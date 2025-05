die 15 besten Tools zur Kundengewinnung im Jahr 2025

Der Verkauf läuft über Einzelziele – wie sieht die von Ihnen generierte Pipeline aus, wie viel ist das Konto wert, wie hoch ist Ihre Provision? Deshalb fühlt sich der meiste Aufwand für die Kundenakquise wie ein Spiel mit Nummern an. Nur ein weiterer Lead. Nur eine weitere E-Mail.

Das Ergebnis? Viele Verkaufsteams jagen dem Volumen nach, ohne auf den Wert zu achten, und überspringen oft das System, das zur Erfassung verwertbarer Daten erforderlich ist. Das bedeutet, dass Trends verpasst werden, die Leistung nicht nachverfolgt wird und letztendlich Chancen verpasst werden, Strategien zu verfeinern und die Konversion zu steigern.

Tools zur Verkaufsprospektion können hier helfen. Sie erfassen genaue Daten, ermöglichen die Nachverfolgung von Interaktionen und identifizieren Leads mit hohem Wert, um eine intelligentere und strategischere Kontaktaufnahme zu gewährleisten.

In diesem Blogbeitrag werfen wir einen Blick auf die 15 besten Tools zur Kundengewinnung und ihre Schlüssel-Features, um Vertriebsprofis beim Aufbau einer stärkeren Pipeline zu unterstützen.

Die besten Tools zur Kundengewinnung fungieren als Brücke zwischen Unternehmen und potenziellen Kunden. Die richtigen Tools zur Kundengewinnung können aus kalten Leads warme Verkaufschancen machen. Bei der Auswahl sollten Sie auf Folgendes achten:

Nahtlos CRM-Workflow : Das Tool sollte über eine integrierte CRM-Software oder eine CRM-Integration verfügen, um eine zentralisierte Datenbank mit potenziellen Kunden zu führen

KI-gestützte umsetzbare Erkenntnisse: Es sollte das Verhalten und die Interaktionsmuster von Interessenten analysieren und die besten Zeiten, Kanäle und Botschaften für die Kontaktaufnahme vorschlagen. Dies ermöglicht eine hochgradig personalisierte Interessentenwerbung

Omnichannel-Engagement: Das Tool sollte es Ihnen ermöglichen, mit potenziellen Kunden über mehrere Kanäle, einschließlich E-Mail, Telefonanrufe, LinkedIn und andere soziale Plattformen, in Verbindung zu treten

Erweiterte prädiktive Analysen: Ein hervorragendes Tool zur Kundengewinnung sollte Muster und Trends in der Leistung der Kundengewinnung identifizieren und den Verkaufsteams dabei helfen, ihre Strategien zu verfeinern

Lead-Scoring: Das beste Tool sollte Leads basierend auf ihren Konversionschancen, ihrem Absichtssignal und ihrem Engagement bewerten, damit Sie Ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen können

Datenanreicherung: Durch das Ausfüllen fehlender Details wie Titel, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Unternehmensumsatz stellt ein gutes Tool zur Kundengewinnung sicher, dass Ihre Liste mit potenziellen Kunden sowohl abgeschlossen als auch aktuell ist

Firmografische und technografische Einblicke: Ein Tool zur Kundengewinnung sollte firmografische (Größe, Branche, Speicherort und Umsatz des Unternehmens) und technografische (von einem Unternehmen verwendete Technologieplattform ) Einblicke bieten, um Ihnen bei der Auswahl idealer Geschäfte zu helfen

Automatisierung des Vertriebs: Das Tool sollte das Projektmanagement im Vertrieb automatisieren, z. B. durch die Sicherstellung, dass zeitnahe Nachfassaktionen gesendet werden, damit kein Lead vergessen wird

Lassen Sie uns anhand dieser Checkliste einige der besten Tools zur Kundengewinnung auf dem Markt für einen reibungslosen Zyklus bewerten.

Ob Sie nun nach einem visuellen Pipeline-Management oder einer einfacheren Kontaktermittlung und -ansprache suchen, jedes der folgenden tools für die Verkaufsprospektion hat einen USP, der wie für Sie gemacht ist. Lesen Sie weiter, um das Passende für sich zu finden.

1. ClickUp (am besten für Projektmanagement im Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement geeignet)

Verwalten Sie Ihre Verkaufsprojekte in ClickUp Verwalten Sie Projekte und Beziehungen zu Kunden an einem Ort mit ClickUp

Ihre Leads sind übersichtlich in einer detaillierten Tabelle organisiert, aber sobald Sie mit der Kontaktaufnahme beginnen, gerät der Prozess aus den Fugen. Wenn ein Lead zusätzliche Recherchen oder eine Überprüfung per E-Mail erfordert, müssen Sie ständig zwischen verschiedenen Anwendungen hin- und herspringen.

Kontaktdaten an einem Ort, Notizen an einem anderen und Kampagnen zur Kontaktaufnahme an einem ganz anderen Ort. Dieser unzusammenhängende Workflow verwandelt das, was eigentlich einfach sein sollte, in etwas Frustrierendes und Chaotisches.

Genau hier kommen Tools für die Kundenakquise und das Kundenmanagement wie ClickUp ins Spiel – sie optimieren Ihren Aufwand für die Kontaktaufnahme nahtlos und sorgen für ein kohärentes Management Ihrer Vertriebskette.

