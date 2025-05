Wie man gewerbliche Kunden gewinnt: Tipps für das Wachstum von Geschäften

Unabhängig davon, in welcher Branche Sie tätig sind (Marketing, Bauwesen, Reinigungsdienste oder ein anderes B2B-Feld), ist es mit Aufwand verbunden, gewerbliche Kunden zu gewinnen. Es ist das Rückgrat Ihres Geschäfts, aber seien wir ehrlich ... es bringt nicht immer sofort Geld ein.

Geschäftskunden treffen keine spontanen Entscheidungen. Sie nehmen sich Zeit, vergleichen Optionen und konzentrieren sich auf den langfristigen Wert. Das bedeutet, dass Sie nicht den auffälligsten Pitch brauchen – Sie brauchen den richtigen Ansatz, um vor die Entscheidungsträger zu treten und zu beweisen, warum Sie die beste Wahl sind.

Genau darum geht es hier.

Lassen Sie uns aufschlüsseln, wie Sie hochwertige gewerbliche Kunden gewinnen, für sich gewinnen und an sich binden können (ohne Zeit mit aussichtslosen Leads zu verschwenden).

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung geschäftskunden beauftragen andere Geschäfte* mit langfristigen Dienstleistungen, Großbestellungen oder Speziallösungen. Im Gegensatz zu Privatkunden haben sie mehrere Entscheidungsträger und konzentrieren sich auf den ROI statt auf Impulskäufe

Eine starke Online-Präsenz hilft, Kunden zu gewinnen . Die Optimierung Ihrer Website mit klaren Botschaften und SEO, die aktive Nutzung sozialer Medien und das Verfassen von Gastbeiträgen für Branchenseiten erhöhen die Sichtbarkeit und ziehen potenzielle Kunden an

*die Vernetzung mit lokalen Unternehmen ist unerlässlich, um mit den wichtigsten Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten. Die Teilnahme an Messen, Ereignissen der Branche und Business-Networking-Gruppen erhöht die Sichtbarkeit und baut Beziehungen auf, die zu langfristigen Verträgen führen können

Kaltakquise funktioniert, wenn sie personalisiert ist . Durch forschungsbasierte E-Mails, die auf spezifische Problempunkte eingehen, können die Anzahl der Antworten und gebuchten Meetings erhöht werden

*regelmäßige Check-ins und strukturierte Feedbackschleifen stärken die Beziehungen zu den Kunden und tragen dazu bei, langfristige Verträge und laufende Empfehlungen zu sichern

clickUp optimiert den gesamten Prozess* von der Nachverfolgung von Leads, der Verwaltung von Vertriebspipelines und der Betreuung potenzieller Kunden bis hin zur Automatisierung von Nachfassaktionen und der Optimierung von geschäftlichen Beziehungen

Geschäftskunden verstehen

Kommerzielle Kunden sind Geschäfte oder Organisationen, die andere Unternehmen für Produkte oder Dienstleistungen beauftragen. Im Gegensatz zu Einzelkunden, die schnelle, einmalige Einkäufe tätigen, suchen kommerzielle Kunden nach langfristigen Partnerschaften, Massendienstleistungen oder benutzerdefinierten Lösungen, die einen Mehrwert für ihre Geschäftstätigkeit bieten.

Unterschied zwischen gewerblichen und privaten Clients

Um die richtigen Kunden zu gewinnen, müssen Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Gewerbliche und private Kunden haben unterschiedliche Bedürfnisse, Budgets und Entscheidungsstile.

Hier ein kurzer Überblick:

Faktor Kommerzielle Kunden Nicht gewerbliche Clients Definition Geschäfte, Unternehmen, Immobilienverwaltungsfirmen, Organisationen Einzelpersonen Entscheidungsprozess Es dauert länger, bezieht mehrere Interessengruppen ein und konzentriert sich auf eine langfristige Rendite Schnellere Entscheidungen, die oft auf Emotionen, Bequemlichkeit und dem Preis basieren Größe und Umfang des Vertrags Größere Verträge, laufende Dienstleistungen, Großeinkäufe, höhere Transaktionen Einmalige oder gelegentliche Einkäufe, kleinere Projekte, begrenzte Budgets Vertrieb und Marketing B2B-Marketing, Aufbau von Beziehungen, Networking, Aufzeigen des Werts für das Geschäft Direktwerbung, Empfehlungen, emotionale Ansprache

Schlüsselmerkmale gewerblicher Kunden

Wenn Sie mehr Kunden im gewerblichen Bereich gewinnen möchten, ist es entscheidend, deren Eigenschaften zu verstehen.

