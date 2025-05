die 10 besten Alternativen zu AppFlowy für Open-Source-Projektmanagement

AppFlowy gehört zu den beliebten Alternativen zu Notion. Mit Features wie KI, Projekten, Aufgaben, Vorlagen und Websites bietet es fast die gleiche Erfahrung eines kollaborativen Workspace wie das letztere.

Der einzige Unterschied? AppFlowy ist Open Source. Im Gegensatz zu Notion verfügt es über Selbsthosting-Funktionen, mit denen Benutzer ihre Daten kontrollieren können.

Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Ohne integrierte Synchronisierung in der Cloud wird die Einrichtung von AppFlowy und die Zusammenarbeit daran schwierig. Darüber hinaus fehlen dem tool wesentliche Software-Integrationen und es bietet keine reibungslose mobile Erfahrung.

Wenn Sie also nach tools suchen, die wirklich ein kollaboratives Projektmanagement ermöglichen, sollten Sie sich diese 10 Alternativen zu AppFlowy ansehen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Liste der 10 besten AppFlowy-Alternativen, die Sie in Betracht ziehen sollten: ClickUp: Am besten für KI-gestütztes kollaboratives Projektmanagement geeignet

Notion : Am besten geeignet für das Projektmanagement und das Verwalten von Notizen in einem anpassbaren Workspace

Obsidian : Am besten geeignet für die Organisation von Projekten mit tief verknüpften, lokal gespeicherten Notizen

Trello : Am besten für visuelles Projektmanagement und einfache Organisation von Aufgaben geeignet

Airtable : Am besten für die Nachverfolgung von Projekten mit datenbankähnlicher Organisation und Feldern für Notizen geeignet

Monday.com : Am besten geeignet für die Verwaltung komplexer Projekte mit Zusammenarbeit im Team und Dokumentation

Asana : Am besten für das Projektmanagement mit strukturierten Aufgaben und detaillierten Notizen geeignet

todoist*: Am besten geeignet für die Verwaltung einfacher Aufgaben und das Erstellen von Notizen

Coda : Am besten geeignet, um Projektmanagement, Notizen und Datenbanken in interaktiven Dokumenten zu kombinieren

Taskade: Am besten für die gemeinsame Planung von Projekten mit integrierten Notizen und Nachverfolgung von Aufgaben geeignet

AppFlowy Limits

AppFlowy vermarktet sich selbst als Alternative zu Notion. In Bezug auf die Funktionen handelt es sich um ein Tool für das Projektmanagement, das auch als App für Notizen verwendet werden kann.

Obwohl es seine Vorteile hat, gibt es einige wichtige Aspekte, in denen es zu kurz greift:

Komplexes Setup: Für Benutzer ohne technisches Fachwissen kann die Einrichtung von AppFlowy schwierig sein. Da es sich um ein Open-Source-Tool für das Projektmanagement handelt, muss man seinen eigenen Server erstellen, was die Konfiguration komplexer Abhängigkeiten beinhaltet

Keine integrierte Synchronisierung mit der Cloud: Da es sich um eine selbsthostende Plattform handelt, werden alle Daten – ob Dateien oder Notizen – lokal auf einem Server gespeichert. Dies ist zwar gut für die Sicherheit, da es verhindert, dass Benutzer die Kontrolle über ihre Daten verlieren, erschwert aber die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern des Teams

Limitierte Features für die Zusammenarbeit: AppFlowy bietet zwar Features für die Zusammenarbeit, diese sind jedoch nicht so fortschrittlich und intuitiv wie die der Konkurrenz. Außerdem klagen viele Benutzer über Verzögerungen bei der Zusammenarbeit in Echtzeit

AppFlowy-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersicht über alle in diesem Blogbeitrag erwähnten Alternativen zu AppFlowy. Sehen Sie sich die herausragenden Features und die Eignung auf einen Blick an:

