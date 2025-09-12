Die 10 besten Granola-KI-Alternativen, die Sie sich 2026 ansehen sollten

Granola AI ist ein KI-gestütztes Notepad, das die Produktivität in Meetings steigern soll, indem es von Benutzern eingegebene Notizen mit KI-generierten Transkriptionen kombiniert. Es erstellt maßgeschneiderte Zusammenfassungen, liefert Kontext und legt Wert auf Datenschutz, indem es aufdringliche Bots vermeidet.

Trotz seiner Stärken hat Granola KI auch Einschränkungen. Einige Benutzer berichten von Problemen bei der Sprechererkennung, fehlenden Videoaufzeichnungsfunktionen und begrenztem Plattform-Support (derzeit nur für Mac). Andere empfinden die Einarbeitungszeit für neue Features als steil, und das Fehlen mobiler Apps schränkt die Nutzung unterwegs ein.

Wenn auch Sie mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind und von Granola wechseln möchten, haben wir die Vorarbeit für Sie erledigt. In diesem Leitfaden stellen wir Ihnen die 10 besten Granola-KI-Alternativen vor, mit denen Sie Ihre Meetings produktiver gestalten können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine kurze Übersicht über die 10 besten Granola-KI-Alternativen: ClickUp : Ideal für Notizen und All-in-One-Meetings Ideal für Notizen und All-in-One-Meetings Fathom: Ideal für automatisierte Meeting-Auswertungen und CRM-Integration Otter.ai: Am besten geeignet für Echtzeit-Transkription und die Analyse mehrerer Meetings MeetGeek. KI: Am besten geeignet zum Extrahieren von Aktionselementen aus Meeting-Notizen Avoma: Am besten geeignet für Sales Intelligence und Analysen der Unterhaltungen tl;dv: Am besten geeignet für die Übersetzung von Notizen zu Meetings in mehrere Sprachen Wudpecker: Am besten geeignet für unbegrenzte Unterstützung bei Meetings in Echtzeit Chorus.ai: Ideal für die Analyse von Kundeninteraktionen Krisp: Am besten geeignet für KI-Rauschunterdrückung und Live-Transkription Fireflies.ai: Am besten geeignet für sichere Meeting-Transkriptionen mit Sicherheit

Worauf sollten Sie bei Granola-KI-Alternativen achten?

Bei der Suche nach Alternativen zu Granola KI ist es wichtig, sich auf Features zu konzentrieren, die Ihre Produktivität wirklich steigern und zu Ihrem Workflow passen. Hier sind einige Punkte, die Sie bei Notiz-Apps beachten sollten:

📌 Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer App, die sich von Anfang an intuitiv anfühlt. Eine übersichtliche Benutzeroberfläche und eine einfache Navigation zum Erfassen von Notizen können den entscheidenden Unterschied ausmachen

📌 Zuverlässige Synchronisierung über alle Geräte hinweg: Ihre Notizen sollten überall zugänglich sein – auf dem Smartphone, Laptop oder Tablet. Stellen Sie sicher, dass die App reibungslos synchronisiert, ohne dass Daten verloren gehen oder Verzögerungen auftreten.

📌 Leistungsstarke Such- und Organisationsfunktionen: Eine gute KI-Notiz-App sollte Ihnen helfen, Notizen schnell zu finden. Achten Sie auf intelligente Tagging-Funktionen, eine erweiterte Suche mit Filtern und Ordner-Systeme, die für Ordnung sorgen.

📌 Datenschutz und Sicherheit: Wählen Sie eine App mit starker Verschlüsselung und klaren Datenschutzrichtlinien, um Ihre Daten zu schützen

📌 Anpassungsmöglichkeiten: Jeder arbeitet anders und nutzt unterschiedliche Tools für die Zusammenarbeit und Kommunikation am Arbeitsplatz. Die beste Granola-KI-Alternative sollte es Ihnen ermöglichen, Vorlagen oder Workflows an Ihre persönlichen Anforderungen anzupassen.

Die 10 besten Granola-KI-Alternativen

Sie müssen sich nicht mit den Limiten von Granola KI Notetaker abfinden; hier sind einige Alternativen zu Granola KI:

1. ClickUp (Beste Software für Notizen und All-in-One-Meetings)

Vereinfachen Sie Ihren Workflow mit ClickUp Brain Machen Sie Notizen zu Meetings und Protokolle mit ClickUp Brain durchsuchbar

Jonglieren Sie mit verschiedenen Apps für Meetings, Notizen und Aufgaben? Das hat als Ergebnis Ineffizienz, Verlust an Produktivität und verstreute Informationen.

ClickUp, die Alleskönner-App für die Arbeit, vereint Notizen, Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit – alles auf Basis von KI.