Kurz gesagt ⬇️

Mehrere Entscheidungsträger: Einkäufe werden von Managern, Finanzteams oder Beschaffungsabteilungen getätigt, wodurch der Prozess strukturierter wird Groß angelegte Anforderungen: Reihenfolgen, Verträge und Projekte sind in der Regel größer und komplexer als Arbeiten im Wohnbereich Optimierter Kaufprozess: Alles läuft über ordnungsgemäße Verkaufsvereinbarungen, Kaufaufträge und formelle Angebote *entscheidungen, die auf dem ROI basieren: Kosten, Wert und Effizienz sind wichtiger als Emotionen, da gewerbliche Kunden auf langfristige Renditen setzen

Bedeutung von gewerblichen Kunden für das Wachstum eines Geschäfts

Wenn Sie ernsthaft an einem Wachstum Ihres Geschäfts interessiert sind, kann die Konzentration auf gewerbliche Kunden größere Chancen mit sich bringen, wie z. B.:

Handelsverträge sind umfangreicher, wiederkehrend und oft profitabler als Einzelverkäufe

Die Arbeit mit etablierten Unternehmen stärkt Ihren Ruf und zieht mehr Kunden an

Die Betreuung einer Handvoll großer Kunden ist oft einfacher zu bewältigen als die Betreuung Dutzender kleinerer Kunden

Mit strukturierten Zahlungen und Großbestellungen sorgen gewerbliche Kunden für finanzielle Stabilität

➡️ Lesen Sie mehr: Wie Sie Kunden für Ihr Beratungsgeschäft finden

Strategien zur Gewinnung gewerblicher Kunden

Um gewerbliche Kunden zu gewinnen, sind intelligente Strategien erforderlich, die Sie zur richtigen Zeit mit den richtigen Geschäften in Kontakt bringen.

Lassen Sie uns aufschlüsseln, wie Sie dies erreichen können:

1. Digitales Marketing und Online-Präsenz

Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen führen, brauchen Sie eine Online-Präsenz. Aber "online" zu sein bedeutet nicht, "überall" zu sein. Es bedeutet, dort aufzutauchen, wo Entscheidungsträger nach Geschäften wie Ihrem suchen und das Vertrauen der Kunden aufbauen, bevor sie Kontakt aufnehmen.

So können Sie das erreichen:

✅ Verbessern Sie Ihre Website und optimieren Sie sie für SERPs

Formulieren Sie Ihre Botschaft klar und deutlich, damit Besucher als Erstes sehen, wem Sie helfen und welches Problem Sie lösen

Fügen Sie hochrangige Schlüsselwörter ein, damit die richtigen Leute Sie finden können

Integrieren Sie die beste Software für SEO-Agenturen in Ihre Workflows, um Blogbeiträge, Newsletter und Seiten mit Dienstleistungen zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Verwandeln Sie Ihre Seiten mit den besten Leistungen durch seitenspezifische Ressourcen in Lead-Magneten anstelle von allgemeinen Anmeldungen. Denken Sie an Vorlagen, Checklisten oder Mini-Leitfäden, die die Konversionsrate 3-5 Mal höher als bei Standard-Anmeldungen steigern.

✅ Werden Sie in den sozialen Medien aktiv

6sense berichtet, dass 70 % der B2B-Entscheidungsträger Anbieter online recherchieren, bevor sie mit ihnen in Kontakt treten. Achten Sie darauf, dass Sie:

Optimieren Sie Ihr Profil: Ihre Seiten für Unternehmen sollten sich wie eine Lösung für die Probleme lesen, mit denen Ihre potenziellen Kunden konfrontiert sind

Strategisch engagieren: Kommentieren Sie Beiträge von Branchenführern, Eigentümern von Unternehmen, Kunden und potenziellen Kunden über die Seite (sorgen Sie dafür, dass leitende Angestellte dasselbe über ihre Konten tun)

Wertvolle Inhalte freigeben: Erkenntnisse, Erfolge und Branchentrends posten, denn Geschäftskunden vertrauen Experten

Aber die Verwaltung von Social Media ist nicht einfach, wenn man gleichzeitig ein Geschäft führt. Planen Sie Ihre Social-Media-Strategie ohne zu zögern mit der Vorlage für den Plan für Inhalte in den sozialen Medien von ClickUp.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen, planen und messen Sie Social-Media-Beiträge mit der Vorlage für den Plan für Inhalte in den sozialen Medien von ClickUp

Mit dieser Vorlage können Sie:

Definieren Sie, wie Erfolg aussieht – mehr Engagement, Markenbekanntheit oder Klicks

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte, damit Sie wissen, was funktioniert (und was nicht)

Erstellen Sie Karten mit einem Kalender für Inhalte, um konsistent zu bleiben

Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest und verfolgen Sie Genehmigungen, damit nichts unbemerkt bleibt

Verwenden Sie Status wie "In Bearbeitung", "Zur Genehmigung" und "Veröffentlicht", um Inhalte mühelos nachzuverfolgen

Fügen Sie Details wie Plattformen, Texter, Designer und Fristen hinzu, um die Synchronisierung aller Elemente zu gewährleisten

✅ Veröffentlichen Sie Gastbeiträge und Inhalte von Vordenkern

Treten Sie mit potenziellen Kunden in Kontakt, denn man weiß nie, ob sie gerade einen Branchenblog lesen. Veröffentlichen Sie Artikel auf bekannten Websites, auf denen sie nach Informationen suchen.

