Wie verwendet man Roberts Rules of Order für Meetings?

In einem Meeting kann es vorkommen, dass die Diskussionen aus dem Ruder laufen, dass sich die Teilnehmer gegenseitig ausreden lassen und dass wichtige Entscheidungen im Durcheinander untergehen.

Das ist frustrierend, oder?

Genau aus diesem Grund gibt es Roberts Rules of Order for Meetings - der Rahmen bietet eine Reihe spezifischer Regeln, die auf einem parlamentarischen Verfahren basieren, das Struktur und Reihenfolge in Meetings bringt.

Wenn es darum geht, Meetings effektiv zu organisieren, besteht die Herausforderung nicht nur darin, diese Regeln zu kennen - es geht darum, sie effektiv anzuwenden und moderne Tools einzusetzen, um Ihre Meetings produktiv zu gestalten.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die Robert's Rules of Order anwenden können, welche digitalen Tools sich am besten für Ihre Meetings eignen und vieles mehr.

Lassen Sie uns also loslegen und lernen wie man produktive Meetings abhält anwendung der Robert's Rules für Meetings.

Was sind die Robert's Rules of Order?

Die Robert's Rules of Order sind das Standardwerk für die Anwendung parlamentarischer Verfahren zur Durchführung reibungsloser, organisierter Meetings, in denen jede Stimme gehört wird und Entscheidungen effizient getroffen werden.

Ganz gleich, ob Sie ein Board Meeting, ein Clubtreffen oder eine Ausschussdiskussion leiten, diese Grundregeln bieten einen flexiblen Rahmen, den Sie leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Was die Robert's Rules so wertvoll macht, ist ihr Fokus auf Fairness und Demokratie. Sie stellen sicher, dass jeder ein Mitspracherecht hat, was in jeder Organisation, die von effektiven Gruppenentscheidungen lebt, von entscheidender Bedeutung ist.

Die Robert's Rules werden zwar häufig auf Board Meetings angewendet, ihr Nutzen geht aber weit darüber hinaus.

Sie sind ebenso effektiv in Ausschüssen, gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und allen Organisationen, in denen gut strukturierte Gruppenentscheidungen wichtig sind

💬 Neueste Ausgabe: Die neueste Ausgabe von Robert's Rules of Order die 2020 erscheint, bietet aktualisierte Tipps und Best Practices für die Anwendung parlamentarischer Verfahren in dynamischen virtuellen Meetings. Die im Jahr 2020 veröffentlichte 12. Auflage enthält sogar Aktualisierungen, die auf moderne Herausforderungen wie virtuelle Meetings und hybride Setups zugeschnitten sind, wodurch sie relevanter denn je sind.

Three Principles: Robert's Rules of Order

Bevor wir das Regelwerk näher erläutern, werfen wir einen Blick auf seine drei Leitprinzipien:

Jeder sollte einmal das Wort ergreifen dürfen, bevor ein weiterer Redner das Wort ergreift

Jeder hat das Recht zu wissen, was gerade passiert, und Redner sollten nur in dringenden Situationen unterbrochen werden

Es sollte jeweils nur ein Antrag behandelt werden

🧠 Denken Sie daran: Dies sind Leitprinzipien, die nicht in Stein gemeißelt sind. Jedes Meeting hat seine eigenen Nuancen und Diskussionspunkte, aber mit diesem Rahmen sollen vor allem zwei Dinge gewährleistet werden: Fairness und Produktivität.

Vorteile der Anwendung der Robert's Rules

Durch die Anwendung der Robert's Rules können Sie sicherstellen:

Fairness: Jeder hat die Möglichkeit, gehört zu werden und sich an Diskussionen zu beteiligen

Jeder hat die Möglichkeit, gehört zu werden und sich an Diskussionen zu beteiligen Demokratie: Entscheidungen werden durch Mehrheitsbeschluss getroffen, so dass alle Stimmen berücksichtigt werden

Entscheidungen werden durch Mehrheitsbeschluss getroffen, so dass alle Stimmen berücksichtigt werden Organisation: Die vordefinierte Struktur hält Meetings auf Kurs und vermeidet Verwirrung

Lassen Sie uns nun untersuchen, wie diese Regeln den verschiedenen Arten von Organisationen heute zugute kommen können.

