Die 10 besten KI-Dashboard-Generator-Tools im Jahr 2025

Als Datenanalyst verbringen Sie Stunden damit, Daten und Erkenntnisse zu bereinigen, zusammenzuführen und manuell zu visualisieren. Aber Sie bemerken allmählich einige Mängel.

Ihre manuellen Prozesse führen zu fehleranfälliger Berichterstellung.

Sie haben einen Rückstand an Ad-hoc-Anfragen von anderen Teams.

Hier kommt ein KI-Dashboard-Generator zu Ihrer Hilfe. Er beschleunigt die Datenaufbereitung, reduziert Fehler und verschafft Ihnen mehr Zeit für tiefere Analysen.

Nicht alle Dashboards sind so konzipiert, dass sie Ihnen das Leben erleichtern. Lassen Sie uns kurz durchgehen, worauf Sie achten sollten, und dann kommen wir zu den 10 besten KI-Dashboard-Generatoren, die es gibt!

Der richtige Dashboard-Generator transformiert Ihren Workflow für die Berichterstellung. Der falsche kann Sie jedoch noch mehr ausbremsen.

Das sollten Sie bei einem KI-Dashboard-Generator-Tool beachten:

Integration von Datenquellen : Stellen Sie sicher, dass das Tool nahtlos mit Ihren bestehenden Projektmanagement-Systemen, CRMs, Datenbanken und Zeiterfassungssystemen verbunden ist, um manuelle Datenübertragungen zu vermeiden

Anpassbare Metriken und KPIs : Suchen Sie nach einem KI-Dashboard-Generator, mit dem Sie Daten basierend auf Ihren benutzerdefinierten KPIs analysieren können. Starre Vorlagen verlangsamen Ihre Teams nur bei der Visualisierung wertvoller Informationen

KI-geführtes Setup: Wählen Sie einen Dashboard-Ersteller, der Ihnen automatisch bei der Konfiguration Ihrer Datenquellen, KPIs und Visualisierungen hilft, ohne dass Sie jeden Schritt manuell definieren müssen

Features für die Zusammenarbeit : Achten Sie auf die Möglichkeit, direkt im Dashboard Kommentare zu hinterlassen, Aufgaben zuzuweisen oder Erkenntnisse zu teilen, damit Berichterstellung und Maßnahmen eng miteinander verknüpft bleiben

Automatisierte KPI-Empfehlungen: Wählen Sie einen Dashboard-Generator, der wichtige KPIs und Benchmarks basierend auf Ihrem Geschäftsmodell, Ihrer bisherigen Leistung oder den Trends des Benutzerverhaltens empfiehlt

Abfragen in natürlicher Sprache: Wählen Sie ein fortschrittliches Dashboard-Tool mit KI-Features, mit denen Sie Fragen wie "Zeige mir die leistungsstärksten Produkte dieses Monats" stellen können, und die KI erstellt das Diagramm für Sie, ohne dass Sie Code schreiben müssen

Zugriffskontrolle und Freigabe : Stellen Sie sicher, dass Sie Berechtigungen einfach festlegen, Dashboards für bestimmte Stakeholder freigeben und Berichte exportieren können, ohne sensible Daten zu gefährden

Flexibilität bei der Visualisierung : Gute Tools ermöglichen mehrere Visualisierungstypen (Grafiken, Tabellen, Balkendiagramme und Zeitleisten), sodass verschiedene Teams Informationen so interpretieren können, wie sie es benötigen

Skalierbarkeit und Leistung: Stellen Sie sicher, dass das Tool steigende Datenmengen und Benutzerzahlen ohne Verzögerungen bewältigen kann und Sie Dashboards nicht manuell neu erstellen müssen

