Top 13 Meeting-Regeln für eine bessere Kommunikation im Team

Die meisten Meetings können problemlos per E-Mail abgewickelt werden. Nach Angaben von McKinsey sind etwa 61% der Führungskräfte denken auf diese Weise. Ja, einundsechzig.

Und es kommt noch schlimmer. Schlecht konzipierte Meetings führen zu 80% der Führungskräfte wollen im Zeitalter der Remote-Arbeit ihre Meeting-Strukturen und Zeitpläne überdenken oder bereits ändern.

Da virtuelle Meetings zum Standard geworden sind, haben sie sich unnötigerweise vervielfacht - sie verbreiten sich schneller als schlechtes Wi-Fi bei einem Zoom-Anruf.

Was ist also das Gegenmittel gegen dieses Meeting-Chaos? Die Einstellung klarer Grundregeln für Meetings.

Wir haben die 13 wichtigsten Regeln für ein erfolgreiches Meeting zusammengestellt, um Ihnen den Start zu erleichtern.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Möchten Sie zielgerichtete Meetings abhalten, die die Kommunikation im Team verbessern? Hier sind unsere besten Tipps:

Klare Grundregeln : Legen Sie den Zweck fest, halten Sie die Meetings klein und sorgen Sie dafür, dass sich alle aktiv beteiligen, um konzentrierte und produktive Diskussionen zu ermöglichen

: Legen Sie den Zweck fest, halten Sie die Meetings klein und sorgen Sie dafür, dass sich alle aktiv beteiligen, um konzentrierte und produktive Diskussionen zu ermöglichen Effektiv planen : Planen Sie Meetings mindestens vier Stunden im Voraus, minimieren Sie Ablenkungen, um präsent zu bleiben, und halten Sie Notizen und Elemente mit Tools wie ClickUp Docs fest

: Planen Sie Meetings mindestens vier Stunden im Voraus, minimieren Sie Ablenkungen, um präsent zu bleiben, und halten Sie Notizen und Elemente mit Tools wie ClickUp Docs fest Förderung von Inklusion und Zusammenarbeit : Schaffen Sie eine Umgebung der Gleichberechtigung und des Respekts und stellen Sie sicher, dass alle Stimmen gehört werden und die wichtigsten Erkenntnisse mit ClickUp Chat umgehend freigegeben werden

: Schaffen Sie eine Umgebung der Gleichberechtigung und des Respekts und stellen Sie sicher, dass alle Stimmen gehört werden und die wichtigsten Erkenntnisse mit ClickUp Chat umgehend freigegeben werden Häufigkeit der Meetings optimieren : Bewerten Sie regelmäßig wiederkehrende Meetings neu, verfolgen Sie Ziele mit ClickUp Dashboards und konzentrieren Sie sich auf Lösungen statt auf Schuldzuweisungen

: Bewerten Sie regelmäßig wiederkehrende Meetings neu, verfolgen Sie Ziele mit ClickUp Dashboards und konzentrieren Sie sich auf Lösungen statt auf Schuldzuweisungen Respektieren Sie die Zeit: Halten Sie sich an den Zeitplan, beenden Sie Meetings, wenn möglich, früher und legen Sie Tage ohne Meetings fest, um sich zu erholen und die Produktivität des Teams zu steigern

Warum sind Meeting-Regeln wichtig?

Wie würden Sie sich die folgenden Veränderungen in Ihrem Lebensstil wünschen?

Zeit sparen

Unnötige Diskussionen eliminieren

Konzentration auf wichtige Ziele

Schnellere Entscheidungen treffen

Klare Maßnahmen und Prioritäten haben

Sich weniger ausgelaugt fühlen

Genau das ist es, was die Grundregeln für Meetings in die Tabelle einbringen.

Die Einstellung klarer Meeting-Regeln stellt sicher, dass jeder auf dem richtigen Weg bleibt, dass Diskussionen produktiv bleiben und dass Entscheidungen nicht in endlose Diskussionsschleifen münden.

