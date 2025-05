Die 10 besten KI-Tools für Risikomanagement-Exzellenz im Jahr 2025

Die Geschichte zeigt, dass das Versäumnis, potenzielle Risiken zu erkennen, zu einer Katastrophe führen kann. Nehmen wir eine der größten Finanzkrisen in der Geschichte der USA – den Schuldeneinbruch von Lehman Brothers in Höhe von 619 Milliarden US-Dollar, der 2008 die globalen Finanzmärkte zum Einsturz brachte.

Der Grund? Eine schlechte Risikobewertung ihrer hypothekenbesicherten risikoreichen Sicherheiten.

Zum Glück hat sich das Risikomanagement seitdem stark weiterentwickelt. KI-gestützte tools für das Risikomanagement nutzen maschinelles Lernen zur Analyse großer Datenmengen, prädiktive Analysen zur Ermittlung von Risikofaktoren und Echtzeitüberwachung, um Katastrophen zu verhindern, bevor sie eintreten.

Ob es um die Einhaltung von Vorschriften, Datenschutzverletzungen, Betrugserkennung oder das Management von Risiken bei Projekten geht – KI macht das Risikomanagement durch die Verarbeitung natürlicher Sprache schneller und intelligenter.

Hier ist eine Liste der 10 besten KI-Tools für die Risikobewertung und das Risikomanagement von Projekten, die Ihrer Organisation dabei helfen, Risiken von Projekten zu bewältigen, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und der Zeit voraus zu sein!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über die besten KI-Tools für das Risikomanagement und ihre jeweiligen Stärken:

Risiken sind unvermeidlich. Geschäfte können ohne sie nicht existieren – denn ohne sie wäre Wachstum nicht möglich.

Statistisch gesehen geben 57 % der Risikofachleute an, dass sie durch den Einsatz von Technologieanwendungen bereits eine verbesserte Entscheidungsfindung und umsetzbare Erkenntnisse erzielt haben.

Der Schlüssel zur Sicherheit in unsicheren Situationen? Gründliche Risikobewertungen, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen, und eine effektive Risikominderung mit KI-Tools.

📌 Hier sind die Schlüsselvorteile und -features, die die richtige Risikomanagementlösung für ein effektives Risikomanagement in Ihrer Organisation bieten muss:

Echtzeitüberwachung: Bietet sofortige Einblicke in sich verändernde Risikofaktoren

Vorausschauende Analysen: Verwenden maschinelles Lernen, um Muster zu erkennen und zukünftige Risiken vorherzusagen

Automatisierte Workflows: Reduziert manuelle Fehler und steigert die Effizienz

Betrugserkennung: Erkennt verdächtige Aktivitäten bei finanziellen Transaktionen

Nachverfolgung der Compliance: Stellt die Einhaltung von Vorschriften sicher und verhindert Strafen

anpassbare Dashboards: *Passen Sie Risikoberichte an Ihre Branche und Ihre geschäftlichen Anforderungen an

Datenintegration: Nahtlose Verbindung mit bestehenden Systemen für umfassende Risikobewertungen

Maschinelle Lernfähigkeiten: Verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Muster zu erkennen und Anomalien zu entdecken, was eine proaktive Risikoerkennung ermöglicht

Berichterstellung und Visualisierung: Erstellung klarer, datengestützter Berichte mit visuellen Hilfsmitteln zur effektiven Kommunikation von Risikoerkenntnissen

Datensicherheit und Datenschutz: Gewährleistet die Einhaltung solider Sicherheitspraktiken zum Schutz sensibler Daten und zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Bei der Auswahl des richtigen KI-gesteuerten Risikomanagement-Tools geht es nicht nur darum, Bedrohungen zu vermeiden, sondern auch darum, KI-Tools für eine intelligentere Entscheidungsfindung in Ihrer Organisation zu nutzen.

KI im Risikomanagement ist nicht neu, aber da sich die Risikofaktoren heutzutage schneller denn je vervielfachen, ist es für Geschäfte von entscheidender Bedeutung, die richtige KI-Risikomanagementlösung zu finden. Sehen wir uns die Liste der Top 10 an!

1. ClickUp (am besten für KI-gesteuertes Risikomanagement und Automatisierung von Workflows geeignet)

Laut McKinsey nutzen mittlerweile 72 % der Unternehmen KI-Systeme, was zeigt, dass Unternehmen Automatisierung und prädiktive Analysen priorisieren, um Risiken vorzubeugen und ihr Geschäft zu schützen.

Aber hier liegt das Problem. Die Risiken von Projekten sind über verschiedene, nicht miteinander verbundene Tools verteilt, was die Entscheidungsfindung verlangsamt und das Risiko erhöht. Kein Wunder, dass nur 34 % der Fachleute der Meinung sind, dass ihre Organisation auf ein effektives Risikomanagement vorbereitet ist.