ClickUp ist die "Alles-App für die Arbeit", die Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Dokumentation für Ihr Verkaufsteam auf einer Plattform vereint – beschleunigt durch KI-Automatisierung und -Suche der nächsten Generation.

ClickUp für Verkaufsteams hilft Ihnen bei der Visualisierung Ihrer Pipeline, der Verwaltung der Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden und der Automatisierung sich wiederholender Workflows.

Visualisierung der Vertriebspipeline und Automatisierung von Workflows im Vertrieb mit ClickUp für Teams im Vertrieb

Beginnen Sie damit, alle potenziellen Leads und ihre Kontaktinformationen an einem Ort zu sammeln. ClickUp CRM macht dies möglich. Es hilft Ihnen, Leads aus sozialen Medien, Websites, Formularen und anderen Quellen auf einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Sobald Sie die Daten haben, können Sie mit ClickUp Aufgaben Ihren Mitgliedern im Team verschiedene Leads aus der Liste für Recherche, Engagement und Öffentlichkeitsarbeit zuweisen. Legen Sie in ClickUp benutzerdefinierte Status für Aufgaben fest, z. B. "Neuer Lead", "Recherche" und "Kampagne gesendet", um die Nachverfolgung Ihrer gesamten Vertriebskette zu ermöglichen. Sie können sogar Prioritäten für Aufgaben festlegen, um sicherzustellen, dass Konten mit hohem Wert zuerst kontaktiert werden.

Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben zur Kontaktaufnahme mit ClickUp Aufgaben

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellenkalkulationen verwenden, der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die Aufgabenverwaltungslösung von ClickUp sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

Jetzt ist es an der Zeit, eine maßgeschneiderte Strategie für die Kontaktaufnahme zu entwickeln. ClickUp Brain, der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, ermöglicht es Ihnen, personalisierte Nachrichten für jeden Interessenten zu verfassen.

👀 Wussten Sie schon? 75 % der Marketingfachleute sind der Meinung, dass Personalisierung für die Steigerung des Umsatzes und die Wiederholung von Geschäften unerlässlich ist

Personalisieren Sie Nachrichten für eine verbesserte Verkaufsprospektion mit ClickUp Brain

Möchten Sie erfahren, wie Sie KI für den Vertrieb nutzen können, um Ihre Prozesse effizienter zu gestalten? Mit diesem kurzen Erklärvideo sind Sie bestens gerüstet. 👇

Sie können auch ClickUp Automatisierungen verwenden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und den Prozess der Verkaufsprospektion weiter zu optimieren. Damit können Sie Auslöser einrichten, um Workflows zu automatisieren. Sie können zum Beispiel Auslöser einrichten, um Leads auf der Grundlage vordefinierter Regeln (Branche, Region usw.) Vertriebsmitarbeitern zuzuweisen. Oder, wenn ein Interessent nicht reagiert, eine automatische Erinnerung für eine Nachfassaktion nach einer Woche einrichten.

*Automatisieren Sie Workflows mit ClickUp Automatisierungen, um schnelles Handeln oder Nachfassen bei potenziellen Kunden zu gewährleisten

ClickUp bietet auch Vorlagen für den Vertrieb und das Kundenbeziehungsmanagement, um den Prozess der Kundenakquise zu vereinfachen:

ClickUp ist das Tool, das uns wirklich dabei geholfen hat, Innovationen in dieses Geschäft zu bringen, wodurch wir nach der Pandemie von 2 % digitalen Verkäufen auf über 65 % digitale Verkäufe wachsen konnten.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Aufgrund der zahlreichen Features ist die Lernkurve steil

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Durch die Umstellung auf ClickUp für alle Teams wurde ein zentraler hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, über den sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams nachverfolgen können. Die Features und tools von ClickUp eignen sich hervorragend für CS, Sales und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

2. LinkedIn Sales Navigator (am besten geeignet, um B2B-Leads zu identifizieren und zu gewinnen)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator ist ein bekanntes Tool zur Verkaufsprospektion, mit dem Sie Leads identifizieren und Konten priorisieren können. Mit dem Tool "Lead Spotlights" können Sie Leads und Entscheidungsträger in Ihren Einzelzielen leichter finden.

Sie können sogar die CRM-Integration nutzen, um frühere Kunden zu finden, die zu neuen Organisationen gewechselt sind, und so relevantere Leads zu erhalten. Sales Navigator bietet auch Dateneinblicke, wie z. B. die Mitarbeiterzahl und Wachstumstrends von Unternehmen, sodass Sie hochwertige B2B-Leads leicht identifizieren können.

Die besten Features von LinkedIn Sales Navigator

Verwenden Sie erweiterte Filter wie Titel, Größe der Organisation und Branche für ein nahtloses Lead-Management

Sprechen Sie potenzielle Kunden durch personalisierte Kontaktaufnahme per LinkedIn-Mail an

Erstellen Sie das ideale Kundenprofil, um Leads basierend auf der Rolle, dem Dienstalter oder dem Titel zu finden

Finden Sie mit dem "Relationship Explorer" heraus, welche potenziellen Verbindungen es in jeder Organisation gibt

Limits des LinkedIn Sales Navigator

Es hat begrenzte Exportmöglichkeiten und benötigt zusätzliche tools, um E-Mails zu finden

Kann für kleine Geschäfte teuer sein

LinkedIn Sales Navigator-Preisgestaltung

30 Tage kostenlose Testversion

Sales Navigator Core (Professional): 99,99 $/Monat pro Benutzer

Sales Navigator Advanced (Team): 179,99 $/Monat pro Benutzer

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): ab 1600 $/Jahr pro Benutzer

Bewertungen von LinkedIn Sales Navigator

G2: 4, 6/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (150+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LinkedIn Sales Navigator?