Teams mit klar definierten Grundregeln können bis zu 30 % mehr Effizienz erreichen, weil sie weniger Zeit mit sinnlosem Geschwätz und mehr mit umsetzbaren Aufgaben verbringen.

Regeln wie "jeder trägt etwas bei" fördern die Einbeziehung aller und sorgen dafür, dass auch leisere Stimmen im Raum oder auf Zoom gehört werden. So entsteht ein ausgewogeneres und vielfältigeres Umfeld, in dem neue Ideen wirklich gedeihen können.

🍪 Bonus: Die wichtigste Regel ist wahrscheinlich die Einstellung einer klaren Meeting-Agenda. So hat jeder einen Überblick über das, was auf ihn zukommt. Wenn die Teilnehmer vorbereitet sind, bleiben die Unterhaltungen beim Thema und im Zeitplan, so dass das Chatten über das Fußballspiel von gestern Abend auf das Gespräch am Wasserspender verschoben werden kann.

Die 13 wichtigsten Grundregeln für erfolgreiche Meetings

Fangen wir von vorne an: Hier sind 13 Grundregeln für Meetings, die Ihnen das Leben leichter machen.

💡 Pro-Tipp: Erstellen Sie eine meeting-Checkliste die Tagesordnungen, Elemente für Aktionen und Folgemaßnahmen enthält, um den Überblick zu behalten.

1. Definieren Sie den Zweck des Meetings

Jedes Meeting sollte mit der großen Frage beginnen: Warum sind wir hier? Wenn niemand diese Frage beantworten kann, sollte das Meeting abgebrochen werden, um allen das Leid zu ersparen.

Ein klar definierter Zweck lenkt die Diskussion und stellt sicher, dass jeder mit relevanten Fragen und Ideen vorbereitet kommt.

Die Festlegung des Zwecks hilft den Teilnehmern auch, sich auf das große Ganze zu konzentrieren, wodurch häufige Fallstricke in Meetings wie Ablenkungen vermieden werden. Durch die vorherige Mitteilung des Zwecks wird sichergestellt, dass alle Teilnehmer den Raum (oder die virtuelle Telefonkonferenz) mit einer positiven Einstellung betreten und bereit sind, einen Beitrag zu produktiven Meetings zu leisten. Verwaltung von Meetings mit ClickUp sorgt dafür, dass Ihr Team während und nach Meetings organisiert, produktiv und abgestimmt bleibt. Mit Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, detaillierten Tagesordnungen und der Nachverfolgung von Elementen ermöglicht ClickUp zielgerichtetere und umsetzbare Meetings während der gesamten Dauer!

💡 Pro-Tipp: Um diesen Schritt zu vereinfachen, versuchen Sie ClickUp's Agenda-Vorlage . Sie umreißt die Schlüssel-Themen, -Ziele und -Gegenstände und gibt Ihrem Meeting die nötige Struktur.

2. Laden Sie weniger Teilnehmer ein

Da wir schon bei der Größe von Meetings sind: Kleiner ist meist besser.

Laut einer in der Harvard Business Review veröffentlichten Studie führte eine Verkleinerung der Größe von Meetings dazu, dass einige zufriedenstellende Meeting-Ergebnisse : Die durchschnittliche Teilnehmerzahl sank von 6.7 auf 6,3 , die Meetings wurden um einige Minuten kürzer, und die Kameraaktivierungsrate (ja, die Leute schalten ihre Kameras ein!) stieg um über 2 %.

Kompakt gehaltene Meetings maximieren die Ressourcen, senken die Kosten und stellen sicher, dass nur die Personen an der Diskussion teilnehmen, die wirklich anwesend sein müssen.

3. Jeder nimmt teil

Nichts macht die Energie eines Meetings schneller zunichte als Teilnehmer, die sich nicht beteiligen.

