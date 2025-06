Die 10 besten KI-Kurse für Marketing zur Verbesserung Ihrer Strategie und Ihres ROI im Jahr 2025

KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney, Jasper und ClickUp AI verändern die Art und Weise, wie Marketingkampagnen aufgebaut und gemessen werden. Ein etwas unangenehmer Nebeneffekt? Marketer stehen unter zunehmendem Druck, sich schnell anzupassen.

Aber vorne zu bleiben bedeutet mehr als nur Schritt zu halten – es bedeutet, zu lernen, wie man mit KI intelligenter arbeitet. Hier ist ein Weckruf: 41 % der Unternehmen planen, bis 2030 mithilfe KI-gesteuerter Workflows Personal abzubauen, während 62 % um Talente wetteifern, die sich mit der Arbeit mit KI auskennen.

Die Botschaft ist klar: Wer jetzt seine Fähigkeiten erweitert, bleibt vorne. Aber wie findet man bei dem riesigen Angebot den Kurs, der einem wirklich weiterhilft?

In diesem Blog werfen wir einen Blick auf die besten KI-Kurse für Marketing im Jahr 2025. Ganz gleich, ob Sie Spezialist für digitales Marketing, Ersteller von Inhalten, Stratege oder Führungskraft sind – diese Programme wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, KI in Ihre Marketing-Aufwände zu integrieren, Ihre Leistung zu steigern und Ihre Karriere zukunftssicher zu machen.

Schlüsselanwendungen von KI im Marketing

Der Erfolg im Marketing hängt von drei Faktoren ab: Leistung, Personalisierung und messbarer ROI in großem Maßstab. KI ist dabei nicht nur ein hilfreiches Tool, sondern der Motor, der all dies möglich macht und jeder Kampagne unübertroffene Geschwindigkeit, höchste Präzision und vorausschauende Intelligenz verleiht.

Von tiefen Einblicken in das Verhalten bis hin zu Entscheidungen in Echtzeit – KI verwandelt das Marketing in ein weitaus personalisierteres Erlebnis.

Hier sind die transformativsten Wege, wie Marketer KI einsetzen:

1. Kundensegmentierung und Hyper-Personalisierung

Die Zeiten statischer Demografien sind vorbei. KI-gesteuerte Segmentierung taucht in Echtzeit tief in das Benutzerverhalten ein und berücksichtigt dabei den Browserverlauf, Kaufmuster, emotionale Stimmungen und sogar die Tageszeit.

Mit KI können Marketingfachleute:

Gruppieren Sie Benutzer dynamisch anhand ihres Live-Verhaltens in Mikrosegmente

Liefern Sie personalisierte Empfehlungen (denken Sie an Netflix oder Amazon)

Auslöser für Inhalte und Angebote basierend auf Benutzeraktionen in Echtzeit

Rufus, der integrierte KI-Assistent von Amazon, hilft Kunden dabei, kluge Kaufentscheidungen zu treffen, und schlägt ihnen sogar verwandte Produkte auf der Grundlage ihres Einkaufsverhaltens vor

Dieser Grad an Personalisierung verbessert die Kundenbindung erheblich und kann sich positiv auf den Customer Lifetime Value auswirken.

2. Predictive Analytics für intelligentere Entscheidungen

Die Fähigkeit der KI, riesige Datensätze zu analysieren und verborgene Muster aufzudecken, ist für den Erfolg im Marketing von zentraler Bedeutung. Mit Predictive Analytics können Marketer zukünftiges Verhalten prognostizieren und Erkenntnisse gewinnen, die zuvor unerreichbar waren. Zu den wichtigsten Anwendungsfällen gehören:

Kundenabwanderung vorhersagen und proaktiv mit Strategien zur Kundenbindung eingreifen

Prognose von Umsätzen oder Kampagnen-ROI auf Basis historischer Trends

Die besten Zeiten für den Versand von E-Mails oder Push-Benachrichtigungen ermitteln

Bewertung von Leads nach der Wahrscheinlichkeit einer Konversion

3. KI-gesteuerte Erstellung und Optimierung von Inhalten

Marketer nutzen KI-Tools nicht nur zur Erstellung von Inhalten, sondern auch zu deren Test und Optimierung. Von Blogbeiträgen bis hin zu Social-Media-Texten – KI beschleunigt kreative Workflows.