Mir gefällt, dass LinkedIn Sales Nav meinem Team die Möglichkeit bietet, mithilfe erweiterter Suchfilter bestimmte Arten potenzieller Clients, nach denen wir suchen, einzugrenzen. Mir gefällt auch, dass es sich in HubSpot integrieren lässt. Für ein kleines Team wie meines ist es ziemlich teuer.

Mir gefällt, dass LinkedIn Sales Nav meinem Team die Möglichkeit bietet, mithilfe erweiterter Suchfilter bestimmte Arten potenzieller Clients, nach denen wir suchen, einzugrenzen. Mir gefällt auch, dass es sich in HubSpot integrieren lässt. Für ein kleines Team wie meines ist es ziemlich teuer.

3. Apollo. io (am besten geeignet für den Zugriff auf verifizierte Lead-Daten über mehrere Kanäle)

Apollo. io ist eine führende Software zur Verkaufsprospektion, die Zugriff auf verifizierte Lead-Daten von LinkedIn, Salesforce, Gmail oder jeder beliebigen Unternehmenswebsite bietet. Sie können Leads nach Faktoren wie Kaufabsicht, Stellenausschreibungen und Unternehmenswachstum filtern, um potenzielle Kunden zu finden. Das KI-Tool von Apollo kann auch hochwertige Leads identifizieren, Bewertungen hinzufügen und Meetings buchen.

Das Beste an diesem Tool ist, dass Sie einzelne Besucher auf Ihrer Website nachverfolgen und die von ihnen angesehenen Seiten finden können. Dies hilft Ihnen, das Verhalten der Benutzer zu analysieren und eine personalisiertere Strategie für die Kontaktaufnahme zu erstellen.

Die besten Features von Apollo.io

Erstellen Sie eine umfangreiche Datenbank mit potenziellen Kunden, die mit genauen Kontaktdaten, einschließlich E-Mails, Nummern und Informationen über das Unternehmen, angereichert ist

Nahtlose Integration in Vertriebs- und Marketing-Tools durch Zapier für eine effiziente Automatisierung des Workflows

Verwenden Sie Formulare mit automatisch ausgefüllten Daten, um eingehende Leads schneller zu konvertieren

Limits von Apollo.io

Einige Benutzer berichten, dass Apollo. io ungenaue Lead-Daten und veraltete Kontakte bietet

Apollo.io-Preise

Free

Basic Plan: 59 $/Monat pro Benutzer

Professioneller Plan: 99 $/Monat pro Benutzer

Plan der Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo.io

G2: 4, 7/5 (über 8000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6 (über 350 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Apollo. io?

Als Vertriebsmitarbeiter ist Apollo eine einfache Möglichkeit, nützliche und genaue Informationen über Unternehmen und Clients zu erhalten, die Sie akquirieren möchten. Das Guthaben für die Testversion ist ein guter Einstieg, um ein Gefühl für die Arbeit mit der Software zu bekommen. Die einzigen beiden Nachteile sind die Kosten und die Anrufe des Vertriebs-Supports. Die Kosten sind etwas hoch, wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind oder nur ein oder zwei Personen in einem Team arbeiten.

Als Vertriebsmitarbeiter ist Apollo eine einfache Möglichkeit, nützliche und genaue Informationen über Unternehmen und Clients zu erhalten, die Sie akquirieren möchten. Das Guthaben für die Testversion ist ein guter Einstieg, um ein Gefühl für die Arbeit mit der Software zu bekommen. Die einzigen beiden Nachteile sind die Kosten und die Anrufe vom Vertriebssupport. Die Kosten sind etwas hoch, wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind oder nur ein oder zwei Personen in einem Vertriebsteam haben.

4. ZoomInfo (am besten geeignet, um qualifizierte Leads basierend auf der Absicht zu finden)

via ZoomInfo

ZoomInfo ist ein B2B-Tool zur Kundengewinnung, das Unternehmens- und Kontaktinformationen für Vertriebs-, Marketing- und Talentteams bereitstellt. Es nutzt KI und maschinelles Lernen, um Details über Geschäfte zusammenzustellen, wie z. B. die Größe des Unternehmens und Einstellungstrends.

Mit ZoomInfo können Sie auf Organigramme von Abteilungen zugreifen, um mehr über die Entscheidungsträger zu erfahren und direkt mit ihnen in Kontakt zu treten. Das Feature "Guided Intent" analysiert CRM-Daten und identifiziert die Themen, nach denen Ihre potenziellen Kunden häufig suchen. Dies erleichtert die Anpassung der Kontaktaufnahme und das Angebot benutzerdefinierter Lösungen für schnellere Konversionen.