Hier kommt ClickUp ins Spiel – die Alles-in-einem-App für die Arbeit mit einer KI-gestützten All-in-One-Plattform für das Risikomanagement, die das Projektmanagement, die Bewertung und die Kommunikation an einem Ort vereint.

Mit Echtzeit-Einblicken, KI-gesteuerter Automatisierung von Aufgaben und anpassbaren Dashboards hilft ClickUp Teams, potenzielle Risiken zu erkennen, Abläufe zu optimieren und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern.

Keine nächtelangen Durchforstungen endloser Tabellen mehr, um das nächste große finanzielle Risiko zu finden – ClickUp automatisiert und organisiert alles für Sie:

✅ ClickUp AI: Ihr KI-gestützter Risikoassistent

Simulieren Sie potenzielle Risiken, Compliance- und Minderungstechniken mit ClickUp Brain

Haben Sie sich schon einmal einen Assistenten gewünscht, der Risiken von Projekten analysiert, potenzielle Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften vorhersagt und Strategien zur Risikominderung vorschlägt?

Das ist ClickUp Brain – ein KI-gestützter Assistent, der Aufgaben, Dokumente und Risikoanalysen an einem Ort miteinander verbindet.

Ob Sie einen Plan für das Risikomanagement eines Projekts erstellen oder Muster in Verlaufsdaten identifizieren möchten, mit maschinellem Lernen wird das Rätselraten bei der Risikoidentifizierung überflüssig. Mit einem Planer für das Risikomanagement und einer Aufforderung zur Risikobewertung erhalten Sie in wenigen Sekunden einen strategischen Vorsprung.

✅ ClickUp Whiteboards: KI trifft auf visuelle Nachverfolgung von Risiken mit dieser Vorlage zur Risikobewertung

Beim Risikomanagement geht es nicht nur um Nummern – es geht darum, die Risikoexposition auf sinnvolle Weise zu verstehen.

Verwandeln Ihren Aufwand für das Risikomanagement in einen interaktiven, KI-gestützten Space, in dem Teams Risiken auf Karten darstellen, Strategien zur Risikominderung entwickeln und in Echtzeit zusammenarbeiten können.

Kostenlose Vorlage erhalten Vereinfachen Sie die Nachverfolgung von Risiken und die Entwicklung von Strategien zur Risikominderung in einem kollaborativen, offenen Canva mit der Vorlage zur Risikobewertung von ClickUp

Die Vorlage für das Whiteboard zur Risikobewertung von ClickUp, eine offene, kollaborative Canva, erleichtert die Echtzeit-Überwachung, sodass Sie immer über anstehende Strategien und Fortschritte auf dem Laufenden sind.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Haftnotizen und Tags in verschiedenen Farben, um Bereiche mit hohem Risiko zu visualisieren und den Aufwand für die Risikominderung zu priorisieren.

✅ ClickUp Aufgaben: Risikomanagement wie ein Profi organisieren

Automatisierung von Aufgaben und konvergenten Workflows mit ClickUp Aufgaben, das mehr als 15 Ansichten, ClickUp Docs-Integration und vieles mehr bietet

Stellen Sie sich Risikobewertungen als Blaupause für Stabilität vor – ohne einen soliden Plan können unerwartete Lücken zu Problemen führen. Ob Sie Risiken identifizieren, Probleme nachverfolgen oder Ergebnisse in Berichten festhalten, ClickUp Aufgaben stellt sicher, dass jeder Schritt optimiert und narrensicher ist.

Mit mehr als 15 Ansichten für Aufgaben können Sie Risikobewertungen auf Ihre Weise visualisieren – verwenden Sie die Kalenderansicht, um Risikobewertungen zu planen, die Ansicht "Zeitleiste" zur Nachverfolgung des Fortschritts und mehrere Listen zur Kategorisierung von Risiken in verschiedenen Teams.

📌 Beispiel: Anstelle eines verstreuten Risikoregisters erstellen Sie ein "Dashboard für das Risikomanagement", in dem jedes potenzielle Problem mithilfe von "Benutzerdefinierten Feldern" nach Schweregrad kategorisiert wird. Weisen Sie "Prioritäten" zu – von niedrig bis dringend –, damit Ihr Team weiß, was zuerst erledigt werden muss.

✅ Vorlagen für Risikoregister: Gebrauchsfertige Risikomanagement-Rahmen

Kostenlose Vorlage erhalten Optimieren Sie die Nachverfolgung und Identifizierung von Risiken mit organisierten Daten mithilfe der Vorlage für das Risikoregister von ClickUp und bewahren Sie alles an einem Ort auf

Die Nachverfolgung von Risiken sollte kein komplexer Prozess mit mehreren Schritten sein. Die Vorlage für das Risikoregister von ClickUp hilft Teams bei der Bewertung von Risikokategorien und der Analyse von Transaktionen, um potenzielle Probleme bei der Einhaltung von Vorschriften zu identifizieren. Darüber hinaus können Sie die Risikoexposition mit Echtzeitüberwachung verfolgen.