ClickUp AI-Notiz-Tool

Der AI Notetaker von ClickUp fungiert als Ihr persönlicher, KI-gestützter Meeting-Assistent, der Diskussionen mühelos erfasst, zusammenfasst und organisiert. Er protokolliert Meetings, extrahiert wichtige Erkenntnisse und erstellt umsetzbare To-do-Listen.

Das Beste daran ist, dass es sich nahtlos in Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren lässt und so zu Ihrem ultimativen Begleiter für Meetings wird.

Führen Sie die Automatisierung der Erstellung von Transkripten, Zusammenfassungen und Aktionspunkten mit dem KI-Notetaker von ClickUp durch

ClickUp Docs

Und das Beste daran? Sie erhalten die vollständige Aufzeichnung und das Transkript des Meetings, sodass Sie Ihren Anruf jederzeit erneut ansehen können, um den genauen Kontext nachzuvollziehen! Alle Aufzeichnungen und Notizen werden übersichtlich in privaten ClickUp-Dokumenten gespeichert, wo Sie sie nach Bedarf mit Tags versehen, formatieren und freigeben können.

Mit ClickUp Docs können Sie:

Formatieren Sie Notizen für bessere Lesbarkeit

Verwenden Sie bidirektionale Verknüpfungen , um Notizen mit Aufgaben zu verbinden

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Fassen Sie Texte zusammen, korrigieren Sie Ihre Grammatik und verbessern Sie Ihren Schreibstil mit integrierten KI-Features

Verwalten Sie Meeting-Aufzeichnungen, Notizen und Zusammenfassungen in ClickUp-Dokumenten

ClickUp Brain

Kombinieren Sie dies mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten, der das Erstellen von Notizen auf ein neues Niveau hebt. Er kann lange Meeting-Protokolle zu prägnanten Aktionspunkten zusammenfassen, aus Meeting-Notizen Aufgaben und Unteraufgaben generieren, Notizen für eine bessere Struktur und Übersichtlichkeit umformatieren und sogar Meeting-Notizen übersetzen.

Diese fortschrittlichen Features, kombiniert mit KI-gestützter Zusammenarbeit, wandeln Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare Erkenntnisse um, die die Produktivität steigern.

Ein zusätzlicher Bonus ✨? ClickUp Brain-Benutzer können direkt in ihrem ClickUp-Workspace aus mehreren externen KI-Modellen wählen, darunter Claude und GPT-4o!

Vorlagen für Meetings

Notizen zu machen ist eine Sache – sie effektiv zu strukturieren eine andere. ClickUp bietet einen Bereich mit Vorlagen, darunter die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen, die Ihnen dabei helfen, Meeting-Agenden zu verwalten, Meeting-Protokolle zu erstellen und Folgemaßnahmen zu dokumentieren.

Kostenlose Vorlage herunterladen Halten Sie Ihre Tagesordnungen, wichtigsten Erkenntnisse und Nachfassaktionen mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen übersichtlich organisiert

Mit ClickUp bleiben Ihre Meetings, Notizen und Gedanken stets übersichtlich und griffbereit, sodass Sie Ideen leichter in die Tat umsetzen können.

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie Meetings ab, erstellen Sie Tagesordnungen, machen Sie sich Notizen und weisen Sie Aufgaben zu – alles mit ClickUp Meetings . Sie müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Apps hin- und herwechseln, um den Überblick darüber zu behalten, was besprochen wurde und was zu erledigen ist.

Chatten Sie, besprechen Sie Aufgaben, teilen Sie Updates und arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, ohne wichtige Details aus den Augen zu verlieren. Im Gegensatz zu verstreuten Nachrichten in anderen Apps bleibt bei ClickUp Chat alles mit Ihren Projekten verknüpft

Verwandeln Sie Meeting-Inhalte in konkrete Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Mitarbeitern und Prioritäten. Mit ClickUp Aufgaben wird jede Maßnahme nachverfolgt, sodass nichts vergessen wird

Notieren Sie wichtige Gedanken, Erinnerungen und Aufgaben, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen – mit ClickUp Notepad

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund des breiten Bereichs an Features ist die Einarbeitungszeit recht lang.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir seit dem Umstieg auf ClickUp bei Meetings eingespart haben. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung von Ereignissen und Aktualisierungen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Marketing-Prioritäten zu konzentrieren.

Es ist phänomenal zu sehen, wie viel Zeit wir seit dem Umstieg auf ClickUp bei Meetings eingespart haben. Was uns früher drei Stunden pro Woche für die Planung von Ereignissen und Aktualisierungen gekostet hat, dauert jetzt nur noch etwas mehr als eine Stunde. Die beteiligten Teams haben nun mehr Zeit, sich auf wichtigere Prioritäten im Marketing zu konzentrieren.

