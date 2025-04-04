Bugzilla vs. Jira: Welches Tool eignet sich am besten für die Verwaltung Ihrer Bugs?

Piep, piep, piep. Eindringling im Mainframe. Fehler entdeckt. Sperre einleiten.

Okay, es ist nicht so dramatisch wie in einem Science-Fiction-Film, aber ein Fehler in Ihrer Software ist immer noch eine große Sache – besonders Tage vor einer Veröffentlichung.

Ihr QA-Leiter verlangt nach Updates, Entwickler suchen verzweifelt nach der Ursache und die Stakeholder wollen Antworten. Ohne ein solides Tool zur Nachverfolgung von Fehlern kann die Situation in einem kosmischen Chaos enden.

Wir haben einige Zeit damit verbracht, die Features und die Erkenntnisse der Benutzer von zwei der Top-Konkurrenten auf dem Markt für die Nachverfolgung von Fehlern zu analysieren: Bugzilla und Jira.

Dieser Softwarevergleich zwischen Bugzilla und Jira durchleuchtet die Marketing-Sprech über Fehlerberichte und gibt Ihnen einen Einblick, warum ClickUp eine herausragende Alternative zu beiden sein könnte.

Wir helfen Ihnen bei der Entscheidung, welcher Bug-Tracker einen Platz in Ihrem Workflow für die agile Projektentwicklung verdient.

Spoiler-Alarm: Wir stellen Ihnen auch ein alternatives Tool vor, das besser ist als beide!

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist ein kurzer Unterschied zwischen Bugzilla und Jira: Bugzilla ist ein kostenloses Open-Source-Tool, das in erster Linie für die Nachverfolgung von Softwarefehlern entwickelt wurde und von technischen Teams bevorzugt wird

Jira ist eine kommerzielle Plattform für das Projektmanagement, die eine robuste Nachverfolgung von Fehlern umfasst und sich an Teams richtet, die umfassende Features benötigen

Jira bietet eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche, die neuen Benutzern den Einstieg erleichtert, im Vergleich zur älteren Oberfläche von Bugzilla

Bugzilla bietet ein leistungsstarkes, direktes Suchsystem, das speziell auf das Auffinden und Verwalten von Fehlern zugeschnitten ist

Die Stärke von Jira liegt in seinen Tools für das agile Projektmanagement, einschließlich Kanban- und Scrum-Boards, die für dynamische Teams geeignet sind

Bugzilla enthält eine integrierte Zeiterfassung, während Jira für diese Funktion auf die Integration mit anderen Apps angewiesen ist

ClickUp wird als All-in-One-Plattform für die Arbeit präsentiert, die Tools für die Nachverfolgung von Fehlern, das Projektmanagement und die Zusammenarbeit kombiniert

Die optimale Wahl zwischen Bugzilla, Jira und Alternativen wie ClickUp passt besser zum Budget, zum technischen Fachwissen und zu den spezifischen Anforderungen an den Workflow eines Teams

Was ist Bugzilla?

über Bugzilla

Bugzilla ist eine Open-Source-Software zur Nachverfolgung von Fehlern, die von Mozilla entwickelt wurde und Teams dabei unterstützt, Softwarefehler effektiv zu erkennen, zu verwalten und zu beheben.

Bugzilla wurde erstmals für die Nachverfolgung von Fehlern in der Netscape Communicator-Suite verwendet. Heute ist es eines der etabliertesten Tools zur Fehlerverfolgung für kommerzielle und Open-Source-Software. Es unterstützt das Management von Fehlern bei Projekten wie WebKit, dem Linux-Kernel, FreeBSD, KDE, Apache, Eclipse und LibreOffice.

🧠 Fun Fact: Der Name Bugzilla setzt sich aus "Bug" und "Mozilla" zusammen

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung verwenden mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die App für alles bei der Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Bugzilla Features

Bugzilla ist ein echtes Kraftpaket, wenn es darum geht, die Fehlersuche reibungsloser und organisierter zu gestalten. Die Benutzeroberfläche mag zwar etwas veraltet aussehen, aber die Funktionen unter der Haube sind beeindruckend.

1. Erweiterte Suche

über Bugzilla

Das Auffinden bestimmter Fehler in einem großen Projekt kann sich wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen anfühlen. Mit dem fortschrittlichen Suchsystem von Bugzilla können Sie jedoch komplexe Abfragen mit Verknüpfungen und Operatoren erstellen.