💡 Profi-Tipp: Ein gut gepflegtes Risikoregister verbessert die Entscheidungsfindung. Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Ihre Daten organisiert und aktuell zu halten und so die Einhaltung von Vorschriften und die Transparenz für die Interessengruppen zu gewährleisten – ohne Hektik in letzter Minute.

✅ ClickUp Automatisierungen: Halbieren Sie Ihren Workload im Risikomanagement

Zuweisen von Aufgaben, Nachverfolgung von Berichterstellungen zum Fortschritt und Vereinfachung von Risikomanagementtechniken mit ClickUp Automatisierungen

Die manuelle Verwaltung von Risikobewertungen ist eine zeitraubende Angelegenheit – warum also nicht KI die Schwerstarbeit erledigen lassen? ClickUp Automatisierungen optimieren den Aufwand für das Risikomanagement, indem sie potenzielle Risiken identifizieren, Aufgaben zur Risikominderung den richtigen Teams zuweisen und deren Fortschritt in Echtzeit verfolgen.

ClickUp Automatisierungen sendet auch sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Risiko eskaliert, und hilft so bei der Betrugsprävention und der Berichterstellung zu Incidents.

📌 Beispiel: Reaktion auf Incidents im Bereich IT-Sicherheit Ein Unternehmen erkennt ein Risiko für eine Datenpanne in seinem IT-System. Anstatt Aufgaben manuell zu delegieren, bietet ClickUp Automatisierungen: Erstellt eine Aufgabe "Kritisches Sicherheitsrisiko" und weist sie dem Team für Cybersicherheit zu.

Auslöser einer Checkliste mit vordefinierten Schritten zur Risikominderung (z. B. Zurücksetzen von Anmeldedaten, Audit-Protokolle).

Sendet eine Warnmeldung an Führungskräfte, wenn die Aufgabe 24 Stunden lang nicht erledigt wurde.

✅ ClickUp Dashboards: Der ultimative hub für risikointelligenz

Visualisieren Sie Risikofaktoren, Compliance und Risikometriken, um Daten mit ClickUp Dashboards in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln

Wenn Sie Risiken ohne einen zentralen Daten-Hub verwalten, kann dies dazu führen, dass Sie Metriken in Ihren Risikobewertungen übersehen.

Aus diesem Grund können Sie mit den über 50 anpassbaren Widgets von ClickUp Dashboards Risikofaktoren, Compliance-Metriken und finanzielle Risiken an einem Ort überwachen.

Ob es um die Nachverfolgung von Prüfpfaden, die Überwachung anderer Finanzinstitute und Finanzmärkte oder die Identifizierung von Cyber-Bedrohungen geht, alles wird für ein effektives Risikomanagement visualisiert und organisiert.

Die besten Features von ClickUp

Nachverfolgung von Zielen: Setzen Sie messbare Ziele zur Risikominderung und überwachen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit mit Setzen Sie messbare Ziele zur Risikominderung und überwachen Sie den Fortschritt im Laufe der Zeit mit ClickUp Goals

Tools für die Zusammenarbeit: Verwenden Sie Verwenden Sie ClickUp-Dokumente , um Risiken zu dokumentieren, Eigentümerschaften zuzuweisen und Diskussionen im Team über Risikomanagementstrategien zu erleichtern

Zeiterfassung: Genaue Überwachung der für den Aufwand zur Risikominderung aufgewendeten Zeit, um eine effiziente Zuweisung der Ressourcen sicherzustellen

: Verbinden Sie ClickUp mit CRM-Software, Datenanalysetools, Finanzsystemen und zahlreichen anderen Tools für ein nahtloses Risikomanagement Integration mit über 1000 Tools: Verbinden Sie ClickUp mit CRM-Software, Datenanalysetools, Finanzsystemen und zahlreichen anderen Tools für ein nahtloses Risikomanagement

anpassbare Workflows:* Erstellen Sie maßgeschneiderte Risikomanagementprozesse durch die Einstellung benutzerdefinierter Aufgaben, Felder zur Nachverfolgung von Risiken und Genehmigungs-Workflows

Mehrere Ansichten: Organisieren Sie Risikodaten effektiv mit Organisieren Sie Risikodaten effektiv mit mehr als 15 ClickUp-Ansichten , einschließlich Tabellenansicht für die strukturierte Nachverfolgung von Risiken, Mindmaps zur Visualisierung von Abhängigkeiten und Gantt-Diagrammen zur Überwachung von Zeitleisten zur Risikominderung

ClickUp-Limits

Die zahlreichen Features der Plattform können für neue Benutzer überwältigend sein

Der mobilen App fehlen einige Funktionen, die in der Version für den Desktop verfügbar sind

ClickUp-Preisgestaltung

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Ein Benutzer von Capterra sagte:

Ich verwende ClickUp seit Beginn meiner Karriere. Dank der fortschrittlichen Features und der ansprechenden Benutzeroberfläche kann unser Team bei jeder Aufgabe die Produktivität und Genauigkeit maximieren. Jedes Projekt sieht jetzt organisierter und sauberer aus.