💟 Bonus: Suchen Sie nach einer intelligenteren Alternative zu Granola AI? Lernen Sie Brain MAX kennen – Ihren KI-gestützten Desktop-Begleiter, der weit über einfache Automatisierung hinausgeht. Mit Brain MAX erhalten Sie Zugriff auf mehrere führende KI-Modelle (LLMs) für alles, vom Verfassen von Dokumenten und Brainstorming bis hin zum Projektmanagement und der Suche in all Ihren Apps. Sprechen Sie einfach Ihre Gedanken aus, und Brain MAX erfasst, organisiert und setzt sie sofort um. Kein Hin- und Herwechseln zwischen verschiedenen tools mehr und keine verpasste Chance auf die beste KI – Brain MAX vereint alles und bietet Ihnen sprachgesteuerte Produktivität und fortschrittliche Intelligenz direkt auf Knopfdruck.

2. Fathom (Am besten geeignet für automatisierte Meeting-Auswertungen und CRM-Integration)

via Fathom

Fathom zeichnet alle Team-Meetings und Erstgespräche auf und transkribiert sie an einem Ort. So können Vertriebsteams Gespräche analysieren, die besten Verkaufsargumente ermitteln oder herausfinden, welche Mitglieder mehr Schulung benötigen.

Sie können es direkt in CRMs und Dokumentationsplattformen wie Google Docs, Notion und Asana integrieren, um eine nahtlose Automatisierung Ihres Workflows zu gewährleisten. Dank Features wie Live-Transkription, Mehrsprachenunterstützung und sofortigem Herunterladen von Meeting-Inhalten macht Fathom manuelle Notizen überflüssig und sorgt so für eine schnellere und präzisere Analyse nach dem Meeting.

Die besten Features von Fathom

Greifen Sie während Anrufen sofort auf präzise und strukturierte Transkripte zu

Identifizieren und kategorisieren Sie Schlüssel-Erkenntnisse, Schlüssel-Entscheidungen und Schlüssel-Aufgaben und reduzieren Sie so den Bedarf an manuellen Nachverfolgungen

Freigeben Sie die Gesprächszusammenfassung ganz einfach vom Vertriebsteam mit dem Customer-Success-Team

Fathom-Limite

Automatisch generierte Zusammenfassungen der Meetings sind manchmal ungenau oder unvollständig, was zu möglichen Missverständnissen führen kann

Fathom ist nur mit Zoom verfügbar

Preise für Fathom

Standard: 29 $/Monat

Pro: 39 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fathom:

G2: 5/5 (über 4500 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Die Aktionselemente nach dem Meeting sind Gold wert. Das Feature „Ask Fathom“ ist ebenfalls großartig. Fragen zu stellen wie „Was waren die drei wichtigsten Gründe, warum Michael meine Lösung nicht umsetzen wollte?“ ist fantastisch.

Die Aktionselemente nach dem Meeting sind Gold wert. Das Feature „Ask Fathom“ ist ebenfalls großartig. Fragen zu stellen wie „Was waren die drei wichtigsten Gründe, warum Michael meine Lösung nicht umsetzen wollte?“ ist fantastisch.

🧠 Wussten Sie schon? Der Markt für KI-Notiz-Apps boomt! Mit einem Wert von 450 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 wird er bis 2033 voraussichtlich auf über 2,3 Milliarden US-Dollar ansteigen – bei einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 18,7 %.

3. Otter.ai (Am besten geeignet für Echtzeit-Transkription und die Analyse mehrerer Meetings)

Otter.ai, eine leistungsstarke KI-gestützte Transkriptionsplattform, wandelt Sprache in Echtzeit in Text um. Sie verarbeitet Audioaufnahmen aus virtuellen Meetings, nutzt natürliche Sprachverarbeitung (NLP) zur Strukturierung von Transkripten und ermöglicht die Live-Zusammenarbeit mit Markierungen, Kommentaren und Zeitstempeln.

Sie können Otter.ai in Kalender integrieren, Besprechungszusammenfassungen automatisieren und mithilfe des KI-Chatbots vergangene Transkripte abrufen. Durch die Unterstützung von Analysen mehrerer Meetings, benutzerdefiniertem Vokabular und gleichzeitigen Aufzeichnungen ist Otter.ai ein leistungsstarkes Tool für Teams, die komplexe Benutzereingaben bearbeiten.

Die besten Features von Otter.ai

Erfassen Sie gesprochene Inhalte sofort mit der Live-Transkriptions-Engine von Otter.ai KI

Gewinnen Sie gleichzeitig Erkenntnisse aus mehreren Meetings. Durchsuchen Sie Protokolle mit KI-gestützten Abfragen, um Schlüssel-Muster und Diskussionen zu identifizieren.

