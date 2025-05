Time Doctor Review: Features, Preise, Vor- und Nachteile

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass der Arbeitstag verfliegt und Sie sich fragen, wo die ganze Zeit geblieben ist? Damit sind Sie nicht allein. 56 % der Remote-Arbeiter haben Schwierigkeiten, nach der Arbeit abzuschalten, und die Geschäfte sind bei der Nachverfolgung der Produktivität nicht besser.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Projektmanager, der versucht, eine enge Frist einzuhalten, oder ein Freiberufler, der auf Stundenbasis abrechnet – jede Minute zählt. Hier kommt Time Doctor ins Spiel und hilft Teams bei der Zeiterfassung, der Optimierung von Workflows und der Konzentration auf das Wesentliche – ohne in Mikromanagement auszuarten.

Lassen Sie uns in die Rezension von Time Doctor eintauchen und die Features, Preise, Vor- und Nachteile besprechen.

Was ist TimeDoctor?

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihr Arbeitstag in einer Flut von E-Mails, Meetings und endlosem Scrollen verschwindet? Es ist schwierig, konzentriert zu bleiben, und der Time Doctor hilft Ihnen dabei.

Es handelt sich um ein leistungsstarkes Tool zur Zeiterfassung und Produktivität, das Ihnen dabei hilft, Ihre Zeit zurückzugewinnen und gleichzeitig eine Kultur der "Arbeit jederzeit und überall" zu fördern – und das alles bei voller Transparenz und Verantwortlichkeit.

via Time Doctor

Time Doctor genießt das Vertrauen von über 250.000 Benutzern weltweit und bietet Echtzeit-Nachverfolgung, automatisierte Timesheets und detaillierte Berichte zur Produktivität, die Teams die detaillierten Einblicke geben, die sie benötigen, um ihrer Verantwortung nachzukommen.

💡Profi-Tipp: Manuelle Zeiterfassung ist so von gestern. Wie wäre es mit einem intelligenten Kalender, der Ihren Zeitplan automatisiert (ohne aufdringliches Mikromanagement)? Schauen Sie sich das an! 👇🏼

Schlüssel-Features von Time Doctor

Time Doctor hilft Ihnen dabei, Ihre tägliche Zeitnutzung zu analysieren, sodass Sie dringende Aufgaben leichter priorisieren und Ihre Effizienz steigern können. Hier sehen Sie einige der herausragenden Features:

1. Intelligente Zeiterfassung

Die intelligente Zeiterfassung von Time Doctor stellt sicher, dass jede Minute der Arbeit genau aufgezeichnet wird – ob am Schreibtisch oder unterwegs. Die Desktop- und mobilen Apps bieten eine einfache Möglichkeit, den Timer zu starten, anzuhalten und zu stoppen, sodass die Produktivität auf verschiedenen Geräten leicht nachverfolgt werden kann.

via Time Doctor

Das zeichnet es aus:

Offline-Nachverfolgung : Keine Verbindung zum Internet? Kein Problem. Die App protokolliert die Zeit auch offline und führt später eine Synchronisierung durch

Computer-Tracking : Hilft bei der Nachverfolgung der Nutzung von Apps und der auf Websites verbrachten Zeit und bietet detaillierte Einblicke in die Produktivität

Mobile Nachverfolgung : Ideal für Mitarbeiter im Außendienst und auf dem Feld, ermöglicht die Zeiterfassung unterwegs

Pausen- und Leerlaufzeiterkennung: Erkennt, wenn Benutzer inaktiv sind und die Nachverfolgung stoppen, um aktive Arbeit von Leerlaufzeiten zu trennen

Time Doctor bietet mehr als nur die Nachverfolgung von Arbeitszeiten und überwacht auch die Tastatur- und Mausaktivität, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter engagiert bleiben. Die automatisierte Zeiterfassung und Einblicke in die Produktivität machen die Lösung zu einer soliden Wahl für Teams, die ihre Effizienz steigern möchten.

2. Überwachung der Produktivität

via Time Doctor

Die Überwachung der Produktivität von Time Doctor bietet tiefe Einblicke in die Art und Weise, wie Mitarbeiter ihre Arbeitszeit verbringen.