Ich verwende ClickUp seit Beginn meiner Karriere. Dank der fortschrittlichen Features und der ansprechenden Benutzeroberfläche kann unser Team bei jeder Aufgabe die Produktivität und Genauigkeit maximieren. Jedes Projekt sieht jetzt organisierter und sauberer aus.

💡 Profi-Tipp: Beim Risikomanagement geht es nicht nur um Prävention, sondern auch um Vorbereitung. Ein solider Plan für den Notfall sorgt dafür, dass Ihr Geschäft auch dann stabil bleibt, wenn es mal nicht so läuft. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihren eigenen Plan entwickeln können!

2. LogicManager (am besten für das Risikomanagement in Unternehmen und die Einhaltung von Vorschriften geeignet)

Über LogicManager

Wenn es um das Risikomanagement in Unternehmen (Enterprise Risk Management, ERM) geht, reicht ein vereinzelter Ansatz nicht aus – insbesondere dann nicht, wenn die Einhaltung von Vorschriften und Risikobewertungen Präzision erfordern.

LogicManager vereint alles unter einem Dach und erfüllt alle Anforderungen an die Risikominderung. Es bietet einen zentralen Risikomanagement-Hub, der Organisationen dabei unterstützt, potenzielle Risiken zu identifizieren, Auswirkungen vorherzusagen und die Nachverfolgung der Compliance zu automatisieren.

LogicManager – die besten Features

Konsolidieren Sie Risikodaten, Compliance-Informationen und Audit-Programme, um eine einheitliche Ansicht der organisatorischen Risiken zu erhalten

Analysieren Sie Risikobewertungsrahmen, die auf branchenspezifische Vorschriften und Standards zugeschnitten sind

Erstellen Sie detaillierte Berichte, Heatmaps und Dashboards, um Risikoprofile zu visualisieren und Bedrohungen zu priorisieren

Nachverfolgung der Arbeit von Risikominderungsstrategien, um sicherzustellen, dass Risiken ordnungsgemäß gemanagt werden

Bewertung des Reifegrads des Risikomanagements einer Organisation und Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten

LogicManager Limits

Die Verwaltung umfangreicher Risikodatensätze kann schwierig sein, was die Navigation und Analyse erschwert

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Tools zur Berichterstellung nicht detailliert genug sind, um verschiedenen Interessengruppen Risikoeinblicke zu vermitteln

Unternehmen müssen ihre Risikobewertungen häufig aktualisieren und anpassen

LogicManager-Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LogicManager Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LogicManager?

Laut diesem G2-Benutzer:

Die Plattform ist auf hoher Ebene sehr leicht verständlich und Benutzer/Administratoren benötigen nur sehr wenig Schulung, um sie nutzen zu können. Ich bin der primäre Systemadministrator und es gab mehrere Iterationen, wie wir unsere Kontrollen in LogicManager implementiert haben.

Die Plattform ist auf hoher Ebene sehr leicht verständlich und Benutzer/Administratoren benötigen nur sehr wenig Schulung, um sie nutzen zu können. Ich bin der primäre Systemadministrator und es gab mehrere Iterationen, wie wir unsere Kontrollen in LogicManager implementiert haben.

3. RiskWatch (am besten für sicherheitsorientiertes Risikomanagement und Compliance-Überwachung geeignet)

Über RiskWatch

Riskwatch ist eine Risikomanagementlösung, die Risikobewertungen, die Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften und Analysen zur Sicherheit priorisiert.

Anstatt in Tabellen zu ertrinken, hilft RiskWatch Organisationen bei der Identifizierung potenzieller Risiken, der Analyse von Bedrohungen und der Nachverfolgung der Einhaltung von Vorschriften – und das alles über ein benutzerfreundliches Dashboard.

RiskWatch – die besten Features

Zugriff auf tools, um potenzielle Risiken zu ermitteln, den Schweregrad zu bewerten und die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen

Risiken nach Auswirkungsgrad einstufen und Einzelziele für die Risikominderung festlegen

Ermöglichen Sie schnelle Reaktionen auf Incidents im Bereich Sicherheit, Compliance-Verstöße und Betriebsstörungen

Echtzeit-Einblicke in Risikopotenziale, Bedrohungen der Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften

Benutzer können maßgeschneiderte Berichte erstellen und Schlüsselergebnisse für Stakeholder freigeben

Verwenden Sie Datenanalysen von Drittanbietern, um Risiken basierend auf Speicherort, Branchenstandards und vergangenen Incidents zu bewerten

