Die 10 besten benutzerfreundlichen Apps für gemeinsame To-Do-Listen für 2025

Es beginnt mit einer einfachen Frage: „Hat schon jemand den Hund gefüttert?“ oder „Wer arbeitet an den Präsentationsfolien?“ Das eine ist eine Hausarbeit, das andere ein Teamprojekt, aber beide erfordern, dass alle Beteiligten synchronisiert sind.

Das ist nicht immer einfach, wenn die Aufgaben über Gruppenchats, Notizbücher oder das Gedächtnis einzelner Personen verstreut sind. 📒

Eine App für gemeinsame To-Do-Listen bietet allen einen Ort, an dem sie nachverfolgen können, was zu erledigen ist, wer dafür zuständig ist und was bereits erledigt wurde. In diesem Blogbeitrag haben wir benutzerfreundliche Apps zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, den Überblick zu behalten.

Legen wir los!

Die besten Apps für freigegebene To-Do-Listen auf einen Blick

Hier ist eine Übersicht der besten Apps, mit denen Sie ein System für To-do-Listen erstellen können. 📸

Tool Beste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp Farbcodierte Familienkalender, gemeinsame Einkaufslisten, Essensplanung, Whiteboards für die Zusammenarbeit und Tagebücher Einzelpersonen, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan verfügbar; Anpassung für Unternehmen verfügbar Todoist Eingabe in natürlicher Sprache, visuelle Diagramme zur Produktivität, geschachtelte Unteraufgaben, Erinnerungen basierend auf dem Speicherort Einzelpersonen, kleine Unternehmen Free-Plan; kostenpflichtige Version ab 2,50 $ pro Monat Lovewick Gemeinsame Aufgabenverteilung, Budgetplanung für Paare, private Überraschungen, Dashboard für Beziehungen Einzelpersonen, Paare Free-Plan; kostenpflichtige Version ab 9,90 $ pro Monat Trello Kanban-Boards, kartenbasierte Workflows, Anhänge mit Checklisten, Regeln für die Automatisierung (Butler) Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan; kostenpflichtige Version ab 6 $ pro Monat Any. do Geräteübergreifende Synchronisierung, tägliche Aufgabenplanung (Moment), freigegebene Listen, einheitliche Aufgaben- und Kalenderansicht Einzelpersonen, kleine Unternehmen, Familien Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 7,99 $/Monat Cozi Benutzerdefinierte Felder, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, visuelle Projektansichten und automatisierte Workflows Familien, Einzelpersonen Free-Plan; Benutzerdefinierte Preise Microsoft Loop Echtzeit-Zusammenarbeit, Synchronisierung von Komponenten über Teams/Outlook, adaptive Tabellen, eingebettete Aufgabenlisten Mittelständische Unternehmen, Unternehmen Bezahlte Pläne beginnen bei 7,20 $/Monat für Teams und 12,99 $/Monat für Haushalte Asana Benutzerdefinierte Felder, Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, visuelle Projektansichten, automatisierte Workflows Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, Unternehmen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Monat Notion Verknüpfte Datenbanken, in Dokumente eingebettete Aufgaben, Dashboards, anpassbare Vorlagen Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen Free-Plan; kostenpflichtige Pläne ab 12 $ pro Monat Google Keep Gemeinsame Checklisten in Echtzeit, mobiles Scannen von Notizen in Text, nahtlose Übertragung von Dokumenten Einzelpersonen, Paare, Familien Kostenlos mit einem Google-Konto

Was sollten Sie bei einer App für gemeinsame To-Do-Listen beachten?

Die richtige App für gemeinsame To-do-Listen schafft Ordnung, optimiert die Zusammenarbeit und passt sich Ihrem Workflow an. Darauf sollten Sie bei einem Tool achten:

Intuitive Benutzeroberfläche: Vereinfacht die Erstellung von Aufgaben und die Navigation und gewährleistet so eine schnelle Einführung in Teams mit unterschiedlichen Kenntnisständen

Echtzeit-Synchronisierung: Aktualisiert persönliche Aufgaben sofort auf allen Geräten und verhindert so verpasste Termine oder doppelten Aufwand

Flexible Berechtigungen: Ermöglicht benutzerdefinierten Zugriff, wie Administratorsteuerungen oder Nur-Ansicht-Modi, für eine sichere Zusammenarbeit

Aufgabenkategorisierung: Gruppieren Sie To-dos mit Tags, Gruppieren Sie To-dos mit Tags, Prioritätenlisten oder Projektordnern für mehr Übersichtlichkeit

