25 Online-Teambuilding-Spiele zur Förderung der Remote-Zusammenarbeit

Haben Sie Schwierigkeiten, Ihr virtuelles Team über E-Mails und Zoom-Anrufe hinaus zu verbinden?

Remote-Arbeit kann ein wenig isolierend sein, was den Aufbau echter Beziehungen erschwert. Aber was wäre, wenn Teambuilding auch für Teams, die virtuell zusammenarbeiten, Spaß machen und effektiv sein könnte?

Diese 25 Online-Teambuilding-Spiele wurden entwickelt, um Ihr Team zusammenzuschweißen, die Kommunikation zu verbessern und die Zusammenarbeit unterhaltsamer zu gestalten.

Sind Sie bereit, Ihr virtuelles Team zu einer eingespielten Gruppe zu machen? Entdecken Sie einige der besten Online-Teambuilding-Spiele.

Warum virtuelle Teamspiele wichtig sind

Virtuelle Teambuilding-Spiele sind ein strategischer Schritt, um die Dynamik Ihres Teams zu stärken, das Engagement zu steigern und eine positive Teamkultur zu formen. Hier erfahren Sie, warum Teambuilding-Spiele für virtuelle Teams wichtig sind.

Verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten: Virtuelle Teambuilding-Spiele überwinden Barrieren und helfen den Mitgliedern Ihres Teams, natürlicher miteinander zu interagieren 🗣️

Fördern Sie die Zusammenarbeit : Das gemeinsame Spielen von Teambuilding-Spielen online stärkt den Teamgeist und sorgt für einen reibungsloseren Flow bei der Arbeit an Projekten 🤝

Verbessern Sie die Arbeitsmoral : Unterhaltsame Online-Teamsportarten und -Aktivitäten heben die Stimmung und geben jedem das Gefühl, wertgeschätzt zu werden 😊

Steigern Sie das Engagement : Interaktive Spiele sorgen dafür, dass alle motiviert bleiben, auch nach Feierabend 🎯

Fördern Sie Kreativität : Viele virtuelle Teambuilding-Spiele regen zu neuem Denken an und verbessern die Fähigkeiten zur Problemlösung. Das führt zu innovativer Arbeit 💡

Vertrauen aufbauen : Regelmäßige virtuelle Teambuilding-Aktivitäten stärken die Bindung und schaffen ein zusammenhängenderes Team 🛡️

Isolation bekämpfen: Für Remote-Mitarbeiter bieten gemeinsame Online-Teambuilding-Spiele soziale Verbindungen und ein Gemeinschaftsgefühl 🌐

die 25 besten virtuellen Teambuilding-Spiele für Kollegen

🎮 Hier sind einige der besten Online-Teambuilding-Spiele, mit denen Sie Ihr Team verbinden und zusammenarbeiten lassen können:

1. Eisbrecher-Fragen 🧊

Starten Sie Meetings mit lustigen Fragen zum Kennenlernen, um die Runde aufzuwärmen und alle zum Reden zu bringen! Probieren Sie offene Fragen aus, wie zum Beispiel:

💬 Was ist Ihr bevorzugtes Reiseziel und warum?💬 Wenn Sie eine Superkraft haben könnten, welche wäre das?

Ermutigen Sie zum Geschichtenerzählen und zu schnellen Nachfassaktionen, um tiefere Unterhaltungen anzuregen. Dies ist eine äußerst einfache Möglichkeit, eine gute Beziehung aufzubauen und für eine lebhafte Atmosphäre zu sorgen.

Mit unserer ClickUp Ice Breaker Whiteboard-Vorlage können Sie dies noch einfacher gestalten. Diese Vorlage bietet einen strukturierten Space zum Eingeben von Fragen und Erfassen von Antworten, wodurch die Aktivität interaktiver wird.

Kostenlose Vorlage Motivieren Sie Ihr Team mit dem Ice Breaker Whiteboard von ClickUp

Diese Vorlage zum Kennenlernen eignet sich besonders gut für neue Mitglieder, damit sich alle von Anfang an einbezogen fühlen.

