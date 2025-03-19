Wie kann man ChatGPT bitten, etwas neu zu schreiben?

KI ersetzt nicht Kreativität – sie verstärkt sie. Beim Schreiben mit ChatGPT geht es nicht darum, seine Stimme zu verlieren, sondern sie mit grenzenlosen Möglichkeiten zu verfeinern.

Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit, als Sie auf Ihren Bildschirm starrten und still mit Worten rangen. Ihr Cursor blinkte spöttisch, Ihr Kaffee wurde kalt und das Umschreiben dieses Absatzes fühlte sich an, als würde man Zähne ziehen.

"Wenn es nur", seufzten Sie dramatisch, "jemanden gäbe, der das für mich umschreiben könnte, ohne mit den Augen zu rollen oder nach Stunden abzurechnen."

Lernen Sie ChatGPT kennen, Ihren neuen besten Freund im digitalen Zeitalter.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen KI-gestützten Assistenten, der Ihre wirren Gedanken, steifen geschäftlichen E-Mails oder übermäßig komplexen Absätze in Sekundenschnelle in klare, prägnante und eingängige Prosa verwandelt. Das ist keine Zauberei, aber es fühlt sich fast so an.

Von Marketingfachleuten, die ihre Konversionsraten mit knackigeren Texten steigern möchten, bis hin zu Schülern und Studenten, die nach intelligenteren Wegen suchen, um irgendetwas zu sagen. ChatGPT verwandelt die mühsame Aufgabe des Umschreibens von Texten in Momente der Freude (oder zumindest der Erleichterung!).

Selbst professionelle Autoren wünschen sich manchmal, dass ihre Worte etwas weniger nach Shakespeare und etwas mehr nach Netflix klingen. ChatGPT macht das möglich.

In diesem Leitfaden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie ChatGPT bitten können, etwas neu zu schreiben, ohne Verwirrung oder Rätselraten. Und wer weiß? Am Ende fragen Sie sich vielleicht, wie Sie jemals ohne Ihren digitalen Umschreibebegleiter ausgekommen sind.

Wie verwende ich ChatGPT zum Umschreiben?

Das Umschreiben mit ChatGPT ist ein interessantes Unterfangen, da es beim Paraphrasieren hauptsächlich darum geht, Ihre Inhalte zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie einen Blogbeitrag verfeinern, eine E-Mail aufpolieren oder eine Marketingbotschaft umstrukturieren möchten, ChatGPT kann Ihr Schreiben sofort umwandeln – wenn Sie ihm die richtigen Anweisungen geben.

🔎 Faktencheck: Die Website von ChatGPT verzeichnet über 5,19 Milliarden Besuche pro Monat und gehört damit zu den zehn meistbesuchten Websites der Welt

Befolgen Sie diese fünf Schritte, um zu lernen, wie Sie ChatGPT bitten können, Text effektiv umzuschreiben.

Schritt 1: Sie müssen wissen, was ChatGPT korrigieren soll

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Café und bitten den Barista um "ein Getränk". Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde er Sie anstarren und auf weitere Details warten.

ChatGPT arbeitet auf die gleiche Weise. Wenn Sie einfach "Rewrite this" sagen, erhalten Sie etwas, das aber möglicherweise nicht Ihren Wünschen entspricht.

Stattdessen sollten Sie sich fragen, bevor Sie überhaupt eine Eingabeaufforderung eingeben:

Wie bitte ich ChatGPT, einen Text auf die bestmögliche Weise neu zu schreiben?

Was stimmt mit dem Originaltext nicht? (Zu förmlich? Zu lang? Zu langweilig?)

Was soll ChatGPT ändern? (Ton? Klarheit? Länge?)

Wer ist die Zielgruppe? (Studenten? CEOs? Benutzer von Twitter?)

Nehmen wir an, Sie haben Folgendes geschrieben:

"Wir möchten Sie über eine bevorstehende Änderung in unserem Abrechnungssystem informieren, die in Kürze in Kraft treten wird. "

😴 Gähn.

Anstatt nur "Umschreiben" zu sagen, teilen Sie ChatGPT jetzt genau mit, was falsch ist.

Bessere Eingabeaufforderung: "Gestalte diesen Satz freundlicher und ansprechender."

