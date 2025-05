die 11 besten Productive.io-Alternativen im Jahr 2025

Die Verwendung von Productive.io kann sich so anfühlen, als würde man versuchen, seine Projekte in die Form eines anderen zu pressen. Durch die steile Lernkurve, die begrenzte Flexibilität bei der Berichterstellung und den langsamen Kundensupport fühlt man sich schnell eingeengt.

Stellen Sie sich vor, Sie wechseln zu einer Plattform, die sich an die Arbeit Ihres Teams anpasst – mit anpassbaren Berichten, einer intuitiven Benutzeroberfläche und Hilfe, die nur einen Klick entfernt ist. Genau das bieten die besten Alternativen zu Productive.io.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die wichtigsten Tools vor, die die häufigsten Probleme von Productive lösen und Ihnen helfen, die Kontrolle über Ihre Workflows zurückzugewinnen. Ob Sie nun ein freiberuflicher Einzelunternehmer, ein wachsendes Start-up oder ein etabliertes Unternehmen sind – sehen wir uns die Top-Angebote an, bevor Ihre Interaktionen mit Clients zum Krisenmanagement werden.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über die Alternativen zu Productive.io, die wir behandeln werden: ClickUp: Die beste All-in-One-Software für Projektmanagement

Monday.com : Am besten für intuitive und visuelle Planung von Projekten

Asana : Am besten für Aufgaben und Workflows geeignet

Zapier : Am besten für die Automatisierung von Workflows und Integrationen geeignet

Jira : Am besten für agile und Software-Entwicklungsteams geeignet

Wrike : Am besten für Projektmanagement auf Unternehmensebene geeignet

Teamwork : Am besten für das Management von Clients und Agenturen geeignet

Scoro : Am besten für Finanzen und Business Management geeignet

Kantata : Am besten für Ressourcenmanagement und Prognosen geeignet

Accelo : Am besten für Dienstleistungsunternehmen und Automatisierung

Workamajig: Am besten für Kreativagenturen geeignet

Worauf sollten Sie bei Alternativen zu Productive.io achten?

Die Wahl der richtigen Alternative zu Productive.io hängt von den individuellen Bedürfnissen Ihres Teams ab. Suchen Sie speziell nach einer Software für Aufgabenverwaltung, Nachverfolgung von Finanzen oder Ressourcenplanung? Hier sind die wichtigsten Features, die Sie berücksichtigen sollten:

Projekt- und Aufgabenmanagement : Finden Sie Tools, mit denen Sie Aufgaben einfach erstellen, zuweisen und nachverfolgen können. Features wie Kanban Boards, Gantt Diagramme und Automatisierung können dabei helfen, Workflows zu optimieren und die Produktivität zu steigern

Tools für die Zusammenarbeit : Wählen Sie eine Software, die die Kommunikation im Team durch Chatten in Echtzeit, das Freigeben von Dateien und Kommentare zu Aufgaben verbessert und so alle auf dem Laufenden hält

Ressourcenplanung : Optimieren Sie die Verteilung des Workloads mit Features wie Ressourcenzuweisung, Planung der Kapazitäten und Workload-Ausgleich, um die Effizienz der Teams sicherzustellen

Finanzverwaltung : Vereinfachen Sie die Budgetierung und Rechnungsstellung mit Ausgabenverfolgung, Nachverfolgung abrechenbarer Stunden und Rechnungsstellung an Clients, um Ihre Finanzen im Griff zu behalten

Automatisierung und Integration : Sparen Sie Zeit, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren und in CRM-Tools, E-Mail-Plattformen und Buchhaltungssoftware integrieren, um einen nahtlosen Workflow zu gewährleisten

*berichterstellung und Analyse: Treffen Sie datengestützte Entscheidungen mit anpassbaren Dashboards, Berichten zur Zeiterfassung und Leistungsanalysen für bessere Einblicke in Ihre Projekte

👀 Wussten Sie schon? Über 85 % der Geschäfte nutzen aktiv Software für das Projektmanagement und der Markt wird voraussichtlich einen Wert von 7 Milliarden US-Dollar erreichen. Sie verwalten Ihre Projekte immer noch mit Tabellen und hoffen auf Erfolg? Vielleicht ist es an der Zeit, auf ein intelligenteres Management-Tool umzusteigen.

