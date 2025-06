10 kostenlose Vorlagen für Umfragen zur Kundenzufriedenheit

Sind Ihre Kunden zufrieden?

Viele Unternehmen gehen davon aus, dass sie einen hervorragenden Service bieten, bis negative Bewertungen oder sinkende Umsätze etwas anderes zeigen.

Eine gut konzipierte Umfrage zur Kundenzufriedenheit schließt diese Lücke und gibt Ihnen direkte Einblicke in die Bereiche, die gut funktionieren und verbessert werden müssen. Die Ausarbeitung der richtigen Fragen erfordert jedoch Zeit, und eine schlecht strukturierte Umfrage kann zu vagen oder irreführenden Rückmeldungen führen.

Hier kommt eine Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen ins Spiel! Sie optimieren den Prozess und sorgen dafür, dass Sie klare, umsetzbare Antworten erhalten.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Vorlagen für Kundenservice-Umfragen vor.

🔎 Wussten Sie schon? Die weltweit erste dokumentierte Kundenbeschwerde stammt aus dem Jahr 1750 v. Chr.! Ein unzufriedener Käufer namens Nanni schrieb eine Beschwerde auf eine Tontafel, nachdem er von einem Händler minderwertiges Kupfererz erhalten hatte. 📜

Was sind Vorlagen für Kundenzufriedenheitsumfragen?

Eine Vorlage für eine Kundenservice-Umfrage ist ein vorgefertigter Fragebogen, mit dem die Kundenzufriedenheit mit einem Produkt, einer Dienstleistung oder der Gesamterfahrung gemessen wird.

Diese Vorlagen dienen als Feedback-Vorlagen und bieten eine strukturierte Möglichkeit, Kundenfeedback zu sammeln. Sie helfen Ihnen dabei, Stärken zu identifizieren, Schwachstellen zu beheben, Benutzerrecherchen durchzuführen und Kundenbeziehungen zu verbessern.

Anstatt eine Umfrage von Grund auf neu zu erstellen, erhalten Sie sorgfältig ausgearbeitete Fragen, die auf verschiedene Branchen und Ziele zugeschnitten sind. Einige konzentrieren sich darauf, Ihnen zu helfen, die Kundenzufriedenheit zu verstehen, während andere auf bestimmte Bereiche wie Produktqualität, Kundensupport, KPIs für die Kundenerfahrung oder Benutzerfreundlichkeit abzielen.

Kundenzufriedenheitsumfragen sind in verschiedenen Formaten verfügbar, darunter Multiple-Choice-Fragen, Bewertungsskalen (wie Net Promoter Score und Customer Effort Score) und offene Fragen für detaillierte Einblicke.

Was macht eine gute Vorlage für eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit aus?

Eine gute Vorlage für Kundenservice-Umfragen leistet mehr als nur das Sammeln von Antworten. Sie hilft Ihnen dabei, die Kundenzufriedenheit zu messen und herauszufinden, was in der Customer Journey funktioniert (und was nicht).

Das zeichnet eine Umfragevorlage aus:

Klare und prägnante Fragen: Unklare Umfragen führen zu unklaren Antworten. Stellen Sie sicher, dass die Vorlage einfache, gut formulierte Fragen zur Kundenzufriedenheit enthält, die bessere Antworten liefern

Ausgewogene Fragetypen: Verwenden Sie eine Vorlage, die eine Mischung aus Multiple-Choice-, Likert-Skala- und offenen Fragen bietet. So erhalten Sie Einblicke in verschiedene Aspekte der Kundenerfahrung, von Produkt-Features bis hin zur Servicequalität

Kürze ist der Schlüssel: Niemand mag endlose Online-Umfragen. Die besten Vorlagen erleichtern das Einholen von Feedback, indem sie die Zeit der Kunden respektieren und sich nur auf wesentliche Fragen konzentrieren

Logischer Flow: Eine Umfrage sollte sich natürlich anfühlen. Stellen Sie sicher, dass die Vorlage für die Kundenzufriedenheitsumfrage allgemein beginnt und dann auf Einzelheiten wie Support, Benutzerfreundlichkeit oder Produktfeatures eingeht