Die besten Features von ZoomInfo

Erstellen Sie Ihr ideales Kundenprofil (ICP), um potenzielle Kunden besser zu verstehen und ideale Käufer zu identifizieren

Greifen Sie auf Unternehmens-, Technologie-, Finanz- und Kontaktdaten zu, um bessere Einblicke in potenzielle Kunden zu erhalten

Erhalten Sie prädiktive Signale und Einblicke in die Absichten, um das Verhalten und die Handlungen von Unternehmen vorherzusehen

Nachverfolgung von Website-Besuchern und Sammeln von mehr Leads

Limits von ZoomInfo

Es wird eine Gebühr pro Kontakt erhoben, was für kleinere Teams kostspielig sein kann

ZoomInfo-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ZoomInfo-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 8800 Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (290+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ZoomInfo?

Wir nutzen ZoomInfo Sales, um neue Einzelziele für Kampagnen zu ermitteln und potenzielle Kunden zu validieren, die unsere Website besuchen oder Kaufabsichten zeigen. Mit Copilot können wir uns noch eingehender mit den Konten bestimmter potenzieller Kunden befassen und unser Team mit Hintergrundinformationen ausstatten, die ihnen dabei helfen können, einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Wir nutzen ZoomInfo Sales, um neue Einzelziele für Kampagnen zu ermitteln und potenzielle Kunden zu validieren, die unsere Website besuchen oder Kaufabsichten zeigen. Mit Copilot können wir uns noch eingehender mit bestimmten Konten potenzieller Kunden befassen und unser Team mit Hintergrundinformationen ausstatten, die ihnen helfen können, einen Fuß in die Tür zu bekommen.

5. UpLead (am besten geeignet, um die E-Mails von Interessenten zu verifizieren)

via UpLead

UpLead vereinfacht die Lead-Generierung durch die Bereitstellung verifizierter Kontaktdaten und intelligenter Suchtools. Mit über 50 Filtern für die Überprüfung von E-Mails in Echtzeit und detaillierter Datenanreicherung hilft es Ihnen, die richtigen Interessenten sicher zu erreichen. Sie können Kontakte nach Branche, Rolle oder Speicherort filtern und so die Einzelziele präziser festlegen.

Möchten Sie Unternehmen mit den Tools Ihrer Konkurrenten erreichen? UpLead bietet über 1600 Datenpunkte, mit denen Sie Geschäfte identifizieren können, die auf konkurrierende Software angewiesen sind – so können Sie Ihre Kontaktaufnahme individuell gestalten und sie für sich gewinnen. Außerdem können Sie Unternehmen ausschließen, die bestimmte Software verwenden, um irrelevante Konten zu filtern.

Die besten Features von UpLead

Überprüfen Sie E-Mails in Echtzeit, um eine hohe Datengenauigkeit sicherzustellen

Sammeln Sie mit der Erweiterung Chrome von UpLead Informationen über Unternehmen

Laden Sie die URLs Ihres Unternehmens hoch, um Einblicke zu erhalten

UpLead-Limits

Limitierte Features in Plänen der unteren Stufen; Upgrades erforderlich, um volle Funktionalität zu erhalten

UpLead-Preise

7 Tage kostenlose Testversion

Essentials : 99 $/Monat

Plus : 199 $/Monat

Professional: Benutzerdefinierte Preise

UpLead-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (780+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (70+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: John H. Patterson, der Gründer der National Cash Register Company (NCR), wird oft als Pionier einer Face-to-Face-Version der Kaltakquise in den späten 1800er Jahren bezeichnet. Seine Verkäufer gingen von Tür zu Tür und überzeugten Geschäfte davon, dass sie Registrierkassen benötigten – und revolutionierten so die Verkaufstaktik.

6. Cognism (am besten für die Suche nach potenziellen Kunden durch KI geeignet)

via Cognism

Cognism ist eine Vertriebsinformationsplattform, die Ihnen mithilfe von KI dabei hilft, die richtigen Interessenten für Ihre Vertriebskette zu finden. Sie können relevante Leads eingeben oder per Sprachsuche abrufen. Cognism verwendet eine Mischung aus Firmographics (Merkmale des Geschäfts), Technographics (Technologie-Stack des Unternehmens) und Buyer Intent, um wertvolle Daten bereitzustellen.

Die Plattform lässt sich in CRM-Systeme wie Salesforce und HubSpot integrieren und erleichtert so die Verwaltung von Leads. Cognism bietet auch die Möglichkeit, Listen mit potenziellen Kunden zu erweitern. So wird sichergestellt, dass Sie nur die neuesten, aktualisierten Daten potenzieller Kunden in Ihr CRM-System aufnehmen.

Die besten Features von Cognism

Erstellen Sie Listen mit potenziellen Kunden mit verifizierten E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die auf idealen Kundenprofilen basieren

Exportieren Sie Kontakte aus LinkedIn und übertragen Sie sie mithilfe der Erweiterung für Chrome in Ihr CRM

Identifizieren Sie potenzielle Kunden auf dem Markt mit der Überwachung von Absichtsdaten durch die Integration von Bombora

Greifen Sie auf globale B2B-Daten aus den Regionen NAM, APAC und EMEA zu, um Einzelziele effektiv zu erreichen

Cognism-Limits

Dieses Tool basiert auf LinkedIn-Stellenbeschreibungen, was sich auf die Datengenauigkeit auswirken kann

Cognism-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Cognism

G2: 4, 6/5 (790+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 150 Bewertungen)

7. 6Sense (am besten geeignet, um die Kaufabsicht mithilfe von prädiktiven Analysen zu verstehen)

via 6Sense

6sense ist in erster Linie eine Revenue-Intelligence-Plattform, die detaillierte Einblicke in die abgeschlossene Customer Journey bietet. Sie verwendet Echtzeitdaten, wie z. B. die Kampagnenleistung und die Kaufabsicht, um eine maßgeschneiderte Liste potenzieller Kunden zu erstellen.

