Kostenlose Vorlagen für das Client-Onboarding zur Optimierung der Erfahrungen neuer Kunden

Sie haben gerade einen neuen Client gewonnen. Alles läuft gut, bis jemand nach einer Datei fragt, von der Sie dachten, dass sie jemand anderes hat. Ein Kickoff verzögert sich. Eine wichtige Frage bleibt eine Woche lang unbeantwortet.

Und plötzlich scheint das reibungslose Onboarding, das Sie versprochen haben, wie ein leeres Versprechen. 🫤

Eine zuverlässige Vorlage für das Client-Onboarding kann diesen Butterfly-Effekt verhindern. Sie hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, Erwartungen frühzeitig festzulegen und beide Seiten vom ersten Tag an auf dem gleichen Stand zu halten.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen kostenlose Vorlagen für das Client-Onboarding vor, mit denen Sie Konsistenz, Klarheit und die dringend benötigte Ruhe in Ihren Onboarding-Prozess bringen können. 🧰

Was sind Vorlagen für das Client-Onboarding?

Vorlagen für die Client-Einbindung sind strukturierte Rahmenwerke, die Unternehmen dabei helfen, neuen Clients ihre Prozesse, Workflows und Leistungen vorzustellen. Sie helfen Ihnen dabei, vom ersten Tag an klare Erwartungen zu formulieren, Missverständnisse und übersprungene Schritte zu vermeiden und durch wiederholbare Prozesse Zeit zu sparen.

Mit Checklisten, Zeitleisten, Willkommenspaketen und Anleitungen sorgen diese Vorlagen für einen reibungslosen Onboarding-Prozess für Clients.

Was macht eine gute Vorlage für das Client-Onboarding aus?

Die besten Vorlagen für das Client-Onboarding geben den Ton für die gesamte Kundenbeziehung an. Sie vereinfachen Ihren Prozess, reduzieren den Hin- und Her-Verkehr und tragen dazu bei, dass sich Kunden informiert, sicher und auf Erfolg eingestellt fühlen.

👀 Das leistet eine zuverlässige Vorlage für das Client-Onboarding:

Klare Struktur: Beschreibt jeden Schritt des Onboarding-Flows, von Begrüßungs-E-Mails über Kickoff-Anrufe bis hin zu den zu liefernden Ergebnissen, damit jeder weiß, was wann passiert

Flexibilität: Passt sich an verschiedene Arten von Clients, Branchen oder Dienstleistungen an, ohne dass Sie jedes Mal Ihren gesamten Prozess neu aufbauen müssen

Integrierte Kommunikations-Tools: Enthält Willkommenspakete, Aufnahmeformulare und E-Mail-Vorlagen, um Erwartungen festzulegen und häufig gestellte Fragen im Voraus zu beantworten

Integrierte Automatisierung: Synchronisierung mit Ihren Projektmanagement-Tools, um Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen zu versenden und Updates automatisch auszulösen

Selbstbedienungsressourcen: Links zu hilfreichen Anleitungen, Videos und Dokumentationen, damit Clients schnell Antworten finden, ohne auf Ihr Team warten zu müssen

Feedback-Erfassung: Sammelt Kundenfeedback während oder nach dem Onboarding, um Warnsignale frühzeitig zu erkennen und Prozesse zu verbessern

🧠 Wissenswertes: Die Idee der Nachverfolgung von Kunden ist uralt. Vor über 20.000 Jahren verwendeten Händler einfache Aufzeichnungen (und ihr Gedächtnis), um ihre Beziehungen zu Käufern zu verwalten. Frühe Geschäftsbücher enthielten sogar Notizen zu Schulden und Waren, eine frühe Version der Kundensegmentierung.

13 Vorlagen für die Kunden-Onboarding

Kein Client gleicht dem anderen. Deshalb kann die richtige Vorlage für das Onboarding den entscheidenden Unterschied ausmachen. Egal, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, Sie finden eine Vorlage, die zu Ihrem Stil passt.