AppFlowy-Alternativen Herausragendes Feature Am besten für ClickUp Bietet eine All-in-One-Suite für Produktivität mit hochgradig anpassbaren Ansichten für Aufgaben, Dokumente, Ziele und Zeiterfassung Teams, Unternehmen, auf Produktivität ausgerichtete Geschäfte Notion Bietet einen modularen Workspace, in dem Benutzer Datenbanken, Wikis und Memos erstellen, benutzerdefiniert anpassen und miteinander verbinden können Start-ups, kleine Geschäfte, Teams an entfernten Standorten Obsidian Bietet ein auf lokale Informationen ausgerichtetes, auf Abschlägen basierendes Wissensmanagementsystem mit fortschrittlicher Rückverlinkung und Grafikvisualisierung Forscher, Autoren, Wissensarbeiter Trello Features: intuitives Kanban-Board-System zur einfachen Nachverfolgung von Aufgaben Kleine Teams, Freiberufler, Start-ups Airtable Kombiniert die Leistungsfähigkeit von Tabellenkalkulationen mit den Funktionen von Datenbanken Geschäfte, Unternehmen, datenintensive Teams monday.com Bietet ein umfassendes System zur Automatisierung von Prozessen mit anpassbaren Dashboards, Integrationen und Vorlagen Unternehmen, große Teams, Projektmanager Asana Ermöglicht strukturiertes Arbeitsmanagement mit Hierarchien für Aufgaben, Workload-Ausgleich und detaillierter Berichterstellung Teams, Start-ups, wachsende Geschäfte Todoist Features: minimalistischer, ablenkungsfreier Aufgabenmanager mit Eingabe in natürlicher Sprache und Nachverfolgung der Produktivität Einzelpersonen Coda Kombiniert interaktive Dokumente, Automatisierung ohne Code und relationale Datenbanken Remote-Teams, Start-ups, Teams mit unterschiedlichen Funktionen Taskade Integriert KI-gestütztes Brainstorming, Mindmaps und Teamzusammenarbeit in einem einheitlichen Workspace Freiberufler, Telearbeiter, kleine Teams

Die 10 besten Alternativen zu AppFlowy

Hier sind die 10 besten Alternativen zu AppFlowy, falls Open Source für Sie nicht in Frage kommt:

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes kollaboratives Projektmanagement geeignet)

Die meisten tools versprechen zu viel und halten zu wenig, wenn es um kollaboratives Projektmanagement geht. Aber nicht so ClickUp, die App für alles bei der Arbeit.

Testen Sie ClickUp kostenlos Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie den Fortschritt – alles an einem Ort mit der ClickUp-Plattform für Projektmanagement

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und verfolgen Sie den Fortschritt, um Projekte voranzutreiben – alles an einem Ort mit der Projektmanagement-Lösung von ClickUp. Sie ist umfassend darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit problemlos zu gestalten. Von Aufgaben bis hin zu Dokumenten können Sie mit Ihrem Team fast überall auf der Plattform zusammenarbeiten, um ein Projekt reibungslos abzuschließen.

Das Beste daran? Alle Features von ClickUp werden durch integrierte KI-Funktionen beschleunigt. Sie sind also nicht nur hilfreich, sondern auch wirkungsvoll!

Lassen Sie uns nun jedes der Features im Detail besprechen:

KI-gestütztes Projektmanagement

Die Features von ClickUp für das Projektmanagement sind umfangreich.

Mit ClickUp Aufgaben können Sie aus Ihren E-Mails, Chats und Dokumenten mit nur einem Klick Elemente erstellen. Sie können auch die Kategorie definieren, Prioritäten festlegen, wichtige Abhängigkeiten hervorheben und sie Mitgliedern Ihres Teams zuweisen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Mit mehr als 15 Ansichten in ClickUp und ClickUp Dashboards können Sie den Fortschritt jeder Aufgabe in Echtzeit verfolgen. Wählen Sie aus Listen (für eine Vogelperspektive auf alle Aufgaben), Kanban-Boards (zur Verfolgung von Aufgabenphasen), Gantt-Diagrammen (für Zeitleisten und Abhängigkeiten) und mehr. Umfassende Kennzahlen aus Dashboards helfen dabei, Projektentscheidungen zu vereinfachen, Workloads zu verwalten, voraussichtliche Ankunftszeiten zu schätzen und Kosten zu verfolgen.

