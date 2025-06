Jotform-Preise: Pläne und Features, aus denen Sie das für Sie beste Angebot auswählen können

Online-Formularersteller sind ein Lebensretter für alle, die keinen Code schreiben können oder manuelle Dateneingaben vermeiden möchten. Sie sind einfach zu bedienen, hochgradig anpassbar und darauf ausgelegt, den gesamten Prozess zu vereinfachen.

Aber das wissen Sie bereits – Sie sind hier, um herauszufinden, ob sich die Preisstruktur von Jotform lohnt. Warum sollten Sie schließlich in einen KI-gestützten Formular-Generator investieren, der in sechs Monaten möglicherweise nicht mehr Ihren Anforderungen entspricht?

Wenn Sie die Pläne, Stärken und Einschränkungen von Jotform im Voraus kennen, können Sie später frustrierende Überraschungen vermeiden. In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um zu entscheiden, ob Jotform das Richtige für Sie ist und, was noch wichtiger ist, welcher Plan den besten Wert bietet. 💡

Was ist Jotform?

via Jotform

Jotform ist ein Online-Formularersteller, mit dem Sie Formulare für Datenerfassung, Zahlungen, Umfragen und mehr erstellen, anpassen und freigeben können – ganz ohne Programmierkenntnisse. Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer, Lehrer oder einfach nur ein Potluck organisieren möchten, Jotform ist genau das Richtige für Sie.

Sie können sich die mühsame Arbeit ersparen, bei Null anzufangen, indem Sie die Vorlagenbibliothek von Jotform durchsuchen, die alles von einfachen Kontaktformularen bis hin zu komplexen Vorlagen für Umfrageergebnisse enthält. Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie alles anpassen, vom Design bis hin zu Tools für die Ereignisverwaltung und Feldern für Signaturen. Das Freigeben ist ebenfalls ganz einfach über Links, Einbettungen oder PDFs.

Für medizinisches Fachpersonal gewährleisten HIPAA-konforme Features eine sichere Datenerfassung und Verwaltung sensibler medizinischer Informationen.

💡Profi-Tipp: Laden Sie den Quellcode von Jotform herunter und lassen Sie ihn von Ihren Entwicklern bearbeiten, um zusätzliche Features hinzuzufügen.

Anwendungsfälle für Jotform

Das Beste an einem Formular-Generator ist seine Fähigkeit, unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Hier sind drei Möglichkeiten, wie Sie Jotform nutzen können:

Datenerfassung durch Umfragen : Erstellen Sie Umfragen oder Fragebögen, sammeln Sie Kundenfeedback und nutzen Sie Tools wie Drag-and-Drop, verschiedene Fragetypen und bedingte Logik

Verwaltung von Ereignisregistrierungen : Erstellen Sie Registrierungsformulare für Veranstaltungen, Kurse oder Mitgliedschaften, erfassen Sie Teilnehmerdaten, verwalten Sie Anmeldungen und ziehen Sie Zahlungen ein

Organisation von Zahlungen: Verkaufen Sie Produkte, nehmen Sie Spenden entgegen oder berechnen Sie Dienstleistungen mit Zahlungsintegrationen wie PayPal, Stripe und Square

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob beim Versenden von Follow-up-Notizen oder der Verwendung von Tabellenkalkulationen – der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

Jotform-Preise

Bitte beachten Sie, dass sich die Preise ändern können und die Preise in diesem Blogbeitrag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell sind. Die aktuellen Preise finden Sie auf der Website von Jotform.

Nachdem Sie sich nun mit den Features von Jotform vertraut gemacht haben, sehen wir uns die Preispläne an und finden den besten Plan für Ihre Anforderungen.

Starter-Plan

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Online-Formularen haben oder nur grundlegende Anforderungen haben, ist der Free-Plan von Jotform ein guter Einstieg. Damit können Sie die Plattform erkunden und einfache Formulare kostenlos erstellen.

