Die 8 besten KI-Kreisdiagramm-Generatoren für eine intelligentere Datenvisualisierung im Jahr 2025

Sie haben den Bericht endlich fertiggestellt. Die Daten sind solide, die Zahlen stimmen, aber wenn Sie ihn präsentieren, schauen die Leute auf die Tabelle und fragen: "Was soll ich daraus schließen?"

Das ist das Problem. Sie versuchen, Daten sinnvoll darzustellen und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie schnell und visuell verständlich sind, ohne dass eine fünfminütige Erklärung erforderlich ist.

Früher waren Kreisdiagramme dafür die erste Wahl. Sie sind leicht zu lesen und einfach zu erstellen. Aber in der heutigen Welt, in der Sie mit schnelleren Zeitleisten, strafferen Präsentationen und kürzeren Aufmerksamkeitsspannen jonglieren müssen, reichen einfache Diagramme nicht mehr aus.

Hier verändern KI-Kreisdiagramm-Generatoren die Spielregeln. Diese Tools erstellen nicht nur ein Kreisdiagramm und füllen einige Segmente mit Farbe. Sie helfen Ihnen dabei, die richtige Aufschlüsselung auszuwählen, bessere Diagramme vorzuschlagen, wenn ein Kreisdiagramm nicht passt, die Datenvisualisierung zu beschleunigen und sogar Erkenntnisse zu gewinnen, von denen Sie nicht wussten, dass sie in Ihrer Tabelle enthalten sind.

Hier sind einige, die sich wirklich lohnen, insbesondere wenn Sie möchten, dass Ihre Diagramme mehr können als nur gut aussehen.

Die besten KI-Kreisdiagramm-Generatoren auf einen Blick

Verwenden Sie die unten aufgeführten Tools, um Kreisdiagramme mit KI-Unterstützung zu erstellen und zu analysieren:

Worauf sollten Sie bei KI-Kreisdiagramm-Generatoren achten?

Achten Sie bei der Auswahl eines KI-Kreisdiagramm-Generators auf Features, die über grundlegende Visualisierungstechniken und -funktionen hinausgehen. Das richtige Tool sollte den manuellen Setup minimieren, die Datengenauigkeit gewährleisten und Ihnen helfen, Erkenntnisse klar und professionell zu präsentieren. Das sollten Sie nicht verpassen:

Eingabe in natürlicher Sprache: Die besten Tools sollten es Ihnen ermöglichen, Ihr Diagramm in einfacher Sprache zu beschreiben (z. B. "Kreisdiagramm der Ausgaben im 2. Quartal nach Abteilung") und sofort eine Visualisierung zu erstellen. Dadurch entfällt die manuelle Auswahl oder Formatierung von Daten

Automatische Datenklassifizierung und -beschreibung: Eine intelligente KI-Engine sollte erkennen, welche Spalten Textinformationen und Kategorien darstellen und welche numerische Werte enthalten, ohne dass eine manuelle Zuordnung erforderlich ist

Unterstützung für Live- oder Streaming-Daten: Durch die Integration mit Quellen wie Google Tabellen, APIs oder Datenbanken werden Ihre Diagramme automatisch aktualisiert, sobald sich die zugrunde liegenden Daten ändern. So stellen Sie sicher, dass Ihre Diagramme in Echtzeit die neuesten Daten widerspiegeln, und optimieren gleichzeitig den Prozess der Berichterstellung

Exportfunktionen: Achten Sie auf Unterstützung für mehrere Formate wie SVG, PNG, PDF und einbettbares HTML. Ein Bonus, wenn das Tool White-Label-Exporte anbietet, Ihnen Zugriff auf historische Versionen ermöglicht oder sich in Plattformen wie PowerPoint oder Notion integrieren lässt

Genauigkeit des Diagramms: Der KI-Kreisdiagramm-Generator sollte Proportionen präzise berechnen und darstellen. Er muss Rundungsfehler, leere Felder und doppelte Werte verarbeiten, ohne das endgültige Diagramm zu verzerren. Eine falsche Interpretation des Datensatzes kann zu irreführenden Visualisierungen führen

Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität beim Design: Ein gutes Tool zur Datenvisualisierung ermöglicht es Ihnen, Beschreibungen, Farben, Schriftarten, Legenden, Segmentgrößen und sogar Animationen anzupassen. Dies ist entscheidend für die Markenkonsistenz oder um komplexe Daten verständlicher zu machen

Barrierefreiheit und responsives Design: Kreisdiagramme sollten bildschirmleserfreundlich (ARIA-konform), farbenblind-sicher und auf allen Geräten responsiv sein. Exportierte Visualisierungen müssen sowohl in digitalen als auch in gedruckten Formaten gut skalierbar sein

Datenschutz und Sicherheit: Wenn Sie sensible oder Unternehmensdaten verwenden, sollten Sie Kreisdiagramm-Generatoren mit Verschlüsselung, rollenbasiertem Zugriff, SOC 2- oder ISO 27001-Konformität und lokalen Hosting- oder privaten Cloud-Optionen bevorzugen

Die 8 besten KI-Kreisdiagramm-Generatoren für die Echtzeit-Datenvisualisierung

Nachdem Sie nun eine gute Vorstellung davon haben, was ein hervorragendes Tool für Kreisdiagramme ausmacht, finden Sie hier unsere Empfehlungen – komplett mit den besten Features, Einschränkungen und Preisinformationen.

1. ClickUp (Am besten für projektbasierte Berichterstellung in Echtzeit geeignet)

Erstellen Sie mit ClickUp kostenlos Kreisdiagramme Nutzen Sie die Drilldown-Features in den Dashboards von ClickUp für eine detailliertere Analyse Ihrer Kreisdiagramme

Da Workflows heute immer schneller ablaufen, haben Teams keine Zeit, sich durch seitenlange Texte zu kämpfen. Sie benötigen eine schnelle, visuelle Möglichkeit, um den Fortschritt auf einen Blick zu überprüfen. Aber wenn es darum geht, die Daten zu präsentieren, wühlen sie sich durch Tabellenkalkulationen oder suchen nach Updates in verstreuten Tools.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, nimmt Ihnen diese Arbeit ab, indem Sie KI-gestützte Kreisdiagramme direkt in Ihren Arbeits-Dashboards erstellen können.

Anstatt dass Sie Tabellen hochladen oder Rohdaten manuell eingeben müssen, ruft ClickUp die relevanten Daten aus Ihrem Workspace ab, darunter:

Status der Aufgaben

Zeiterfassung

Aufgaben an Mitarbeiter zuweisen

Prioritäten

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp (z. B. geschätzte Stunden, Budgets, Tags – oder buchstäblich alles, was Sie nachverfolgen möchten)

So erhalten Sie live aktualisierte Kreisdiagramme, die direkt mit Ihren Projekten verknüpft und genau nach Ihren Wünschen gruppiert sind.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards mit über 50 Karten – Kreisdiagrammen, Tabellenkarten, Liniendiagrammen, Balkendiagrammen und mehr

Angenommen, Sie möchten sehen, wie die Arbeit in Ihrem Team verteilt ist. Öffnen Sie dazu die ClickUp-Dashboards, klicken Sie einfach auf + Karte hinzufügen, wählen Sie unter Benutzerdefinierte Karten die Option Kreisdiagramm und wählen Sie die Datenquelle aus.

Von dort aus können Sie Ihre Daten nach Mitarbeiter gruppieren, wobei jedes Segment des Kreisdiagramms ein Teammitglied darstellt. Sie können auch nach Status gruppieren, um zu verfolgen, wie viel Arbeit in Bearbeitung, fertiggestellt oder überfällig ist.

Heben Sie Proportionen mit ClickUp-Donut-Diagrammen anstelle eines Kreisdiagramms hervor

Möchten Sie dies als Donut-Diagramm mit den gesamten Aufgaben in der Mitte anzeigen? Schalten Sie einfach die Anzeigeeinstellung um. Sie können sogar filtern, was angezeigt wird, bestimmte Segmente detailliert anzeigen oder Segmente als Prozentsätze darstellen.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie Ihre Dashboards (einschließlich Kreisdiagramme) einrichten können 👇🏽

Hier sind einige Ideen für die wichtigsten Metriken, die Sie über Kreisdiagramme in ClickUp überwachen können:

Aufgaben (z. B. Kreisdiagramm mit dem prozentualen Anteil der Aufgaben nach Status, Priorität oder Mitarbeiter)

Zeiterfassung (z. B. Kreisdiagramm mit den protokollierten Stunden pro Person für ein Projekt)

Benutzerdefinierte Felder (z. B. Kreisdiagramm mit Story Points nach Feature-Kategorie)

Es handelt sich um eine Code-freie Drag-and-Drop-Erfahrung, die auf Ihr Workspace-Setup zugeschnitten ist.