Aber was ist eines der leistungsstärksten Features überhaupt? ClickUp Brain, die integrierte KI von ClickUp!

Erstellen Sie Projektdokumentationen wie Projektbeschreibungen mit ClickUp Brain

Verwenden Sie Brain als:

Ein KI-basierter Writer, der mit einfachen Eingabeaufforderungen eine vollständige Dokumentation des Projekts erstellt

Ein KI-Projektmanagement, das auf Befehl automatische Standup-Berichte erstellt und die Aktivitäten der Aufgaben zusammenfasst

Ein KI-Wissensmanager, der Informationen sofort aus Ihrem ClickUp-Workspace abruft

Mit ClickUp Brain können Sie Informationen aus ClickUp und verbundenen Apps sofort abrufen

Nahtlose Zusammenarbeit

Wenn Ihre Tools für Projektmanagement und Chatten getrennt sind, kann die Kommunikation im Team schnell aus dem Ruder laufen. Aber dank ClickUp Chat müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Es ist in ClickUp integriert, sodass Sie nie die Plattform wechseln müssen, um Ihren Kollegen eine Direktnachricht zu senden oder ein kurzes Update in einem freigegebenen Projektkanal zu posten.

Treten Sie über ClickUp Chat mit allen Mitgliedern Ihres Teams in Ihrem Tool für das Projektmanagement in Kontakt

Mit ClickUp Chat bleiben Ihr Kontext und Ihre Unterhaltungen in Verbindung. Chatten Sie, um:

Verknüpfen Sie Unterhaltungen mit relevanten Aufgaben und Dokumenten

Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese Mitgliedern Ihres Teams direkt aus Nachrichten zu

Nehmen Sie an Audio- und Videoanrufen in Echtzeit (SyncUps) teil und geben Sie Ihren Bildschirm frei

Effiziente Funktionen zum Erstellen von Notizen

Notizen sind ein zentraler Bestandteil des Projektmanagements. Sie helfen dabei, Projekte in umsetzbare Aufgaben zu unterteilen und deren Fortschritt zu verfolgen. Daher verfügt ClickUp auch über ein integriertes Tool zum Erstellen von Notizen!

Verwenden Sie ClickUp Notepad, um Notizen zu machen, Listen mit zu erledigenden Aufgaben zu erstellen und alles dazwischen

Mit ClickUp Notepad können Sie Ihre Notizen, Memos, Brain-Dumps, Listen mit zu erledigenden Aufgaben, Pläne usw. an einem Ort organisieren. Sie können eine Notiz auch in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Priorität und zugewiesenem Mitarbeiter umwandeln.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, Notizen zu Meetings manuell zu machen? Lernen Sie den ClickUp AI Notetaker kennen. Er zeichnet Ihre Meetings auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, sodass Sie sich auf die Unterhaltung konzentrieren können. Er erstellt sogar Elemente für eine schnelle Ausführung und Nachverfolgung!