Verwertbare Erkenntnisse: Daten sind nur dann nützlich, wenn sie Veränderungen bewirken. Eine gut strukturierte Vorlage wandelt Antworten in verwertbares Feedback um und hilft Unternehmen so, sich zu verbessern und zu wachsen

Die 10 besten Vorlagen für Umfragen zur Kundenzufriedenheit

Hier sind die 10 besten Vorlagen für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp, der All-in-One-App für die Arbeit, die die Art und Weise revolutioniert, wie Teams Projekte, Dokumente und Kommunikation verwalten – alles auf einer einheitlichen Plattform. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit der KI der nächsten Generation beschleunigt ClickUp Workflows und ermöglicht Ihnen die nahtlose Erfassung und Analyse von Kundenfeedback:

1. ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheit

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie umsetzbares Feedback mit der ClickUp-Vorlage für Kundenzufriedenheit

Ehrliches Kundenfeedback zu erhalten, sollte kein Problem sein, und mit dieser Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen von ClickUp ist das ganz einfach.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, Daten zur Kundenzufriedenheit an verschiedenen Kontaktpunkten der Customer Journey zu erfassen. Sie verfügt über verschiedene Ansichten, wie die Ansicht "Befragte", das Formular zur Kundenzufriedenheitsumfrage und die Ansicht "Bewertung des Wissens", sowie ein benutzerfreundliches Layout, das die Auswertung wertvoller Rückmeldungen erleichtert.

Warum Sie diese Vorlagen lieben werden:

Sparen Sie Zeit mit einer gebrauchsfertigen Umfrage und passen Sie die Fragen an die Anforderungen Ihres Unternehmens an

Sammeln Sie Feedback mit benutzerdefinierten Feldern wie "Hilfreich", "Klarheit", "Feedback" und "Wurde das Problem gelöst?"

Verwenden Sie die Listenansicht der Befragten, um Kunden danach zu gruppieren, ob ihre Probleme gelöst wurden, und die Ansicht "Bewertung des Wissens", um einen klaren Überblick über die Qualität des Feedbacks zu erhalten

Ideal für: Unternehmen, die Einblicke in die Erfahrungen ihrer bestehenden Kunden gewinnen und die Zufriedenheit verbessern möchten.

💡 Profi-Tipp: Das Formular für Kundenzufriedenheitsumfragen erfasst automatisch die Angaben und das Feedback der Befragten. Möchten Sie Ihr Formular noch intelligenter gestalten? Verwenden Sie die bedingte Logik in der Formularansicht, um Fragen basierend auf vorherigen Antworten ein- oder auszublenden und so die Umfrage relevant und interessant zu gestalten!

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die Verwendung der bedingten Logik in ClickUp:

2. ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management

Kostenlose Vorlage Reduzieren Sie die Reaktionszeit Ihrer Kunden mit der ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management

Um Kunden zufrieden zu stellen, reicht es nicht aus, Probleme zu lösen. Es muss ein nahtloses, stressfreies Erlebnis geboten werden. Die ClickUp-Vorlage für das Kundenservice-Management hilft Teams dabei, Supportanfragen zu verwalten, Kundeninteraktionen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass kein Problem übersehen wird.

Sie organisiert alles von Kundenfeedback bis hin zu Serviceaufgaben an einem Ort. Ob Sie Anfragen, Beschwerden oder Nachfassaktionen bearbeiten, sie ist ein Tool zur Kundenbindung und sorgt für einen starken Kundensupport!

Warum Sie diese Vorlagen lieben werden:

Bereiten Sie Ihre Kundendienstanfrageformulare im Voraus mit der Formularansicht vor

Verfolgen Sie Supportanfragen und Bewertungen der Zufriedenheit auf übersichtliche Weise

Verbessern Sie die Reaktionszeiten, indem Sie mit verschiedenen Teams und Abteilungen zusammenarbeiten, um die Probleme Ihrer Kunden besser zu lösen

Ideal für: Support-Teams und Unternehmen, die die Effizienz ihres Kundenservices verbessern möchten.