RiskWatch-Limits

Schwierigkeiten haben, neu auftretende Risiken zu erkennen, die in der ersten Risikoanalyse nicht berücksichtigt wurden

Einige Risiken mit geringer Wahrscheinlichkeit, aber großer Auswirkung könnten unbemerkt bleiben

Das Abrufen von Daten aus finanziellen, betrieblichen und externen Quellen kann komplex sein

RiskWatch-Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

RiskWatch-Bewertungen und -Überprüfungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Previse (am besten für die KI-gesteuerte Risikoerkennung im Energiehandel geeignet)

Über Previse

Previse Coral ist ein KI-gestütztes System für Energiehandel und Risikomanagement (ETRM), das Energieunternehmen dabei unterstützt, potenzielle Risiken zu erkennen, Risiken zu managen und in Echtzeit auf Marktschwankungen zu reagieren.

Previse Coral wurde speziell für den europäischen Strom-, Erdgas- und Zertifikatehandel entwickelt und bietet KI-gestützte Analysen mit anpassbaren Features für die Berichterstellung. So können Unternehmen unvorhersehbaren Marktrisiken immer einen Schritt voraus sein.

Die besten Features von Previse

Verwenden Sie maschinelles Lernen, um Transaktionen zu analysieren und betrügerische Aktivitäten oder finanzielle Risiken zu erkennen

Senden Sie sofortige Warnmeldungen über potenzielle Risiken, wenn Transaktionen stattfinden, und ermöglichen Sie so eine schnelle Reaktion

Erstellen Sie maßgeschneiderte Risikoberichte auf der Grundlage geschäftsspezifischer Anforderungen und Risikoprofile

Intuitives Design für einfache Navigation, Risikoüberwachung und Dateninterpretation

Anpassung an wachsende Datenmengen und zunehmende Marktkomplexität

Previse-Limits

Starke Abhängigkeit von der Integration von Marktdaten für genaue Risikoberechnungen, was in volatilen Märkten ein Limit darstellen kann

Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen für Geschäfte mit sehr speziellen Handelsanforderungen

Mögliche Lernkurve für Benutzer, die mit komplexen Finanzrisikomodellen arbeiten

Previse-Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen anzeigen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

5. LogicGate (am besten für Governance, Risiko- und Compliance-Management in großem Maßstab geeignet)

Über LogicGate

LogicGate ist als Governance-, Risiko- und Compliance-Plattform (GRC) konzipiert, die Organisationen dabei unterstützt, Risiken zu bewerten, Workflows zu automatisieren und die Compliance innerhalb eines einzigen, anpassbaren Systems zu optimieren.

Anstatt zwischen Tabellenkalkulationen hin und her zu wechseln und Prüfpfaden nachzugehen, bietet LogicGate automatisierte Tools für Risikobewertungen, Beweiserhebung und Risikoquantifizierung, die Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften unterstützen.

LogicGate – die besten Features

Nutzen Sie KI-Governance, um GRC-Prozesse (Governance, Risk und Compliance) auf einer einzigen Plattform zu verwalten und so eine umfassende Übersicht über die Risiken zu erhalten.

Automatisierung von Risikobewertungen, Plänen zur Risikominderung und Berichterstellung zur Reduzierung des manuellen Aufwands und menschlicher Fehler

Benutzerdefinierte Risikobewertungen zur Anpassung an Branchenvorschriften und spezifische Anforderungen des Geschäfts

Priorisieren Sie Risiken auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen und der potenziellen Folgen

Erstellen Sie umfassende Berichte und Dashboards, um Risikotrends zu visualisieren und Erkenntnisse zu kommunizieren

LogicGate-Limits

Bietet bei der Berichterstellung nur begrenzte Filteroptionen, was es schwierig macht, datumspezifische Erkenntnisse zu gewinnen

Es fehlt eine automatisierte Sammlung von Audit-Nachweisen, sodass manuelle Eingaben für die Nachverfolgung der Compliance erforderlich sind

Bietet hochgradig anpassbare Workflows, die jedoch von einigen Benutzern als weniger intuitiv in der Navigation empfunden werden

LogicGate-Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LogicGate Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 6/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LogicGate?

Ein Benutzer von Capterra sagte:

Das Support-Team von LG ist bahnbrechend! Sie sind der Klebstoff, der die Anwendungen zusammenhält, und helfen Ihnen, eine Anwendung zu erstellen, die nicht nur die Anforderungen Ihrer Organisation erfüllt, sondern auch die Automatisierung umfasst.

Das LG Support-Team ist bahnbrechend! Sie sind der Klebstoff, der die Anwendungen zusammenhält, und helfen Ihnen, eine Anwendung zu erstellen, die nicht nur die Anforderungen Ihrer Organisation erfüllt, sondern auch die Automatisierung umfasst.

