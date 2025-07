die 8 besten KI-Tools zur Gewohnheitsverfolgung im Jahr 2025

🗓️ Tag 1: Sie beginnen mit den besten Vorsätzen. Mehr Wasser trinken, ins Fitnessstudio gehen und vor dem Schlafengehen meditieren.

Aber irgendwie verschwinden Ihre neuen Gewohnheiten auf mysteriöse Weise am dritten Tag. Das passiert selbst den Besten von uns.

Keine Sorge, es gibt einen Weg aus diesem Zyklus der Prokrastination und der verlassenen To-Do-Listen.

Habit-Tracking-Apps: Ihre Geheimwaffe gegen Vergesslichkeit, mangelnde Motivation und die klassische Ausrede „Ich fange am Monday an“. Sie machen Selbstverbesserung zu einem Spiel und halten Sie auf eine Weise bei der Stange, wie es Ihre Willenskraft allein nicht kann.

Sind Sie bereit, endlich Ihre Ziele zu erreichen? Hier sind die besten Tools zur Gewohnheitsverfolgung, mit denen Sie auf Kurs bleiben und Spaß dabei haben!

Hier ist eine kurze Übersicht über die 8 besten KI-Tools zur Gewohnheitsverfolgung:

Tool Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp KI-gestütztes Ziel-/Aufgabenmanagement, wiederkehrende Aufgaben, personalisierte Habit Tracker mit dem KI-Assistenten von ClickUp Alle Arten von Freiberuflern, kleinen Teams und Unternehmen, die KI-gestütztes Ziel- und Aufgabenmanagement wünschen Free Forever-Plan; Anpassungen für Unternehmen verfügbar HabitNow Flexible Planung, benutzerdefinierte Erinnerungen und Alarme, tägliche Notizen Personen, die eine einfache und flexible Nachverfolgung ihrer Gewohnheiten wünschen Free-Plan verfügbar. Kostenpflichtige Pläne ab 9,99 $ (lebenslang) Lebensweise Nachverfolgung von Serien, wöchentliches/monatliches Feedback, benutzerdefinierte Tags, Trendgrafiken und Diagramme, Notizen für Einträge, Modus für Farbenblinde Freiberufler, die eine einfache Benutzeroberfläche und Einblicke in ihr Verhalten schätzen Free-Plan verfügbar. Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 4,99 $ Habitica Gamifizierte Nachverfolgung von Gewohnheiten (Avatare, Belohnungen, Strafen), Community-Herausforderungen Einzelpersonen und Gruppen, die die Nachverfolgung von Gewohnheiten spielerisch gestalten möchten Free-Plan verfügbar. Kostenpflichtige Pläne ab 9 $ Habitify Nachverfolgung der Stimmung, Habit Stacking, Synchronisierung mit Apple Health/Google Fit, Fokus-Timer, Solopreneure, die Coaching und gemeinschaftsbasierte Nachverfolgung ihrer Gewohnheiten wünschen Free-Plan verfügbar. Kostenpflichtige Pläne ab 2,49 $ Streaks Nachverfolgung anhand von Serien (bis zu 24 Gewohnheiten, anpassbare Themen und Symbole, Synchronisierung mit Apple Health Mit Serien Schwung aufbauen Kein kostenloser Plan. Bezahlte Pläne beginnen bei 5,99 $ (lebenslang) Coach. me Persönliche Coaching-Services, Community-Fragen und Antworten sowie Support, Feierlichkeiten zu Meilensteinen Hochmotivierte Menschen, die Coaching und gemeinschaftsbasierte Nachverfolgung ihrer Gewohnheiten wünschen Free-Plan verfügbar. Bezahlte Pläne beginnen bei 87 $ Reclaim. ai KI-gesteuerte Gewohnheitsplanung, Kalenderintegration und -synchronisierung, Analyse der Zeitverteilung Solopreneure, die KI-gestützte Planung und Produktivität wünschen Free-Plan verfügbar. Kostenpflichtige Pläne ab 8 $

Eine Gewohnheit anzunehmen ist leicht, sie langfristig beizubehalten ist schwer. Eine Habit-Tracker-App hilft Ihnen dabei, indem sie Ihnen eine einfache Möglichkeit bietet, Ihre täglichen Aktivitäten zu protokollieren und zu überwachen.