Name des Tools Am besten geeignet für Schlüssel-Features Preise ClickUp KI-gestützte Dashboards und effiziente Workflows KI-gesteuertes Dashboard-Setup, ClickUp Brain, anpassbare Karten, Automatisierungen Free Forever; Kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Benutzer pro Monat Dashboard AI von Prototypr. ai Dashboard-Generierung mit Fokus auf Design KI-gestützte Generierung, Vision-Integration, Community-Marktplatz Kostenlos: 25 kostenlose GuthabenPay-as-you-go: 50 Guthaben für 25 USD Polymer KI-Dashboard-Generator KI-gestützte Datenvisualisierung und Erstellung von Dashboards Drag-and-Drop, automatische Erkenntnisse, interaktive Visualisierung KostenlosStarter: 50 $/MonatPro: 100 $/MonatTeams: 250 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preise Bricks KI-Dashboard-Ersteller Datenvisualisierung aus Tabellenkalkulationsdaten Präsentation in mehreren Formaten, Zusammenarbeit, Datenbereinigung KostenlosPremium: 20 $ pro Platz/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preise Mokkup. ai Anpassbare BI-Dashboards mit Power BI/Tableau-Integration Drag-and-Drop, über 180 Vorlagen, Export von Wireframes Standard: KostenlosMokkup Pro: 8 $/MonatTeams: 10 $/Monat pro Lizenz Supadash Schnelle Datenvisualisierung in Echtzeit mit PostHog-Integration Echtzeitüberwachung, visueller Abfrage-Generator, anpassbare Dashboards KostenlosBasic: 7 $/MonatPro: 19 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preise BlazeSQL KI-gestützte SQL-Abfragen und Visualisierungen mit Sicherheit für Unternehmen Natürliche Sprache SQL, Unterstützung mehrerer Datenbanken, White-Labeling Für EinzelpersonenPro: 99 $/MonatAdvanced: 149 $/MonatFür TeamsBlaze Team: 249 $/MonatBlaze Team Advanced: 499 $/MonatBlaze Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Onvo KI Intuitive, KI-gesteuerte Dashboards mit mehrsprachigem Support Einfache Abfragen in Klartext, mehrsprachige Dashboards, einfache API/SDK-Integration Startup: 199 $/MonatGrowth: 499 $/MonatEnterprise: Benutzerdefinierte Preise Leniolabs KI-Daten-Dashboard Rohdaten in interaktive Visualisierungen umwandeln Promptbasierte Anpassung, CSV-Uploads, interaktive Erkundung Kostenlos nutzbar Spotfire von TIBCO Fortschrittliche Datenvisualisierung und Echtzeit-Einblicke mit geografischem Kontext Benutzerdefinierte Erweiterungen, Echtzeit-Streaming, responsive Layouts Benutzerdefinierte Preise

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestützte Dashboards und effiziente Workflows)

Wenn Teams Projekte mit verschiedenen Tools verwalten, werden Dashboards oft zu einem Flickenteppich aus Tabellen, Präsentationen und verstreuten Berichten. Ohne ein zentrales System wird es schwieriger, Risiken frühzeitig zu erkennen, den Fortschritt von Workflows zu visualisieren oder sichere Entscheidungen zu treffen.

In solchen Fällen suchen Teams nach einem Tool, das visuelle Datenpunkte anzeigt, die ihnen den aktuellen Stand von Projekten, Meilensteinen, KPIs und der Geschäftsleistung verdeutlichen. Um die Datenvisualisierung intuitiv zu gestalten, hat ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ClickUp Dashboards eingeführt.

ClickUp Dashboards bieten eine strukturierte Möglichkeit, die Arbeit in Echtzeit zu zentralisieren und zu visualisieren. Anstatt Berichte manuell zu erstellen, können Sie dynamische Dashboards erstellen, die Live-Daten aus dem Workspace aus Aufgaben, Zeiterfassung, Zielen, Dokumenten und Projektleistungen abrufen.