Die KI-Neufassung wird wie folgt aussehen:

🎯 Warum das funktioniert:

Sie haben ChatGPT gesagt, wie es umgeschrieben werden soll (freundlicher, ansprechender)

Die Antwort entspricht dem gewünschten Tonfall

Es behält immer noch alle Schlüssel-Details bei

Was ist die Moral von der Geschichte? Wenn Sie nicht wissen, was Sie wollen, weiß es ChatGPT auch nicht.

Nachdem Sie nun herausgefunden haben, was verbessert werden kann, lassen Sie uns mit dem Schreiben der perfekten Eingabeaufforderung fortfahren.

Schritt 2: Schreiben Sie eine intelligente, effektive Eingabeaufforderung

Haben Sie schon einmal Scharade mit jemandem gespielt, der die schlechtesten Hinweise gibt? Die Person fuchtelt wild mit den Armen herum, aber Sie haben keine Ahnung, ob sie ein Flugzeug oder einen Mann darstellt, der eine Mücke verscheucht.

Genau das passiert, wenn Sie ChatGPT eine vage Eingabeaufforderung geben. Wenn Sie einfach "Rewrite this" eingeben, erhalten Sie etwas – aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das, was Sie sich erhofft haben.

Die geheime Formel für die Erstellung effektiver ChatGPT-Eingabeaufforderungen

Es ist keine Mammutaufgabe, zu lernen, wie man ChatGPT bittet, einen Absatz neu zu schreiben. Sie benötigen lediglich diese einfache Formel, um präzise und hochwertige Inhalte zu erhalten:

📝 [Aktion] + [Kontext] + [Spezifische Anweisungen]

Schwache vs. starke Eingabeaufforderungen

❌ Schwache Eingabeaufforderung: "Schreibe diesen Absatz neu."

✅ Starke Eingabeaufforderung: "Schreiben Sie diesen Absatz in einem ansprechenderen Stil neu, verwenden Sie dabei einen Ton, der an eine Unterhaltung erinnert, und eine aktive Stimme. Halten Sie ihn unter 30 Wörtern."

Lassen Sie uns das praktisch testen:

Sehen Sie den Unterschied? Die zweite Eingabeaufforderung teilt ChatGPT tatsächlich mit, was zu tun ist, wie es zu tun ist und wie die Ausgabe aussehen soll.

Leistungsstarke Eingabeaufforderungen für verschiedene Anwendungsfälle beim Umschreiben

📌 Möchten Sie eine einfachere Überarbeitung?

"Schreiben Sie diesen Absatz in einer einfacheren Sprache neu, ohne dabei die Schlüsselpunkte zu verändern."

📌 Benötigen Sie eine überzeugende Note?

"Schreiben Sie dieses Verkaufsgespräch so um, dass es überzeugender und handlungsorientierter klingt."

📌 Wortanzahl reduzieren?

"Schreiben Sie dies in weniger als 20 Wörtern neu, ohne Schlüsselinformationen zu verlieren."

📌 SEO-Optimierung?

"Schreiben Sie diesen Absatz neu, während Sie den Ausdruck "Text neu schreiben" auf natürliche Weise einfügen, ohne dass es gezwungen wirkt."

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie Inhalte für die Sichtbarkeit in Suchmaschinen umschreiben, bitten Sie ChatGPT, relevante Schlüsselwörter beizubehalten und den Text gleichzeitig natürlich klingen zu lassen

Wenn Ihre Eingabe zu vage ist, wird ChatGPT beim Versuch, den Text neu zu schreiben, wilde Vermutungen anstellen. Wenn Sie jedoch klare, spezifische Anweisungen geben, schreibt ChatGPT den Text genau so um, wie Sie es wünschen.

Jetzt, da Sie das Schreiben von Eingabeaufforderungen beherrschen, lassen Sie uns darüber sprechen, warum mehrere Überarbeitungen Ihnen helfen können, die perfekte Version zu finden.

Schritt 3: Mehrere Versionen erstellen

Wenn Sie ChatGPT schon einmal gebeten haben, etwas neu zu schreiben, und dachten: "Naja, das ist nicht ganz das Richtige", sind Sie nicht allein. Der erste Entwurf ist nicht immer der beste – und das ist in Ordnung.

