Die 10 besten Fireflies-KI-Alternativen, die Sie 2026 entdecken sollten

Fireflies AI ist eines der führenden KI-Tools für virtuelle Meetings. Es fungiert als Ihr virtueller Assistent, der Notizen macht, Zusammenfassungen erstellt und die Zusammenarbeit erleichtert.

Sobald Sie sich jedoch bei Fireflies angemeldet haben, könnten Sie von der überladenen Benutzeroberfläche etwas enttäuscht sein. Und wenn Sie das Tool nutzen, stoßen Sie möglicherweise auf Ungenauigkeiten und Fehler in Ihren Meeting-Notizen.

Wenn Sie bereits mit diesen Problemen konfrontiert sind, sind Sie hier genau richtig. In diesem Blog finden Sie die 10 besten, sorgfältig ausgewählten Fireflies-Alternativen.

Finden Sie heraus, welches dieser tools alle Ihre Anforderungen erfüllt.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 10 besten Fireflies KI-Alternativen: ClickUp: Das beste KI-gestützte Tool für Meetings, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit Das beste KI-gestützte Tool für Meetings, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit Fathom: Am besten geeignet für die Erstellung von Zusammenfassungen der Meetings und Transkriptionen Otter.ai: Am besten geeignet für die Erstellung von Protokollen für Meetings in Echtzeit Avoma: Am besten geeignet für das umfassende Management der Meetings Grain: Am besten geeignet für die Erstellung von Meeting-Clips und die Synchronisierung der Teams MeetGeek. AI: Am besten geeignet für das Erstellen von Notizen und die Verwaltung eines Repositoriums für Meeting-Notizen tl;dv: Ideal für Teams im Unternehmen, um wichtige Details der Meetings zu erfassen und KI-Berichte zu erstellen Gong: Ideal für Vertriebsteams zur Analyse und Optimierung von Telefonaten Tactiq: Am besten geeignet für automatisierte Echtzeit-Transkription Chorus.ai: Am besten geeignet für geschäftsbezogene Unterhaltungen Jamie KI: Am besten geeignet, um die Transkriptionsunterstützung im Offline-Modus zu unterstützen

Einschränkungen von Fireflies KI

Fireflies KI ist wegen seiner Benutzerfreundlichkeit und Vielseitigkeit beliebt. Es verfügt über hervorragende Transkriptions-Features, unterstützt verschiedene Sprachen und bietet mehrere Integrationsoptionen für die Verwaltung von Meeting-Diskussionen. Laut Benutzern hat die Software jedoch gewisse Nachteile.

Probleme mit der Genauigkeit : Bei Transkriptionsdiensten treten gelegentlich Fehler auf, insbesondere bei anderen Sprachen als Englisch, starken Akzenten, verrauschten Audioaufnahmen und Fachbegriffen. Außerdem hat das tool Schwierigkeiten, mehrere Teilnehmer voneinander zu unterscheiden.

Unklare Zusammenfassungen : Die von der KI generierten Zusammenfassungen der Meetings müssen oft bearbeitet werden, da der Kontext manchmal unklar ist. Außerdem gibt es Fehler in den Übersetzungen.

Eingeschränkter Free-Plan : Der Free-Plan von Fireflies AI ist sehr einfach gehalten. Sie haben keinen Zugriff auf KI-Assistenten-Features oder die intelligente Suche. Außerdem sind die KI-Zusammenfassungen begrenzt und es stehen insgesamt 800 Minuten Speicherplatz pro Nutzer für Ihre Meetings zur Verfügung.

Mangelnde Anpassungsmöglichkeiten: Fireflies KI bietet nicht viele Anpassungsmöglichkeiten für die Einstellungen zur Aufzeichnung. Außerdem gibt es keine benutzerdefinierten Berichte, um alle Ihre Meeting-Erkenntnisse an einem Ort einzusehen

🧠 Wussten Sie schon? Laut einer Studie wurde der weltweite Markt für KI-Besprechungsassistenten im Jahr 2023 auf 1,95 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 11,88 Milliarden US-Dollar erreichen. Das Segment „Meeting Organizer“ dominiert den Markt unter den verschiedenen Typen aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der Integration mit beliebten Tools für Produktivität.

Fireflies KI-Alternativen auf einen Blick

Bevor wir näher darauf eingehen, hier ein kleiner Vorgeschmack auf die Top 10 der tools, ihre wichtigsten Features und die Geschäftsstrukturen, für die sie am besten geeignet sind!

Fireflies KI-Alternativen Besonderes Feature Am besten geeignet für ClickUp Schafft ein vernetztes Meeting-Ökosystem, in dem Sie Notizen machen, zusammenarbeiten, Inhalte freigeben und direkt aus den Notizen Aufgaben erstellen können Fachleute, KMU und Unternehmen Fathom Verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und ermöglicht es Ihnen, während des Gesprächs Highlights zu erstellen Enterprise-Teams Otter.ai Ermöglicht die automatische Aufnahme von Bildern während der Bildschirmfreigabe Privater Gebrauch und kleine Teams Avoma Führt Analysen von Meetings und Anrufen durch, um deren Qualität zu verbessern Große Teams im Unternehmen Grain Ermöglicht es Ihnen, Meeting-Abschnitte auszuschneiden, freizugeben und bestimmte Personen zu taggen Mittlere bis große Geschäfte MeetGeek. KI Erstellt detaillierte Zusammenfassungen und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf vergangene Notizen zu Meetings Privater Gebrauch und kleine Teams tl;dv Erstellt benutzerdefinierte KI-Berichte und Dashboards, um alle Meeting-Erkenntnisse an einem Ort anzuzeigen Mittlere bis große Teams Gong Hilft bei der Nachverfolgung von Anrufen, der Prognose der Vertriebspipeline und der Analyse von Geschäften Vertriebs- und RevOps-Teams großer Unternehmen Tactiq Transkribiert Meetings in Echtzeit ohne Bot Freiberufler und wachsende Teams Chorus.KI Zeichnet Anrufe auf, gewinnt Erkenntnisse und analysiert Unterhaltungen, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses zu ermitteln Vertriebs- und Umsatzteams großer Unternehmen Jamie. KI Offline-Transkription und zusammenfassende Bot-freie Texte Mittlere bis große Teams

Die 10 besten Fireflies-KI-Alternativen

Hier finden Sie ein kurzes Video und eine ausführliche Übersicht über die besten Fireflies-Alternativen, die Sie heute nutzen können:

1. ClickUp (Das beste KI-gestützte Tool für Meetings, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

Effizienter arbeiten mit ClickUp Docs Transkribieren Sie Meetings, verwalten Sie Tagesordnungen und arbeiten Sie mit ClickUp zusammen

Suchen Sie nach einem Tool, das weit mehr ist als nur ein Meeting-Rekorder? Lernen Sie ClickUp kennen, die Alles-App für die Arbeit, die Meeting- und Projektmanagement auf einer Plattform vereint.