Was ClickUp jedoch von anderen unterscheidet, ist ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent. Er generiert zwar noch keine Kreisdiagramme, verbessert jedoch Ihre Berichterstellung durch:

Zusammenfassung von Dashboard-Erkenntnissen

Analysieren Sie Kreisdiagramme (und mehr) aus ClickUp-Dashboards mit ClickUp Brain

Beantworten Sie Abfragen in natürlicher Sprache wie "Wie viel Zeit hat das Design-Team letzte Woche protokolliert?"

Empfehlungen für Visualisierungen basierend auf Zielen, OKRs oder Workload

Hier ist ein Beispiel für die Erkenntnisse, die wir erhalten, wenn wir Brain fragen: "Wie hoch ist die Workload von [Teammitglied]?".

Mit ClickUp Brain erhalten Sie Einblicke in Workloads, Termine, Prioritäten und vieles mehr

Was dies noch leistungsfähiger macht, ist die Art und Weise, wie alles in Ihre tatsächlichen Workflows eingebunden ist. Das Diagramm ruft Echtzeitdaten aus ClickUp-Aufgaben ab, sodass jede Aktualisierung (z. B. Statusänderung, Neuzuweisung oder ein fertiggestellter Meilenstein) sofort im Diagramm angezeigt wird.

Die besten Features von ClickUp

Fortschritt überwachen: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Ziele , um den Fortschritt bei OKRs, KPIs oder Meilensteinen Ihres Teams zu verfolgen, indem Sie Diagramme direkt mit Zielen verknüpfen, die aus abgeschlossenen Aufgaben oder benutzerdefinierten Metriken erstellt wurden

Verfolgen Sie Ihre Arbeit: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Ansichten (wie Listen-, Board- oder Kalenderansichten), um Aufgaben und Meilensteine nach Ihren Wünschen zu visualisieren

Automatisieren Sie alltägliche Aufgaben: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen , um routinemäßige Aktualisierungen wie das Ändern von Prioritäten, das Schließen veralteter Aufgaben oder das Markieren überfälliger Elemente zu automatisieren, damit Ihre Diagramme aktuelle Daten widerspiegeln

Einschränkungen von ClickUp

Die Vielzahl der Features dieser Projektmanagement-Plattform kann für Benutzer, die sie zum ersten Mal verwenden, überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

ClickUp verfügt über eine Vielzahl von Tools für Projektmanagement und Zusammenarbeit. Ein Schlüssel-Feature, das für mein Design-Team und mich sehr nützlich ist, sind die benutzerdefinierten Dashboards. Ich kann benutzerdefinierte Filterinstanzen einrichten und Projekte für das gesamte Team verfolgen oder nach einzelnen Personen filtern und in einer Ansicht ein Kreisdiagramm mit angeforderten, in Bearbeitung befindlichen und in Überprüfung befindlichen Elementen anzeigen.

2. Visme (Am besten geeignet für Marketingberichte und Markenpräsentationen)

via Visme

Mit dem kostenlosen Kreisdiagramm-Generator von Visme können Sie Diagramme einfach durch Eingabe einer natürlichen Sprache erstellen, sodass manuelles Design und Dateneingabe entfallen. Die Diagramme sind vollständig interaktiv, d. h. Sie können Hover-Effekte, anklickbare Elemente oder animierte Übergänge hinzufügen, um Ihre Projekte zu überwachen und Ihre digitalen Berichte aussagekräftiger zu gestalten.

Das Tool lässt sich leicht in Google Tabellen integrieren und ermöglicht so semi-dynamische Dateneingaben.