🌟 Probieren Sie für eine lustige Abwechslung das Spiel "Wahrheit und Lüge" aus, bei dem jeder Teilnehmer drei Aussagen macht: zwei wahre und eine falsche. Der Rest des Teams errät die Lüge – eine unterhaltsame Methode, um sich besser kennenzulernen.

2. Virtuelle Escape Rooms 🕵️‍♂️

Nichts schweißt Teammitglieder so zusammen wie eine tickende Uhr und eine Reihe kniffliger Rätsel. Ein Online-Escape-Room verwandelt das Lösen von Problemen in ein spannendes Abenteuer.

Ihr Team muss Codes knacken, versteckte Hinweise finden und entkommen, bevor die Zeit abläuft.

🗝️ Profi-Tipp: Reden Sie viel. In Escape Rooms dreht sich alles um Teamwork, und der größte Fehler, den Teams machen können, ist, still zu bleiben. Sagen Sie jeden Hinweis laut (auch wenn er offensichtlich erscheint).

3. Virtuelle Quizspiele 🧠

Nichts bringt ein Team so in Schwung wie ein rasantes virtuelles Quizspiel. Wählen Sie also eine Plattform, teilen Sie sich in Teams auf und beginnen Sie mit den Antworten!

Eine unterhaltsame Möglichkeit, Wissen zu testen, Diskussionen anzuregen und gemeinsam zu lachen (vor allem, wenn wilde Vermutungen sich als richtig herausstellen).

via Pogo

Führen Sie Punktestände, krönen Sie einen Champion und lassen Sie die Prahlerei beginnen! 🏆

4. Pictionary 🎨

Nichts bricht das Eis in Online-Bürospielen so sehr wie urkomisch schlechte Zeichnungen. Eine Person skizziert, das Team rät und es kommt zu Chaos (und Gelächter).

via LinkedIn

Nutzen Sie Online-Plattformen wie Skribbl. io, Drawasaurus oder Gartic Phone. Mit diesen Tools können die Teilnehmer in Echtzeit zeichnen, während ihre Teamkollegen ihre Vermutungen in den Chat eingeben.

5. Unter uns 🔍

Vertrauen Sie niemandem ... oder vielleicht nur Ihrem misstrauischsten Kollegen! Among Us ist eines der beliebtesten Online-Spiele und eine perfekte Mischung aus Strategie, Täuschung und Humor.

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rollen von Crewmitgliedern oder Betrügern an Bord eines Raumschiffs. Die Crewmitglieder müssen Aufgaben abschließen, während die Betrüger heimlich ihre Mission sabotieren.

Der eigentliche Spaß? Herauszufinden, wer lügt, bevor alle anderen ausgeschieden sind!

🛸 Fun Fact: Among Us wäre fast ein Flop geworden! Als das Spiel 2018 veröffentlicht wurde, hatte es so wenige Spieler, dass die Entwickler überlegten, es einzustellen. Dann kam 2020, alle saßen zu Hause fest und Streamer machten es zu einer weltweiten Obsession. Wer hätte gedacht, dass die Anschuldigung, deine Freunde seien "sus", uns alle zusammenbringen würde?

6. Virtueller Krimi 🔪

Wenn Ihr Team spannende Krimis mag, ist ein virtuelles Krimispiel der perfekte Weg, um die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz, kritisches Denken und jede Menge Spaß zu fördern!

Dieses Spiel verwandelt Ihr Team in Detektive (oder Verdächtige!), die gemeinsam einen mysteriösen Fall lösen müssen. Ein einfaches Spiel, für das keine Ausrüstung erforderlich ist und das zu einer Ihrer unterhaltsamsten virtuellen Teambuilding-Aktivitäten werden kann!

Jeder Spieler erhält eine Rolle mit einzigartigen Hinweisen und Geheimnissen. Im Verlauf der Geschichte müssen die Teammitglieder Fragen stellen, Beweise analysieren und nach versteckten Motiven suchen, um den Täter zu finden.