Die Lösung von ClickUp für produktive Meetings? Ein integrierter KI-Notiz-Assistent, der direkt in Ihrem Kalender sitzt! Dieses raffinierte Tool macht Notizen für Sie, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihre Meetings konzentrieren können.

Es lässt sich nahtlos in Apps von Drittanbietern wie Zoom, Teams und Google Meet integrieren und ist damit eine vielseitige Lösung. Der KI-Notetaker dokumentiert automatisch den Namen, das Datum und die Teilnehmer des Meetings und bietet sogar eine vollständige Audioaufzeichnung.

Es bietet zudem zusammengefasste Erkenntnisse mit einer schnellen Übersicht, den wichtigsten Erkenntnissen und den nächsten Schritten in einem übersichtlichen Format einer Checkliste. Außerdem erhalten Sie detaillierte Transkripte für eine gründliche Nachbesprechung. Nach dem Meeting können Sie ganz einfach auf Ihre Notizen in einem privaten ClickUp-Dokument zugreifen, das mit Tags versehen und bereit für die Überprüfung oder Freigabe ist.

Darüber hinaus vereint ClickUp Meetings alles unter einem Dach – die Verwaltung von Tagesordnungen, das Festlegen von Aktionspunkten, das Dokumentieren wöchentlicher Meetings und vieles mehr. So können Sie auf alle Ihre Dokumente, Aufgaben und sonstigen Materialien zugreifen, ohne zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln zu müssen. Mit der ClickUp-Vorlage für Besprechungsnotizen können Sie diese Notizen strukturieren und sicherstellen, dass sie gut dokumentiert sind, bevor Sie sie an die Beteiligten freigeben.

ClickUp Brain, das KI-gestützte Tool von ClickUp, kann Ihnen außerdem dabei helfen, Ihre Besprechungsnotizen in andere Sprachen zu übersetzen und Verbesserungen/mögliche Aufgaben vorzuschlagen, um die Informationen korrekt zu organisieren. Das Beste daran? Sie können Besprechungsnotizen und Zusammenfassungen direkt in Aufgaben oder Aktionspunkte umwandeln und diese mit bestimmten Projekten und Workflows verknüpfen.

Erstellen Sie Zusammenfassungen der Meetings und übersetzen Sie Notizen zu Meetings mit ClickUp Brain

Darüber hinaus können Sie mit ClickUp Docs Live-Dokumente mit Meeting-Notizen erstellen. Diese können Sie als dynamische Ressourcen nutzen, auf die Teams während ihrer Kundengespräche zurückgreifen können. Außerdem ist es ganz einfach, im Dokument nach bestimmten Meeting- oder Aufgabe-Details zu suchen und diese innerhalb von Sekunden zu finden.

ClickUp bietet außerdem mehrere Meeting-Vorlagen, die Sie nutzen können, wenn Sie zu beschäftigt sind, um Tagesordnungen, Protokolle und Notizen zu erstellen. Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle hilft Ihnen beispielsweise dabei:

Organisieren Sie die Tagesordnung, Aktionselemente und Teilnehmer des Meetings

Verfolgen Sie wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse des Meetings

Weisen Sie Ihren Teamkollegen Aktionspunkte als Aufgaben zu

Diese Vorlage herunterladen Halten Sie wichtige Erkenntnisse aus Meetings mit der ClickUp-Vorlage für Meetings-Protokolle fest

Ebenso können Sie die ClickUp-Meeting-Vorlage nutzen, um Ihre Tagesordnungselemente, Notizen und Folgeaufgaben zu verwalten.

Die besten Features von ClickUp

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Meetings: Der ClickUp AI Note Taker transkribiert Meetings automatisch, fasst wichtige Punkte zusammen und erstellt umsetzbare Aufgaben, sodass Sie den Überblick über Nachfassaktionen und Entscheidungen leichter behalten können

Erstellen Sie Aktionspunkte : Verwandeln Sie Notizen mit : Verwandeln Sie Notizen mit ClickUp Aufgaben in Aufgaben, fügen Sie Details hinzu und taggen Sie die dafür verantwortlichen Personen

Notizen organisieren und bearbeiten : Organisieren und bearbeiten Sie Meeting-Notizen und Aufgaben an einem Ort mit : Organisieren und bearbeiten Sie Meeting-Notizen und Aufgaben an einem Ort mit ClickUp Notepad

Bildschirmaufnahmen : Freigeben Sie Bildschirmaufnahmen mit KI-gestützten Transkriptionen in Notizen zu Meetings mit : Freigeben Sie Bildschirmaufnahmen mit KI-gestützten Transkriptionen in Notizen zu Meetings mit ClickUp Clips und transkribieren Sie diese sofort mit ClickUp Brain

Zusammenarbeit in Echtzeit: Greifen Sie auf Notizen zu, geben Sie sie an Ihr Team frei und arbeiten Sie mithilfe von : Greifen Sie auf Notizen zu, geben Sie sie an Ihr Team frei und arbeiten Sie mithilfe von ClickUp Chat gemeinsam an Unterhaltungen

Limitierungen von ClickUp

Bei so vielen benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und Features kann es etwas dauern, bis man sich mit dem tool vertraut gemacht hat

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ich schätze es sehr, dass ClickUp sich in Sachen Softwareinnovation ständig weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick auf den Aufstieg der KI. Die KI-Tools, die sie in die Plattform integriert haben, haben unserem Produktionsteam Zeit gespart, indem sie bei der Erstellung von Aufgaben, dem Verfassen von Anweisungen oder Zusammenfassungen von Meetings helfen. Abgesehen von den KI-Funktionen ist ClickUp auf Augenhöhe mit der Vielzahl an Projektmanagement-Plattformen, die wir in der Vergangenheit genutzt haben. Ich bin der Meinung, dass ClickUp zu viele Ebenen hat, um eine einfache Aufgabe zu erledigen. Ich würde mir mehr übergeordnete Sichtbarkeit bei Aufgabenreihen wünschen.