Automatisierungen

Erstellen Sie Automatisierungen ohne Code, um arbeitsintensive Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen zu reduzieren

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie auf über 100 anpassbare Auslöser zugreifen, um sich wiederholende Aufgaben zu optimieren, z. B. den Mitarbeiter für eine Aufgabe zu ändern, wenn sich der Status der Aufgabe ändert, oder eine Benachrichtigung über eine Aktualisierung auszulösen, wenn eine Aufgabe dringend wird.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Automatisierungen für Workflows erstellen:

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Dokumente und arbeiten Sie nahtlos und effektiv mit ClickUp Docs zusammen

Brainstormen Sie Ideen und setzen Sie diese mit ClickUp Whiteboards in umsetzbare Aufgaben um

Verwenden Sie ClickUp Goals zur mühelosen Nachverfolgung der Ziele Ihres Teams und zur Messung des Fortschritts

Standardisieren Sie Prozesse mit ClickUp-Vorlagen, um die Effizienz bei allen Aufgaben zu gewährleisten

Suchen Sie mit ClickUp Connected Search sofort nach jeder Aufgabe, jedem Dokument oder Kommentar

Integrieren Sie nahtlos in Slack, Google Drive und Zoom, um die Teamarbeit zu optimieren

Profitieren Sie von plattformübergreifender Kompatibilität mit dedizierten Desktop- und mobilen Apps

Limits von ClickUp

Neue Benutzer sind oft von dem tool überwältigt, da es einen großen Bereich an Features bietet

ClickUp-Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über ClickUp?

ClickUp hat an einem Ort viel zu bieten, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit einfach nachverfolgen und Berichte erstellen und auf der Grundlage der täglichen Fortschrittsbesprechungen war die Zukunftsplanung einfach.

2. Notion (am besten für die Verwaltung von Projekten und Notizen in einem anpassbaren Workspace geeignet)

via Notion

Notion stand Pate bei der Erstellung von AppFlowy. Es handelt sich um eine Plattform für die Zusammenarbeit in Echtzeit, mit der Sie gemeinsam mit Ihrem Team an Wikis, Dokumenten und Projekten arbeiten können.

Auf der Plattform können Sie Informationen organisieren, Aufgaben, Listen mit zu erledigenden Aufgaben und Visualisierungen der Arbeit erstellen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Notion bietet auch Integrationen von Drittanbietern, über 100 Blöcke und Automatisierungen zur Optimierung Ihres Workflows. Die integrierte KI-Integration ist ein weiteres professionelles Feature, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert und Ihnen Zeit spart.

die besten Features von Notion*

Greifen Sie auf Datenbanken, Kanban-Boards, Kalender und Tabellen für verschiedene Prozesse zu

Vereinfachen Sie das Einbetten von Rich Media (Bilder, Videos usw.) in Seiten

Leistungsstarke Features für Suche und Tags für eine einfache Navigation

Limits von Notion

Fehlende Selbsthosting-Funktion, was die Wahrscheinlichkeit einer Anbieterabhängigkeit erhöht

Aufgrund der umfangreichen benutzerdefinierten Anpassungsoptionen kann es für neue Benutzer eine Herausforderung darstellen

Notion-Preise

Free

Plus: 10 $/Monat pro Platz

Business: 15 $/Monat pro Platz

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen von Notion*

G2: 4,7/5 (5.900+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (2.400+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Notion ist super einfach zu bedienen! Ich liebe es, wie flexibel es ist, um alles zu organisieren, egal ob es sich um Aufgaben, Notizen oder Projekte handelt. Es eignet sich sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für die Zusammenarbeit im Team.

3. Obsidian (am besten für die Organisation von Projekten mit tief verknüpften, lokalen Notizen)

via Obsidian

Wenn Sie eine spezielle App zum Notieren von Notizen suchen, um Ihre Projektbeschreibungen zu zentralisieren, sollte Obsidian Sie interessieren. Mit dieser App können Sie tief verknüpfte, auf Abschlägen basierende Notizen erstellen, die die Erstellung detaillierter Projektdokumentationen vereinfachen.

Obsidian bietet außerdem umfangreiche Features für die Bearbeitung und Zusammenarbeit. Sie können mit Ihrem Team an freigegebenen Dateien zusammenarbeiten, um Ideen zu sammeln und Bearbeitungen vorzuschlagen.