Nahtlose Integrationen: Verbindet sich mit Tools wie Slack, Google Apps oder Microsoft Outlook für einheitliche Workflows

Automatische Erinnerungen: Liefert zeitnahe Benachrichtigungen zu bevorstehenden Terminen oder Änderungen, damit Liefert zeitnahe Benachrichtigungen zu bevorstehenden Terminen oder Änderungen, damit Sie den Überblick über Ihre Aufgaben behalten

Mobile Zugänglichkeit: Unterstützt die Aufgabenverwaltung für unterwegs mit robusten, benutzerfreundlichen Apps für Android- und iOS-Benutzer

Fortschritts-Nachverfolgung: Visualisiert die Erledigung von Aufgaben durch intuitive Diagramme oder Status-Dashboards für klare Einblicke

🧠 Wissenswertes: Die Reihenfolge Ihrer Liste ist wichtig. Menschen neigen dazu, die ersten Elemente einer Liste zuverlässiger abzuschließen, was als Primacy-Effekt bezeichnet wird. Aus diesem Grund empfehlen Produktivitäts-Experten, die wichtigste Aufgabe ganz oben auf die Liste zu setzen, auch wenn es sich dabei um die Aufgabe handelt, die Sie am ehesten vermeiden würden.

Die 10 besten Apps für gemeinsame To-Do-Listen

Suchen Sie nach einer App für gemeinsame To-Do-Listen, die keinen digitalen Staub ansammelt? Hier finden Sie Optionen, die für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind. 🗃️

1. ClickUp (Am besten geeignet für die Vereinheitlichung von Aufgaben, Projekten und Teamzusammenarbeit)

Gemeinsame Aufgaben scheitern oft daran, dass es keinen zentralen Ort gibt, an dem man nachverfolgen kann, was bereits erledigt ist, was noch zu tun ist und wer dafür verantwortlich ist.

Aufgaben mit ClickUp-Listen teilen und nachverfolgen Gruppieren Sie gemeinsame Aufgaben nach Themen mit ClickUp-Listen

ClickUp behebt das. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

ClickUp Listen

Alles in ClickUp beginnt mit einer Liste.

In ClickUp-Listen werden verwandte Aufgaben gespeichert – gruppiert nach Projekt, Routine oder gemeinsamem Ziel.

Nehmen wir an, Sie führen einen Haushalt. Sie haben vielleicht Listen für „Wöchentliche Aufgaben“, „Essensplanung“ und „Schulangelegenheiten“. Jede Liste gibt Ihnen einen klaren Überblick über die anstehenden Aufgaben in diesem Bereich und erleichtert es Ihnen, sich zu konzentrieren, ohne sich in nicht zusammenhängenden Arbeiten zu verlieren.

ClickUp Aufgaben

Verwalten Sie gemeinsame Aufgaben mit den Aufgaben, Unteraufgaben und Checklisten von ClickUp

Innerhalb jeder Liste erstellen Sie ClickUp-Aufgaben. Jede Aufgabe enthält alles, was Sie benötigen, um sie zu erledigen: einen Titel, eine Beschreibung, einen Mitarbeiter, ein Fälligkeitsdatum, einen Status und sogar Unteraufgaben.

In einer Arbeitsumgebung könnte ein Produktteam beispielsweise eine Aufgabe namens „E-Mail-Entwurf starten“ hinzufügen und diese dem Texter zuweisen. Anschließend können Unteraufgaben wie „Entwurf schreiben“, „Feedback einholen“ und „Betreffzeile finalisieren“ hinzugefügt und jeweils an die richtige Person delegiert werden.

Sie können sich auch dieses Video ansehen, um Aufgaben besser zu priorisieren.

So kommt niemand in Verzug und niemand macht doppelte Arbeit.

ClickUp Vorlage für tägliche To-Do-Liste

Kostenlose Vorlage Beginnen Sie jeden Tag mit einem übersichtlichen, wiederverwendbaren Layout mithilfe der Vorlage „Tägliche To-Do-Liste“

Wenn Sie jeden Tag die gleichen Aufgaben wiederholen, wird das Erstellen von To-Do-Listen schnell langweilig. Die Vorlage für tägliche To-Do-Listen von ClickUp spart Ihnen hier Zeit.

Die Vorlage für die To-Do-Liste wurde entwickelt, um Teams und Haushalten dabei zu helfen, ihren Tag klar zu strukturieren. Sie enthält vordefinierte Aufgaben wie Morgenroutine, Nachmittagsroutine und Abendroutine. Unter diesen Aufgaben finden Sie Unteraufgaben wie Buch lesen, Ruhezeit, Meditationsspaziergang und vieles mehr.