7. Jackbox-Partyspiele 🤣

Suchen Sie nach einer unterhaltsamen und unkomplizierten Möglichkeit, Ihr Team zu verbinden? Jackbox Party Games sind perfekt dafür. Vom Zeichnen lustiger Skizzen in Drawful bis hin zum Erfinden witziger Antworten in Quiplash ist für jeden etwas dabei.

Sie benötigen lediglich einen Bildschirm und Ihr Smartphone, um loszulegen.

über Jackbox Games

8. Kahoot!-Quiz 🎓

Wer sagt, dass Quizfragen langweilig sein müssen? Kahoot! verwandelt gewöhnliche Fragen in eine wettbewerbsorientierte und unterhaltsame Teambuilding-Aktivität.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Quizzen verwendet Kahoot! eine Echtzeit-Rangliste, die für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt, wenn die Spieler um die richtige Antwort wetteifern. Je schneller Sie antworten, desto mehr Punkte erhalten Sie.

via Kahoot

Dieses Spiel eignet sich auch hervorragend für Schulungssitzungen, Unternehmensrichtlinien oder Produktwissen.

9. Virtuelle Schnitzeljagd 🎯

Nichts bringt ein Team (virtuell!) so in Schwung wie eine Online-Schnitzeljagd! Dieses Spiel kombiniert Geschwindigkeit, Kreativität und Problemlösung, während die Spieler darum wetteifern, eine Liste von Herausforderungen zu finden oder abzuschließen.

Das Beste daran ist, dass Sie das Spiel ganz nach Ihren Wünschen anpassen können!

Ob es darum geht, ein Element in ihrer Wohnung zu finden, ein lustiges Selfie zu schießen oder Rätsel zu lösen – die Spieler müssen schnell handeln, um Punkte zu sammeln. Die erste Person oder das erste Team, das die Liste abschließt, gewinnt.

Eine fantastische Möglichkeit, Remote-Mitarbeiter zusammenzubringen.

10. Virtuelle Kaffeepausen ☕

Manchmal entsteht der beste Teamzusammenhalt außerhalb von Arbeitsgesprächen. Virtuelle Kaffeepausen schaffen einen ungezwungenen, stressfreien Space, in dem Remote-Teams Vertrauen aufbauen, chatten und sich entspannen können.

Planen Sie also eine kurze Pause von 15 bis 30 Minuten ein, holen Sie sich etwas zu trinken und nehmen Sie an einer Videokonferenz mit Ihrem Team teil.

via Pexels

Als Abwechslung können Sie auch thematische Kaffeepausen ausprobieren, wie z. B. "Throwback Thursday" (Kindheitsfotos teilen), "Show & Tell" (ein lustiges Element mitbringen) oder "Rapid-Fire Q&A" (zufällige Fragen stellen).

11. Scharade per Videoanruf 🎭

Kein Sprechen, nur wilde Gesten und dramatisches Übertreiben. Ob Sie einen Film, ein Tier oder etwas völlig Absurdes pantomimisch darstellen – Scharaden per Videoanruf bringen garantiert das ganze Team zum Lachen.

Zum Spielen teilen Sie sich in Teams auf und spielen abwechselnd ein Wort oder einen Satz vor, während die anderen raten.

12. Story-Building-Herausforderung 📖

Story Building Challenge ist ein großartiges Teambuilding-Spiel, bei dem Teammitglieder Satz für Satz eine Geschichte erstellen. Der Clou dabei ist, dass niemand weiß, wie es weitergeht!

Der erste Spieler beginnt mit einem Satz wie "Es war eine dunkle und stürmische Nacht, als Alex ein seltsames Geräusch hörte ...". Die nächste Person setzt die Geschichte fort und fügt ihre eigene Wendung hinzu.

Entfesseln Sie also die Kreativität Ihres Teams und lassen Sie die Geschichte sich entfalten, bis Sie eine wilde, unerwartete und oft urkomische Geschichte haben.

13. Thematische Kostümtage 👑

Wer sagt, dass Verkleiden nur etwas für Halloween ist? Thematische Kostümtage bringen Abwechslung in den Arbeitsalltag und geben Remote-Teams einen Grund, kreativ zu sein.