Da nicht-proprietäre Dateien verwendet werden, wird jedes Ihrer Memos als Nur-Text-Markdown-Datei auf Ihrem lokalen Gerät gespeichert und ist nicht an eine Datenbank oder ein Cloud-System gebunden. Sie können es auf Windows-, Linux- und Mac-Desktops herunterladen.

Die besten Features von Obsidian

Nutzen Sie lokalen Speicher für mehr Datenschutz und Kontrolle über Informationen

Einfache Zusammenarbeit durch Plugins wie Obsidian Publish für freigegebene Datensätze

Nutzen Sie die leistungsstarke Suchfunktion für eine einfache Informationsbeschaffung

Integrieren Sie Plattformen wie GitHub, Google Drive und Zotero für eine verbesserte Recherche

Limits von Obsidian

In erster Linie auf Notizen ausgerichtet; es fehlen robuste Features für das Projektmanagement

Für die Einrichtung erweiterter Features und Zusammenarbeit sind technische Kenntnisse erforderlich

Obsidian-Preise

Synchronisierung: 5 $/Benutzer pro Monat

Veröffentlichen: 10 $/Website pro Monat

Catalyst: 25 $ (einmalige Zahlung)

Kommerziell: 50 $/Benutzer pro Jahr

Obsidian-Bewertungen und -Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 8/5 (30+ Bewertungen)

4. Trello (am besten für visuelles Projektmanagement und einfache Organisation von Aufgaben geeignet)

via Trello

Trello ist ein cloudbasiertes tool für das Aufgabenmanagement mit grundlegenden Features für die Zusammenarbeit. Es hilft Ihnen, Aufgaben in Form von Listen, Boards und Karten zu visualisieren. Sie können auch ihre Fristen festlegen, ihre Prioritäten definieren und sie den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen.

Dank der Automatisierung ohne Code können Sie mit Trello wiederkehrende Aufgaben in Ihrem Workflow ganz einfach automatisieren. Darüber hinaus können Sie mit den vorgefertigten Vorlagen für Notizen eine solide Grundlage für Ihre Projekte schaffen.

Die besten Features von Trello

Verwenden Sie Checklisten, Fälligkeitsdaten und Prioritäten für die Nachverfolgung von Aufgaben

Verwalten Sie Aufgaben unterwegs mit einer benutzerfreundlichen mobilen App

Planen, terminieren und passen Sie Aufgaben mit Drag-and-Drop-Funktionen an

Trello-Limits

Limitierte Features für Notizen bei komplexen Projekten

Nicht ideal für die Verwaltung großer Teams oder hochkomplexer Workflows

Trello-Preise

Free

*standard: 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

*enterprise: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Trello-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (13.600+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (23.300+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Trello?

Ich fand es toll, dass es so einfach zu bedienen ist, so einfach, dass meine technisch nicht versierten Mitarbeiter es bedienen konnten und ich nicht hinter ihnen herlaufen musste, um Fehler zu beheben.

5. Airtable (am besten für die Nachverfolgung von Projekten mit datenbankähnlicher Organisation und Feldern für Notizen geeignet)

via Airtable

Airtable ist zwar kein herkömmliches Tool für das Projektmanagement, aber eine leistungsstarke Alternative mit wenig Code, die die Flexibilität von Tabellenkalkulationen mit Funktionen auf Datenbankebene kombiniert. Im Gegensatz zu starrer, strukturierter PM-Software können Sie mit Airtable Workflows benutzerdefiniert an Ihre genauen Anforderungen anpassen – egal, ob Sie Fortschritte verfolgen, sich wiederholende Aufgaben automatisieren oder Prozesse in Teams standardisieren möchten.

Airtable bietet auch umsetzbare Einblicke in die Leistung des Teams und den Status von Projekten, sodass Sie bessere, datengestützte Entscheidungen treffen können. Trotz allem ist das Beste an der App die Benutzeroberfläche, die sehr übersichtlich und gut strukturiert ist.