1. ClickUp (beste All-in-One-Software für Projektmanagement)

Los geht's Verwalten Sie Ihre Projekte, Aufgaben und Dokumente an einem Ort in ClickUp

ClickUp, die App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, ist eine Top-Alternative zu Productive.io, die Aufgaben- und Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Ressourcenplanung unter einem Dach vereint. Wenn Sie es leid sind, zwischen unzusammenhängenden Tools hin- und herzuspringen, können Sie mit der All-in-One-Plattform von ClickUp Ihre Projekte, Ihr Wissen, Ihre Chats und sogar die KI-Unterstützung zentralisieren und Teams jeder Größe dabei helfen, intelligenter zu arbeiten.

Planen, organisieren und arbeiten Sie an jedem Projekt mit ClickUp Aufgaben zusammen

Das Herzstück der ClickUp-Lösung für das Projektmanagement sind ClickUp Aufgaben, mit denen Sie komplexe Projekte in überschaubare, nachverfolgbare Schritte aufteilen können. Das Beste daran? Im Gegensatz zu anderen Tools für das Projektmanagement, die nicht flexibel genug sind, passen sich ClickUp Aufgaben an jeden Workflow an.

Mit benutzerdefinierten Feldern in ClickUp können Sie Platz für alle Aufgabendetails schaffen – von Mitarbeitern und Fälligkeitsterminen bis hin zu Budgets, Prioritätsstufen, Namen von Clients und sogar benutzerdefinierten Tags, die zu Ihrem Workflow passen. Fügen Sie Links, Dokumente und Audio- oder Video-Clips direkt in Aufgaben ein, um zusätzlichen Kontext zu erhalten.

ClickUps Aufgaben Abhängigkeiten stellen sicher, dass Teams wissen, was zuerst erledigt werden muss, während benutzerdefinierte Status über die üblichen "Zu erledigen" und "Erledigt" hinausgehen und die Nachverfolgung von Fortschritten dynamischer machen. Und mit Prioritäten bleibt jeder auf das Wesentliche konzentriert.

Natürlich ist die Verwaltung von Aufgaben eine Sache – die Erfassung der dafür aufgewendeten Zeit eine andere. Hier kommt ClickUp Time Tracking ins Spiel. Starten und stoppen Sie Timer von jedem Gerät aus, protokollieren Sie Stunden manuell oder synchronisieren Sie sie mit Apps wie Toggl und Harvest für nahtlose Einträge. Darüber hinaus schlüsseln detaillierte Berichte die abrechenbaren Stunden auf und helfen den Teams so, ihre Produktivität zu optimieren.

Protokollieren Sie die Zeit manuell oder rückwirkend von jedem Gerät aus mit der Zeiterfassung auf ClickUp

Bei Teams, die auf verschiedene Standorte verteilt sind, stellt die Zusammenarbeit in Echtzeit sicher, dass niemand außen vor bleibt. Mit der Funktion zur Erkennung der Zusammenarbeit von ClickUp kann Ihr Team sehen , wenn Teamkollegen Änderungen an freigegebenen ClickUp-Dokumenten und ClickUp-Whiteboards vornehmen , während die automatische Synchronisierung für sofortige Aktualisierungen sorgt. Kein Hin und Her mehr – nur reibungsloser Fortschritt bei Projekten.

Sehen Sie, wann andere Benutzer ein Dokument bearbeiten, und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp zusammen

Die dialogorientierte und kontextbezogene KI von ClickUp AI in Ihrem Workspace vereinfacht die Aufgabenverwaltung durch die Automatisierung von Projekt-Standups und -Updates, die Erstellung von Aktivitätszusammenfassungen und die Empfehlung von Aktionspunkten, um Projekte auf Kurs zu halten – und das alles in Sekundenschnelle.