Von persönlichem Wachstum bis hin zu Selbstfürsorge-Routinen und allem, was dazwischen liegt – diese Tools helfen Ihnen mit Erinnerungen, Einblicken und Motivation dabei, Ihre Gewohnheiten konsequent zu pflegen.

Das erwartet Sie:

KI-gestützte Erkenntnisse : Suchen Sie nach Tools, die Ihre Fortschritte analysieren, Muster erkennen und datengestützte Erkenntnisse liefern, damit Sie besser verstehen, was funktioniert und was verbessert werden muss ✅

Zielverfolgung : Wählen Sie eine App, die Ihnen hilft, große Ziele in überschaubare Einzelziele zu unterteilen, um langfristigen Erfolg durch kontinuierliche Verbesserung zu erreichen ✅

Features für Serien und Motivation : Wählen Sie eine App zur Gewohnheitsverfolgung mit Nachverfolgung von Serien, Gamification-Elementen und motivierenden Erinnerungen, damit Sie eine bestimmte Gewohnheit beibehalten und motiviert bleiben ✅

Anpassung : Wählen Sie einen Tracker zum Aufbau von Gewohnheiten, der benutzerdefinierte Gewohnheitskategorien, flexible Zeitplanung und personalisierte Dashboards bietet, die Ihren Anforderungen entsprechen ✅

Benutzerfreundliche Oberfläche : Investieren Sie in eine intuitive App, die Dashboards, Diagramme, Listen, Timer usw. verwendet, um die Nachverfolgung von Gewohnheiten unterhaltsam und mühelos zu gestalten ✅

Datensicherheit: Wählen Sie ein Tool zur Gewohnheitsbildung, das Ihre Daten sicher mit Backup- und Verschlüsselungsoptionen speichert ✅

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Ziel- und Aufgabenmanagement)

„Wenn Sie die richtigen kleinen Verhaltensweisen auswählen und sie richtig aneinanderreihen, müssen Sie sich nicht motivieren, um Fortschritte zu erzielen. Es geschieht ganz natürlich, wie eine gute Saat, die an einem guten Ort gepflanzt wurde. ” – BJ Fogg, amerikanischer Sozialwissenschaftler

Erstellen Sie mit ClickUp Brain einen personalisierten Habit Tracker mit Erinnerungen

ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat. Sie kombiniert Aufgaben- und Zielverwaltung, Chat, Dokumente und vieles mehr. So hilft Ihnen ClickUp dabei, kleine Verhaltensweisen in der richtigen Reihenfolge zu etablieren. Probieren Sie es aus.

💜 ClickUp Ziele

Wenn es Ihnen schwerfällt, Gewohnheiten beizubehalten, können Sie mit ClickUp Goals einen Anfang machen, indem Sie diese in einfache, erreichbare Aufgaben, sogenannte „Einzelziele“, aufteilen

Diese Einzelziele können auf verschiedene Arten von Gewohnheiten zugeschnitten werden:

Nummern als Einzelziele : Ideal für quantifizierbare Gewohnheiten wie „Vier Bücher im Monat lesen. ”

Finanzielle Einzelziele : Perfekt für finanzielle Ziele wie „Die monatlichen Ausgaben auf 100 € senken. ”

Ja/Nein-Einzelziele: Nützlich für Ja/Nein-Aufgaben für den Tag, wie z. B. „Jeden Morgen 5–10 Minuten damit verbringen, Aufgaben zu überprüfen und Prioritäten festzulegen. ”

Bleiben Sie mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung Ihrer Fortschritte mit ClickUp Goals auf Kurs

💜 ClickUp Brain

Sie sind sich nicht sicher, welche Gewohnheiten Sie entwickeln sollen? ClickUp Brain kann Ihnen Ideen basierend auf Ihren Zielen liefern.