Zeigen Sie Aufgaben, Fristen und Mitarbeiter an und verfolgen Sie den Fortschritt von Projekten mit ClickUp Dashboards

Jedes Dashboard ist vollständig anpassbar und verfügt über vorgefertigte Karten zur Überwachung von Workload, Sprint-Geschwindigkeit, Prioritäten oder Zeitschätzungen. Dank erweiterter Filter können Sie sich jederzeit auf das Wesentliche konzentrieren, egal ob es um die Nachverfolgung eines einzelnen Sprints oder die Überprüfung unternehmensweiter KPIs geht.

Um die Erstellung von Dashboards noch intelligenter zu gestalten, kommt ClickUp Brain als intelligenter Assistent ins Spiel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Metriken Sie nachverfolgen sollen oder wie Sie Ihr Dashboard für ein bestimmtes Projekt strukturieren sollen, können Sie diese KI am Arbeitsplatz um Vorschläge bitten.

Ein Beispiel: Sie könnten folgende Frage eingeben: "Welche KPIs sollte ich für ein Sprint-Dashboard einbeziehen?" oder "Welche Metriken sind für die Nachverfolgung einer Marketingkampagne am wichtigsten?" Die Empfehlungen von Brain helfen Ihnen dabei , Arbeits-Dashboards einzurichten, die nicht nur schnell zu erstellen, sondern auch strategischer und besser auf Ihre Ziele abgestimmt sind.

Nutzen Sie ClickUp Brain, um intelligente Vorschläge für die Erstellung strategischer, zielorientierter Dashboards zu erhalten

Zusammen vereinfachen ClickUp Dashboards und ClickUp Brain die Berichterstellung und helfen Teams dabei, lebendige Dashboards zu erstellen, die mit der Arbeit Schritt halten.

Sobald Sie das Dashboard vollständig eingerichtet haben, übernimmt ClickUp Automations die manuelle Pflege für Sie. Sie können spezifische Regeln erstellen, die automatisch den Status von Aufgaben aktualisieren, Karten in Ihrem Dashboard verschieben, Erinnerungen auslösen oder Teams benachrichtigen, wenn ein Ziel gefährdet ist.

Automatisieren Sie die Zuweisung von Aufgaben, Benachrichtigungen und Workflows mit ClickUp-Automatisierungen

Das bedeutet, dass Sie nicht nur ein Dashboard für das Projektmanagement verwalten, sondern es auch aktiv auf dem neuesten Stand halten, ohne jede Aktualisierung manuell vornehmen zu müssen.

Die besten Features von ClickUp

Sofortige Zusammenarbeit : Besprechen Sie Aktualisierungen, geben Sie wertvolle Erkenntnisse weiter und erstellen Sie Aufgaben direkt aus : Besprechen Sie Aktualisierungen, geben Sie wertvolle Erkenntnisse weiter und erstellen Sie Aufgaben direkt aus dem ClickUp-Chat , damit Unterhaltungen umsetzbar bleiben und verbunden sind

Strukturiertes Arbeitsmanagement : Weisen Sie mit : Weisen Sie mit ClickUp Aufgaben Fälligkeitsdaten, Prioritäten und benutzerdefinierte Status zu und sorgen Sie so für klare Eigentümerschaft und Fortschrittsübersicht in allen Teams

Flexible Projektverfolgung : Wechseln Sie zwischen Listen-, Board-, Kalender- oder Gantt-Ansichten mit anpassbaren : Wechseln Sie zwischen Listen-, Board-, Kalender- oder Gantt-Ansichten mit anpassbaren ClickUp-Ansichten , um Aufgaben und Meilensteine entsprechend Ihrem Workflow zu verwalten

Tiefere Einblicke in die Produktivität: Protokollieren Sie Stunden, schätzen Sie Workloads und überprüfen Sie Zeitberichte mit : Protokollieren Sie Stunden, schätzen Sie Workloads und überprüfen Sie Zeitberichte mit ClickUp Time Tracking , um die Produktivität, Ressourcenzuweisung und Effizienz zu verbessern

Einschränkungen von ClickUp

Die schiere Anzahl der Features von ClickUp kann für neue Benutzer eine leichte Lernkurve mit sich bringen

