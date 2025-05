Die 10 besten Vercel-Alternativen für schnellere Bereitstellungen im Jahr 2025

Vercel ist bekannt für sein einfaches Setup, die nahtlose GitHub-Integration und seine Einfachheit, was es zu einer beliebten Wahl für die Erstellung von Frontend-Apps macht. Das Limit der kostenlosen Version und die hohen Preise der Plattform sind jedoch zu erheblichen Nachteilen für die Benutzer geworden.

Vercel passt zwar perfekt zu einem Unternehmen, ist aber auf lange Sicht nicht erschwinglich für Start-ups, KMU und sogar Großunternehmen. Wenn Sie dem zustimmen, sind Sie hier richtig.

Diese Liste untersucht die besten Vercel-Alternativen, die über robuste Features verfügen, kostengünstig sind und die beste Entwicklererfahrung bieten.

Bleiben Sie also bei uns, bis Sie das perfekte Angebot gefunden haben!

Vercel-Alternativen auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Plattform Am besten für Schlüssel Features Limits Preisgestaltung Bewertungen Netlify Statische Websites und moderne App-Bereitstellung mit JAMstack-Architektur Integrierte Handhabung von Formularen, globale CDN-Integration, serverlose Funktionen, Website-Analysen Überladene Oberfläche, restriktive Limits bei serverlosen Funktionen, fehlerhafte Plugins Free, Pro: 19 $/Mitglied/Monat, Enterprise: Benutzerdefinierte Preise G2: 4, 5/5 (über 50 Bewertungen), Capterra: 4, 6/5 (über 80 Bewertungen) Render Full-Stack-Webanwendungen mit Datenbanken und Backend-Diensten Privates Netzwerk, Infrastruktur als Code, PostgreSQL-Datenbankverwaltung WebSocket/Serverless wird nur eingeschränkt unterstützt, Sprachoptionen sind begrenzt Hobby: 0 $, Professional: 19 $/Benutzer/Monat, Organization: 29 $/Benutzer/Monat, Enterprise: benutzerdefinierte Preise G2: 4, 7/5 (über 70 Bewertungen), Capterra: Nicht genügend Bewertungen DigitalOcean App Platform Skalierung von Apps mit abgeschlossener Kontrolle über den Server Git-basierter Workflow, serverlose Architektur, Rollback der Bereitstellung, Protokollintegration von Drittanbietern Teuer für größere Projekte, keine Backups außerhalb des Servers, langsamer Support bei hohem Datenverkehr Free, Droplets: ab 4 $/Monat, Kubernetes: ab 11 $/Monat G2: 4, 6/5 (600+ Bewertungen), Capterra: 4, 6/5 (140+ Bewertungen) AWS Amplify Erstellung und Handhabung umfangreicher Apps Verwaltetes Hosting, robuste Authentifizierung, Feature Flags, Dashboard für Benutzer in Echtzeit Steile Lernkurve, hohe Kosten, wenn die Nutzung nicht überwacht wird, träge Benutzeroberfläche 12 Monate kostenlos, nutzungsbasierte Bezahlung G2: 4, 2/5 (über 80 Bewertungen), Capterra: Nicht genügend Bewertungen Fly.io Globale Bereitstellung containerisierter Apps mit Infrastrukturkontrolle Verwaltete Container, Kubernetes, persistenter Speicher, Fly Proxy für Lastverteilung Regionale Preisgestaltung, fehlerhaftes Setup, manuelle Bereitstellung von Änderungen 5 $ Guthaben für kostenlose Testversion, Hobby: 5 $/Monat, nutzungsbasierte Bezahlung, dedizierter Support: ab 29 $/Monat G2: Nicht genügend Bewertungen, Capterra: Nicht genügend Bewertungen Heroku Schnelle Prototypenerstellung und Verwaltung von Webanwendungen Metriken zur App-Gesundheit, Metriken zur Sprachlaufzeit, Echtzeit-Übersicht über die Pipeline, Bereitstellung mit einem Klick Limitierte SQL-Datenbankanalysen, teuer für KMU Eco/Basic: 5 $/Monat+, Production: 25 $/Monat+, Advanced: 250 $/Monat+, Enterprise: benutzerdefinierte Preise G2: 4, 2/5 (über 140 Bewertungen), Capterra: 4, 6/5 (über 300 Bewertungen) Firebase Hosting Sicheres Hosting statischer und dynamischer Apps SSL ohne Konfiguration, Firebase CLI für die Bereitstellung, Echtzeit-Datenbank, Rollback mit einem Klick Limitierte Sicherheit, hohe Kosten für große Projekte, nicht ideal für komplexe Abfragen Spark: kostenlos, Blaze: benutzerdefinierte Preise G2: 4, 5/5 (über 250 Bewertungen), Capterra: 4, 6/5 (über 700 Bewertungen) Kinsta Managed Hosting für WordPress MySQL-Optimierung, Überwachung der App-Leistung, automatische Backups, Malware-Überwachung Langsames Setup der Umgebung, keine Domain-Reservierung, ungewöhnliches Control Panel Einzelne Website: 35 $/Monat, mehrere Websites: 70 $/Monat, Agentur: ab 340 $/Monat G2: 4,8/5 (über 900 Bewertungen), Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen) Surge.sh Statische Web-Veröffentlichung und Apps auf dem Client CORS-Unterstützung, benutzerdefinierte Domainnamen, pushState-Unterstützung für Apps mit nur einer Seite Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen, Befehlszeilen-basierter Ansatz, keine integrierte CI/CD-Automatisierung Surge: kostenlos, Surge Professional: 30 $/Monat G2: Nicht genügend Bewertungen, Capterra: Nicht genügend Bewertungen Kapstan Verwaltung komplexer Cloud-Infrastrukturen Multi-Cloud-Unterstützung, automatische Bereitstellung, Self-Service-Entwicklerportal Keine nativen Funktionen zum Starten von Containern (benötigt Drittanbieter-tools wie Docker) Benutzerdefinierte Preise G2: Nicht genügend Bewertungen, Capterra: Nicht genügend Bewertungen ClickUp Optimierung des Projektmanagements für Software und der DevOps-Workflows Aufgabenverwaltung, GitHub-Integration, KI-gestützte Code-Snippets, Automatisierung, Nachverfolgung von Fehlern, anpassbare Vorlagen, Zusammenarbeit in Echtzeit Lernkurve für neue Benutzer, erweiterte Features erfordern möglicherweise benutzerdefinierte Anpassungen Free, Unlimited: 7 $/Benutzer/Monat, Business: 12 $/Benutzer/Monat, Enterprise: benutzerdefinierte Preise G2: 4, 7/5 (über 4.000 Bewertungen), Capterra: 4, 7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Worauf sollten Sie bei Vercel-Alternativen achten?