Mit Ask AI in ClickUp finden Teams sofort Schlüsselinformationen und verschwenden keine Zeit mehr damit, sich durch riesige Ordner und Listen zu wühlen. Durch die Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben können sich Teams auf Aufgaben mit hoher Wirkung konzentrieren, anstatt auf manuelle Routinearbeiten.

Erstellen Sie Inhalte, rufen Sie Workspace-Daten ab und behalten Sie mit ClickUp Brain den Überblick über Ihre Arbeit

Möchten Sie alltägliche, manuelle Arbeit weiter reduzieren? ClickUp Automatisierungen sind Auslöser für Aktionen, die auf benutzerdefinierten Bedingungen basieren und sich wiederholende Aktualisierungen, Aufgaben und Benachrichtigungen verarbeiten. Das bedeutet weniger Klicks, weniger Aufwand und einen effizienteren Workflow für Projekte.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Verknüpfungen für Projekte und Automatisierung von Workflows auf ClickUp

Und wenn Sie einen Vorsprung benötigen, erleichtern die anpassbaren Vorlagen für das Projektmanagement von ClickUp das Setup.

Kostenlose Vorlage erhalten Projekte mit der ClickUp-Vorlage für das Projektmanagement nahtlos von Anfang bis Ende vorantreiben

Die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp hilft Teams dabei, komplexe Projekte ohne Silos zu verwalten, und sorgt vom ersten Tag an für eine klare Ressourcenzuweisung, Kommunikation mit dem Client und Zeitleisten für das Projekt.

Die besten Features von ClickUp

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs ganz einfach mit Ihrem Team, Ihren Partnern und Ihren Clients zusammen. Beschränken Sie den Zugriff auf sensible Geschäftsdaten, um den Datenschutz und die Sicherheit zu gewährleisten

Passen Sie Ihren Workspace mit über 15 ClickUp-Ansichten an, z. B. der Ansicht "Tabelle" zum Erstellen von Datenbanken, der Ansicht "Gantt-Diagramm" zum Verfolgen von Zeitleisten und der Ansicht "Board", um den Fortschritt von Aufgaben in verschiedenen Phasen zu verfolgen

Verwenden Sie ClickUp Formulare , um Anfragen, Feedback und Umfrageergebnisse effizient zu erfassen

Zusammenarbeit und Brainstorming in Echtzeit mit ClickUp Whiteboards

Stellen Sie mithilfe von ClickUp-Integrationen eine Verbindung zu über 1.000 Apps her, um Workflows zu optimieren und Ihre Schlüsselprojekte in einem Tool zu zentralisieren

📮 ClickUp Insight: Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben beeinträchtigt die Produktivität Ihres Teams. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 42 % der Unterbrechungen bei der Arbeit durch das Wechseln zwischen verschiedenen Plattformen, das Verwalten von E-Mails und das Hin- und Herspringen zwischen Meetings verursacht werden. Was wäre, wenn Sie diese kostspieligen Unterbrechungen beseitigen könnten? ClickUp vereint Ihre Workflows (und Chats) auf einer einzigen, optimierten Plattform. Starten und verwalten Sie Ihre Aufgaben über Chats, Dokumente, Whiteboards und mehr – während KI-gestützte Features den Kontext in Verbindung halten, durchsuchbar und verwaltbar machen!

Limits von ClickUp

Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve aufgrund der umfangreichen Features

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp

Wir verwenden ClickUp für unser gesamtes Projekt- und Aufgabenmanagement sowie als Wissensdatenbank. Es wurde auch für die Überwachung und Aktualisierung unseres OKR-Frameworks und für mehrere andere Anwendungsfälle eingesetzt, darunter Diagramme, Formulare für Urlaubsanträge und Workflows. Es ist großartig, all dies mit einem einzigen Produkt abdecken zu können, da sich die Dinge sehr einfach miteinander verknüpfen lassen.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI für Produktivität einsetzt (Anwendungsfälle und Tools)

2. Monday.com (am besten für intuitive und visuelle Planung von Projekten geeignet)

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr gesamtes Projekt auf einen Blick darstellen – ohne Unordnung und Verwirrung. Monday.com bietet Teams diesen intuitiven Vorteil mit visuellen Tools für das Projektmanagement wie dynamischen Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und Dashboards für Projekte.