Als Leiter des Meetings ist es Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle effektiv an dem Meeting teilnimmt . Um dies zu erreichen, sollten Sie Ihrem Team einige Grundregeln vorgeben:

Laden Sie nur Personen ein, die einen sinnvollen Beitrag leisten können

Geben Sie allen die Möglichkeit, ihre Gedanken und Ideen zu äußern

Fördern Sie aktives Zuhören, indem Sie sicherstellen, dass niemand unterbricht, während jemand anderes spricht

📌 Beispiel: Wenn Sie ein Meeting zur Einführung eines Projekts leiten, laden Sie nur den Produktmanager, den Marketingleiter, den Vertriebsleiter und den Logistikkoordinator ein. Jede Person liefert wichtige Informationen - Kampagnenstrategie, Produktbereitschaft, Vertriebspläne und Zeitleisten für die Logistik -, um sicherzustellen, dass die Diskussionen zielgerichtet sind. Anstatt das gesamte Marketing- oder Lagerteam einzuladen, sollten Sie ihnen nach dem Meeting eine kurze Zusammenfassung freigeben, um sie auf dem Laufenden zu halten, ohne ihre Arbeit und ihren Zeitplan zu stören.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, verwenden Sie einen KI-Assistenten wie ClickUp Gehirn um automatisch eine Zusammenfassung von Meeting-Protokollen zu erstellen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten sich auf die wichtigsten Schlüssel und Elemente konzentrieren. ClickUp bietet außerdem hervorragende vorlagen für Meeting-Protokolle um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Meeting Notizen

Außerdem können Sie damit Umfragen erstellen und Beiträge zu Verfügbarkeit, bevorzugten Zeiten oder alternativen Vorschlägen sammeln. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um Flexibilität zu gewährleisten und Teilnehmern, die bereits Verpflichtungen haben, die Möglichkeit zu geben, die Veranstaltung zu verlassen.

4. Planen Sie mindestens vier Stunden im Voraus

Nichts hemmt die Produktivität so sehr wie eine plötzliche Einladung zu einem Meeting, das in 30 Minuten beginnt.

Deshalb ist es eine gute Grundregel, alle Meetings mindestens vier Stunden vorher anzukündigen. So können die Teilnehmer ihren Tag planen, den Zweck des Meetings bedenken und durchdachte Fragen oder Ideen vorbereiten.

Für eine zentrale Terminplanung und Nachverfolgung, ClickUp's Kalender-Ansicht ist genial.

betrachten Sie alle Ihre Meetings und Aufgaben in einem und verschieben Sie sie mit ClickUp's Kalender View_

Durch die nahtlose Synchronisierung mit Google Kalender, Zoom und Apple Kalender können Sie alle Ihre Meetings und Aufgaben in Echtzeit an einem Ort sehen. Sie können Meetings einfach per Drag & Drop verschieben oder Prioritäten anpassen, um sicherzustellen, dass wichtige Aufgaben Vorrang haben.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp, um Aufgaben vor und nach einem Meeting mit automatisierten Erinnerungen zu erstellen, damit Sie bei den Elementen, die Sie erledigen müssen, den Überblick behalten. Die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ansichten ermöglichen es Ihnen, Ihren Workload zu visualisieren, den Fortschritt zu verfolgen und Meetings zu planen, die in den Zeitplan Ihres Teams passen.

5. Bleiben Sie präsent

Während eines Meetings schweifen Ihre Gedanken leicht zu einer überfälligen Aufgabe oder zu dem, was es zum Mittagessen gibt, ab - Sie sind auch nur ein Mensch.

Um konstruktive Diskussionen zu führen und einen produktiven Flow aufrechtzuerhalten, ist es jedoch wichtig, präsent zu bleiben.

Zu erledigen ist also Folgendes: Nehmen Sie Augenkontakt mit Ihren Kollegen auf, um zu zeigen, dass Sie sich voll und ganz auf sie einlassen und ihre Beiträge ernsthaft verarbeiten. Das ist eine einfache, aber effektive Methode, um Unterhaltungen sinnvoll zu gestalten.

Um externe Ablenkungen zu minimieren, sollten Sie Benachrichtigungen stumm schalten, unnötige Registerkarten schließen und Ihr Telefon an einen unerreichbaren Ort legen. Wenn Sie weniger unterbrochen werden, können Sie sich auf die wichtigsten Punkte des Meetings konzentrieren und so einen effektiven Beitrag leisten und sich auf den Moment konzentrieren.