Die besten Features von Airtable

Nutzen Sie leistungsstarke Filter-, Sortier- und Suchfunktionen für große Datensätze

Einfache Nachverfolgung der Beziehungen zwischen Projekten und Elementen durch bidirektionale Datenverknüpfung

Integrieren Sie Tools wie Google Kalender, Slack und Zapier, um eine benutzerdefinierte Automatisierung von Workflows zu erstellen

Limits von Airtable

Steile Lernkurve, insbesondere für Benutzer, die mit Datenbanken nicht vertraut sind

Nicht so intuitiv für diejenigen, die nach einem einfachen Aufgabenmanager oder einer To-do-Liste suchen

Airtable-Preise

Free

Team: 20 $/Monat pro Platz

Business: 45 $/Monat pro Platz

enterprise-Maßstab:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Airtable

G2: 4,6/5 (über 2.700 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (2.100+ Bewertungen)

6. Monday. com (am besten für das Management komplexer Projekte mit Zusammenarbeit im Team und Dokumentation geeignet)

Wenn Sie die Flexibilität von AppFlowy ohne den Aufwand für die Selbst-Hosting und die Wartung Ihres eigenen Systems nutzen möchten, bietet Monday.com eine strukturierte, skalierbare und benutzerfreundlichere Alternative.

Dieses Tool für das Arbeitsmanagement verfügt über eine hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche. Sie können Workflows personalisieren, die für Sie ideale Ansicht für Ihre Projekte auswählen und sogar das Aussehen Ihres Dashboards ändern. Darüber hinaus automatisiert die Integration von KI sich wiederholende Aufgaben, sodass Sie weniger Zeit mit der Verwaltung von Routineprojekten verbringen.

die besten Features von Monday.com*

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit im Team durch gemeinsame Workspaces, Kommentare zu Aufgaben und das Freigeben von Dokumenten

Verfolgen Sie den Fortschritt von Aufgaben in verschiedenen Ansichten für Projekte (Kanban, Gantt, Kalender), um den Anforderungen Ihres Teams gerecht zu werden

Halten Sie alle auf dem Laufenden mit integrierter Kommunikation im Team, Genehmigungen und Dateien freigeben

Limits von Monday.com

Es fehlt die native Integration mit bestimmten Nischen-tools und -plattformen

Für neue Benutzer, die komplexe Aufgaben verwalten, kann dies überwältigend sein

Monday.com-Preise

Free (bis zu 2 Benutzer)

Basic: 12 $/Monat pro Platz

*standard: 14 $/Monat pro Platz

Pro: 24 $/Monat pro Platz

enterprise:* Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Monday.com

G2: 4, 7/5 (12.800+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (5.400+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday.com?

Ich liebe es, Projekte in kleine Aufgaben aufteilen zu können und mit Kollegen zusammenzuarbeiten.

7. Asana (am besten für das Management von Projekten mit strukturierten Aufgaben und detaillierten Notizen geeignet)

via Asana

Als nächstes auf der Liste der AppFlowy-Alternativen steht Asana, eine Kernsoftware für das Projektmanagement, die sich für Teams eignet, die an komplexen Projekten arbeiten. Sie bietet vorgefertigte Workflows, Abhängigkeiten von Aufgaben, Meilensteine und die Verteilung von Workloads in einem einheitlichen tool, um Projekte auf Kurs zu halten.