Wenn Sie alle kritischen Fehler finden möchten, die Ihrem Team zugewiesen und in der letzten Woche geändert wurden, benötigen Sie lediglich eine einzige Zeichenfolge. Die Ergebnisse der Suche können als benutzerdefinierte Ansichten gespeichert werden, sodass häufige Abfragen sofort verfügbar sind.

2. Integration der Zeiterfassung

Die Verwaltung von Zeitleisten für Projekte wird durch die in Bugzilla integrierte Zeiterfassung erheblich vereinfacht. Im Gegensatz zu vielen modernen tools, bei denen die Zeiterfassung nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist sie bei Bugzilla direkt in den Lebenszyklus von Fehlern integriert.

Teams können die für Fehlerbehebungen aufgewendeten Stunden protokollieren und so das Projektmanagement unterstützen:

Schätzen Sie zukünftige Fehlerbehebungszeiten genauer ein

Nachverfolgung der Produktivität des Teams

Planen Sie die Ressourcenzuweisung besser

Die E-Mail-Integration von Bugzilla ist überraschend leistungsstark. Jedes Fehler-Update generiert detaillierte Benachrichtigungen per E-Mail, und Mitglieder des Teams können Fehler sogar direkt per E-Mail erstellen oder aktualisieren. Dies macht es besonders effektiv für Teams, die stark auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind.

Jedes Mitglied des Teams kann die Einstellungen für Benachrichtigungen anpassen und genau auswählen, welche Updates zu bestimmten Fehlern es erhalten möchte.

4. Benutzerdefinierte Berichte und Diagramme

Nummern erzählen Geschichten, und Bugzilla hilft Ihnen, sie gut zu erzählen. Seine tools zur Berichterstellung von Fehlern erstellen visuelle Darstellungen von:

Fortschritt bei der Fehlerbehebung im Laufe der Zeit

Metriken zur Teamleistung

Indikatoren für den Zustand des Projekts

Ressourcennutzungsmuster

5. Vermeidung von doppelten Fehlern

Haben Sie schon einmal stundenlang an einem Fehler gearbeitet, nur um dann herauszufinden, dass jemand anderes ihn bereits behoben hat? Bugzilla hilft Ihnen, solche Probleme bei Ihren agilen Projekten zu vermeiden.

Das System durchsucht vorhandene Berichte automatisch nach ähnlichen Problemen, wenn jemand einen neuen Fehler meldet. Wenn es eine Übereinstimmung findet, schlägt es vor, den Benutzer zur CC-Liste dieses Fehlers hinzuzufügen, anstatt einen doppelten Eintrag zu erstellen.

Bugzilla-Preise

Free

➡️ Lesen Sie auch: Die besten Bugzilla-Alternativen für die Nachverfolgung von Fehlern

👀 Wussten Sie schon? Bugzilla wurde ursprünglich 1998 von Terry Weissman entwickelt, um ein internes, problematisches System zu ersetzen, das für das Mozilla-Projekt verwendet wurde.

Was ist Jira?

über Atlassian

Jira unterstützt Teams bei der Planung, Nachverfolgung und Bereitstellung von Software.

Seit seiner Einführung im Jahr 2002 hat sich das Tool Jira von Atlassian von einem einfachen Bug-Tracker zu einem leistungsstarken Tool für das Projektmanagement mit zahlreichen Features entwickelt.

Von der Nachverfolgung von Fehlern bis hin zur Verwaltung komplexer Releases fungiert Jira als einzige Informationsquelle, die alle auf die Ziele des Unternehmens ausrichtet.

Unser detaillierter Jira-Test zeigt, warum über 300.000 Teams Jira als Software für die Nachverfolgung von Problemen vertrauen.

🧠 Fun Fact: Jira hat auch eine bedeutende Verbindung zu Eidechsen! Jira ist eine verkürzte Version von "Gojira", dem ursprünglichen japanischen Namen für Godzilla!

Features von Jira

Jira Software kombiniert eine robuste Nachverfolgung von Fehlern mit Tools, die den gesamten Entwicklungslebenszyklus unterstützen, und ist daher besonders wertvoll für Teams, die ein einheitliches Workflow-Management wünschen. Sehen wir uns an, was es auszeichnet.