6. Resolver (am besten geeignet für unternehmensweite Risikoinformationen und Compliance-Management)

Über Resolver

Resolver wurde für Organisationen entwickelt, die sich mit finanziellen, betrieblichen, Compliance- und Sicherheitsrisiken befassen. Die Lösung bietet Risikoinformationen und die Nachverfolgung von Prüfungen, die umsetzbare Erkenntnisse für Risikobewertungen liefern können, um Unternehmen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Resolver integriert auch Risikodaten aus verschiedenen Quellen und gewährleistet so eine klare und genaue Ansicht der Bedrohungen für das gesamte Unternehmen.

Resolver mit den besten Features

Verknüpfen Sie potenzielle Risiken mit tatsächlichen Incidents, um eine genaue Planung der Risikominderung und Aktualisierungen des Risikoregisters sicherzustellen

Durchführung umsetzbarer Risikobewertungen auf der Grundlage realer Daten für eine fundiertere Entscheidungsfindung

Optimieren Sie das Compliance-Management durch Organisation und Nachverfolgung von behördlichen Anforderungen

Identifizierung und Nachverfolgung von Risiken durch interne Audits, proaktive Lösung von Problemen, bevor sie eskalieren

Konsolidieren und analysieren Sie Risikodaten, um die tatsächlichen Auswirkungen von Risiken auf Ihr Geschäft zu ermitteln

Integrieren Sie Daten aus mehreren Quellen, um eine ganzheitliche Übersicht über die Risiken zu erhalten

Resolver-Limits

Schafft ein isoliertes Risikomanagement, wenn die Datenintegration zwischen den Abteilungen nicht ordnungsgemäß verwaltet wird

Erzeugt unvollständige Risikobewertungen, wenn man sich auf begrenzte oder ungenaue Daten verlässt

Resolver-Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Resolver

G2: 4. 3/5 (160+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (60+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Resolver?

Laut diesem G2-Benutzer:

Ich finde, dass Resolver für Benutzer, die die RCSA-Erfahrung durchlaufen, ziemlich benutzerfreundlich ist, was für die zweite Verteidigungslinie unseres Unternehmens eine bahnbrechende Veränderung darstellt. Die Leute sind viel weniger eingeschüchtert und finden es intuitiver.

Ich finde, dass Resolver für Benutzer, die die RCSA-Erfahrung durchlaufen, ziemlich benutzerfreundlich ist, was für die zweite Verteidigungslinie unseres Unternehmens eine bahnbrechende Veränderung darstellt. Die Leute sind viel weniger eingeschüchtert und finden es intuitiver.

7. Quantifind (am besten geeignet für die Erkennung von Finanzkriminalität und die Risikobewertung durch KI)

Über Quantifind

Quantifind ist eine KI-gestützte Risikomanagement-Plattform, die komplexe Unternehmensnetzwerke analysiert, um potenzielle finanzielle Risiken, einschließlich Geldwäsche und Betrug, zu erkennen.

Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und Datenanalysen unterstützt Quantifind Unternehmen und Regierungsbehörden dabei, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, risikoreiche Einheiten zu überwachen, die betriebliche Effizienz sicherzustellen und den Aufwand für die Einhaltung von Vorschriften zu verringern – und das alles innerhalb einer Cloud-basierten Plattform, die für Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Quantifind – die besten Features

Analysieren Sie umfangreiche Datenquellen, um potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Einzelpersonen und Geschäften zu identifizieren

Erkennen Sie versteckte Verbindungen und Risikomuster, die mit herkömmlichen Methoden möglicherweise übersehen werden

Überprüfen Sie Entitäten anhand von Sanktionslisten und generieren Sie Echtzeit-Warnmeldungen bei verdächtigen Aktivitäten

Zugang zu Tools für die Kartierung von Beziehungen und Datenvisualisierung für eingehende Risikoanalysen

Optimieren Sie KYC-Prozesse durch die automatische Bewertung von Kundenrisikoprofilen

Anpassung an große Datenmengen und sich ändernde regulatorische Rahmenbedingungen

Quantifind-Limits

Erfordert häufige Modellaktualisierungen, um mit den sich weiterentwickelnden Betrugstaktiken Schritt zu halten

Präsentiert komplexe Datenerkenntnisse, die für nicht-technische Benutzer eine Herausforderung darstellen können

Hängt stark von der Automatisierung ab, was zu übersehenen Risiken führen kann, wenn die menschliche Aufsicht fehlt

Quantifind-Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Quantifind-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Darktrace (am besten geeignet für KI-gestütztes Cyber-Risikomanagement und autonome Bedrohungserkennung)

Über Darktrace

Cyber-Bedrohungen warten nicht darauf, dass Ihr Team für Sicherheit zur Arbeit erscheint, und Darktrace auch nicht. Mit selbstlernender KI überwacht Darktrace Netzwerkaktivitäten in Echtzeit, passt sich neuen Angriffsmustern an und identifiziert potenzielle Cyberrisiken, bevor sie eskalieren.