Nachfolgend finden Sie einige beliebte Websites, auf denen Sie Inhalte veröffentlichen und einen Beitrag leisten können:

Kategorie Websites für Gastbeiträge Business und Marketing Unternehmer, Business 2 Community, HubSpot Blog, Social Media Examiner, MarketingProfs Technologie und Start-ups TechCrunch (Netzwerk der Mitwirkenden), ReadWrite, VentureBeat, The Next Web (TNW), SitePoint Finanzen und Investitionen Investopedia, Forbes (Netzwerk der Mitwirkenden), Money Crashers, The Motley Fool, NerdWallet Allgemeines Bloggen Medium (verschiedene Publikationen), LinkedIn-Artikel, Quora-Blogs, YourStory, Business. com

2. Vertrauen aufbauen und bestehende Clients nutzen

Wissen Sie, was die beste Vertrauensquelle für ein neues Geschäft ist? Ihre bestehenden oder ehemaligen Kunden.

Sie kennen Ihren Wert und Ihre Fähigkeiten bereits und ihr Netzwerk ist mit hoher Wahrscheinlichkeit voller potenzieller Kunden. So können Sie ihr Netzwerk nutzen:

✅ Erstellen Sie ein Empfehlungsprogramm

Fragen Sie Ihre Kunden: "Wer in Ihrer Branche könnte unsere Dienstleistungen oder Produkte gebrauchen?" Bieten Sie an, eine kurze E-Mail zu verfassen, die sie an potenzielle Interessenten weiterleiten können, oder bitten Sie sie, Sie mit der entsprechenden Person in den sozialen Medien in Verbindung zu bringen.

Noch wichtiger ist, ihnen einen Grund zu geben, mit Ihnen Geschäfte zu machen – durch Rabatte, kostenlose Testversionen oder exklusiven Zugang zu Dienstleistungen.

✅ Neue Bewertungen abrufen und bewerben

Wenn ein Geschäft Sie möglicherweise einstellen oder Ihre Angebote nutzen möchte, wird es Ihre Online-Bewertungen überprüfen, bevor es sich an Sie wendet.

Wenn Ihre Seiten in Google und LinkedIn für Unternehmen leer sind, ist das ein Warnsignal ⛳. Bitten Sie bestehende Kunden, eine kurze, ehrliche Bewertung abzugeben. Fügen Sie diese Bewertungen auf Ihrer Website, in Angeboten und in den sozialen Medien ein, um Entscheidungsträger anzusprechen.

💡 Profi-Tipp: Blockieren Sie einen vierteljährlichen "Review Day" und lassen Sie Ihr Team 30 Minuten lang seine besten Kunden persönlich kontaktieren. Bitten Sie sie nicht nur um eine Bewertung, sondern lassen Sie sie einen bestimmten Moment oder Erfolg freigeben, an den sie sich bei der gemeinsamen Arbeit erinnern. Diese Art von echter, nostalgische Gefühle auslösender Botschaft fühlt sich bedeutungsvoll an.

3. Erweitern Sie Ihr Netzwerk und Ihre Branchenpräsenz

Um mehr zahlungskräftige Kunden zu gewinnen, müssen Sie nicht mehr Leute treffen, sondern nur die richtigen. So geht's 👇

✅ Nehmen Sie an Konferenzen und Ereignissen teil

Gehen Sie dorthin, wo die Entscheidungsträger und Branchenkollegen sind. Dies können große technische Ereignisse, Messen, lokale Handelskammern oder BNI-Gruppen sein.

über Google

Aber einfach nur da zu sein, reicht nicht aus. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, wen Sie treffen möchten und warum. Zu erledigen: Machen Sie Ihre Hausaufgaben und nehmen Sie vor dem Ereignis Kontakt mit ihnen auf, um eine schnelle Vorstellung zu ermöglichen.

⏱️ Freundliche Erinnerung: Erstellen Sie eine ordentliche Unternehmenspräsentation, die Sie auf Ihrem Laptop oder Tablet zeigen können. Stellen Sie durchdachte Fragen zu den Herausforderungen, mit denen Branchenkollegen konfrontiert sind. Da Sie sich auf einem Ereignis treffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass potenzielle Kunden empfänglich dafür sind, Ihnen zuzuhören.