Es optimiert das Aufgabenmanagement, indem es Ihnen ermöglicht, Eigentümer zuzuweisen, Prioritäten festzulegen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen. Die integrierte Automatisierung eliminiert sich wiederholende Aufgaben und hält Projekte ohne ständige manuelle Aktualisierungen am Laufen.

Die besten Features von Monday.com

Integration mit Tools von Drittanbietern wie Outlook, Gmail, Excel, Google Drive, Dropbox, Slack und Mailchimp

Ermöglichen Sie den Mitgliedern Ihres Teams die gleichzeitige Bearbeitung und Bearbeitung von Inhalten in Projekten

Lassen Sie sich von eingebetteten Dashboards und Videos unterstützen, damit alle Informationen an einem Ort organisiert sind

Limits von Monday.com

Ansichten von Zeitleisten, Gantt und Kalendern sind auf den Standard-Plan und höher beschränkt, was die Benutzer des Basis-Plans einschränkt

Automatisierungen, Integrationen und Apps sind Premium-Features, für die höherstufige Pläne erforderlich sind

Monday.com-Preise

Kostenlos: Für immer kostenlos

Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

*standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Monday.com sagen

Insgesamt leistet es hervorragende Arbeit. Es hat einige Zeit gedauert, um herauszufinden, wie wir unsere Boards, Unterpunkte und Verbindungen am besten anordnen. Wir haben keine Vorlagen aus der Box verwendet. Die Sichtbarkeit, die es schafft, ist fantastisch, und dank der Automatisierung verpassen wir einfach keine Fristen und Details.

3. Asana (am besten für Aufgaben und Workflows geeignet)

via Asana

Interessante Tatsache: Asana begann als internes Tool für das Aufgabenmanagement, das von zwei Facebook-Ingenieuren entwickelt wurde. Heute hat es sich zu einer Plattform für das Arbeitsmanagement entwickelt, mit der Sie Aufgaben verwalten, Verantwortlichkeiten delegieren und Fortschritte nachverfolgen können.

Die KI-gestützte Automatisierung, die Ausrichtung auf Ziele und die Berichterstellung in Echtzeit stellen sicher, dass Teams produktiv bleiben und sich auf Aufgaben mit hoher Priorität konzentrieren können.

Die besten Features von Asana

Verbinden Sie Projekte mit den Zielen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation

Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse mit einfachen Regeln zur Automatisierung und integrierten Vorlagen

Limits von Asana

Limitierte Features für Zusammenarbeit in Echtzeit im Vergleich zu Mitbewerbern

Der Free-Plan hat Einschränkungen bei der Größe des Teams und der erweiterten Berichterstellung

Asana-Preise

Persönlich: Kostenlos

Starter: 13,49 $/Benutzer pro Monat

Fortgeschritten: 30,49 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

enterprise+:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4. 4/5 (10.800+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (13.300+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Asana sagen

Asana eignet sich hervorragend für die Verwaltung der Aufgaben Ihres Teams, aber auch für die Verfolgung Ihrer eigenen Projekte und Aktivitäten. Sie können verschiedene Projekte/Boards verwenden, um alles zu organisieren und einen klaren Überblick darüber zu erhalten, was zu erledigen ist, wer daran beteiligt ist und wann jede einzelne Aufgabe fällig ist.

💡 Pro-Tipp: Einer der Hauptgründe, warum sich Projekte auf unbestimmte Zeit hinziehen, ist eine vage Definition dessen, was "erledigt" eigentlich bedeutet. Ist das Projekt abgeschlossen, wenn die Ergebnisse eingereicht werden? Wenn der Client zustimmt? Wenn es live ist und Ergebnisse generiert? Legen Sie zu Beginn klare Kriterien für den Erfolg fest, damit es keine Unklarheiten gibt, wenn das Projekt abgeschlossen werden soll. Andernfalls riskieren Sie endlose Überarbeitungen und eine schleichende Ausweitung des Projektumfangs, die Ihre Zeitleiste und Ihr Budget auffrisst.