Sie können aus einer Liste von Projekten auswählen, Teammitgliedern Aufgaben zuweisen und automatische Updates zum Fortschritt erhalten. Darüber hinaus können Sie mit den grundlegenden Zeiterfassungsfunktionen die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit schätzen und die Kapazität und den Workload für die Zukunft besser planen.

die besten Features von Asana*

Organisieren Sie Projekte einfach in Abschnitten. Verwenden Sie Tags und benutzerdefinierte Felder für eine verbesserte Nachverfolgung

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit im Team durch Kommentare zu Aufgaben, Anhängen von Dateien und Benachrichtigungen in Echtzeit

Sparen Sie Zeit mit regelbasierter Automatisierung, erstellen Sie detaillierte Berichte und verfolgen Sie den Fortschritt ohne manuelle Aktualisierungen

Asana-Limits

Bietet keinen effizienten Offline-Modus in der mobilen App

Für neue Benutzer ohne entsprechende Schulung kann die Verwendung komplex sein

Asana-Preise

Persönlich: Free forever

Starter: 13,49 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 30,49 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu Asana*

G2: 4. 4/5 (10.800+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (13.300+ Bewertungen)

8. Todoist (am besten für die Verwaltung einfacher Aufgaben und das Erstellen kurzer Notizen geeignet)

via Todoist

Todoist ist eine App für Aufgabenverwaltung und Notizen in einem. Wenn Ihr Team ein Tool benötigt, das die Brainstorming-Phase für Projekte unterstützt, ist diese App genau das Richtige. Mit Todoist können Benutzer Notizen und Ideen zentralisieren, um umfassende Briefings zu erstellen.

Außerdem eignet sie sich gut zur Nachverfolgung von Aufgaben. Erstellen Sie schnell und einfach Listen mit zu erledigenden Aufgaben, um große Projekte in einzelne Schritte zu unterteilen und diese Schritt für Schritt nachzuverfolgen. Die Benutzeroberfläche der Plattform ist außerdem sehr intuitiv und einfach zu navigieren.

die besten Features von Todoist*

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit bei Aufgaben mit Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Aufgabenzuweisungen auf einen Blick

Ermöglichen Sie die Organisation von Projekten mit Abschnitten, Aufgaben und Unteraufgaben

Verwenden Sie wiederkehrende Aufgaben und die tägliche/wöchentliche Nachverfolgung von Zielen für Ihre persönliche Produktivität

Limits von Todoist

Es fehlen fortgeschrittene Features für das Projektmanagement wie Gantt-Diagramme oder Abhängigkeiten von Aufgaben

Nicht ideal für große Teams oder komplexe Projekte mit vielen beweglichen Teilen

Todoist-Preise

Anfänger: Free forever

Pro: 5 $/Monat pro Benutzer

Business: 8 $/Monat pro Benutzer

bewertungen und Rezensionen zu Todoist*

G2: 4. 4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (2.500+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Todoist?

Mit Todoist kann ich wichtige Aufgaben ganz einfach priorisieren. Das Feature "Erinnerung" sorgt dafür, dass ich keine Aufgaben und Projekte vergesse oder übersehe.

9. Coda (am besten geeignet, um Projektmanagement, Notizen und Datenbanken in interaktiven Dokumenten zu kombinieren)

via Coda

Wenn Sie eine Software benötigen, die als umfassender, kollaborativer Workspace für Ihr Team fungiert, sollten Sie sich Coda ansehen. Im Gegensatz zur Standardstruktur für Notizen von AppFlowy können Sie mit Coda interaktive Dokumente mit Tabellen, Schaltflächen und Integrationen erstellen, wodurch die Zusammenarbeit im Team dynamischer wird.

Mit den in Coda integrierten Regeln und Packs für die Automatisierung (Integrationen mit Slack, Jira, Google Kalender usw.) können Sie Workflows direkt in Ihren Dokumenten automatisieren und so manuelle Arbeit reduzieren.

Die Tabellen von Coda haben die Funktion von Datenbanken und ermöglichen das Filtern, Verknüpfen und Anpassen von Ansichten – ideal für Projektmanagement, Produkt-Roadmaps oder CRM-Systeme.