Trainieren Sie Otter.KI darauf, fachspezifische Fachbegriffe, Abkürzungen und Unternehmensterminologie zu erkennen

Bitten Sie den KI-Chatbot von Otter um sofortige Zusammenfassungen, Entscheidungen oder Aktionselemente aus vergangenen Meetings

Einschränkungen von Otter.KI

Für die CRM-Integration sind mindestens 10 Plätze erforderlich, wodurch es für kleinere Teams weniger geeignet ist

Nimmt nur Audio auf; Videoaufzeichnung ist nur im Enterprise-Plan verfügbar

Unterstützt Echtzeit-Transkription vorwiegend in Englisch, mit eingeschränkter Unterstützung für andere Sprachen

Preise für Otter.KI

Free

Pro: 16,99 $/Monat

Geschäft: 30 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2 : 4,3/5 (290 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Was ich an Otter bevorzugt mag, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen verlaufen dadurch flüssiger, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen erhalten, da ich weiß, dass Otter Notizen macht und ein Audio-Transkript aufzeichnet.

Was ich an Otter bevorzugt mag, ist, dass ich mich voll und ganz auf meine Gesprächspartner konzentrieren kann, ohne ständig Notizen machen zu müssen. Die Unterhaltungen verlaufen dadurch flüssiger, ich kann mehr Fragen stellen und viel mehr Informationen erhalten, da ich weiß, dass Otter Notizen macht und ein Audio-Transkript aufzeichnet.

4. MeetGeek. KI (Am besten geeignet zum Extrahieren von Aktionselementen aus Meeting-Notizen)

via MeetGeek

MeetGeek. KI nimmt selbstständig an geplanten Meetings teil, erfasst Diskussionen mit hochpräziser Spracherkennung und erstellt strukturierte Zusammenfassungen. Es verfügt über eine Echtzeit-Erkennung von Aktionselementen und durchsuchbare Transkripte für den schnellen Abruf wichtiger Erkenntnisse.

Es kann Transkripte in über 30 Sprachen übersetzen und lässt sich in Plattformen wie Zoom, Microsoft Teams und Google Meet integrieren. Außerdem kann es Projektmanagern dabei helfen, Workflows zu automatisieren, indem es Meeting-Informationen in CRM- und Aufgabenmanagementsysteme integriert.

Die besten Features von MeetGeek.ai

Wandeln Sie Sprache in präzise, mit Zeitstempeln versehene Transkripte um, ohne auf „Aufnehmen“ zu drücken

Die KI-gestützte Verarbeitung gewährleistet eine hohe Transkriptionsqualität in über 30 unterstützten Sprachen

Springen Sie zu jedem beliebigen Teil der Diskussion, ohne manuell durch Video-Dateien scrollen zu müssen

Einschränkungen von MeetGeek. KI

Meeting-Aufzeichnungen und -protokolle können nicht als PDF exportiert werden, was die Flexibilität beim Format einschränkt

Da es keine Ordnerorganisation (Playlist) gibt, können Benutzer Meetings nicht kategorisieren oder gruppieren, was die Verwaltung von Inhalten erschwert

Preise für MeetGeek. KI

Free

Pro: 19 $/Monat

Geschäft: 39 $/Monat

Unternehmen: 59 $/Monat

Miro-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek. KI?

Ich finde es toll, dass ich mir keine Notizen machen, nichts aufschreiben und nicht einmal versuchen muss, herauszufinden, was ich verpasst habe, denn selbst wenn ich nicht beim Meeting anwesend bin, ist MeekGeek für mich dabei und fasst Alles bis ins kleinste Detail zusammen! Noch besser wird es, wenn man genau erkennen kann, an welcher Stelle in der Aufzeichnung ein bestimmtes Thema zu finden ist. Das ist sooo gut! So bleibt man organisiert und immer einen Schritt voraus!

Ich finde es toll, dass ich mir keine Notizen machen, nichts aufschreiben und nicht einmal versuchen muss, herauszufinden, was ich verpasst habe, denn selbst wenn ich nicht beim Meeting anwesend bin, ist MeekGeek für mich dabei und fasst Alles bis ins kleinste Detail zusammen! Noch besser wird es, wenn man genau erkennen kann, an welcher Stelle in der Aufzeichnung ein bestimmtes Thema zu finden ist. Das ist sooo gut! So bleibt man organisiert und immer einen Schritt voraus!