✅ Gehen Sie Partnerschaften mit ergänzenden Geschäften ein

Nehmen wir an, Sie betreiben ein Reinigungsunternehmen für Büros. Anstatt an Türen zu klopfen, sollten Sie sich mit einem örtlichen Bürobedarfsunternehmen zusammenschließen. Diese verkaufen bereits an Geschäfte, die saubere Workspaces benötigen. Warum also nicht zusammenarbeiten?

Richten Sie eine Empfehlungspartnerschaft ein. Wenn sie einen neuen Kunden gewinnen, empfehlen sie Ihre Dienstleistungen, und Sie tun dasselbe für sie. Eine Win-win-Situation!

4. Konzentrieren Sie sich auf hochwertige Clients

Jagen Sie nicht jedem Geschäft in Ihrer Branche hinterher. Konzentrieren Sie sich auf potenzielle gewerbliche Kunden, die das benötigen, was Sie anbieten.

Zu erledigen ist Folgendes:

✅ Nutzen Sie LinkedIn und News-Insights für den Vertrieb

Suchen Sie nach Entscheidungsträgern nach Branche, Größe des Unternehmens und Rolle auf LinkedIn Sales Navigator. Mit diesem Tool können Sie eine Liste mit Einzelzielen von Unternehmen und Schlüsselpersonen erstellen, die Sie ansprechen möchten. Darüber hinaus können Sie auf Crunchbase und CB Insights nach Unternehmen suchen, die kürzlich Finanzmittel erhalten haben oder expandieren.

✅ Nutzen Sie Jobbörsen und Lead-Sourcing-Plattformen

Durchsuchen Sie branchenspezifische Jobbörsen wie Wellfound, Y Combinator und Indeed. Wenn ein Geschäft eine Rolle im Zusammenhang mit Ihrer Dienstleistung besetzt, ist es möglicherweise offen für Outsourcing.

In vielen Branchen gibt es auch Ausschreibungsboards, in denen Geschäfte kommerzielle Projekte veröffentlichen. Zu diesen Boards gehören die Ausschreibungsdatenbank, FindRFP, FedHealthNet, Agency Spotter und viele mehr.

✅ Nutzen Sie Marktberichte und -verzeichnisse

Schauen Sie sich Branchenberichte und -verzeichnisse an, wie z. B. IBISWorld, Forrester Research, Clutch, Kompass und Yellow Pages, um wachsende Geschäfte zu finden, die Ihre Dienstleistungen benötigen könnten.

➡️ Bonus: Wie man Kunden für das Baugewerbe findet und bindet

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 tools, während Teams mit hoher Leistung ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen für ihr Toolkit aufrechterhalten. Aber wie wäre es, wenn Sie nur eine Plattform verwenden würden? Als die App für alles bei der Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

5. Nutzen Sie E-Mails und bezahlte Anzeigen

Manchmal ist es am besten, direkt auf potenzielle Kunden zuzugehen. Kurz gesagt

✅ E-Mail und Kaltakquise

Allgemeine E-Mails wie "Hey, wir bieten XYZ-Dienstleistungen an, lass uns chatten?" werden gelöscht. Sie sollten klar und persönlich sein, wenn Sie echte Ergebnisse erzielen möchten – mehr Antworten, gebuchte Meetings und abgeschlossene Geschäfte. Aber vorher sollten Sie eine hochwertige Liste mit E-Mail-Adressen erstellen:

Verwenden Sie den LinkedIn Sales Navigator, um Entscheidungsträger in Ihrer Einzelzielbranche zu finden (zum Beispiel: CEOs, Marketingleiter oder Einkaufsleiter in mittelständischen Fertigungsunternehmen)

Verwenden Sie tools wie Hunter. io, Snov. io oder Apollo. io, um verifizierte E-Mails abzurufen. So bleiben Ihre Kontakte korrekt und aktuell und landen weniger wahrscheinlich im Spam-Ordner

Als Nächstes nehmen Sie sich etwas Zeit, um die E-Mail zu schreiben.

Beginnen Sie mit einer personalisierten Betreffzeile (z. B. "[Vorname], kurze Idee, um [Unternehmensname] zu helfen, den Umsatz zu steigern").

Beginnen Sie mit einem forschungsgestützten ersten Satz, der zeigt, dass Sie das Geschäft des Kunden verstehen (z. B. "Ich habe gesehen, dass [Unternehmensname] gerade nach Großbritannien expandiert hat – viele Unternehmen haben in dieser Phase mit [Herausforderung] zu kämpfen.").

Anstatt zu pitchen, bieten Sie einen unmittelbaren Wert – teilen Sie eine Fallstudie, einen hilfreichen Tipp oder eine kostenlose Ressource. Und schließlich: Halten Sie Ihre Handlungsaufforderung einfach: "*Würde das gerne in einem kurzen 15-minütigen Chat teilen. Passt Ihnen nächster Dienstag?"