Wählen Sie ein Thema, z. B. Superhelden, Mode der 90er Jahre, Zeichen aus Lieblingsfilmen oder sogar einen "Dress Like Your Boss"-Tag, und lassen Sie alle zum nächsten virtuellen Meeting in voller Kostümierung erscheinen.

Für virtuelle Weihnachtsfeiern können Sie beispielsweise einen Kostümtag mit festlichem Motto organisieren, an dem sich alle als Weihnachtsmann, Elfen oder Rentiere verkleiden, um Ihrem Team einen festlichen Touch zu verleihen. 🎅

💡 Profi-Tipp: Nicht jeder liebt ausgefallene Kostüme, also bleiben Sie flexibel! Pyjama-Tag? Ein Kinderspiel. Hut-Tag? Mühelos. Aber wenn jemand in einem kompletten Superhelden-Anzug erscheint, hat er automatisch den Status einer Legende.

14. Virtuelles Team-Training/Yoga 🏋️‍♂️

Ein virtuelles Team-Workout oder eine Yoga-Sitzung sind eine großartige Möglichkeit, Ihr Team aktiv und stressfrei zu halten. Ob Sie ein kurzes 15-minütiges Schreibtisch-Yoga, eine HIIT-Challenge oder eine beruhigende Meditationssitzung machen, alle profitieren davon.

via Freepik

Sie können auch eine freundschaftliche Schritt-Challenge oder einen Wettbewerb für das "kreativste Workout-Setup" veranstalten, um für zusätzliche Motivation zu sorgen.

15. Online-Karaoke-Abend 🎤

Egal, ob Sie die hohen Noten treffen oder einfach nur den Takt halten wollen, beim virtuellen Karaoke geht es vor allem um Spaß. Suchen Sie sich ein Lied aus, schnappen Sie sich ein Mikrofon (oder eine Haarbürste) und legen Sie los. Sie singen falsch? Umso besser.

über SOS Party

Das ist ein fantastischer Stressabbau und hilft, Barrieren zwischen Teammitgliedern abzubauen. Ob Sie solo singen, Duette singen oder sogar einen freundschaftlichen Wettstreit veranstalten, es geht darum, den Moment zu genießen.

16. Speed-Networking ⚡

Keine steifen Vorstellungsrunden, kein gezwungenes Small Talk.

Speed-Networking hilft Ihrem Team, schnelle und sinnvolle Unterhaltungen zu führen. Sie werden einem Partner zugewiesen, chatten ein paar Minuten lang und wechseln dann zur nächsten Person. In nur wenigen Runden erfahren Sie vielleicht, dass Ihr Kollege einmal mit dem Rucksack durch Island gereist ist oder gerne Beatboxing macht.

Es ist eine einfache Möglichkeit, Silos aufzubrechen, Freundschaften zu schließen und die Arbeit ein wenig menschlicher zu gestalten.

17. Wortassoziationskette 🔗

Was ist das erste Wort, das Ihnen einfällt, wenn Sie "Strand" hören? Wenn Sie "Wellen" gesagt haben, sind Sie schon dabei.

Die Wortassoziationskette ist ein rasantes Spiel, bei dem eine Person ein Wort sagt und der nächste Spieler innerhalb von fünf Sekunden mit etwas Verwandtem antworten muss. Die Kette muss ohne Wiederholungen oder völlig themenfremde Antworten fortgesetzt werden.

Wenn jemand zögert oder nicht weiterkommt, ist er raus!

18. Spyfall online 🕶️

Spyfall ist ein spannendes Online-Detektivspiel, bei dem die Spieler versuchen müssen, den versteckten Betrüger zu entlarven, bevor die Zeit abläuft. Es ist teils Strategie, teils Täuschung und macht jede Menge Spaß.

über Tabletopia

Jeder Spieler (außer einem) erhält denselben geheimen Speicherort. Ein Spieler ist jedoch der Spion und hat keine Ahnung, wo sich die anderen befinden. Die Nicht-Spione stellen clevere Fragen, um zu bestätigen, dass sie den Speicherort kennen, während der Spion versucht, ihn herauszufinden, bevor er erwischt wird.