Automatisierte Screenshots und Videoaufzeichnung : Die Software nimmt in festgelegten Intervallen diskret Screenshots von Ihrem Computerbildschirm auf. Die Videoaufzeichnung ist im Premium-Plan verfügbar

KI-gestützte Aktivitätsanalyse : Durch maschinelles Lernen werden Apps und Websites als produktiv oder unproduktiv eingestuft. Manager können auch benutzerdefinierte Bewertungen der Produktivität festlegen

Zeiterfassung und Nachverfolgung von Inaktivität: Erkennt Zeiträume der Inaktivität auf den Geräten der Mitarbeiter und protokolliert die Tastatur-/Mausaktivität für eine bessere Analyse der Arbeit

Für Teams, die auf Datenschutz bedacht sind, bietet es Optionen zum Verwischen von Screenshots oder zum Deaktivieren. Diese Überwachungs-Tools können zwar die Produktivität und Verantwortlichkeit steigern, doch sollten sie von Unternehmen transparent eingesetzt werden, um eine positive Arbeitskultur zu gewährleisten.

3. Timesheets und Lohnbuchhaltung

via Time Doctor

Time Doctor vereinfacht die Verwaltung von Timesheets, indem es alle protokollierten Zeiten automatisch in digitalen Timesheets zusammenfasst. Manager können die Zeiten für eine bestimmte Woche, einen Monat oder einen Zeitraum mit nur wenigen Klicks überprüfen und genehmigen.

Detaillierte Timesheets : Ansicht der insgesamt geleisteten Arbeitsstunden, manuellen Einträge, Bewertungen, Anpassungen und Zahlungen an einem Ort

anpassbare Bezahlung:* Legen Sie unterschiedliche Bewertungen für reguläre Arbeitszeiten, Überstunden und Feiertage fest.

Berechtigungen für Mitarbeiter: Ermöglichen Sie Mitgliedern Ihres Teams die Überprüfung und Bearbeitung ihrer Einträge vor der Übermittlung, um die Richtigkeit zu gewährleisten

*nahtlose Integration in die Lohnbuchhaltung: Synchronisierung direkt mit Gusto, QuickBooks und anderen großen Anbietern von Lohnbuchhaltungslösungen zur Reduzierung der manuellen Einträge

Das Lohn- und Gehaltssystem ist zwar effizient, aber die benutzerdefinierten Optionen für die Berichterstellung sind begrenzt, was es für Geschäfte mit komplexen Lohn- und Gehaltsanforderungen weniger flexibel macht.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie Einträge direkt im Laufe des Tages, anstatt bis zum Ende der Woche zu warten. Dies gewährleistet Genauigkeit und verringert das Risiko, wichtige Details zu vergessen

Time Doctor-Preise

Time Doctor bietet flexible Pläne für jedes Budget:

Grundlegender Plan : 6,70 $/Monat pro Benutzer

Standard : 11,70 $/Monat pro Benutzer

Premium : 16,70 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

📖 Mehr lesen: KI für Zeitmanagement

Vorteile der Verwendung von Time Doctor

Time Doctor zeichnet sich als leistungsstarkes Tool zur Zeiterfassung und Produktivität aus und bietet mehrere Vorteile für Geschäfte und Teams an entfernten Standorten. Hier sind die Gründe, warum es eine Überlegung wert ist:

Präzise Zeiterfassung

Mit Echtzeit-Nachverfolgung über Desktop- und mobile Apps, Offline-Nachverfolgung und automatisierten Timesheets stellt Time Doctor sicher, dass jede Minute Arbeit auf dem Konto verbucht wird – kein Rätselraten mehr.

Detaillierte Einblicke in die Produktivität

Von der Nachverfolgung von Websites und Anwendungen bis hin zur Überwachung von Leerlaufzeiten bietet Time Doctor detaillierte Berichte zur Zeiterfassung, die Managern helfen, zu verstehen, wie die Zeit genutzt wird, und Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren.

Anpassbare Überwachungsoptionen

Mit Screenshots, Nachverfolgung von Aktivitäten und Bewertungen der Produktivität können Manager die Einstellungen für die Überwachung auf die jeweilige Rolle zuschneiden und dabei Transparenz und Datenschutz gewährleisten.

Integrierte Lohn- und Gehaltsabrechnung und Zahlungen

Der automatisierte Genehmigungsprozess für Timesheets und die nahtlose Integration mit Anbietern von Gehaltsabrechnungen wie Gusto und QuickBooks optimieren Zahlungen und machen manuelle Berechnungen überflüssig.