4. Zapier (am besten für die Automatisierung von Workflows und Integrationen geeignet)

via Zapier

Sicher, Zapier ist keine typische Software für das Projektmanagement. Es ist jedoch die erste Wahl für die Automatisierung von Geschäften, die mit den beliebtesten Plattformen für das Projektmanagement arbeiten. Wenn Sie Ihre Abläufe optimieren und sich wiederholende Aufgaben eliminieren möchten, kann Zapier Ihnen helfen.

Verbinden Sie Zapier mit Ihrem Tool für das Projektmanagement und über 7.000 anderen Apps, um Workflows zu automatisieren – ohne Code. Verabschieden Sie sich von mühsamen manuellen Aufgaben und begrüßen Sie die Effizienz. Mit KI-gestützten Erkenntnissen können sich Teams auch auf hochwertige Arbeit konzentrieren, während die Automatisierung die Routinearbeit erledigt.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows, sogenannte Zaps, mit dem No-Code-Tool zur Automatisierung

Weisen Sie Aufgaben automatisch den richtigen Teams zu, basierend auf benutzerdefinierten Regeln

Mit sofort einsatzbereiten Vorlagen für die Automatisierung können Sie schnell loslegen

Zapier-Limits

Es fehlt eine integrierte Nachverfolgung von Aufgaben und Berichterstellung, sodass eine Integration mit Tools für das Projektmanagement erforderlich ist

Komplexe Workflows können eine Fehlerbehebung erfordern, insbesondere für nicht-technische Benutzer

Zapier-Preise

Free

Professional: Ab 29,99 $/Monat

Team: Ab 103,50 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.900 Bewertungen)

5. Jira (am besten für agile und Software-Entwicklungsteams geeignet)

via Jira

Sie leiten ein technisches Team, das auf die Agile-Methode schwört? Ihre Teamkollegen werden sich mit Jira wie zu Hause fühlen.

Jira wurde von Atlassian für agile Teams entwickelt, die komplexe Projekte verwalten, und bietet leistungsstarke tools für die Planung von Sprints, die Nachverfolgung von Problemen und die Automatisierung von Workflows.

Es ermöglicht Teams, Aufgaben zu unterteilen, Abhängigkeiten nachzuverfolgen und die Bereitstellung mit KI-gestützten Erkenntnissen zu optimieren. Mit integrierter Berichterstellung für Projekte, Integrationen und hochgradig anpassbaren Workflows sorgt Jira dafür, dass Entwicklungsteams aufeinander abgestimmt und effizient arbeiten.

Die besten Features von Jira

Verwenden Sie die erweiterte Nachverfolgung von Problemen und Sprints, um agile und Scrum-Methoden zu unterstützen

Genießen Sie Echtzeit-Zusammenarbeit mit Integrationen für Figma, Slack, Google Drive und mehr

Optimieren Sie die Leistung Ihres Teams mit umfassender Berichterstellung und Erkenntnissen

Jira-Limits

Das Setup ist sehr konfigurationsintensiv und erfordert möglicherweise die Expertise eines Administrators, um eine vollständige Optimierung zu erreichen

Probleme mit der Leistung in großem Maßstab, insbesondere bei großen Datenbanken und Projekten mit hohem Volumen

Preise von Jira

Free: Für bis zu 10 Benutzer

*standard: 7,53 $/Benutzer pro Monat

Premium: 13,53 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira

G2: 4. 3/5 (6.000+ Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Das Agile Manifesto, das das Projektmanagement in der Softwareentwicklung revolutionierte, wurde 2001 von einer Gruppe von Entwicklern in einem Skigebiet in Utah geschrieben und entwickelt!

6. Wrike (am besten für Projektmanagement auf Unternehmensebene geeignet)

via Wrike

Nicht jedes Projekt läuft nach Plan – fragen Sie einfach 3M! Als der Wissenschaftler Spencer Silver sich daran machte, einen superstarken Klebstoff zu entwickeln, erfand er stattdessen versehentlich einen schwachen. Aber anstatt es als Fehlschlag zu bezeichnen, fand 3M eine neue Verwendung dafür, was zu einem der bekanntesten Büroartikel aller Zeiten führte: den Post-it-Notizen.