Schlüssel-Features

Grundlegende Formularerstellung: Zugriff auf die Kernfunktionen von Jotform, darunter den Formular-Generator per Drag-and-Drop, Vorlagen und grundlegende Integrationen

Eingeschränkte Nutzung: Richten Sie fünf Formulare ein und erhalten Sie 100 Übermittlungen pro Monat mit 100 MB Speicherplatz. Außerdem sind 1.000 Formularansichten und insgesamt 500 Übermittlungen möglich

Grundfunktionen: 10 Felder pro Formular, 10 Übermittlungen zur Zahlung pro Monat und 10 unterschriebene Dokumente pro Monat

Limits

Jotform-Branding: Alle Formulare im Rahmen des Free-Plans zeigen das Logo und die Fußzeile von Jotform, die nicht entfernt werden können

Eingeschränkte Ressourcen: Der Free-Plan beschränkt die Anzahl der Formulare, Übermittlungen, Speicher und Zahlungen

Keine HIPAA-Konformität: HIPAA-konforme Features sind im Free-Plan nicht verfügbar

Für wen ist es geeignet: Der Free-Plan ist ideal für Einzelpersonen, Studenten oder kleine Teams mit grundlegenden Formularanforderungen und begrenztem Budget. Er eignet sich hervorragend für den Einstieg in die Formularerstellung, aber mit zunehmender Nutzung werden Sie wahrscheinlich ein Upgrade benötigen.

Preise:

Free

Bronze-Plan

Das Limit für Ressourcen wird im Bronze-Plan erhöht und das Jotform-Branding kann entfernt werden.

Schlüssel-Features

Erhöhte Kapazität: Erstellen und greifen Sie auf 25 Formulare, 1.000 Übermittlungen pro Monat, 1 GB Speicher, 10.000 Formular-Ansichten und Speicher für Übermittlungen zu

Professionelles Erscheinungsbild: Entfernen Sie das Jotform-Branding aus Ihren Formularen

Erweiterte Funktionen: Erstellen Sie 250 Felder pro Formular, 100 Übermittlungen zur monatlichen Zahlung und 100 unterschriebene Dokumente pro Monat

Limits

Nicht für Formulare mit hohem Volumen geeignet: Obwohl im Vergleich zum Free-Plan zahlreiche Features enthalten sind, können die Limits für die Übermittlung und den Speicher für Unternehmen mit hohem Volumen dennoch eine Einschränkung darstellen

Keine HIPAA-Konformität: HIPAA-Features sind nicht vorhanden

Für wen ist es geeignet: Der Bronze-Plan eignet sich für kleine Unternehmen, Freiberufler und Organisationen, die mehr Formulare, Übermittlungen und Speicherplatz benötigen, als der kostenlose Plan bietet. Er ist auch ideal für diejenigen, die ein professionelles, markengerechtes Erscheinungsbild wünschen.

Preise

39 $/Monat pro Benutzer

👀 Wussten Sie schon: 81 % der B2B-Entscheidungsträger geben an, dass es für sie unerlässlich ist, dass die von ihnen gekaufte Software über KI verfügt.

Silber-Plan

Der Silver-Plan bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Features und Kosten.

Schlüssel-Features

Umfangreiche Ressourcen: Nutzen Sie 50 Formulare und erhalten Sie 2.500 Übermittlungen pro Monat. Das Paket umfasst 10 GB Speicher, 100.000 Formular-Ansichten und insgesamt 25.000 Speicherplätze für Übermittlungen

Mehr Funktionen: Zugriff auf 500 Felder pro Formular, 250 Übermittlungen pro Monat und 250 unterschriebene Dokumente pro Monat

Limits

Kostensteigerung: Dieser Plan ist teurer als der Bronze-Plan. Prüfen Sie daher, ob die erhöhten Limits den Mehrpreis für Ihre Anforderungen rechtfertigen

Keine HIPAA-Konformität: Die HIPAA-Konformität ist noch nicht enthalten

Für wen ist es geeignet: Im Vergleich zum Bronze-Plan ist der Silver-Plan ideal für wachsende Unternehmen, die die Nutzung von Formularen, Übermittlungen und Speicherplatz erhöhen müssen.

Preise

49 $/Monat pro Benutzer

Gold-Plan

Der Gold-Plan ist für größere Organisationen oder Unternehmen mit hohem Formularbedarf und HIPAA-Konformitätsanforderungen gedacht.