Stellen Sie sich ChatGPT als persönlichen Stylisten für Ihre Worte vor. Sie würden doch auch nicht in ein Geschäft gehen, das erste Outfit anprobieren und es kaufen, ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, oder? Das Gleiche gilt hier. Die Magie entsteht, wenn Sie mehrere Überarbeitungen anfordern und diese vergleichen.

Wie erhalte ich mehrere Versionen auf einmal?

Anstatt sich mit dem ersten Ergebnis zufrieden zu geben, versuchen Sie Folgendes:

"Schreiben Sie dies in drei verschiedenen Stilen neu: professionell, leger und überzeugend."

"Gib mir zwei Varianten: eine humorvolle und eine ernste."

"Machen Sie dies ansprechender, ohne die Bedeutung zu verändern."

*nehmen wir an, Ihr ursprünglicher Satz lautet: "Unser Unternehmen legt Wert auf Innovation und Kundenzufriedenheit."

Sie bitten ChatGPT: "Schreiben Sie dies in drei verschiedenen Stilen um: geschäftlich, freundlich und kreativ."

KI-generierte Umformulierungen:

Warum funktioniert das?

Sie erhalten Optionen : Sie müssen sich nicht mehr mit einem okayen Umschreiben zufriedengeben, wenn ein perfektes nur einen weiteren Versuch entfernt ist.

Das spart Zeit: Anstatt eine Version endlos zu optimieren, vergleichen Sie verschiedene Stile im Voraus.

Es hilft bei der Anpassung des Tonfalls: Ob Sie einen Blogbeitrag, eine E-Mail für den Vertrieb oder eine Bildunterschrift für soziale Medien schreiben, unterschiedliche Kontexte erfordern unterschiedliche Stile

Schritt 4: Feinabstimmung des umgeschriebenen Textes mit Folgeanweisungen

Nicht jeder Umschreibungsversuch gelingt auf Anhieb perfekt. Vielleicht ist der Text zu förmlich, zu wortreich oder einfach nicht ganz richtig. Anstatt ganz von vorne anzufangen, können Sie die Ausgabe von ChatGPT mit schnellen Folgeanweisungen verfeinern und die Klarheit verbessern.

Das Beste daran? Sie müssen nicht Ihre gesamte Eingabe neu schreiben – sagen Sie ChatGPT einfach, was angepasst werden soll.

Wie Sie die Umformulierungen von ChatGPT mit einfachen Nachfragen verfeinern

Anstatt eine ganz neue Anfrage einzugeben, verwenden Sie direkte Anpassungen wie:

Wenn das Umschreiben zu kompliziert ist: "Machen Sie es einfacher, ohne die Schlüssel zu verlieren."

Wenn der Tonfall nicht passt: "Machen Sie das lockerer und ansprechender. "

Der Inhalt ist länger als erforderlich: "Kürzen Sie dies auf 20 Wörter, ohne die ursprüngliche Botschaft zu verändern. "

Wenn Sie eine stärkere Wirkung erzielen möchten: "Machen Sie dies überzeugender und selbstbewusster."

Wenn die Struktur unklar ist: "Schreiben Sie dies so um, dass es einen besseren Flow hat und leichter zu verstehen ist. "

Nehmen wir an, Sie haben ChatGPT gebeten, Folgendes neu zu schreiben:

Ursprünglicher Satz: "Wir ermutigen alle Mitarbeiter, Feedback zu den Unternehmensrichtlinien zu geben."

KI-Umschreibung: "Unsere Organisation ermutigt Mitarbeiter, wertvolles Feedback zu Unternehmensrichtlinien zu geben, um die Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern."

Aber das klingt zu sehr nach Unternehmen. Anstatt von vorne anzufangen, verfeinern Sie es.

Folgeanweisung: "Lass das freundlicher und einladender klingen."

Endgültige Neufassung: "Wir würden uns freuen, Ihre Meinung zu unseren Unternehmensrichtlinien zu hören, und Ihr Feedback hilft uns, den Arbeitsplatz für alle zu verbessern!"

Warum funktioniert das?