Und wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, bietet Ihnen die ClickUp CRM-Projektmanagement-Software alles aus einer Hand. Von der Nachverfolgung von Geschäften und Aufgaben bis hin zur Verwaltung von Beziehungen und Nachfassaktionen ist alles organisiert, anpassbar und auf Ihr Unternehmen skalierbar.

Diese Plug-and-Play-Vorlagen helfen Ihnen dabei, ein reibendes, konsistentes Onboarding-Erlebnis zu bieten, unabhängig von Ihrer Branche oder der Größe Ihres Teams.

Durchsuchen Sie diese Liste, wählen Sie das Passende aus und machen Sie das Onboarding zu einer Sorge weniger! 🎯

1. Vorlage für die Kunden-Onboarding von ClickUp

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding ein nahtloses Onboarding-Erlebnis

Die ClickUp-Vorlage für das Kunden-Onboarding fungiert als Ihr Koordinator hinter den Kulissen, damit Sie bei jedem neuen Kunden einen guten ersten Eindruck hinterlassen.

Benutzerdefinierte Felder wie Kundentyp, Servicepaket und Onboarding-Anrufdatum ermöglichen es Ihnen, den Onboarding-Prozess für jeden Kunden individuell zu gestalten und gleichzeitig die Effizienz zu gewährleisten. Sie können beispielsweise ein „Startup“ für ein schlankes Self-Service-Onboarding oder ein „Enterprise“ für eine maßgeschneiderte, hochgradig personalisierte Erfahrung taggen.

Das Feld „Servicepaket“ löst automatisch relevante Onboarding-Playbooks aus, z. B. zusätzlichen Support für Pro-Clients oder eine Schnellstart-Checkliste für Basic-Benutzer. Mit dem Onboarding-Anrufdatum bleibt Ihr Team organisiert, da Termine nachverfolgt werden und keine Anrufe verpasst werden.

Diese Felder zentralisieren den Kundenkontext und sorgen für eine einheitliche Ausrichtung Ihrer Teams in den Bereichen Kundenservice, Vertrieb und Produkt.

📌 Ideal für: Serviceorientierte Teams, die mehrere Kundensegmente verwalten und ein zentralisiertes, automatisiertes System benötigen, um alle Onboarding-Aufgaben zu personalisieren, Fortschritte nachzuverfolgen und effizient zu skalieren

🔍 Wussten Sie schon? Der Umsatz des Marktes für Kundenbeziehungsmanagement-Software wird voraussichtlich um jährlich 10,17 % wachsen und in naher Zukunft ein Marktvolumen von 145,61 Milliarden US-Dollar erreichen.

2. Vorlage für ClickUp-Board für die Kunden-Onboarding

Kostenlose Vorlage Erfassen Sie Kundenanfragen, POC, den Wert des Abonnements und die Zahlungsmethode mit der ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Stellen Sie sich vor, ein neuer Kunde meldet sich für Ihr Mid-Tier-Abonnement an und wünscht sich White-Label-Dokumente, einen dedizierten Ansprechpartner und eine monatliche Rechnungsstellung. Mit der Vorlage „Customer Onboarding Board“ von ClickUp können Sie diese Informationen im Voraus in Feldern wie „Kundenanfragen“, „Ansprechpartner“, „Wert des Abonnements“ und „Zahlungsmethode“ erfassen, sodass Ihr Team sofort loslegen kann.

Wenn Sie beispielsweise einen Abonnementwert von 2.500 € mit dem Tag „Benutzerdefiniertes Branding“ als Kundenanforderung versehen, wird der Onboarding-Prozess sofort angepasst. Wenn zusätzliche Überprüfungszyklen oder Designressourcen erforderlich sind, weiß Ihr Team, was zu tun ist. Das Feld „POC“ sorgt für eine klare Kommunikation, und dank der Zahlungsmethode kann Ihr Finanzteam genaue Rechnungen erstellen.