Das KI-Tool der Plattform nutzt prädiktive Analysen, um Verlaufsdaten zu Verkaufschancen, Profilübereinstimmung, Reichweite von Konten und Kaufsignale in Echtzeit zu analysieren. Anschließend werden potenzielle Kunden mit den höchsten Konversionschancen prognostiziert, sodass das Team hochwertige Konten als Einzelziele festlegen kann.

die besten Features von 6Sense

Identifizieren Sie Konten basierend auf dem Käuferverhalten, um Einzelziele zu fokussieren

Erstellen Sie detaillierte Zielgruppensegmente mithilfe von Firmographics und Engagement-Daten für eine leistungsstärkere Kampagne

Erhalten Sie Zugang zu den Kontaktdaten des Einkaufsteams und erstellen Sie personalisierte E-Mails, um mit den Schlüsselpersonen in Kontakt zu treten

6Sense-Limits

Einige Benutzer sagen, dass die Plattform anfangs kompliziert zu bedienen sein kann

6Sense-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

6Sense Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (20+ Bewertungen)

Seamless. ai bietet über 100 Filter, mit denen Sie Ihre ideale Kundenpersona definieren und Ihre Suche eingrenzen können. Das KI-Tool durchsucht Daten in Echtzeit, um Ihnen dabei zu helfen, die E-Mails und Nummern potenzieller Kunden zu erhalten, und reduziert so den Zeitaufwand für veraltete Informationen.

Sie können auch das KI-Tool verwenden, um detaillierte Einblicke in Ihre potenziellen Kunden zu erhalten, einschließlich ihrer Social-Media-Beiträge, Mitarbeiterbewertungen, aktuellen Nachrichten, Auszeichnungen und technischen Ausstattung. Dies ermöglicht eine persönlichere Ansprache und eine gezieltere Kontaktaufnahme.

Schließlich können Sie mit Seamless. KI auch eine automatisierte Liste für ausgehende Verkäufe erstellen. Dieses Feature ist jedoch nur in den Premium-Plänen verfügbar.

Seamless. KI – die besten Features

Suchen Sie nach B2B-Kontakten und Unternehmen mit KI-gestützter Echtzeit-Datenerkennung

Zugang zu Durchwahl- und Mobilfunknummern für eine einfachere Kontaktaufnahme

Nahtlose Integration in Salesforce, HubSpot und andere beliebte CRMs

Identifizieren Sie potenzielle Kunden mit Kaufabsicht, um Ihren Verkaufsprozess zu beschleunigen

Nahtlos. KI-Limits

Es bietet keine benutzerdefinierten Dashboards für Analysen und Berichterstellung

Seamless. KI-Preisgestaltung

Free: Die Testversion beinhaltet 50 kostenlose Guthaben

Pro: tägliches Guthaben; benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Nahtlos. KI-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (4900+ Bewertungen)

Capterra: 3. 8/5 (150+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Seamless. ai?

Die einfache Erstellung von Listen, das Auffinden von Daten und das Guthaben von 1000 Leads pro Tag sind enorm, insbesondere wenn man sich die Pläne anderer Datensoftwares ansieht, die zehnmal so viel kosten wie Seamless. ai, und das ergibt ein SDR von 1000 Leads pro Tag. Ein Nachteil ist, dass man die Qualität der Genauigkeit der Lead-Infos nicht vor dem Scrapen einstellen kann. Man muss also sein tägliches Guthaben von 1000 Credits für das Scrapen von Junk oder guten Leads ausgeben und kann erst nach dem Scrapen filtern.

Die einfache Erstellung von Listen, das Auffinden von Daten und das Guthaben von 1000 Leads pro Tag sind enorm, insbesondere wenn man sich die Pläne anderer Datensoftwares ansieht, die zehnmal so viel kosten wie Seamless. ai, und das ergibt ein Guthaben von 1000 Leads pro Tag. Ein Nachteil ist, dass man die Qualität der Genauigkeit der Lead-Infos vor dem Scrapen nicht einstellen kann. Man muss also sein tägliches Guthaben von 1000 Credits für das Scrapen von Junk oder guten Leads ausgeben und kann erst nach dem Scrapen filtern.

9. Lusha (am besten für die Automatisierung der Kontaktaufnahme geeignet)

via Lusha

Lusha ist eine Software für Vertriebsinformationen, die Daten in jedem System, jeder Datenbank oder App mithilfe ihrer API anreichert und wertvolle Einblicke in die Kaufabsichten bietet. Sie bietet detaillierte Kontaktinformationen, einschließlich der Rollen und des Dienstalters Ihrer potenziellen Kunden innerhalb von Unternehmen. Darüber hinaus bietet Lusha KI-generierte E-Mails zur Automatisierung Ihrer Kontaktaufnahme und zur Verbesserung der Produktivität im Vertrieb.

Lusha enthält auch eine Erweiterung für Google Chrome und das Tool "E-Mail Finder", mit dem Sie Kontaktdaten und Unternehmensinformationen direkt von LinkedIn abrufen können. Die Plattform bietet eine kostenlose Version mit grundlegenden Features. Um jedoch auf erweiterte Tools wie die Suche nach Finanzierungsdaten zugreifen zu können, müssen Sie ein Upgrade auf den Premium-Plan durchführen.