Nahtlose Zusammenarbeit im Team

Mit der Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben hilft Time Doctor Teams, auf Kurs zu bleiben und stellt sicher, dass jede protokollierte Zeit zu den Zielen des Geschäfts beiträgt.

via Time Doctor

Im Wesentlichen bietet Time Doctor ein leistungsstarkes Toolkit für Geschäfte, die ihren Workflow optimieren, ihre Produktivität steigern und ihre Abläufe rationalisieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die Leerlauferkennung von Time Doctor, um unproduktive Gewohnheiten zu erkennen und tägliche Ziele festzulegen, um konzentriert zu bleiben

Häufige Probleme, mit denen Benutzer von Time Doctor konfrontiert sind

Obwohl Time Doctor leistungsstarke Features zur Zeiterfassung und Produktivität bietet, stoßen einige Benutzer auf Herausforderungen, die ihre Erfahrung beeinträchtigen. Hier sind die häufigsten Probleme:

❗Steile Lernkurve

Neue Benutzer sind oft von der Benutzeroberfläche von Time Doctor überwältigt. Bei so vielen Features und Einstellungen kann es eine Weile dauern, bis man verstanden hat, wie man das tool effektiv einsetzt.

❗ Manueller Wechsel zwischen Aufgaben

Benutzer, die an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten, müssen manuell zwischen den Aufgaben wechseln, was mühsam sein kann. Eine intelligentere, automatisierte Methode zur Nachverfolgung sich überschneidender Aufgaben würde die Effizienz verbessern.

❗Probleme bei der Synchronisierung zwischen Geräten

Time Doctor unterstützt zwar die Nachverfolgung auf dem Desktop und auf Mobilgeräten, die Synchronisierung zwischen beiden ist jedoch nicht immer einwandfrei. Die gleichzeitige Verwendung beider Geräte kann zu Unstimmigkeiten bei der Berichterstellung führen.

❗Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen in Berichterstellungen zur Lohnabrechnung

Time Doctor lässt sich in Gehaltsabrechnungsdienste integrieren, aber Gehaltsabrechnungsberichte sind nicht flexibel genug – Benutzer können Ansichten nicht über grundlegende Stunden- und Zeitraumdaten hinaus benutzerdefiniert anpassen.

❗Datennutzung von Screenshots

Für Teams mit begrenzten Plänen für die Internetnutzung kann sich der Datenverbrauch durch das Hochladen von Screenshots (ca. 2 MB pro 10 Screenshots) schnell summieren, insbesondere für Teams, die an verschiedenen Standorten arbeiten.

❗Einschränkungen bei Web-Apps

Die Web-App erlaubt keine neuen Einträge – Benutzer können nur vorhandene Einträge zur Ansicht und Bearbeitung öffnen. Für die Nachverfolgung in Echtzeit ist die Desktop-App oder die Erweiterung für Chrome erforderlich, was einige als Limit empfinden.

❗Fehlende GPS-Nachverfolgung und Überstundenwarnungen

Time Doctor bietet keine GPS-Ortung oder Überstundenwarnungen, was für Branchen wie das Baugewerbe oder Dienstleistungen im Feld ein Ausschlusskriterium sein kann.

❗Mögliche Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes

Während Überwachungsfunktionen wie Screenshots und die Nachverfolgung von Aktivitäten die Verantwortlichkeit verbessern, könnten sie sich für einige Mitarbeiter invasiv anfühlen. Das richtige Gleichgewicht zwischen Überwachung und Vertrauen zu finden, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsmoral.

Obwohl diese Schwachstellen eine Überlegung wert sind, sind viele Benutzer der Meinung, dass die Vorteile von Time Doctor die Nachteile überwiegen – insbesondere wenn die Implementierung mit klarer Kommunikation und Transparenz erfolgt.

📮ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer senden täglich 0–10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf einen Mangel an nahtloser Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Springen zwischen Plattformen und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – wie ClickUp. Sie alle werden von KI unterstützt, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

Time Doctor-Rezensionen auf Reddit

Reddit, oft als der Marktplatz des Internets bezeichnet, ist eine Goldgrube für ungefilterte Meinungen. Wenn es um Time Doctor geht, haben die Benutzer gemischte Erfahrungen gemacht.