Benötigen Sie Vertragsgenehmigungen? Das Feld „Signatur“ verfolgt, ob Vereinbarungen unterzeichnet wurden. Möchten Sie Feedback? Erfassen Sie die Kundenstimmung mit dem Feld „Kundenfeedback“. Mit dem Feld „Onboarding-Phase“ sind Sie immer über den Fortschritt des Kunden informiert und stellen sicher, dass nichts übersehen wird.

📌 Ideal für: Visuelle Denker, die den Fortschritt ihrer Clients lieber über ein Board im Kanban-Stil mit Drag-and-Drop-Funktion verwalten.

💡 Profi-Tipp: Gestalten Sie die Onboarding-Aufgaben für Ihre Kunden spielerisch! Fügen Sie Elemente wie Abzeichen oder Belohnungen für das Abschließen von Aufgaben hinzu, um die Motivation Ihrer Clients aufrechtzuerhalten.

3. Vorlage für die Einarbeitung neuer Benutzer von ClickUp

Kostenlose Vorlage Integrieren Sie Ihre Clients nahtlos in Ihren Workspace mit der ClickUp-Vorlage für die Einarbeitung neuer Benutzer

Die Einführung neuer Benutzer in Ihr Produkt oder Ihre Plattform ist ein entscheidender Moment, der ihre Erfahrung, ihr Vertrauen und ihre langfristige Bindung prägt. Die Vorlage „ClickUp New User Onboarding“ sorgt für einen nahtlosen und konsistenten Ablauf und bietet einen klaren, strukturierten Weg, damit sich Benutzer wohlfühlen, schnell den Wert erkennen und engagiert bleiben.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Kunden automatisch durch eine Reihe maßgeschneiderter Aufgaben führen: Erkundung des Layouts des Workspace, Überprüfung ihrer Aufgaben, Erläuterung der Funktionen zum Kommentieren oder Taggen von Teammitgliedern und Erlernen der Nachverfolgung von Ergebnissen.

Jeder Schritt ist vordefiniert, intuitiv und führt sie ohne Support-Ticket zum Wert. Strukturieren Sie die Reise in klare Phasen wie „Willkommens-Tour“, „Erste Aufgabe“ und „Teamzusammenarbeit 101“

Fügen Sie ClickUp-Dokumente mit eingebetteten Tutorials hinzu, weisen Sie Aufgaben im Stil einer Checkliste zu und richten Sie Automatisierungen ein, um nachzufassen, wenn jemand ins Stocken gerät.

📌 Ideal für: SaaS-Unternehmen oder -Plattformen, die neue Benutzer willkommen heißen und ihnen helfen, sich schnell mit den wichtigsten Features und Workflows vertraut zu machen.

📖 Weitere Informationen: Kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne

4. Vorlage für eine ClickUp-Checkliste für die Onboarding-Phase

Kostenlose Vorlage Holen Sie sich eine umfassende Checkliste für das Onboarding von Mitarbeitern mit der Vorlage „Checkliste für das Onboarding“ von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für die Checkliste zum Onboarding bietet Ihnen ein wiederholbares, organisiertes System, mit dem Sie sicherstellen können, dass jeder neue Mitarbeiter vom ersten Tag an voll einsatzfähig ist

Angenommen, Sie nehmen einen neuen Mitarbeiter im Kundensupport auf. Mit dieser Vorlage können Sie die Erfahrung sofort anpassen, indem Sie Felder wie „Berufsbezeichnung“, „Abteilung“ und „Startdatum“ verwenden. Sobald Sie die geschäftliche E-Mail-Adresse eingegeben haben, löst die Vorlage automatisch Aufgaben aus, wie das Versenden einer Willkommens-E-Mail, die Bereitstellung von Support-Tools und die Planung eines Einzelgesprächs mit dem Vorgesetzten.

Aufgaben wie Produktschulungen, Systemzugriff und Bestätigungen von Richtlinien sind bereits vordefiniert, zugewiesen und nachverfolgbar, sodass nichts übersehen wird.

📌 Ideal für: Personalverantwortliche, HR-Mitarbeiter und Teamleiter in schnell wachsenden Unternehmen, die neue Mitarbeiter schnell in ihre Client-Onboarding-Software integrieren müssen.