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Das Beste an ClickUp ist die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, das bestimmte Arten von Aufgaben priorisiert. Mit der Workload-Ansicht können Sie Ihrem Team ganz einfach Aufgaben zuweisen und die oben genannten Dashboards für Ihre Clients freigeben, sodass diese in einem eigenen Bereich sehen können, was für sie wichtig ist. Das Beste daran ist, dass es sich in bestehende Dienste wie GitHub integrieren lässt. Wenn Sie Entwickler sind, können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Integrationen erstellen, wenn Ihnen das besser gefällt. Ich nutze es jetzt täglich, um alle meine Projekte zu verwalten

Das Beste an ClickUp ist die Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, das bestimmte Arten von Aufgaben priorisiert. Mit der Workload-Ansicht können Sie Ihrem Team ganz einfach Aufgaben zuweisen und die oben genannten Dashboards für Ihre Clients freigeben, sodass diese in einem eigenen Bereich sehen können, was für sie wichtig ist. Das Beste daran ist, dass es sich in bestehende Dienste wie GitHub integrieren lässt. Wenn Sie Entwickler sind, können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Integrationen erstellen, wenn Ihnen das besser gefällt. Ich verwende es jetzt täglich, um alle meine Projekte zu verwalten

2. Dashboard AI von Prototypr. ai (Am besten für die Erstellung von Dashboards mit Fokus auf Design)

Das Dashboard AI von Prototypr. ai verwendet Modelle wie GPT-4o von OpenAI, Llama 3 und Google Gemini 2. 0 Flash, um Benutzern bei der Erstellung voll funktionsfähiger, hochpräziser Dashboards und Produktanalyse-Mockups zu helfen.

Sie können das neue Dashboard, das Sie benötigen, in natürlicher Sprache beschreiben. Das Tool generiert sofort vollständige, reaktionsschnelle Dashboards. Anschließend können Sie Google Gemini 2. 0 Flash bitten, Dashboards in E-Mails oder Berichten zusammenzufassen.

Dashboard AI von Prototypr. ai – die besten Features

KI-gestützte Bildintegration : Laden Sie Bilder von Dashboard-Designs hoch und wandeln Sie diese sofort in funktionalen Front-End-Code um

Community-Marktplatz : Erhalten Sie Zugriff auf eine Bibliothek mit gebrauchsfertigen Dashboard-Modellen, um Ihre Prototypen zu visualisieren und zu messen

Versionsverlauf: Klicken Sie auf die Karte "Version", um zu einem früheren Design zurückzukehren und frei zu experimentieren, ohne Ihre Fortschritte zu verlieren

Dashboard AI von Prototypr. ai Einschränkungen

Das Tool enthält derzeit keine Automatisierungsfunktionen und Vorlagen für Analyseberichte

Dashboard AI von Prototypr. ai Preise

Kostenlos : 25 kostenlose Guthaben

Pay-as-you-go: 50 Guthaben für 25 USD

Dashboard AI von Prototypr. ai Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

3. Polymer AI Dashboard Generator (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Datenvisualisierung und die Erstellung von Dashboards)

via Polymer

Der Polymer AI Dashboard Generator wurde für Benutzer ohne technischen Hintergrund entwickelt und hilft Ihnen dabei, mithilfe einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche Dashboards aus Ihren Datensätzen zu erstellen.

Das Tool bietet über 20 vorgefertigte Vorlagen, die auf verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten sind, z. B. E-Commerce, Vertrieb und Marketing-Dashboards, und die an spezifische Branding- und Analyseanforderungen angepasst werden können.

Die besten Features des Polymer AI Dashboard Generators

Datenintegration : Unterstützt den Import von Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Google Tabellen, Excel, Facebook Ads, Google Ads usw.