Einige Reddit-Benutzer schätzen die nahtlose Nachverfolgung der Gehaltsabrechnung.

Es bietet eine automatische Zeiterfassung. Wenn Sie also einen Time Doctor haben, sollten Sie am Ende des Tages keinen Leistungsbericht oder Ähnliches senden müssen. Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Es bietet eine automatische Zeiterfassung. Wenn Sie also einen Time Doctor haben, sollten Sie am Ende des Tages keinen Leistungsbericht oder Ähnliches senden müssen. Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Es bietet eine automatische Zeiterfassung. Wenn Sie also einen Time Doctor haben, sollten Sie am Ende des Tages keinen Leistungsbericht oder Ähnliches senden müssen. Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich.

Während eine andere Reddit-Rezension die Überwachungsfunktionen als aufdringlich empfindet, insbesondere die automatischen Screenshots, die sich wie Mikromanagement anfühlen.

Time Doctor ist ein SaaS-Tool zur Mitarbeiterüberwachung, das 2012 von den Eigentümern von Staff.com eingeführt wurde. Es umfasst Funktionen zur Protokollierung von Tastatureingaben, Screenshots und Nachverfolgung der Internetnutzung. Eine multifunktionale Anwendung zur Mitarbeiterüberwachung mit CRM- und White-Label-Funktionen. Ich habe attraktive Angebote abgelehnt, sobald erwähnt wurde, dass TimeDoctor verwendet wird, weil (1) es sich um eine Form des Mikromanagements handelt und (2) selbst wenn man fleißig seine Arbeit erledigt und sich keine Sorgen darüber macht, dass alle X Minuten ein Screenshot des Desktops gemacht wird oder die Software überwacht, was man tippt, es dennoch eine mentale Belastung darstellt. Ich persönlich denke, dass Mikromanagement heutzutage nicht mehr notwendig ist, schon allein für die Manager und die Untergebenen (in Feldern, die auf Ergebnissen basieren). Die Anwesenheit von Software, die alle zehn Minuten ein Foto von dem, was ich gerade tue, an meinen Arbeitgeber sendet, fühlt sich aufdringlich an, besonders wenn ich die persönliche Einheit nicht installiert habe.

Time Doctor ist ein SaaS-Tool zur Mitarbeiterüberwachung, das 2012 von den Eigentümern von Staff.com eingeführt wurde. Es umfasst Funktionen zur Protokollierung von Tastatureingaben, Screenshots und Nachverfolgung der Internetnutzung. Eine multifunktionale Anwendung zur Mitarbeiterüberwachung mit CRM- und White-Label-Funktionen.

Ich habe attraktive Angebote abgelehnt, sobald erwähnt wurde, dass TimeDoctor verwendet wird, weil (1) es sich um eine Form des Mikromanagements handelt und (2) selbst wenn man fleißig seine Arbeit erledigt und sich keine Sorgen darüber macht, dass alle X Minuten ein Screenshot des Desktops erstellt wird oder die Software überwacht, was man tippt, es dennoch eine mentale Belastung darstellt.

Ich persönlich denke, dass Mikromanagement heutzutage keine Notwendigkeit ist, schon allein für die Manager und die Untergebenen (in ausgabebasierten Feldern jedenfalls). Die Anwesenheit von Software, die alle zehn Minuten ein Foto von dem, was ich gerade tue, an meinen Arbeitgeber sendet, fühlt sich aufdringlich an, besonders wenn ich die persönliche Einheit nicht installiert habe.

Wie bei jedem Tool können die Erfahrungen variieren, und es ist wichtig zu prüfen, ob die Features den spezifischen Anforderungen Ihres Teams entsprechen.

🧠 Wussten Sie schon? Abgelenkte Mitarbeiter kosten Unternehmen jährlich etwa 588 Milliarden US-Dollar.

Alternatives tool, das anstelle von Time Doctor verwendet werden kann

Time Doctor eignet sich zwar hervorragend für die Zeiterfassung und Aktivitätsüberwachung, ist aber möglicherweise nicht für jeden die perfekte Lösung – insbesondere für diejenigen, die eine vielseitigere und weniger aufdringliche Lösung suchen. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Planen, Nachverfolgen und Verwalten von Projekten – alles mühelos an einem Ort mit ClickUp

Anstatt sich ausschließlich auf die Überwachung der Mitarbeiter zu konzentrieren, verfolgt ClickUp einen ganzheitlichen Ansatz für die Produktivität, indem es leistungsstarke Zeiterfassung mit nahtlosem Projektmanagement kombiniert.