Sie müssen nicht die gesamte Eingabeaufforderung erneut eingeben

ChatGPT verfeinert die Ausgabe, ohne die Bedeutung zu verändern

Die endgültige Version wirkt klarer, freundlicher und natürlicher

Das Umschreiben ist ein Prozess, und ChatGPT wird durch kleine Anpassungen immer besser. Anstatt sich mit einem fast guten Umschreiben zufrieden zu geben, sollten Sie schnelle, präzise Nachbesserungen vornehmen, um es perfekt zu machen.

Lassen Sie uns nun darüber sprechen, warum die Überprüfung der Fakten in Ihrer endgültigen Neufassung so wichtig ist.

Schritt 5: Fakten überprüfen und die Neufassung personalisieren

ChatGPT ist schnell, effizient und hervorragend darin, Texte umzuschreiben – aber es ist kein Journalist, Korrektor oder Gedankenleser. Manchmal sieht das Ergebnis auf den ersten Blick perfekt aus, aber bei näherer Betrachtung fallen kleinere Fehler, ungeschickte Formulierungen oder sogar völlig erfundene Fakten auf (ja, das macht die KI).

Bevor Sie auf "Veröffentlichen" klicken oder den umgeschriebenen Text an Ihren Chef senden, stellen Sie sicher, dass er korrekt, menschlich und ausgefeilt ist.

Wie man die Überarbeitungen von ChatGPT auf ihre Fakten überprüft

Überprüfen Sie wichtige Details: Überprüfen Sie Namen, Daten, Statistiken und Referenzen – ChatGPT überprüft keine Quellen

Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt: Achten Sie darauf, dass durch die Umformulierung nicht versehentlich Schlüsselinformationen oder die Absicht verändert werden

achten Sie auf subtile Fehler:* Die Grammatik mag korrekt sein, aber klingt es natürlich?

Führen Sie eine Plagiatsprüfung durch: KI-Umschreibungen sind in der Regel originell, aber eine doppelte Überprüfung kann nie schaden

Lassen Sie es menschlicher klingen: Manchmal wirkt KI-generierter Text zu roboterhaft – fügen Sie bei Bedarf eine persönliche Note hinzu

Beispiel in Aktion

Nehmen wir an, ChatGPT hat diesen Satz umgeschrieben:

Originaltext: "Die Erde umkreist die Sonne einmal alle 365 Tage."

*chatGPTs Umformulierung: "Die Erde umkreist die Sonne alle 360 Tage."

🚨 Problem? ChatGPT hat die Tatsache geändert! (*Spoiler: Ein Jahr hat nicht 360 Tage.)

✅ Korrigierte Version: "Die Erde braucht etwa 365 Tage, um eine Umlaufbahn um die Sonne abzuschließen."

Warum ist dieser Schritt so wichtig?

KI kann sachliche Fehler enthalten ( selbst wenn der umgeschriebene Text ausgefeilt klingt!)

Grammatikalisch korrekt ≠ genau

Die Überprüfung auf menschenähnlichen Text stellt die Lesbarkeit sicher

Der Umschreibeprozess kann mit ChatGPT schnell erfolgen, aber um den Inhalt zu verbessern, muss das Ergebnis überprüft und eine Bearbeitung zur Gewährleistung der Genauigkeit vorgenommen werden. Ein kurzer Faktencheck, eine menschliche Note und ein letzter Schliff stellen sicher, dass Ihr Text korrekt, natürlich und einsatzbereit ist.

Limits bei der Verwendung von ChatGPT zum Schreiben

ChatGPT ist ein Lebensretter, wenn Sie schnell etwas umschreiben müssen, aber seien wir ehrlich – es ist nicht perfekt. Manchmal erledigt es den Job perfekt. Ein anderes Mal spuckt es etwas aus, das ein wenig zu roboterhaft, unpassend oder einfach nur ... seltsam klingt.

Wenn Sie jemals einen ChatGPT-Neuschrieb kopiert, ihn angestarrt und gedacht haben

"Okay, aber warum fühlt sich das so unnatürlich an?" Du bist nicht allein.