Erläuterungen zu Erkenntnissen : Generiert automatische Erläuterungen zu Diagrammen, liefert Kontext und hilft bei der Interpretation der Daten

Interaktive Visualisierung: Ermöglicht die Erstellung verschiedener Diagrammtypen, darunter Pivottabellen, Zeitleisten, Streudiagramme und Scorecards

Einschränkungen des Polymer AI Dashboard-Generators

Es fehlen erweiterte Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Preise für den Polymer AI Dashboard-Generator

Free

Starter : 50 $/Monat

Pro : 100 $/Monat

Teams : 250 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Polymer AI Dashboard Generator

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Bricks AI Dashboard Creator (Am besten geeignet für die Datenvisualisierung aus Tabellenkalkulationsdaten)

via Bricks

Bricks AI Dashboard Creator integriert KI-Funktionen in eine benutzerfreundliche Tabellenkalkulationsschnittstelle, um die Datenvisualisierung und - analyse zu vereinfachen. Sie können Daten aus verschiedenen Quellen importieren, darunter Google Tabellen, Excel und CSV-Dateien, um Daten aus verschiedenen Tools in Ihrem Tech-Stack zu konsolidieren.

Darüber hinaus verbessert das Tool die Datenqualität, indem es Inkonsistenzen, Fehler und Anomalien in Ihren Datensätzen automatisch identifiziert und korrigiert.

Die besten Features von Bricks AI Dashboard Creator

Zusammenarbeit : Geben Sie Dashboards und Berichte mit einem Klick für Teammitglieder oder Clients frei

Datenpräsentation in verschiedenen Formaten : Wandeln Sie Dashboards in Präsentationen für Meetings und datengestützte Diskussionen um

Visualisierungsoptionen: Erstellen Sie verschiedene Arten von Visualisierungen, darunter Diagramme, Kalender, Zeitleisten, Roadmaps, Kanban-Boards und Organigramme

Einschränkungen des Bricks AI Dashboard Creators

Dem Tool fehlen integrierte Projektmanagement-Features wie Aufgabenverteilung, Zeiterfassung und Zielsetzung

Preise für Bricks AI Dashboard Creator

Free

Premium : 20 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Bricks AI Dashboard Creator

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. Mokkup. ai (Am besten geeignet für die Erstellung anpassbarer BI-Dashboards mit einfacher Integration für Power BI und Tableau)

Mokkup ist ein Wireframing-Dashboard-Generator für Datenanalysten, BI-Entwickler und Visualisierer. Mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche, kombiniert mit über 180 vorgefertigten Vorlagen und mehr als 20 anpassbaren Widgets, können Sie mit Mokkup. ai in wenigen Minuten Dashboard-Wireframes erstellen. Sie können kuratierte Farbthemen und Branding-Tools anwenden, um Ihre Dashboards optisch konsistent und auf Ihre Marke abgestimmt zu halten.

Sie können Wireframes auch direkt in Power BI oder Tableau exportieren, wodurch Sie Zeit sparen und nicht von vorne beginnen müssen. Die Lösung wurde für die Zusammenarbeit entwickelt, sodass Sie Designs einfach freigeben, Feedback sammeln, Kommentare hinterlassen und Aktualisierungen in Echtzeit mit Ihrem Team vornehmen können.

Die besten Features von Mokkup.ai

Einfaches Einbetten und Freigeben: Geben Sie Ihre Wireframes über eine einfache URL frei oder betten Sie sie direkt in Websites, Anwendungen oder Blogs ein

Vorschau vor der Erstellung: Sehen Sie sofort in einer Vorschau, wie Ihre Dashboard-Wireframes in Power BI und Tableau aussehen werden, und erkennen Sie Probleme frühzeitig

An Ihre Vision anpassen: Passen Sie jeden Aspekt Ihres Dashboards an, von Widget-Stilen bis hin zu Farbthemen, und stellen Sie sicher, dass Ihr Design perfekt zu Ihrer Marke und Ihren Zielen passt

Einschränkungen von Mokkup.ai

Es fehlen zusätzliche Diagrammoptionen, wie z. B. die Pivottabelle-Ansicht und die Aktivitätsprotokoll-Ansicht, die BI-Entwickler am häufigsten verwenden