Schlüssel-Features

Hohe Limits: Zugriff auf 100 Formulare und 10.000 Übermittlungen pro Monat. Sie erhalten 100 GB Speicher, 1.000.000 Formular-Ansichten und insgesamt 100.000 Speicherplätze für Übermittlungen

HIPAA-konform: Nutzen Sie HIPAA-konforme Features, die für medizinisches Fachpersonal und Organisationen, die mit geschützten Gesundheitsdaten umgehen, unverzichtbar sind

Umfangreiche Funktionen: Verwenden Sie 1.000 Felder pro Formular, 1.000 Übermittlungen von Zahlungen pro Monat und 1.000 signierte Dokumente pro Monat

Limits

Höchste Kosten: Dies ist der teuerste Standardplan, der sich nur lohnt, wenn Sie hohe Limits und HIPAA-Konformität benötigen

Für wen ist es geeignet: Der Gold-Plan ist für große Organisationen, Unternehmen in regulierten Branchen oder Anbieter im Gesundheitswesen gedacht, die HIPAA-Konformität und Funktionen für Formulare mit hohem Volumen benötigen.

Preise

129 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan

Für Unternehmen mit unbegrenzten Anforderungen eignen sich die Jotform Enterprise-Pläne.

Schlüssel-Features

Unbegrenzte Nutzung: Zugriff auf unbegrenzte Formulare, Übermittlungen, Speicherplatz und mehr

Plattform für mehrere Benutzer: Unterstützen Sie mehrere Teams und Benutzer mit detaillierter Kontrolle

Spezieller Support: Profitieren Sie von Priorität und Support in Echtzeit für einen reibungslosen Arbeitsablauf

Erweiterte Features: Nutzen Sie Single Sign-On (SSO), Optionen zur Datenrepatriierung und Services zur Erstellung von Workflows

Limits

Die Preise können hoch sein: Da die Preise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, können sie für Sie eine finanzielle Belastung darstellen

Für wen ist es geeignet: Der Enterprise-Plan ist für große Unternehmen mit komplexen Workflows, hohem Volumen und spezifischen Anforderungen gedacht, die mit den Standardplänen von Jotform nicht erfüllt werden können. Benutzerdefinierte Preise helfen dabei, erhöhte Anforderungen an Sicherheit und Verwaltung zu erfüllen, während die Multi-Benutzer-Plattform große Teams verwaltet.

Preise

Benutzerdefinierte Preise

Weitere Preisstufen: Jotform bietet bis zu 50 % Rabatt für gemeinnützige Organisationen und Bildungseinrichtungen

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1838 führte die Statistical Society of London eine frühe Forschungsinitiative durch, um den Stand der Bildung in Westminster zu bewerten. Dieser Aufwand umfasste die Entwicklung eines strukturierten Fragebogens zur systematischen Datenerfassung und legte damit den Grundstein für moderne Erhebungsmethoden.

Vor- und Nachteile der Preise von Jotform

Nachdem wir uns nun die Preisstufen von Jotform angesehen haben, wollen wir die Vor- und Nachteile aufschlüsseln, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vorteile der Jotform-Preise

Hier sind einige Vorteile der Preisstufen des Online-Formular-Generators von Jotform:

Free-Plan verfügbar: Bietet die wichtigsten Features ohne Anfangskosten für Studenten und Privatpersonen

Gestaffelte Preisstruktur: Ermöglicht eine Skalierung nach Ihren Anforderungen, sodass Sie nur für die Ressourcen bezahlen, die Sie bei steigender Formularnutzung benötigen

Vielfältige Pläne: Zugänglich für unterschiedliche Benutzeranforderungen, von Freiberuflern und kleinen Start-ups bis hin zu mittelständischen Unternehmen und großen Organisationen mit hohem Volumenbedarf

Rabatte für gemeinnützige Organisationen/Bildungseinrichtungen: Bestimmte Organisationen profitieren von Sonderrabatten

Flexible Abonnements: Sie können Ihr Abonnement jederzeit upgraden, downgraden oder kündigen und erhalten dabei eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie

Nachteile der Preise von Jotform

Wägen Sie diese Einschränkungen der Jotform-Preisstruktur ab, bevor Sie sich anmelden.