Tools wie ChatGPT, Jasper, Grammarly AI und ClickUp Brain helfen Marketern dabei:

Generieren Sie E-Mail-Betreffzeilen mit hoher Konversionsrate

Landingpage-Texte auf Einzelziele zuschneiden

Erstellen Sie SEO-optimierte Blogbeiträge in wenigen Minuten

Inhalte für mehrere Kanäle wiederverwenden

Einige Plattformen führen sogar automatische A/B-Tests durch, um die leistungsstärksten Inhalte auszuwählen, sodass Marketer sicher skalieren können.

➡️ Weiterlesen: Wie man KI-Inhalte bearbeitet: Ein Leitfaden zur Erstellung ansprechender, hochwertiger Beiträge

4. Automatisiertes Kampagnenmanagement

Kampagnenmanagement kann chaotisch sein – mehrere Termine, Kreative, Zielgruppensegmente, Plattformen und Budgets. KI hilft Marketern dabei, Schlüsselaufgaben zu automatisieren und sicherzustellen, dass Kampagnen über alle Kanäle hinweg reibungslos ablaufen. KI-gestütztes Kampagnenmanagement umfasst:

Intelligente Planung basierend auf dem Verhalten Ihrer Zielgruppe

Automatisierte Erstellung und Testung von Werbetexten

Multi-Channel-Orchestrierung (E-Mail, soziale Medien, SMS usw.)

Echtzeit-Anpassungen auf Basis von Leistungsdaten

5. KI-Chatbots und virtuelle Assistenten im Kundenservice

Die Erwartungen der Kunden haben sich weiterentwickelt. Sie verlangen schnelle, personalisierte und nahtlose Interaktionen rund um die Uhr. KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten helfen Ihnen, diesen Bedarf zu decken, ohne Ihr Budget zu sprengen.

Sie helfen Ihnen dabei, Folgendes bereitzustellen:

kundensupport rund um die Uhr ohne Personalaufstockung

Schnellere Reaktionszeiten und kürzere Wartezeiten

Personalisierte Interaktionen basierend auf der Benutzerhistorie

Integration mit CRMs für kontextbezogene Unterhaltungen

Vielleicht sind Sie beim Stöbern auf unseren Websites bereits auf den KI-Assistenten von ClickUp gestoßen

Diese KI-Chatbots dienen jedoch nicht nur dem Support. Sie werden auch für die Lead-Generierung, Umfragen und die Kundenbindung nach dem Kauf eingesetzt.

6. Anzeigenausrichtung und programmatischer Medieneinkauf

KI hat die digitale Werbung durch hyper-zielgerichtete, datengesteuerte Anzeigenplatzierungen revolutioniert. Sie analysiert kontinuierlich, welche Creatives, Plattformen und demografischen Merkmale den besten ROI erzielen, und passt Kampagnen entsprechend an.

KI zeichnet sich aus durch:

Identifizieren Sie Zielgruppensegmente mit hoher Konversionsrate

Vorhersage von Klickraten (CTR) und Conversions vor dem Start

Optimierung von Anzeigenplatzierung, Gebotsstrategien und kreativen Elementen

Das bedeutet strategischere Werbeausgaben, was zu höheren Erträgen und niedrigeren Kosten pro Akquisition (CPA) führt.

➡️ Weiterlesen: Wie KI als Service Ihre Geschäftsabläufe verändern kann

Wie KI die Marketingeffizienz steigert

Der Hauptvorteil des Einsatzes von KI im Marketing? Gesteigerte Effizienz! Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, die Steigerung der Kreativität und die Verbesserung der Zielgruppenansprache ermöglicht KI Marketern, mit weniger Aufwand mehr zu erreichen.

So funktioniert KI:

✅ Eliminiert sich wiederholende AufgabenKI kann die Terminplanung, Berichterstellung, Kalenderverwaltung und Kommentarmoderation automatisieren und so Marketern Zeit bei administrativen Aufgaben sparen.

✅ Fördert Kreativität und Ideenfindung Es kann dabei helfen, Ideen für Inhalte zu generieren, Betreffzeilen vorzuschlagen und sogar Designs mit Tools wie Canva AI und Adobe Firefly zu iterieren.

✅ Verbessert die Zielgruppenansprache und KundenerkenntnisseMit KI sprechen Sie immer die richtige Zielgruppe mit der richtigen Botschaft an, basierend auf ihrem Verhalten und ihren vorhergesagten Handlungen.