Preise für Mokkup.ai

Standard: Kostenlos

Mokkup Pro: 8 $/Monat

Teams: 10 $/Monat pro Lizenz

Bewertungen und Rezensionen zu Mokkup.ai

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5

Was sagen echte Benutzer über Mokkup.ai?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Mir gefallen das Dashboard-spezifische Layout, die Elemente und die mehreren Bildschirme, da dies mit anderen Tools nur schwer zu replizieren ist. Das wird für mein Team sehr hilfreich sein

Mir gefallen das Dashboard-spezifische Layout, die Elemente und die mehreren Bildschirme, da dies mit anderen Tools nur schwer zu replizieren ist. Das wird für mein Team sehr hilfreich sein

6. Supadash. co (Am besten geeignet für schnelle Datenvisualisierung in Echtzeit mit nahtloser PostHog-Integration)

via Supadash

Supadash macht es Ihnen leicht, Ihre Daten zu visualisieren und zu analysieren, ohne komplexe SQL-Abfragen schreiben oder komplizierte Setups vornehmen zu müssen. Sobald Sie Ihre Datenbank verbunden haben, generiert Supadash in nur wenigen Sekunden automatisch Zeitreihen-Diagramme und andere Visualisierungen und bietet Ihnen eine sofortige Übersicht über Ihre Daten.

Von dort aus können Sie Ihr Dashboard ganz einfach erweitern, indem Sie zusätzliche Diagramme hinzufügen, entweder mithilfe von rohen SQL-Abfragen oder dem integrierten visuellen Abfrage-Generator, je nachdem, was am besten zu Ihrem Workflow passt. Es lässt sich außerdem nahtlos in PostHog integrieren, sodass Sie Ihren API-Schlüssel einfügen, die Ereignisse auswählen können, die Sie nachverfolgen möchten, und sofort ein maßgeschneidertes Dashboard erhalten.

Die besten Features von Supadash

Echtzeitüberwachung: Bleiben Sie in Echtzeit über Ihre Daten auf dem Laufenden, um schnellere und fundiertere Entscheidungen treffen zu können

Anpassbare Dashboards: Wählen Sie Ihre Datentabellen und Felder aus, um Dashboards zu erstellen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen

Optimierter Datenzugriff: Wandeln Sie jede SQL-Abfrage sofort in ein Diagramm um, sodass Sie alle Ihre Metriken an einem Ort nachverfolgen können, ohne zwischen Plattformen wechseln zu müssen

Einschränkungen von Supadash

Es unterstützt komplexe Front-End-Frameworks wie React, Angular oder Vue.js nicht standardmäßig

Preise für Supadash

Free

Basic: 7 $/Monat

Pro: 19 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Supadash

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

7. BlazeSQL (Am besten geeignet für KI-gestützte SQL-Abfragen und Visualisierungen mit Unterstützung für mehrere Datenbanken und Sicherheit für Unternehmen)

via BlazeSQL

Mit BlazeSQL können Sie natürliche Sprache mithilfe leistungsstarker KI-Modelle wie OpenAI's GPT-4 und Claude-3 mühelos in SQL-Abfragen und Visualisierungen umwandeln. 5-Sonnet. Sobald Sie mit Ihren SQL-Datenbanken verbunden sind, teilen Sie der KI einfach mit, welche Art von Diagramm oder Tabelle Sie benötigen, und sie erstellt es in Sekundenschnelle.

Mit der einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Diagramme und Tabellen ganz nach Ihren Wünschen anordnen und an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. BlazeSQL bietet außerdem proaktive Einblicke, indem es automatisch Schlüsselmetriken und Trends basierend auf Ihren Rollen und Prioritäten anzeigt, sodass Sie nicht nach Updates suchen müssen.