Features von ClickUp

ClickUp ist ein abgeschlossenes Arbeitsökosystem, das Ihren Workflow optimiert, Zeit spart und Ihr Team auf dem Laufenden hält. Mit den Features von ClickUp können Sie Ihre Zeiterfassung durchführen, Projekte verwalten, Ihre Woche planen und vieles mehr. Hier sehen Sie genauer, was ClickUp zu einer großartigen Alternative zu Time Doctor macht:

1. Intelligentere Zeiterfassung für Projekte

Nahtlose Zeiterfassung auf allen Ihren Geräten – starten Sie auf dem Desktop, beenden Sie auf dem Handy und machen Sie mit ClickUp dort weiter, wo Sie aufgehört haben

Mit ClickUp Project Time Tracking wird die Zeiterfassung zum Kinderspiel, sodass sich Teams auf ihre Arbeit konzentrieren können, anstatt sich mit der Verwaltung von Arbeitszeiten zu befassen. Das sind die Vorteile:

Mühelose Zeiterfassung : Zeiterfassung über Desktop, Mobilgerät oder Browser, ohne den Workflow zu unterbrechen. Mit der kostenlosen Erweiterung für Chrome können Sie die Zeit direkt von jeder Webseite, E-Mail oder Aufgabe aus protokollieren

Nahtloser Gerätewechsel : Beginnen Sie die Nachverfolgung auf Ihrem Laptop, unterbrechen Sie sie während eines Anrufs und setzen Sie sie auf Ihrem Telefon fort – perfekt für Freiberufler und Teams, die an verschiedenen Standorten arbeiten und mehrere Aufgaben verwalten

Globaler Timer und rückwirkende Nachverfolgung: Einfaches Starten, Stoppen und Wechseln zwischen Aufgaben, ohne den Überblick zu verlieren. Haben Sie vergessen, die Zeit zu protokollieren? Fügen Sie Einträge rückwirkend hinzu oder legen Sie einen benutzerdefinierten Bereich fest

Integration mit Ihren bevorzugten tools: Synchronisierung von Zeitdaten von Toggl, Harvest, Everhour und anderen beliebten Zeiterfassungstools für eine einheitliche Ansicht der Produktivität Ihres Teams

Vereinfachte Rechnungsstellung und Timesheets : Markieren Sie Zeiten als abrechenbar oder nicht abrechenbar, erstellen Sie anpassbare Timesheets und verfolgen Sie die Zeit nach Tag, Woche oder Monat für eine transparente Rechnungsstellung an Clients

Intelligente Zeitschätzungen und Berichterstellung: Vergleichen Sie nachverfolgte und geschätzte Stunden, um sicherzustellen, dass Projekte im Zeitplan bleiben. Das detaillierte Dashboard für die Berichterstellung hilft Teams, Ineffizienzen zu erkennen und Workflows zu optimieren

Nachverfolgung, Einreichung und Genehmigung von Arbeitszeiten nahtlos mit ClickUp Timesheets

📌 Beispiel: Wenn ein Team für Marketing feststellt, dass es die geschätzte Zeit für Werbekampagnen regelmäßig überschreitet, kann es zukünftige Pläne anpassen, um realistischere Zeitrahmen zuzuweisen

Bei der Zeiterfassung von ClickUp geht es darum, besser zu planen, organisiert zu bleiben und genau bezahlt zu werden.

Das Beste daran? Mit ClickUp Brain erhalten Sie sofortige Updates zu den täglichen Aufgaben Ihres Teams und zum allgemeinen Fortschritt des Projekts.