1. Flexible, agile Boards

über Atlassian

Die Boards von Jira passen sich der Arbeit Ihres Teams an, egal ob Sie nach Scrum, Kanban oder einem hybriden Ansatz arbeiten. Jedes Board bietet:

Anpassbare Spalten, die zu den Status Ihres Workflows passen

Swimlanes zur Organisation von Problemen nach Epic, Mitarbeiter oder Priorität

Echtzeit-Updates über den Fortschritt der Arbeit der Mitglieder des Teams

2. Einblicke und Berichte

über Atlassian

Daten führen zu besseren Entscheidungen; die Tools zur Berichterstellung von Jira stellen Ihnen diese Daten zur Verfügung. Sie können:

Nachverfolgung der Sprint-Geschwindigkeit

Überwachen Sie Burndown-Diagramme

Messen Sie die Leistung Ihres Teams

Treffen Sie fundierte Entscheidungen über die Richtung Ihres Projekts

3. Umfangreiches Integrationsökosystem

über Atlassian

Mit über 3.000 Apps und Integrationen lässt sich Jira nahtlos mit Ihrer vorhandenen Toolchain verbinden:

Code-Integration mit GitHub, Bitbucket und Gitlab

CI/CD-Pipelines über Jenkins und Bamboo

Testmanagement über Xray und Zephyr

Dokumentation, die mit Confluence verknüpft ist

Das bedeutet, dass Softwareentwickler weniger Zeit damit verbringen, zwischen Apps zu wechseln, und mehr Zeit damit, großartige Software zu entwickeln.

4. Workflows und Nachverfolgung von Fehlern

über Atlassian

Jira glänzt bei der Verwaltung von Problemen mit Software durch benutzerdefinierte Workflows. Wenn Fehler auftreten, können Sie:

Sortieren Sie Probleme nach Priorität

Nachverfolgung von Problemen bis zur Lösung

Halten Sie die Stakeholder über die Fortschritte auf dem Laufenden

Sie können auch eine Automatisierung ohne Code einrichten, um Routineaufgaben wie Genehmigungen zu erledigen und die Arbeit am Laufen zu halten, auch wenn niemand sie aktiv überwacht.

Preise für Jira

Free

*standard: 7,53 $/Monat pro Benutzer

Premium: 13,53 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bugzilla vs. Jira: Features im Vergleich

Hier ist eine Tabelle mit den wichtigsten Unterschieden zwischen den beiden Tools im direkten Vergleich:

Feature Bugzilla Jira Bonus: ClickUp Benutzeroberfläche Traditionelle, einfache Benutzeroberfläche Moderne, intuitive Benutzeroberfläche Dynamische, ansprechende Benutzeroberfläche Benutzerdefiniert Erfordert Kenntnisse in der Erstellung von Code Tools für benutzerdefinierte Anpassungen ohne Code Benutzerdefinierte Anpassung ohne Code mit KI Planung von Projekten Grundlegende Nachverfolgung Tool für das Projektmanagement fertigstellen Durchgängiges Projektmanagement, das Aufgaben, Teilaufgaben, Checklisten, Kommentare zu Aufgaben und Vorlagen für das Projektmanagement umfasst Suche Leistungsstarke Suche zur Nachverfolgung von Fehlern Erweiterte JQL-Suche Eine leistungsstarke Leiste, mit der Sie Ihren Workspace und integrierte Drittanbieter-Tools durchsuchen können Zeiterfassung Integrierte Nachverfolgung Verfügbar über Integrationen Integrierte Zeiterfassung und automatisierte Planung über Kalender Sicherheit und Support Community-gesteuert Professioneller Support und Features Professioneller Support und erstklassige Sicherheit

Nachdem wir nun wissen, was jedes tool bietet, wollen wir analysieren, wie sie im Vergleich abschneiden. Die folgenden Vergleiche spiegeln die reale Nutzung durch Entwicklungsteams wider und nicht die Marketingversprechen.

1. Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit

Bugzilla ist mit seiner traditionellen Benutzeroberfläche, die sich seit den Anfängen kaum verändert hat, einfach zu bedienen. Für neue Benutzer bedeutet dies zwar eine steilere Lernkurve, erfahrene Entwickler schätzen jedoch oft den unkomplizierten Ansatz zur Fehlererkennung.

Jira bietet eine ausgefeiltere, modernere Benutzeroberfläche, die für die meisten Teams einfacher zu navigieren ist. Die Drag-and-Drop-Funktion und der visuelle Workflow Builder helfen neuen Mitgliedern des Teams, sich schnell zurechtzufinden.