Ob Sie mehr Kontrolle über die Bereitstellung, benutzerdefinierte Anpassungen oder Selbsthosting-Funktionen wünschen, die Auswahl der richtigen Plattform ist von entscheidender Bedeutung. Hier sind einige der wichtigsten Features, die bei Vercel-Alternativen ein Muss sind.

Automatisierte CI/CD-Pipelines : Wählen Sie eine Vercel-Alternative, die den Prozess der Erstellung, des Testens und der Bereitstellung von Software automatisiert. Dies hilft Ihnen, Fehler zu beheben, neue Features einzuführen und Produkte schneller zu liefern

Anpassung der Bereitstellung : Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Software die Möglichkeit bietet, Bereitstellungsskripte benutzerdefiniert anzupassen. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Anwendungsbereitstellung, was für komplexe Projekte erforderlich ist

Multi-Cloud-Unterstützung : Wählen Sie Plattformen, die eine Bereitstellung über mehrere Anbieter von Clouds wie Azure, AWS oder Google Cloud ermöglichen, damit Sie Anwendungen einfach skalieren können. Dies gewährleistet Flexibilität und reduziert die Bindung an einen Anbieter, sodass Sie die Vorteile jeder Plattform nutzen können

Sicherheit und Compliance: Wählen Sie eine Plattform, die Features für die Sicherheit von Unternehmen bietet, einschließlich rollenbasierter Zugriffskontrolle, Zwei-Faktor-Authentifizierung, automatischer Warnmeldungen, DDoS-Schutz, HTTP/SSL-Verschlüsselung usw., um ein geringes Risiko und die Einhaltung von Sicherheitsstandards zu gewährleisten

📖 Mehr lesen: Die besten Azure DevOps-Alternativen für die Bereitstellung von Projekten

Die 10 besten Vercel-Alternativen

Sehen wir uns die 10 besten Vercel-Alternativen, ihre Schlüssel-Features, Preise, Vorteile und Limits an.

1. Netlify (am besten für statische Websites und die Bereitstellung moderner Apps, die mit der JAMstack-Architektur erstellt wurden)

via Netlify

Die leistungsstarke serverlose Plattform von Netlify verfügt über robuste integrierte Features, insbesondere für Frontend-Entwickler. Sie automatisiert die Frontend-Entwicklung, optimiert die Bereitstellung und lässt sich nahtlos in Git-Repositorys integrieren.

Das Beste daran ist, dass Netlify erweiterte Features für komplexere Projekte bietet – von benutzerdefinierten Domains über HTTPS bis hin zu Split-Tests, die durch die Bereitstellung von Versionen der Website die Bewertung der Interaktion der Benutzer erleichtern.

Netlify – die besten Features

Erfassen und verwalten Sie die Übermittlung von Formularen ohne Backend-Code mit integrierter Formularverarbeitung

Hosten Sie statische Websites mit der Integration von Netlify in ein globales CDN (Content Delivery Network)

Verwenden Sie serverlose Funktionen, um die Serverinfrastruktur zu verwalten, während sich die Entwickler auf das Schreiben von Code konzentrieren können

Überwachen Sie Trends bei der Website-Aktivität mit Site Analytics

Netlify-Limits

Die Benutzeroberfläche kann manchmal überladen und überwältigend wirken

Die serverlosen Funktionen sind auf 10 Sekunden beschränkt. Selbst im Pro-Plan erhalten Sie 26 Sekunden, was für mehrere Benutzer ebenfalls recht restriktiv ist

Manchmal können die Plugins fehlerhaft sein

Netlify-Preise

Free

Pro : 19 $ pro Mitglied/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Netlify-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (80+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Netlify?