Anstatt sich auf vordefinierte Signaturen für Bedrohungen zu verlassen, erstellt Darktrace ein Verständnis für das "normale" Netzwerkverhalten und markiert alles Verdächtige – selbst wenn es sich um einen noch nie dagewesenen Angriff handelt.

Von der automatisierten Reaktion auf Bedrohungen bis hin zum Management von Angriffsflächen bietet es einen proaktiven Ansatz zur Minderung von Cyberrisiken.

Darktrace – die besten Features

Analysieren Sie die normale Netzwerkaktivität, um anomales Verhalten zu erkennen, das auf Cyber-Bedrohungen hinweisen kann

Erkennen Sie Incidents in Bezug auf die Sicherheit in Echtzeit, damit Teams sofort reagieren können

Überprüfen Sie Dashboards zur Visualisierung von Bedrohungen für eine bessere Analyse von Incidents und eine bessere Risikopriorisierung

Automatisierung der Eindämmung von Bedrohungen zur Isolierung böswilliger Aktivitäten mit minimalem manuellem Eingriff

Korrelieren Sie Bedrohungsdaten über verschiedene Systeme hinweg, um verborgene Angriffsmuster aufzudecken

Passt sich kontinuierlich an sich entwickelnde Cyberrisiken an und lernt neue Netzwerkverhalten für einen kontinuierlichen Schutz

Darktrace-Limits

Erfordert eine manuelle Analyse, um die Schwere der erkannten Bedrohungen zu bestimmen

Abhängig von der Datenqualität, d. h. unvollständige oder ungenaue Netzwerkprotokolle können die Erkennungsgenauigkeit beeinträchtigen

Bietet eine steile Lernkurve, insbesondere für Teams, die neu im Bereich KI-gesteuerte Cybersicherheit sind

Darktrace-Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Darktrace

G2: 4. 4/5 (25+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Darktrace?

Das sagt ein Benutzer von G2:

Tolles System zur Überwachung des Netzwerks, sowohl vor Ort als auch in der Cloud. Über eine einzige Schnittstelle können wir den Netzwerkverkehr unserer geschäftskritischen Dienste überwachen und überprüfen. Die Schnittstelle zeigt den Live-Verkehr an und ermöglicht es uns, Ereignisse zurückzuspulen, um zu sehen, wann und wie etwas passiert.

Tolles System zur Überwachung des Netzwerks, sowohl vor Ort als auch in der Cloud. Über eine einzige Schnittstelle können wir den Netzwerkverkehr unserer geschäftskritischen Dienste überwachen und überprüfen. Die Schnittstelle zeigt den Live-Verkehr an und ermöglicht es uns, Ereignisse zurückzuspulen, um zu sehen, wann und wie etwas passiert.

9. Riskified (am besten für KI-gestützte Betrugsprävention im E-Commerce geeignet)

Über Riskified

Betrug ist ein ständiger Kampf für Online-Händler, und gute Kunden abzuweisen, während schlechte blockiert werden, ist ein kostspieliger Fehler. Riskified nutzt KI-gestützte Risikobewertung, um potenziellen Betrug zu erkennen, legitime Transaktionen zu genehmigen und Rückbuchungsrisiken zu minimieren.

Anstatt Händler dazu zu zwingen, sich zwischen Sicherheit und Umsatz zu entscheiden, analysieren die maschinellen Lernmodelle von Riskified Transaktionsmuster in Echtzeit und stellen so sicher, dass Geschäfte ihren Umsatz maximieren und Betrüger in Schach halten können.

Die besten Features von Riskified

Rückbuchungskosten abdecken, sodass Geschäfte mehr Transaktionen ohne finanzielles Risiko genehmigen können

Analysieren Sie Transaktionen mithilfe von KI-gestützter Betrugserkennung und identifizieren Sie risikoreiche Einkäufe mit hoher Genauigkeit

Bereitstellung detaillierter Dashboards und Einblicke in Betrugsfälle zur Nachverfolgung von Kundenverhalten und Trends bei Zahlungen

Genehmigen Sie legitime Transaktionen in Echtzeit, um Verzögerungen zu minimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern

Risiken durch Limits

Abhängig von der Datenqualität, d. h. unvollständige oder ungenaue Aufzeichnungen von Transaktionen können die Effektivität verringern

Risiken falsch-positiver Ergebnisse, die möglicherweise gültige Käufe ablehnen, wenn Betrugsfilter zu aggressiv sind

Erfordert die Integration von Händlern, sodass das Setup und die Leistung von einer ordnungsgemäßen Systemkonfiguration abhängen

Riskierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Riskified

G2: 4, 5/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (25+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Riskified?

Laut diesem Capterra-Benutzer:

Wir verkaufen Luxusgüter und können leicht Opfer von Betrug werden. Riskified schützt uns und unsere Reihenfolgen. Ihr Kundensupport ist auch ON POINT!