Die besten Features von Lusha

Erreichen Sie potenzielle Kunden direkt mit Zugang zu einem umfangreichen Verzeichnis mit Durchwahlnummern

Einzelziele mit hoher Priorität mithilfe erweiterter Filter für Unternehmensattribute

Optimieren Sie Ihren Aufwand für den Verkauf, indem Sie von KI empfohlene potenzielle Kunden ansprechen

Lusha-Limits

Es findet hauptsächlich Interessenten aus den USA und Europa

Lusha-Preisgestaltung

Free

Pro: 36 $/Monat pro Benutzer

Premium: 59 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Lusha

G2: 4, 3/5 (über 1400 Bewertungen)

Capterra: 4/5 (370+ Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Lusha?

Präzise und zuverlässige B2B-Kontaktdatenbank, die sowohl über die SaaS-Plattform von Lusha als auch über das LinkedIn-Add-On einfach zu bedienen ist. Der Kundensupport ist ebenfalls sehr gut. Einige der in jedem Lead gespeicherten Details sind falsch, was eine Verschwendung von Guthaben darstellt.

Präzise und zuverlässige B2B-Kontaktdatenbank, die sowohl über die SaaS-Plattform von Lusha als auch über das Add-On von LinkedIn einfach zu bedienen ist. Der Kundensupport ist auch sehr gut. Einige der in jedem Lead gespeicherten Details sind falsch und das ist eine Verschwendung von Guthaben.

10. LeadIQ (am besten geeignet für die Priorisierung von potenziellen Kunden mit hohem Potenzial)

via LeadIQ

Die Erweiterung für Chrome von LeadIQ hilft Ihnen, genaue Daten von Leads in Ihrem CRM, LinkedIn Sales Navigator oder im Internet zu erfassen. Mit Scribe, dem KI-Assistenten von LeadIQ, lassen sich ganz einfach personalisierte E-Mails für jedes Konto erstellen.

Mit dem Data Hub von LeadIQ können Sie Kontakte und Leads in Salesforce sofort anreichern. Doppelte Daten werden eliminiert, sodass eine klare und organisierte Vertriebskette gewährleistet ist. Außerdem benachrichtigt Sie die Plattform, wenn Entscheidungsträger oder Käufer ihren Arbeitsplatz wechseln. Sie erhalten auch ein "Hot Lead"-Signal, um potenzielle Kunden mit hohem Potenzial zu priorisieren.

Die besten Features von LeadIQ

Extrahieren Sie verifizierte E-Mails und Direktwahlnummern in Echtzeit aus LinkedIn-Profilen

Nachverfolgung und Synchronisierung der Aktivitäten von Interessenten über mehrere Kanäle hinweg

Automatisierung personalisierter Nachfassaktionen mit KI-gesteuerten Engagement-Tools

LeadIQ-Limits

Ein begrenztes kostenloses Guthaben schränkt den Zugang für kleinere Teams ein

LeadIQ-Preise

Free

Starter: 45 $/Monat pro Benutzer

Pro: 89 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LeadIQ-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (1000+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (20+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Verkaufstechniken lassen sich auf die rhetorischen Prinzipien von Aristoteles zurückführen – Ethos (Glaubwürdigkeit), Pathos (Emotion) und Logos (Logik). Moderne Verkaufsstrategien basieren immer noch auf diesen Überzeugungstaktiken!

11. SalesIntel (am besten geeignet, um von Menschen verifizierte Daten zu erhalten)

via SalesIntel

SalesIntel kombiniert die Automatisierung des Vertriebs mit menschlicher Validierung, um eine höhere Genauigkeit der Leads zu gewährleisten. Die Plattform aktualisiert die Kontaktdaten alle 90 Tage, um sicherzustellen, dass Sie eine aktuelle Liste der potenziellen Kunden haben. Außerdem aktualisiert die Plattform veraltete Telefonnummern und LinkedIn-Profile, was die Akquise erleichtert.

Verwenden Sie es zur Nachverfolgung von Absichtssignalen aus verschiedenen Quellen, damit Sie die Einzelziele Ihrer Mitbewerber erkennen können. Außerdem erhalten Sie die neuesten Branchennachrichten, Compliance-Anforderungen und aufkommende Trends, um Ihre Reichweite zu verbessern.

Die besten Features von SalesIntel

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in potenzielle Kunden mit dem On-Demand-Recherche-Service

Senden Sie Ihren Kunden gezielte Anzeigen, um Ihre Vertriebskette zu verbessern

Exportieren Sie mit dem Feature zur Lead-Anreicherung bereinigte und aktualisierte Daten in Ihr CRM

SalesIntel-Limits

Für erweiterte Features wie die Nachverfolgung von Website-Besuchern und Retargeting-Anzeigen ist eine Zahlung für ein Add-On erforderlich

SalesIntel-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

SalesIntel-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (360+ Bewertungen)

Capterra: 4, 3/5 (30+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über SalesIntel?

Der Research-On-Demand-Service ist sehr hilfreich. Die Bearbeitungszeiten sind kurz und das SalesIntel-Team stellt die angeforderten Informationen bereit und geht oft noch einen Schritt weiter, indem es zusätzliche potenzielle Kunden einbezieht, die in die angeforderten Branchen und Titel passen.