Einschränkungen des Free-Plans: Begrenzte Anzahl von Formularen, Übermittlungen und Speicherplatz sowie Jotform-Branding können für wachsende Anforderungen einschränkend sein

Kosten können steigen: Wenn Ihre Nutzung zunimmt und Sie höhere Stufen benötigen, kann der Preis zu einem wichtigen Faktor werden, insbesondere für kleinere Unternehmen

Preise für Jotform HIPAA: Die HIPAA-Konformität ist nur in den Gold- und Enterprise-Plänen verfügbar, was für Unternehmen im Gesundheitswesen und medizinisches Fachpersonal ein Hindernis darstellen kann

Kosten für den Wechsel in eine höhere Stufe: Die Preisunterschiede zwischen den Stufen sind erheblich, sodass sorgfältig abgewogen werden muss, ob die zusätzlichen Features die Kosten rechtfertigen

📋 Lesen Sie auch: Die besten Tools für Mitarbeiterbefragungen für HR-Teams

Warum Alternativen zu Jotform erkunden?

Jotform akzeptiert Zahlungen über die meisten gängigen Gateways und ist ein großartiger Online-Formularersteller. Andere Tools bieten jedoch verbesserte Features und flexible Preisstufen.

Ein Benutzer auf G2 hat beispielsweise erklärt, dass die kostenlose Version von Jotform Einschränkungen mit sich bringt:

Der einzige Nachteil ist, dass die kostenlose Version etwas eingeschränkt ist. Wenn wir ein paar mehr Formulare und etwas mehr Speicherplatz hätten, wäre es perfekt. Ein Tarif von 5 bis 7 US-Dollar pro Monat mit nur einer geringfügigen Erweiterung gegenüber der kostenlosen Version wäre ideal. Wir benötigen nicht die gesamte Bandbreite, die der 20-Dollar-Plan bietet. Die kostenlose Version deckt 90 % unseres Bedarfs ab!

Der einzige Kritikpunkt ist, dass die kostenlose Version etwas eingeschränkt ist. Wenn wir ein paar mehr Formulare und etwas mehr Speicherplatz hätten, wäre es perfekt. Ein Tarif von 5 bis 7 US-Dollar pro Monat mit nur einer geringfügigen Aufrüstung gegenüber der kostenlosen Version wäre ideal. Wir benötigen nicht die gesamte Bandbreite, die der 20-Dollar-Plan bietet. Die kostenlose Version deckt 90 % unseres Bedarfs ab!

Die Investition in Gold- und Enterprise-Pläne kann eine erhebliche Belastung darstellen, wenn Sie ein kleines Start-up-Unternehmen sind, das stark auf Online-Formulare angewiesen ist. Diese Kosten und andere Gemeinkosten bieten nicht den besten Wert.

Ziehen Sie daher eine Jotform-Alternative in Betracht, die ein abgeschlossenes Workflow-Management verspricht.

👀 Wussten Sie schon: Die People's Climate Vote 2024 ist die weltweit größte Umfrage zum Klimawandel.

ClickUp: Eine All-in-One-Alternative zu Jotform

Verwenden Sie bedingte Logik in Formularen, um internes Feedback mit ClickUp-Formularen zu organisieren

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die mehr als nur Formulare bietet, ist ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, eine solide Alternative.

Beispielsweise geht es bei ClickUp Forms nicht nur darum, Informationen zu sammeln, sondern diese Informationen direkt in Ihren Workflow einzubinden. Mit anderen Worten: Diese Software macht es einfach, Benutzer-Feedback für die Durchführung von Aktionen zu nutzen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein Formular, um Feedback zu einem Projekt zu sammeln. Die gesammelten Antworten werden automatisch zu Aufgaben innerhalb dieser Domain. Sie können diese dann Ihren Teammitgliedern zuweisen, die gegebenenfalls Verbesserungen vornehmen können.

Sobald jemand das Formular ausfüllt, können Sie mit ClickUp-Automatisierungen Regeln festlegen, die basierend auf der Übermittlung des Formulars Aktionen auslösen.

Richten Sie mit ClickUp Automatisierungen eine benutzerdefinierte Automatisierung ein

Basierend auf den Antworten in einem Formular können Sie beispielsweise automatisch Aufgaben zuweisen, Benachrichtigungen versenden, den Status aktualisieren und sogar Unteraufgaben erstellen, ohne einen Finger zu rühren.