Nutzen Sie KI-gestütztes Brainstorming, um mit ClickUp Brain eine Liste potenzieller Gewohnheiten zu erstellen

ClickUp Brain wird zu Ihrem Produktivitätscoach und KI-gestützten persönlichen Assistenten, indem es Ihnen hilft, Informationen für unbegrenzte Gewohnheiten zu erfassen und zu organisieren und Aufgaben und Erinnerungen für mehr Konsistenz zu erstellen.

Die leistungsstarken neuronalen Netzwerke von Brain erstellen außerdem KI-gestützte Zusammenfassungen Ihrer Fortschritte und Berichte über Ihre Gewohnheitsstränge, was ClickUp zu einer der besten Apps zur Gewohnheitsverfolgung macht.

Das ist noch nicht alles! Mit einem benutzerdefinierten Autopilot-Agenten von ClickUp können Sie Ihren Prozess zur Nachverfolgung von Gewohnheiten anpassen, automatisieren und optimieren. Er kann:

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Autopilot-Agenten von ClickUp, um Ihre KI-Gewohnheitsnachverfolgung zu personalisieren

Das können Sie damit erreichen:

Erstellen Sie automatisch wiederkehrende Aufgaben für tägliche, wöchentliche oder benutzerdefinierte Gewohnheiten.

Versenden Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen, um sich selbst zur Verantwortung zu ziehen.

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte, indem Sie den Status oder benutzerdefinierte Felder basierend auf Ihren Aktivitäten aktualisieren.

Erstellen Sie Berichte oder Zusammenfassungen Ihrer Gewohnheitsstreaks und Abschlussquoten.

Schlagen Sie Verbesserungen oder motivierende Tipps vor, indem Sie KI-Erkenntnisse nutzen.

Durch den Einsatz eines Autopilot-Agenten können Sie sich mehr auf die Bildung von Gewohnheiten und weniger auf die manuelle Nachverfolgung konzentrieren, wodurch Ihr Weg zur Gewohnheitsbildung reibungsloser und effektiver wird.

💜 ClickUp Aufgaben

Für tägliche Gewohnheiten wie Sport, Lesen oder Achtsamkeitsübungen müssen Sie mit den wiederkehrenden Aufgaben von ClickUp nicht mehr dieselbe Aufgabe immer wieder manuell erstellen, sodass Sie nichts mehr verpassen.

Planen Sie mit ClickUp wiederkehrende Aufgaben, die täglich, zweiwöchentlich oder bei Statusänderungen ausgeführt werden

Dieses Feature hilft Ihnen dabei:

Entscheiden Sie, wie oft die Aufgabe wiederholt werden soll – täglich, wöchentlich oder an bestimmten Tagen

Legen Sie fest, wann die Wiederholung beginnen und gegebenenfalls enden soll

Wählen Sie, ob das nächste Vorkommen nach Abschluss des aktuellen Vorkommens oder nach einem festen Zeitplan erstellt werden soll

💜 Vorlage für einen persönlichen Habit Tracker

Sind Sie bereit, Ihre Gewohnheiten zu ändern? Probieren Sie die Vorlage für den persönlichen Gewohnheitstracker von ClickUp aus.

Kostenlose Vorlage Bleiben Sie organisiert und entwickeln Sie produktive Routinen mit der Vorlage „Persönlicher Gewohnheitstracker“ von ClickUp

Mit dieser Vorlage ist es ganz einfach:

Erstellen Sie eine Liste Ihrer Gewohnheiten und aktualisieren Sie diese täglich mit Check-ins, um Fortschritte, Reflexionen oder Anpassungen mit ClickUp-Dokumenten nachzuverfolgen und mit einem Freund, Coach oder Team zu teilen, um Unterstützung zu erhalten

Markieren Sie wichtige Fortschritte und Erfolge in den Meilensteinen von ClickUp , um die Dynamik für Ihre persönliche Entwicklung aufrechtzuerhalten

Aktualisieren Sie Ihr Gewohnheitstagebuch automatisch mit Wenn-Dann-Regeln und Auslösern mithilfe der Automatisierungen von ClickUp