💡Profi-Tipp: Mit einigen KI-Tools können Sie das Erstellen von Notizen durch benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen steuern. Versuchen Sie, Erinnerungen für Fristen einzustellen, Entscheidungen zu markieren oder nach Zusammenfassungen nach Themen zu fragen, um gezieltere Erkenntnisse zu erhalten.

5. Avoma (Am besten geeignet für Sales Intelligence und Analyse der Unterhaltung)

via Avoma

Avoma steht für „A Very Organized Meeting Assistant“ und kann Ihre Verkaufsunterhaltungen effizient verarbeiten und analysieren. Es handelt sich um eine KI-gesteuerte Revenue-Intelligence-Plattform, die für Echtzeit-Prognosen und das Deal-Management entwickelt wurde. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen vergibt Avoma Deal-Health-Scores, überwacht Änderungen in der Pipeline und übernimmt die Automatisierung von CRM-Aktualisierungen.

Avoma führt zudem die Nachverfolgung von Vertriebsmethoden durch und prognostiziert Umsatzzahlen auf Basis von Daten aus Unterhaltungen. Mit seinem KI-gestützten Copiloten können Ihre Vertriebsteams Spekulationen vermeiden, Geschäftsrisiken mindern und die Prognosegenauigkeit ohne manuellen Eingriff verbessern.

Die besten Features von Avoma

Erkennen Sie Muster in Verkaufsgesprächen, E-Mails und Meetings, um den Status von Geschäften zu bewerten

Erfassen und protokollieren Sie jede Vertriebsinteraktion in Echtzeit

Aktualisiert CRM-Datensätze mit Meeting-Notizen, wichtigen Entscheidungen und Aktionspunkten und stellt so sicher, dass Teams mit den aktuellsten Daten arbeiten

Limitierungen von Avoma

Der Zugriff auf bestimmte Anrufausschnitte ist umständlich und erfordert eine manuelle Suche in Wiedergabelisten, da es keine direkte Option zum Herunterladen gibt

Der KI-Notizdienst tritt gelegentlich verspätet zu Meetings bei und identifiziert Sprecher möglicherweise falsch, was die Genauigkeit der Transkriptionen beeinträchtigt

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent: 29 $/Monat

Unterhaltung Intelligence: 69 $/Monat

Revenue Intelligence: 99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Es ist sehr einfach zu bedienen. Die Einstellungen für Zoom und andere Videokonferenzsysteme sind kinderleicht. Es zeichnet nicht nur die Unterhaltung auf, sondern fasst sie auch zusammen und ermöglicht es Ihnen, das Transkript zu lesen. Ich nutze es mindestens dreimal pro Woche. Es ist ein echter Lebensretter!

Es ist sehr einfach zu bedienen. Die Einstellung mit Zoom und anderen Videokonferenzsystemen ist kinderleicht. Es zeichnet nicht nur die Unterhaltung auf, sondern fasst sie auch zusammen und ermöglicht es Ihnen, das Transkript zu lesen. Ich nutze es mindestens dreimal pro Woche. Es ist ein echter Lebensretter!

6. tl;dv (Am besten geeignet für die Übersetzung von Notizen zu Meetings in mehrere Sprachen)

tl;dv ist ein KI-gestütztes Notiztool für Teams, die mehr als nur Transkripte benötigen. Es zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und extrahiert wichtige Erkenntnisse, wobei es sich nahtlos in CRMs, Ticketingsysteme und über 5.000 Tools integrieren lässt.

tl;dv unterstützt die Aufzeichnung von Meetings in Google Meet, Zoom und Microsoft Teams. Außerdem aktualisiert es automatisch CRM-Felder und übermittelt Aktionspunkte an Tools wie Jira und Slack. tl;dv ist ideal für Vertriebsteams in KMU und unterstützt zudem Produkt-, Entwicklungs- und Customer-Success-Teams mit mehrsprachigem Support, Sicherheitsfunktionen und Coaching-Tools.

tl;dv – die besten Features

Erkennen Sie Sprecher automatisch, fassen Sie Diskussionen zusammen und kategorisieren Sie Erkenntnisse für einen schnellen Überblick

Durch die Synchronisierung von Anrufdaten mit CRM-Feldern wie Salesforce und HubSpot entfällt die manuelle Dateneingabe, und Ihre Datensätze bleiben stets auf dem neuesten Stand

Markieren Sie wichtige Momente in Meetings mit Zeitstempeln und kennzeichnen Sie Teammitglieder, um diese sofort per E-Mail mit direkten Wiedergabelinks zu benachrichtigen

Fassen Sie Erkenntnisse aus mehreren Meetings gleichzeitig zusammen – mit geplanten Berichten, die direkt in Ihren Posteingang geliefert werden

tl;dv Limit

Die mobile App ist weniger intuitiv als die Version für den Desktop, was die Nutzung unterwegs erschwert