🏆 Gewinner: Jira. Die intuitivere und benutzerfreundlichere Oberfläche verschafft Jira einen Vorteil, insbesondere bei der Einarbeitung neuer Mitglieder in das Team.

2. Optionen für benutzerdefinierte Einstellungen

Da Bugzilla Open Source ist, können Sie den Code direkt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dies erfordert jedoch technisches Wissen und dedizierte Entwicklungszeit.

Jira glänzt mit seinen sofort einsatzbereiten Anpassungs-Tools. Sie können benutzerdefinierte Workflows ohne Code erstellen, spezielle Dashboards erstellen, die auf verschiedene Rollen zugeschnitten sind, und neue Felder hinzufügen, um bestimmte Datenpunkte zu verfolgen. Tausende verfügbare Integrationen verbinden Jira mit den vorhandenen Tools Ihres Teams.

🏆 Gewinner: Jira. Beide tools bieten benutzerdefinierte Einstellungen, aber Jira ist dank seiner Optionen ohne Code für alle Mitglieder des Teams leichter zugänglich.

3. Planung von Projekten und Agile Features

Bugzilla ist nur bei der Nachverfolgung von Fehlern hervorragend. Es ist gut für die Nachverfolgung von Problemen geeignet, verfügt jedoch nicht über integrierte tools für eine umfassendere Planung von Projekten.

Jira geht über die Fehlerverfolgung hinaus und unterstützt das Projektmanagement. Kanban- und Scrum-Boards passen sich Ihrem Workflow an, während Tools für die Planung von Sprints dabei helfen, die Arbeit in überschaubare Aufgaben zu unterteilen.

Ansichten der Zeitleiste bieten einen klaren Überblick über den Fortschritt des Projekts, und Features zur Ressourcenzuweisung sorgen dafür, dass das Projektmanagement-Team nicht überlastet wird.

🏆 Gewinner: Jira. Es bietet umfassendere Lösungen für Teams, die neben der Nachverfolgung von Fehlern auch eine umfassende Lösung für das Projektmanagement wünschen.

4. Suchfunktionen

Das Suchsystem von Bugzilla ist überraschend leistungsstark. Sie können komplexe Abfragen mithilfe von Verknüpfungen erstellen, häufige Suchvorgänge als benutzerdefinierte Ansichten speichern und bestimmte Fehler mithilfe erweiterter Operatoren schnell finden.

Jira bietet mit seiner Jira Query Language (JQL) ähnliche erweiterte Funktionen für die Suche. Einige Benutzer finden jedoch den Ansatz von Bugzilla für die reine Nachverfolgung von Fehlern einfacher.

🏆 Gewinner: Bugzilla. Beide tools sind hervorragend geeignet, um Teams bei der Suche nach benötigten Informationen zu unterstützen, doch Entwickler finden das Suchsystem von Bugzilla praktischer.

5. Zeiterfassung

Bugzilla enthält eine integrierte Zeiterfassung, die direkt in das Bug-Management integriert ist. Anhand von Daten aus der Vergangenheit können Sie die für Fehlerbehebungen aufgewendeten Stunden protokollieren, Muster in der Produktivität nachverfolgen und den zukünftigen Ressourcenbedarf planen.

Zwar bietet Jira keine native Zeiterfassung, aber dank der umfangreichen Integrationsoptionen können Sie diese Funktion über Apps hinzufügen. Dank dieser Flexibilität können Sie die Zeiterfassungslösung wählen, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

🏆 Gewinner: Unentschieden. Jeder Ansatz hat seine Vorzüge. Die integrierte Lösung von Bugzilla im Vergleich zu den anpassbaren Integrationen von Jira – der Gewinner ist, was auch immer Ihr Anwendungsfall ist!

6. Sicherheit und Support

Bugzilla verfolgt einen einfacheren Ansatz in Bezug auf Sicherheit. Es erfüllt grundlegende Anforderungen, könnte aber den Anforderungen von Unternehmen nicht gerecht werden. Was den Support angeht, verlässt sich Bugzilla auf Community-Foren. Ihre Erfahrung kann variieren – je nach Verfügbarkeit der Community erhalten Sie möglicherweise schnelle Antworten oder müssen mit längeren Wartezeiten rechnen.