🧠 Interessante Tatsache: 89 % der Kunden kaufen wahrscheinlich wieder, wenn sie eine positive Serviceerfahrung gemacht haben!

3. ClickUp-Vorlage für den Erfolg von Clients

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Fortschritte Ihrer Clients mit der Vorlage "Client Success" von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für den Kundenerfolg hilft Ihren Client-Teams dabei, Kundenreisen nachzuverfolgen, Beziehungen zu pflegen und sicherzustellen, dass Clients das Beste aus Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung herausholen.

Anstatt Daten in Tabellen oder verstreuten Notizen zu organisieren, organisiert die Vorlage Client-Interaktionen, Follow-ups und wichtige Meilensteine mithilfe von Automatisierung, Integration und Checklisten.

Warum Sie diese Vorlagen lieben werden:

Überwachen Sie mühelos den Fortschritt Ihrer Clients, organisieren Sie Interaktionen und Nachfassaktionen

Dokumentieren und geben Sie wichtige Erfolge über öffentliche oder private Freigabelinks an Clients weiter

Öffnen Sie die Vorlage in sechs Ansichten, darunter "Client Success Playbook", "Feedback-Formular", "Verlängerung" und "Engagement"

Ideal für: Unternehmen und Teams, die sich darauf konzentrieren, außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten und langfristige Beziehungen aufzubauen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie in ClickUp die Ansicht "Client Success Playbook", um Best Practices zu speichern, und die Ansicht "Feedback-Formular", um Erkenntnisse für Verbesserungen zu sammeln. Behalten Sie Verlängerungen mit der Ansicht "Verlängerung" im Blick und verfolgen Sie Kundeninteraktionen mit der Ansicht "Engagement", um Wachstumschancen zu erkennen, bevor sie Ihnen entgehen!

4. ClickUp-Vorlage für Client-Feedback-Formulare

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie mit der Formularvorlage für Kundenfeedback von ClickUp aussagekräftiges Kundenfeedback

Ehrliches Feedback zu erhalten, sollte kein Ratespiel sein. Mit der Formularvorlage "Feedback" von ClickUp können Unternehmen auf einfache Weise wertvolle Rückmeldungen sammeln, ohne ihre Kunden zu überfordern.

Ob Produktfeatures, Servicequalität oder allgemeine Kundenerfahrung – die Vorlage hilft Ihnen dabei, die richtigen Fragen zu stellen, und bietet Kunden eine Plattform, um ihre Meinung zu äußern.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erfahren Sie, welche Services verbessert werden müssen und welche besonders empfehlenswert sind, mithilfe der Ansicht "Servicebewertung"

Analysieren Sie die Leistung Ihres Teams mit der Anbieterbewertung. Ansicht

Verwandeln Sie Feedback in echte Verbesserungen, indem Sie Feedback in Aufgaben umwandeln

Ideal für: Unternehmen, die Einblicke in die Erfahrungen bestehender Kunden gewinnen und ihre Produkte oder Dienstleistungen verbessern möchten

🎁 Bonus: Sammeln, organisieren und optimieren Sie Daten mühelos mit ClickUp Formularen. Sammeln Sie Informationen, verfolgen Sie Anfragen, automatisieren Sie Workflows und wandeln Sie Antworten in Aufgaben um, damit Sie nicht bei der Feedback-Erfassung stehen bleiben. Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit ClickUp Forms Mit ClickUp-Formularen können Sie: Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Formularantworten sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln ⚙️

Passen Sie Formulare an Ihren Markenstil an, einschließlich Schriftart, Hintergründe und Titelbilder 🎨

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um genau die Daten zu erfassen, die Sie benötigen, von einfachen Texteinträgen bis hin zu Datei-Uploads 🛠️

Arbeiten Sie mit Ihrem Team oder Ihren Clients zusammen und verfolgen Sie Antworten in Echtzeit 🤝🏻

Verbinden Sie sich mit KI und erstellen Sie Zusammenfassungen der Kundenstimmungen 🤖

In diesem kurzen Video erfahren Sie, wie Sie ClickUp-Formulare für die Datenerfassung verwenden können:

5. ClickUp-Vorlage "Stimme des Kunden"

Kostenlose Vorlage Hören Sie mit der Vorlage "Stimme des Kunden" von ClickUp auf die Präferenzen Ihrer Kunden

Kunden zuzuhören ist der Schlüssel zum Aufbau einer Marke, die sie lieben! Die Vorlage "Stimme des Kunden" von ClickUp hilft Ihnen dabei, Kundenfeedback zu erfassen und zu analysieren, um Produkte, Dienstleistungen und das gesamte Kundenerlebnis zu verbessern.