🔎 Profi-Tipp: Richten Sie einen E-Mail-Trichter für 2–4 Wochen ein, je nach Branche und Zielgruppe. Eine Abfolge von 4 E-Mails ist ein guter Ausgangspunkt: 1️⃣ Tag 1: Erste Kontaktaufnahme (personalisierte, wertorientierte E-Mail) 2️⃣ Tag 4–6: Nachbereitung 1 (Erinnerung + Mehrwert) 3️⃣ Tag 9-12: Follow-up 2 (Einwände ansprechen, Wert stärken) 4️⃣ Tag 15–20: Abschließende Nachbereitung (E-Mail zum Abschied, die Tür offen lassen)

✅ Schalten Sie bezahlte Anzeigen

Bezahlte Werbung ist ein wirkungsvolles tool, erfordert jedoch ein festes Budget und einen strategischen Ansatz (schließlich geht es um echtes Geld).

Die folgenden Kanäle können Sie nutzen:

*linkedIn-Anzeigen: Erreichen Sie Entscheidungsträger anhand von Titel, Dienstalter, Branche und Größe des Unternehmens

Google PPC: Bieten Sie auf branchenspezifische Keywords mit hoher Kaufabsicht, nach denen Käufer aktiv suchen (z. B. "beste B2B-Lead-Generierungsagentur" statt nur "Lead-Generierung")

Retargeting-Anzeigen: Erstellen Sie benutzerdefinierte Zielgruppen von Besuchern, die sich mit Schlüsselseiten wie Ihren Preisen oder Fallstudien beschäftigt haben

Die Wahrheit ist, dass die Suche und Verwaltung von Clients überwältigend sein kann, wenn man kein geeignetes System hat. Das Jonglieren mit E-Mails, Nachfassaktionen und die Nachverfolgung von Leads über mehrere Plattformen hinweg ist ein Rezept für Frustration.

Enter, ClickUp, die App für alles bei der Arbeit. 💁

Organisieren und optimieren Sie Ihren Aufwand in den Bereichen Vertrieb, Marketing und CRM

Ein Tool für das Projektmanagement von Clients, ein anderes für die Nachverfolgung und ein weiteres für die Zusammenarbeit. Klingt das nicht nach einem endlosen Zyklus des Klickens zwischen Registerkarten und dem Verlust des Überblicks darüber, was tatsächlich Aufmerksamkeit benötigt? Genau dann brauchen Sie eine App, die alles zentralisiert!

Das Wichtigste zuerst: Um diese Pipeline zu füllen und echtes Wachstum zu erzielen, benötigen Sie einen Marketingmotor, der die richtige Zielgruppe anzieht, anspricht und konvertiert.

ClickUp for Marketing bietet Ihrem Team einen zentralen hub zur Erstellung, Ausführung und Optimierung von Strategien. Dieses Marketing-tool optimiert jeden Schritt, von der Planung der Kampagne und der Verwaltung von Inhalten bis hin zur Nachverfolgung der Leistung und der Zusammenarbeit im Team.

Behalten Sie mit der Lösung des ClickUp Marketing Teams alle Marketinginitiativen in einer einzigen Ansicht im Blick

Damit können Sie:

Erstellen Sie Marketing-Roadmaps, setzen Sie sich konkrete Ziele für das Wachstum und halten Sie die Zeitleisten für Ihre Kampagnen glasklar fest

Bringen Sie Teams mit ClickUp Whiteboards , Tools zur Prüfung und mehr zusammen und stellen Sie sicher, dass alle vom Brainstorming bis zur Umsetzung an einem Strang ziehen

Nachverfolgung von KPIs, Messung des Erfolgs von Kampagnen und Anpassung von Strategien mithilfe interaktiver Dashboards

Was gibt es noch? ClickUp verfügt über eine Bibliothek mit über 1000 Vorlagen, mit denen Sie Zeit sparen können. Nutzen Sie unter anderem die Vorlage für den Marketing-Aktionsplan von ClickUp mit anpassbaren Kampagnen-Trackern, Kalendern für Inhalte und Workflows zur Lead-Generierung direkt aus der Box.

Kostenlose Vorlage erhalten Konzentrieren Sie Ihren Marketingaufwand mit der Vorlage für den Marketing-Aktionsplan von ClickUp auf die richtige Weise

Mit dieser Vorlage können Sie:

Legen Sie den Status von Aufgaben fest, z. B. "Blockiert", "Abgebrochen", "Fertiggestellt", "In Bearbeitung" und "Geplant"

Fügen Sie benutzerdefinierte Attribute (z. B. "Ausgabe", "Team zugewiesen", "Dateien", "Ziele") hinzu, um Schlüsselinformationen nachzuverfolgen und den Fortschritt zu überwachen

Nachverfolgung von Plänen für Marketingaktionen mit Tags, Zielen, Abhängigkeiten und E-Mail-Integration

Sobald Ihre Marketing-Aufwände erste Ergebnisse bringen, besteht der nächste Schritt darin, diese in treue Kunden umzuwandeln. Und wie könnte man besser damit beginnen als mit ClickUp for Sales? Mit dieser robusten Lösung für das Projektmanagement verlieren Sie nie wieder lukrative Geschäfte.