Die besten Features von Coda

Leistungsstarke benutzerdefinierte Features für Workflows, Tabellen und Aufgabenverwaltung

Schließen Sie die Lücke zwischen herkömmlichen Dokumenten und komplexen Apps für Unternehmen mit einer Oberfläche ohne Code

Unterstützen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit dynamischen Elementen wie Schaltflächen, Kontrollkästchen und Tabellen zur Bearbeitung

Ermöglichen Sie die Arbeit im Offline-Modus über die Desktop-App für ununterbrochenen Zugriff

Coda-Limits

Steilere Lernkurve aufgrund der anpassbaren Struktur

Für den vollständigen Zugriff auf erweiterte Features ist ein kostenpflichtiger Plan erforderlich

Coda-Preisgestaltung

Free

Pro: 12 $/Monat pro Dokumentenersteller

Team: 36 $/Monat pro Dokumentenersteller

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Coda-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (90+ Bewertungen)

10. Taskade (am besten für die gemeinsame Planung von Projekten mit integrierten Notizen und Nachverfolgung von Aufgaben)

via Taskade

Ein weiteres Tool für das Aufgabenmanagement, Taskade, ermöglicht die Automatisierung von Aufgaben und die Zusammenarbeit mit Ihrem Team auf einer einheitlichen Plattform. Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal ist jedoch die native KI am Arbeitsplatz. Mit den leistungsstarken KI-Agenten können Sie mühelos eine Reihe von Aufgaben erledigen, darunter die Einrichtung von Projekten, das Schreiben von Dokumentationen von Grund auf, die Erstellung von Workflows und die Priorisierung von Aufgaben.

Mit Taskade können Sie auch mit Ihrem Team zusammenarbeiten und Echtzeit-Updates und Synchronisierungen nutzen. Die App ist für Windows-, Mac-, Linux-, Android- und iOS-Geräte verfügbar.

Die besten Features von Taskade

Vereinfachen Sie die Planung von Projekten mit Aufgaben, Mindmaps und der Zusammenarbeit an Dokumenten

Verwenden Sie Features wie die Priorisierung von Aufgaben, Fälligkeitsdaten und Ansichten der Zeitleiste für eine organisierte Verwaltung

Genießen Sie benutzerdefiniertes Branding und das gemeinsame Freigeben von Dokumenten für Teams

Limits von Taskade

Limitiert für ausführliche Notizen und Dokumentationen

Mangelnde Integration mit spezialisierten Tools für das Projektmanagement

Taskade-Preise

Free

*taskade Pro: 10 $/Monat pro Benutzer

*taskade für Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Taskade

G2: 4,6/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (60+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Taskade?

Taskade zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche, Zusammenarbeit in Echtzeit und benutzerdefinierte Optionen aus. Es erleichtert die mühelose Zusammenarbeit und sorgt für Ordnung.

✨ Besondere Erwähnungen Notesnook : Verwaltet Projekte mit durchgehend verschlüsselten Notizen

Microsoft OneNote : Verwaltet Projekte mit Freihand-Notizen und Organisation

Workflowy: Strukturiert Projekte mit einem auf Gliederungen basierenden System für Notizen

Vergessen Sie AppFlowy, ClickUp ist das beste Tool für kollaboratives Projektmanagement!

AppFlowy ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine Open-Source-Alternative zu Notion suchen. Es kombiniert Datenschutz, Selbsthosting und benutzerdefinierte Einstellungen und ist somit ideal für Einzelpersonen und Unternehmen, die die volle Kontrolle über ihre Daten haben möchten.

Die limitierten Features für die Zusammenarbeit können jedoch für Teams, die auf Echtzeit-Kommunikation angewiesen sind, ein Nachteil sein.

Hier kommt ClickUp ins Spiel – ein kollaborativer, umfassender Workspace für das Projektmanagement, der das Beste von Notion und AppFlowy bietet. Ob Sie nahtlose Teamarbeit, dynamisches Aufgabenmanagement oder flexible benutzerdefinierte Anpassungen benötigen, ClickUp hat alles, was Sie brauchen.

Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu optimieren? Testen Sie ClickUp noch heute.