🤝 Freundliche Erinnerung: Sobald sich Ihre Clients angemeldet haben, senden Sie ihnen eine freundliche Willkommens-E-Mail. Fügen Sie die wichtigsten Informationen hinzu, wie Kontaktdaten, Vertragskopien und die nächsten Schritte. Sie können auch hilfreiche Ressourcen wie Tutorials, FAQs oder Anleitungen hinzufügen.

5. ClickUp HubSpot-Vorlage für die Kundenintegration

Kostenlose Vorlage Schaffen Sie mit der ClickUp Hubspot Onboarding-Vorlage ein personalisiertes Erlebnis für Ihre Kunden

Die ClickUp HubSpot Onboarding-Vorlage bietet jedem Client ein reibungsloses, personalisiertes Onboarding-Erlebnis. Vom CRM-Setup bis zur Marketing-Automatisierung können Sie Schlüsselthemen, Meilensteine und Aufgaben in einem übersichtlichen, nachverfolgbaren Plan abbilden, um die Einführung zu beschleunigen.

Damit können Sie:

Anpassung der Onboarding-Prozesse nach Client-Typ: Ein Start-up benötigt möglicherweise nur ein CRM-Setup und eine Anleitung für die Landing Page. Eine Einführung in einem Unternehmen? Das könnte Datenmigration, die Integration in bestehende Tools und teamweite Onboarding-Sitzungen umfassen

Verfolgen Sie jeden Schritt über alle Funktionen hinweg: Verwenden Sie benutzerdefinierte Ansichten, um den Fortschritt von Aufgaben in den Teams für Vertrieb, Marketing, IT und Kundenerfolg zu überwachen

Alles an einem Ort zentralisieren: Fügen Sie SOPs, Dokumentationen und Schulungsvideos direkt zu Aufgaben hinzu. Nie wieder Links oder Dateien in verschiedenen Tools suchen

Erstellen Sie rollenbasierte Onboarding-Pfade: Schulen Sie einen Vertriebsmitarbeiter in den verschiedenen Phasen der Pipeline, während Sie einen Marketingmanager in Kampagnen-Workflows und Lead-Bewertung einarbeiten – jeder mit seinen eigenen Aufgaben, Eigentümern und Fristen

📌 Ideal für: Agenturen oder Teams, die Clients auf HubSpot-Tools und -Services umstellen, mit Schritten, die auf dieses Ökosystem zugeschnitten sind.

6. Vorlage für ClickUp-Formular

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie wichtige Details im Voraus, setzen Sie Antworten in Maßnahmen um und optimieren Sie Übergaben mit der ClickUp-Vorlage für Aufnahmeformulare

Die ClickUp-Vorlage für Aufnahmeformulare bietet ein übersichtliches Format, mit dem Sie ohne unnötige Diskussionen genau die Informationen erfassen können, die Sie von Kunden, Teammitgliedern oder Stakeholdern benötigen. Sie können sie an Ihren Workflow anpassen, um Kundenbriefings, Serviceanfragen, internes Feedback und Details zu neuen Projekten zu erfassen.

Mit integrierten Feldern wie Budget, bevorzugte Kontaktmethode, Firmenname und zusätzliche Notizen können Sie alle erforderlichen Informationen erfassen. Alle übermittelten Daten werden in ClickUp-Aufgaben oder Elemente im Workspace umgewandelt, sodass die Nachverfolgung automatisch erfolgen kann.

Mit dieser Vorlage für ein Aufnahmeformular können Sie außerdem Antworten weiterleiten, Team-Mitglieder zuweisen und sogar Teile des Prozesses automatisieren, um die Abläufe zu beschleunigen.

📌 Ideal für: Dienstleistungsunternehmen, die vor ersten Gesprächen oder Angeboten erste Informationen über ihre Clients sammeln.

