Erläutert den Umgang mit unentschuldigten Fehlzeiten, übermäßiger Abwesenheit und Verstößen gegen die Anwesenheitspflicht

Definieren Sie Begriffe wie entschuldigte Abwesenheiten, Arbeitsverweigerung, vorzeitiges Verlassen des Arbeitsplatzes und aufeinanderfolgende Abwesenheitstage

Verweisen Sie auf die Einhaltung von Bundesgesetzen wie dem Family and Medical Leave Act (FMLA) und dem Americans with Disabilities Act (ADA), damit HR-Teams auf dem Laufenden bleiben

Vorlagen werden häufig verwendet, um einheitliche Dokumentationen in Mitarbeiterhandbüchern, HR-Handbüchern und internen Richtlinien zu erstellen. Sie unterstützen auch den progressiven Disziplinarprozess, einschließlich mündlicher Verwarnungen, schriftlicher Verwarnungen und endgültiger schriftlicher Verwarnungen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Bureau of Labor Statistics gab bekannt, dass die nationale Abwesenheitsquote im Jahr 2024 bei 3,2 % liegen wird, gegenüber 3,1 % im Jahr 2023. Die Hauptursachen für Abwesenheiten sind Verletzungen und Krankheiten.

Was macht eine gute Vorlage für eine Richtlinie zur Anwesenheit von Mitarbeitern aus?

Eine effektive Vorlage für die Anwesenheitsrichtlinien für Mitarbeiter ist klar, spezifisch und entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Sie definiert die Erwartungen für die regelmäßige Anwesenheit, beschreibt, wie unerwartete Abwesenheiten zu melden sind, und legt Regeln für die Einhaltung der geplanten Schichten fest.

Die Schlüsselelemente einer guten Vorlage für eine Richtlinie zur Anwesenheit von Mitarbeitern umfassen: Definitionen von entschuldigten und unentschuldigten Abwesenheiten

Regeln für geplante Schichtzeiten und Arbeitszeiten

Berichterstellung zu Abwesenheiten und Vorankündigungsfristen

Richtlinien für Urlaubsanträge, Geschworenendienst und religiöse Feiertage

Verfahren für den Umgang mit übermäßigen Krankmeldungen, vorzeitigem Verlassen des Arbeitsplatzes und unerwarteten Abwesenheiten

Nachverfolgung von Regeln über Apps zum Ein- und Ausstempeln oder Anwesenheitserfassungssysteme

Schritte einer progressiven Disziplinarpolitik (z. B. mündliche Verwarnung, schriftliche Verwarnung, letzte schriftliche Verwarnung)

Richtlinien für steuerbefreite und nicht steuerbefreite Mitarbeiter

Verweise auf Bundesgesetze, einschließlich FMLA und ADA

Notizen zu Anforderungen für ärztliche Atteste und angemessene Vorkehrungen

Flexibilität für alternative Arbeitsmodelle und Remote-Anwesenheitssysteme

Klare Verfahren zur fallweisen Behandlung von Problemen mit der Anwesenheit

Optionen für Vorlagen zur Anwesenheitsrichtlinie für Mitarbeiter, die es wert sind, gespeichert zu werden

Wenn Sie sich den Kampf mit leeren Seiten sparen und direkt mit der Umsetzung beginnen möchten, sind diese vorgefertigten Vorlagen für Anwesenheitsrichtlinien für Mitarbeiter ein guter Ausgangspunkt. Legen wir los:

1. Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verwalten Sie die Anwesenheitsrichtlinien Ihres Unternehmens mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensrichtlinien

Die Vorlage für Unternehmensrichtlinien von ClickUp bietet einen zentralen Space zum Verfassen, Bearbeiten und Verwalten von Richtlinien. Sie können verwandte Ressourcen verknüpfen, Teammitglieder mit Tags versehen und Ihre Anwesenheitsrichtlinien, Regeln für bezahlte Arbeitszeit und Notizen zur FMLA-Konformität an einem Ort zusammenfassen.

Wenn Sie nach einer noch stärker integrierten Lösung suchen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie!

Für Teams, die die Anwesenheit ohne umständliche Tabellenkalkulationen verfolgen möchten, ist ClickUp Timesheets ein großartiges Feature. Es bietet eine integrierte Möglichkeit, Verstöße gegen die Anwesenheitspflicht, Zeiterfassungen, Genehmigungen und Berichterstellung direkt über die Plattform zu verwalten, die Sie bereits für Ihre Projekte verwenden.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Entwerfen und speichern Sie Richtlinien in einem gemeinsamen Dokument

Taggen Sie HR-Verantwortliche für schnelle und effektive Überprüfungen und Aktualisierungen

Vollständige Versionskontrolle für transparente Richtlinienänderungen

🔑 Ideal für: Teams, die einen übersichtlichen Workspace für Richtlinien, Aufgaben und Updates benötigen.

📑 Fallstudie: RevPartners hat mit den Vorlagen für Kunden-Playbooks von ClickUp die Lieferzeiten um 64 % verkürzt. Durch die Umwandlung komplexer, wiederkehrender Workflows in strukturierte Vorlagen konnten manuelle Übergaben und verstreute Kommunikation vermieden werden. Aufgaben werden jetzt automatisch zugewiesen, die richtigen Personen werden zum richtigen Zeitpunkt benachrichtigt und der Fortschritt kann in Echtzeit verfolgt werden. Durch diese Umstellung konnte der Zeitaufwand für die Organisation der Arbeit reduziert und sichergestellt werden, dass nichts übersehen wird.

2. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterhandbücher klare Erwartungen für Ihre Mitarbeiter fest

Die Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und Verfahren ist ein umfassendes Workflow-Tool zur Organisation und Verwaltung detaillierter Mitarbeiterrichtlinien.

Wenn Ihr freigegebener Kalender Arbeitszeiten erfasst, hält diese Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch die damit verbundenen Erwartungen fest. Sie hilft Ihnen dabei, festzulegen, wie Schichten definiert werden, wie Verspätungen behandelt werden und was als entschuldigte Abwesenheit gilt.

Nutzen Sie diese Vorlagen, um Anwesenheitsrichtlinien zu einem Teil eines umfassenderen, durchsetzbaren Rahmens zu machen, der klar, zugänglich und anpassungsfähig ist.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zum Verfassen oder Überprüfen von Inhalten zu

Schaffen Sie eine sichere Arbeitsumgebung, indem Sie sicherstellen, dass alle Mitarbeiter alle Richtlinien kennen

Verwalten Sie Mitarbeiterhandbücher, Richtlinien und verschiedene Verfahren

Verwenden Sie Status-Tags, um Änderungen an Zeit- und Anwesenheitsregeln nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: HR-Teams, die umfassende Mitarbeiterhandbücher erstellen, die über die Anwesenheit hinausgehen und Richtlinien zu Urlaub, Gehaltsabrechnung und Verfahren enthalten.

🔍 Wussten Sie schon? Fast die Hälfte ( 47 % ) aller Überstunden werden zur Abdeckung von Mitarbeiterabwesenheiten geleistet. Das treibt nicht nur die Arbeitskosten in die Höhe, sondern führt auch zu einer Überlastung des restlichen Teams.

3. Vorlage für ein ClickUp-Mitarbeiterhandbuch

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit den vorgefertigten Abschnitten und Formatierungstools von ClickUp ein ansprechendes, gemeinsam nutzbares Mitarbeiterhandbuch

Die Vorlage für Mitarbeiterhandbücher von ClickUp wurde für eine schnelle Einarbeitung und reibungslose interne Kommunikation entwickelt. HR-Teams können ihre Richtlinien einfügen, Abschnitte in Echtzeit bearbeiten und Aktualisierungen schnell vornehmen.

Die Vorlage enthält vorgefertigte Abschnitte wie „Arbeitszeiten“ und „Kommunikationsrichtlinien“, in denen Erwartungen hinsichtlich Pünktlichkeit, Remote-Arbeit und Urlaub detailliert festgelegt werden können.

Mit einer integrierten Inhaltsübersicht und Tools für die Zusammenarbeit im Team bleibt alles übersichtlich und leicht zugänglich. Für Unternehmen, die Konsistenz und Schnelligkeit wünschen, erledigt dieses Dokument die Arbeit ohne Schnickschnack.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Fügen Sie die Anwesenheitsregeln unter „Arbeitszeiten“ ein und bearbeiten Sie sie

Nutzen Sie Echtzeit-Kommentare, um Fragen zur Anwesenheit schnell zu klären

Fügen Sie verschachtelte Seiten für Urlaub, Verspätungen und Details zur Zeitplanung hinzu

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, die trockene Inhalte aus Handbüchern in ein interaktives Dokument umwandeln möchten, das einfach zu pflegen und freizugeben ist.

Ein Benutzer sagt über die Funktionen von ClickUp:

Wir verwenden ClickUp im Grunde genommen als eine Art To-Do-Liste. Das ist besonders hilfreich für mehrstufige Prozesse, die wir wiederholt durchführen und an denen mehrere Personen beteiligt sind. Wir erstellen eine Vorlage für diesen Prozess, damit wir nichts übersehen, und die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, die ihre Aufgaben erledigen können, erfolgt ganz einfach (automatisch).

Wir verwenden ClickUp im Grunde genommen als eine Art schicke To-Do-Liste. Das ist besonders hilfreich für mehrstufige Prozesse, die wir wiederholt durchführen und an denen mehrere verschiedene Personen beteiligt sind. Wir erstellen eine Vorlage für diesen Prozess, die sicherstellt, dass wir nichts übersehen, und die (automatisch) zwischen den Personen kommuniziert, wenn diese ihre Aufgaben erledigen können.

4. ClickUp-Vorlage für ein erweitertes Mitarbeiterhandbuch

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der erweiterten Handbuchvorlage von ClickUp ein robustes Mitarbeiterhandbuch mit Zeitleisten, Aufgaben und Nachverfolgung

Die Vorlage „Mitarbeiterhandbuch (erweitert)“ von ClickUp geht weit über die Dokumentation grundlegender Richtlinien hinaus. Sie wurde für HR-Teams entwickelt, die Struktur und Skalierbarkeit benötigen.

Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen verfolgen und den gesamten Prozess der Erstellung des Handbuchs wie ein Projekt verwalten, mit anpassbaren Ansichten wie Liste, Kalender und Gantt. Es unterstützt auch die Zusammenarbeit in Echtzeit und automatisierte Workflows, was weniger Mikromanagement und schnellere Rollouts bedeutet.

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Docs Dokumente erstellen, gemeinsam bearbeiten und direkt mit Ihren Workflows verbinden. Von der Erstellung von Richtlinien über die Bearbeitung in Echtzeit bis hin zum Feedback können Sie statische Dokumente in umsetzbare Pläne verwandeln. Weisen Sie Aufgaben zu, fügen Sie benutzerdefinierte Widgets hinzu, betten Sie Medien ein und bewahren Sie alles an einem zentralen Ort auf.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Markieren Sie Abschnitte und versehen Sie neue Mitarbeiter mit Tags, um Fragen schnell zu klären

Richten Sie eine Kalender- oder Gantt-Ansicht ein, um die Zeitleisten für die Einführung von Aktualisierungen der Anwesenheitsrichtlinien und damit verbundenen Schulungen visuell zu verwalten

Gestalten Sie das Handbuch mit GIFs, Diagrammen und anderen visuellen Elementen ansprechend

🔑 Ideal für: Wachsende Teams oder Unternehmen mit mehreren Abteilungen, die ein ansprechendes und gut verwaltetes Mitarbeiterhandbuch benötigen, das mit ihnen mitwächst.

📚 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Unternehmensrichtlinien und -verfahren in Word und ClickUp

5. Vorlage für ClickUp-Mitarbeiterhandbuch

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit den intelligenten Dokument-Tools von ClickUp ein strukturiertes und aktualisierbares Mitarbeiterhandbuch

Die Vorlage für Mitarbeiterhandbücher von ClickUp wurde für Unternehmen entwickelt, die ein ansprechendes Dokument wünschen und keine statische PDF-Datei, die nur Staub sammelt. Mit dieser Vorlage können Sie ein Handbuch erstellen, das sich mit Ihrem Team weiterentwickelt. Es kombiniert umfangreiche Formatierungsoptionen, Aufgabenverfolgung und Automatisierung, sodass Richtlinien immer auf dem neuesten Stand sind und jeder jederzeit Zugriff auf die aktuelle Version hat.

Um diese Flexibilität zu unterstützen, integriert ClickUp leistungsstarke Features, die Ihre Handbücher in dynamische Ressourcen verwandeln.

Das KI-Wissensmanagement von ClickUp verwandelt Ihren gesamten Workspace in ein durchsuchbares Gehirn. Von Richtlinien bis hin zu Wikis – mithilfe von KI liefert es sofortige Antworten in allen Dokumenten, Aufgaben und Kommentaren – ohne langes Suchen. Sie können alte Dateien importieren, den Versionsverlauf verwalten und Berechtigungen sperren, wodurch Ihre interne Wissensdatenbank intelligenter und einfacher zu verwalten wird.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Erwartungen mit übersichtlichen Abschnitten und Meilensteinen fest

Verfolgen Sie Aktualisierungen mit benutzerdefinierten Status, um Überarbeitungen der Anwesenheitsrichtlinien zu organisieren und sichtbar zu machen

Stellen Sie sicher, dass die Anwesenheitsrichtlinien den gesetzlichen Anforderungen und Unternehmensstandards entsprechen, und aktualisieren Sie sie bei Gesetzesänderungen

🔑 Ideal für: HR- und Betriebsteams, die ein leicht zu bearbeitendes, in den Workflow integriertes Handbuch wünschen, das aktuelle Prozesse widerspiegelt und mit organisatorischen Veränderungen mitwächst.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie automatisierte Timesheets mit Genehmigungs-Workflows, um Arbeitszeiten sofort zu sperren und Fehler bei der Gehaltsabrechnung in letzter Minute zu vermeiden. So müssen Sie nicht mehr verpasste Stempelungen nachjagen oder sich mit unübersichtlichen Tabellenkalkulationen herumschlagen.

6. ClickUp-Vorlage für ein HR-Handbuch

Kostenlose Vorlage Legen Sie mit der HR-Handbuchvorlage von ClickUp unternehmensweite Erwartungen fest, um für klare Richtlinien zu sorgen

Die Vorlage für das HR-Handbuch von ClickUp wurde für Teams entwickelt, die einen zentralen, jederzeit zugänglichen Leitfaden benötigen, der alles von Urlaubsansprüchen bis hin zum Verhalten der Mitarbeiter abdeckt.

Dies ist besonders nützlich für Personalabteilungen, die ein schnelles Wachstum oder mehrere Speicherorte verwalten müssen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Handbüchern, die statisch sind und schnell in Vergessenheit geraten, ist diese Vorlage für Personalrichtlinien in Ihrem Workflow integriert.

Sie können Inhalte mit Tabellen organisieren, Bearbeitungen nachverfolgen und Aktualisierungen sofort für Mitarbeiter freigeben.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Legen Sie Richtlinien mit vorstrukturierten Abschnitten und Dokumentformaten fest

Kategorisieren Sie Inhalte mit benutzerdefinierten Feldern für eine schnelle Navigation

Weisen Sie Eigentümern bestimmte Abschnitte des Handbuchs zu

Arbeiten Sie mit Teamleitern über freigegebene Kommentare und Aufgaben zusammen

🔑 Ideal für: HR-Teams, die Handbücher erstellen oder aktualisieren, um die Transparenz im gesamten Unternehmen zu verbessern, manuelle Nacharbeiten zu reduzieren und alle Mitarbeiter über aktuelle Richtlinien auf dem Laufenden zu halten.