Netlify ist unübertroffen in seiner Einfachheit und Leistungsfähigkeit. Die nahtlose CI/CD-Integration macht die Bereitstellung von Websites und Web-Apps unglaublich einfach, selbst für Anfänger, und sorgt für eine hervorragende Implementierung. Das intuitive Dashboard, gepaart mit Vorschau-Links, hat meinen Workflow für häufige Bereitstellungen optimiert. Netlify ist zwar insgesamt fantastisch, aber der kostenlose Plan hat Limits bei den Build-Minuten und der Bandbreite, was bei der Skalierung von Projekten einschränkend sein kann.

Netlify ist unübertroffen in seiner Einfachheit und Leistungsfähigkeit. Die nahtlose CI/CD-Integration macht die Bereitstellung von Websites und Web-Apps unglaublich einfach, selbst für Anfänger, und sorgt für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit bei der Implementierung. Das intuitive Dashboard, gepaart mit Vorschau-Links, hat meinen Workflow für häufige Bereitstellungen optimiert. Netlify ist zwar insgesamt fantastisch, aber der kostenlose Plan hat Limits bei den Build-Minuten und der Bandbreite, was bei der Skalierung von Projekten einschränkend sein kann.

2. Render (am besten für Full-Stack-Web-Apps mit Datenbanken und Backend-Diensten geeignet)

via Render

Die einheitliche Plattform von Render hilft Ihnen beim Erstellen und Ausführen von Anwendungen. Ob Sie eine Datenbank, dynamische Websites, statische Websites oder benutzerdefinierte Docker-Dateien benötigen – Render hat alles. Im Gegensatz zu Vercel unterstützt Render die Ausführung von containerisierten Apps und Diensten auf einer vollständig verwalteten Plattform.

Es bietet Speicher in Blöcken (sogenannte persistente Festplatten) zum Speichern von Daten, die über Bereitstellungen hinweg bestehen bleiben müssen. So können Sie zustandsbehaftete Apps wie Datenbanken ohne Add-Ons für DevOps-Tools ausführen.

Die besten Features

Erstellen Sie Dienste, die über das öffentliche Internet nicht zugänglich sind, und ermöglichen Sie eine sichere Kommunikation zwischen ihnen mit privaten Netzwerken

Definieren Sie Ihre Infrastruktur als Code in einem einzigen Blueprint, um eine einfache Replikation in verschiedenen Umgebungen zu ermöglichen

PostgreSQL-Datenbanken bereitstellen, verwalten, verbinden und skalieren mit zeitpunktgenauer Wiederherstellung und logischen On-Demand-Exporten

Rendern mit Limits

Einigen Benutzern zufolge unterstützt Render WebSockets und serverlose Features nicht vollständig

Unterstützt nur wenige Sprachen (Node.js, Python, Ruby, Go, Rust und Elixir) und benutzerdefinierte Anpassungen

Render-Preise

Hobby : 0 $

Professional : 19 $ pro Benutzer/Monat

Organisation : 29 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen anzeigen

G2: 4, 7/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Render?

Die Entwicklung und Bereitstellung vieler anderer Dienste (wie Node.js) ist kostenlos und kann integriert werden, um ein One-Click-Setup für CI/CD mit VCS wie GitHub bereitzustellen. Allerdings ist die kostenlose Version sowohl bei der Bereitstellung als auch bei der Startzeit des Servers nach dem Übergang in den Ruhezustand furchtbar langsam.

Die Entwicklung und Bereitstellung vieler anderer Dienste (wie Node.js) ist kostenlos und kann integriert werden, um ein One-Click-Setup für CI/CD mit VCS wie GitHub zu ermöglichen. Allerdings ist die kostenlose Version sowohl bei der Bereitstellung als auch bei der Startzeit des Servers nach dem Übergang in den Ruhezustand furchtbar langsam.

💡Profi-Tipp: Durch die Verbindung von ClickUp mit PostgreSQL-Datenbanken können Sie Daten replizieren. Sie können dann ClickUp-Daten in umfassenden, relationalen Datenbanken speichern und analysieren, was komplexere Abfragen erleichtert.

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können Schlüsselinformationen, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

3. DigitalOcean App Platform (am besten für die Skalierung von Apps mit abgeschlossener Kontrolle über den Server)

via DigitalOcean

Die App-Plattform von DigitalOcean ist ein PaaS (Platform-as-a-Service), mit dem Sie Code auf Servern veröffentlichen können, ohne sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern zu müssen. Sie bietet eine größere Kontrolle über die Bereitstellung und gleichzeitig eine umfassende Vielseitigkeit.