Wir verkaufen Luxusgüter und können leicht Opfer von Betrug werden. Riskified schützt uns und unsere Reihenfolgen. Ihr Kundensupport ist auch ON POINT!

10. IBM OpenPages mit Watson (am besten für KI-gesteuertes Governance-, Risiko- und Compliance-Management geeignet)

Über IBM OpenPages mit Watson*

Die manuelle Verwaltung von Governance, Risiko und Compliance (GRC) bereitet Kopfschmerzen, insbesondere wenn sich die Vorschriften ständig weiterentwickeln. IBM OpenPages mit Watson vereinfacht das Chaos, indem es die Risikoidentifizierung, -bewertung und die Nachverfolgung der Compliance zentralisiert, und zwar alles auf der Grundlage von KI-gestützten Analysen.

Mit den maschinellen Lernfähigkeiten von Watson können Geschäfte operative Risiken überwachen, Finanzkontrollen nachverfolgen und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen – ohne endlose Tabellen durchgehen zu müssen.

IBM OpenPages mit den besten Features von Watson

Automatisierung des operativen Risikomanagements, Messung und Nachverfolgung von Risiken in Echtzeit

Optimieren Sie das Richtlinien- und Compliance-Management und stellen Sie sicher, dass Geschäfte den sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen entsprechen

IT-Governance verwalten, Cybersicherheitsrisiken reduzieren und die Nachverfolgung der Compliance verbessern

Reduzieren Sie die finanziellen Kosten, indem Sie das Management der Finanzkontrollen verbessern und die Risiken für die Gesamtkosten von Projekten minimieren

Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität bei störenden Ereignissen durch KI-gestützte Risikobewertungen

Organisieren und zentralisieren Sie die Modellrisikosteuerung und verbessern Sie so die Übersicht über Ihre Geschäftsmodelle

Vereinfachen Sie das Audit-Management und erleichtern Sie die Nachverfolgung von Risiken und die Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften

IBM OpenPages mit Watson-Limits

Es können nicht alle Risiken beseitigt werden, da einige betriebliche Unsicherheiten mit Geschäftsprozessen einhergehen

Erfordert Eingaben des Benutzers, d. h. KI allein kann nicht alle Risikobewertungen vollständig automatisieren

IBM OpenPages mit Watson-Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

IBM OpenPages mit Watson-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (60+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über IBM OpenPages mit Watson?

Laut diesem G2-Benutzer:

Die Flexibilität von IBM OpenPages ist das, was ich am meisten schätze. Ich kann die Dashboards, Ansichten, Objekte und Berichte benutzerdefiniert anpassen, um sie an die spezifischen Bedürfnisse des Bci-Teams anzupassen. So können wir fundiertere Entscheidungen treffen.

Die Flexibilität von IBM OpenPages ist das, was ich am meisten schätze. Ich kann die Dashboards, Ansichten, Objekte und Berichte benutzerdefiniert anpassen, um sie an die spezifischen Bedürfnisse des Bci-Teams anzupassen. So können wir fundiertere Entscheidungen treffen.

ClickUp hilft Ihnen, Risiken wie ein Profi zu managen

Risiken haben in der Regel einen schlechten Ruf – sie gelten als Katastrophen, die nur darauf warten, sich zu ereignen.

Aber hier ist eine andere Sichtweise: Was wäre, wenn Risiken tatsächlich Chancen wären? Eine Chance, Ihr Geschäft zu stärken, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und eine widerstandsfähigere Strategie zu entwickeln, indem Sie KI am Arbeitsplatz einsetzen!

Laut IBM sparen Unternehmen mit einem Team für Incident Response (IR), das ihren Plan aktiv testet, im Vergleich zu Unternehmen ohne ein solches Team durchschnittlich 2,66 Millionen US-Dollar an Kosten für Verstöße ein.

Für das Geschäft bedeutet das: ein Versuch, zwei Gewinne: niedrigere Kosten und eine intelligentere Risikomanagementstrategie.

Mit automatisierten Workflows, zentralisierten Dashboards und KI-gestützten Erkenntnissen hilft ClickUp Unternehmen, Risiken frühzeitig zu erkennen, schnell zu handeln und kostspielige Unterbrechungen zu vermeiden.

ClickUp ermöglicht es mir nicht nur, Projekte auf Kurs zu halten und Risiken frühzeitig zu erkennen, sondern unterstützt mich auch als einzelnen Mitwirkenden bei meinen täglichen Aufgaben.

ClickUp ermöglicht es mir nicht nur, Projekte auf Kurs zu halten und Risiken frühzeitig zu erkennen, sondern unterstützt mich auch als einzelnen Mitwirkenden bei meinen täglichen Aufgaben.

Sind Sie bereit, Risiken in den Griff zu bekommen und sie in Wachstumschancen zu verwandeln? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!