Ich schätze es sehr, dass ClickUp sich in Sachen Softwareinnovation ständig weiterentwickelt, insbesondere im Hinblick auf den Aufstieg der KI. Die KI-Tools, die sie in die Plattform integriert haben, haben unserem Produktionsteam Zeit gespart, indem sie bei der Erstellung von Aufgaben, dem Verfassen von Anweisungen oder Zusammenfassungen von Meetings helfen. Abgesehen von den KI-Funktionen ist ClickUp auf Augenhöhe mit der Vielzahl an Projektmanagement-Plattformen, die wir in der Vergangenheit genutzt haben. Ich bin der Meinung, dass ClickUp zu viele Ebenen hat, um eine einfache Aufgabe zu erledigen. Ich würde mir mehr übergeordnete Sichtbarkeit bei Aufgabenreihen wünschen.

📖 Weiterlesen: So geben Sie Notizen frei und arbeiten gemeinsam daran

2. Fathom (Am besten geeignet für die Erstellung von Zusammenfassungen der Meetings und Transkriptionen)

via Fathom

Wenn Sie ein Team haben, das nicht besonders technikaffin ist, kann Fathom ein wertvoller Assistent für Meetings sein. Im Gegensatz zur überladenen Benutzeroberfläche von Fireflies KI verfügt Fathom über eine übersichtliche Oberfläche, was es zum benutzerfreundlichsten Notiztool für Ihre Meetings zu Projektzwecken macht.

Sie können Ihre Diskussionen von A bis Z in einer Zusammenfassung des Meetings organisieren und innerhalb weniger Minuten einen Aktionsplan erstellen. Fathom erstellt detaillierte Notizen zum Meeting und filtert sogar Aktionselemente heraus, sodass Sie diese schnell für Folge-E-Mails nutzen können.

Das Highlight? Fathom ist hervorragend bei Übersetzungen. Es unterstützt 28 Sprachen und erstellt präzise Notizen, unabhängig von der Sprache des Meetings.

Die besten Features von Fathom

Erstellen und freigeben Sie kurze Videos aus bestimmten Teilen des Meetings, um nur die wichtigsten Informationen zu vermitteln

Erstellen Sie während des Gesprächs Zusammenfassungen und fassen Sie Notizen zu Meetings mit KI zusammen

Erhalten Sie alle notwendigen Daten wie Seitenaufrufe, Top-Verweisquellen usw. in einem Dashboard mit Fathom Analytics

Die Grenzen von Fathom

Es gibt keine Möglichkeit, Notizen zu kopieren und einzufügen, ohne automatisch das Video des Meetings zu verknüpfen oder am Ende eine „Ansehen“-Schaltfläche hinzuzufügen.

Die Installation ist unkompliziert, aber zeitaufwendig

Preise für Fathom

Free

Premium : 19 $ pro Benutzer/Monat

Team Edition : 29 $ pro Benutzer/Monat

Team Edition Pro: 39 $ pro Benutzer/Monat

Fathom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 5/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Fathom?

Das Beste daran ist, dass es fast alles über meine Meetings versteht. Das Erstaunlichste ist, dass es mich bei jedem Meeting begleitet, genau wie ein persönlicher Assistent. Die KI-Fähigkeiten machen es vielseitiger bei der Protokollführung. Insgesamt gefällt es mir sehr gut. Allerdings kann ich meine Aufzeichnungen nicht herunterladen. Außerdem ist die Vollbildoption eigentlich kein Vollbild, da das Seitenpanel angezeigt wird, das ich vielleicht nicht immer benötige.

Das Beste daran ist, dass es fast alles über meine Meetings versteht. Das Erstaunlichste ist, dass es mich bei jedem Meeting begleitet, genau wie ein persönlicher Assistent. Die KI-Fähigkeiten machen es vielseitiger bei der Protokollführung. Insgesamt gefällt es mir sehr gut. Allerdings kann ich meine Aufzeichnungen nicht herunterladen. Außerdem ist die Vollbildoption eigentlich kein Vollbild, da das Seitenpanel angezeigt wird, das ich vielleicht nicht immer benötige.

3. Otter.ai (Am besten geeignet für die Erstellung von Protokollen für Meetings in Echtzeit)

Otter.ai ist eine großartige Alternative zu Fireflies AI für kleine Teams. Es verfügt über ein KI-Tool für Meeting-Notizen, das in Echtzeit Zusammenfassungen erstellt und Transkripte generiert, sodass Sie sich voll und ganz auf das Gespräch konzentrieren können.

Wenn Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, kann Otter wichtige Erkenntnisse aus dem Meeting liefern und sogar Elemente für die nächsten Schritte erstellen. Sie können auch bestimmte, mit dem Audio synchronisierte Transkripte suchen und abspielen, diese bearbeiten und mit Bildern und Kommentaren versehen.

Die besten Features von Otter.ai

Kombinieren Sie Live-Unterhaltungen und asynchrone Updates und gewinnen Sie Einblicke von Otter und Ihren Teamkollegen mit KI-Chat

Nutzen Sie Otter, um mehrere Sprecher zu identifizieren, in den Transkripten Space für Pausen zu schaffen und Zeitstempel für jedes im Meeting besprochene Thema zu erhalten

Erfassen Sie automatisch Bilder, wenn während des Anrufs Bildschirme freigegeben oder gewechselt werden, um den Kontext in den Transkripten zu erfassen

Einschränkungen von Otter.KI

Manchmal zeichnet Otter. KI nicht die gesamten Anrufe auf

Die Transkriptionen sind oft sehr ungenau

Das Feature zur Suche ist fehlerhaft und kann anfangs schwierig zu bedienen sein

Preise für Otter.ai / KI

Basic : Kostenlos

Pro : 16,99 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 30 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Otter.ai

G2: 4,4/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 80 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Otter.ai?