Der Service "Research On Demand" ist sehr hilfreich. Die Bearbeitungszeiten sind kurz und das SalesIntel-Team stellt die angeforderten Informationen bereit und geht oft noch einen Schritt weiter, indem es zusätzliche potenzielle Kunden einbezieht, die in die angeforderten Branchen und Titel passen.

12. Leadfeeder (am besten geeignet, um Website-Besucher in Vertriebskontakte umzuwandeln)

via Leadfeeder

Leadfeeder verfolgt Firmennamen, um Ihnen dabei zu helfen, Website-Besucher in potenzielle Leads umzuwandeln. Es hebt auch die Schlüsselinteressen und Interaktionsmuster der Besucher hervor. Mit der automatisierten Lead-Bewertung und der CRM-Integration können sich die Teams im Vertrieb schnell auf hochwertige Interessenten konzentrieren. Sie erhalten benutzerdefinierte Benachrichtigungen, die Sie benachrichtigen, wenn Zielunternehmen Ihre Website besuchen, sodass Sie rechtzeitig relevante Folgemaßnahmen senden können. Leadfeeder hilft auch dabei, Leads basierend auf der Nummer der Besuche und der Besuchsdauer zu filtern. Dies hilft Ihnen, Leads basierend auf der Interaktion zu bewerten.

Die besten Features von Leadfeeder

Nachverfolgung von Website-Besuchern in Echtzeit und Analyse ihres Verhaltens auf der Website

Erfassen und qualifizieren Sie Leads automatisch auf der Grundlage ihres Engagements und ihrer Unternehmensdaten

Einfache Integration in CRMs und andere tools wie HubSpot, Salesforce und Google Ads

Segmentieren Sie Leads nach Branche, Region und Webaktivität, um E-Mails zur Kontaktaufnahme zu personalisieren.

Limits von Leadfeeder

Bei der Nachverfolgung von Leads kann es manchmal zu einer falschen Zuordnung von Besuchen kommen, wenn IP-Adressen freigegeben werden

Leadfeeder-Preise

Free

Kostenpflichtig: 103,69 $ (99 €) pro Monat, jährliche Abrechnung

Bewertungen und Rezensionen zu Leadfeeder

G2: 4, 3/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über LeadFeeder?

Es ist relativ einfach einzurichten und gibt Aufschluss über die Leads, die auf Ihre Website kommen. Diese Informationen sind äußerst nützlich, um Strategien zur Steigerung der Website-Besuche zu entwickeln und sicherzustellen, dass die Seiten optimiert sind.

Es ist relativ einfach einzurichten und gibt Aufschluss über die Leads, die auf Ihre Website kommen. Diese Informationen sind äußerst nützlich, um Strategien zur Steigerung der Website-Besuche zu entwickeln und sicherzustellen, dass die Seiten optimiert sind.

via Kaspr

Kaspr hilft Verkaufsteams, schneller die richtigen Interessenten zu erreichen, und zwar mit verifizierten Telefonnummern und E-Mails aus über 150 Quellen. Die Erweiterung für Chrome vereinfacht die Kontaktaufnahme durch Automatisierung von Nachfassaktionen, Nachverfolgung von Leads und Integration in CRMs wie Salesforce und HubSpot.

Kaspr hilft Ihnen auch dabei, die Nummern, E-Mail-IDs und Infos zu Unternehmen von potenziellen Kunden auf LinkedIn zu finden, damit Sie LinkedIn Sales Navigator effizienter nutzen können. Allerdings stellt Kaspr hauptsächlich aktuelle Daten für europäische Geschäfte zur Verfügung. Wenn Sie andere Regionen als Einzelziel anvisieren, könnte Kaspr nicht gut funktionieren.

Die besten Features von Kaspr

Extrahieren Sie verifizierte Kontaktdaten in Echtzeit aus LinkedIn, einschließlich E-Mails und Telefonnummern

Automatisierung der Lead-Qualifizierung mit KI-gestützten Erkenntnissen zur Priorisierung von Leads mit hohem Wert

Sofortige Synchronisierung angereicherter Interessentendaten mit Ihrem CRM für eine nahtlose Integration in den Workflow

Kaspr-Limits

Die Funktionen sind außerhalb von LinkedIn begrenzt, was die Effektivität bei der Akquise auf mehreren Plattformen einschränkt

Kaspr-Preisgestaltung

Free

Starter : 47,13 $ (45 €) pro Monat und Benutzer

Business: 82,75 $ (79 €) pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen von Kaspr

G2: 4, 4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Die durchschnittlichen Kosten pro Lead variieren von Branche zu Branche. Im Jahr 2025 waren sie mit 982 US-Dollar im Hochschulbereich am höchsten und mit 91 US-Dollar im E-Commerce am niedrigsten.

14. Outreach (am besten für Multichannel-Outreach)

via Outreach

Outreach ist eine Plattform für die Verkaufsabwicklung, die Teams dabei unterstützt, die Prospektion, das Engagement und das Geschäftsmanagement zu optimieren. Sie bietet KI-gesteuerte Tools für die Multichannel-Ansprache, Verkaufstraining und Prognosen. Mit automatisierten Workflows, A/B-Tests und Erkenntnissen aus Unterhaltungen können Verkaufsteams ihre Effizienz steigern und mehr Geschäfte abschließen.