Jira hingegen bietet ein robusteres Paket. Es wird mit einem professionellen Support-Team geliefert, das immer bereit ist, zu helfen. Für die Sicherheit hat Jira einen allumfassenden Ansatz:

Professionelle Support-Teams, die zuverlässig unterstützen

Regelmäßige Sicherheits-Patches und -Updates zum Schutz vor neuen Bedrohungen

Enterprise Features wie Single Sign-On (SSO) für einfachen Zugriff

Automatisierte Bereitstellung für Benutzer zur Reduzierung der administrativen Arbeit

Erforderliche mehrstufige Authentifizierung für mehr Sicherheit

🏆 Gewinner: Unentschieden. Beide tools zeichnen sich auf ihre eigene Weise aus. Jira mit seinen Features für Unternehmen und professionellem Support und Bugzilla mit seinem Community-basierten Ansatz und seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Nachverfolgung von Fehlern.

Bugzilla vs. Jira auf Reddit

Wir haben uns Reddit angesehen, um zu sehen, was die Leute über beide Plattformen zur Nachverfolgung von Fehlern sagen.

Bugzilla wird in der Regel für seinen unkomplizierten Ansatz bei der Nachverfolgung von Fehlern gelobt. Ein Benutzer in r/kde hebt seine Flexibilität hervor: "Wenn ein Problem für das falsche Produkt gemeldet wird, kann es einfach dem richtigen Produkt zugewiesen werden. * "Zu erledigen ist das in Gitlab nur, wenn man zu einem Mono-Repo wechselt", sagt Hardolaf.

Andererseits ist Jira für seine umfassenden Features bekannt, insbesondere im Bereich der Datenanalyse. Ein Entwickler in r/Agile macht folgende Notiz:

Daten lassen sich ganz einfach konfigurieren und bearbeiten, und Jira verfügt bereits über zahlreiche integrierte Diagramme. Mit JQL können Sie ganz einfach jede Art von Daten abrufen, die Sie benötigen, und zwar sehr schnell.

Daten lassen sich ganz einfach konfigurieren und bearbeiten, und Jira verfügt bereits über zahlreiche integrierte Diagramme. Mit JQL können Sie ganz einfach jede Art von Daten abrufen, die Sie benötigen, und zwar sehr schnell.

Bugzilla wird für seine Zuverlässigkeit und Einfachheit gelobt.

Derekslager, ein Entwickler im Bereich r/programming, teilt:

*Bugzilla funktioniert für unser kleines Team eigentlich ganz gut. Wir haben es für unsere Tester durch Testopia ergänzt und unser PM verwendet es über Deskzilla, um Listen mit Features, Spezifikationen usw. zu verwalten. Das Setup und die Verwaltung sind auf jeder Plattform einfach, es kostet nichts (abgesehen von der Deskzilla-Lizenz) und lässt sich gut in andere tools integrieren. Die Leute kritisieren es, weil es hässlich ist, und das ist es auch, aber am Ende des Tages ist es ein gutes Arbeitsmittel.

*Bugzilla funktioniert für unser kleines Team eigentlich ganz gut. Wir haben es für unsere Tester durch Testopia ergänzt und unser PM verwendet Deskzilla, um Listen mit Features, Spezifikationen usw. zu verwalten. Das Setup und die Verwaltung sind auf jeder Plattform einfach, es kostet nichts (abgesehen von der Deskzilla-Lizenz) und lässt sich gut in andere Tools integrieren. Die Leute kritisieren es, weil es hässlich ist, und das ist es auch, aber am Ende des Tages ist es ein gutes Arbeitsmittel.

Jira ist für seine umfassenden Features bekannt, insbesondere im Bereich der Datenanalyse.

Peti_d Entwickler in r/jira Notizen:

Jira bietet ein integriertes Import-Tool, das die Migration von Bugzilla unterstützt. Mit diesem Tool können Sie Felder aus Bugzilla den entsprechenden Feldern in Jira zuordnen und Probleme, Kommentare, Anhänge und vieles mehr importieren. Sie können über die Jira-Verwaltungsschnittstelle auf dieses Tool zugreifen.

Jira bietet ein integriertes Import-Tool, das die Migration von Bugzilla unterstützt. Mit diesem Tool können Sie Felder aus Bugzilla den entsprechenden Feldern in Jira zuordnen und Probleme, Kommentare, Anhänge und vieles mehr importieren. Sie können über die Jira-Verwaltungsschnittstelle auf dieses Tool zugreifen.