Auch gelesen: 10 kostenlose Vorlagen für Notizen zu Meetings, um ein besseres Meeting-Protokoll zu erstellen

6. Notizen und Elemente für Aktionen festhalten

Eine weitere Möglichkeit, engagiert zu bleiben und meetings produktiv zu gestalten ist das Anfertigen detaillierter Notizen über das Meeting und das Festhalten klarer Elemente. Meeting-Notizen stellen sicher, dass jede Einsicht, Idee und Entscheidung aus der Diskussion dokumentiert wird. Aktions-Elemente hingegen sorgen dafür, dass es keine Unklarheiten darüber gibt, wer was nach dem Meeting zu erledigen hat.

Mit ClickUp Dokumente wird die Erstellung von Notizen zu einem Aufwand für das Team. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass ein einzelner Notizen macht, kann jeder im Meeting in Echtzeit seinen Beitrag leisten, seine Gedanken hinzufügen und sicherstellen, dass kein wichtiges Detail vergessen wird.

verwenden Sie ClickUp Docs, um die Highlights eines Meetings mit Ihrem Team festzuhalten, während es stattfindet_

Mit ClickUp Docs können Sie auch anpassbare Vorlagen für Notizen zu Meetings erstellen, um die Konsistenz über alle Sitzungen hinweg zu gewährleisten.

💡 Pro-Tipp: Verknüpfen Sie Ihre Meeting-Notizen mit bestimmten Aufgaben in ClickUp, um die Diskussionen nahtlos mit der Ausführung zu verbinden. Auf diese Weise bleiben die Elemente nicht nur in den Notizen, sondern werden zu tatsächlichen Fortschritten.

Sie können auch Folgendes verwenden ClickUp's Vorlage für Meeting-Protokolle um zu dokumentieren, was während eines Meetings passiert ist, und zwar in einer angemessenen Struktur, so dass Sie nicht von Grund auf neu daran arbeiten müssen.

7. Schaffen Sie ein integratives Umfeld

Meetings sollten sich wie sichere Spaces anfühlen, in denen die Ideen aller wertgeschätzt werden - unabhängig von ihrer Rolle, ihrem Hintergrund oder ihrer Perspektive.

Der Aufbau eines integrativen Umfelds beginnt mit der Einladung verschiedener Teilnehmer, die einzigartige Einblicke in die Tabelle einbringen.

Aber Inklusion hört nicht bei Einladungen auf; es geht darum, dass jede Stimme gehört und respektiert wird.

⚠️ Denken Sie daran: Achten Sie auf Risiken wie geschlechtsspezifische Voreingenommenheit oder Bevorzugung, wenn Sie zur Teilnahme ermutigen.

Um allen die Möglichkeit zu geben, Ideen visuell einzubringen, probieren Sie Folgendes aus ClickUp Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen.

nutzen Sie die intuitive Oberfläche von ClickUp Whiteboards, um den Prozess ansprechend und gemeinschaftlich zu gestalten

Außerdem können Sie relevante Dokumente, Dateien und Notizen aus dem Meeting direkt mit dem Whiteboard verknüpfen und so den Teilnehmern wichtige Informationen direkt zur Verfügung stellen.

Auch gelesen: 16 Beispiele und kostenlose Vorlagen für Meeting-Agenden

8. Meeting-Zusammenfassungen für Stakeholder freigeben

Zusammenfassungen von Meetings sind das A und O, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass nach dem Ende des Meetings keine Entscheidungen, Diskussionen oder Elemente verloren gehen.

Je schneller Sie die Zusammenfassungen freigeben, desto besser sind sie umsetzbar.