📖 Weitere Informationen: Customer Lifecycle Marketing: Ein Leitfaden für Marketer

📮 ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer versenden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusster geführte Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf eine mangelnde nahtlose Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Plattform-Hopping und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – und das alles mit KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

7. ClickUp CRM-Vorlage

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie Verkäufe, überwachen Sie die Kundenzufriedenheit und pflegen Sie Leads mit der ClickUp-CRM-Vorlage

Die Verwaltung von Kundenbeziehungen hält Geschäfte am Laufen und Kunden zufrieden. Die ClickUp CRM-Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung mehrerer Leads, Unterhaltungen, Nachfassaktionen und Aufgaben, die mit jeder Phase des Verkaufs- und Kundenprozesses verbunden sind.

Die Vorlage wurde entwickelt, um Beziehungen und das Kundenmanagement zu strukturieren. Mit ihr können Sie Ihre Pipeline auf einer Karte darstellen, den Fortschritt jedes Leads überwachen und Maßnahmen anhand der Vertriebsphasen priorisieren. Außerdem hilft sie Ihnen dabei, eine übersichtliche, durchsuchbare Kundendatenbank zu führen. Sie können wichtige Informationen wie Branche, Titel und Kontaktdaten speichern und diese schnell nach Ihren Anforderungen sortieren oder filtern.

Für jeden Lead können Sie Aufgaben wie „Erste Kontaktaufnahme“, „Follow-up-E-Mail“ und „Demo-Terminierung“ einrichten und so eine klare Verantwortlichkeit für jeden Schritt sicherstellen. Während Ihr Vertriebsteam die Pipeline durchläuft, kann es die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp nutzen, um Zeitleisten für Aufgaben zu visualisieren und Erinnerungen für Follow-ups oder Benachrichtigungen bei Erreichen von Meilensteinen zu automatisieren.

Ideal für: Vertriebs- und Account-Management-Teams, die mit CRM in ClickUp das Lead-Management, die Kommunikation mit Kunden und die Priorisierung von Aufgaben optimieren möchten.

🔍 Wussten Sie schon? Vor der Einführung digitaler Tools verwendeten Unternehmen in den 1950er Jahren Rolodex-Karteikarten, um Kundenkontakte manuell zu verwalten, wobei sie durch Karten blätterten, anstatt durch Dashboards zu scrollen.

Kostenlose Vorlage Erfassen, verfolgen und lösen Sie Kundenanfragen ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare

Die ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Kundenfeedback nachzuverfolgen, Daten für Recherchen, Umfragen und den Kundenservice zu sammeln und Kontaktinformationen für Marketingkampagnen oder Nachfassaktionen zu organisieren.

Die Ansicht „Kundenkontaktformular“ erfasst und organisiert alle eingereichten Formulare, sodass Sie leicht auf Kontaktdaten, Feedback und Probleme zugreifen können. Die Ansicht „Kontaktübersicht“ bietet Ihnen einen Überblick über laufende Anfragen und hilft Ihnen, Trends oder dringende Probleme zu erkennen.

Sie können sogar Follow-ups automatisieren und Anfragedaten analysieren, um die Effizienz Ihres Supports zu steigern und zeitnahe Antworten zu gewährleisten.

📌 Ideal für: Kundensupport-Teams, Servicemanager und Unternehmen, die die Kommunikation mit ihren Kunden verbessern und sicherstellen möchten, dass jede Anfrage effizient bearbeitet wird.

9. Vorlage für die Zusammenarbeit mit Clients von ClickUp

Kostenlose Vorlage Bauen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Zusammenarbeit zum Erfolg Ihrer Clients erfolgreiche Beziehungen zu Ihren Clients auf

Der Erfolg Ihrer Kunden hängt vom Aufbau starker, dauerhafter Beziehungen ab, damit sie ihre Ziele erreichen können. Die Vorlage „ClickUp Client Success Collaboration“ unterstützt diese Partnerschaft, indem sie Client-Success-Teams eine dringend benötigte Struktur für die Kommunikation, Planung und Zusammenarbeit mit Kunden in einem gemeinsamen Workspace bietet, sodass sich alle auf die Ergebnisse konzentrieren können.