📮 ClickUp Insight: 12 % der Arbeitnehmer geben an, dass vollständige Remote-Arbeit ideal ist, während 48 % hybride Setups bevorzugen. Damit die Zusammenarbeit in Remote- oder hybriden Umgebungen jedoch reibungslos funktioniert, benötigen Sie die richtigen Tools. Als die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, beseitigt ClickUp Silos. Speichern Sie Ihre Aufgaben, Dokumente, Chats und Projekte zentral und durchsuchbar in einem einzigen Workspace, damit Ihre Teams immer auf dem gleichen Stand sind – egal, wo sie arbeiten! 💫 Echte Ergebnisse: STANLEY Security verzeichnete dank der nahtlosen Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp eine 80-prozentige Steigerung der Zufriedenheit mit der Teamarbeit.

7. Vorlage für Richtlinienmemos von ClickUp

Kostenlose Vorlage Entwerfen und verteilen Sie Änderungen an Richtlinien schnell mit der bearbeitbaren Vorlage für Richtlinienmemos von ClickUp

Die Vorlage „Richtlinienmemo“ von ClickUp wurde für Manager entwickelt, die interne Richtlinienänderungen schnell und klar umsetzen müssen.

Wenn sich die Anwesenheitsrichtlinien Ihres Unternehmens häufig ändern, bietet diese Vorlage ein zuverlässiges Format, um neue Regeln klar und schnell zu kommunizieren. Sie ist übersichtlich und strukturiert und fasst Schichtrichtlinien, Urlaubsregeln und Anwesenheitserwartungen an einem Ort zusammen.

Sie können Personen mit Tags versehen, Fristen festlegen und Bestätigungen direkt im Memo nachverfolgen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tools für freigegebene Kalender eignet sich dieses Format gut für die Dokumentation und Durchsetzung von Richtlinienentscheidungen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie einheitliche Memos mit anpassbaren Abschnitten

Markieren Sie Stakeholder direkt in Richtlinienentwürfen zur Überprüfung mit Tags

Fügen Sie Schichtpläne oder Urlaubsformulare direkt in die Notiz ein

Verwenden Sie Erinnerungen, um die Bestätigung von Richtlinien nachzuverfolgen

🔑 Ideal für: Teamleiter und Personalverantwortliche, die Richtlinienänderungen oder neue Erwartungen an die Mitarbeiter ohne Verwirrung oder verstreute Unterlagen kommunizieren müssen.

🔍 Wussten Sie schon? US-Unternehmen verlieren jährlich 225,8 Milliarden Dollar durch Fehlzeiten ihrer Mitarbeiter. Das sind 1.685 Dollar pro Mitarbeiter, hauptsächlich aufgrund von ungeplanten Abwesenheiten, Schichtveränderungen und Produktivitätsverlusten.

8. Vorlage für die Unternehmenskultur von ClickUp

Kostenlose Vorlage Definieren und dokumentieren Sie die Werte Ihres Unternehmens mit der Vorlage „Unternehmenskultur“ von ClickUp

Die Vorlage „Unternehmenskultur“ von ClickUp ist ideal für Teams, die mehr als nur Termine abstimmen möchten. Diese Vorlage ist ein strukturierter, bearbeitbarer Space, in dem Sie die Werte, Ziele und Erwartungen Ihres Teams dokumentieren können.

Die Vorlage bietet Ihnen projektähnliche Kontrolle über Initiativen zum Aufbau einer Unternehmenskultur mit benutzerdefinierten Feldern, freigegebenen Dokumenten, Whiteboards und Bearbeitung in Echtzeit. Ganz gleich, ob Sie schnell skalieren oder interne Normen überarbeiten möchten – diese Vorlage gibt Ihrer Kulturstrategie eine konkrete Struktur.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Dokumentieren Sie die Werte, die Mission und die Erwartungen Ihres Unternehmens

Weisen Sie Teams Normen wie Pünktlichkeit oder Schichtabdeckung als Aufgaben zu

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um die Umsetzung von Verhaltensregeln zur Anwesenheit nachzuverfolgen

Legen Sie Erinnerungen für Überprüfungen fest, um Richtlinien auf der Grundlage von Feedback oder Leistungen zu aktualisieren

🔑 Ideal für: Wachsende Teams, die die Identität ihres Unternehmens konkret definieren und alle Mitarbeiter, von der Personalabteilung bis zur Geschäftsleitung, auf gemeinsame Werte und Erwartungen ausrichten möchten.

9. Vorlage für Urlaubsanträge von ClickUp

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Urlaubsnachverfolgung und -genehmigung mit der Vorlage für Urlaubsanträge von ClickUp

Die Vorlage für Urlaubsanträge von ClickUp wurde entwickelt, um Reibungsverluste bei der Urlaubsverwaltung zu vermeiden. Keine verstreuten E-Mails, versäumten Genehmigungen oder Überraschungen in letzter Minute mehr. Es handelt sich um ein vollständig interaktives System, mit dem Mitarbeiter bezahlten Urlaub beantragen, Statusänderungen verfolgen und Benachrichtigungen erhalten können.