Es war zwar günstig, aber es war sehr zeitaufwendig, die Transkripte doppelt zu überprüfen, was sehr frustrierend war. Bei klaren und prägnanten Audioaufnahmen funktioniert es gut, aber bei Hintergrundgeräuschen oder Akzenten werden die Inhalte oft nicht korrekt erfasst.

Es war zwar günstig, aber es war sehr zeitaufwendig, die Transkripte doppelt zu überprüfen, was sehr frustrierend war. Bei klaren und prägnanten Audioaufnahmen funktioniert es gut, aber bei Hintergrundgeräuschen oder Akzenten werden die Inhalte oft nicht korrekt erfasst.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfragedaten zur Meeting-Effektivität zeigen, dass 25 % der Meetings acht oder mehr Teilnehmer umfassen. Große Meetings können zwar für die Abstimmung und Entscheidungsfindung wertvoll sein, bringen jedoch oft Herausforderungen mit sich. Tatsächlich ergab eine weitere ClickUp-Umfrage, dass 64 % der Befragten in fast der Hälfte ihrer Meetings mit unklaren nächsten Schritten zu kämpfen haben. Als All-in-One-App für die Arbeit schließen wir diese Lücke mit einer umfassenden Lösung für das Meeting-Management. ClickUp Meetings revolutioniert die Zusammenarbeit von Teams mit dynamischen Tagesordnungen, während KI Notetaker jede wertvolle Erkenntnis festhält – so werden Unklarheiten bei der Nachbereitung vermieden und alle bleiben auf dem Laufenden! 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Features zum Besprechungsmanagement von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

4. Avoma (Am besten geeignet für das umfassende Management der Meetings)

via Avoma

Während Fireflies AI in erster Linie ein KI-Transkriptionstool ist, geht Avoma über einfache Transkriptionsdienste hinaus. Es ist ein Tool für das Meeting-Management, das Ihnen hilft, Anrufe zu planen, Meeting-Agenden zu erstellen und Analysen nach dem Meeting durchzuführen.

Avoma ist vor allem für seine Features zur Gesprächsanalyse bekannt und bietet eine tiefgreifendere Auswertung Ihrer Meetings. Damit können Sie die Bewertung von Anrufen durch Automatisierung verbessern, Vertriebsteams mit Antworten in Echtzeit ausstatten und das Feedback sowie die Leistung Ihrer Teams nachverfolgen.

Die besten Features von Avoma

Erhalten Sie Echtzeit-Transkripte von Anrufen und Meetings in über 60 Sprachen

Erstellen Sie mit KI Follow-up-E-Mails, die Meetings zusammenfassen und die nächsten Schritte innerhalb weniger Minuten kommunizieren

Verwenden Sie für jedes Meeting zweckorientierte Scorecards, um Einblicke in die Schlüsselbereiche der Verbesserung zu gewinnen

Limitierungen von Avoma

Avoma verfügt über zahlreiche Features, die anfangs etwas überwältigend wirken können

Das Setup des Tools dauert lange. Sie müssen jeden Abschnitt individuell anpassen, um das Beste daraus zu machen.

Sie können keine Wiedergabelisten herunterladen. Sie müssen den Ausschnitt in der Wiedergabeliste finden, nach dem Anruf suchen und dann den Ausschnitt im Anruf finden.

Preise für Avoma

KI Meeting Assistant : 24 $ pro Benutzer/Monat

Conversation Intelligence : 69 $ pro Benutzer/Monat

Revenue Intelligence: 99 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Avoma?

Avoma ist eines der tools, die ich täglich nutze. KI-Bewertung und Feedback zu Anrufen. Hilfreich, um auf Dinge zu achten, die man vielleicht vergisst, oder um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, wenn man Anrufe leitet oder daran teilnimmt. Das Feedback hilft dabei, den Kundensupport, den Sie bieten können, auf ein höheres Niveau zu heben. Die Software selbst ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich leicht in andere Software integrieren, um das Aufzeichnen von Anrufen zu vereinfachen. Manchmal kann das KI-Feedback jedoch sehr starr sein und berücksichtigt nicht die Variablen des Gesprächs oder den Flow des Gesprächs.

Avoma ist eines der tools, die ich täglich nutze. KI-Bewertung und Feedback zu Anrufen. Hilfreich, um auf Dinge zu achten, die man vielleicht vergisst, oder um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, wenn man Anrufe leitet oder daran teilnimmt. Das Feedback hilft dabei, den Kundensupport, den Sie bieten können, auf ein höheres Niveau zu heben. Die Software selbst ist sehr benutzerfreundlich und lässt sich leicht in andere Software integrieren, um das Aufzeichnen von Anrufen zu vereinfachen. Manchmal kann das KI-Feedback jedoch sehr starr sein und berücksichtigt nicht die Variablen des Gesprächs oder den Flow des Gesprächs.

5. Grain (Am besten geeignet für die Erstellung von Meeting-Clips und die Synchronisierung der Teams)

via Grain

Grain sticht als Fireflies-KI-Alternative durch seine Features für die Teamzusammenarbeit hervor. Mit dem Tool können Sie bestimmte Momente des Meetings mit Clips hervorheben, genau wie bei den Soundbites von Fireflies, nur besser. Dieses Feature ist ideal, wenn Sie nur wichtige Abschnitte des Meetings mit Ihren Teammitgliedern freigeben möchten. Außerdem können Sie Personen taggen und sie mit automatischen Benachrichtigungen informieren.