Die besten Features von Visme

Verwenden Sie anpassbare Designvorlagen und Gestaltungsoptionen, um das Diagramm an die Farben Ihrer Marke und Ihre Präsentationsthemen anzupassen

Passen Sie jeden Aspekt des Diagramms an, einschließlich Farben, Schriftarten, Beschreibungen, Hintergründe und mehr, mit benutzerdefinierten Anpassungsoptionen

Laden Sie Mitglieder Ihres Teams zur Zusammenarbeit bei der Erstellung von Diagrammen ein, sodass diese gleichzeitig bearbeitet, kommentiert und Feedback gegeben werden können

Einschränkungen von Visme

Einige Benutzer hatten Verzögerungen, insbesondere bei der Bearbeitung großer Projekte oder bei der Nutzung der Plattform über langsamere Internetverbindungen

Preise für Visme

Basic : Kostenlos

Starter : 29 $/Monat

Pro : 59 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Visme

G2 : 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Visme?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Die Plattform war sofort einfach zu bedienen – ohne Schulung. Sie ist intuitiv und macht es einfacher, Projekte abzuschließen. Außerdem enthält sie zahlreiche Vorlagen und Elemente, die ich verwenden konnte, und es war einfach, mein eigenes Branding anzuwenden.

3. Infogram (Am besten geeignet für interaktive Dashboards und schnelle Visualisierungen)

via Infogram

Die KI von Infogram analysiert Ihre Daten und empfiehlt die effektivsten Diagrammtypen, Layouts und Farbschemata, die für Ihre Workflows geeignet sind. Weitere Informationen können über Tooltips oder Beschriftungen in einer Inhaltsbox hinzugefügt werden, um ein umfassenderes Verständnis der erstellten Kreisdiagramme zu ermöglichen.

Marketingfachleute können Konsistenz gewährleisten, indem sie ein personalisiertes Marken-Kit mit ihrem Logo, ihren Markenfarben und bevorzugten Schriftarten erstellen. Und für komplexe Anforderungen an die Berichterstellung bietet der Kreisdiagramm-Ersteller von Infogram API-Zugriff zur Automatisierung der Datenvisualisierungsprozesse.

Die besten Features von Infogram

Geben Sie Daten direkt ein, laden Sie Tabellen hoch oder integrieren Sie Live-Daten aus Cloud-Diensten wie Google Tabellen

Laden Sie Ihre Diagramme in hochwertigen PNG-, PDF- oder GIF-Formaten herunter, um sie in Berichten, Präsentationen oder sozialen Medien zu verwenden

Wählen Sie aus 19 verschiedenen Musterstilen, um die Lesbarkeit Ihrer Diagramme zu verbessern und wichtige Datenpunkte hervorzuheben

Limits von Infogram

Einige Endbenutzer haben berichtet, dass die Qualität der exportierten Visualisierungen, insbesondere in hochauflösenden Formaten, möglicherweise nicht den Anforderungen entspricht

Preise für Inforgram

Basic : Kostenlos

Pro : 25 $/Monat

Business : 79 $/Monat

Team : 179 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Inforgram

G2 : 4,7/5 (über 180 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 70 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Infogram?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einer großen Auswahl an Diagrammen und einem riesigen Bereich an Bildern, Video-Covern und Symbolen

4. Canva (Am besten geeignet für die Gestaltung von Präsentationen und Inhalten für soziale Medien)

via Canva

Der Kreisdiagramm-Generator von Canva bietet eine benutzerfreundliche Lösung mit einer einfachen Oberfläche für die effektive Kommunikation von Datenerkenntnissen. Die Dateneingabe ist unkompliziert: Geben Sie Werte manuell ein oder kopieren Sie sie direkt aus Tabellenkalkulationen und fügen Sie sie ein. Die Plattform unterstützt auch die Zusammenarbeit, sodass Teams gleichzeitig an Diagrammdesigns arbeiten können, was den Feedback- und Bearbeitungsprozess optimiert.