Das Setup dieser Vorlage für Urlaubsanträge umfasst benutzerdefinierte Status wie „Genehmigt“, „In Bearbeitung“ und „Abgelehnt“. Sie enthält Felder für die Nachverfolgung von Start- und Enddaten, Antragstypen und sogar digitale Signaturen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Reichen Sie Urlaubsanträge in einem strukturierten Formular ein und genehmigen Sie sie

Teamleiter werden automatisch benachrichtigt, wenn eine Anfrage eingereicht wird

Ansicht aller ausstehenden, genehmigten und abgelehnten Anträge in übersichtlichen Dashboards

Führen Sie ein durchsuchbares Protokoll über die Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter

🔑 Ideal für: Teams, die ein klares, automatisiertes System zur Verwaltung von Abwesenheiten von Mitarbeitern benötigen, um eine einheitliche Genehmigung zu gewährleisten und Terminkonflikte zu vermeiden.

10. ClickUp-Vorlage für Abwesenheitsschreiben

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der Vorlage für Entschuldigungsschreiben von ClickUp schnell professionelle Abwesenheitserklärungen

Die Vorlage für Entschuldigungsschreiben von ClickUp bietet Mitarbeitern und Managern ein professionelles, gebrauchsfertiges Format für die formelle Mitteilung von Abwesenheiten. Ob krankheitsbedingt, aus persönlichen Gründen oder wegen einer juristischen Verpflichtung – dieses Dokument sorgt für Klarheit und Compliance.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, die Berichterstellung zu Abwesenheiten zu standardisieren. So kann die Personalabteilung die Dokumentation leichter nachverfolgen und in der Personalakte ablegen, wodurch die Einhaltung der Anwesenheitsrichtlinien gewährleistet wird.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Füllen Sie Abwesenheitsdaten schnell mit einem geführten Dokumentformat aus

Geben Sie den Grund, das Datum und alle erforderlichen Belege an

Benutzerdefinierte Briefe für Schule, Arbeit oder den privaten Gebrauch

Speichern Sie eingereichte Schreiben in einem freigegebenen ClickUp-Ordner

🔑 Ideal für: Personalabteilungen oder Teamleiter, die den Abwesenheitsmanagementprozess formalisieren und vage oder inkonsistente Dokumentationen bei unentschuldigten Abwesenheiten vermeiden möchten.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine Version der Checkliste als Schnellreferenz für Manager, die sich mit Anwesenheitsproblemen befassen. Richtlinien sind großartig, aber niemand möchte mitten in der Schicht 12 Seiten durchblättern. Erstellen Sie eine komprimierte Checkliste mit den wichtigsten Maßnahmen, die Teamleiter bei Anwesenheitsproblemen ergreifen können.

11. ClickUp-Vorlage für Abwesenheitspläne

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage „Abwesenheitsplan“ von ClickUp können Sie auch bei Abwesenheiten im Team den Aufgabenfluss aufrechterhalten

Die Vorlage für Abwesenheitspläne von ClickUp ist Ihr Sicherheitsnetz, wenn Teammitglieder nicht verfügbar sind. Sie hilft Ihnen dabei, die Delegierung von Aufgaben, Zeitleisten und Verantwortlichkeiten zu skizzieren, ohne den Schwung zu verlieren.

Dank spezieller Ansichten wie dem Abwesenheitskalender und dem Vorabgenehmigungsprozess weiß jeder, wer wann für was zuständig ist. Sie können Anfragedetails wie Urlaubsart, Urlaubstage und ausstehende Aufgaben, die delegiert werden müssen, in einem einzigen optimierten System nachverfolgen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Team-Mitgliedern für Backups Verantwortlichkeiten zu

Verwenden Sie einen gemeinsamen Kalender, um Zeitleisten für die Abdeckung zu erstellen

Richten Sie Erinnerungen und Nachfassaktionen für wichtige Termine ein

🔑 Ideal für: Manager und Teamleiter, die einen reibungslosen Ablauf bei geplanten Abwesenheiten ohne die üblichen Last-Minute-Hektik oder ausgelassene Aufgaben wünschen.

12. ClickUp Vorlage für Aufgaben zur Abwesenheitsregelung

Kostenlose Vorlage Delegieren Sie Verantwortlichkeiten nahtlos mit der ClickUp-Aufgabenvorlage „Abwesenheitsplan“

Die Vorlage „Plan für Abwesenheitsvertretung“ von ClickUp eignet sich perfekt für die tägliche Schichtplanung und die Aufrechterhaltung der Projektarbeit, wenn Teammitglieder abwesend sind.

Diese Version auf Aufgabenebene ist detaillierter, sodass Sie Verantwortlichkeiten nach bestimmten Ergebnissen aufteilen, Backups zuweisen und den Fortschritt mithilfe von Abhängigkeiten und Prioritäts-Tags nachverfolgen können.