KI ist schnell, hat aber immer noch ein paar Macken, die das Umschreiben etwas komplizierter machen, als nur eine Schaltfläche zu drücken

1. Es werden Wörter umgeschrieben, nicht die Bedeutung

ChatGPT ist gut darin, Wörter auszutauschen, aber das bedeutet nicht, dass es wirklich versteht, was Sie sagen wollen. Manchmal ist der umgeschriebene Text zwar technisch korrekt, aber der Ton, das Publikum oder die Absicht werden völlig verfehlt.

Es fragt immer wieder: "Was ist das Ziel hier?" Es wirft einfach eine neu formulierte Version heraus und hofft auf das Beste

Das Problem: Wenn Sie eine Überarbeitung wünschen, die Klarheit, Ton und Engagement verbessert, müssen Sie diese mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst vornehmen – und zwar erneut

2: Keine Nachverfolgung der Versionen, sodass Umformulierungen verschwinden, sobald Sie fortfahren

Haben Sie schon einmal endlos durch ChatGPT-Unterhaltungen gescrollt, um diese eine Überarbeitung zu finden, die Ihnen gefallen hat? Ja, ChatGPT bietet nicht gerade eine Nachverfolgung von Versionen. Wenn Sie Ihre Überarbeitungen nicht kopieren und in ein anderes Tool einfügen, sind sie weg, sobald Sie eine neue Anfrage starten

Das Problem: Bei der Verwaltung mehrerer Überarbeitungen wird die Nachverfolgung, welche Version genehmigt wurde, welche bearbeitet werden muss und welche die beste war, zu einem organisatorischen Problem

3: Es klingt selbstbewusst, aber es werden keine Fakten überprüft

ChatGPT hat eine Aufgabe: Text neu zu schreiben.

Der Haken an der Sache ist jedoch, dass nicht überprüft wird, ob der Text tatsächlich korrekt ist. Bei der Arbeit mit Statistiken, Referenzen oder branchenspezifischen Details besteht immer die Möglichkeit, dass die KI die Bedeutung verändert oder erfundene Fakten einfügt

Das Problem: Nur weil ein umgeschriebener Text gut klingt, heißt das nicht, dass er sachlich korrekt ist. Das bedeutet, dass jeder KI-generierte Text von einem menschlichen Faktenprüfer überprüft werden muss, bevor er veröffentlicht wird

4: Es ist für die Arbeit allein und nicht für die Zusammenarbeit konzipiert

Schreiben geschieht selten in einem Vakuum. Wenn Sie mit einem Team arbeiten, benötigen Sie wahrscheinlich Feedback, Genehmigungen und mehrere Iterationen, bevor eine Überarbeitung abgeschlossen ist. ChatGPT unterstützt nichts davon. Sobald es Ihnen eine Überarbeitung vorschlägt, sind Sie auf sich allein gestellt

Das Problem: Ohne eine einfache Möglichkeit, Entwürfe freizugeben, Genehmigungen nachzuverfolgen oder Feedback aus der Vergangenheit einzusehen, wird das Umschreiben zu einem endlosen Zyklus aus Kopieren, Einfügen und der Suche nach Rückmeldungen von Personen

ChatGPT eignet sich hervorragend zum Umschreiben von Texten, aber es hilft Ihnen nicht bei der Verwaltung von Umschreibungen. Es gibt keine Struktur, keine Organisation und keine einfache Möglichkeit, ohne zusätzliche manuelle Arbeit vom Entwurf zur endgültigen Version zu gelangen.

Lassen Sie uns also über ein tool sprechen, das die Erstellung von Inhalten mit KI ohne diese Lücken verbessert.

Verwendung von ClickUp Brain zum Schreiben und Verwalten von Workflows für Inhalte

ChatGPT eignet sich hervorragend zum Umschreiben von Texten, aber das war's auch schon. Es hilft Ihnen nicht bei der Nachverfolgung von Bearbeitungen, der Organisation von Umformulierungen oder der Verwaltung von Genehmigungen. Das bedeutet, dass Sie nach der Erstellung einer Umformulierung alles andere manuell erledigen müssen.

Sie müssen Inhalte zwischen den Tools verschieben, sie zur Überprüfung senden und sicherstellen, dass sie mit früheren Versionen übereinstimmen. Hier hilft ClickUp. ClickUps KI-Assistent, ClickUp Brain, bringt KI-gestütztes Schreiben auf die nächste Stufe. Er hilft nicht nur beim Umschreiben von Inhalten, sondern verwaltet auch den gesamten Workflow – vom ersten Entwurf bis zur endgültigen Version.