Die besten Features von ClickUp

Benutzerdefinierte Tags : Fügen Sie : Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um zusätzliche Details zu Ihrer Gewohnheitsreise zu protokollieren, z. B. die Dauer oder Notizen zu jeder Gewohnheitssitzung

Übersicht über den Fortschritt : Erstellen Sie ein : Erstellen Sie ein ClickUp-Dashboard , um den Fortschritt im Laufe der Zeit zu visualisieren und zu verfolgen, was Ihnen Motivation und Einblicke in Ihre Beständigkeit verschafft

Erinnerungen und Benachrichtigungen: Aktivieren Sie : Aktivieren Sie ClickUp-Erinnerungen für Ihre wiederkehrenden Aufgaben, um Benachrichtigungen zu erhalten, damit Sie Ihre Gewohnheiten trotz eines vollen Terminkalenders in Ihrer Planungs-App nicht übersehen

Limits von ClickUp

Die umfangreichen Features können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Eine G2-Bewertung sagt:

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Man muss nicht mehr zwischen mehreren Apps hin- und herwechseln. Im Vergleich zu anderer Software bietet es eine unvergleichliche Anzahl an Features.

Was mir an ClickUp am besten gefällt, ist, dass es mehrere Tools an einem Ort ersetzt. Kein Wechseln mehr zwischen mehreren Apps. Es bietet eine unvergleichliche Anzahl von Features im Vergleich zu anderer Software.

2. HabitNow (Am besten geeignet, um Gewohnheiten und Aufgaben an einem Ort zu organisieren)

via HabitNow

HabitNow kombiniert die Nachverfolgung und Planung von Zielen, damit Sie Ihre täglichen Gewohnheiten und Routinen effektiv organisieren können. Sie können Gewohnheiten mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Zielen definieren und anpassen und sie in verschiedenen Kategorien und Listen organisieren.

Ein flexibles Planungssystem, anpassbare Erinnerungen und Alarme sowie eine Timer-Funktion helfen Ihnen, sich besser auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren, und detaillierte Diagramme und Statistiken ermöglichen eine schnelle und mühelose Nachverfolgung Ihrer Fortschritte.

Die besten Features von HabitNow

Konsistenzmarker : Schaffen Sie Erfolgsserien zur Motivation und dokumentieren Sie Ihren Weg mit täglichen Notizen, um sich kontinuierlich zu verbessern

Anpassung : Personalisieren Sie Ihre Erfahrung mit benutzerdefinierten Timer-Intervallvoreinstellungen, Themen und Symbolen

Aufgabenverwaltung: Fügen Sie wiederkehrende Aufgaben, Erinnerungen und Checklisten für umfangreichere Aufgaben wie Einkaufen, Hausarbeit, Arbeit usw. hinzu.

Einschränkungen von HabitNow

Es ist nicht möglich, nummerierte Einzelziele für dieselbe Gewohnheit in Ja/Nein-Ziele umzuwandeln

Es ist nicht möglich, Gewohnheiten nach Tageszeit zu sortieren

Preise für HabitNow

Free

Lebenslang: 9,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu HabitNow

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📌 Probieren Sie es aus: Die „Zwei-Minuten-Regel” ist ein großartiger Produktivitäts-Hack, der es Ihnen leicht macht, eine Routine aufzubauen und beizubehalten. Machen Sie jede neue Gewohnheit so einfach, dass Sie weniger als 2 Minuten dafür benötigen. Anstatt sich täglich 20 Minuten Meditation zu committen, beginnen Sie mit 2 Minuten achtsamer Reflexion.

3. Way of Life (Am besten geeignet für die Nachverfolgung und Bildung von Gewohnheiten mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche)

via Way of Life

Way of Life hilft Ihnen dabei, positive Morgenroutinen zu entwickeln, schlechte Gewohnheiten abzulegen und Ihre Verhaltensmuster im Laufe der Zeit zu verstehen. Mit seiner einfachen, aber effektiven Benutzeroberfläche können Sie sich selbst herausfordern, ununterbrochene Serien aufrechtzuerhalten, und über das integrierte Scoreboard wöchentliches und monatliches Feedback zu Ihren Gewohnheiten erhalten.