Das funktioniert gut bei kurzen Abwesenheiten, unerwarteten Ausfällen oder wechselnden Schichten, bei denen häufig Vertretungen organisiert werden müssen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Eigentümern von Schlüsseln für wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit der Anwesenheit Backups zu

Verwenden Sie die Kalender-Ansicht , um Check-ins und Fristen zu planen

Automatisieren Sie Erinnerungen für bevorstehende Abwesenheiten

🔍 Wussten Sie schon? Der durchschnittliche Produktivitätsverlust durch ungeplante Abwesenheiten ist mit 36,6 % am höchsten, während der durchschnittliche Produktivitätsverlust durch geplante Abwesenheiten bei 22,6 % liegt.

13. ClickUp-Vorlage für Urlaubskalender

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter mit der visuellen und vollständig anpassbaren PTO-Kalender-Vorlage von ClickUp

Die PTO-Kalender-Vorlage von ClickUp vereinfacht die Nachverfolgung, wer wann anwesend ist und wer nicht. Diese Vorlage wurde für HR-Teams und Manager entwickelt und bietet mehrere Ansichten, darunter eine PTO-Datenbank, ein Antragsformular und einen Kalender, in dem anstehende Abwesenheiten auf einen Blick angezeigt werden.

Mit benutzerdefinierten Feldern für Urlaubsgründe, Genehmiger und Urlaubstage erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit über die Verfügbarkeit Ihres Teams und Urlaubsanträge, ohne manuell nachfassen zu müssen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Genehmigen, ablehnen oder überprüfen Sie Anfragen mit Statusaktualisierungen

Alle Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter in einem einzigen gemeinsamen Kalender anzeigen

Erfassen Sie Urlaubsdetails über ein Antragsformular

Zentralisieren und verwalten Sie Urlaubsaufzeichnungen für Audits und Planungen

🔑 Ideal für: HR-Teams, die hybride oder verteilte Belegschaften verwalten und eine übersichtliche, nachverfolgbare und gemeinsam nutzbare Lösung für die Verwaltung von bezahlten Abwesenheiten und unerwarteten Fehlzeiten benötigen.

14. ClickUp-Vorlage für Mitarbeiterpläne

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp flexible und effiziente Schichtpläne

Die Vorlage für Mitarbeiterpläne von ClickUp wurde für Teams entwickelt, die Schichten, Verfügbarkeit und Workload-Ausgleich koordinieren müssen – ganz ohne chaotische Tabellenkalkulationen. Ganz gleich, ob Sie Stundenkräfte oder funktionsübergreifende Teams verwalten, mit dieser Vorlage können Sie smarter planen.

Es umfasst spezielle Ansichten wie Wochenplan, Mitarbeiterkapazität und Status-Board sowie Felder zur Nachverfolgung von Arbeitskosten, Stundensätzen und Schichtleitern.

Außerdem erhalten Sie integrierte Features für Zeiterfassung und Automatisierung, um Überbuchungen zu vermeiden und die Verwaltung geplanter Schichten zu vereinfachen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Schichten basierend auf der Verfügbarkeit und Kapazität Ihrer Mitarbeiter

Weisen Sie Aufgaben zu, die an bestimmte Zeitblöcke oder wöchentliche Ziele gebunden sind

Verfolgen Sie Arbeitskosten und markieren Sie Probleme bei der Planung

Verwenden Sie visuelle Boards, um Zeitpläne auf einen Blick zu überprüfen und anzupassen

🔑 Ideal für: Teamleiter und Personalverantwortliche, die Schichtpläne, Urlaubstage und die Erledigung täglicher Aufgaben im Blick behalten müssen, insbesondere wenn sie mehrere Abteilungen oder wechselnde Arbeitspläne koordinieren.

🎐 Bonus-Tipp: Erstellen Sie verknüpfte SOPs für Sonderfälle. Anstatt jedes „Was wäre wenn“ in das Hauptdokument zu packen, verlinken Sie komplexe Fälle wie längere krankheitsbedingte Abwesenheiten, Sonderregelungen oder FMLA-Anträge mit kurzen SOPs. So bleibt das Dokument übersichtlich und dennoch vollständig.

15. ClickUp-Vorlage für Mutterschaftsurlaub

Kostenlose Vorlage Planen Sie Zeitleisten für Mutterschaftsurlaub und Übergaben mit der Vorlage für Mutterschaftsurlaub von ClickUp

Die Vorlage für Mutterschaftsurlaub von ClickUp macht das Rätselraten bei der Vorbereitung längerer Abwesenheiten vom Arbeitsplatz überflüssig. Sie hilft werdenden Team-Mitgliedern, wichtige Termine zu organisieren, Verantwortlichkeiten zu delegieren und Urlaubsdetails mit minimalem Stress zu kommunizieren. So können Sie die Zeit mit dem neuen Mitglied in Ihrem Leben genießen, ohne sich um die Arbeit kümmern zu müssen!

Die Vorlage basiert auf einem Whiteboard- und Aufgabensystem und unterstützt die Nachverfolgung von Meilensteinen, Workload-Übergängen und die Planung der Rückkehr an den Arbeitsplatz.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfassen Sie wichtige Urlaubstermine und Pläne für die Rückkehr an den Arbeitsplatz auf einer Karte

Organisieren Sie Checklisten für die Planung vor und nach Urlaubszeiten

Halten Sie alle Beteiligten mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden

🔑 Ideal für: HR-Teams und werdende Mitarbeiter, die eine strukturierte, unkomplizierte Möglichkeit suchen, Mutterschaftsurlaub zu verwalten, ohne den Teamablauf zu stören.

16. ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Anwesenheitslisten, wer anwesend ist, wer zu spät kommt und wer abwesend ist

Die Vorlage für Anwesenheitslisten von ClickUp ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool zur Erfassung der Anwesenheit von Mitarbeitern. Obwohl sie für die Anwesenheit in der Schule entwickelt wurde, kann sie leicht angepasst werden, um unentschuldigte Abwesenheiten zu kennzeichnen und Trends im Laufe der Zeit zu überprüfen.

Es enthält benutzerdefinierte Felder wie „Lektion des Tages“, „Name des Klassenzimmers“ und „E-Mail“, die Sie in „Abteilungsname“, „Team“ usw. umbenennen können. Dadurch eignet es sich ebenso gut für Schulungsprogramme wie für die tägliche Anwesenheitserfassung Ihrer Mitarbeiter.

Ganz gleich, ob Sie die Teilnahme an geplanten Schichten oder Verspätungen überwachen möchten – mit dieser Vorlage für Anwesenheitslisten erhalten Sie eine klare, durchsuchbare Sichtbarkeit der Vorgänge vor Ort.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfassen Sie die Anwesenheit mit Status-Updates per Klick (anwesend, abwesend, verspätet, geplant)

Sammeln Sie Kontaktdaten und Notizen zu Aufgaben für jeden einzelnen Mitarbeiter

Visualisieren Sie Anwesenheitsprotokolle in Kalender- oder Listenansichten

Erkennen Sie Anwesenheitsmuster und lösen Sie bei Bedarf Folgemaßnahmen aus

🔑 Ideal für: HR-Teams, Ausbilder oder Teamleiter, die eine schnelle und organisierte Möglichkeit suchen, Anwesenheiten zu verfolgen, Probleme zu melden und ordentliche Aufzeichnungen zu führen, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie eine Dienstplanungssoftware mit Echtzeit-Verfügbarkeitsaktualisierungen und Konfliktwarnungen, um Schichten schneller zu besetzen und Überschneidungen zu vermeiden, insbesondere in Spitzenzeiten oder bei Personalmangel.

17. Vorlage für Anwesenheitsrichtlinien von greytHR

via greytHR

Die Vorlage für Anwesenheitsrichtlinien von greytHR ist ein formelles, HR-konformes Dokument. Sie eignet sich perfekt für Unternehmen, die Klarheit über Abwesenheiten von Mitarbeitern, geplante Schichten, Lohnausfälle (LOP) und Disziplinarmaßnahmen benötigen.

Die Vorlage wird als Word-Dokument zum Herunterladen bereitgestellt und enthält Regeln für die Anwesenheitsnachverfolgung, Konsequenzen bei Verspätungen und genehmigte Abwesenheiten im Rahmen eines progressiven Strafsystems. Die Richtlinie enthält auch Einzelheiten zu Arbeitsverweigerung, Einhaltung der Stechuhrpflicht und zu unentschuldigten Abwesenheiten.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Kommunizieren Sie Anwesenheitsregeln und Bedingungen für Abwesenheiten

Legen Sie Schwellenwerte für verspätetes Erscheinen und vorzeitiges Verlassen des Arbeitsplatzes fest

Wenden Sie ein progressives Disziplinarverfahren bei Verstößen an

Legen Sie fest, wie mit FMLA, unplanmäßigen Abwesenheiten und krankheitsbedingten Fehlzeiten umgegangen werden soll

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche oder Betriebsleiter, die eine sofort einsatzbereite Vorlage für Anwesenheitsrichtlinien benötigen, die den lokalen Gesetzen und internen Verfahren entspricht.

✨ Bonus-Tipp: Fügen Sie Ihren Dokumenten Beispiele aus der Praxis hinzu. Abstrakte Regeln werden nicht befolgt. Fügen Sie Beispiele wie „Was gilt als entschuldigte Abwesenheit?“ oder „Was passiert, wenn jemand zwei Schichten hintereinander nicht erscheint?“ hinzu, um die Erwartungen klarer zu formulieren und leichter durchzusetzen.

18. Vorlage für eine Richtlinie zur Anwesenheit von Mitarbeitern von Workable

über Workable

*die Vorlage für die Anwesenheitsrichtlinie für Mitarbeiter von Workable ist ein umfassendes Dokument, das für den Umgang mit Verspätungen, Fehlzeiten, Arbeitsverweigerung und progressiven Disziplinarmaßnahmen entwickelt wurde.

Gemeinsame Kalender zeigen zwar, wer wann arbeitet, aber diese Vorlage erklärt auch, warum und wie, z. B. wie Abwesenheiten gemeldet werden, was als Verspätung gilt und wann Abwesenheiten zu einem Problem werden.