Es gibt auch benutzerdefinierte Felder in ClickUp, in denen Sie Notizen festhalten, Ihre Serie verfolgen und Aufgaben kategorisieren können.

ClickUp Automatisierungen

Sobald die Struktur steht, können kleine Aufgaben wie Benachrichtigungen und Aktualisierungen die Arbeit dennoch verlangsamen. ClickUp Automatisierung hilft dabei, diese zu optimieren.

Reduzieren Sie manuelle Aktualisierungen mit der Automatisierung von ClickUp

Sie können Regeln festlegen, die Aufgaben automatisch verschieben, Aktualisierungen senden oder Mitarbeiter ändern, wenn bestimmte Auslöser erfüllt sind. In einem geschäftigen Haushalt könnten Sie beispielsweise eine Automatisierung erstellen, die eine Aufgabe nach dem Abhaken in den Status „Fertiggestellt“ verschiebt oder wöchentliche Aufgaben jeden Monday-Morning neu zuweist.

Die besten Features von ClickUp

Verfolgen Sie Ihren Tag mit intelligenten Vorschlägen: Lassen Sie Lassen Sie ClickUp Kalender Aufgaben automatisch nach Priorität und Verfügbarkeit planen und sparen Sie Zeit bei der manuellen Planung

Verschieben Sie To-dos mit dem Drag-and-Drop-Feature im ClickUp-Kalender

Synchronisierung zwischen Kalendern: Verbinden Sie Google, Outlook oder Apple Kalender mit ClickUp, damit alle Ihre Kalenderereignisse automatisch angepasst werden

Fortschrittsberichte erstellen: Bitten Sie Bitten Sie ClickUp Brain , die Fortschritte Ihres Teams oder Haushalts zusammenzufassen und KI für alltägliche Aufgaben zu nutzen

Weisen Sie Elemente für schnelle Aktionen zu: Kommunizieren Sie schnell und verteilen Sie Aufgaben mit Kommunizieren Sie schnell und verteilen Sie Aufgaben mit ClickUp Assign Comments , sodass alles, was mit der Aufgabe zu tun hat, an einem Ort bleibt

Automatisieren Sie Workflows über Apps hinweg: Erstellen Sie Auslöser, die Daten automatisch zwischen Tools verschieben, z. B. das Festlegen wiederkehrender Fälligkeitsdaten oder das Verschieben von Aufgaben zwischen Projekt-Boards

Auf externe Dokumente zugreifen: Betten Sie Google Docs, Tabellen und sogar Websites mit Betten Sie Google Docs, Tabellen und sogar Websites mit ClickUp-Integrationen direkt in Aufgaben ein, sodass Sie alles haben, was Sie brauchen, ohne die App zu verlassen

Limits von ClickUp

Zu viele benutzerdefinierte Optionen können für Erstbenutzer verwirrend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.215 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (4.455+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

ClickUp ist äußerst hilfreich für die Verwaltung von Aufgaben und die Organisation aller Informationen an einem Ort. Die Plattform ist sehr intuitiv, bietet ein hohes Maß an Benutzerdefinierung und erleichtert die Priorisierung von Aktivitäten und die Einhaltung von Fristen. Insbesondere die Aufgabenverwaltung hat die Produktivität unseres Teams erheblich verbessert, und die Möglichkeit, alles über Dashboards und Listen anzuzeigen, ist ein echter Game-Changer. Ich benutze es jeden Tag, den ganzen Tag lang, und habe es bereits mit einigen anderen Apps wie Toogl Track, Google Kalender und Microsoft Outlook integriert.

ClickUp ist äußerst hilfreich, um Aufgaben zu verwalten und alles an einem Ort zu organisieren. Die Plattform ist sehr intuitiv, bietet ein hohes Maß an Benutzerdefinierung und macht es einfach, Aktivitäten zu priorisieren und Termine einzuhalten. Insbesondere die Aufgabenverwaltung hat die Produktivität unseres Teams erheblich verbessert, und die Möglichkeit, alles über Dashboards und Listen anzuzeigen, ist ein echter Game-Changer. Ich benutze es jeden Tag, den ganzen Tag lang, und habe es bereits mit einigen anderen Apps wie Toogl Track, Google Kalender und Microsoft Outlook integriert.