Bei gutem Projektmanagement geht es nicht nur darum, sich an den Plan zu halten – es geht darum, sich anzupassen, wenn die Dinge nicht wie erwartet verlaufen. Hier kommt Wrike ins Spiel.

Wrike unterstützt Teams dabei, agil zu bleiben – mit Sicherheit auf Unternehmensniveau, Integrationen mit Tools wie Slack, Microsoft, Google und Adobe sowie Echtzeit-Dashboards, die Engpässe aufzeigen, bevor sie den Fortschritt behindern.

Die besten Features von Wrike

Wechseln Sie zwischen Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Tabellen und Dashboards zur Nachverfolgung von Projekten

Benutzerdefinierte Dashboards, Workflows und Vorlagen für Ihr Team

Erhalten Sie Live-Updates zu Projekten, verfolgen Sie die Leistung und analysieren Sie Daten – in einem einzigen Tool

Limits von Wrike

Sehr flexibel, aber für Anfänger zu kompliziert in der Einrichtung

Erweiterte Features wie Automatisierung und KI sind nur in Premium-Plänen verfügbar, was sie für kleinere Teams kostspielig macht

Wrike-Preise

Free

Professional: 10 $/Benutzer pro Monat

Business: 25 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Pinnacle: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Wrike

G2: 4, 2/5 (3.700+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (über 2.700 Bewertungen)

7. Teamwork (am besten für das Management von Clients und Agenturen)

über Teamwork

Die meisten Tools für das Projektmanagement sind für interne Teams konzipiert. Aber was wäre, wenn Sie ein solideres Tool für den Einsatz mit Clients suchen? Teamwork könnte es sein.

Es handelt sich um eine Plattform für das Projektmanagement, die speziell für Geschäfte entwickelt wurde, die sich auf Kundendienstleistungen konzentrieren. Sie vereinfacht die Einbindung, Verwaltung und Bereitstellung von Clients, sodass alle auf derselben Seite bleiben. Agenturen, IT-Dienstleister, Beratungsunternehmen und technische Teams können von den Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit von Teamwork profitieren.

Die besten Features für Teamarbeit

Überwachen Sie abrechenbare Stunden in Echtzeit, verfolgen Sie Budgets nach und stellen Sie eine genaue Rechnungsstellung sicher

Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen für Projekte zur Website-Entwicklung, zur Einbindung von Clients und mehr

Ansicht der Verfügbarkeit von Teams, Optimierung von Workloads und effiziente Planung von Ressourcen

Limits bei der Teamarbeit

Nicht geeignet für Teams, die nicht im Bereich Client Service tätig sind

Es fehlen robuste integrierte tools für das Projektdokumentationsmanagement

Obwohl das Tool viele Features bietet, können die Kosten schnell steigen, wenn das Geschäft wächst

Teamwork-Preise

Deliver: 13,99 $/Benutzer pro Monat

Grow: 25,99 $/Benutzer pro Monat

Maßstab: 69,99 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork

G2: 4. 4/5 (1.100+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Teamwork sagen

Teamwork hat eine super intuitive Benutzeroberfläche; ich musste mich nicht erst durch einen Wust an Einstellungen kämpfen, um loszulegen. Ich konnte Projekte erstellen, Aufgaben zuweisen und Fristen setzen, ohne das Gefühl zu haben, einen geheimen Code zu knacken.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Pläne zur Projektkommunikation: Excel, Word und ClickUp

8. Scoro (am besten für Finanzen und Geschäftsführung geeignet)

via Scoro

Stellen Sie sich vor, Sie müssten mit mehreren Tools arbeiten, nur um den reibungslosen Ablauf in Ihrer Beratungsfirma oder Agentur zu gewährleisten. Mit Scoro können Sie stattdessen Projektmanagement, CRM, Angebotserstellung, Rechnungsstellung und Berichterstellung in einem System integrieren.