Mit dieser Vorlage können Sie einen einheitlichen hub für die Kundenbindung erstellen. Vom Kickoff bis zur Nachverfolgung von Meilensteinen werden wichtige Aufgaben, Notizen und Aktualisierungen an einem Ort gespeichert. Verwenden Sie sie, um Checklisten für die Kunden-Onboarding zu erstellen, Feedback zu protokollieren, KPIs zu verfolgen oder regelmäßige Check-ins zu planen. Sie können auch Verantwortlichkeiten zuweisen, Zeitleisten festlegen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

📌 Ideal für: Kundenerfolgsteams und Manager, die abteilungsübergreifend arbeiten, um sicherzustellen, dass die Onboarding-, Engagement- und Kundenbindungsraten aufeinander abgestimmt sind und proaktiv gestaltet werden.

Mit ClickUp sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben Dashboards erstellt, über die unsere Kunden in Echtzeit auf die Leistung, Auslastung und Projekte zugreifen und diese überwachen können. So fühlen sich die Kunden mit ihren Teams verbunden, insbesondere wenn diese in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten ansässig sind.

Mit ClickUp sind wir einen Schritt weiter gegangen und haben Dashboards erstellt, über die unsere Kunden in Echtzeit auf die Leistung, Auslastung und Projekte zugreifen und diese überwachen können. So fühlen sich die Clients mit ihren Teams verbunden, insbesondere da sie sich in verschiedenen Ländern und manchmal sogar auf verschiedenen Kontinenten befinden.

10. Vorlage für die Kunden-Onboarding von HubSpot

über HubSpot

Die Vorlage für die Kunden-Onboarding von HubSpot ist wie ein Starter-Kit für Unternehmen, die bei neuen Kunden einen guten ersten Eindruck hinterlassen möchten. Sie wurde entwickelt, um beide Seiten des Onboarding-Prozesses zu unterstützen. Kunden erhalten eine klare Roadmap und alle erforderlichen Infos im Voraus, während Ihr internes Team Tools erhält, um hinter den Kulissen organisiert zu bleiben.

Verwenden Sie die interne Checkliste für die Einarbeitung neuer Kunden, um Ihr Team vor dem Start des Kunden auf die wichtigsten Schritte einzustimmen, und senden Sie ein anpassbares Willkommenspaket, um den Kunden Klarheit darüber zu verschaffen, an wen sie sich wenden können, wie der Support funktioniert und wie es weitergeht.

Erfassen Sie alle wichtigen Details im Voraus mit dem Kundenaufnahmeformular, damit Ihr Team den Onboarding-Prozess personalisieren kann.

📌 Ideal für: Marketing- und Vertriebsteams, die HubSpot verwenden und einen Plug-and-Play-Prozess für die Einarbeitung neuer Kunden wünschen.

📖 Weitere Informationen: Tools für Kundenbindungssoftware

🔍 Wussten Sie schon? CRM kam in den 90er Jahren auf, als Siebel Systems 1993 auf den Markt kam. Es vereinte Vertrieb, Marketing und Support auf einer Plattform. Dies war auch die Ära der Sales Force Automation, einer innovativeren Methode zur Verwaltung des Vertriebsprozesses.

11. Vorlage für die Kunden-Onboarding von Pipefy

über Pipefy

Die Vorlage für die Kunden-Onboarding von Pipefy enthält einen bearbeitbaren Onboarding-Trichter und anpassbare Formulare, um Daten wie Ziele, technische Präferenzen und Entscheidungsträger im Voraus zu erfassen.

Während die Clients die verschiedenen Phasen des Onboardings durchlaufen – Begrüßung, Setup, Schulung, Go-Live – sendet die Vorlage automatisch Erinnerungen, weist Aufgaben zu und aktualisiert den Status. Das Feature „Gemeinsamer Posteingang“ sorgt für eine übersichtliche Kommunikation, indem alle Nachrichten auf der Plattform gespeichert und den Teammitgliedern zugewiesen werden, sodass Ihr Team schneller und effizienter reagieren kann.