Sie können die App "Spyfall" oder ähnliche Online-Versionen verwenden. Seien Sie nur vorsichtig, wem Sie vertrauen! 😆

19. Rätselduelle 🧩

Riddle Battles ist ein rasantes, kniffliges Spiel, bei dem Teams gegeneinander antreten und knifflige Rätsel lösen müssen, bevor die Zeit abläuft. Es kommt auf schnelles Denken, Teamwork und ein bisschen Glück an.

Probieren Sie dieses Spiel aus: 🤔❓Ich spreche ohne Mund und höre ohne Ohren. Ich habe keinen Körper, aber ich werde durch den Wind zum Leben erweckt. Was bin ich?

20. Virtueller Debattierclub 🎙️

Beim Debattieren geht es nicht nur darum, einen Standpunkt zu vertreten, sondern auch darum, schnell zu denken, als Team zu arbeiten und dabei jede Menge Spaß zu haben. Ein virtueller Debattierclub ist eines der besten Kommunikationsspiele für Teams, das kritisches Denken fördert und (seien wir ehrlich) einige urkomische dramatische Argumente hervorbringt.

Und wenn Ihnen keine Diskussionsthemen einfallen, kann ClickUp Brain Ihnen dabei helfen, frische, spannende Ideen zu generieren, damit Ihr virtueller Debattierclub spannend und interaktiv bleibt.

Mit ClickUp Brain können Sie sofort unterhaltsame und anregende Diskussionsthemen generieren

21. Die Flüster-Challenge 🤫

Hier ist eines der lustigsten Teambuilding-Spiele online. Die Flüster-Challenge ist ein Spiel aus Lippenlesen, wilden Vermutungen und unkontrollierbarem Gelächter.

via Intro Outro

Ein Spieler trägt geräuschunterdrückende Kopfhörer (oder spielt laute Musik), während ein anderer Teamkollege einen Satz in den Videoanruf sagt. Die Person mit den Kopfhörern muss die Lippen ihres Teamkollegen lesen und den Satz erraten.

Klingt einfach? Warten Sie nur, bis aus "Lasst uns den Bericht fertigstellen" ein "Lasst uns eine Eidechsenfestung bauen" wird

probieren Sie es aus 👉 *Nehmen Sie das Spiel (mit der entsprechenden Berechtigung) auf und geben Sie die besten Momente in einem lustigen Blooper-Reel frei. Wer weiß, vielleicht gibt das Ihrer coolen Unternehmenskultur sogar einen Schub!

22. Nostalgie-Spiel 📼

Bereit für eine Reise in die Vergangenheit? Beim Nostalgie-Spiel geht es darum, Kindheitsfavoriten und Old-School-Trends wiederzuentdecken, die warme und wohlige Gefühle wecken.

In jeder Runde gibt ein Spieler einen Song, einen Cartoon, ein Spiel oder einen Trend aus seiner Kindheit frei. Der Rest des Teams muss erraten, was es ist, oder eigene nostalgische Erinnerungen einbringen.

probieren Sie es aus 👉 Teilen Sie sich in Team Gen Z und Team Millennial auf und finden Sie heraus, welche Generation den Nostalgie-Wettstreit gewinnt! Von TikTok-Trends bis hin zu Friends*-Wiederholungen – machen Sie sich bereit für lustige Rückblicke auf vergangene Zeiten.

23. Remote-Bingo 🎟️

Remote Bingo verleiht virtuellen Meetings eine lustige Note, indem es alltägliche Momente der Remote-Arbeit in einen unterhaltsamen Wettbewerb verwandelt.

Erstellen Sie vor dem Spiel eine Bingo-Karte mit typischen Situationen aus der Remote-Arbeit, z. B. "Kannst du mich hören?", "Ein Haustier taucht auf dem Bildschirm auf" oder "Jemand hat vergessen, die Stummschaltung auszuschalten".