Die besten Features von BlazeSQL

Unterstützung mehrerer Datenbanken: Unterstützt einen breiten Bereich von SQL-Datenbanken, darunter Snowflake, BigQuery, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle, Redshift und SAP SQL Anywhere

Sicherheit auf Unternehmensniveau: Bietet Features wie Single Sign-On (SSO)-Authentifizierung und die Option für selbst gehostete Lösungen, um die Sicherheit und Compliance für Benutzer in Unternehmen zu verbessern

White-Labeling und Einbettung: Passen Sie BlazeSQL an, versehen Sie es mit Ihrem Branding und betten Sie es nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur ein, um es in Ihre Website oder Software zu integrieren

Limits von BlazeSQL

BlazeSQL unterstützt nur eine begrenzte Anzahl von SQL-Features, sodass erweiterte Funktionen wie vollständige JOIN-Operationen, Fensterfunktionen, Unterabfragen und komplexe Aggregationen möglicherweise eingeschränkt sind

Preise für BlazeSQL

Für Einzelpersonen

Pro: 99 $/Monat

Erweitert: 149 $/Monat

Für Teams

Blaze Team: 249 $/Monat

Blaze Team Advanced: 499 $/Monat

Blaze Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BlazeSQL

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Onvo AI (Am besten geeignet für intuitive, KI-gesteuerte Dashboards mit mehrsprachigem Support und einfacher Integration)

über Onvo AI

Anstatt sich mit komplexen Abfragen herumzuschlagen, können Sie Ihre Fragen einfach in normalem Englisch eingeben, und Onvo AI generiert automatisch die benötigten Visualisierungen und Diagramme. Die Plattform macht die Verbindung zu Ihren Datenquellen unglaublich einfach. Mit nur einem Klick können Sie SQL/NoSQL-Datenbanken, Redshift, Snowflake, BigQuery und beliebte SaaS-Apps wie Salesforce und Google Analytics integrieren, um Daten zu importieren.

Onvo. ai gibt Ihnen außerdem die Freiheit, Ihre Dashboards anhand von Beispielen für das Dashboard-Design an Ihr Branding, Ihre Farbschemata und Schriftarten anzupassen. Erstellen Sie ein Erscheinungsbild, das zu Ihnen passt. Dank flexibler APIs und SDKs können Sie Ihre Dashboards außerdem mit minimalem Aufwand in Web- und mobile Apps einbetten.

Die besten Features von Onvo AI

Mühelose Versionskontrolle: Verwalten Sie Dashboard-Versionen wie Git-Bereiche, sodass Sie Änderungen leicht nachverfolgen und bei Bedarf rückgängig machen können

Optimierte Benutzerverwaltung: Weisen Sie rollenbasierte Zugriffsrechte und Berechtigungen zu, um die sichere Freigabe von Dashboards für Teams zu kontrollieren

Mehrsprachiger Support: Greifen Sie auf Dashboards und KI in über 30 Sprachen zu und fördern Sie die reibungslose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams

Limits von Onvo KI

Onvo AI bietet zwar Anpassungsoptionen, doch einige Benutzer finden diese im Vergleich zu speziellen Tools zur Datenvisualisierung möglicherweise weniger umfangreich

Preise für Onvo AI

Startup: 199 $/Monat

Wachstum: 499 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Onvo AI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Onvo AI?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Die Grafiken sind sehr professionell und dennoch einfach und leicht verständlich. Das Support-Team ist unglaublich gut, reagiert sehr schnell und nimmt rasch Verbesserungen vor.

Die Grafiken sind sehr professionell und dennoch einfach und leicht verständlich. Das Support-Team ist unglaublich gut, reagiert sehr schnell und nimmt rasch Verbesserungen vor.