Die App zur Zielverfolgung hilft Ihnen auch dabei, Gedanken, Überlegungen oder Beobachtungen festzuhalten, indem Sie jedem Eintrag zu einer Gewohnheit kurze Notizen anhängen können. Der Modus für Farbenblinde sorgt für eine barrierefreie und benutzerfreundliche Erfahrung für alle.

Die besten Features von Way of Life

Benutzerdefinierte Tags : Gruppieren und verwalten Sie alle Ihre Gewohnheiten effizient mit anpassbaren Tags, um verschiedene Bereiche Ihres Lebens leichter nachverfolgen zu können

Einblicke in den Fortschritt : Analysieren Sie Ihre Gewohnheiten im Laufe der Zeit mit Kreisdiagrammen, Balkendiagrammen und Trendlinien, um Fortschritte zu visualisieren und Muster zu erkennen

Erinnerungen und Terminplanung: Bleiben Sie mit flexiblen Erinnerungen, mit denen Sie Benachrichtigungen mit benutzerdefinierten Nachrichten planen können, auf Kurs

Einschränkungen durch die Lebensweise

Nur mit dem Premium-Plan können Sie unbegrenzt viele Gewohnheiten nachverfolgen und diejenigen archivieren, die Sie nicht mehr benötigen, aber dennoch speichern möchten

Fehlt es an erweiterten Features für Aufgaben- und Zeitmanagement?

Preise für Way of Life

Free

Premium: Ab 4,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Way of Life

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Way of Life?

Eine Bewertung im Apple Store lautet:

Ich benutze es nun schon seit einigen Jahren sehr regelmäßig und es hat mein Leben enorm positiv beeinflusst. Da ich meine Muster und Verhaltensweisen jeden Tag schnell und einfach protokollieren kann, bin ich mir meiner selbst bewusster und kann mich besser zur Rechenschaft ziehen.

Ich benutze es nun schon seit einigen Jahren sehr regelmäßig und es hat mein Leben enorm positiv beeinflusst. Da ich meine Muster und Verhaltensweisen jeden Tag schnell und einfach protokollieren kann, bin ich mir meiner selbst bewusster und kann mich besser zur Rechenschaft ziehen.

4. Habitica (Am besten für die Gamifizierung der Nachverfolgung von Gewohnheiten geeignet)

via Habitica

Habitica verbindet traditionelle Methoden zur Gewohnheitsverfolgung mit interaktiven Spielelementen, um die Nachverfolgung von Gewohnheiten unterhaltsam, spannend und motivierend zu gestalten.

Sie können sowohl positive Gewohnheiten (z. B. „Gesund essen”) als auch negative Gewohnheiten (z. B. „Sport ausfallen lassen”) festlegen. Positive Gewohnheiten werden mit Vorteilen im Spiel belohnt, während negative Gewohnheiten zu Strafen führen.

„Tägliche Aufgaben“ sind wiederholende Aufgaben, die Sie täglich, mehrmals pro Woche oder monatlich abschließen möchten, und „To-Dos“ sind einmalige Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, für deren Erledigung Sie Belohnungen erhalten.

Die besten Features von Habitica

Gamification : Nehmen Sie an Rollenspielen teil, nutzen Sie Avatare, benutzerdefinierte Belohnungen, Serien, Schwierigkeitsgrade usw., um Selbstverbesserung zu einem Abenteuer zu machen

Community-Herausforderungen : Treten Sie mit Freunden und Fremden bei gemeinsamen Zielen gegeneinander an und gewinnen Sie besondere Belohnungen

Gemeinsames Aufgaben-Board: Erhöhen Sie die Verantwortlichkeit, indem Sie mit Ihren Gruppenmitgliedern an einem gemeinsamen Board an Aufgaben arbeiten

Einschränkungen von Habitica

Im Abschnitt „Zu erledigen“ können Sie keine Liste erstellen und dieser Liste dann Aufgaben hinzufügen

Einige Benutzer empfanden die vielen Pop-ups und In-Game-Anzeigen als störend für die Benutzererfahrung

Preise für Habitica

Free

Gruppenplan: 9 $/Monat + 3 $ pro zusätzlichem Mitglied/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Habitica

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Habitica?