Während Ihres Videoanrufs markieren die Spieler Quadrate, sobald sie erscheinen. Der erste Spieler, der eine Zeile, Spalte oder die gesamte Karte fertiggestellt hat, ruft "BINGO!" und gewinnt einen lustigen Preis.

24. Virtuelle Comedy-Stunde 😂

Bei diesem Spiel geht es darum, Ihr Team zu einer unterhaltsamen Sitzung zusammenzubringen, die voller Witze ist, die die Arbeit ein wenig weniger wie ... nun ja, Arbeit fühlen lässt!

Für alle, die sich für "unlustig" oder etwas schüchtern halten: Keine Sorge!

Sie können einen lustigen Moment aus der Arbeit oder ein witziges Video freigeben. Es geht darum, Spaß zu haben, nicht darum, ein Stand-up-Star zu sein.

25. Komplimentkette 💌

Und wir schließen diese Liste mit etwas ab, bei dem es darum geht, Positivität zu verbreiten. In diesem Spiel macht jeder der Person neben sich ein aufrichtiges Kompliment, und die Kette geht weiter, bis alle dabei waren.

Es ist der perfekte Abschluss, bei dem alle sich wertgeschätzt und anerkannt fühlen.

Und hier ist Ihr Kompliment: Sie sind fantastisch darin, Menschen zusammenzubringen! 😊

Haben Sie Schwierigkeiten, ein starkes virtuelles Team aufzubauen? So kann ClickUp Ihnen helfen

Es ist nicht einfach, ein Remote-Team in Verbindung zu halten. Ohne persönliche Chats oder spontane Brainstorming-Sitzungen kann die Zusammenarbeit holprig sein, und der Teamzusammenhalt kommt oft zu kurz. Das bedeutet jedoch nicht, dass virtuelle Teams nicht genauso eng zusammenwachsen können wie Teams im Büro.

Entdecken Sie ClickUp, eine App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Teamarbeit nahtlos, motivierend und unterhaltsam macht. So bringt sie Remote-Teams näher zusammen:

Planen Sie Team-Events mit der Event-Management-Software von ClickUp 🎉

Die Planung virtueller Teamspiele klingt nach Spaß, bis Sie sich mit Terminplänen, Missverständnissen und kurzfristigen Absagen herumschlagen müssen. Hier kommt die Ereignisverwaltungssoftware ClickUp ins Spiel.

Es beseitigt das Chaos und macht es einfach, virtuelle Spielsitzungen zu planen, zu organisieren und durchzuführen, ohne dass etwas schiefgeht. So funktioniert es:

Zentrale Planung von Ereignissen : Erstellen Sie in ClickUp einen speziellen Game Night Space mit Aufgabenlisten für Spielideen, Regeln und Anweisungen, damit jeder weiß, wie gespielt wird

Verpassen Sie kein Spiel: Verwenden Sie die Kalender-Ansicht , um Spielsitzungen zu planen, automatische Erinnerungen festzulegen und die Synchronisierung mit Google Kalender zu aktivieren, um Konflikte zu vermeiden

Einfache Koordination der Spieler : Weisen Sie Ihren Teamkollegen Rollen zu (Spielleiter, Punktrichter usw.), taggen Sie Spieler für schnelle Updates und laden Sie sogar externe Teilnehmer als Gäste ein

Automatisieren Sie die Logistik Ihrer Spieleabende: Richten Sie wiederkehrende Aufgaben für wöchentliche oder monatliche Spieleabende ein, versenden Sie automatisch Erinnerungen und verwenden Sie Checklisten, damit nichts vergessen wird (z. B. die Auswahl eines Spiels im Voraus)

Nahtlose Integration: Betten Sie Links zu Ihren Gaming-Plattformen (Jackbox, Skribbl. io, Among Us) direkt in Aufgaben ein, damit die Spieler ohne endloses Hin- und Her-Schreiben sofort loslegen können

Planen und verwalten Sie Ereignisse nahtlos mit der ClickUp-Software für die Veranstaltungsplanung

Mit der Event-Management-Software von ClickUp werden Teambuilding-Aktivitäten stressfrei und machen Spaß – denn die Planung sollte genauso viel Spaß machen wie das Ereignis selbst! 🎊

Virtuelle Zusammenarbeit fühlt sich oft fragmentiert an – Ideen gehen in endlosen Threads verloren, Feedback verschwindet in E-Mails und kreative Energie verpuffen. So hält ClickUp alles an einem Ort, egal ob Sie Projekte planen, Ideen brainstormen oder sogar einen virtuellen Spieleabend organisieren.