Mit ClickUp Chatten ist das Freigeben von Meeting-Protokollen so einfach wie nur möglich. So geht's:

Freigeben von Dateien : Fügen Sie Zusammenfassungen von Meetings, Notizen oder unterstützende Dokumente direkt im Chat an, um sicherzustellen, dass Stakeholder und Mitglieder des Teams sofort Zugriff auf die wichtigsten Details haben

: Fügen Sie Zusammenfassungen von Meetings, Notizen oder unterstützende Dokumente direkt im Chat an, um sicherzustellen, dass Stakeholder und Mitglieder des Teams sofort Zugriff auf die wichtigsten Details haben Aufgabenzuweisungen : Heben Sie Elemente aus dem Protokoll hervor, indem Sie Teammitglieder mit @Markierungen erwähnen und bestimmte Aufgaben direkt im Chat zuweisen

: Heben Sie Elemente aus dem Protokoll hervor, indem Sie Teammitglieder mit @Markierungen erwähnen und bestimmte Aufgaben direkt im Chat zuweisen Integration der Aufgabenverwaltung : Verknüpfen Sie Schlüsselpunkte oder Entscheidungen aus dem Meeting-Protokoll nahtlos mit Aufgaben und ermöglichen Sie so die Nachverfolgung des Fortschritts, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln müssenonline Meeting tools Echtzeit-Aktualisierungen : Benachrichtigen Sie Teammitglieder sofort über neu zugewiesene Aufgaben, Folgeaktionen oder Klarstellungen aus dem Meeting-Protokoll

: Verknüpfen Sie Schlüsselpunkte oder Entscheidungen aus dem Meeting-Protokoll nahtlos mit Aufgaben und ermöglichen Sie so die Nachverfolgung des Fortschritts, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln müssenonline Meeting tools

direktes Erstellen (und Verbinden) von Aufgaben aus Aktionselementen mit ClickUp Chat_

Wiederkehrende Meetings können schnell zu Zeitfressern werden, wenn ihr Zweck verblasst. Um dies zu vermeiden, sollten Sie für jedes wiederkehrende Meeting ein Enddatum festlegen und dessen Relevanz regelmäßig überprüfen.

Mit Tools wie der Kalender-Ansicht von ClickUp können Sie wiederkehrende Meetings leicht nachverfolgen und Erinnerungen für deren Überprüfung festlegen.

10. Messen Sie Meetings an den erreichten Zielen

Meetings sind nur dann erfolgreich, wenn sie Fortschritte in Richtung bestimmter Ziele bringen.

Fragen Sie sich also immer wieder: Sind die Elemente fertiggestellt? Werden die Fristen eingehalten?

Bewerten Sie regelmäßig die Effektivität Ihrer Meetings mit ClickUp Dashboards um Meeting-Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Dieses Tool sammelt Informationen aus Ihren Aufgaben und stellt sie in einem anpassbaren visuellen Format dar, sodass Sie den Fortschritt im Vergleich zu Ihren Zielen leicht messen können.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie Benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp zur Nachverfolgung von Aufgaben aus Meetings - organisieren Sie sie in Kanban-Boards oder Zeitleisten, je nachdem, was Sie bevorzugen. Ein Kanban Board kann beispielsweise Aufgaben in die Kategorien "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Abgeschlossen" einteilen, so dass Sie sich ein klares Bild von den Auswirkungen des Meetings machen können.

11. Einverstanden, nicht einverstanden

Der Zweck eines jeden Meetings ist es, Herausforderungen anzusprechen und Lösungen zu finden - nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen.

Auch wenn Sie mit der Sichtweise eines anderen nicht einverstanden sind, sollten Sie Ihre Meinung auf der Grundlage von Fakten und angemessenen Informationen freigeben, anstatt die Diskussion in ein Schuldzuweisungsspiel zu verwandeln.

Auch gelesen: 9 gängige Meeting-Typen - Die besten Arten von Meetings für Teams

12. Verlängern Sie das Meeting nicht

Wenn Sie die Tagesordnung Ihres Meetings abgearbeitet haben, sollten Sie die Sitzung nicht ausdehnen, nur um die Zeit zu füllen.

Ein Meeting frühzeitig zu beenden, wenn dies möglich ist, zeugt von guter Führung und zeigt, dass Sie die Zeitpläne der Teilnehmer respektieren.