Erhalten Sie Updates zu Aufgaben und Einblicke in Projekte mit ClickUp Brain

2. Fortgeschrittenes Zeitmanagement

Die Zeitmanagement-tools von ClickUp helfen Ihnen, Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Mit ClickUp bleiben Sie auf Kurs und verpassen keine Frist. Kalender Ansicht

Mit dem Feature "Zeitmanagement" von ClickUp können Sie:

Weisen Sie Aufgaben geschätzte Stunden zu und verteilen Sie diese auf die Mitglieder des Teams, um eine faire Verteilung des Workloads zu gewährleisten

Organisieren Sie Ihren Workload mühelos mit der Ansicht "Kalender". Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop, planen Sie Ereignisse sofort neu und schalten Sie zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Ansichten um – ideal für Freiberufler, die mehrere Clients oder Teams verwalten und sich ändernde Prioritäten ausgleichen müssen

Bleiben Sie Ihren Fristen voraus , indem Sie Abhängigkeiten mithilfe , indem Sie Abhängigkeiten mithilfe benutzerdefinierter Ansichten wie der Gantt-Ansicht auf Karten darstellen und so sicherstellen, dass eine verzögerte Aufgabe nicht das gesamte Projekt zum Scheitern bringt

Optimieren Sie Workloads für maximale Effizienz. Mit der Workload-Ansicht können Manager detaillierte Analysen darüber einsehen, wie viele Aufgaben, Stunden oder Punkte jedes Mitglied des Teams bearbeitet. Wenn ein Designer überlastet ist, während ein Entwickler verfügbar ist, können Aufgaben proaktiv neu zugewiesen werden, um Burnout und Verzögerungen zu vermeiden

Visualisieren Sie die Kapazität Ihres Teams und halten Sie Projekte mit der ClickUp Workload-Ansicht auf Kurs

Sie können ClickUp auch mit Google Kalender, Outlook, Toggl, Harvest und anderen Zeitmanagement-Tools synchronisieren, um eine reibungslose Einführung für Ihr Team zu gewährleisten, ohne bestehende Workflows zu unterbrechen

📌 Beispiel: Ein Marketing-Team, das eine Kampagne plant, kann bestimmte Stunden für das Verfassen von Texten, das Design und das Setup von Anzeigen einplanen, um Engpässe in letzter Minute zu vermeiden.

✨Fun fact: Multitasking reduziert die Effizienz um bis zu 40 %! Verwenden Sie die Workload-Ansicht von ClickUp, um Aufgaben auszugleichen und Burnout zu verhindern

3. Nahtlose Planung und Timesheets für bessere Sichtbarkeit

Der ClickUp Kalender ist Ihr ultimativer Verbündeter, um organisiert zu bleiben, Termine einzuhalten und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.

Visualisieren Sie Prioritäten, unerledigte Aufgaben, Meetings und die Verfügbarkeit Ihres Teams in einem integrierten Kalender

Mit dem ClickUp Kalender können Sie:

verwalten Sie Ihre Aufgaben, Termine und Zeitpläne* an einem Ort, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Wechseln Sie zwischen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ansichten , um Termine zu vergrößern oder eine Übersicht über das gesamte Projekt zu erhalten. Verwenden Sie Filter, um Schlüsselaufgaben zu priorisieren

Aufgaben und Abhängigkeiten sofort neu planen – wenn sich die Erstellung eines Inhalts verzögert, verschieben Sie die Bearbeitung nach vorne, ohne den Workflow zu unterbrechen

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen auf allen Geräten und geben Sie Kalender sicher frei, um nahtlos im Team zusammenzuarbeiten

4. Einfache Verwaltung von Timesheets

Außerdem optimiert das Feature "Timesheets" von ClickUp die Zeiterfassung, die Übermittlung und die Genehmigung – alles auf einer Plattform.

Mit ClickUp Timesheets können Sie Zeiten nahtlos nachverfolgen, einreichen und genehmigen

Das Feature "Timesheets" von ClickUp ermöglicht Folgendes:

Automatisierte Nachverfolgung: Protokollierte Zeit von Aufgaben füllt Timesheets automatisch aus, wodurch manuelle Einträge entfallen

Einfache Genehmigungen: Manager können direkt im Timesheets Hub genehmigen, ablehnen oder Änderungen anfordern

Echtzeit-Einblicke: Sofortige Nachverfolgung von abrechenbaren Stunden, Budgetüberschreitungen und Zeitzuweisungen

Gesperrte und genaue Aufzeichnungen: Genehmigte Timesheets sind versiegelt, um eine präzise Gehaltsabrechnung und Rechnungsstellung ohne Anpassungen in letzter Minute zu gewährleisten

Das ist noch nicht alles! ClickUp bietet auch eine Vielzahl von sofort einsatzbereiten Vorlagen zur Vereinfachung des Zeitmanagements, und eine davon ist die ClickUp-Vorlage für die Zeitzuweisung.