Die Plattform hilft Teams, organisiert zu bleiben, Ressourcen zu optimieren und Echtzeit-Einblicke zu gewinnen, ohne mühsam zwischen Apps wechseln zu müssen. Sie zeichnet sich außerdem durch ein intuitives Design und eine solide Integration mit Tools wie Slack und Google Kalender aus, wodurch die täglichen Abläufe effizienter werden.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Die besten Features von Scoro

Erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in die Kosten, Einnahmen und Rentabilität Ihrer Projekte, um den finanziellen Erfolg sicherzustellen

Optimieren Sie die Kapazität Ihres Teams, verhindern Sie Überlastung und verbessern Sie die Bewertung der Ressourcennutzung

Scoro-Limits

Nur für dienstleistungsbasierte Geschäfte und damit verbundene Projekte

Mehr auf die Finanzen und den Geschäftsbetrieb von Projekten ausgerichtet als auf die Zusammenarbeit auf Aufgabenebene

Teurer als die meisten anderen Tools für das Projektmanagement

Scoro-Preise

Unverzichtbar: 28 $/Benutzer pro Monat

*standard: 42 $/Benutzer pro Monat

Pro: 71 $/Benutzer pro Monat

Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

👀 Zu erledigen? Der Begriff "Projektmanager" wurde im Zweiten Weltkrieg geprägt, als das US-Militär eine strukturierte Methode zur Überwachung komplexer Kriegsoperationen benötigte. Seitdem hat sich das Projektmanagement branchenübergreifend zu einer entscheidenden Disziplin entwickelt – aber nicht alle Tools sind für den gleichen Zweck konzipiert.

9. Kantata (am besten für Ressourcenverwaltung und Prognosen geeignet)

via Kantata

Im Gegensatz zu allgemeiner Projektmanagement-Software, die für den breiten Einsatz konzipiert ist, wurde Kantata speziell für Beratungsunternehmen und Agenturen entwickelt, die ihr Kostenmanagement genau im Auge behalten möchten.

Es bietet erweiterte Projektprognosen, die Nachverfolgung des Zustands von Portfolios in Echtzeit und eine integrierte Projektbuchhaltung und hilft Unternehmen so, ihre Rentabilität und Effizienz zu optimieren.

Es bietet dienstleistungsorientierten Geschäften ein hohes Maß an strategischer Übersicht.

Die besten Features von Kantata

Nachverfolgung von Arbeitsstunden, Ausgaben und Rechnungsstellung mit automatisierten Features zur Einhaltung von Vorschriften

Erfassen Sie mithilfe von Umfragen Feedback von Clients und umsetzbare Erkenntnisse

Einfache Prognose des Ressourcenbedarfs für Projekte

Kantata-Limits

Nur für professionelle Dienstleistungs- oder Beratungsunternehmen geeignet

Eher für die Nachverfolgung von Finanzen und die Ressourcenplanung als für Aufgaben und Workflows geeignet

Es fehlen Kanban, Gantt und andere flexible Optionen zur Nachverfolgung und Visualisierung von Projekten

Kantata-Preise

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Kantata

G2: 4, 2/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 600 Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Kantata

Es ist großartig für die Verwaltung von Zeit und Projektzuweisungen. Die Datenseite erfordert etwas Geschick bei der Verwaltung, aber wenn Ihr Unternehmen eine dedizierte Person dafür abstellen kann, ist es sehr gut zu handhaben.

💡 Pro-Tipp: Die besten Projektmanager betrachten jedes Projekt als Lernmöglichkeit. Führen Sie nach Abschluss des Projekts eine Nachbesprechung durch, um zu bewerten, was gut und was weniger gut gelaufen ist. Dokumentieren Sie diese Erkenntnisse und wenden Sie sie auf zukünftige Projekte mit Clients an. Mit der Zeit werden diese kleinen Anpassungen Ihren Workflow verfeinern und jedes neue Projekt reibungsloser als das vorherige machen.

10. Accelo (am besten für Dienstleistungsunternehmen und Automatisierung geeignet)

via Accelo

Service-Geschäfte basieren auf Effizienz, aber das Jonglieren mit mehreren Tools und manuellen Workflows kann zu Engpässen führen. Accelo zentralisiert Projektmanagement, Vertriebsmanagement, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Berichterstellung auf einer einzigen Plattform, wodurch Ineffizienzen reduziert und die Übersicht verbessert werden.