🧠 Wussten Sie schon: Jeff Bezos von Amazon und Jack Dorsey von Square bevorzugen Meetings, die schweigend beginnen und in denen die Teilnehmer ein Memo lesen, um sich vorzubereiten, bevor sie einen Beitrag leisten - so wird das "Improvisationssyndrom" vermieden. Die britische Veterinärmedizinerin Dr. Katherine Grace verwendet "Birdtable Meetings", bei denen Updates in weniger als zwei Minuten geliefert werden, während alle stehen.

13. Sagen Sie "Nein-zu-Meetings-Tag

Genauso wie Ihr Körper Ruhetage im Fitnessstudio braucht, verdient auch Ihr Geist eine Pause von Meetings.

Ein Tag ohne Meetings gibt allen die Möglichkeit, innezuhalten, neue Energie zu tanken und sich auf die tiefe Arbeit ohne Unterbrechungen.

Auch gelesen: Die 25 besten Meeting Management & Agenda Software Lösungen

Wie kann man Grundregeln für Team Meetings einführen?

Grundregeln sind nur so gut wie ihre Umsetzung. Die obige Liste ist zwar gebrauchsfertig, aber Sie können sie je nach Unternehmenskultur anpassen oder eigene Regeln aufstellen.

Beginnen Sie damit, die vorgeschlagenen Grundregeln für das Meeting mit Ihrem Team zu besprechen und sich gemeinsam auf eine endgültige Version zu einigen. Geben Sie die Regeln nach ihrer Fertigstellung sowohl den Organisatoren als auch den Teilnehmern frei, am besten per E-Mail oder in einem gemeinsamen Dokument wie ClickUp Docs.

Arbeiten Sie von da an daran, eine an diesen Richtlinien ausgerichtete Team-Mentalität aufzubauen. Mit der Zeit werden sich die Regeln weniger wie Richtlinien und mehr wie natürliche Praktiken anfühlen.

Wenn jemand gelegentlich einen Fehler macht, bedenken Sie die Schwere des Fehlers und sprechen Sie ihn ruhig an. Ein sanfter Anstoß reicht oft aus, um die Dinge wieder in die richtige Bahn zu lenken.

Pro-Tipp: Brauchen Sie eine schnelle Lösung für Ihr Meeting-Chaos? Schauen Sie sich unseren Leitfaden an Wie man Roberts Rules of Order für Meetings verwendet

Die Rolle des Moderators bei der Einhaltung der Grundregeln

Wenn es darum geht, die Grundregeln eines Meetings konsequent einzuhalten, kann ein Moderator helfen.

Er sorgt dafür, dass die knigge-Regeln für virtuelle Meetings werden eingehalten, indem die Erwartungen im Vorfeld eingestellt, das Verhalten überwacht und bei Bedarf sanfte Erinnerungen ausgesprochen werden. Ungefähr so:

Grundregeln im Voraus festlegen : Beginnen Sie jedes Meeting, indem Sie die vereinbarten Regeln klar kommunizieren, um die richtige Einstellung zu finden

: Beginnen Sie jedes Meeting, indem Sie die vereinbarten Regeln klar kommunizieren, um die richtige Einstellung zu finden Aktive Überwachung : Behalten Sie das Verhalten der Teilnehmer im Auge, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen

: Behalten Sie das Verhalten der Teilnehmer im Auge, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen Sanfte Erinnerungen : Wenn jemand abweicht, weisen Sie ihn höflich auf die Richtlinien hin - Konfrontationen sind nicht nötig

: Wenn jemand abweicht, weisen Sie ihn höflich auf die Richtlinien hin - Konfrontationen sind nicht nötig Bedenken ansprechen : Wenn eine Regel nicht funktioniert oder wiederholt gebrochen wird, sprechen Sie das Problem mit der Gruppe an und sammeln Sie Anregungen für Verbesserungen

: Wenn eine Regel nicht funktioniert oder wiederholt gebrochen wird, sprechen Sie das Problem mit der Gruppe an und sammeln Sie Anregungen für Verbesserungen Positive Verstärkung: Feiern Sie Teilnehmer, die die Regeln befolgen - nichts motiviert mehr als Anerkennung

Beispiel: Angenommen, Sie nehmen an einer Brainstorming-Sitzung teil, bei der ein Teilnehmer die anderen ständig unterbricht. Der Moderator erinnert die Gruppe sanft an die Nicht-Unterbrechungsregel und lobt diejenigen, die darauf warten zu sprechen. Dies schafft eine respektvolle Atmosphäre und unterstreicht die Bedeutung der Regeln.