Organisieren Sie Ihr Feedback an einem Ort und identifizieren Sie Trends, um Maßnahmen zu ergreifen. Verstehen Sie die Präferenzen und Bedürfnisse Ihrer Kunden besser und nehmen Sie fundierte Produktverbesserungen vor.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwalten und binden Sie Clients durch ein verbessertes Projektmanagement für Clients

Verwenden Sie verschiedene benutzerdefinierte Attribute wie Kundenbedarf, VoC-Quelle und Lösung, um Feedback zu visualisieren

Verwenden Sie die Board-Ansicht, um Eingaben nach VoC-Quelle zu kategorisieren und Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu identifizieren

Ideal für: Unternehmen, die die Kundenzufriedenheit messen und das Kundenerlebnis verbessern möchten.

Kostenlose Vorlage Speichern Sie alle Kundenkontaktdaten an einem Ort mit der ClickUp-Vorlage für Kundenkontaktformulare

Eine offene und reibungslose Kommunikation macht den Unterschied in der Kundenerfahrung aus. Die Vorlage für Kundenkontaktformulare von ClickUp eignet sich perfekt für Unternehmen, um Anfragen, Supportanfragen und allgemeines Feedback zu sammeln.

Verfolgen Sie Kundenanfragen, sammeln Sie Daten aus verschiedenen Quellen und organisieren Sie Kontaktinformationen, damit Sie Ihre Kunden mit dieser Vorlage ganz einfach erreichen können. Priorisieren Sie Kundenanfragen, indem Sie Aufgaben benutzerdefinierte Status hinzufügen, z. B. "Blockiert", "Fertiggestellt", "In Bearbeitung" und "Neue Anfragen".

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verbessern Sie die Reaktionszeiten und optimieren Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden

Überprüfen Sie Ihr Formular regelmäßig auf neues Feedback, indem Sie Erinnerungen einstellen

Fassen Sie alle Kontaktinformationen in der Ansicht "Kontaktübersicht" zusammen

Ideal für: Unternehmen, die die Effizienz ihrer Kundenkommunikation verbessern möchten.

Hören Sie, was Philip Storry , Senior System Administrator bei SYZYGY, über ClickUp zu sagen hat:

Die Koordination bei SYZYGY hat sich auf ganzer Linie verbessert. Das beste Beispiel ist unser Prozess für neue Mitarbeiter, der die Koordination zwischen vier Abteilungen erfordert – Personal, Finanzen, IT und Facility Management. Mithilfe einer Vorlage und eines Formulars können wir schnell alle Details zu einem neuen Mitarbeiter erfassen und dann eine Aufgabe mit Unteraufgaben erstellen, die den einzelnen Abteilungen für die erforderlichen Arbeiten zugewiesen werden.

Die Koordination bei SYZYGY hat sich auf ganzer Linie verbessert. Das beste Beispiel ist unser Prozess für neue Mitarbeiter, der die Koordination zwischen vier Abteilungen erfordert – Personal, Finanzen, IT und Facility Management. Mithilfe einer Vorlage und eines Formulars können wir schnell alle Details zu einem neuen Mitarbeiter erfassen und dann eine Aufgabe mit Unteraufgaben erstellen, die den einzelnen Abteilungen für die erforderlichen Arbeiten zugewiesen werden.

7. ClickUp-Vorlage zur Analyse von Kundenbedürfnissen

Kostenlose Vorlage Verstehen Sie die Bedürfnisse Ihrer Kunden mit der Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse von ClickUp

Möchten Sie detaillierte Einblicke in die Erwartungen Ihrer Kunden gewinnen? Dann ist die Vorlage zur Analyse der Kundenbedürfnisse von ClickUp genau das Richtige für Sie! Damit können Sie tief in die Erwartungen, Probleme und Prioritäten Ihrer Kunden eintauchen. Verwenden Sie einen systematischen Ansatz, um Feedback zu analysieren, Trends zu erkennen und Produkte oder Dienstleistungen an die tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen.