Diese Plattform eignet sich am besten für große Geschäfte, die eine konsolidierte Vertriebslösung benötigen. Kleinere Teams bevorzugen jedoch möglicherweise einfachere Tools zur Automatisierung. Die benutzerfreundliche Oberfläche und der datengesteuerte Ansatz machen sie zu einer leistungsstarken Wahl, um den vertrieblichen Aufwand zu skalieren und die Produktivität des Teams zu verbessern.

Die besten Features für die Kontaktaufnahme

Automatisierung der Vertriebsarbeit mit KI-gestützten Sequenzen

Optimieren Sie die Planung von Meetings mit integrierten Kalendern und Tools

Verbessern Sie die Interaktion per E-Mail mit intelligenten, KI-gestützten Antworten

Limits bei der Kontaktaufnahme

Es dauert eine Weile, bis Workflows für bestimmte Verkaufsprozesse benutzerdefiniert angepasst sind

Preisgestaltung für die Kontaktaufnahme

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Reichweite

G2: 4, 3/5 (3400+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (300+ Bewertungen)

15. HubSpot Sales Hub (am besten für die Bewertung von Leads geeignet)

via HubSpot Sales

HubSpot Sales Hub hilft Ihnen, potenzielle Kunden zu gewinnen, indem es personalisierte Vorlagen für E-Mails und automatisierte Nachfassaktionen versendet. Es bietet A/B-Tests, um zu verstehen, welche Outreach-Kampagne besser funktioniert. Sie können in HubSpot einen personalisierten Workspace für den Vertrieb erstellen, um die Daten und Vertriebsaktivitäten Ihrer potenziellen Kunden zu verwalten. Das KI-Tool von HubSpot bietet eine Bewertung für jeden potenziellen Kunden und sein Tool zur Umsatzprognose sagt die Verkaufsergebnisse voraus. So können Sie sich auf wichtige Leads konzentrieren und müssen weniger raten.

Die besten Features von HubSpot Sales Hub

Nachverfolgung von Interessenten in Echtzeit, um Website-Besuche und Interaktionen zu sehen

Automatisierung der E-Mail-Ansprache mit KI-gesteuerter Lead-Generierung

Optimieren Sie Verkaufsprozesse mit Lead-Scoring und Nachfassaktionen

Erstellen Sie Websites mithilfe von Vorlagen und erfassen Sie die Daten von Website-Besuchern, um sie in Leads umzuwandeln

Limits von HubSpot Sales Hub

Es bietet nur begrenzte Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Anpassung des Dashboards

HubSpot Sales Hub-Preise

Free

Sales Hub Starter: 15 $/Monat pro Platz

Starter Customer Platform: 15 $/Monat pro Platz

Sales Hub Professional: 90 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Sales Hub

G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (450+ Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot Sales Hub?

Was mir am besten an HubSpot Sales Hub gefällt, ist die hervorragende Verwaltung langer und komplexer Verkaufsprozesse. Die robusten Features sind auf die Feinheiten von Geschäften mit mehreren Schritten zugeschnitten und erleichtern die Nachverfolgung jeder Interaktion, vom ersten Kontaktpunkt bis zum Geschäftsabschluss. Ein Bereich, in dem HubSpot Sales Hub verbessert werden könnte, ist die Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Dashboards. Die Plattform bietet zwar leistungsstarke Tools für die Berichterstellung und Analyse, aber die benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards kann etwas umständlich und weniger intuitiv sein, als sie sein könnte.

Was mir am besten an HubSpot Sales Hub gefällt, ist, wie hervorragend es sich für die Verwaltung langer und komplexer Verkaufsprozesse eignet. Die robusten Features sind auf die Feinheiten von Geschäften mit mehreren Schritten zugeschnitten und erleichtern die Nachverfolgung jeder Interaktion, vom ersten Kontaktpunkt bis zum Geschäftsabschluss. Ein Bereich, in dem HubSpot Sales Hub verbessert werden könnte, ist die Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung von Dashboards. Die Plattform bietet zwar leistungsstarke Tools für die Berichterstellung und Analyse, aber die benutzerdefinierte Anpassung des Dashboards ist etwas umständlich und weniger intuitiv, als sie sein könnte.

Von Leads zu Deals: Mit ClickUp schneller zu Verkaufsabschlüssen

Die Auswahl des richtigen Tools zur Kundenakquise kann Ihre Fähigkeit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, erheblich verbessern. Alle oben genannten Tools, die wir besprochen haben, bieten verschiedene Lösungen zur Optimierung und Automatisierung der Kundenakquise.

SalesIntel kann Ihnen helfen, von Menschen verifizierte Daten für Verkaufsgespräche zu erhalten. LinkedIn Sales Navigator eignet sich am besten für die Verwaltung von B2B-Leads. 6Sense ist nützlich für prädiktive Analysen. Wenn Sie jedoch nach einer umfassenden Plattform für die Kundenakquise und Kundenbindung suchen, ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

ClickUp für Verkaufsteams zentralisiert die Daten potenzieller Kunden an einem Ort, verwaltet die Kontaktaufnahme und erstellt benutzerdefinierte Dashboards zur Visualisierung Ihrer Vertriebskette. Mit ClickUp Brain können Sie auch personalisierte Verkaufsmaterialien und E-Mails zur Kontaktaufnahme erstellen.

Möchten Sie Ihre Vertriebskette, Aufgaben und Kommunikation an einem Ort zusammenführen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!