Sicherstellen, dass die Mitglieder die Grundregeln einhalten

Stellen Sie sicher, dass die Meeting-Regeln klar kommuniziert und eingehalten werden, um Situationen zu vermeiden, in denen der Moderator eingreifen muss.

Besprechen und vereinbaren Sie die Regeln im Vorfeld und hängen Sie sie dann aus oder geben Sie sie schriftlich frei, damit sie leicht zugänglich sind.

Schlüsselstrategien zur Durchsetzung der Einhaltung:

Regeln im Voraus schriftlich freigeben und ihre Bedeutung mit der Gruppe besprechen

Überwachen Sie aktiv das Verhalten und erinnern Sie bei geringfügigen Abweichungen höflich daran

Wiederholte Verstöße respektvoll ansprechen, am besten unter vier Augen

Feiern Sie die Einhaltung der Regeln und erkennen Sie sie an, um positive Beispiele zu fördern

Überprüfen und aktualisieren Sie die Regeln in regelmäßigen Abständen, um sie relevant und praktisch zu halten

Gute Meetings entstehen nicht einfach so - sie werden mit den richtigen Tools und Strategien entwickelt. So erledigt ClickUp das:

ClickUp Feature Beschreibung Beispiel Kalender-Ansicht Organisieren und visualisieren Sie Meeting-Termine. Synchronisierung mit Google Kalender, Apple Kalender und Zoom. Ein Projektmanager nutzt die Kalender-Ansicht von ClickUp, um wöchentliche Team-Besprechungen zu planen und sicherzustellen, dass sie nicht mit anderen Verpflichtungen oder Terminen kollidieren. ClickUp Docs Kollaboratives Tool für die Erstellung von Notizen in Echtzeit. Ermöglicht es Teams, Meeting-Notizen gemeinsam zu erstellen und zu bearbeiten. Während eines vierteljährlichen Meetings fügt jeder Teilnehmer Erkenntnisse und Elemente in das freigegebene Dokument ein, um sich sofort abzustimmen. ClickUp Brain KI-gesteuerter Assistent zur automatischen Erstellung von Tagesordnungen, Zusammenfassung von Notizen und Identifizierung von Aktionselementen. Ein Teamleiter nutzt ClickUp AI, um nach einer Brainstorming-Sitzung in Sekundenschnelle eine Meeting-Agenda zu erstellen und Folgeaufgaben anzulegen. ClickUp Whiteboards Visuelles Brainstorming-Tool für die kollaborative Kartierung von Ideen und Arbeitsabläufen. Ein Produktteam verwendet Whiteboards, um das Design eines neuen Features zu skizzieren und jede Idee mit umsetzbaren Aufgaben zu verbinden.

💡 Pro-Tipp: Beenden Sie Ihre meeting-Vorbereitung wie ein Profi mit dem ClickUp Meetings Vorlage ist eine vollständig anpassbare Lösung, mit der Sie Tagesordnungen, Notizen, Nachfassaktionen und Aufgaben nahtlos verwalten können.

Allgemeine Herausforderungen überwinden und Best Practices in Meetings implementieren

Auch mit den besten tools und den richtigen Strategien können Probleme auftreten. Meistens handelt es sich dabei eher um menschliche Probleme als um Probleme mit der Software. Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen, denen man in Meetings begegnen kann:

1. Umgang mit unterschiedlichen Meinungen und Konfliktlösung

Wenn in einem Meeting unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen, ist das ein Zeichen für eine gesunde Team-Dynamik - aber der Umgang mit unterschiedlichen Meinungen erfordert Geschick.