Das Beste daran ist, dass Sie Grain in Zoom und Microsoft Teams integrieren können, um Notizen zu machen, Meetings aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen sowie sogar Meetings-Protokolle zu erstellen. Sie können auch die Vorlagen für Meetings-Notizen nutzen, um Ihre Notizen ganz nach Ihren Wünschen zu strukturieren.

Die besten Features von Grain

Notieren Sie sich Notizen, taggen Sie bestimmte Momente oder schneiden Sie Abschnitte von Meetings mit einem Live-Notepad aus

Markieren Sie Abschnitte im Protokoll, hinterlassen Sie Kommentare mit Zeitstempel und taggen Sie relevante Personen

Erstellen Sie Videos und geben Sie diese teamübergreifend über Playlists und Stories frei

Limitierungen bei Grain

Die Phrasenerkennung in Smart Tags ist begrenzt. Es ist schwierig, bestimmte Phrasen über mehrere Anrufe hinweg konsistent zu erfassen.

Standardmäßig können Meeting-Aufzeichnungen nur intern geteilt werden

Die automatische Kategorisierungsfunktion bietet keine Möglichkeit, ausgewählte externe Meetings aufzuzeichnen und deren KI-Zusammenfassungen über Slack zu versenden

Getreidepreise

Free

Starter : 19 $ pro Platz/Monat

Geschäft : 39 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Grain?

Ich habe viele verschiedene Apps zum Aufzeichnen von Anrufen, Erstellen von Notizen und Nachbereiten von Meetings ausprobiert. Grain ist die einzige, die diesen gesamten Prozess benutzerfreundlich gestaltet. Die Snippets, Talk Tracks und die Anrufsuche sind im Vergleich zu Gong und anderen sehr einfach zu bedienen.

Ich habe viele verschiedene Apps zum Aufzeichnen von Anrufen, Erstellen von Notizen und Nachbereiten von Meetings ausprobiert. Grain ist die einzige, die diesen gesamten Prozess benutzerfreundlich gestaltet. Die Snippets, Talk Tracks und die Anrufsuche sind im Vergleich zu Gong und anderen sehr einfach zu bedienen.

💡Profi-Tipp: Führen Sie in Ihrem Team ein einheitliches Protokoll zum Freigeben von Clips ein. Halten Sie die Clips beispielsweise unter zwei Minuten und fügen Sie in den Beschreibungen Kontextinformationen hinzu, damit man das Thema des Meetings schnell versteht, ohne sich das Video vollständig ansehen zu müssen.

6. MeetGeek.ai (Am besten geeignet für Notizen und die Verwaltung von Repositorys für Meeting-Notizen)

via MeetGeek

MeetGeek ist eine hervorragende Alternative zu Fireflies AI, die Ihnen hilft, Notizen zu machen, KI-Zusammenfassungen zu erstellen und das Meeting-Management zu automatisieren – von der Festlegung der Tagesordnung bis hin zu den Nachfassaktionen. Es hört Ihren Unterhaltungen zu und kategorisiert sie nach Schlüsselthemen und Highlights wie Fakten, Aktionspunkten, Entscheidungen, Bedenken usw.

Mit MeetGeek können Sie außerdem automatisch wichtige Erkenntnisse aus Anrufen extrahieren und sich über vergangene Meetings informieren. Das tool lässt sich nahtlos in CRM-Systeme wie HubSpot integrieren und liefert wichtige Kundeneinblicke während Verkaufsgesprächen.

Die besten Features von MeetGeek.ai

Greifen Sie auf die Notizen vergangener Meetings zu und rufen Sie bestimmte Details mithilfe einer Stichwortsuche ab

Versenden Sie nach jedem Meeting detaillierte E-Mail-Zusammenfassungen mit treffenden Stichpunkten

Passen Sie den Namen Ihres KI-gestützten Meeting-Assistenten, die Chat-Nachrichten und die Meeting-Zusammenfassungen, die Sie freigeben, benutzerdefiniert an, um Ihr Branding auf die nächste Stufe zu heben

Einschränkungen von MeetGeek. KI

Einige Benutzer stören sich an der Standard-Einbindung von MeetGeek, wenn sie ein Meeting freigeben. Das Tool fügt sich in jedes Meeting eines Benutzers ein, selbst wenn dieser sich nur anmeldet, um auf Notizen zuzugreifen.

Das Aufnahme-Feature ist schwer zu bedienen und es sind mehrere Klicks erforderlich, um den Link zum Speicherort zu finden und ihn zu einem Meeting hinzuzufügen

Preise für MeetGeek. KI

Basic : Free-Plan

Pro : 19 $ pro Benutzer/Monat

Geschäft : 39 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: 59 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu MeetGeek. KI

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über MeetGeek. KI?

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit von MeetGeek; die Möglichkeit, Besprechungsprotokolle, Notizen und Erkenntnisse unmittelbar nach Ende eines Meetings zu erhalten; die verfügbaren PersonalisierungsFeatures; und der Kundensupport ist großartig. Manchmal gelingt es dem Tool jedoch nicht, an Meetings teilzunehmen, die in letzter Minute angesetzt werden.

Mir gefällt die Benutzerfreundlichkeit von MeetGeek; die Möglichkeit, Besprechungsprotokolle, Notizen und Erkenntnisse unmittelbar nach Ende eines Meetings zu erhalten; die verfügbaren PersonalisierungsFeatures; und der Kundensupport ist großartig. Manchmal gelingt es dem Tool jedoch nicht, an Meetings teilzunehmen, die in letzter Minute angesetzt werden.

📖 Weiterlesen: So geben Sie Notizen frei und arbeiten gemeinsam daran

7. tl;dv (Am besten geeignet für Teams im Unternehmen, um wichtige Details der Meetings zu erfassen und KI-Berichte zu erstellen)

tl;dv ist der intelligente Besprechungsassistent, der sich direkt in Ihre Besprechungsplattformen wie Zoom, Teams und Google Meet integrieren lässt und Ihnen die mühsame Arbeit der Aufzeichnung all Ihrer Besprechungen abnimmt. Sie können KI-Zusammenfassungen und Highlights Ihrer Unterhaltungen erstellen, detaillierte Transkripte abrufen, zu bestimmten Abschnitten im Transkript springen, wichtige Momente taggen sowie Clips erstellen und freigeben.