Die Plattform zeichnet sich durch ihre Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit aus. Sie bietet einen intuitiven Git-basierten Workflow, mit dem Sie Git für die Zusammenarbeit an Codes, die Versionskontrolle und automatische Bereitstellungen nutzen können. Außerdem unterstützt sie eine serverlose Architektur durch DigitalOcean Functions, eine FaaS-Plattform (Function-as-a-Service), die Ihnen hilft, Codes ohne Serververwaltung auszuführen.

Die besten Features von DigitalOcean

Nachverfolgung des Fortschritts bei der Bereitstellung und bei Bedarf Rollback auf frühere Versionen der App

Leiten Sie Protokolle zur Datenanalyse und Fehlerbehebung an externe Anbieter wie Datadog weiter

Richten Sie Warnmeldungen zur Überwachung von Ereignissen ein und erhalten Sie Einblicke in die Ressourcen Ihrer Apps

DigitalOcean-Limits

Einigen Benutzern zufolge wird das Tool bei größeren Projekten teuer. Instanz: Der Kauf von zusätzlichem Speicher für Server ist das Ergebnis eines erheblichen Kostenanstiegs

Es fehlen Backups außerhalb des Servers, insbesondere für statische Dateien und Datenbanken

Einige Benutzer berichten von einem langsamen Support, insbesondere zu Zeiten mit hohem Datenverkehr

DigitalOcean-Preise

Die Preise von DigitalOcean richten sich nach den von Ihnen gewählten Cloud-Lösungen. Hier sehen Sie, wie die Preise für die App-Plattform aussehen:

Free

Droplets : Ab 4 $/Monat

Kubernetes: Ab 11 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu DigitalOcean

G2: 4, 6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (140+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über DigitalOcean?

DigitalOcean ist schnell, sauber, war von Anfang an führend in seiner Art, günstig, hat eine hervorragende Dokumentation, Tutorials, ist einfach zu bedienen, schnell und bietet einen seriösen Kundensupport und großartige Produkte. In den letzten zwei Monaten funktioniert jedoch mein Droplet, das meine Website betreibt, nicht mehr wie erwartet und nur Hand und Dienste fallen aus, was vielleicht daran liegt, dass sie viele andere Dienste und Produkte und Updates hinzugefügt haben.

DigitalOcean ist schnell, sauber, war von Anfang an führend in seiner Art, günstig, hat eine hervorragende Dokumentation, Tutorials, ist einfach zu bedienen, schnell und bietet einen seriösen Kundensupport und großartige Produkte. In den letzten zwei Monaten funktioniert jedoch mein Droplet, das meine Website betreibt, nicht mehr wie erwartet und nur Hand und Dienste fallen aus, was vielleicht daran liegt, dass sie viele andere Dienste und Produkte und Updates hinzugefügt haben.

📖 Mehr erfahren: IaaS vs. PaaS vs. SaaS

4. AWS Amplify (am besten für die Erstellung und Handhabung umfangreicher Apps geeignet)

via AWS Amplify

AWS Amplify wurde für Frontend-Entwickler entwickelt und bietet eine vollständige TypeScript-Entwicklungserfahrung, mit der Sie Frontend- und Backend-Code nahtlos integrieren können. Die Plattform bietet verwaltetes Hosting und robuste Features zur Authentifizierung, mit denen Sie problemlose Onboarding-Flows mit einem vollständig verwalteten Verzeichnis der Benutzer und vorgefertigten Workflows für die Anmeldung, Registrierung und mehrstufige Authentifizierung erstellen können.

Es unterstützt auch serverlose Apps durch die Integration mit AWS Lambda und anderen SaaS-Tools, sodass Entwickler Apps erstellen und bereitstellen können, ohne Server verwalten zu müssen.

AWS Amplify – die besten Features

Hosten Sie statische und dynamische Web-Apps mit Git-basierten und integrierten CI/CD-Workflows mit Amplify-Hosting

Ändern Sie die Funktionen Ihrer Anwendung, ohne sie neu bereitstellen zu müssen, mit Feature Flags

Überwachen Sie wichtige Metriken, den aktuellen Status und untersuchen Sie historische KPI-Trends mit einem Dashboard für Benutzer in Echtzeit

AWS Amplify-Limits

Es hat eine steile Lernkurve

Die Kosten könnten aus dem Ruder laufen, wenn Sie Ihre Nutzung nicht überwachen

Die Benutzeroberfläche kann manchmal träge und überladen wirken

Preise für AWS Amplify

Amplify ist 12 Monate lang kostenlos bei AWS erhältlich. Es folgt einem nutzungsbasierten Preismodell, einschließlich mehrerer Websites, pro Projekt und kostenloser SSL-Zertifikate

Bewertungen und Rezensionen zu AWS Amplify

G2: 4, 2/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über AWS Amplify?

Ein leistungsstarkes System für die Erstellung von Full-Stack-Apps, aber die Lernkurve ist steil und das Debugging kann komplex sein.

Ein leistungsstarkes System für die Erstellung von Full-Stack-Apps, aber die Lernkurve ist steil und das Debugging kann komplex sein.