✅ Optimiert Abläufe und reduziert FehlerKI-gesteuerte Workflows sorgen dafür, dass Aufgaben termingerecht abgeschlossen und Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.

✅ Steigert den ROI und die MarketingleistungDurch die Optimierung der Ausgaben für bezahlte Medien, die Produktion von Inhalten und die Kundenakquise könnte KI laut McKinsey die Marketingausgaben um 5 bis 15 % senken.

➡️ Weiterlesen: Wie man KI für Affiliate-Marketing nutzt (Anwendungsfälle & Tools)

So wählen Sie den richtigen KI-Marketingkurs aus

Im Internet gibt es eine Vielzahl von KI-Kursen. Einige sind breit gefächert und akademisch, andere sind praxisorientiert und praxisnah. Die Wahl des richtigen Kurses hängt von Ihrer aktuellen Rolle, Ihren Zielen und Ihrem Lernstil ab.

Hier ist eine strategische Methode, um Ihre Optionen zu bewerten:

🎯 Wie gut sind Ihre aktuellen KI-Kenntnisse?

Anfänger: Sie sind neu im Bereich KI und möchten die Grundlagen verstehen – suchen Sie nach "KI im Marketing 101" oder Einführungsworkshops

Fortgeschrittene: Sie sind mit KI-Konzepten vertraut und möchten diese anwenden – wählen Sie praxisorientierte Kurse wie "KI für Wachstum" oder "Marketing mit generativer KI"

Fortgeschrittene/Führungskräfte: Sie müssen die Einführung vorantreiben, Strategien entwickeln oder Innovationen umsetzen – dann sollten Sie Programme für Führungskräfte von Oxford, Harvard oder Cambridge in Betracht ziehen

🎯 Was möchten Sie erreichen?

Verschiedene Kurse lösen unterschiedliche Probleme. Die Ausrichtung Ihres Kurses auf bestimmte Ziele sorgt für einen höheren ROI Ihrer Zeit und Investition. In Ihrer Instanz möchten Sie vielleicht Folgendes erreichen:

Automatisieren Sie die Produktion von Inhalten oder das Kampagnenmanagement

Verbessern Sie Ihre Datenkompetenz und interpretieren Sie KI-generierte Erkenntnisse

Lernen Sie Prompt Engineering für KI-Tools

Entwickeln Sie KI-gestützte Marketingstrategien für Ihr Team

➡️ Weiterlesen: Wie man KI für die Datenanalyse nutzt (Anwendungsfälle & Tools)

🎯 Welches Format passt zu Ihrem Zeitplan und Ihrem Lernstil?

Überlegen Sie, wie Sie am besten lernen und wie schnell Sie Ihre neuen Fähigkeiten anwenden möchten. Zum Beispiel:

Videos zum Selbststudium sind ideal für flexibles Lernen und das Lernen im Alleingang

Live-Online-Kurse bieten strukturierte Anleitung und Interaktion mit anderen Teilnehmern

Campus-Programme bieten immersive, hochgradig personalisierte Lernerfahrungen

Workshops oder Bootcamps liefern schnelle Ergebnisse in kurzer Zeit

🎯 Benötigen Sie eine anerkannte Zertifizierung?

Wenn Sie Ihre Karriere vorantreiben, Ihre Autorität als Marketingexperte ausbauen oder in eine neue Rolle oder ein neues Team wechseln möchten, kann ein Zertifikat einer renommierten Universität oder Institution eine wertvolle Ergänzung für Ihren Lebenslauf oder Ihr LinkedIn-Profil sein. Einige Anbieter bieten auch professionelle Abzeichen oder CPD-Guthaben an, die in Branchen wie Finanzen, Beratung und Gesundheitswesen anerkannt sind.

📮ClickUp Insight: 18 % der Befragten unserer Umfrage möchten KI nutzen, um ihr Leben mithilfe von Kalendern, Aufgaben und Erinnerungen zu organisieren. Weitere 15 % möchten, dass KI Routineaufgaben und Verwaltungsarbeiten übernimmt. Dazu muss eine KI in der Lage sein, die Prioritäten der einzelnen Aufgaben in einem Workflow zu verstehen, die erforderlichen Schritte zum Erstellen oder Anpassen von Aufgaben auszuführen und automatisierte Workflows einzurichten. Die meisten Tools haben einen oder zwei dieser Schritte ausgearbeitet. ClickUp hat jedoch Nutzern dabei geholfen, bis zu 5+ Apps mithilfe unserer Plattform zu konsolidieren! Erleben Sie KI-gestützte Terminplanung, bei der Aufgaben und Besprechungen ganz einfach anhand von Prioritätsstufen offenen Zeitfenstern in Ihrem Kalender zugewiesen werden können. Sie können sogar benutzerdefinierte Automatisierungsregeln über ClickUp Brain einrichten, um Routineaufgaben zu erledigen!