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie Ihre Zeit mühelos mit der ClickUp-Vorlage für die Zeitzuweisung – Planen, Nachverfolgung und Einhaltung des Zeitplans

Diese Vorlage wurde entwickelt, um Ihnen eine effiziente Zeitschätzung, -zuweisung und -nachverfolgung zu ermöglichen und stellt sicher, dass jede Aufgabe präzise geplant wird, sodass Projekte im Zeitplan bleiben und Teams aufeinander abgestimmt sind. Mit dieser Vorlage können Sie:

Klare Zeitschätzungen festlegen: Bevor Sie mit einer Aufgabe beginnen, legen Sie die erwartete Dauer fest, um die Genauigkeit zu verbessern und Verzögerungen zu vermeiden

Steigern Sie die Produktivität: Weisen Sie realistische Zeitrahmen zu und blockieren Sie Zeit, um Teams zu motivieren, Aufschieben zu verhindern und sicherzustellen, dass keine Aufgabe unerledigt bleibt

Verbessern Sie die Planung von Aufgaben: Verwenden Sie die Vorlage als Onboarding-Tool, um Erwartungen an die Arbeit festzulegen oder geschätzte Zeitaufwände für wiederkehrende Aufgaben bereitzustellen

📌 Beispiel: Stellen Sie sich ein Team für Inhalte vor, das die Vorlage verwendet, um Zeit für das Schreiben, die Bearbeitung und die Veröffentlichung von Blog-Beiträgen zuzuweisen. Durch die Einstellung klarer Zeitschätzungen können sie sicherstellen, dass Artikel termingerecht veröffentlicht werden, ohne die Mitglieder des Teams zu überlasten

Von der nahtlosen Planung bis hin zur mühelosen Zeiterfassung bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, um produktiv und auf Kurs zu bleiben. Hier sind einige weitere Vorlagen für die Zeiterfassung für Ihren Workflow:

ClickUp Vorlage für Gantt-Zeitleisten: Perfekt für die Visualisierung von Zeitleisten für Projekte und die Zeiterfassung für Aufgaben. Ideal für Teams, die komplexe Projekte mit mehreren Abhängigkeiten verwalten

ClickUp-Vorlage für Stundenpläne: Diese Vorlage wurde für Freiberufler und Mitarbeiter auf Stundenbasis entwickelt und hilft Ihnen, abrechenbare Stunden präzise und einfach zu protokollieren

: Hilft Juristen, abrechenbare Stunden genau zu protokollieren, Zeitleisten für Fälle zu verwalten und die Rechnungsstellung zu optimieren Vorlage für die Zeiterfassung von ClickUp AttorneyHilft Juristen, abrechenbare Stunden genau zu protokollieren, Zeitleisten für Fälle zu verwalten und die Rechnungsstellung zu optimieren

ClickUp Services Timesheet Vorlage: Vereinfacht die Zeiterfassung für dienstleistungsbasierte Geschäfte und gewährleistet eine genaue Protokollierung der abrechenbaren Stunden

ClickUp-Preise

ClickUp bietet einen Bereich von Plänen für jedes Budget:

✨ Fun fact: Die durchschnittliche Person verbringt im Laufe ihres Lebens etwa 90.000 Stunden bei der Arbeit. Time-Management-Tools können Ihnen helfen, das Beste aus diesen Stunden zu machen

Maximieren Sie Ihre Produktivität mit ClickUp

Time Doctor zeichnet sich durch eine detaillierte Aktivitätsüberwachung und Lohnbuchhaltungsintegration aus, was es zu einer soliden Wahl für Geschäfte macht, die sich auf Verantwortlichkeit und Stundenabrechnung konzentrieren. Die steile Lernkurve und Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes sind jedoch möglicherweise nicht für jedes Team geeignet.

Andererseits bietet ClickUp einen ganzheitlicheren Ansatz. Es handelt sich um eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die Zeiterfassung, Projektmanagement und Tools für die Zusammenarbeit kombiniert.

ClickUp bietet die Flexibilität und Automatisierung, die Sie benötigen, um Ihre Zeit im Griff zu haben und Ihre Arbeit effizienter zu gestalten.

Sind Sie bereit, Ihre Zeit- und Projektverwaltung zu transformieren? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erfahren Sie, warum es das ultimative Tool für die Produktivität moderner Teams ist.