9. Leniolabs AI Data Dashboard (am besten geeignet für die Umwandlung von Rohdaten in interaktive Visualisierungen)

Das Leniolabs AI Data Dashboard, das auf OpenAI's GPT-3 basiert, verwandelt rohe Datensätze in aussagekräftige, visuell ansprechende Diagramme, ohne dass Benutzer manuell Titel, Beschreibungen oder Datenzuordnungen festlegen müssen. Sie können Ihre eigenen CSV-Dateien hochladen, um Ihre Daten zum Leben zu erwecken, oder mit zufälligen Datensätzen experimentieren, wenn Sie nur auf Entdeckungsreise gehen möchten. Anschließend können Sie die Diagramme als JavaScript-Code exportieren, sodass Sie sie ganz einfach in Ihre Webprojekte einbinden können.

Die besten Features des Leniolabs KI-Daten-Dashboards

Visualisierungen mit Eingabeaufforderungen anpassen: Leiten Sie die KI durch Hinzufügen Ihres eigenen Kontexts über benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen und helfen Sie ihr dabei, Diagramme zu erstellen, die Ihre spezifischen Analyseziele widerspiegeln

Filtern Sie Daten für tiefere Einblicke: Wenden Sie Filter an, bevor Sie Ihren Datensatz visualisieren, um sich auf Schlüssel-Segmente zu konzentrieren oder bestimmte Datenpunkte genauer zu untersuchen

Ergebnisse in einem interaktiven Dashboard anzeigen: Wechseln Sie zu einer benutzerfreundlichen Dashboard-Ansicht, in der Sie intuitiver mit Ihren Diagrammen interagieren und diese erkunden können

Einschränkungen des KI-Daten-Dashboards von Leniolabs

Das Dashboard unterstützt derzeit maximal 1.000 Datensätze pro Datensatz. Diese Einschränkung kann die Nützlichkeit für Benutzer beeinträchtigen, die mit größeren Datensätzen arbeiten

Preise für das KI-Daten-Dashboard von Leniolabs

Open-Source-Tool

Bewertungen und Rezensionen zu Leniolabs AI Data Dashboard

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Spotfire von TIBCO (Am besten geeignet für erweiterte Datenvisualisierung und Echtzeit-Einblicke mit geografischem Kontext)

via Spotfire

Durch die Integration geografischer Kontexte in die Datenanalyse hilft Spotfire Unternehmen dabei, geologische Bedingungen zu überwachen und regionale Trends in den Bereichen Gesundheit, Energie, Fertigung und Lieferketten zu erkennen.

Um die mehrschichtige Datenzuordnung intuitiver zu gestalten, können Sie mit dem Tool über Abfragen in natürlicher Sprache mit den Daten interagieren, und die Kartenebenen reagieren auf Aktionen wie Markierungen und Auswahlen. Die Plattform schlägt außerdem optimale Visualisierungen und Analysemethoden basierend auf dem Datenkontext vor.

Die besten Features von Spotfire by TIBCO

Benutzerdefinierte Erweiterungen : Entwickeln und integrieren Sie benutzerdefinierte Visualisierungen und Analysefunktionen mit R, Python oder JavaScript

Echtzeit-Datenstreaming : Erfassen und analysieren Sie Streaming-Daten für zeitnahe Erkenntnisse und Entscheidungen

Responsive Layouts: Erstellen Sie Dashboards, die sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen und so auf allen Geräten leicht zugänglich sind

Einschränkungen von Spotfire by TIBCO

Die Anpassung des Dashboards erfordert fortgeschrittene technische Kenntnisse

Preise für Spotfire von TIBCO

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Spotfire von TIBCO

G2 : 4,2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Spotfire?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Es verfügt über Datenvisualisierungsfunktionen für große Datensätze und hilft bei der Identifizierung von Trends und Anomalien. Es lässt sich gut in alle Datenquellen wie Maximo und SAP Hana integrieren. D3. Js erweitert seine Funktionalität durch benutzerdefinierte Visualisierungen.

Es verfügt über Datenvisualisierungsfunktionen für große Datensätze und hilft bei der Identifizierung von Trends und Anomalien. Es lässt sich gut in alle Datenquellen wie Maximo und SAP Hana integrieren. D3. Js erweitert seine Funktionalität durch benutzerdefinierte Visualisierungen.