Die 10 besten KI-Kurse im Bereich Marketing

1. Künstliche Intelligenz im Marketing von der Universität Oxford

Dieser Online-Kurs der Saïd Business School der Universität Oxford untersucht, wie KI Marketingstrategien verändern kann. Er verbindet Aspekte aus den Bereichen Branding, Psychologie und maschinelles Lernen in den Modulen. Die Teilnehmer erhalten Tools zum Entwerfen KI-gestützter Kampagnen und lernen, Business Cases mit KI zu erstellen.

🌟 Für wen ist es gedacht: Marketingleiter, Strategen, Manager für digitale Transformation und Business-Profis

💡 Was Sie lernen werden:

Verstehen Sie KI-Ökosysteme und marketingbezogene Anwendungsfälle

Entwickeln Sie strategische Ansätze für die KI-Integration

Entwickeln Sie KI-gesteuerte Strategien für Kundenbindung und Personalisierung

🕓 Dauer: 14 Wochen (6–8 Stunden/Woche)

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: Universität Oxford

2. KI für Führungskräfte im Business von der University of Cambridge

Dieser kurze 3-tägige Kurs hilft erfahrenen Fachleuten, generative KI in allen Funktionen des Geschäfts zu verstehen und anzuwenden. Der Schwerpunkt liegt auf praktischen Anwendungsfällen, ethischen Überlegungen und Strategien für den erfolgreichen Einsatz von KI.

🌟 Für wen ist das gedacht: Führungskräfte, leitende Manager, Unternehmer und Technologieführer

💡 Was Sie lernen werden:

Identifizieren und analysieren Sie reale KI-Geschäftsmöglichkeiten

KI-Risiken managen und Implementierungsstrategien bewerten

Erhalten Sie Beratung, die auf Ihre individuellen oder organisatorischen Bedürfnisse zugeschnitten ist

🕓 Dauer: 3 Tage

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: University of Cambridge

➡️ Weiterlesen: Die besten KI-Podcasts, um mehr über künstliche Intelligenz zu erfahren

3. KI im Marketing von der University of California, Berkeley

Dieser Kurs von Berkeley Executive Education untersucht, wie Marketinganalysen und KI den ROI, die Segmentierung und den Erfolg von Kampagnen verbessern können. Anhand von Fallstudien und Live-Sitzungen lernen die Teilnehmer praktische Tools kennen und erfahren, wie KI im gesamten Marketing-Funnel eingesetzt werden kann.

🌟 Für wen ist das gedacht: Marketingfachleute, Analysten und digitale Vermarkter

💡 Was Sie lernen werden:

Nutzen Sie KI für Segmentierung, Preisgestaltung und Personalisierung

Wenden Sie Analysen an, um die Wirksamkeit von Kampagnen zu messen

Integrieren Sie Vorhersagemodelle in Ihre Marketingstrategien

🕓 Dauer: 2 Monate (4–6 Stunden/Woche)

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: University of California

4. Generative KI im Marketing – Spezialisierung der Darden School of Business

Dieser flexible Online-Kurs wurde von der UVA Darden School of Business entwickelt und hilft Marketern dabei, KI für die Entwicklung von Wachstumsstrategien, die Optimierung der Customer Journey und die Implementierung von Automatisierungstools zu nutzen.

🌟 Für wen ist es gedacht: Wachstumsmarketer, Geschäftsinhaber, Vertriebsleiter und Strategen

💡 Was Sie lernen werden:

Entwickeln Sie KI-gestützte Wachstumsmarketingstrategien

Automatisieren und optimieren Sie die Kundenbindung mit KI

Entwickeln und implementieren Sie analytikbasierte Marketing-Trichter

🕓 Dauer: 1 Monat (bei 3 Stunden pro Woche)

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: Coursera (von der Darden School of Business)

Dieser praktische Kurs von LinkedIn Learning befasst sich mit den leistungsstärksten KI-Tools, die das moderne Marketing neu gestalten. Unter der Leitung des Experten für digitales Marketing Anson Alexander erfahren Sie, wie Sie KI nutzen können, um intelligentere Personas zu erstellen, ansprechende Inhalte zu generieren, visuelle Elemente zu erstellen und die Leistung Ihrer Kampagnen zu steigern.