So füllt ClickUp Brain die Lücken, in denen ChatGPT scheitert:

Umschreiben mit Kontext, nicht nur mit Mustern

ChatGPT formuliert Sätze auf der Grundlage von Mustern um. Es schreibt ohne Kontext um und kann nicht zusammenarbeiten.

Anstatt einfach nur Umformulierungen zu verwerfen, hilft Ihnen ClickUp Brain, intelligenter und nicht nur anders zu schreiben. Es verbindet KI-gestütztes Umschreiben mit strukturierten Workflows, sodass Sie nicht nur eine neue Version erhalten, sondern eine bessere Version, die durch Zusammenarbeit, Organisation und Klarheit unterstützt wird.

Beispiel:

In ChatGPT können Sie das Programm anweisen, in einem bestimmten Tonfall umzuschreiben, aber Sie müssen frühere Umschreibungen, Feedback und genehmigte Versionen weiterhin manuell nachverfolgen.

Während ClickUp Brain versucht, mit Ihrem Projekt in Verbindung zu bleiben, wird sichergestellt, dass frühere Bearbeitungen, Tonfallpräferenzen und das Feedback des Teams für eine endgültige, ausgefeilte Version berücksichtigt werden.

ClickUp Brain generiert nicht nur Neufassungen, sondern verwaltet sie auch im Rahmen des gesamten Prozesses der Inhalte.

Eine umfangreiche Liste an Funktionen lässt ClickUp Brain wie ein Doremon für Autoren klingen. Und wenn Sie mehr über die erstaunlichen Angebote erfahren möchten, schauen Sie sich dieses Video an 👇

Keine verstreuten Entwürfe mehr, da ClickUp Dokumente alles organisiert

ChatGPT generiert Umformulierungen, aber wo werden diese gespeichert? Sobald Sie mehrere Versionen, Feedbackschleifen und Überarbeitungen haben, kann die Nachverfolgung des Ganzen chaotisch werden.

Verwalten Sie Ihre gesamte Dokumentation zu Inhalten mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs bleibt alles an einem Ort, sodass sich Überarbeitungen einfach verwalten und verfeinern lassen.

Speichern und vergleichen Sie mehrere KI-generierte Neufassungen nebeneinander

Nachverfolgung von Bearbeitungen, Genehmigungen und Überarbeitungen ohne Verlust des Versionsverlaufs

Halten Sie Markenrichtlinien und Stilreferenzen leicht zugänglich

Anstatt zwischen ChatGPT, Google Docs und verstreuten E-Mails hin und her zu springen, stellt ClickUp sicher, dass jeder Entwurf strukturiert, überprüft und einsatzbereit ist.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chats, E-Mails und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Erkenntnisse für das Geschäft im digitalen Rauschen verloren

ClickUp erleichtert die Zusammenarbeit an Inhalten

Ein großes Limit von ChatGPT? Es unterstützt keine Zusammenarbeit. Es liefert Text, aber danach müssen Sie Dateien für Feedback versenden, auf Genehmigungen warten und Überarbeitungen manuell verwalten.

Verwandeln Sie Ideen aus ClickUp Unterhaltungen in organisierte Aufgaben, um sie auf Kurs zu halten

Mit ClickUp Chatten und ClickUp Aufgaben findet der gesamte Feedback-Prozess innerhalb Ihres Workflows statt.

Taggen Sie Mitglieder Ihres Teams in ClickUp-Dokumenten, um sofortiges Feedback zu erhalten

Besprechen Sie die Überarbeitungen direkt im ClickUp Chat – lange E-Mails sind nicht mehr nötig

Verwandeln Sie Feedback in ClickUp Aufgaben, damit Überarbeitungen schnell erfolgen

Verwenden Sie ClickUp AI beim Chatten, um Inhalte zusammenzufassen oder sich in Chat-Kanälen auf dem Laufenden zu halten

ClickUp schließt die Lücke zwischen KI-generierten Umformulierungen und der Zusammenarbeit in der realen Welt und sorgt dafür, dass die Teams von Anfang bis Ende auf dem gleichen Stand sind.