Eine Bewertung im Apple Store lautet

Da Habitica ein hochgradig anpassbares Spiel ist, können Sie Ihre Gewohnheiten und Aufgaben ganz nach Ihrem eigenen Maß an Kreativität, Utilitarismus, Minimalismus und Engagement in der Community gamifizieren.

Da Habitica ein hochgradig anpassbares Spiel ist, können Sie Ihre Gewohnheiten und Aufgaben ganz nach Ihrem eigenen Maß an Kreativität, Utilitarismus, Minimalismus und Engagement in der Community gamifizieren.

5. Habitify (Am besten für die Nachverfolgung von Gewohnheiten auf einer minimalistischen Benutzeroberfläche)

via Habitify

Habitify ist ein digitaler Planer, mit dem Sie Gewohnheiten festlegen können, die Ihren Zielen entsprechen, z. B. tägliche Meditation, mehr Wasser trinken oder jeden Abend lesen, und diese in Morgen-, Nachmittags- und Abendroutinen organisieren können, um eine klare, strukturierte Vorgehensweise zur Nachverfolgung Ihrer Gewohnheiten zu erhalten.

Benutzerdefinierte Erinnerungen halten Sie auf Kurs, und Benachrichtigungen passen sich Ihrem Zeitplan und Ihren Vorlieben an, sodass Sie zum richtigen Zeitpunkt daran erinnert werden. Die App lässt sich auch mit Apple Health und Google Fit integrieren, um Fitness- und Wellnessziele auf mehreren Geräten zu verfolgen.

Die besten Features von Habitify

Fokus-Timer : Konzentrieren Sie sich voll und ganz auf Aufgaben mit hoher Priorität – dank integrierter Timer, die das Aufgabenmanagement effizienter machen

Nachverfolgung der Stimmung : Verfolgen Sie Gefühle und Emotionen, um Auslöser und Muster zu finden, die Ihren Fortschritt beeinflussen, Ihre Selbstwahrnehmung zu steigern und Ihnen dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen

Gewohnheiten stapeln: Integrieren Sie neue Gewohnheiten in Ihren Alltag, indem Sie sie mit bestehenden Gewohnheiten verknüpfen und benutzerdefinierte Erinnerungen erstellen

Limits von Habitify

Die App zur Gewohnheitsverfolgung erlaubt keine prozentuale Nachverfolgung, was für Gewohnheiten hilfreich ist, bei denen der Fortschritt nicht binär oder zählbar ist

Einige Benutzer berichten, dass die App manchmal langsam sein kann

Preise für Habitify

Free

Premium : 2,49 $/Monat

Lebenslang: 59,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Habitify

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Habitify?

Eine Google Play-Rezension lautet:

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, sodass Gewohnheiten mühelos hinzugefügt und überwacht werden können. Was Habitify von anderen Apps zur Gewohnheitsverfolgung unterscheidet, sind die aufschlussreichen Analysen, die wertvolle Daten zu meinen Fortschritten und Gewohnheiten im Laufe der Zeit liefern.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, sodass Gewohnheiten mühelos hinzugefügt und überwacht werden können. Was Habitify von anderen Apps zur Gewohnheitsverfolgung unterscheidet, sind die aufschlussreichen Analysen, die wertvolle Daten zu meinen Fortschritten und Gewohnheiten im Laufe der Zeit liefern.

6. Streaks (Am besten geeignet, um mit einem streaksbasierten Habit-Tracker Schwung aufzubauen)

via Streaks

Mit Streaks können Sie bis zu 24 Gewohnheiten nachverfolgen und mit detaillierten Einblicken wie Gewohnheitsstatistiken, Streak-Längen und Abschlussquoten motiviert bleiben. Um Ihren Space zu personalisieren, können Sie aus 78 verschiedenen Farbthemen und über 600 Aufgaben-Symbolen wählen.

Die Synchronisierung erfolgt auf allen Ihren Apple-Geräten und die Integration in Apple Health ermöglicht die automatische Nachverfolgung von Schritten, Schlaf und Trainingseinheiten.