🌟 Für wen ist es gedacht: Marketer aller Erfahrungsstufen – insbesondere diejenigen, die in einer KI-gesteuerten Landschaft wettbewerbsfähig bleiben möchten

💡 Was Sie lernen werden:

Schaffen Sie personalisierte Kundenerlebnisse mit KI

Verwenden Sie KI-Tools, um Grafiken, Infografiken und optimierte Inhalte zu erstellen

Verbessern Sie SEO und Kampagnen-Targeting mithilfe von Predictive Analytics

Verstehen Sie Best Practices für den ethischen Einsatz von KI im Marketing

🕓 Dauer: 51 Minuten

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: LinkedIn Learning

➡️ Weiterlesen: KI vs. von Menschen erstellte Inhalte: Vor- und Nachteile

6. KI für Marketing von HubSpot Academy

Dieser kostenlose Online-Kurs der HubSpot Academy bietet eine einsteigerfreundliche Einführung in den Einsatz von KI im digitalen Marketing. Er vermittelt grundlegende Kenntnisse und praktische Tools zur Verbesserung der Inhaltsstrategie, der Kundenerkenntnisse und der Kampagnenoptimierung.

🌟 Für wen ist es gedacht: Marketingfachleute, Freiberufler und Eigentümer kleiner Unternehmen

💡 Was Sie lernen werden:

Generieren Sie Inhalte und Marketing-Prompts mit KI-Tools

Nutzen Sie KI zur Kundensegmentierung und Personalisierung von Erlebnissen

Implementieren Sie KI-Tools für intelligentere Entscheidungen

🕓 Dauer: 2 Stunden und 49 Minuten (im eigenen Tempo)

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: HubSpot Academy

7. Strategien mit generativer KI transformieren von Harvard Professional Development

Dieses zweitägige Programm von Harvard Professional Development konzentriert sich auf den strategischen Einsatz generativer KI im Marketing. Es umfasst Hyper-Personalisierung, KI-gesteuerte Erstellung von Inhalten und Predictive Analytics zur Steigerung der Kundenbindung und des Geschäftswachstums.

🌟 Für wen ist es gedacht: Marketingfachleute der mittleren und oberen Führungsebene mit 5 bis 10 Jahren Erfahrung

💡 Was Sie lernen werden:

Nutzen Sie generative KI für die Automatisierung und Personalisierung von Kampagnen

Analysieren Sie das Verhalten Ihrer Zielgruppe mit Predictive Analytics

Integrieren Sie KI-Tools in Ihren Marketing-Tech-Stack

🕓 Dauer: 2 Tage

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: Harvard Professional Development

8. KI im Marketing pilotieren Artificial Intelligence Institute

"Piloting AI for Marketers" ist ein praxisorientierter On-Demand-Kurs, der Marketern dabei hilft, KI in ihren Teams zu testen und zu implementieren. Mit über 18 Lektionen ist er ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden zum Testen und Skalieren von KI in realen Kampagnen.

🌟 Für wen ist es gedacht: Marketer, Teamleiter und Entscheidungsträger, die KI anwenden möchten

💡 Was Sie lernen werden:

Identifizieren Sie schnell umsetzbare KI-Anwendungsfälle im Marketing

Holen Sie sich Ressourcen zur Implementierung von KI in E-Mail, SEO, Werbung und Analytik

Skalieren Sie erfolgreiche KI-Implementierungen für langfristigen Wert

🕓 Dauer: ca. 8 Stunden (im eigenen Tempo)

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: Marketing Artificial Intelligence Institute

9. KI im digitalen Marketing von My Great Learning

Dieser kurze Kurs zum Selbststudium vermittelt Lernenden, wie KI das digitale Marketing verändert. Mit praktischen Anwendungen wie Chatbots, dynamischer Preisgestaltung und Personalisierung ist er ein idealer Einstieg für Anfänger.