Eine Echtzeit-Transkription ist nicht verfügbar, was den sofortigen Zugriff auf Meeting-Inhalte einschränkt

tl;dv Preise

Free

Pro: 29 $/Monat

Geschäft: 98 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 330 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

Was sagen echte Benutzer über tl;dv?

tl;dv ist das beste tool, das ich je zum Aufzeichnen von französischen Unterhaltungen verwendet habe. Es überzeugt selbst bei schnellem Sprechtempo und schlechter Tonqualität, indem es die Unterhaltung präzise erfasst. Es eignet sich hervorragend, um wichtige Punkte anhand von Zusammenfassungen mit Zeitstempeln nachzuverfolgen, bietet anpassbare Vorlagen zum Freigeben relevanter Erkenntnisse und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit hilfreichen Tutorials. Außerdem sorgt die Option, Aufzeichnungen nach Projekten zu organisieren, für einen reibungslosen Ablauf.

tl;dv ist das beste tool, das ich je zum Aufzeichnen von französischen Unterhaltungen verwendet habe. Es überzeugt selbst bei schnellem Sprechtempo und schlechter Tonqualität, indem es die Unterhaltung präzise erfasst. Es eignet sich hervorragend, um wichtige Punkte anhand von Zusammenfassungen mit Zeitstempeln nachzuverfolgen, bietet anpassbare Vorlagen zum Freigeben relevanter Erkenntnisse und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit hilfreichen Tutorials. Außerdem sorgt die Option, Aufzeichnungen nach Projekten zu organisieren, für einen reibungslosen Ablauf.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8 oder mehr Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Das bedeutet, dass in Ihrem Unternehmen insgesamt eine enorme Menge an Zeit für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notetaker von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Zusammenfassungen der Meetings um bis zu 30 % zu steigern – während ClickUp Brain bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und der Optimierung von Workflows hilft – und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

7. Wudpecker (Am besten geeignet für unbegrenzte Unterstützung bei Meetings in Echtzeit)

Wudpecker ist ein KI-Meeting-Assistent, der mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung und GPT-3-Technologie Erkenntnisse aus Meetings und Aktionselemente extrahiert sowie Folge-E-Mails entwirft.

Ein herausragendes Feature ist das KI-gestützte Abfragesystem, mit dem Sie mitten in einem Meeting Fragen stellen und kontextbezogene Antworten in Echtzeit erhalten können. Hinzu kommt die plattformübergreifende Aufzeichnungsfunktion von Wudpecker, die sowohl für virtuelle als auch für persönliche Meetings funktioniert, ohne auf Bots angewiesen zu sein.

Die besten Features von Wudpecker

Gewinnen Sie wichtige Erkenntnisse, Aktionselemente und Entscheidungen aus Meetings, ohne diese manuell durchsehen zu müssen

Stellen Sie während Meetings Fragen in Echtzeit und erhalten Sie sofort kontextbezogene Antworten

Zeichnen Sie unbegrenzt viele Meetings ohne Speicher- oder Zeitbeschränkungen geräteübergreifend auf

Integrieren Sie die Tools in Slack, Notion, HubSpot und mehr, um Notizen dort zu speichern, wo Sie sie brauchen

Einschränkungen von Wudpecker

Transkripte enthalten oft Tippfehler, falsche Zuordnungen und Fehler, sodass sie vor dem Freigeben manuell überprüft werden müssen

Es gibt keine Möglichkeit, den Notizführer von bestimmten wiederkehrenden Meetings auszuschließen, sodass jedes Mal ein manueller Eingriff erforderlich ist

Preise für Wudpecker

Free

Plus: 19 $/Monat

Pro: 32 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wudpecker

Nicht genügend Bewertungen

8. Chorus.KI (Am besten geeignet für die Analyse von Kundeninteraktionen)

via Zoom Marketplace

Chorus.ai von ZoomInfo ist eine Plattform für Konversationsintelligenz, die Unternehmen dabei hilft, ihre Vertriebsleistung durch die Analyse von Kundeninteraktionen zu verbessern. Sie zeichnet Unterhaltungen in Echtzeit auf, transkribiert sie und wertet sie aus. Das Ergebnis? Ein Anstieg der Pipeline und des Umsatzes.

Die Plattform nimmt an Online-Meetings teil, auch an ungeplanten, und zeichnet sowohl Audio als auch Bildschirmfreigaben auf. Sie nutzt KI, um wichtige Diskussionspunkte wie Preisgestaltung oder Einwände zu identifizieren, und lässt sich nahtlos in Tools wie Salesforce und Zoom integrieren, um Vertriebsteams umsetzbare Erkenntnisse zu liefern.