Verwalten Sie Kundenanforderungen mithilfe von benutzerdefinierten Feldern wie einem Link zu einem Bewertungsformular, Anhängen, Datenlinks und Projektbeschreibungen. Ganz gleich, ob Sie Produktfeatures verbessern, den Support verfeinern oder die Customer Journey optimieren möchten – mit diesem Tool konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Erstellen Sie Projekte für die Anforderungen jedes Kunden und weisen Sie Team-Mitglieder direkt zu

Brechen Sie Kundenerwartungen mit einem strukturierten Ansatz herunter

Identifizieren Sie anhand der Umfrageergebnisse Lücken in Ihren Produkten, Dienstleistungen oder Ihrem Support

Ideal für: Unternehmen, die Einblicke in die Bedürfnisse bestehender Kunden sammeln und Lösungen entwickeln möchten, die diese erfüllen.

📮 ClickUp Insight: Jeder vierte Mitarbeiter nutzt vier oder mehr Tools, um sich bei der Arbeit einen Überblick zu verschaffen. Ein wichtiges Detail kann in einer E-Mail versteckt sein, in einem Slack-Thread erweitert und in einem separaten Tool dokumentiert werden, sodass Teams Zeit mit der Suche nach Informationen verschwenden, anstatt ihre Arbeit zu erledigen. ClickUp führt Ihren gesamten Workflow auf einer einheitlichen Plattform zusammen. Mit Features wie ClickUp E-Mail-Projektmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs und ClickUp Brain bleibt alles verbunden, synchronisiert und sofort zugänglich. Verabschieden Sie sich von "Arbeit über Arbeit" und gewinnen Sie Ihre produktive Zeit zurück. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden Zeit einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

8. ClickUp-Vorlage für Likert-Skala

Kostenlose Vorlage Messen Sie Meinungen und Zufriedenheit mit der Likert-Skala-Vorlage von ClickUp

Die ClickUp-Vorlage für Likert-Skalen ist die perfekte Möglichkeit, die Meinungen, Zufriedenheit und allgemeine Stimmung Ihrer Kunden oder Teammitglieder zu messen.

Mithilfe einer einfachen Skala von "Stimme überhaupt nicht zu" bis "Stimme voll und ganz zu" erfassen Sie differenziertes Feedback zu einem Thema, ohne die Befragten zu verwirren.

Warum Sie diese Vorlagen lieben werden:

Messen Sie die allgemeine Stimmung zu einem bestimmten Thema, Produkt, einer Dienstleistung oder einer Erfahrung

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie "Ergriffene Maßnahmen", "Eskalieren", "Datenverknüpfung", "Projektbeschreibung" und mehr, um detailliertes Feedback zu sammeln

Fügen Sie im Abschnitt "Anhang" relevante Dateien oder Dokumente hinzu, um mehr Kontext zu liefern

Ideal für: Teams, die die Kundenzufriedenheit mit einfach zu analysierenden Umfragen messen möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Likert-Skala für Anfänger

Kostenlose Vorlage Sammeln Sie mit der ClickUp-Vorlage "Likert-Skala für Anfänger" aussagekräftiges Feedback von Ihren Kunden

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie zufrieden Ihre Kunden sind? Die ClickUp-Vorlage "Likert-Skala für Einsteiger" hilft Ihnen dabei, mithilfe eines einfachen Bewertungssystems strukturiertes Feedback zu sammeln.

Anstelle von vagen Antworten bewerten Kunden ihre Erfahrungen auf einer übersichtlichen Skala, wodurch es einfacher wird, die Kundenzufriedenheit zu messen, die Stimmung zu verfolgen und die Customer Journey zu verbessern. Um aussagekräftige Daten zu sammeln, verwenden Sie benutzerdefinierte Attribute, z. B. wie angemessen die Workload, die Kontaktnummer und die Begrüßung am Arbeitsplatz sind.

Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwenden Sie Fragen mit Likert-Skala für einfache, konsistente Bewertungen

Bearbeiten Sie das Umfrageformular, um die Formularelemente zu ändern, Fragen hinzuzufügen oder zu entfernen und es an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Identifizieren Sie Trends und Muster in den erhaltenen Rückmeldungen

Ideal für: Unternehmen, die Informationen zu einem bestimmten Produkt, einer bestimmten Dienstleistung oder einer bestimmten Erfahrung suchen.

💡 Profi-Tipp: Zeigen Sie das Feedback verschiedener Abteilungsmitarbeiter in der Ansicht "Nach Abteilung" an und erhalten Sie eine Zusammenfassung des gesammelten Feedbacks in der Ansicht "Umfragezusammenfassung"!

10. Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verbessern Sie Ihr Produkt mit aussagekräftigem Feedback mithilfe der Vorlage für Produktfeedback-Umfragen von ClickUp

Wenn Sie Feedback zu Ihrem neuen Produkt sammeln möchten, verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Produktfeedback-Umfragen! Mit dieser Vorlage erhalten Sie Feedback zu allen Aspekten Ihres Produkts, darunter Qualität, Preis, Erfahrungen bei der ersten Verwendung, Benutzerfreundlichkeit, Kundenservice, Kauferfahrung und Nutzungserfahrung.

Organisieren Sie Feedback, um Trends leicht nachzuverfolgen und Verbesserungen zu priorisieren. Erfahren Sie, was Ihren Kunden gefällt und was nicht, um die Richtung für Ihre Innovationen festzulegen. Darüber hinaus werden direkte Erkenntnisse zu Produkt-Features, Benutzerfreundlichkeit und allgemeiner Zufriedenheit gesammelt.

Warum Sie diese Vorlagen lieben werden:

Identifizieren Sie häufige Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten

Verfolgen Sie Veränderungen in der Kundenstimmung im Laufe der Zeit

Verschaffen Sie sich mit der Ansicht "Gesamtzufriedenheit" einen klaren Überblick über die Kundenstimmung

Ideal für: Unternehmen, die ihre Produktfeatures optimieren oder neue Produkte auf den Markt bringen möchten

🎁 Bonus: ClickUp für den Kundenservice sorgt dafür, dass Ihr Team auf einer leistungsstarken Plattform organisiert, reaktionsschnell und effizient bleibt. Dank Automatisierung, nahtlosen Integrationen und Zusammenarbeit in Echtzeit können Sie Probleme schneller lösen und Ihre Kunden zufriedenstellen. Mit ClickUp können Sie ganz einfach einen außergewöhnlichen Kundenservice bieten: Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Posteingängen, internen Notizen und Aufgabenverwaltung, damit nichts unter den Tisch fällt 💯

Automatisieren Sie die Zuweisung von Tickets, Nachfassaktionen und Statusaktualisierungen, um die Reaktionszeiten zu verkürzen ✅

Verfolgen Sie die Leistung mit benutzerdefinierten Dashboards, um Lösungsraten, Kundenzufriedenheit und die Workload Ihres Teams zu überwachen 📊

Mit ClickUp zählt jede Antwort

Die Wahl der richtigen Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen ist entscheidend, wenn Sie aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen möchten. Ganz gleich, ob Sie die Kundenerfahrung nachverfolgen, Produktfeedback analysieren oder die Servicequalität verbessern möchten – diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, den Prozess zu optimieren.

Von strukturierten Fragen mit Likert-Skala bis hin zu detaillierten Formularen für Kundenfeedback – jede Vorlage ist so konzipiert, dass die Datenerfassung einfach, effizient und umsetzbar ist.

Suchen Sie nach einer nahtlosen Möglichkeit, Kundenerkenntnisse zu verwalten? ClickUp bietet leistungsstarke Features und Vorlagen, mit denen Sie organisiert bleiben und fundierte Entscheidungen treffen können.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an, um die verschiedenen Aspekte Ihrer Kundenservice-Umfragen zu optimieren und zu verbessern!