🌟 Für wen ist das gedacht: Studenten, Marketingfachleute am Anfang ihrer Karriere und Digital-Marketing-Enthusiasten

💡 Was Sie lernen werden:

Verstehen Sie, wie KI digitale Marketingstrategien verbessert

Entdecken Sie Automatisierung, Personalisierung und die Entwicklung von Chatbots

Erhalten Sie Einblicke in die Rolle von KI in den Bereichen Inhalte und Öffentlichkeitsarbeit

🕓 Dauer: 1 Stunde und 30 Minuten

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: My Great Learning

10. Entwickeln und implementieren Sie eine KI-Marketingstrategie von Thalita Milan

Dieser umfassende Udemy-Kurs bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung und Umsetzung einer datengesteuerten KI-Marketingstrategie. Er wurde von der Expertin für Marketingautomatisierung Thalita Milan entwickelt und deckt alles ab, von den Grundlagen der KI bis hin zu fortgeschrittenen Anwendungen, sodass Marketer KI nahtlos in ihre Kampagnen integrieren können. ​

🌟 Für wen ist es gedacht: Digitale Vermarkter, Geschäftsinhaber und Unternehmer, die KI für eine verbesserte Marketingleistung nutzen möchten.

💡 Was Sie lernen werden:

Entwickeln Sie eine benutzerdefinierte KI-gestützte Marketingstrategie von Grund auf neu

Nutzen Sie KI-Tools für Marktanalysen und Kundenerkenntnisse

Optimieren Sie Marketing-Trichter und die Erstellung von Inhalten mit generativer KI

Implementieren Sie KI-gesteuerte E-Mail-Segmentierung und Lead-Pflege

Analysieren und optimieren Sie Ihre Marketingleistung mit KI-Analysen

🕓 Dauer: Selbstbestimmtes Tempo

🎯 Nehmen Sie an dem Kurs teil: Udemy

➡️ Weiterlesen: Wie man KI im Content-Marketing einsetzt

KI im Marketing implementieren

KI zu lernen ist eine Sache, aber sie in Ihren täglichen Marketing-Workflow zu integrieren, ist die eigentliche Arbeit. Für Marketer besteht die Herausforderung nicht nur darin, KI zu verstehen. Es geht darum, Strategie, Ausführung und Analyse über verstreute Tools und endlose Registerkarten hinweg zu jonglieren – und dabei zu versuchen, immer einen Schritt voraus zu sein.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Stellen Sie sich ClickUp als Ihre All-in-One-App für die Arbeit vor – eine einzige Plattform, die Aufgabenverwaltung, Dokumente, Zielverfolgung, Dashboards, Automatisierung und jetzt auch KI-gestützte Einblicke mit ClickUp Brain vereint.

Kein Wechseln mehr zwischen Inhaltskalendern, Analyse-Dashboards, Slack-Threads und kreativen Briefings. ClickUp für Marketing ermöglicht es Ihrem Team, Ideen zu sammeln, Aufgaben zuzuweisen, mit Teams zusammenzuarbeiten, Termine zu verwalten und sogar die Berichterstellung zu automatisieren – alles an einem Ort.

Und dank ClickUp Brain ist KI kein Add-On, sondern direkt in Ihre Arbeitsweise integriert. Von der Erstellung von Inhalten über Projektaktualisierungen bis hin zu intelligenten Vorschlägen – ClickUp AI hilft Ihnen, schneller voranzukommen, organisiert zu bleiben und mit weniger mehr zu erreichen. Schauen wir uns an, wie das funktioniert!

KI-gestützte Workflows für Inhalte von Anfang bis Ende

Integrieren Sie ClickUp Brain, um Ihre Dokumente mühelos zu verfassen, zusammenzufassen und zu verbessern

Zunächst einmal ist ClickUp Brain in Ihren gesamten Workspace integriert – in Ihre ClickUp-Dokumente, ClickUp-Aufgaben, ClickUp-Whiteboards und vieles mehr. Das bedeutet, dass Marketingfachleute wie Sie und ich erste Entwürfe für Blogbeiträge, Social-Media-Texte, E-Mail-Sequenzen und Kampagnenbriefings erstellen können, ohne jemals den Workspace verlassen zu müssen. Der KI-Assistent kann den Ton anpassen, Abschnitte umschreiben oder Inhalte spontan zusammenfassen.

Kein Umschalten zwischen verschiedenen Tools mehr und kein Verlust an Schwung – Ideenfindung und Umsetzung finden an einem Ort statt.

Ob Sie eine vierteljährliche Kampagne planen oder einen Kalender mit Inhalten erstellen, die KI-Schreibfunktionen von ClickUp beschleunigen jeden Schritt – vom Brainstorming bis zur Fertigstellung der endgültigen Ergebnisse.