Mit der Automatisierung von Workflows, der Zeiterfassung in Echtzeit und einem Client-Portal können Teams auf dem Laufenden bleiben, Abläufe optimieren und die Sichtbarkeit jedes Projekts gewährleisten.

Die besten Features von Accelo

Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, Auslöser für Aktionen und Reduzierung manueller Arbeit

Bieten Sie Ihren Clients über ein spezielles Client-Portal Echtzeit-Updates zu ihren Projekten

Nahtloser Übergang von Vertriebsabläufen zur Ausführung von Projekten, damit die Teams die Erwartungen der Clients erfüllen können

Limits von Accelo

Vor allem für dienstleistungsorientierte Geschäfte und Agenturen

Bietet keinen kostenlosen Plan für kleine Teams oder Start-ups

Accelo-Preise

Preisgestaltung: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Accelo

G2: 4. 4/5 (500+ Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

11. Workamajig (am besten für Kreativagenturen geeignet)

via Workamajig

In der Ära von "Mad Men" liefen Agenturen mit Whiskey, Bauchgefühl und viel Papierkram. Heute brauchen kreative Teams mehr als nur gute Ideen – sie brauchen Struktur. Und genau das bringt Workamjig auf den Tisch.

Workamajig wurde speziell für Kreativagenturen entwickelt und kombiniert Projektmanagement, Budgetierung, Ressourcenplanung und Zusammenarbeit mit Clients.

Von der Nachverfolgung von Aufgaben über die Verwaltung von Lieferantenangeboten bis hin zur Automatisierung der Rechnungsstellung wird alles vereinfacht, sodass Ihre Agentur organisiert, effizient und profitabel bleiben kann

Die besten Features von Workmajig

Optimieren Sie kreative Überprüfungen mit integrierten Markup-Tools und Genehmigungsweiterleitung

Verwenden Sie das Client-Portal für Anfragen, Genehmigungen und Echtzeit-Kommunikation

Effektive Ressourcenzuweisung und Automatisierung von Aufgaben, um reibungslose Workflows zu gewährleisten

Limits von Workamajig

In erster Linie für Kreativagenturen konzipiert, ist es möglicherweise nicht ideal für andere Branchen

Die Plattform erfordert möglicherweise eine steile Lernkurve und Zeit für die Implementierung

Workamajig-Preisgestaltung

Intern: 41 $/Monat für 10 Benutzer

Agentur: 41 $/Monat für 10 Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Workamajig-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 3. 8/5 (280+ Bewertungen)

Capterra: 3,7/5 (320+ Bewertungen)

Das sagen Benutzer aus der Praxis über Workamajig

Benutzerfreundliche, umfassende Software. Ich liebe die anpassbare Berichterstellung und wie die Funktionen für Projektmanagement, Zeiterfassung und Buchhaltung miteinander verbunden sind.

ClickUp: Die naheliegende Alternative zu Productive.io

Ein gutes Tool für das Projektmanagement sollte Ihre Arbeit erleichtern und nicht die Verwaltung des Tools selbst zu einer mühsamen Aufgabe machen. Wenn Sie eine kluge Wahl treffen, sorgen Sie für die Synchronisierung der Teams, beseitigen Hindernisse und sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen mühelos abläuft.

Wenn Sie sich durch Productive.io eingeschränkt fühlen, könnte ClickUp genau die anpassungsfähige Lösung sein, die Sie brauchen. Mit seinen flexiblen Projektansichten, leistungsstarker Automatisierung und Preisen, die Ihr Finanzteam nicht zum Weinen bringen, bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, um Projekte auf Kurs zu halten und Einnahmen zu generieren. Kein Jonglieren mit Tools mehr, keine verpassten Termine mehr – nur ein Workspace, der für Sie arbeitet.

Teams, die zu ClickUp wechseln, berichten, dass sie mindestens drei Tools durch eines ersetzen und dabei jede Woche mehr als 3 Stunden Zeit sparen. Das nennen wir eine Win-win-Investition!

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie den Schritt in ein neues Zeitalter der Effizienz.