ClickUp Whiteboards

Angenommen, Sie planen einen virtuellen Quizabend für Ihr Team. Sie benötigen eine Möglichkeit, Spielrunden zu planen, Moderatoren zuzuweisen und Ergebnisse zu verfolgen. Mit den Whiteboards von ClickUp können Sie genau das tun. Stellen Sie sich das als eine gemeinsame Leinwand vor, auf der Ihr Team alles visuell planen kann – von Geschäftsstrategien bis hin zur Logistik für den Spieleabend.

Verwirklichen Sie Ihre Ideen mit interaktivem Brainstorming, Zusammenarbeit in Echtzeit und Feedback mit ClickUp Whiteboards

Auf einem Arbeits-Whiteboard können Sie Projekt-Workflows skizzieren, Kampagnenideen entwerfen oder sogar Mindmaps für knifflige Herausforderungen erstellen. Zum Spaß können Sie dasselbe Whiteboard verwenden, um Spielkategorien aufzulisten, einen Turnierbaum zu erstellen oder gemeinsam Fragen für das Kennenlernen zu sammeln.

Da es interaktiv ist, kann jeder Notizen hinzufügen, Verbindungen zeichnen und Ideen sofort in Aktionselemente umwandeln.

Lesen Sie auch: Die beste Whiteboard-Software für die Zusammenarbeit

Vorbei sind die Zeiten, in denen Feedback in langen E-Mail-Threads verloren ging. Mit ClickUp Assign Comments können Teams Feedback direkt zu Aufgaben, Dokumenten und Projekten hinterlassen.

Angenommen, Sie organisieren einen virtuellen Spieleabend.

Sie können einen Kommentar zur Aufgabe zur Auswahl des Spiels hinterlassen und Ihre Teamkollegen bitten, für ihre bevorzugte Option zu stimmen. Brauchen Sie jemanden, der die Punkte zählt? Taggen Sie einen Teamkollegen in einem Kommentar mit @erwähnen, weisen Sie ihm die Aufgabe zu, und er erhält sofort eine Benachrichtigung.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit ClickUp-Kommentaren. Geben Sie Feedback, weisen Sie Aktionselemente zu und organisieren Sie Unterhaltungen innerhalb Ihrer Aufgaben

ClickUp Chatten

Sie müssen schnell eine Entscheidung treffen, ohne ein weiteres Meeting einberufen zu müssen? Mit ClickUp Chat können Sie in Echtzeit diskutieren, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen – egal, ob Sie Projekttermine abstimmen oder darüber debattieren, welches virtuelle Brettspiel Sie spielen möchten.

Im Gegensatz zu langen E-Mail-Threads oder verstreuten Slack-Nachrichten speichert ClickUp Chat alles an einem Ort neben Ihren Aufgaben.

Planen Sie eine teamweite Pictionary-Sitzung? Fügen Sie die Spielanweisungen in den Chat ein und heften Sie sie an, damit sie nicht verloren gehen.

Sie müssen kurzfristig eine Brainstorming-Sitzung einberufen? Chatten Sie, um Ideen spontan zu diskutieren, und wandeln Sie wichtige Erkenntnisse sofort in Aufgaben um.

Mit ClickUp Chat können Sie Unterhaltungen organisieren, zusammenarbeiten und Diskussionen in Maßnahmen umsetzen

Mit ClickUp Brain können Sie außerdem Follow-ups automatisieren, Unterhaltungen zusammenfassen und sofort Aktionselemente erstellen – so sparen Sie Zeit und steigern die Produktivität.