Intelligente Kampagnenplanung und Optimierung der Zeitleiste

Generieren Sie mit ClickUp Brain Marketing-Aufgaben auf der Grundlage Ihrer bestehenden Ziele und Aktivitäten

Eine der Kernkompetenzen von ClickUp liegt in der Projektplanung, und mit KI wird sie noch intelligenter. Verwenden Sie die Befehle in natürlicher Sprache von ClickUp Brain, um ganze Kampagnen-Workflows in Sekundenschnelle zu erstellen. Geben Sie einfach "Erstellen Sie einen Plan für die Veröffentlichung von Inhalten für eine Produkteinführung im dritten Quartal" ein, und es wird automatisch eine Aufgabenliste mit Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und Teamzuweisungen erstellt.

In Kombination mit den ClickUp-Features Benutzerdefinierte Ansichten, Gantt-Diagramme und Abhängigkeiten sind Ihre Marketing-Zeitleisten nicht nur organisiert, sondern auch vorausschauend und anpassungsfähig.

➡️ Weiterlesen: Kostenlose Vorlagen für Marketingkampagnen

Automatisiertes Aufgabenmanagement leicht gemacht

Richten Sie mit ClickUp Automations ganz einfach benutzerdefinierte Automatisierungsregeln ein

Mit den Automatisierungen von ClickUp können Marketer zeitraubende manuelle Schritte eliminieren. Sie können Workflows automatisieren, z. B. die Zuweisung kreativer Aufgaben nach der Genehmigung von Briefings, das Verschieben von Karten bei Statusänderungen oder das Versenden von Erinnerungen vor Ablauf von Fristen.

Und mit ClickUp Brain können Sie KI-Aktionen innerhalb von Automatisierungen auslösen. Fassen Sie beispielsweise automatisch Meeting-Notizen zusammen, wenn eine Aufgabe als abgeschlossen markiert ist, oder entwerfen Sie eine Antwort auf einen Kommentar-Thread.

Kampagnenberichterstellung in Echtzeit mit KI-gestützten Erkenntnissen

Marketing-Teams müssen nicht mehr darauf warten, dass Analysten Erkenntnisse liefern.

Mit den Dashboards von ClickUp können Sie mithilfe benutzerdefinierter Widgets für KPIs wie Öffnungsraten, Konversionsmetriken, Inhaltsgeschwindigkeit oder kreativen Durchsatz Echtzeit-Ansichten der Kampagnenleistung erstellen. Und nein, Sie müssen keinen Code schreiben, um diese anpassbaren Dashboards zu erstellen.

Erhalten Sie KI-generierte Dashboard-Einblicke und generieren Sie Ziele auf der Grundlage Ihrer bestehenden Aufgaben und Aktivitäten mit ClickUp Brain

ClickUp Brain geht noch einen Schritt weiter und bietet KI-generierte Zusammenfassungen von Aufgaben, Dokumenten und Projekt-Updates. Es kann Fragen wie "Was blockiert den Start unserer Kampagne?" oder "Welche Aufgaben liegen diese Woche hinter dem Zeitplan?" beantworten und verschafft Ihnen so Klarheit, ohne dass Sie lange suchen müssen.

Das Ergebnis: Reibungslosere Zusammenarbeit, schnellere Umsetzung und ein Marketing-Team, das endlich synchronisiert ist. ✨

ClickUp: Wo KI auf Marketing-Exzellenz trifft

KI im Marketing bedeutet, intelligenter zu arbeiten, aufeinander abgestimmt zu bleiben und die Wirkung zu skalieren. Aus diesem Grund setzen moderne Marketing-Teams auf Plattformen, die KI in den Mittelpunkt ihrer Workflows stellen.

Mit dem intelligenten Workspace von ClickUp für Kampagnenplanung, Erstellung von Inhalten, Zusammenarbeit und Berichterstellung können Sie endlich den Überblick behalten und sich auf das konzentrieren, was zu Ergebnissen führt.

Und dank der integrierten KI, die Ihr Team unterstützt, indem sie Pläne zusammenfasst, Erkenntnisse aufzeigt und Fragen in Echtzeit beantwortet, bleiben Sie nicht nur auf dem Laufenden. Sie sind immer einen Schritt voraus!

👉 Sind Sie bereit, KI in Ihren Marketing-Flow zu integrieren? Starten Sie noch heute mit ClickUp.