2. Todoist (Am besten geeignet für eine ausgewogene Mischung aus Einfachheit und leistungsstarken Features)

via Todoist

Vielleicht fühlen Sie sich von komplexen Projektmanagement-Tools überfordert. Todoist trifft genau die richtige Balance zwischen Einfachheit und Funktionalität.

Die übersichtliche Benutzeroberfläche verbirgt leistungsstarke Organisations-Features. Sie können gemeinsame Projekte für alles Mögliche erstellen, von der Planung eines Urlaubs mit Freunden bis hin zur Koordination von Arbeitsfristen mit Teamkollegen. Die natürliche Spracheingabe ist besonders hervorzuheben – durch die Eingabe von „Bericht jeden Freitag senden“ werden automatisch wiederholende Aufgaben eingerichtet.

Die besten Features von Todoist

Richten Sie standortbasierte Erinnerungen ein, die Sie über die Einkaufsliste informieren, sobald Sie Ihren Supermarkt betreten

Teilen Sie komplexe Projekte in drei Ebenen mit geschachtelten Unteraufgaben auf, damit auch komplizierte Projekte übersichtlich bleiben

Verfolgen Sie den Fortschritt mit visuellen Diagrammen, die die tägliche, wöchentliche und monatliche Produktivität auf einen Blick zeigen

Greifen Sie in Echtzeit auf gemeinsame Listen zu und aktualisieren Sie diese auf Android-, Windows-, Web- oder Apple-Geräten

Limits von Todoist

Der Free-Plan ist auf nur fünf aktive Projekte limitiert

Anhänge größer als 25 MB können nicht an Aufgaben angehängt werden

Kommentare und Aufgabenverlauf sind nur in der kostenpflichtigen Version verfügbar

Preise für Todoist

Anfänger: Kostenlos

Pro: 2,5 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2: 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.585 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Todoist?

Eine G2-Rezension drückt es so aus:

Für mich ist Todoist wie ein Lebensretter. Es war einfach einzurichten und hilft mir wirklich dabei, alles in übersichtliche To-Do-Listen zu bringen, selbst bei großen Projekten mit meinem Team. Außerdem lassen sich Termine ganz einfach ändern.

Für mich ist Todoist wie ein Lebensretter. Es war einfach einzurichten und hilft mir wirklich dabei, alles in übersichtliche To-Do-Listen zu bringen, sogar für große Projekte mit meinem Team. Außerdem lassen sich Termine ganz einfach ändern.

🔍 Wussten Sie schon? Es gibt einen psychologischen Grund, warum Sie immer wieder an unerledigte Aufgaben denken. Dies wird als Zeigarnik-Effekt bezeichnet – Ihr Gehirn hält diese Elemente wie Registerkarten in einem Browser offen, bis Sie sie erledigen oder auslagern. Wenn Sie sie aufschreiben, können Sie sie mental loslassen.

3. Lovewick (Am besten für Paare, die gemeinsam Haushaltsaufgaben verwalten)

via Lovewick

Stellen Sie sich eine App vor, die speziell für Unterhaltungen zwischen Partnern darüber entwickelt wurde, wer was zu erledigen hat. Das ist Lovewick. Im Gegensatz zu allgemeinen Aufgabenmanagern wurde diese App von Grund auf für Sie und Ihren Partner entwickelt, die sich ein Zuhause teilen.

Die App konzentriert sich darauf, die Haushaltsführung mehr wie eine Teamleistung erscheinen zu lassen. Sie fördert die gleichberechtigte Eigentümerschaft an Aufgaben durch clevere Erinnerungen und ein Feature zur ausgewogenen Verteilung.

Die besten Features von Lovewick

Erstellen Sie wiederkehrende Haushaltsroutinen, die automatisch zwischen den Partnern wechseln, damit nicht immer einer jede Woche putzen muss

Verfolgen Sie gemeinsame Ausgaben und Budgetziele zusammen mit Aufgaben, um Ihre Miete, Nebenkosten und Lebensmitteleinkäufe an einem Ort zu verwalten

Nutzen Sie das Dashboard für Beziehungen, um fertiggestellte Aufgaben zu feiern und sicherzustellen, dass die Aufgaben im Haushalt langfristig ausgewogen verteilt bleiben

Planen Sie besondere Anlässe und Überraschungstermine in einem privaten Bereich, auf den Ihr Partner bis zum Stichtag keinen Zugriff hat

Einschränkungen von Lovewick

Eingeschränkte Integration mit anderen Apps zur Steigerung der Produktivität

Für Aufgaben im beruflichen Umfeld ist sie weniger geeignet

Beide Partner müssen die App aktiv nutzen, um den maximalen Nutzen zu erzielen

Preise für Lovewick

Free

Lovewick Plus: 9,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Lovewick

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus dem echten Leben über Lovewick?