Die besten Features von Chorus.ai

Greifen Sie unmittelbar nach Meetings auf präzise Gesprächsprotokolle zu, sodass Sie CRMs ganz einfach aktualisieren oder Folge-E-Mails versenden können

Heben Sie Risiken, Chancen und wichtige Themen wie nächste Schritte oder Einwände während Unterhaltungen hervor

Verfolgen Sie Kundeninteraktionen, positives Feedback und Formulierungen, die das Engagement fördern, damit Teams Geschäfte schneller abschließen und Maßnahmen auf die Vertriebsziele abstimmen können

Einschränkungen von Chorus.ai

Es kann mehrere Stunden oder Tage dauern, bis die Aufzeichnung hochgeladen ist.

In Zusammenfassungen von Meetings können wichtige Details fehlen

Preise für Chorus.ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Chorus.ai

G2: 4,5/5 (über 2.960 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chorus.ai?

Mit Chorus kann ich Ausschnitte aus wichtigen Abschnitten von Meetings von Clients erstellen und direkt an meine Clients senden. Das Tool war mir auch eine enorme Hilfe dabei, die Details der Meetings in ein übersichtliches Format zu bringen, und hat sich bei der Notizerstellung als unschätzbar erwiesen.

Mit Chorus kann ich Ausschnitte aus wichtigen Abschnitten von Meetings mit Clients erstellen und direkt an meine Clients senden. Das Tool war mir auch eine enorme Hilfe dabei, die Details der Meetings in ein übersichtliches Format zu bringen, und hat sich bei der Notizerstellung als unschätzbar erwiesen.

9. Krisp (Am besten geeignet für KI-Rauschunterdrückung mit Live-Transkription)

via Krisp

Wenn Hintergrundgeräusche während Meetings Ihr größtes Problem sind, ist Krisp die Lösung. Krisp ist ein KI-gestützter Besprechungsassistent, der entwickelt wurde, um die Audioqualität zu verbessern und die Automatisierung des Notierens zu ermöglichen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Transkriptionstools bietet es KI-gestützte Geräuschunterdrückung in Echtzeit, Akzentlokalisierung und Live-KI-Dolmetschen.

Mit Krisp’s bot-freien KI-Notizen können Benutzer Zusammenfassungen und Aktionspunkte erstellen, ohne einen zusätzlichen Teilnehmer zu ihren Anrufen hinzuzufügen.

Die besten Features von Krisp

Entfernen Sie Hintergrundgeräusche wie Tastaturklicks oder Café-Gespräche in Echtzeit und sorgen Sie so für kristallklaren Klang

Übersetzen Sie gesprochene Unterhaltungen unterwegs in über 20 Sprachen und machen Sie menschliche Dolmetscher überflüssig

Wandeln Sie Akzente in sechs KI-generierte Stimmen um und verbessern Sie so die Kommunikation in globalen Teams und den Kundenkontakt

Nutzen Sie Transkriptionen in Echtzeit mit automatischer Schwärzung personenbezogener Daten – mit hoher Sicherheit und Kompatibilität mit UCaaS- und CCaaS-Plattformen

Limitierungen von Krisp

Einzelne Benutzer empfanden das Feature zur Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen als nicht kompatibel mit Bluetooth-Geräten und anderen Kopfhörern

Computer mit weniger leistungsstarken Prozessoren haben über Systemverlangsamungen geklagt

Preise für Krisp

Free

Pro: 8 $/Monat

Geschäft: 15 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Krisp

G2: 4,7/5 (560 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Krisp?

Ich finde es toll, dass es sich so einfach in jede Videokonferenzplattform integrieren lässt. Es ist benutzerfreundlich und bietet zudem einen hervorragenden Kundensupport. Ich würde diese Software wirklich für den täglichen Einsatz am Arbeitsplatz empfehlen. Sie könnte Ihr System jedoch etwas verlangsamen, wenn Sie keinen leistungsstarken Prozessor haben.

Ich finde es toll, dass es sich so einfach in jede Videokonferenzplattform integrieren lässt. Es ist benutzerfreundlich und bietet zudem einen hervorragenden Kundensupport. Ich würde diese Software wirklich für den täglichen Einsatz am Arbeitsplatz empfehlen. Sie könnte Ihr System jedoch etwas verlangsamen, wenn Sie keinen leistungsstarken Prozessor haben.

🙂 Wissenswertes: Die NASA führt die Liste der Kunden von Krisp an, zusammen mit anderen großen Namen wie Sony und Atlassian.