Mit ClickUp Sales gehört das Rätselraten bei der Nachverfolgung von Verkäufen der Vergangenheit an

📌 Zum Beispiel können Sie Aufgaben automatisch basierend auf den einzelnen Phasen Ihres Verkaufsprozesses zuweisen. Sie können den Status aktualisieren, wenn ein Lead aktiv wird (z. B. auf eine E-Mail antwortet oder ein Angebot herunterlädt). Sie können auch hochwertige Leads priorisieren, damit Ihr Team weiß, worauf es sich als Nächstes konzentrieren muss!

Noch besser: Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards Dashboards ohne Code, um die Sichtbarkeit Ihres Workflows zu erhöhen. Diese bieten Ihnen eine Ansicht der Konversionstrends auf höchster Ebene mit fortschrittlichen visuellen Diagrammen, einschließlich der Abschlussraten, der durchschnittlichen Zeit, die zum Abschluss eines Geschäfts benötigt wird, und mehr

Sie können auch die Leistung von Einzelpersonen und Teams nachverfolgen und so nachvollziehen, wer Abschlüsse tätigt und wo Verbesserungen erforderlich sind.

Machen Sie aus Leads lebenslange Clients

Mit der CRM-Lösung für das Projektmanagement von ClickUp benötigen Sie nicht ein Dutzend tools für die Nachverfolgung Ihrer Vertriebskette. Alles (Kontaktdaten, Geschäfte, Notizen zu Kunden und E-Mails) ist übersichtlich an einem Ort organisiert.

Mit ClickUp CRM gestalten Sie Ihre Beziehungen zu Kunden organisiert, durchsuchbar und zugänglich

Kurz gesagt: 👇

👀 Visuelle Vertriebspipeline: Verfolgen Sie Leads, Geschäfte und Kundeninteraktionen auf eine für Sie sinnvolle Weise. Wählen Sie aus mehreren Ansichten (Kanban, Liste, Tabelle usw.), um auf einen Blick zu sehen, wo alles steht

📊 Live-Dashboards: Erhalten Sie eine Ansicht aus der Vogelperspektive auf Schlüssel-Metriken wie den Customer Lifetime Value, die Größe von Geschäften und Verkaufstrends (alles in Echtzeit)

📧 E-Mail-Integration: Synchronisierung Ihrer E-Mails direkt in ClickUp, damit Ihr Team frühere Unterhaltungen einsehen, an Folgemaßnahmen zusammenarbeiten und alles direkt an Ihrem Arbeitsplatz aufbewahren kann

📂 Verwaltung von Konten und Geschäften: Organisieren Sie Kunden-Infos, verfolgen Sie die Reihenfolge und verwalten Sie Verkaufstrichter mit ClickUp Benutzerdefinierte Felder und Workflows

Damit haben Sie Ihr CRM eingerichtet – Leads werden organisiert, Geschäfte werden nachverfolgt und die Beziehungen zu Ihren Kunden laufen reibungslos.

Vereinfachen Sie die Kundenakquise mit geeigneten Systemen

Marketing, Betrieb und Kundensupport tragen alle dazu bei, potenzielle Kunden zu langfristigen Partnern zu machen. Wenn Teams jedoch nicht miteinander verbundene Tools verwenden, gehen Informationen verloren, Termine werden nicht eingehalten und der gesamte Prozess verlangsamt sich.

Verwenden Sie ClickUp Aufgaben, um jeden Schritt des Kundenakquisitionsprozesses zu organisieren. Verwalten Sie Leads, weisen Sie Nachfassaktionen zu und legen Sie unterwegs Fristen fest. Weisen Sie zum Beispiel Team A die Aufgabe zu, Listen mit potenziellen Kunden zu erstellen, während Team B die gewonnenen Leads in der zweiten Phase des Trichters pflegt.

Zuweisen von Aufgaben, Nachverfolgung des Fortschritts von Verkäufen und vieles mehr mit ClickUp Aufgaben

Möchten Sie effizienter arbeiten? Verwenden Sie die ClickUp-Zeiterfassung, um zu verstehen, ob Ihre Teams ihre Zeit effektiv nutzen. Von Verkaufsgesprächen bis hin zur Angebotserstellung – sehen Sie, wo Aufwand betrieben wird, und optimieren Sie Prozesse.