Dieser Reddit-Kommentar bringt einen interessanten Aspekt zur Sprache:

Ich mag Lovewick wirklich sehr. Es ist einfach, kostenlos und die Benutzeroberfläche entspricht unseren Bedürfnissen. Sie werden nicht glauben, wie viele geheime Verabredungen ich mit dieser App erfolgreich planen konnte. Und natürlich die To-Do-Listen! Mein Partner und ich sind Organisationsfreaks, daher war die Erfahrung für uns großartig.

Ich mag Lovewick wirklich sehr. Es ist einfach, kostenlos und die Benutzeroberfläche entspricht unseren Bedürfnissen. Sie werden nicht glauben, wie viele geheime Verabredungen ich mit dieser App erfolgreich planen konnte. Und natürlich die To-Do-Listen! Mein Partner und ich sind Organisationsfreaks, daher war die Erfahrung für uns großartig.

💡 Profi-Tipp: Schreiben Sie die Aufgabe so auf, wie Ihr zukünftiges Ich sie sehen muss. „Paul kontaktieren“ wird klarer, wenn Sie „Paul kontaktieren bezüglich Q2-Bericht – warte auf sein Feedback vom letzten Donnerstag“ schreiben. Ihre Liste sollte Reibungspunkte reduzieren, nicht schaffen.

4. Trello (Am besten geeignet für visuelle Denker, die Board-Layouts bevorzugen)

via Trello

Für visuelle Denker bietet Trello einen erfrischenden Ansatz für das persönliche Aufgabenmanagement. Mit dem kartenbasierten Kanban-System können Sie Aufgaben über anpassbare Boards verschieben, die verschiedene Phasen der Fertigstellung darstellen. Dieser Workflow macht es einfach, den Status eines Projekts auf einen Blick zu erkennen.

Sie können Karten zwischen Spalten wie „Zu erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Erledigt“ verschieben und so den Fortschritt übersichtlich darstellen.

Die besten Features von Trello

Fügen Sie Dateien, Checklisten, Fälligkeitsdaten und Kommentare direkt zu den Karten mit den Aufgaben hinzu, um den Kontext der Projektleistungen abzuschließen

Erstellen Sie Vorlagen für Aufgabenlisten auf Boards für wiederkehrende Projekte, damit Ihr Team nicht jedes Mal neue Strukturen aufbauen muss

Passen Sie die Automatisierungsregeln von Butler an, um Karten zu verschieben und Teammitglieder zu benachrichtigen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind

Fügen Sie farbcodierte Beschreibungen hinzu, um Aufgaben nach Abteilungen, Prioritäten oder Client-Namen zu kategorisieren und schnell visuell zu filtern

Limits von Trello

Eingeschränkte Berichterstellung und Analyse in den kostenlosen und niedrigeren Plänen

Benutzerdefinierte Felder erfordern ein Premium-Abonnement

Die Kalenderintegration und die Zeitleistenansichten sind nicht so robust

Preise für Trello

Free

Standard: 6 $/Monat pro Benutzer

Premium: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Trello

G2: 4,4/5 (über 13.670 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (23.435+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Trello?

Laut einer Bewertung auf Trustpilot:

Sehr einfaches, aber nützliches Tool. Wir verwenden es für unsere Technologie- und Produkt-Roadmap und zur Überwachung des Arbeitsfortschritts. Es ist sehr nützlich. Es sind auch mehrere Anpassungen und Integrationen möglich. Der Preis ist in den letzten Monaten ziemlich gestiegen. Ansonsten ein großartiges Tool für Startups.

Sehr einfaches, aber nützliches Tool. Wir verwenden es für unsere Technologie- und Produkt-Roadmap und zur Überwachung des Arbeitsfortschritts. Es hat sich als sehr nützlich erwiesen. Es sind auch mehrere Anpassungen und Integrationen möglich. Der Preis ist in den letzten Monaten ziemlich gestiegen. Ansonsten ein großartiges Tool für Startups.

🔍 Wussten Sie schon? Laut einer Umfrage unter 2.000 Personen schreibt ein durchschnittlicher Erwachsener in Großbritannien jährlich 156 To-Do-Listen. Über ein Drittel der Befragten gab an, dass sie ohne ihre Listen verloren wären, und 21 % hätten ohne sie Schwierigkeiten, etwas zu erledigen.