Im Gegensatz zu Fireflies KI können Sie mit diesem Tool Berichtsthemen und Vorlagen benutzerdefiniert anpassen, um Meeting-Ergebnisse ganz nach Ihren Wünschen darzustellen. Das Beste daran? tl;dv sendet Ihnen am Ende jedes Tages eine Zusammenfassung in Form einer Liste mit Dingen, die Sie zu erledigen haben, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern.

tl;dv – die besten Features

Erstellen Sie Clips aus Meetings und fügen Sie diese zu einem einzigen Video zusammen, um zu vermeiden, dass Ihr Team-Chat mit mehreren Clips überflutet wird

Markieren Sie wichtige Abschnitte der Meetings, die Sie später noch einmal ansehen möchten, und beziehen Sie Ihre Teamkollegen in die Diskussion mit ein

Erhalten Sie Einblicke zu den Rednern, wie z. B. durchschnittliche Redezeit, längster Monolog, Fragen und mehr

tl;dv Limit

Manchmal erscheint der tl;dv-Bot bei der Nutzung der kostenlosen Version nicht in Meetings

Die mobile Version ist deutlich weniger intuitiv als die Desktop-Version, was die Aufzeichnung von Meetings unterwegs erschwert

Der Viewer für Meetings weist bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen Störungen auf

tl;dv Preise

Free Forever

Pro : 29 $ pro Platz/Monat

Geschäft : 98 $ pro Platz/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

tl;dv Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über tl;dv?

Das Versenden von TLDV an Meetings, an denen ich nicht teilnehmen kann, und die Nutzung des Transkript-Features haben meine Produktivität enorm gesteigert. Die Möglichkeit, schnell zu schwierigen Stellen einer Unterhaltung zu navigieren und komplexe Gespräche zügig zusammenzufassen, war ein echter Wendepunkt. Der Support ist ausgezeichnet und der Preis angemessen. Ich nutze es mittlerweile in jedem Meeting. Ich würde mir jedoch eine Erweiterung des Transkriptions-Features wünschen, damit ich wichtige Punkte eines Meetings einfacher exportieren und an alle in meinem Team freigeben kann, unabhängig davon, ob sie tl;dv-Benutzer sind. Es wäre auch toll, wenn ich es als Bildschirm-/Audio-Recorder nutzen und daraus Transkripte erstellen könnte, da nicht alle Plattformen Aufzeichnungen zulassen.

Das Versenden von TLDV an Meetings, an denen ich nicht teilnehmen kann, und die Nutzung des Transkript-Features haben meine Produktivität enorm gesteigert. Die Möglichkeit, schnell zu schwierigen Stellen einer Unterhaltung zu navigieren und komplexe Gespräche zügig zusammenzufassen, war ein echter Wendepunkt. Der Support ist ausgezeichnet und der Preis angemessen. Ich nutze es mittlerweile in jedem Meeting. Ich würde mir jedoch eine Erweiterung des TranskriptionsFeatures wünschen, damit ich wichtige Punkte eines Meetings einfacher exportieren und an alle in meinem Team freigeben kann, unabhängig davon, ob sie tl;dv-Benutzer sind. Es wäre auch toll, wenn ich es als Bildschirm-/Audio-Recorder nutzen und daraus Transkripte erstellen könnte, da nicht alle Plattformen Aufzeichnungen zulassen.

8. Gong (Am besten geeignet für Vertriebsteams zur Analyse und Optimierung von Telefonaten)

via Gong

Gong ist eine Kombination aus Meeting-Aufzeichnungen und Sales Intelligence. Es handelt sich um ein KI-Transkriptionstool, das umfassende Vertriebsanalyse-Features bietet, darunter die Identifizierung von Kundenproblemen, die Erfassung von Kundeninteraktionen, KI-Einblicke in den Status von Geschäften und vieles mehr.

Das Tool vereint Vertriebs-, Produkt- und Marketingteams unter einem Dach. Während Vertriebsteams die Nachverfolgung von Anrufen durchführen und Geschäfte analysieren können, können Marketing- und Produktteams mit Gong Kundenfeedback erfassen. Außerdem können sie das Tool nutzen, um schnell Folge-E-Mails zu erstellen.

Gong unterstützt Sie bei Prognosen, dem Pipeline-Management und der Churn-Analyse sowie bei der Transkription von Vertriebsmeetings. Außerdem bietet es Empfehlungen zur Optimierung von Verkaufsgesprächen und zur Verbesserung der Interaktion mit Clients.

Die besten Features von Gong

Suchen Sie wichtige Informationen in Vertriebs-Meetings, Telefonaten, E-Mails und Notizen

Erstellen Sie 30-Sekunden-Zusammenfassungen, um über Geschäftsaktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben

Erhalten Sie geschäftsrelevante Einblicke in Preisunterhaltungen, Erwähnungen von Wettbewerbern usw., um Risiken zu identifizieren

Erkennen Sie Trends, gewinnen Sie Marktkenntnisse und entdecken Sie Chancen in Ihrer Vertriebspipeline mit Prognosen und Berichterstellung

Limitierungen von Gong

Das Dashboard ist zu überladen, und es gibt keine einfache Möglichkeit, die wichtigsten Details schneller herauszufiltern

Es erlaubt keine Massen-Downloads von Anrufen, was es für Unternehmen mit großen Datenmengen ineffizient macht

Der Self-Service-Onboarding-Prozess dauert lange, ohne jeglichen Support durch das Gong-Team

Einigen Benutzern zufolge ist Gong für kleine Geschäfte zu teuer

Preise für Gong

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Gong-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Gong?