5. Fly. io (am besten geeignet für die globale Bereitstellung containerisierter Apps mit Infrastrukturkontrolle)

Fly. io ist für Entwickler gedacht, die viel mit Docker-Containern arbeiten. Es handelt sich um eine Vercel-Alternative, die es Ihnen ermöglicht, Docker-Container global einzusetzen, während Sie gleichzeitig mehr Kontrolle über den Bereitstellungsprozess und eine traditionellere Umgebung für Server erhalten.

Fly. io ist wie eine persönliche Cloud, die die Automatisierung von DevOps vereinfacht, insbesondere wenn Sie mit Datenbanken arbeiten oder benutzerdefinierte Konfigurationen benötigen. Darüber hinaus eignet sich Fly. io aufgrund seiner Features wie private Netzwerke, globale Bereitstellung, sicheres VPN und Hardware-Isolierung für das Konzept der persönlichen Cloud.

Die besten Features von Fly. io

Vereinfachen Sie die Orchestrierung und Bereitstellung von Containern mit verwalteten Containern und Kubernetes

Greifen Sie auf lokalen persistenten Speicher zu und sichern Sie Daten mit Fly Volume Snapshots

Mit Fly Proxy können Sie Maschinen je nach Datenverkehr automatisch starten und stoppen, Verbindungen verwalten und die Last ausgleichen

Fly. io Limits

Die Preise variieren je nach Region

Das Setup kann fehlerhaft und zeitaufwendig sein

Erfordert die manuelle Bereitstellung neuer Änderungen mithilfe des Befehls fly_deploy

Fly. io-Preise

5 $ Guthaben für kostenlose Testversion

Hobby-Plan : 5 $/Monat

Pay-as-you-go : Basierend auf den von Ihnen genutzten Ressourcen

Spezieller Support: Ab 29 $/Monat

Fly. io Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fly. io?

Einer der großen Vorteile ist, dass es in vielen Regionen verfügbar ist, d. h. in 16 Regionen. Es verfügt über eine GitHub-Integration und eine vollständig automatisierte und dokumentierte API, was es besser macht als andere auf dem Markt. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass es bei der automatischen Zustandsprüfung und dem Fallback Limits gibt. Eine weitere Sache ist, dass es für verschiedene Regionen unterschiedliche Preise gibt. Das Unternehmen sollte einen gemeinsamen Plan für verschiedene Regionen ausarbeiten.

Einer der großen Vorteile ist, dass es in vielen Regionen verfügbar ist, d. h. in 16 Regionen. Es verfügt über eine GitHub-Integration und eine vollständig automatisierte und dokumentierte API, was es besser macht als andere auf dem Markt. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass es nur begrenzte automatisierte Zustandsprüfungen und Fallback-Optionen gibt. Eine weitere Sache ist, dass es unterschiedliche Preise für verschiedene Regionen gibt. Das Unternehmen sollte einen gemeinsamen Plan für verschiedene Regionen ausarbeiten.

6. Heroku (am besten für schnelles Prototyping und die Verwaltung von Webanwendungen geeignet)

via Heroku

Heroku by Salesforce ist eine einheitliche Plattform, die im Gegensatz zu Vercel Frontend, Backend und Datenbanken verwaltet. Sie unterstützt mehrere Programmiersprachen und verfügt über nahtlose Integrationsfunktionen, die die Entwicklung beschleunigen.

Das Beste daran ist, dass die Plattform über robuste Features verfügt und nur eine minimale Konfiguration erfordert. Sie unterstützt auch die Bereitstellung von Diensten wie Postgres, Redis und RabbitMQ mit nur einem Klick.

Die besten Features von Heroku

Ermitteln, untersuchen und diagnostizieren Sie Probleme mit Metriken zur App-Gesundheit, einschließlich Reaktionszeit, Durchsatz, Fehler usw.

Nachverfolgung sprachspezifischer Leistungsmetriken mit Language Runtime Metrics

Visualisieren Sie die Bereitstellung von Code und die Übersicht über die Echtzeit-Pipeline mit dem Heroku Dashboard

Zugriff auf tools für das Schreiben von Code, die Bearbeitung von Syntax, das Debugging und die Verwendung von Frameworks

Heroku-Limits

Es bietet begrenzte Analysefunktionen für die auf seinem Server gehostete SQL-Datenbank

Das tool kann teuer sein, insbesondere für KMU

Heroku-Preise

Eco und Basic : ab 5 $/Monat

Produktion : ab 25 $/Monat

Fortgeschritten : 250 $/Monat und mehr

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Heroku Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 2/5 (140+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Heroku?

Salesforce Heroku ist eine PaaS-Plattform, die ich mit der Zeit immer mehr zu schätzen gelernt habe. Sie zeichnet sich durch ihre Einfachheit bei der Einstellung, der Bereitstellung von Code und der allgemeinen Verwaltung aus. Allerdings ist sie teuer und bietet viele kostenpflichtige Add-Ons.