5. Any.do (Am besten für die nahtlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten geeignet)

via Any.do

Any. do glänzt durch seine plattformübergreifenden Funktionen. Die App wechselt nahtlos zwischen Desktop-, Mobil-, Web- und sogar Smartwatch-Oberflächen. Sie können eine Einkaufsliste auf Ihrem Computer erstellen und die Elemente auf Ihrem Smartphone im Geschäft abhaken, ohne dass Probleme bei der Synchronisierung auftreten.

Das klare, minimalistische Design lenkt die Aufmerksamkeit auf die Aufgaben, anstatt Sie mit komplexen Features zu überfordern.

Any. do – die besten Features

Planen Sie Ihren Tag mit dem Feature „Moment“, das Sie jeden Morgen zu einer kurzen fünfminütigen Überprüfung der anstehenden Aufgaben auffordert

Erstellen Sie gemeinsame Listen für Einkäufe oder Haushaltsaufgaben, die in Echtzeit auf allen Geräten der Familienmitglieder aktualisiert werden

Integrieren Sie Kalenderereignisse in Aufgaben, um einen vollständigen Überblick über Termine und To-dos in einer einheitlichen Zeitleiste zu erhalten

Gruppieren Sie Aufgaben in anpassbare Kategorien, die Ihren spezifischen Lebensbereichen entsprechen, wie z. B. Renovierungsarbeiten oder Hochzeitsplanung

Any. do Einschränkungen

Die Optionen zur Organisation von Aufgaben sind weniger flexibel als bei einigen Mitbewerbern

Die Optionen für wiederholende Aufgaben sind weiterhin eingeschränkter als bei Todoist

Die Funktionen für die Zusammenarbeit sind nicht so robust wie bei teamorientierten Alternativen

Any. do Preise

Free

Premium: 7,99 $/Monat

Familie: 9,99 $/Monat (für vier Mitglieder)

Teams: 7,99 $/Monat pro Benutzer

Any. do Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 190 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (190 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Der durchschnittliche Mensch kann nur 3-5 Elemente gleichzeitig in seinem Arbeitsgedächtnis behalten. Das ist ein Grund, warum To-Do-Listen so wichtig sind: Sie entlasten Ihr Gehirn und geben Ihnen Raum, sich zu konzentrieren, ohne sich alles auf einmal merken zu müssen.

6. Cozi (Am besten geeignet für vielbeschäftigte Familien, die mehrere Termine unter einen Hut bringen müssen)

via Cozi

Cozi geht auf die besonderen Herausforderungen der Familienorganisation ein. Es vereint Familienkalender, Einkaufslisten, To-Do-Listen und Speisepläne in einer farbcodierten Oberfläche.

Jedes Familienmitglied erhält eine Farbe, sodass leicht zu erkennen ist, wer wann wo sein muss. Das Feature für gemeinsame Einkaufslisten verhindert doppelte Einkäufe und sorgt dafür, dass beim Einkaufen nichts vergessen wird.

Die besten Features von Cozi

Teilen Sie Einkaufs- und To-Do-Listen , die jedes Familienmitglied von seinem eigenen Gerät aus aktualisieren kann, auch ohne Mobilfunkverbindung

Planen Sie Mahlzeiten und speichern Sie Rezepte in derselben App, in der Sie Einkaufslisten erstellen, um die Zubereitung des Abendessens zu optimieren

Erhalten Sie jeden Morgen eine E-Mail mit einer vollständigen Übersicht über die Aktivitäten und Termine aller Familienmitglieder

Führen Sie ein Familienjournal, in dem Mitglieder Erinnerungen und Fotos von Meilensteinen neben alltäglichen Aufgaben und Errungenschaften festhalten können

Einschränkungen von Cozi

Die kostenlose Version enthält Werbung, die manche Benutzer als störend empfinden

Im Vergleich zu flexibleren Aufgabenmanagern nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Weniger Integrationen mit Kalendern und Diensten von Drittanbietern

Preise für Cozi

Free

Cozi Gold: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cozi

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. Microsoft Loop (Am besten für Teams geeignet, die bereits Microsoft 365 verwenden)

via Microsoft Loop

Microsoft Loop verwandelt die Aufgabenverwaltung in einen dynamischen, kollaborativen Workspace. Es kombiniert Aspekte von Dokumenten, Whiteboards und Aufgabenlisten zu Komponenten, die in allen Microsoft-Anwendungen in Echtzeit aktualisiert werden.