Die besten Features von Streaks

Tägliche Notizen : Halten Sie Ihre Fortschritte fest oder reflektieren Sie Herausforderungen, Erfolge, persönliche Entwicklungen und Verbesserungen

Zeitgesteuerte Aufgaben : Nutzen Sie die integrierten Zeiten für die Nachverfolgung von Gewohnheiten, die eine bestimmte Dauer erfordern, wie Meditation, Stretching oder Lesen

Freigegebene Aufgaben: Teilen Sie Gewohnheiten mit anderen Streaks-Benutzern, um Teamarbeit und Motivation zu fördern – ideal, um sich gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen

Limits von Streaks

Im Gegensatz zu anderen Apps zur Nachverfolgung von Gewohnheiten, die auf mehreren Geräten verfügbar sind, nur auf Apple-Geräten verfügbar

Man muss ziemlich viel mit der App herumspielen, um sich zurechtzufinden, selbst mit Hilfe des Hilfebereichs

Preise für Streaks

Lebenslang: 5,99 $

Bewertungen und Rezensionen zu Streaks

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Suchen Sie nach Inspiration? Hier finden Sie einige Beispiele für gute Gewohnheiten, die Ihnen helfen können, gesunde Routinen zu entwickeln und den Weg für langfristige Erfolge zu ebnen.

📮 ClickUp Insight: Gesundheit und Fitness sind die wichtigsten persönlichen Ziele der Teilnehmer unserer Umfrage, aber 38 % geben zu, dass sie ihre Fortschritte nicht konsequent nachverfolgen. 🤦Das ist eine große Lücke zwischen Absicht und Tat! ClickUp kann Ihnen mit seinen speziellen Vorlagen für Gewohnheits-Tracker und wiederkehrenden Aufgaben dabei helfen, Ihre Fitness zu verbessern. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mühelos Routinen aufbauen, jedes Training protokollieren und Ihre Meditationsserie aufrechterhalten. 💫 Echte Ergebnisse: ClickUp- Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität – denn um auf Kurs zu bleiben, muss man zunächst einmal sehen, wo man steht.

7. Coach. me (Am besten geeignet für die Nachverfolgung von Gewohnheiten mit integriertem Coaching und Community-Support)

Durch die Kombination eines robusten Habit Trackers mit Zugang zu einer unterstützenden Community und professionellem Coaching bietet Coach.me verschiedene Optionen für personalisierte Hilfe in den Bereichen Produktivität, Fitness, Führung und mehr.

Sie können Freunden folgen, um sie anzufeuern und ihre Fortschritte zu sehen, oder andere, die an denselben Gewohnheiten arbeiten wie Sie, über einen globalen Aktivitätsfeed unterstützen. Jede Gewohnheit hat einen Q&A-Bereich, in dem Sie Fragen stellen oder beantworten und Erfahrungen austauschen können.

Die besten Features von Coach.me

Persönliches Coaching : Erhalten Sie maßgeschneiderte Beratung und Support von professionellen Coaches, die Ihnen helfen, Herausforderungen zu meistern und Ihre Ziele zu erreichen

Positive Verstärkung: Erhalten Sie Ermutigung durch Features wie das Feiern von Meilensteinen und High-Fives der Community, die motivieren und positives, gewohnheitsorientiertes Verhalten verstärken

Community-Support: Treten Sie einer Community von Gleichgesinnten bei, die Ihnen als Support-Netzwerk dient, um Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu motivieren

Coach. me Einschränkungen

Einige Benutzer berichteten, dass die Benutzeroberfläche manchmal langsam und schwer zu navigieren sein kann

Preise für Coach.me

Free

Individuelles Habit-Coaching: Ab 25 $/Woche

Bewertungen und Rezensionen zu Coach.me

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Coach.me?

Eine Bewertung im Apple Store lautet:

Ich mag diese App – sie ist einfach und hat mir beim Aufbau und der Nachverfolgung von Gewohnheiten geholfen. Es ist toll, täglich eine Erinnerung an zu erledigende Aufgaben zu erhalten, die ich abhaken kann, egal wie klein sie auch sind.