Salesforce Heroku ist eine PaaS-Plattform, die ich mit der Zeit immer mehr zu schätzen gelernt habe. Sie zeichnet sich durch ihre Einfachheit bei der Einrichtung, der Bereitstellung von Code und der allgemeinen Verwaltung aus. Allerdings ist sie teuer und bietet viele kostenpflichtige Add-Ons.

🧠 Wussten Sie schon? Laut Statista waren die meistgenutzten Programmiersprachen unter Entwicklern im Jahr 2024 JavaScript, gefolgt von HTML/CSS und Python.

7. Firebase Hosting (am besten für sicheres Hosting statischer und dynamischer Apps geeignet)

via Firebase

Firebase Hosting ist ein produktionstauglicher Webhosting-Dienst von Google, der die Bereitstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Web-Assets vereinfacht. Mit der Plattform können Sie schnell Web-Apps und statische Inhalte bereitstellen.

Im Gegensatz zu den auf das Frontend ausgerichteten Diensten von Vercel bietet Firebase eine abgeschlossene BaaS-Erfahrung (Backend-as-a-Service). Dadurch eignet sich die Plattform besser für Projekte, die Backend-Dienste erfordern, insbesondere für solche, die das Ökosystem von Google nutzen. Außerdem ist Firebase Hosting eine beliebte Wahl für Entwickler, die andere Firebase-Dienste wie Firebase Authentifizierung, Firestore oder Cloud Funktionen nutzen.

Firebase Hosting bietet die besten Features

Sichere Bereitstellung von Inhalten mit konfigurationsfreiem SSL

Ansicht und Testen von Änderungen in lokal gehosteten URL und Interaktion mit emuliertem Backend

Stellen Sie neue Versionen Ihrer Apps bereit und nutzen Sie die Ein-Klick-Wiederherstellung mit Firebase CLI

Speichern und Synchronisieren von Daten zwischen Benutzern und Aktualisieren Ihrer Apps mit der Firebase-Echtzeitdatenbank

Firebase Hosting-Limits

Die Regeln für die Sicherheit sind begrenzt, was es für Unternehmen nicht so praktikabel macht

Die Preisgestaltung kann verwirrend sein und bei großen Projekten extrem hoch ausfallen

Als NoSQL-Datenbank ist Firebase möglicherweise nicht ideal für komplexe Abfragen

Firebase Hosting-Preise

Spark-Plan : Free

Blaze-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Firebase Hosting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (250+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (700+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Firebase Hosting?

Firebase ist eine gute Wahl für viele Projekte, insbesondere für kleinere. Die Einrichtung und Nutzung ist einfach und schnell. Die Features für Echtzeit-Datenbanken und Authentifizierung sind besonders nützlich. Davon profitieren kleinere Projekte enorm. Allerdings können die Kosten für diesen Service für einige Projekte zu hoch sein, und die Regeln für die Sicherheit sind limitiert und die Einrichtung ist nicht ganz eindeutig.

Firebase ist eine gute Wahl für viele Projekte, insbesondere für kleinere. Es ist einfach und schnell einzurichten und zu verwenden. Die Features für Echtzeit-Datenbanken und Authentifizierung sind besonders nützlich. Davon profitieren kleinere Projekte enorm. Allerdings können die Kosten für diesen Service für einige Projekte zu hoch sein, und die Regeln für die Sicherheit sind limitiert und die Einrichtung ist nicht ganz eindeutig.

✨Fun Fact: Firebase wurde ursprünglich 2011 von Envolve als Echtzeit-Datenbank entwickelt, die speziell für die Erstellung von Apps zum Chatten konzipiert wurde. Später, im Jahr 2014, wurde sie von Google übernommen.

8. Kinsta (am besten für verwaltetes Hosting für WordPress)

via Kinsta

Kinsta hat sich auf WordPress-Websites spezialisiert, was das Hosting und die Verwaltung der Website-Leistung vereinfacht und Ihre DevOps-Pipeline optimiert, um die Bereitstellung von Software zu beschleunigen. Die Plattform bietet robuste integrierte Features wie intuitive Phasenumgebungen und automatische Backups, was sie zu einer großartigen Alternative zu Vercel macht.

Benutzer schätzen an Kinsta, dass es auf der Google Cloud Platform basiert und über ein benutzerfreundliches Dashboard verfügt, mit dem sich mehrere Websites, Klon-Websites und Umgebungen zentral verwalten, die Leistung von Websites, Ressourcen, Probleme mit der Sicherheit und vieles mehr überwachen lassen.

Die besten Features von Kinsta

Automatisierung der MySQL-Datenbankoptimierung

Beheben Sie PHP-Engpässe, externe HTTP-Aufrufe und langsame MySQL-Abfragen mit der integrierten App-Leistungsüberwachung

Automatische Backups von Dateien und Datenbanken, Einrichtung von Warnmeldungen und Überwachung sowie Entfernung von Malware für mehr Sicherheit

Limits von Kinsta

Das Setup der Umgebung kann langsam sein. Beim Kopieren von der Live- in die Phase dauert es manchmal über 5 Minuten, selbst bei kleinen Websites

Kinsta-Preise

Pläne für eine einzelne Website : 35 $/Monat

*pläne für mehrere Websites: 70 $/Monat

Agenturprogramm: Ab 340 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Kinsta

G2: 4, 8/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (20+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Kinsta?