Das bedeutet, dass eine in Loop erstellte Aufgabenliste sofort angezeigt und aktualisiert wird, wenn sie in Ihre Teams-Chats oder Outlook-E-Mails eingebettet ist.

Die besten Features von Microsoft Loop

Erstellen Sie Komponenten für die Zusammenarbeit, die bei der Freigabe in Teams, Outlook und Word ohne manuelle Aktualisierungen synchronisiert bleiben

Verwandeln Sie Ideen in umsetzbare Aufgaben, ohne während abteilungsübergreifender Meetings zwischen mehreren Tools wechseln zu müssen

Verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten mit adaptiven Tabellen, die jeder während oder nach Videoanrufen gleichzeitig aktualisieren kann

Limits von Microsoft Loop

Für den vollen Funktionsumfang ist ein Abonnement für Microsoft 365 erforderlich

Es handelt sich um ein relativ neues Produkt, dessen Features sich noch weiterentwickeln

Steilere Lernkurve als eigenständige Aufgabenverwaltungs-Apps

Preise für Microsoft Loop

Für zu Hause

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat (für ein bis sechs Personen)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/Monat (für eine Person)

Für geschäftliche Zwecke

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Apps für Unternehmen: 9,90 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Loop

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Untersuchungen der American Psychological Association zeigen, dass selbst kurze mentale Blöcke, die durch den Wechsel zwischen Aufgaben entstehen, bis zu 40 % der produktiven Zeit einer Person kosten können.

8. Asana (Am besten geeignet für Teams, die eine zuverlässige Nachverfolgung von Projekten benötigen)

via Asana

Asana bringt Ihr gemeinsames Aufgabenmanagement auf eine strukturiertere Ebene. Die Plattform bietet mehrere Möglichkeiten zur Visualisierung der Arbeit – Listen, Boards, Zeitleisten und Kalender –, sodass Ihr Team Projekte entsprechend seinem bevorzugten Stil nachverfolgen kann.

Dank detaillierter Einstellungen für Berechtigungen können Sie steuern, wer bestimmte Aufgaben anzeigen, bearbeiten oder kommentieren darf, sodass sich die App auch für komplexe Teamstrukturen eignet.

Die besten Features von Asana

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um Aufgaben nach bestimmten Informationen wie dem Status der Client-Genehmigung und Budgetkategorien zu filtern

Automatisieren Sie Routineprozesse mit Regeln, die Aufgaben zuweisen, den Status aktualisieren und Benachrichtigungen senden, wenn Termine näher rücken

Legen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben fest, damit die Mitglieder Ihres Teams genau wissen, welche Elemente fertiggestellt werden müssen, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen können

Limits von Asana

Free-Plan auf 15 Team-Mitglieder limitiert

Einige Benutzer berichten von einer Überlastung durch Benachrichtigungen in aktiven Projekten

Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Desktop-Version verfügbar sind

Für gelegentliche oder kleine Anwendungen vergleichsweise teuer

Preise für Asana

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.580 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.435 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Lesen Sie, was ein G2-Rezensent über diese App für gemeinsame To-Do-Listen zu sagen hatte:

Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie einfach es in unserem Unternehmen zu implementieren war. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichte eine nahtlose Einführung, und die vorgefertigten Dashboards boten sofortige Sichtbarkeit auf den Fortschritt der Projekte, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich waren. Darüber hinaus erleichtern die einfache Navigation und das benutzerfreundliche Design Endbenutzern aller Ebenen die Einführung und die kontinuierliche Arbeit an ihren Aufgaben.

Was mir an Asana am besten gefällt, ist, wie einfach es in unserem Unternehmen zu implementieren war. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglichte eine nahtlose Einführung, und die vorgefertigten Dashboards boten sofortige Sichtbarkeit des Projektfortschritts, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich waren. Darüber hinaus erleichtern die einfache Navigation und das benutzerfreundliche Design Endbenutzern aller Ebenen die Einführung und die kontinuierliche Arbeit an ihren Aufgaben.

9. Notion (Am besten geeignet zum Kombinieren von Notizen, Dokumenten und Aufgaben)

via Notion

Mit Notion können Sie umfangreiche Aufgabenlisten erstellen, die in kontextbezogene Dokumente eingebettet sind. Der flexible Datenbankansatz ermöglicht benutzerdefinierte Eigenschaften und Ansichten, die sich an spezifische Workflows anpassen lassen.

Ihr Team wird es zu schätzen wissen, wie Notion Referenzmaterialien und Aktionselemente miteinander verbindet. Außerdem unterstützt es den Einsatz von KI zur Automatisierung von Aufgaben.