Erstellen, bearbeiten und geben Sie mühelos Kundenpräsentationen frei

Bearbeitung mit umfangreichen Formaten, schnellen Slash-Befehlen und Hinzufügen von Schaltflächen, Bannern, Blöcken mit Code und Widgets in ClickUp-Dokumenten

Teams brauchen zweifellos eine Möglichkeit, ohne Hin und Her Präsentationen zu erstellen, zu verfeinern und freizugeben. Und ClickUp Docs erledigt genau das!

Es wurde für Teams entwickelt, die eine schnelle und organisierte Möglichkeit benötigen, um Kundenangebote, Verkaufspräsentationen und Pitch-Materialien zu erstellen. Es kann Ihnen helfen:

Erstellen Sie strukturierte Angebote mit vorgefertigten Vorlagen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit ohne Konflikte zwischen verschiedenen Versionen

Bewahren Sie alle kundenbezogenen Dokumente, Notizen von Meetings und Referenzen an einem zentralen Ort auf

Sofort über einen Link freigeben (kein Versand veralteter Anhänge mehr)

Aber wenn Sie bei Null anfangen müssen, bringt ClickUp Brain Sie sofort in Schwung. Ob Sie ein Projekt, ein Verkaufsgespräch oder eine Vertragsverlängerung benötigen, Brain erstellt es für Sie.

Instanz: "* Schreiben Sie ein überzeugendes Verkaufsgespräch für eine Branding-Agentur, die sich an E-Commerce-Startups richtet. Betonen Sie Ihre Expertise in den Bereichen visuelle Identität, Produktverpackung und Social-Media-Branding. Halten Sie es professionell und dennoch ansprechend."

Als Antwort darauf kommt Folgendes heraus:

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten und stellen Sie die Markenkonsistenz über Kampagnen hinweg mit ClickUp Brain sicher

Mit ClickUp Automations wird der Prozess noch einfacher. Wenn Sie mit der Erstellung eines Pitch-Decks oder Vertrags fertig sind, richten Sie in ClickUp eine "Wenn-dann"-Automatisierung ein, um den Entwurf zur Genehmigung an den Client oder ein anderes Mitglied Ihres Teams zur Überprüfung zu senden.

Herausforderungen bei der Gewinnung gewerblicher Kunden meistern

Selbst wenn Sie alle Strategien zur Kundengewinnung in Ihrem Verkaufshandbuch haben, ist es kein einfacher Weg, diese Geschäfte abzuschließen. SuperOffice berichtet, dass die Akquise für 80 % der Verkäufer die schwierigste Phase des Verkaufsprozesses ist, gefolgt von der Qualifizierung von Leads (44 %) und dem Abschluss von Geschäften (24 %).

Was sind also die größten Herausforderungen, mit denen Sie wahrscheinlich konfrontiert werden, wenn Sie versuchen, gewerbliche Kunden zu gewinnen?

1. Ihre Zyklen scheinen endlos zu sein

Im Gegensatz zu kleineren Geschäften durchlaufen gewerbliche Kunden mehrere Genehmigungsstufen, Budgetprüfungen und manchmal ganze finanzielle Zyklen.

🎯 Lösung: Ermitteln Sie frühzeitig den Genehmigungsprozess – fragen Sie: "Wer muss das noch absegnen?" Schaffen Sie außerdem Dringlichkeit, indem Sie zeitlich begrenzte Preise, Priorität bei der Einbindung oder exklusive Add-Ons für schnelles Handeln anbieten.

2. Etablierte Anbieter haben den Markt fest im Griff

Viele gewerbliche Kunden haben langfristige Beziehungen zu ihren aktuellen Anbietern von Produkten oder Dienstleistungen. Selbst wenn sie unzufrieden sind, erscheint ein Wechsel mühsam.

🎯 Lösung: Positionieren Sie sich als die Alternative, die sie nicht ignorieren können. Können Sie schnellere Durchlaufzeiten oder einen spezialisierten Ansatz bieten, den ihr großer Anbieter nicht bieten kann? Heben Sie diese Unterschiede hervor. Bieten Sie ein Pilotprojekt oder eine Testversion an, um das wahrgenommene Risiko zu reduzieren.

3. Sie kommen in der Phase der Angebotserstellung nicht weiter

Sie haben gute Gespräche geführt und sie bitten um ein Angebot, aber sobald Sie es gesendet haben, kommt nichts mehr. Vielleicht drücken sie bei der Preisgestaltung auf die Bremse, verzögern die Entscheidung oder reagieren gar nicht mehr.

🎯 Lösung: Bevor Sie das Angebot versenden, vergewissern Sie sich, dass der Kunde bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen, und sprechen Sie alle verbleibenden Bedenken offen an. Machen Sie Vorschläge handlungsorientiert. Anstatt nur eine Liste von Dienstleistungen zu erstellen, fügen Sie Fallstudien, soziale Beweise und eine klare Frist hinzu.