Auch wenn die Meinungen auseinandergehen, scheint der Konsens mit bestimmten Anwendungsfällen übereinzustimmen:

Bugzilla wird bevorzugt, wenn:

Leistung ist entscheidend

Teams benötigen robuste Workflows, die auf E-Mails basieren

Unternehmen wünschen sich eine kostenlose Lösung

Suchgeschwindigkeit hat Priorität

Kleine Teams benötigen eine interne Nachverfolgung von Fehlern ohne Komplexität

Stabilität und Zuverlässigkeit sind wichtiger als optische Feinheiten

Teams verfügen über technisches Wissen und bevorzugen eine schlanke Lösung

Jira wird bevorzugt, wenn:

Teams benötigen moderne agile tools

Die Integration mit anderen tools ist unerlässlich

Unternehmen wünschen sich eine ausgefeilte Benutzeroberfläche

Eine detaillierte Berichterstellung ist erforderlich

Teams benötigen ein umfassendes Projektmanagement, das über die Nachverfolgung von Fehlern hinausgeht

Workflows erfordern häufige benutzerdefinierte Anpassungen ohne Code

Unternehmen wünschen sich professionellen Support und Features für die Sicherheit

➡️ Lesen Sie auch: Aufgaben aus Jira exportieren und in ClickUp importieren

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Bugzilla vs. Jira

Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, Fehler zu beheben, sondern sie effektiv zu verwalten. Entwicklungsteams haben mit doppelten Berichterstellungen, unklaren Prioritäten und wachsenden Rückständen zu kämpfen, die den gesamten Zyklus verlangsamen.

ClickUp, die "Alles-App für die Arbeit", geht diese Probleme direkt an und bietet einen einfachen Ansatz für die Nachverfolgung von Fehlern und die Zusammenarbeit im Team.

ClickUps Trumpfkarte Nr. 1: Intelligente Unterstützung für Software- und Agile-Teams

Im Gegensatz zu herkömmlichen Bug-Trackern, die Sie in starre Workflows zwingen, setzt ClickUp für Software-Teams neue Maßstäbe im Bug-Management.

Sie können Fehlerberichte über benutzerdefinierte Formulare sammeln, Probleme in Echtzeit nachverfolgen und mithilfe automatisierter Benachrichtigungen für die Synchronisierung aller Beteiligten sorgen.

Nahtlose Nachverfolgung von Softwarefehlern mit dem speziellen Tool von ClickUp für Software-Teams

Das zeichnet es aus:

Benutzerdefinierte Formulare zur Nachverfolgung von Fehlern erfassen wichtige Details wie Infos zum Browser und den Schweregrad des Fehlers

Tags helfen dabei, Probleme nach Typ (Sicherheit, Funktion, Leistung) zu sortieren

Echtzeit-Updates zum Status halten das gesamte Team auf dem Laufenden

Automatisierte Workflows leiten Fehler durch Ihren Prozess

Die Vorlage zur Nachverfolgung von Fehlern von ClickUp bietet eine professionelle Grundlage mit vorkonfigurierten Listen und Ansichten. Sie können sofort zwischen Listen-, Kanban- und Kalenderansichten wechseln, um sich Ihre Fehlererweiterungen genauer anzusehen.

Kostenlose Vorlage erhalten Legen Sie los mit der vorkonfigurierten Vorlage von ClickUp zur Nachverfolgung von Fehlern

Für Personen, die agile Projekte verwalten, bietet die Agile-Projektmanagement-Software von ClickUp genau das Richtige. Sprint-Planung, Kanban-Boards und Gantt-Diagramme helfen Ihnen, Ihre agilen Anforderungen im Auge zu behalten. Außerdem können Sie Aufgaben Sprint-Punkte zuweisen und benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Kennzahlen zu verfolgen.

➡️ Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen und Formulare für Fehlerberichte zur Nachverfolgung von Fehlern

ClickUps zweiter Streich: Aufgabenverwaltung, die Ergebnisse liefert

Vereinfachen Sie Workflows in der Entwicklung mit ClickUp Aufgaben

Sie benötigen einen perfekt organisierten Softwareentwicklungsprozess und Workflow, bei dem es keine Unklarheiten gibt. ClickUp Aufgaben hilft Ihnen, klare, strukturierte Workflows zu erstellen, die alles auf Kurs halten.

Sie können Routineprobleme wie die folgenden automatisieren:

Zuweisen neuer Bugs an Mitglieder des Teams

Verschieben von Aufgaben zwischen Listen basierend auf dem Status des Projekts

Benachrichtigungen senden, wenn Termine näher rücken

Das hierarchische Setup (Spaces > Ordner > Listen) sorgt für Ordnung. Sie können Aufgaben nach Projekt, Abteilung oder einem anderen System, das für sie funktioniert, gruppieren.