Die besten Features von Canva

Passen Sie jedes Segment des Kreisdiagramms mit spezifischen Werten und Beschreibungen an, um Daten genau darzustellen

Erstellen Sie Diagramme für das Projektmanagement, die für verschiedene Geräte optimiert sind und auf Bildschirmen aller Größen gut aussehen

Geben Sie Diagramme ganz einfach über direkte Links frei oder betten Sie sie in Websites und Präsentationen ein

Einschränkungen von Canva

Es fehlen Funktionen für das Aufgabenmanagement und die End-to-End-Ausführung des Designprozesses

Preise für Canva

Free

Pro : 15 $/Monat

Teams : Ab 30 $ pro Monat für die ersten 3 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Canva

G2 : 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.000 Bewertungen)

5. ChatGPT (Am besten geeignet für sprachbasierte Aufgaben und intelligente Unterstützung)

via ChatGPT

ChatGPT kann anhand der von Ihnen bereitgestellten Daten verschiedene Arten von Diagrammen oder Berichten erstellen. Wenn Sie Kategorien und die entsprechenden Werte angeben, kann schnell ein visuelles Kreisdiagramm erstellt werden. Darüber hinaus können die erstellten Diagramme in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden, darunter PNG oder JPG für Berichte und SVG für Websites.

Die besten Features von ChatGPT

Passen Sie Beschreibungen, Farben und sogar die Größe der Diagramme an, damit das Diagramm Ihren spezifischen Anforderungen entspricht

Holen Sie sich den Code, um Kreisdiagramme in verschiedenen Programmiersprachen wie Python oder JavaScript zu erstellen

Bitten Sie das Tool, Daten für Sie zu interpretieren oder Möglichkeiten für eine effektivere Visualisierung vorzuschlagen

Einschränkungen von ChatGPT

Die Erstellung einfacher Kreisdiagramme ist zwar völlig kostenlos, sie können jedoch nicht dynamisch mit Live-Daten arbeiten, sofern diese nicht ausdrücklich bereitgestellt werden

Preise für ChatGPT

Free

Plus : 20 $/Monat

Teams : 25 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ChatGPT

G2 : 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

6. Piktochart (Am besten für die Erstellung interaktiver und markenspezifischer Kreisdiagramme geeignet)

via Piktochart

Mit dem Kreisdiagramm-Generator von Piktochart können Sie Daten direkt aus Excel, CSV oder Google Tabellen importieren, und das Tool wandelt Ihre Zahlen sofort in ein ansprechendes Kreisdiagramm um. Es verfügt außerdem über Anpassungsfunktionen, sodass Sie Farben anpassen, Beschreibungen und Prozentsätze hinzufügen und sogar Diagrammelemente für Präsentationen animieren können.

Dieses kostenlose Tool bietet interaktive Kreisdiagramme, die digitale Präsentationen verbessern, indem sie Ihren Zuschauern ermöglichen, Daten durch Aktionen wie Hovering oder Klicken zu erkunden. Wenn Sie Materialien für herkömmliche Zwecke erstellen, können Sie Ihre Diagramme ganz einfach in hochwertigen Formaten wie JPG, PNG oder PDF exportieren, um sie freizugeben und auszudrucken.

Die besten Features von Piktochart

Laden Sie Ihr Logo hoch und extrahieren Sie automatisch die Farben Ihrer Marke, um sicherzustellen, dass Ihre Kreisdiagramme mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen und die Markenkonsistenz gewahrt bleibt

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen und ermöglichen Sie mehreren Benutzern die gemeinsame Arbeit an demselben Diagramm

Speichern Sie Ihre Designs und Vorlagen für die spätere Verwendung, damit Sie sie schnell aktualisieren und für wiederkehrende Projekte wiederverwenden können

Einschränkungen von Piktochart

Piktochart bietet keine integrierte Option zum direkten Senden von Erstellungen an externe Plattformen oder Datenbanken. Stattdessen müssen Sie die Visualisierungen exportieren und manuell in andere Systeme importieren

Preise für Piktochart

Free

Pro: 29 $ pro Benutzer/Monat

Business: 49 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Piktochart

G2: 4,4/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 190 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Piktochart?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Im Moment erledige ich alles mit Piktochart. Die Vielzahl an Vorlagen macht es unglaublich einfach, verschiedene Präsentationen zu ändern, und spart mir dabei eine Menge Zeit.

7. EdrawMax (Am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke und detaillierte Anpassung von Kreisdiagrammen)

via EdrawMax

Mit dem KI-gestützten Kreisdiagramm-Generator von EdrawMax können Sie Daten eingeben oder Ihre Anforderungen in einfacher Sprache beschreiben, die dann von der KI interpretiert werden, um präzise Kreisdiagramme zu erstellen.