Es bietet einen sehr starken Service und eine hervorragende Leistung, aber der hohe Preis ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung des Kunden, seine Dienste zu nutzen. Außerdem gibt es keine Domain-Reservierung oder kostenlose Übermittlung der Domain. Es gibt nur wenige Serviceoptionen und das Bedienfeld ist einfach, aber ungewöhnlich und erfordert eine Schulung.

Es bietet einen sehr starken Service und eine hervorragende Leistung, aber der hohe Preis ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung des Kunden, seine Dienste zu nutzen. Außerdem gibt es keine Domainreservierung oder kostenlose Übermittlung der Domain. Es gibt nur wenige Serviceoptionen und das Bedienfeld ist einfach, aber ungewöhnlich und erfordert eine Schulung.

9. Surge. sh (am besten für statisches Web-Publishing und Apps auf dem Client)

Mit Surge, einer statischen Website-Hosting-Plattform, können Sie statische Webseiten mit nur wenigen Klicks direkt über die Befehlszeile veröffentlichen. Es handelt sich um eine schnörkellose Plattform, die sich ideal für die schnelle Erstellung von Prototypen, benutzerdefinierten Webseiten und persönlichen Projekten eignet.

Die Software ermöglicht Ihnen auch die kostenlose Verwendung benutzerdefinierter Domainnamen und fügt sich als einfachere Alternative zu Vercel in Ihren Tech-Stack ein.

Surge. sh beste Features

Ermöglichen Sie Ihrer Website den Zugriff auf Ressourcen von anderen Domains mit Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Verwenden Sie benutzerdefinierte Domainnamen und passen Sie die Seiten für Fehler 404 an

Stellen Sie Apps mit nur einer Seite bereit, die pushState unterstützen, um die Benutzererfahrung zu verbessern

Surge. Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen

Abhängig von einem befehlszeilenbasierten Ansatz, der für Entwickler, die eine grafischere Oberfläche bevorzugen, möglicherweise nicht ideal ist

Keine integrierte CI/CD-Automatisierung

Surge. sh-Preise

Surge : Kostenlos

Surge Professional: 30 $/Monat

Surge. sh Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Kapstan (am besten für die Verwaltung komplexer Cloud-Infrastrukturen geeignet)

via Kapstan

Kapstan ist eine Lösung für Unternehmen, die Web-Apps automatisch bereitstellt, Ihnen mehr Kontrolle über die Bereitstellung gibt und mehrere Cloud-Umgebungen verwaltet. Im Gegensatz zu Vercel bietet Kapstan eine Infrastrukturisolation, mit der Sie Apps in separaten Umgebungen ausführen können. Es bietet eine abgeschlossene Entwicklungsplattform, die sich nahtlos in Ihren DevOps-Workflow einfügt und umfangreiche benutzerdefinierte Anpassungen ermöglicht.

Kapstan stattet Teams mit den nötigen Tools aus, um ihre Infrastruktur ohne DevOps-Kenntnisse zu verwalten und so den Entwicklungsprozess zu beschleunigen.

Die besten Features von Kapstan

Erhalten Sie Unterstützung für mehrere Clouds und verwalten Sie verschiedene Cloud-Umgebungen über Anbieter wie AWS, GCP und Azure hinweg

Web-Apps automatisch bereitstellen, ohne manuelle Initiierung

Verwalten und implementieren Sie Cloud-Infrastrukturen und Apps mit umfassendem DevOps-Know-how über ein Self-Service-Entwicklerportal

Kapstan-Limits

Kapstan verfügt nicht über native Funktionen zum Starten von Containern. Sie müssen Drittanbieter-tools wie Docker-Container verwenden.

Kapstan-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Kapstan Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Puh! Nachdem Sie sich nun mit den Vercel-Alternativen zur Beschleunigung der Bereitstellung befasst haben, gibt es noch ein weiteres Tool, das Sie Ihrem Entwicklungsökosystem hinzufügen sollten.

Die Arbeit von heute ist kaputt. Wir arbeiten alle in zu vielen nicht miteinander verbundenen Apps, und das wirkt sich negativ auf die Produktivität des Teams aus. Das ständige Wechseln zwischen Apps – Kopieren, Einfügen, Formatieren und Freigeben von Blöcken mit Code sowie von Nachrichten – verschwendet Zeit und erhöht das Risiko von Missverständnissen oder des Verlusts wichtiger Details.

Die oben genannten Tools helfen Ihnen zwar beim Hosten, Erstellen und Bereitstellen von Apps, aber Sie benötigen eine Lösung, die Ihre verstreute Arbeit an einem Ort zusammenführt. Dafür brauchen Sie ein Tool für das Projektmanagement von Software.