Wenn Ihr Unternehmen auf Planungstools angewiesen ist, sorgt diese Richtlinie für Struktur im Hintergrund, sodass die Anwesenheit konsistent verwaltet werden kann.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie Begriffe wie Fehlzeiten, Verspätungen und Präsentismus klar und eindeutig

Richten Sie Protokolle für die Berichterstellung bei Abwesenheiten und die Beantragung von bezahltem Urlaub ein

Legen Sie Konsequenzen für chronische Fehlzeiten oder unentschuldigtes Fernbleiben fest

Statten Sie Manager mit Tools aus, um Probleme mit der Anwesenheit konstruktiv zu lösen

🔑 Ideal für: HR-Teams oder Geschäftsinhaber, die eine umfassende Vorlage für eine mitarbeiterorientierte Richtlinie zur Anwesenheitserfassung benötigen, die die Verantwortlichkeit sicherstellt.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie versionskontrollierte Vorlagen mit Genehmigungshistorie. Richtlinienveränderungen sind an der Tagesordnung – verfolgen Sie, wer was wann geändert hat. Verwenden Sie ClickUp-Dokumente für Versionshistorie und Zugriffskontrollen, damit die Personalabteilung immer mit der neuesten Version arbeitet.

19. Beispiel für eine Vorlage für eine Richtlinie zur Anwesenheit von Mitarbeitern von Forbes. com

via Forbes

Diese Vorlage für Anwesenheitsrichtlinien von Forbes wurde für HR-Teams entwickelt, die einen sofort einsetzbaren Rahmen mit klaren Regeln für Abwesenheiten, Verspätungen und Disziplinarmaßnahmen benötigen. Sie enthält grundlegende Erwartungen, von Arbeitszeiten und Karenzzeiten bis hin zu Auslösern für die Aufgabe einer Tätigkeit und Anforderungen für ärztliche Notizen.

Die Struktur ist sofort einsatzbereit und lässt sich ideal anpassen, indem Werte für Gnadenminuten, Benachrichtigungsfristen und Disziplinarmaßnahmen eingegeben werden. Außerdem enthält sie ein integriertes Formular zur Bestätigung durch den Mitarbeiter, um die Einhaltung der Vorschriften formell zu dokumentieren.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Definieren Sie klare Regeln für entschuldigte und unentschuldigte Abwesenheiten

Passen Sie Schwellenwerte für Kündigungen, Achtungen und disziplinarische Meetings an

Legen Sie strukturierte Urlaubsregeln für Krankheitstage, Urlaub und vorzeitiges Verlassen des Arbeitsplatzes fest

Fügen Sie eine unterschriebene Bestätigung hinzu, um die Zustimmung der Mitarbeiter zu den Anwesenheitsbedingungen sicherzustellen

🔑 Ideal für: Kleine bis mittelständische Unternehmen, die ein unkompliziertes Rahmenwerk für die Anwesenheitserfassung suchen, das Raum für eigene Besonderheiten bietet und sofort teamübergreifend eingeführt werden kann.

20. Vorlage für Anwesenheitsrichtlinien von AIHR

über AIHR

die Vorlage für Anwesenheitsrichtlinien von AIHR* sorgt für Klarheit, Verantwortlichkeit und eine rechtskonforme Grundlage für das Anwesenheitsmanagement Ihres Unternehmens. Sie wurde für HR-Teams entwickelt, die vage Regeln hinter sich lassen und eine skalierbare, durchsetzbare Richtlinie erstellen möchten.

Die Vorlage enthält rechtliche Hinweise, Methoden zur Zeiterfassung, Disziplinarmaßnahmen und sogar vorausschauende Personalanalysen, mit denen Sie Abwesenheitstrends erkennen können. Außerdem unterstützt sie das Wohlbefinden der Mitarbeiter durch die Integration von Beratungsangeboten und flexiblen Reaktionsrahmen.

⭐ Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfassen Sie die Anwesenheit über elektronische Systeme, Zeiterfassungsgeräte oder mobile Apps

Führen Sie abgestufte Disziplinarmaßnahmen ein, darunter PIPs und Auslöser für Kündigungen

Verwalten Sie vertrauliche Unterlagen, die von der Personalabteilung verwaltet werden, mit Zugriff auf Vorgesetzte

Integrieren Sie die Einhaltung von FMLA- und ADA-Vorschriften mit dokumentierten Support-Pfaden

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche, die ein formalisiertes, compliance-konformes Rahmenwerk für die Anwesenheitserfassung mit integrierter Flexibilität benötigen.

Erstellen, verfolgen und setzen Sie Ihre Anwesenheitsrichtlinien mit ClickUp durch

Die Erstellung einer soliden Richtlinie zur Anwesenheit von Mitarbeitern schützt Sie nicht nur vor Nichterscheinen, sondern setzt auch klare Maßstäbe für Verantwortlichkeit, Konsistenz und Zusammenarbeit im Team.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Team leiten oder mehrere Abteilungen verwalten – mit der richtigen Vorlage können Sie Ihre Richtlinien schnell und stressfrei umsetzen.

Mit diesen 20 vorgefertigten Vorlagen für Anwesenheitsrichtlinien können Sie Erwartungen definieren, Genehmigungen optimieren und Compliance gewährleisten, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um auf Vorlagen zuzugreifen, die Anwesenheitserfassung zu automatisieren und Ihre Richtlinien in echte, nachverfolgbare Workflows umzuwandeln.