ClickUps dritter Vorteil: KI-gestützte Suche und Wissensmanagement

Erhalten Sie bessere Ergebnisse mit der KI-gestützten Suche und dem Wissensmanagement von ClickUp

KI ist die treibende Kraft hinter allem in ClickUp. ClickUp Brain fungiert als Ihr persönlicher Forschungsassistent, speziell für die Nachverfolgung von Fehlern. Wenn Sie auf einen Fehler stoßen, werden alle relevanten Puzzleteile intelligent zusammengeführt – frühere Berichte, verwandte Diskussionen, Designdokumente und alles, was Aufschluss über das Problem geben könnte.

Das bedeutet, dass Sie nicht bei Null anfangen müssen, sondern sofort einen Kontext haben.

Dann agiert die "Connected Search" wie ein blitzschneller, allwissender Bibliothekar für Ihren ClickUp-Workspace. Ganz gleich, wo sich die Informationen befinden – in Aufgaben, Dokumenten, Chats oder integrierten Apps von Drittanbietern.

Diese Kombination reduziert die Zeit, die Sie mit der Suche nach Informationen verbringen, erheblich und ermöglicht es Ihrem Team, das Problem schnell zu verstehen, effizient zusammenzuarbeiten und Fehler schneller zu beheben.

ClickUps Nummer 4: Dashboards, die die wahre Geschichte erzählen

Dashboards von ClickUp bieten Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihr Projekt auf einen Blick

ClickUp Dashboards bieten umfassende Sichtbarkeit von Projekten durch anpassbare Karten. Teamleiter können ganz einfach Dashboards ohne Code erstellen, um Folgendes nachzuverfolgen:

Workloads der Mitglieder des Teams

Fortschritt des Sprints

Zeitaufwand für Aufgaben

Aktualisierungen zum Status von Fehlern an einem Ort

Die Plattform generiert automatisch Berichte, die Teams dabei helfen, Engpässe zu erkennen und ihre Prozesse zu optimieren.

ClickUp ist für Software-Teams eine echte Bereicherung. Fragen Sie einfach Hayri Yildrim, Business Analyst bei PacelVision:

ClickUp ist ein intuitives und leistungsstarkes Tool für Projektmanagement und Nachverfolgung von Fehlern, das Teams dabei unterstützt, organisiert zu bleiben, die Produktivität zu steigern und effektiver zusammenzuarbeiten.

ClickUp ist ein intuitives und leistungsstarkes Tool für Projektmanagement und Nachverfolgung von Fehlern, das Teams dabei unterstützt, organisiert zu bleiben, die Produktivität zu steigern und effektiver zusammenzuarbeiten.

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie sich für ein Tool zur Fehlerverfolgung entscheiden, exportieren Sie ein Beispiel Ihrer aktuellen Fehler in eine Tabelle. Identifizieren Sie dann die fünf wichtigsten Datenpunkte, die Ihr Team am häufigsten nachverfolgt. So können Sie besser beurteilen, welche Benutzeroberfläche am besten zu Ihrem Workflow passt.

Treffen Sie die richtige Wahl für Ihren Workflow in der Entwicklung

Was ist der Unterschied zwischen einem reibungslosen und einem chaotischen Zyklus? Ihre Software zur Nachverfolgung von Fehlern. Anhand unseres Vergleichs von Jira und Bugzilla wissen Sie jetzt vielleicht, welche Software am besten zu Ihrem Workflow passt.

Aber warum sollten Sie sich auf die Nachverfolgung von Fehlern beschränken, wenn Sie Ihren gesamten Entwicklungs-Workflow mit ClickUp verwalten können?

ClickUp kombiniert Fehlerverfolgung mit Aufgabenverwaltung, Planung von Sprints und Dokumentation an einem Ort. Mit anpassbaren Workflows können Sie den Entwicklungsprozess an die Bedürfnisse Ihres Teams anpassen. Sie können Projekte mit Echtzeit-Zusammenarbeit und automatisierter Berichterstellung auf Kurs halten, ohne mit mehreren Tools jonglieren zu müssen.

Sind Sie bereit, Ihren Prozess zur Nachverfolgung von Fehlern auf die nächste Stufe zu heben? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!