Fördern Sie einen offenen Dialog, indem Sie ein psychologisch sicheres Umfeld schaffen, in dem sich die Mitglieder des Teams wohl fühlen, wenn sie ihre Gedanken freigeben. Konzentrieren Sie sich auf das Problem, nicht auf die Person, um die Diskussionen von unproduktiven Debatten wegzulenken.

2. Erstellen und Durchsetzen einer effektiven Tagesordnung

Eine gut strukturierte Meeting-Agenda ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Diskussion. Geben Sie die Tagesordnung im Vorfeld für die Teilnehmer frei, damit sie sich auf durchdachte Beiträge vorbereiten können.

Halten Sie sich während des Meetings an die Tagesordnung, um zu verhindern, dass die Unterhaltung vom Kurs abweicht.

Weisen Sie außerdem jedem Thema Zeitblöcke zu, um den Fokus aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass alle Elemente behandelt werden, ohne dass die Zeit überschritten wird.

3. Ermutigung zu konstruktivem Feedback und Folgemaßnahmen

Konstruktives Feedback ist wichtig für das Wachstum, aber es effektiv zu vermitteln, kann schwierig sein.

Deshalb sollten Sie eine Kultur schaffen, in der Feedback als Chance zur Verbesserung und nicht als Kritik verstanden wird.

Der Einsatz von Tools wie ClickUp, um Feedback zu dokumentieren und umsetzbare Aufgaben zuzuweisen, ist ein einfacher Weg, um diese Herausforderung zu meistern.

4. Integration von Technologie für virtuelle Meetings

Virtuelle Meetings sind großartig, aber die Verwendung von Add-On-Technologien während dieser Gespräche ist oft eine Herausforderung. Abgesehen von den begrenzten Möglichkeiten der Bildschirmfreigabe muss man manuell zwischen vielen Apps wechseln, um an dem Meeting teilzunehmen, Notizen zu machen oder Aufgaben nach dem Meeting freizugeben.

Die Lösung? Entscheiden Sie sich für ein Tool wie ClickUp, mit dem Sie all diese Aufgaben über eine einzige Plattform erledigen können.

ClickUp 🤝🏻 Zoom ClickUp's Integration mit Zoom sorgt für Ordnung in Ihren Meetings. Mit diesem Feature können Benutzer Zoom Meetings direkt aus einer ClickUp Aufgabe starten.

Sobald das Meeting beginnt, wird automatisch ein Link in den Kommentaren der Aufgabe gepostet, der die Mitglieder des Teams darüber informiert, dass sie teilnehmen können.

Nach dem Ende der Sitzung fügt ClickUp einen weiteren Kommentar hinzu, der die Details des Meetings zusammenfasst, einschließlich Datum, Uhrzeit, Dauer und Teilnehmer. Es bietet sogar einen optionalen Link zur Aufzeichnung, so dass wichtige Diskussionen leicht nachgeholt und Aktualisierungen mit denen geteilt werden können, die nicht teilnehmen konnten.

Heben Sie Ihre Meetings mit diesen Grundregeln und ClickUp ab

Ich verwende ClickUp, um meine tägliche Arbeit zu zentralisieren. Es hilft mir in jeder Hinsicht. Wenn ich etwas verwalten möchte Meeting mit Clients oder mit einem Team oder möchte den Status meiner bisherigen Arbeit überprüfen, dann ist ClickUp am besten dafür geeignet.

Nidhi Rajput, BDM bei CedCommerce

Dies fasst die Magie von ClickUp für Meetings perfekt zusammen. Von der Erstellung kollaborativer Agenden und der Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit bis hin zur nahtlosen Integration mit Tools wie Zoom für virtuelle Sitzungen - ClickUp ist die Lösung aus einer Hand.

Sind Sie bereit, die Energie in Ihrem Meeting-Raum zu verändern? Registrieren Sie sich für ClickUp jetzt an und erleben Sie den Unterschied!