Die besten Features von Notion

Erstellen Sie benutzerdefinierte Datenbanken, die neue Aufgaben zusammen mit zugehörigen Client-Informationen, Projektdokumentationen und Meeting-Notizen nachverfolgen

Erstellen Sie verknüpfte Ansichten, die dieselben Aufgaben für Führungskräfte, Manager und einzelne Mitwirkende unterschiedlich gefiltert anzeigen

Entwerfen Sie Dashboard-Seiten, die Aufgaben, Notizen und Metriken in einer einheitlichen Ansicht für Projektübersichten kombinieren

Schalten Sie zwischen einfachen Checklisten und Datenbankansichten um, während sich Ihr Projekt vom Konzept bis zur Ausführung weiterentwickelt

Einschränkungen von Notion

Steilere Lernkurve als bei speziellen Aufgabenverwaltungs-Apps

Die Leistung kann bei großen Datenbanken und komplexen Seiten verlangsamt werden

Das Setup erfordert viel Zeit und Aufwand

Preise für Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.540 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Menschen committen sich eher zu Zielen, wenn diese öffentlich sind. Eine Studie hat ergeben, dass Menschen, die ihre Ziele mit anderen teilen oder sichtbar machen (z. B. auf einem gemeinsamen Aufgaben-Board) , diese eher erreichen.

10. Google Keep (Am besten für die schnelle Erfassung einfacher gemeinsamer Aufgaben)

via Google

Google Keep bietet einen unkomplizierten Ansatz für Ihre gemeinsamen Aufgaben. Die App funktioniert wie digitale Haftnotizen mit zusätzlichen Funktionen für die Zusammenarbeit.

Sie können farbcodierte Notizen und Checklisten für das Projektmanagement erstellen, die auf allen Geräten synchronisiert werden. Die Integration mit anderen Google-Diensten macht es besonders praktisch, wenn Sie bereits Gmail oder Google Kalender verwenden. Außerdem eignet es sich aufgrund seiner Einfachheit perfekt für schnelle Einkaufslisten oder wiederkehrende Erinnerungen.

Die besten Features von Google Keep

Geben Sie Notizen und Checklisten sofort für Google-Kontakte frei, die diese beim Einkaufen in verschiedenen Geschäften in Echtzeit anzeigen und bearbeiten können

Konvertieren Sie handschriftliche Notizen mit der Kamera-Funktion der mobilen App in Text, wenn Sie Ideen auf Servietten oder Notizblöcken festhalten

Kopieren Sie den Inhalt von Notizen direkt in Google Docs, um einfache Listen zu detaillierten Dokumenten zu erweitern, ohne sie erneut eingeben zu müssen

Einschränkungen von Google Keep

Es fehlen erweiterte Features für die Aufgabenverwaltung wie Abhängigkeiten oder Unteraufgaben

Im Vergleich zu voll ausgestatteten Notiz-Apps sind die Formatierungsoptionen für Text begrenzt

Keine Möglichkeit, bestimmte Elemente innerhalb einer freigegebenen Liste verschiedenen Personen zuzuweisen

Preise für Google Keep

Kostenlos mit einem Google-Konto

Bewertungen und Rezensionen zu Google Keep

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (230 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie eine „Sammel-Liste” für alle zufälligen Aufgaben. Von der Abholung der Reinigung bis zum Anruf bei Tante Mary – es ist einfacher, wenn jeder seine eigenen Aufgaben in eine gemeinsame Liste einträgt. Beschränken Sie sich jedoch auf das Wesentliche, damit die Liste nicht zu einer Sammelstelle wird.

Bessere Zusammenarbeit mit ClickUp

Eine App für gemeinsame To-Do-Listen funktioniert nur, wenn sie die Nutzer tatsächlich zur Verantwortung zieht. Das bedeutet Echtzeit-Updates, klare Eigentümerschaft und ein leicht verständliches Layout. Ohne diese Voraussetzungen werden Aufgaben nicht erledigt, Termine verpasst und Dinge doppelt oder gar nicht erledigt.

Wenn Sie nach einer App suchen, die alles integriert – Aufgaben, Routinen, Updates und sogar ein wenig Automatisierung –, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Sie wurde für die Zusammenarbeit auf allen Ebenen entwickelt, von Familien bis hin zu schnelllebigen Teams, und ist vollgepackt mit Features, die mit Ihren Anforderungen wachsen.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erstellen Sie Ihre bisher beste To-Do-Liste! ✅