Gong hat für unser Vertriebsteam einen riesigen Unterschied gemacht. Es eignet sich hervorragend, um Anrufe zu analysieren, erfolgreiche Ansätze zu erkennen und voneinander zu lernen. Ich finde es toll, wie es Dinge wie Gesprächsdauer und Einwände hervorhebt, sodass wir unsere Anrufe wirklich verstehen können. Außerdem besteht eine Verbindung zwischen Gong und unserem CRM, sodass alles an einem Ort ist. Es war super hilfreich dabei, unseren Ansatz zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen. Allerdings gibt es in Gong eine Menge Info, und das kann anfangs etwas überwältigend wirken. Es wäre schön, wenn das Dashboard einfacher zu filtern wäre, damit wir uns schneller auf die wichtigsten Details konzentrieren können.

Gong hat für unser Vertriebsteam einen riesigen Unterschied gemacht. Es eignet sich hervorragend, um Anrufe zu analysieren, erfolgreiche Ansätze zu erkennen und voneinander zu lernen. Ich finde es toll, wie es Dinge wie Gesprächsdauer und Einwände hervorhebt, sodass wir unsere Anrufe wirklich verstehen können. Außerdem lässt es sich mit unserem CRM verbinden, sodass alles an einem Ort ist. Es war super hilfreich dabei, unseren Ansatz zu verbessern und Geschäfte schneller abzuschließen. Allerdings gibt es in Gong eine Menge Info, und das kann anfangs etwas überwältigend wirken. Es wäre schön, wenn das Dashboard einfacher zu filtern wäre, damit wir uns schneller auf die wichtigsten Details konzentrieren können.

🧠 Wussten Sie schon? 80 % aller Verkaufstransaktionen erfordern mindestens fünf Folge-E-Mails oder andere Formen der Kontaktaufnahme. Mit KI-Meeting-Tools können Sie Folge-E-Mails schnell und mit minimalem Aufwand erstellen.

9. Tactiq (Am besten geeignet für automatisierte Echtzeit-Transkription)

via Tactiq

Tactiq ist ein Besprechungsassistent, der Live-Meetings aufzeichnet, transkribiert und zusammenfasst, ohne dass ein Bot an Ihrem Meeting teilnimmt. Das tool liefert strukturierte Notizen zum Nachverfolgen von Unterhaltungen und zum Erlangen von Erkenntnissen, die Ihnen bei Ihren nächsten Schritten helfen.

Es transkribiert Meetings in Echtzeit, ermöglicht es Ihnen, Notizen während Live-Anrufen zu markieren, und benachrichtigt die Teilnehmer über das Live-Transkript. Sie können außerdem Screenshots während der Meetings erstellen, Aktionspunkte generieren, Folge-E-Mails verfassen und benutzerdefinierte Erkenntnisse mit personalisierten KI-Abfragen gewinnen.

Die besten Features von Tactiq

Fügen Sie Screenshots zu Transkripten hinzu und wandeln Sie Transkripte in Zusammenfassungen, Rückblicke und Berichte über den Fortschritt um – für produktivere Meetings

Erhalten Sie nach Teilnehmern aufgeschlüsselte Transkripte mit Sprecheridentifizierung

Stellen Sie Fragen, erstellen Sie Jira-Tickets und weisen Sie Aufgaben zu – mit Tactiq KI

Einschränkungen von Tactiq

Das Analyse-Feature ist einfach gehalten

Manchmal sind die transkribierten Wörter falsch

Die kostenlose Version bietet nur 10 Transkripte pro Monat

Preise für Tactiq

Free

Pro : 12 $ pro Benutzer/Monat

Team : 20 $ pro Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefiniert

Bewertungen und Rezensionen zu Tactiq

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Tactiq?

Tactiq verfügt über eine unglaubliche und doch einfache Funktion, die Meetings von vielen verschiedenen Online-Besprechungsplattformen wie Google, Microsoft und Zoom speichert und mithilfe von KI zusammenfasst. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der die meisten „KI-Technologien“ überbewertet sind, daher ist die Preisgestaltung absurd. Ich bin kein zahlender Benutzer, daher nutze ich nur die kostenlosen Transkriptionen und verwende dann ClickUp AI, um alles zusammenzufassen. Kurz gesagt: Es ist wirklich teuer.

Tactiq verfügt über eine unglaubliche und doch einfache Funktion, die Meetings von vielen verschiedenen Online-Besprechungsplattformen wie Google, Microsoft und Zoom speichert und mithilfe von KI zusammenfasst. Ich glaube, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der die meisten „KI-Technologien“ überbewertet sind, daher ist die Preisgestaltung absurd. Ich bin kein zahlender Benutzer, daher nutze ich nur die kostenlosen Transkriptionen und verwende dann ClickUp AI, um Alles zusammenzufassen. Kurz gesagt: Es ist wirklich teuer.

📮ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter nutzen für die Kommunikation mit Teams hauptsächlich E-Mail und Chat. Allerdings gehen fast 60 % ihres Arbeitstages durch das Wechseln zwischen diesen Tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer All-in-One-App für die Arbeit wie ClickUp laufen Ihr Projektmanagement , Ihre Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammen! Es ist Zeit , alles zu zentralisieren und neue Energie zu tanken!

10. Chorus.ai (Am besten geeignet für geschäftsbezogene Analysen der Unterhaltung)

Chorus.ai verfügt über ähnliche Transkriptions-Features wie Fireflies. Es zeichnet Meetings auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, einschließlich Sprechererkennung und Möglichkeiten, die Transkripte herunterzuladen. Sie können außerdem Ausschnitte wichtiger Meeting-Abschnitte erstellen und diese direkt an die Teilnehmer senden.

Im Gegensatz zu Fireflies KI analysiert Chorus.ai jedoch Unterhaltungen in Echtzeit, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die als Grundlage für Präsentationen und Strategien dienen. Das tool erfasst alle Unterhaltungen, einschließlich Anrufe, Videokonferenzen und E-Mails, und analysiert sie, um die Wahrscheinlichkeit des Geschäftsabschlusses zu ermitteln.