Bleiben Sie mit ClickUp Aufgaben für Team-Engagement auf Kurs 📋

Um Remote-Teams zu motivieren, reicht es nicht aus, nur lustige Aktivitäten zu planen – sie müssen auch tatsächlich stattfinden! Mit ClickUp Aufgaben lassen sich Aktivitäten zur Mitarbeitermotivation ganz einfach planen, zuweisen und nachverfolgen, sodass nichts unter den Tisch fällt.

Passen Sie Aufgaben mühelos mit ClickUp-Aufgabentypen an und kategorisieren Sie sie

ClickUp Aufgaben hilft Ihnen mit den folgenden Features, organisiert zu bleiben:

Aufgaben erstellen und zuweisen : Richten Sie Aktivitäten zur Förderung der Motivation wie "Virtuelle Kaffeepausen" oder "Freitagsquiz" ein und weisen Sie diese den Mitgliedern Ihres Teams zu

Automatisieren Sie Erinnerungen und Fristen : Automatisieren Sie Erinnerungen an Aufgaben, damit Teambuilding-Sitzungen konsistent bleiben

priorisieren Sie Aktivitäten mit benutzerdefinierten Status*: Beschriften Sie Aktivitäten mit "Bevorstehend", "In Bearbeitung" oder "Fertiggestellt", um die Sichtbarkeit zu verbessern

Verfolgen Sie die Teilnahme und das Engagement: Verwenden Sie Dashboards, um die Anwesenheit und das Engagement zu überwachen und sicherzustellen, dass die Aktivitäten wirkungsvoll und lohnenswert sind

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden uneinheitliche Methoden zur Nachverfolgung von Aktionselementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ganz gleich, ob Sie Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden – der Prozess ist oft unübersichtlich und ineffizient. Die Aufgabenmanagement-Lösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem gleichen Stand bleiben kann.

Um den Zusammenhalt virtueller Teams noch einfacher und strukturierter zu gestalten, bietet ClickUp gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Teams in Verbindung bleiben und organisiert arbeiten können.

Den Überblick darüber zu behalten, wer für was verantwortlich ist, wann Meetings stattfinden und wie das Team kommuniziert, kann chaotisch werden, insbesondere in Remote-Umgebungen.

Die Matrix für Teamkommunikation und Meetings von ClickUp hilft Teams dabei, Rollen zu definieren, Check-ins einzurichten und Diskussionen zu optimieren, sodass niemand den Überblick verliert.

Kostenlose Vorlage Organisieren Sie Team-Meetings nahtlos mit der Team Communication & Meeting Matrix von ClickUp

Sie können auch eine Vorlage für das Teammanagement verwenden, z. B. die Vorlage für den Team-Management-Plan von ClickUp *, um Rollen zuzuweisen, Erwartungen festzulegen und Teamziele an einem Ort nachzuverfolgen. Sie eignet sich perfekt, um Engagement-Aktivitäten zu organisieren und sicherzustellen, dass alle an den Team-Initiativen beteiligt sind.

Diese Vorlagen machen das Verwalten von Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung zum Kinderspiel, sodass Sie sich ganz auf den Aufbau eines stärkeren, besser vernetzten Teams konzentrieren können.

Mit ClickUp wird Teambuilding zum Kinderspiel 🤝

Remote-Teams sind erfolgreich, wenn sie sich verbunden fühlen.

Beim Teambuilding geht es darum, Vertrauen und Kommunikation aufzubauen, die Zusammenarbeit zu verbessern und alle zu motivieren. Ohne die richtigen Tools für die Remote-Zusammenarbeit kann die Planung dieser Aktivitäten jedoch wie zusätzliche Arbeit erscheinen.

Hier macht ClickUp den Unterschied. Von der Planung von Ereignissen und der Verwaltung von Aufgaben bis hin zur Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit finden Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort. Sie müssen also nicht mehr mit mehreren Teambuilding-Apps oder unübersichtlichen Tabellen jonglieren, sondern profitieren von nahtloser Teamarbeit bei jedem Schritt.

Worauf warten Sie noch? Machen Sie den Teamzusammenhalt aus der Ferne einfacher, intelligenter und unterhaltsamer – mit ClickUp. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an! 🙌