Stärkeres Schreiben, nicht nur andere Formulierungen

ChatGPT kann Text umschreiben, aber es sagt Ihnen nicht, ob der Text tatsächlich gut ist. Es weist nicht auf Probleme mit der Klarheit, strukturelle Probleme oder unpassende Tonalität hin. Es gibt Ihnen lediglich eine andere Version, ohne Ihre Zielgruppe zu berücksichtigen oder zu überlegen, wie komplexe Konzepte für eine bessere Lesbarkeit vereinfacht werden können.

ClickUp Brain ist ein leistungsstarkes tool, das Ihnen beim intelligenteren Schreiben hilft, indem es KI-gestützte Einblicke bietet, die:

Verbessern Sie die Klarheit und Lesbarkeit, indem Sie den Inhalt auf Ihre Zielgruppe abstimmen

Stellen Sie sicher, dass der Ton in verschiedenen Formaten für Inhalte konsistent ist

Helfen Sie dabei, die Struktur für einen besseren Flow und mehr Engagement zu verfeinern

Anstatt blindlings Umformulierungen zu generieren, verbessert ClickUp Brain das Schreiben selbst und stellt sicher, dass jeder Text effektiv, ansprechend und auf Ihre Ziele ausgerichtet ist. Durch die Unterstützung bei der effektiven Erstellung von Eingabeaufforderungen wird sichergestellt, dass KI-generierte Umformulierungen nicht nur anders, sondern wirklich besser sind.

Verbessern Sie Ihr Schreiben mit ClickUp Brain

Wussten Sie schon? Ernest Hemingway schrieb das Ende von "In einem anderen Land" 47 Mal um, bevor er mit dem Ton und der Klarheit zufrieden war Es scheint, als sei das Umschreiben von Inhalten zur Verbesserung der Klarheit für Autoren schon immer eine normale alltägliche Aufgabe gewesen!

Von der Überarbeitung bis zur Veröffentlichung – alles an einem Ort

ChatGPT hört beim Umschreiben auf. Sobald Sie den Text haben, müssen Sie noch die Genehmigungen nachverfolgen, die Fristen verwalten und veröffentlichen. Das bedeutet mehr manuelle Arbeit.

ClickUp Brain verbindet das Schreiben nahtlos mit der Ausführung:

Bonus: Nutzen Sie die ClickUp-Vorlage für Leistungskennzahlen, um die Leistung Ihrer Inhalte nach der Veröffentlichung zu überwachen

Das Umschreiben ist nur ein Teil des Puzzles – ClickUp stellt sicher, dass dieser Teil in das Gesamtbild der Strategie und Umsetzung von Inhalten passt.

Verabschieden Sie sich von endlosen Überarbeitungen und begrüßen Sie intelligenteres Schreiben

Sie haben diese Reise damit begonnen, auf Ihren Bildschirm zu starren und sich eine einfachere Möglichkeit zu wünschen, Inhalte umzuschreiben. Jetzt sind Sie bereit, ChatGPT die richtigen Fragen zu stellen und häufige Fehler beim Umschreiben zu vermeiden. Sie können Ihren Schreibstil verfeinern, professionelle Texte leger klingen lassen oder einen formelleren Tonfall wählen.

Aber denken Sie daran, dass selbst die besten Umschreibungen Organisation, Zusammenarbeit und einen Workflow erfordern, der Ihre Inhalte auf Kurs hält. ClickUp Brain geht über schnelle Korrekturen hinaus und bietet Ihnen die tools zur Verwaltung Ihres gesamten Prozesses zur Erstellung von Inhalten – alles an einem Ort.

Ob Sie nur ein paar Beispiele für Ihr kreatives Schreiben oder ein strukturiertes System für die Nachverfolgung mehrerer Überarbeitungen benötigen, das Tool stellt sicher, dass jede Version ausgefeilt und zielgerichtet bleibt.

Sind Sie bereit, das Umschreiben von einer gefürchteten Aufgabe in Ihre bevorzugte Tätigkeit des Tages zu verwandeln? Melden Sie sich bei ClickUp an und überzeugen Sie sich selbst.