📌 Ideal für: Operative und prozessorientierte Teams, die einen strukturierten, nachverfolgbaren Workflow wünschen, der sich auf größere Teams oder Abteilungen skalieren lässt.

🤝 Freundliche Erinnerung: Beginnen Sie frühzeitig und regelmäßig mit der Kommunikation und konzentrieren Sie sich dabei stets auf wertorientierte Botschaften. Ihre Sprache muss einfach und klar sein, ohne Fachjargon, wenn Sie Prozesse erklären oder Fragen beantworten.

12. Vorlage für Formular zur Kundenaufnahme von Template. Net

Die Formularvorlage für die Client-Einbindung von Template. Net beginnt mit der Erfassung der Client-Informationen (Firmenname, Adresse und Hauptansprechpartner), damit Ihr Team über genaue Daten verfügt und spätere Verwirrungen vermieden werden.

Die Vorlage enthält einen Space, in dem Clients angeben können, welche Art von Dienstleistungen sie suchen, z. B. Beratung, Projektarbeit oder Design/Entwicklung. So können Clients ihre Ziele in ihren eigenen Worten beschreiben.

Der Abschnitt „Rechtliche Vereinbarungen“ bestätigt, dass der Client über Ihre Bedingungen und Datenschutzrichtlinien informiert ist, und schafft so Rechtssicherheit für beide Seiten.

📌 Ideal für: Kleine Unternehmen oder Selbstständige, die ein übersichtliches, unkompliziertes Formular benötigen, um Kundendaten und Serviceanforderungen zu erfassen.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie interaktive Anleitungen, Checklisten oder Fortschrittsleisten, um Clients durch jeden wichtigen Schritt zu führen. Kombinieren Sie diese Tools mit detaillierten Anleitungen und Fortschrittsanzeigen, um Clients zu motivieren und auf Kurs zu halten.

13. Vorlage für eine Präsentation zur Kundenaufnahme im Vertrieb von Template. Net

Vorlage. Die Vorlage für die Onboarding-Präsentation für Kunden von Net wurde entwickelt, um die Übergabe nach dem Verkauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. Fügen Sie Zahlungspläne, akzeptierte Zahlungsmethoden und sogar Richtlinien für verspätete Zahlungen hinzu, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Zeitleisten, Ergebnisse und KPIs werden im Voraus festgelegt, sodass keine Unklarheiten darüber bestehen, wie Erfolg aussieht oder wann wichtige Meilensteine erreicht werden sollen. Außerdem wird festgelegt, wie und wie oft Sie in Kontakt bleiben, was vom ersten Tag an zu einem reibungsloseren Arbeitsrhythmus beiträgt.

📌 Ideal für: Vertriebsmitarbeiter oder Kundenbetreuer, die neuen Clients Onboarding-Infos visuell präsentieren und dabei wichtige Details wie Zeitleisten, KPIs und Ergebnisse für einen guten Kunden-Onboarding-Prozess abdecken.

🔍 Wussten Sie schon? Eines der ersten modernen Tools für das Kontaktmanagement war ACT ( Automated Contact Tracking), das 1986 auf den Markt kam. Es wurde von Pat Sullivan und Mike Muhney entwickelt und half Vertriebsmitarbeitern dabei, Unterhaltungen und Leads zu verfolgen, noch bevor „CRM” überhaupt ein Schlagwort war.

Holen Sie sich Ihr kostenloses Onboarding-Toolkit mit ClickUp

Sie haben neue Kunden gewonnen, was großartig ist – bis Sie Schwierigkeiten haben, das Aufnahmeformular zu finden, sich fragen, ob Sie Folge-E-Mails verschickt haben, oder sich durch E-Mail-Threads wühlen müssen.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet sofort einsatzbereite Onboarding-Vorlagen, die übersichtlich und anpassbar sind und für echte Teams entwickelt wurden.

Ob Sie als Einzelberater tätig sind oder zu einer wachsenden Agentur gehören – diese Vorlagen bieten Ihnen Struktur ohne starre Vorgaben.

Arbeiten Sie wie ein Profi und melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