Die besten Features von Chorus.ai

Transkribieren Sie Verkaufsgespräche, gewinnen Sie Erkenntnisse und geben Sie Bewertungen für Gesprächsaufzeichnungen ab, um deren Wirkung zu ermitteln

Nutzen Sie interaktive Berichte und Dashboards, um Analysen zu Verkaufsgesprächen sowie die Leistungen von Mitarbeitern und Teams einzusehen

Sehen Sie sich aufgezeichnete Ansichten an, um Bereiche zu identifizieren, die verbessert werden müssen

Einschränkungen von Chorus.ai

Meeting-Zusammenfassungen enthalten keine detaillierten Informationen, sodass Benutzer die Protokolle erneut durchsehen müssen, was frustrierend sein kann

Chorus wiederholt häufig Elemente in Rückblicken, Zusammenfassungen und Aktionspunkten, sodass gründliche Überprüfungen und Bearbeitungen unerlässlich sind

Es verfügt über begrenzte Features für die Anpassung von Berichten und Dashboards

Die Software hängt bei der Verarbeitung großer Datenmengen, was die Leistung beeinträchtigt

Preise für Chorus.ai

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Chorus.ai

G2: 4,5/5 (über 2.900 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Chorus. KI?

Sobald das Meeting vorbei ist, habe ich meine transkribierte Zusammenfassung fertig, um wichtige Punkte mit Kollegen und anderen freizugeben. Das kostet keine zusätzliche Zeit, es ist im Handumdrehen erledigt. Außerdem habe ich ein paar Video-Meetings transkribiert, die über meine Kamera liefen, und voilà – in wenigen Minuten war alles transkribiert!!! Doch trotz der wertvollen Features finde ich einige Bereiche, die noch verbesserungswürdig sind. Wenn ich beispielsweise einen neuen Benutzer einlade, muss ich ihm aufgrund der komplexen und überladenen Benutzeroberfläche eine ausführliche Einweisung geben, was die Navigation erschwert. Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten der Plattform für Berichte und Dashboards sind zudem limitiert, was zu Leistungseinbußen führt, insbesondere bei großen Datenmengen.

Sobald das Meeting vorbei ist, habe ich meine transkribierte Zusammenfassung fertig, um wichtige Punkte mit Kollegen und anderen freizugeben. Das kostet keine zusätzliche Zeit, es ist im Handumdrehen erledigt. Außerdem habe ich ein paar Video-Meetings transkribiert, die über meine Kamera liefen, und voilà – in wenigen Minuten war alles transkribiert!!! Doch trotz der wertvollen Features finde ich einige Bereiche, die noch verbesserungswürdig sind. Wenn ich beispielsweise einen neuen Benutzer einlade, muss ich ihm aufgrund der komplexen und überladenen Benutzeroberfläche eine ausführliche Einweisung geben, was die Navigation erschwert. Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten der Plattform für Berichte und Dashboards sind zudem auf ein Limit beschränkt, was zu Leistungseinbußen führt, insbesondere bei großen Datenmengen.

11. Jamie.ai (Am besten geeignet für Notizen im Offline-Modus)

Wenn Sie nach einer einfacheren, botfreien Alternative zu Fireflies KI suchen, ist Jamie ein leistungsstarker Assistent für Meetings für Berufstätige, die Wert auf Datenschutz, Schnelligkeit und Genauigkeit legen – ganz ohne Schnickschnack.

Im Gegensatz zu Fireflies setzt Jamie nicht auf Bots, die an Ihren Anrufen teilnehmen. Es arbeitet nahtlos im Hintergrund. Egal, ob Sie online oder offline sind, es erfasst detaillierte Notizen, fasst Meetings zusammen und leitet klare Aktionspunkte ab. Ob Sie nun in aufeinanderfolgenden Anrufen stecken oder unterwegs ohne Internet sind – Jamie sorgt dafür, dass Sie nichts verpassen.

Das Highlight? Jamie verfügt über eine KI-gestützte Seitenleiste für Führungskräfte, mit der Sie vergangene Meetings aufrufen, Ideen sammeln oder Folgeaktionen festhalten können, ohne Ihren Workflow unterbrechen zu müssen.

Die besten Features von Jamie KI

Bot-freie Zusammenfassungen der Meetings: Keine umständlichen Bot-Teilnahme-Links. Jamie transkribiert und fasst zusammen, ohne den Flow des Meetings zu stören.

Offline-Transkription: Unterwegs oder in einer Umgebung mit Sicherheit? Jamie funktioniert auch ohne Internetverbindung.

Seitenleiste für Assistenten der Geschäftsleitung: Greifen Sie mit der Verknüpfung STRG + J sofort auf den Verlauf der Meetings zu, erstellen Sie E-Mails oder entwickeln Sie Inhalte mithilfe von KI.

Einschränkungen von Jamie KI

Keine CRM-Integrationen

Nur Audio, keine Video-Transkription.

Keine Notizen in Echtzeit.

Preise für Jamie KI (umgerechnet am 20.06.25)

Free-Plan: 0 $/Monat

Standard-Plan: 26 $/Monat

Pro-Plan: 51 $/Monat

Executive Plan: 108 $/Monat

Entscheiden Sie sich für ClickUp als Ihren Meeting-Assistenten

Meetings können Sie den ganzen Tag auf Trab halten und kontraproduktiv sein – aber nicht, wenn Sie das richtige KI-Meeting-Tool haben, das Ihnen die Arbeit abnimmt. Es kommt also darauf an, die beste Fireflies-AI-Alternative für Ihr Geschäft auszuwählen.

Berücksichtigen Sie Ihre geschäftlichen Anforderungen, um das ideale Tool für effektive Meetings zu finden. Wenn Sie beispielsweise ein kleines Team sind und nach einem einfachen Transkriptionstool suchen, können Sie die KI-Features von Tactiq ausprobieren. Wenn Sie hingegen ein Unternehmen sind, das die Qualität seiner Verkaufsgespräche verbessern möchte, sollten Sie Avoma oder Chorus.ai in Betracht ziehen.

Wenn Sie nach einer Allround-App für die Arbeit suchen, entscheiden Sie sich für ClickUp. Ob Sie Meetings aufzeichnen, Clips teilen, Besprechungszusammenfassungen und Berichte erstellen oder direkt aus Ihren Besprechungsnotizen Projektaufgaben erstellen möchten – ClickUp bietet alles!

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um die Produktivität Ihrer Meetings zu steigern!