ClickUp, die "Alles-App" für die Arbeit, verfügt über spezielle Features, die sie zu Ihrem potenziellen DevOps-Teamkollegen machen. 🤝

Mit ClickUp für Software Teams können Sie alle Ihre Apps an einem Ort planen, erstellen und versenden.

Zuweisung und Nachverfolgung von Entwicklungsaufgaben mit ClickUp Aufgaben

Bei der Arbeit an Projekten kann ClickUp Aufgaben die Entwicklung von Workflows optimieren und die Nachverfolgung von Software-Implementierungen durch die Erstellung umsetzbarer Aufgaben erleichtern. Sie können diese Aufgaben mit klaren Fristen zuweisen, den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status nachverfolgen, Tags für eine einfache Suche hinzufügen und sogar Kommentare und @Erwähnungen zuweisen, damit niemand etwas verpasst.

Sie können die Aufgaben auch mit Commits, Bereichen und Pull Requests auf GitHub verknüpfen, indem Sie die ClickUp-GitHub-Integration verwenden.

Optimieren Sie Projekte und Workflows mit ClickUp Aufgaben

Workloads durch KI und Automatisierung verwalten

Mit ClickUp wird die Verwaltung Ihres Workloads einfacher. ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, kann Ihnen dabei helfen, Code-Snippets zu generieren, Erkenntnisse aus Projekten zusammenzufassen und technische Dokumente zu erstellen.

Erstellen Sie Code-Schnipsel mit ClickUp Brain

Andererseits kann ClickUp Automatisierungen Workflows optimieren, Routineaufgaben wie Genehmigungen und Statusaktualisierungen erledigen und die Übergabe von Projekten verwalten. Sie können aus über 100 vorgefertigten Workflows auswählen und diese an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Sammeln Sie Daten für Ihre App mit ClickUp Formularen

Was gibt es noch? ClickUp hilft auch bei der Nachverfolgung und Dokumentation von Fehlern. Sie können die Nachverfolgung von Fehlern vereinfachen, indem Sie ClickUp Formulare verwenden, um Fehleranfragen zu sammeln, Fehlerberichte mit ClickUp Aufgaben in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln und die Fehlerverwaltung zu priorisieren.

Sie können auch Fehlerdetails mithilfe der kollaborativen ClickUp-Dokumente zusammen mit den erforderlichen Screenshots und Schritten zur Reproduktion dokumentieren.

ClickUp Brain hilft bei der Erstellung technischer Dokumentationen für Projekte direkt in ClickUp Docs

Standardisieren Sie den Entwicklungsprozess für Apps mit Vorlagen

Nicht zu vergessen: ClickUp verfügt über eine umfangreiche Bibliothek an Vorlagen, die Zeit und Aufwand sparen. Instanz: Die ClickUp-Vorlage für die Website-Entwicklung hilft Ihnen bei der Visualisierung und Planung des gesamten Projekts.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Website-Entwicklung Websites, die Ihre Kunden lieben werden

Mit dieser Vorlage können Sie:

Nachverfolgung von Aufgaben, Fristen und Beteiligten

Organisieren Sie Ressourcen für eine effiziente Entwicklung

Visualisieren Sie den Fortschritt Ihrer Arbeit

Optimieren Sie die Zusammenarbeit

Liefern Sie Websites, die die Erwartungen Ihrer Clients erfüllen

Ebenso können Sie die Vorlage zur Nachverfolgung von Fehlern und Problemen von Clickup und die Vorlage für Fehlerberichte von ClickUp verwenden, um Fehler im Handumdrehen zu verfolgen, zu erfassen und zu beheben.

Das Beste daran? Die robusten Features von ClickUp sind zu einem erschwinglichen Preis erhältlich, sodass Sie kein Vermögen ausgeben müssen, um Ihre DevOps-Ziele zu erreichen.

ClickUp-Preise

Vercel ist zweifellos eines der besten tools für Frontend-Bereitstellungen. Die ständig steigenden Preise machen es jedoch zu einer unhaltbaren Option für kleine und große Geschäfte.

Die zehn besten Vercel-Alternativen, die wir in unserer Liste aufführen, zeichnen sich auf ihre eigene Weise aus. Treffen Sie nun eine Auswahl, die auf Ihren Bedürfnissen und Zielen basiert, damit Sie ein Tool erhalten, das am besten zu Ihrem Zweck passt. Instanz: Wenn Hosting für Sie Priorität hat, ziehen Sie Firebase in Betracht, und wenn Sie Full-Stack-Webentwicklungstools wünschen, probieren Sie Netlify, Render oder DigitalOcean aus.

Egal, für welche Plattform Sie sich entscheiden, kombinieren Sie sie mit ClickUp, um Ihren Entwicklungsprozess zu optimieren. ClickUp bietet mehrere Features, die Ihnen dabei helfen, die Bereitstellung zu optimieren, Fehler zu beheben, Ressourcen und Dokumentation zu organisieren und in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Melden Sie sich kostenlos an, um ClickUp in Aktion zu sehen!