Darüber hinaus analysiert es Ihre Daten, um Trends, Ausreißer und Schlüsselmetriken zu identifizieren und Rohdaten in aussagekräftige visuelle Darstellungen umzuwandeln. Um Ihre Erfahrung weiter zu verbessern, bietet EdrawMax Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit über 15.000 Vorlagen und Symbolen.

Die wichtigsten Features von EdrawMax

Verwenden Sie intuitive Drag-and-Drop-Tools, um Farben, Schriftarten, Beschreibungen und Stile anzupassen und sicherzustellen, dass Ihre Kreisdiagramme zu Ihrer Marke oder Ihren Präsentationsanforderungen passen

Speichern Sie Ihre Kreisdiagramme in verschiedenen Formaten, darunter JPG, PNG, PDF, Word, Excel und PowerPoint, um sie ganz einfach in Berichte und Präsentationen zu integrieren

Erstellen und bearbeiten Sie Kreisdiagramme nahtlos unter Windows, macOS, Linux und auf Mobilgeräten

Einschränkungen von EdrawMax

Sie basieren auf strukturierten Dateneingaben, was bei unstrukturierten oder unvollständigen Daten die Leistung beeinträchtigen kann

Preise für EdrawMax

Kostenlose Testversion

Einzelplatzlizenz : Ab 64 $ (für 6 Monate)

Team und Business : Ab 5,53 $/Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu EdrawMax

G2: 4,5/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

8. Beautiful. ai (Am besten geeignet für schnelle, präsentationsreife Kreisdiagramme mit intelligentem Design)

Mit vorgefertigten Vorlagen, die sich automatisch an Ihre Inhalte anpassen, hilft Ihnen Beautiful. ai dabei, Kreisdiagramme mit einem eleganten und professionellen Erscheinungsbild zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie Ihre Daten mit subtilen Animationen zum Leben erwecken, die die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf sich ziehen und es wieder auf Ihre Präsentation lenken. Für eine nahtlose und aktuelle Datenverwaltung können Sie mit Beautiful. ai Daten importieren oder Kreisdiagramme direkt in Google Tabellen, Dropbox oder Box integrieren.

Die besten Features von Beautiful.ai

Verwenden Sie die benutzerdefinierte Typografie und Farbpalette Ihrer Marke, um Konsistenz in allen Kreisdiagrammen zu gewährleisten

Integrieren Sie interaktive Elemente wie Tooltips und Legenden, um den Betrachtern beim Bewegen des Mauszeigers detaillierte Informationen zu liefern und die Datenzugänglichkeit zu verbessern

Fügen Sie den Segmenten des Kreisdiagramms prozentuale, numerische oder Währungswerte hinzu und verbessern Sie so die Übersichtlichkeit und Präsentation Ihrer Daten

Limits von Beautiful.ai

Beautiful. ai unterstützt derzeit nicht die Erstellung von Kreisdiagrammen über natürliche Sprachbefehle

Beautiful.ai-Preise

14-tägige kostenlose Testversion

Pro : 12 $/Monat

Team: 50 $ pro Benutzer/Monat

Ad-hoc-Projekte: 45 $

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Beautiful.ai?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Ich liebe Beautiful.ai, lerne jeden Tag noch dazu, aber es ist sehr visuell, ich liebe es, wie übersichtlich und anders unsere Präsentationen aussehen.

Visualisieren Sie Ihre Daten intelligenter mit ClickUp

Wenn Sie mehr als ein eigenständiges Tool für Kreisdiagramme suchen, bietet ClickUp eine Komplettlösung für intelligentere und schnellere Entscheidungen.

Mit KI-gestützten Kreisdiagrammen in ClickUp Dashboards können Sie die Verteilung von Aufgaben, die Leistung Ihres Teams oder den Status Ihrer Projekte in Echtzeit visualisieren und analysieren, ohne manuelle Eingaben vornehmen zu müssen.

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Aufgaben, um direkt aus Erkenntnissen Aktionselemente zuzuweisen, und verwenden Sie ClickUp Brain, um Zusammenfassungen zu erstellen, Muster zu erkennen oder sogar Vorschläge für die nächsten Prioritäten basierend auf Ihrer Workload zu machen.

Melden Sie sich bei ClickUp an und probieren Sie alles kostenlos aus!