So können Sie die Automatisierungen von ClickUp nutzen:

Steigern Sie die allgemeine Produktivität, indem Sie manuelle Dateneingaben und die Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Apps überflüssig machen

Passen Sie die Automatisierungen von ClickUp an bestimmte Workflows und Formulararten an, um sicherzustellen, dass auf der Grundlage der gesammelten Informationen die richtigen Maßnahmen ergriffen werden

Senden Sie automatische Bestätigungen oder Follow-up-Nachrichten an Formularabsender, um die Kommunikation und Kundenzufriedenheit zu verbessern

Verfolgen Sie den Fortschritt automatisierter Workflows und identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial

Mit ClickUp Automations können Unternehmen steigende Volumen an Formularübermittlungen ohne manuellen Aufwand bewältigen.

Außerdem integriert es das KI-gestützte ClickUp Brain in Ihren Workflow und verbessert die Datenverwaltung. Sammeln und nutzen Sie Daten, um tiefere Einblicke in Ihre Arbeitsprozesse und Ihren Kundenstamm zu gewinnen.

So kann ClickUp Brain Ihnen helfen:

Sammeln Sie Ideen für Ihre Umfragefragen mit ClickUp Brain

Generieren Sie Ideen für neue und bestehende Formulare und Umfragen, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie Feedback einholen sollen

Fassen Sie Formularantworten in wichtigen Punkten zusammen, um große Datenmengen einfacher zu überprüfen und zu analysieren

Sammeln Sie Ideen für neue Vorlagen für Feedback-Formulare

Identifizieren Sie Trends, Muster und Erkenntnisse aus Formularantworten und erhalten Sie wertvolle Informationen für Ihre Entscheidungsfindung

Kombinieren Sie KI mit den Automatisierungsfunktionen von ClickUp, um Aktionen basierend auf Stimmungsanalysen oder der Verarbeitung von Formular-Daten in natürlicher Sprache auszulösen

Warum ClickUp herausragt

Warum sollten Sie ClickUp als Alternative zu Jotform in Betracht ziehen?

ClickUp ist nicht nur ein Formular-Generator, sondern eine Plattform für das Arbeitsmanagement. Stellen Sie sich das so vor: Jotform hilft Ihnen beim Erstellen und Verwalten von Formularen, aber ClickUp geht noch einen Schritt weiter, indem es diese direkt in Ihre Projekte, Aufgaben und den gesamten Workflow integriert.

Sie können Ihre Formulare, To-Do-Listen, die Kommunikation im Team und alles andere an einem Ort organisieren. Dies macht es besonders nützlich für Teams, die mehr als nur Datenerfassung benötigen.

Wenn Sie es leid sind, zwischen verschiedenen Apps umzuschalten und Informationen manuell zu übertragen, sparen Sie mit dem All-in-One-Ansatz von ClickUp viel Zeit.

Schlüssel-Features

ClickUp verfügt über Features, die im Bereich der Formularerstellung herausstechen, insbesondere für Teams, die eine stärker integrierte Lösung benötigen. Sehen wir uns diese einmal an:

1. Verbinden Sie Formulare mit Ihren Workflows

Stellen Sie sich ein Feedback-Formular vor, bei dem jede Übermittlung sofort eine Aufgabe für Ihr Team erstellt, die überprüft und beantwortet werden muss. So funktioniert ClickUp. Anstatt auf eine Überprüfung zu warten, sind die Formulare von ClickUp so konzipiert, dass sie aktiv in Ihre Arbeitsprozesse eingebunden sind.

Mit ClickUp Chat können Sie Formulare freigeben, Antworten diskutieren und den Fortschritt auf der Plattform verfolgen. Sie können Aufgaben und Nachrichten miteinander verknüpfen, sodass der Kontext nie verloren geht. Keine endlosen E-Mail-Ketten oder verwirrenden Tabellen mehr.

ClickUp lässt sich in beliebte Apps wie Google Drive und Slack integrieren, sodass Sie Ihre Formulare und Daten mit den internen Tools verbinden können, die Sie bereits verwenden. Das bedeutet weniger Wechsel zwischen Apps und einen reibungsloseren, integrierteren Workflow.

Sie können beispielsweise Anhänge zu Formularen automatisch in Google Drive speichern oder Benachrichtigungen über Slack erhalten, wenn neue Formulare eingereicht werden.

📋 Lesen Sie auch: Wie man Benutzerforschung durchführt

Übersicht über die Preise

ClickUp bietet eine gestaffelte Preisstruktur für Einzelpersonen, kleine Teams und große Unternehmen.

Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Pläne:

Free Forever

Dieser Plan ist für Einzelpersonen oder kleine Teams gedacht, die gerade erst anfangen. Damit können Sie auf die wichtigsten ClickUp-Features wie unbegrenzte Aufgaben, kollaborative Dokumente, Whiteboards und einen Manager für benutzerdefinierte Felder zugreifen und die Plattform aus erster Hand erleben. Und ja, Sie erhalten auch ein kostenloses ClickUp-Formular!

Für wen ist es geeignet: Dieser Plan ist ideal für den persönlichen Gebrauch oder kleine Teams mit grundlegenden Anforderungen.

Unlimited-Plan

Dieser Plan hebt alle Limits für Speicher auf und bietet zusätzliche Features, die die Produktivität und Zusammenarbeit verbessern.

Mit dem Free-Plan haben Sie Zugriff auf alles, einschließlich unbegrenztem Speicher, Integrationen, Dashboards, Gastzugang, Gantt-Diagrammen, benutzerdefinierten Feldern, Chat-Nachrichten und vielem mehr.

Für wen ist es geeignet: Kleine bis mittelgroße Teams (Startups, kleine Unternehmen, Abteilungen innerhalb größerer Unternehmen), die unbegrenzten Speicher, Integrationen und Zugriff auf wichtige Produktivitäts-Features wie Gantt-Diagramme, benutzerdefinierte Felder und Zeiterfassung benötigen.

Business-Plan

Dieser Plan bietet erweiterte Features für mehr Kontrolle, Automatisierung und Verwaltung.

Sie können alles aus dem Unlimited-Plan nutzen, plus Google SSO, unbegrenzte Teams, benutzerdefinierte Exporte, erweiterte Automatisierung, Dashboard-Features, Zeiterfassung und vieles mehr.

Enterprise

Dieser Plan ist auf große Unternehmen mit komplexen Anforderungen zugeschnitten und bietet maximale Sicherheit, Kontrolle und Support.

Schalten Sie alle Funktionen des Business-Plans frei und profitieren Sie von zusätzlichen Features wie White Labeling, erweiterten Berechtigungen, bedingter Logik für die Formularansicht, Enterprise-API, unbegrenzten benutzerdefinierten Rollen, MSA- und HIPAA-Verfügbarkeit, Single Sign-On (SSO) und vielem mehr.

Für wen ist dieser Plan geeignet: Dieser Plan ist für Sie geeignet, wenn Standardlösungen nicht ausreichen und eine hochgradig benutzerdefinierte Plattform der Enterprise-Klasse unerlässlich ist.

Die flexible Preisstruktur von ClickUp ermöglicht es Ihnen, Ihre Nutzung nach Bedarf zu skalieren.

Tyler Guthrie, Director of Revenue Operations bei Home Care Pulse, sagte:

Formulare und Genehmigungsprozesse sind sehr einfach zu implementieren und erleichtern die Abwicklung von abteilungsübergreifenden Anfragen erheblich, wodurch Zeit gespart wird.

Formulare und Genehmigungsprozesse sind sehr einfach zu implementieren und erleichtern die Abwicklung von abteilungsübergreifenden Anfragen erheblich, wodurch Zeit gespart wird.

📋 Lesen Sie auch: Effektive Beispiele für Mitarbeiterfeedback, um objektive Rückmeldungen zu erhalten und die Arbeitsmoral zu steigern

Verwalten Sie Ihre Formulare zusammen mit Workflows mit ClickUp

Jotform ist ein solides Tool zum Erstellen und Verwalten von Formularen mit einer großen Auswahl an Vorlagen und Integrationen. Für schnell wachsende Unternehmen ist es jedoch möglicherweise nicht die beste Wahl.

Ziehen Sie Software in Betracht, die mehr als nur Formulare bietet, diese mit Ihren Workflows verbindet und all Ihre Arbeit zusammenführt. Zum Beispiel ClickUp!

Mit ClickUp wird die Datenverwaltung einfacher. Verabschieden Sie sich von der manuellen Dateneingabe oder der Übertragung von Informationen zwischen verschiedenen Apps und erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare mit Ihrem Branding.

Kurz gesagt: ClickUp ist eine hervorragende Wahl für Teams, die ihre Datenerfassung direkt mit ihren Workflows verbinden möchten. ✨ Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und organisieren Sie Ihre Arbeitsprozesse. ✅