Aufbau langfristiger Beziehungen zu Kunden

Sie haben ein System gefunden, mit dem Sie Geschäftskunden mit positiven Ergebnissen gewinnen können. Aber was kommt als Nächstes? Kundenmanagement! Je besser Sie es machen, desto mehr Empfehlungen und nachhaltiges Wachstum werden Sie sehen. Zu erledigen ist Folgendes:

1. Schauen Sie regelmäßig vorbei, um Ihre Clients zu binden

Schon eine schlechte Erfahrung kann das Vertrauen eines Clients erschüttern, also gehen Sie über den Vertrag hinaus. Ein starkes Onboarding-System hilft dabei, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung genau vorzustellen und Abfragen proaktiv zu beantworten.

Verwenden Sie zunächst die Vorlage für den Erfolg von Kunden von ClickUp. Durch die Zentralisierung aller kundenbezogenen Details können Sie den Fortschritt nachverfolgen, wichtige Erfolge und Bedenken dokumentieren und regelmäßige Aktualisierungen erleichtern.

Kostenlose Vorlage erhalten Verwalten Sie Kundenkonten oder nehmen Sie neue Kunden auf mit der Vorlage für den Erfolg von Kunden von ClickUp

💡 Profi-Tipp: Legen Sie einen Kommunikationsrhythmus fest, der auf Ihrer Branche und dem Zyklus Ihres Vertrags basiert, ob wöchentliche Check-ins, monatliche Berichte oder vierteljährliche Überprüfungen. Verwenden Sie bei Bedarf vorgefertigte Vorlagen für das Kundenmanagement.

2. Erstellen Sie eine Feedbackschleife, die funktioniert

Man kann nicht verbessern, was man nicht misst. Daher ist das Einholen von Feedback für die Kundenkommunikation unerlässlich. Es hilft Ihnen zu verstehen, was bei der Arbeit gut läuft und wo Sie Ihren Kunden besser unterstützen können.

Verwenden Sie zunächst ClickUp Formulare, um die Bedürfnisse der Kunden sofort zu erfassen, Anfragen zur Lösung weiterzuleiten und sicherzustellen, dass Feedback in Maßnahmen umgesetzt wird.

Optimieren Sie die Erfassung von Kundenfeedback mit ClickUp Formularen

ClickUp Formulare passen Fragen basierend auf den Antworten des Clients mit einer Bedingungslogik an, wodurch sie einfacher abzuschließen sind und relevante Infos besser zusammengestellt werden können.

Sobald die Formulare eingereicht wurden, können sie einfach in Aufgaben umgewandelt und den richtigen Mitgliedern des Teams zur weiteren Ausführung zugewiesen werden.

Früher haben wir zusätzliche Stunden damit verbracht, Routineaufgaben manuell zu erledigen, wie z. B. Projekte an unser Team zu liefern, Aufgaben zu erstellen und Links einzufügen. Jetzt nutzen wir diese Zeit, um mehr Workflows des Teams zu planen und auf ClickUp zu verlagern.

3. Verwenden Sie Vorlagen, um die Interaktion mit Kunden zu vereinfachen

Sie müssen nicht immer das Rad neu erfinden oder etwas übermäßig Kreatives entwickeln, um Beziehungen zu pflegen. Manchmal kann es schon helfen, bewährte Strategien und Vorlagen zur Kundenbindung zu befolgen.

Nehmen wir zum Beispiel die Feedback-Erfassung. Wenn Sie keinen Feedback-Prozess von Grund auf neu einrichten möchten, sehen Sie sich die Vorlage für ein Formular für Feedback von ClickUp an. Passen Sie Umfragen mit benutzerdefinierten Feldern, Bewertungen und offenen Fragen an die spezifischen Kundenbedürfnisse an.

🌟 Bonus: Kostenlose Vorlagen und Beispiele für Kreativ-Briefings für das Marketing

Gewinnen Sie neue gewerbliche Kunden mit ClickUp

Angesichts der Länge der Zyklen im Verkauf, des harten Wettbewerbs und der schnell schrumpfenden Budgets ist es nur natürlich, dass Sie sich Gedanken über die Gewinnung neuer gewerblicher Kunden machen.

ClickUp, die All-in-one-App für die Arbeit, hilft Ihnen, Ihre Vertriebsaktivitäten effizient zu verfeinern, Leads zu überwachen und Geschäfte schneller abzuschließen. Sie zentralisiert alle Vertriebsaktivitäten und erleichtert es Ihnen und Ihrem Team, organisiert (und konsistent) zu bleiben.

Melden Sie sich noch heute für ClickUp an – völlig kostenlos – und erleben Sie die Vorteile selbst.