10. Fireflies.ai (Am besten geeignet für sichere Transkriptionen von Meetings)

via Fireflies

Fireflies.ai ist ein beliebter KI-gestützter Meeting-Assistent, mit dem Sie Unterhaltungen hochpräzise transkribieren, zusammenfassen und analysieren können. Er erfasst Meetings auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und MS Teams und wandelt Unterhaltungen in eine strukturierte, durchsuchbare Wissensdatenbank um.

Und was noch? Sie erhalten einen ChatGPT-gestützten Assistenten, der auf Abruf Folge-E-Mails, Aufgaben und Zusammenfassungen erstellt und so die Produktivität nach Meetings steigert. Fireflies erfüllt zudem Unternehmenssicherheitsstandards mit End-to-End-Verschlüsselung, SOC 2 Typ 2-Zertifizierung und HIPAA/DSGVO-Konformität und gewährleistet so einen sicheren Umgang mit Daten. Darüber hinaus können Sie dank Integrationen mit über 50 Business-Apps Meeting-Workflows ohne manuellen Aufwand automatisieren.

Die besten Features von Fireflies.ai

Finden Sie bestimmte Momente in Meetings mit einer Suchfunktion, die Transkripte und Audioaufnahmen in Ihrer gesamten Bibliothek durchsucht

Fügen Sie dem Wörterbuch der KI branchenspezifische Begriffe hinzu, um genauere Transkriptionen und Zusammenfassungen zu erhalten

Leiten Sie Notizen zu Meetings, Aktionselemente und Zusammenfassungen direkt an CRMs wie Salesforce weiter und reduzieren Sie so die manuelle Dateneingabe

Transkribieren Sie Meetings in über 100 Sprachen mit einer Transkriptionsgenauigkeit von über 95 %

Einschränkungen von Fireflies.KI

Einige Benutzer berichten, dass es an detaillierten KI-Einblicken über mehrere Meetings hinweg mangelt, was eine umfassende Analyse erschwert

Der Free-Plan bietet nur eingeschränkte Features, keine Videoaufzeichnung und keinen Speicher, und manche Benutzer empfinden es als störend, dass die Bots an Meetings teilnehmen

Preise für Fireflies.KI

Free

Pro: 18 $/Monat

Geschäft: 29 $/Monat

Unternehmen: 39 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Fireflies.KI

G2: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fireflies.KI?

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Freiheit gibt, bei den Meetings, die es aufzeichnet und transkribiert, aktiv zuzuhören und mitzuwirken. Ich bin nicht mehr an Stift und Notizbuch gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Die Implementierung und Integration in unsere Meetings verlief reibungslos, und jeder in unserem Büro nutzt es mittlerweile mehrmals pro Woche.

Ich finde es toll, dass Fireflies mir die Freiheit gibt, bei den Meetings, die es aufzeichnet und transkribiert, aktiv zuzuhören und mitzuwirken. Ich bin nicht mehr an Stift und Notizbuch gebunden. Mir gefällt auch, dass ich, wenn ich ein Meeting verpasse, die Zusammenfassung und das Transkript lesen kann, um zu erfahren, was wirklich passiert ist. Die Implementierung und Integration in unsere Meetings verlief reibungslos, und jeder in unserem Büro nutzt es mittlerweile mehrmals pro Woche.

💡Profi-Tipp: Richten Sie in Ihrem KI-Notizprogramm benutzerdefinierte Schlüsselwörter und Auslöser ein, um wichtige Punkte zu markieren. Wenn Sie beispielsweise häufig die Nachverfolgung von Terminen durchführen, konfigurieren Sie die KI so, dass sie Ausdrücke wie „fällig bis“, „Termin“ oder „Datum der Übermittlung“ hervorhebt.

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Meetings mit dem KI-Notiz-Tool von ClickUp

Es ist schwierig, Notizen zu machen und gleichzeitig bei der Sache zu bleiben, und das Übersehen wichtiger Details kann Sie ausbremsen. Wenn Ihnen Avoma nicht zusagt, gibt es zahlreiche Alternativen. Wenn Sie jedoch nach einem All-in-One-Tool für KI-gestützte Besprechungsaufzeichnungen, Aufgabenverwaltung und Teamzusammenarbeit suchen, probieren Sie ClickUp aus.

Der KI-Notizdienst von ClickUp nimmt automatisch an Ihren Meetings teil, hört zu und erfasst wichtige Punkte – damit Sie das nicht tun müssen. Sie müssen sich nicht mehr durch unübersichtliche Notizen wühlen oder den Überblick über zu erledigende Elemente verlieren. Stattdessen erhalten Sie klare, strukturierte Zusammenfassungen, mit denen Sie immer den Überblick behalten.

Mit ClickUp können Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren, während die KI die schwere Arbeit übernimmt. Melden Sie sich bei ClickUp an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie in Meetings Notizen machen.