Ich mag diese App – sie ist einfach und hat mir beim Aufbau und bei der Nachverfolgung von Gewohnheiten geholfen. Es ist toll, täglich eine Erinnerung an zu erledigende Aufgaben zu erhalten, die ich abhaken kann, egal wie klein sie auch sind.

8. Reclaim. ai (Am besten für KI-gesteuerte Gewohnheitsplanung)

Reclaim.ai ist ein KI-gestütztes Kalender-Tool, das Ihnen dabei hilft, Ziele zu setzen und Gewohnheiten zu verfolgen. Es integriert Ihre Routinen in Ihren bestehenden Kalender. Sobald Sie die Gewohnheiten identifiziert haben, die Sie etablieren möchten, findet der KI-Assistent automatisch die besten Zeiten in Ihrem Kalender, um berufliche und persönliche Entwicklungsgewohnheiten zu planen, sodass diese sich nahtlos in Ihre bestehenden Verpflichtungen einfügen.

Sie können auch Einstellungen wie Häufigkeit, Dauer und bevorzugte Zeitfenster für eine bestimmte Gewohnheit anpassen und die Planung damit verbundener Aufgaben und Erinnerungen automatisieren.

Die besten Features von Reclaim.ai

Benutzerdefinierte Zeitplanung : Verwenden Sie „Flexible Zeitpausen” und „Intelligente Zeitfenster”, um Gewohnheiten nach Bedarf neu zu planen und Änderungen in Ihrem Kalender zu berücksichtigen

Analysen : Erhalten Sie Einblicke in Ihre Zeiteinteilung und die Einhaltung geplanter Gewohnheiten, die Abschlussrate Ihrer Gewohnheiten und den Gesamtfortschritt bei der Erreichung Ihrer persönlichen Ziele

Prioritäten für Gewohnheiten: Weisen Sie Prioritätsstufen zu, die von „kritisch“ (P1) bis „niedrig“ (P4) reichen, um sicherzustellen, dass Gewohnheiten mit höherer Priorität vor denen mit niedrigerer Priorität geplant werden

Reclaim. ai Einschränkungen

Einige Benutzer berichteten, dass die Benutzeroberfläche des Telefons schwer zu bedienen ist

Manchmal werden Aufgaben übermäßig geplant, und ein Blick auf den Kalender wirkt überwältigend

Reclaim. ai Preise

Lite : Kostenlos

Starter : 8 $ pro Platz/Monat

Business : 12 $ pro Platz/Monat

Enterprise: 18 $ pro Platz/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim.ai

G2 : 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Reclaim.ai?

Eine G2-Bewertung sagt:

Reclaim gibt Ihnen genau die Kontrolle, die Sie benötigen, um die Engine anzuweisen, Ihre Aufgaben so zu planen, wie Sie es möchten. Es ist gut in ClickUp und Google integriert und ermöglicht Ihnen, Aufgaben von überall aus zu steuern.

Reclaim gibt Ihnen genau die Kontrolle, die Sie benötigen, um die Engine anzuweisen, Ihre Aufgaben so zu planen, wie Sie es möchten. Es ist gut in ClickUp und Google integriert und ermöglicht Ihnen, Aufgaben von überall aus zu steuern.

Mit ClickUp bleibst du dran

Bessere Gewohnheiten zu entwickeln und daran festzuhalten muss kein Kampf sein, insbesondere wenn Sie über die richtigen Tools zur Gewohnheitsbildung und Nachverfolgung verfügen, die Sie bei der Stange halten.

Mit den KI-gestützten Features von ClickUp wird die Nachverfolgung von Gewohnheiten mühelos, automatisiert und vollständig an Ihren Lebensstil anpassbar.

Egal, ob Sie täglich meditieren, produktiver arbeiten oder eine regelmäßige Trainingsroutine entwickeln möchten – ClickUp hilft Ihnen dabei, Gewohnheiten aufzubauen und beizubehalten.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie mit dem Aufbau von Routinen, die zu langfristigem Erfolg führen.