Vorstände

Konfliktlösung: Wenn Mitglieder des Boards bei einer wichtigen Entscheidung uneins sind, können die Robert's Rules helfen, eine strukturierte Debatte zu ermöglichen und sicherzustellen, dass alle Standpunkte gehört werden

Wenn Mitglieder des Boards bei einer wichtigen Entscheidung uneins sind, können die Robert's Rules helfen, eine strukturierte Debatte zu ermöglichen und sicherzustellen, dass alle Standpunkte gehört werden Fairness sicherstellen: Die Regeln können dazu beitragen, Machtungleichgewichte zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Mitglieder die gleichen Chancen haben, an Diskussionen teilzunehmen

Ausschüsse

Handhabung von Änderungsanträgen: Wenn Mitglieder eines Ausschusses Änderungen an einem Antrag vorschlagen, können Roberts Regeln helfen, den Prozess der Prüfung und Abstimmung über Änderungsanträge zu steuern

Wenn Mitglieder eines Ausschusses Änderungen an einem Antrag vorschlagen, können Roberts Regeln helfen, den Prozess der Prüfung und Abstimmung über Änderungsanträge zu steuern Vermeidung von Verfahrensstreitigkeiten: Durch Befolgung der Robert's Rules vermeiden Ausschüsse Meinungsverschiedenheiten über die Geschäftsordnung und konzentrieren sich auf inhaltliche Probleme

Nicht gewinnorientiert

Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht: Die Robert's Rules können gemeinnützigen Boards dabei helfen, ihre Entscheidungen zu dokumentieren und sicherzustellen, dass sie gemäß ihrem Auftrag handeln

Die Robert's Rules können gemeinnützigen Boards dabei helfen, ihre Entscheidungen zu dokumentieren und sicherzustellen, dass sie gemäß ihrem Auftrag handeln Schutz der Rechte der Mitglieder: Die Regeln können dazu beitragen, die Rechte der Mitglieder zu schützen und sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden

Andere Organisationen

Berufsverbände: Die Regeln können Berufsverbänden helfen, ihre Angelegenheiten zu verwalten und ihre Mitglieder wirksam zu vertreten

Die Regeln können Berufsverbänden helfen, ihre Angelegenheiten zu verwalten und ihre Mitglieder wirksam zu vertreten Religiöse Organisationen: Die Robert's Rules helfen religiösen Organisationen, Entscheidungen über ihre Politik und Programme zu treffen

Schlüsselelemente der Robert's Rules

Nachdem wir nun die Grundprinzipien verstanden haben, wollen wir uns die wesentlichen Blöcke der Robert's Rules of Order für Meetings ansehen:

Beschlussfähigkeit: bezieht sich auf die Mindestzahl der Mitglieder, die für eine gültige Beschlussfassung anwesend sein müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass Entscheidungen mit angemessener Vertretung getroffen werden

bezieht sich auf die Mindestzahl der Mitglieder, die für eine gültige Beschlussfassung anwesend sein müssen. Dadurch wird sichergestellt, dass Entscheidungen mit angemessener Vertretung getroffen werden Reihenfolge der Geschäfte: Die Standardreihenfolge eines Meetings lautet: Einberufung, Genehmigung des Protokolls und der Berichterstellung, Erörterung neuer Geschäfte und Vertagung. So bleiben die Meetings zielgerichtet und es wird sichergestellt, dass die Schlüsselpunkte angesprochen werden

Die Standardreihenfolge eines Meetings lautet: Einberufung, Genehmigung des Protokolls und der Berichterstellung, Erörterung neuer Geschäfte und Vertagung. So bleiben die Meetings zielgerichtet und es wird sichergestellt, dass die Schlüsselpunkte angesprochen werden Anträge: Formelle Vorschläge zur Diskussion und Abstimmung. Dazu gehören Hauptanträge, Nebenanträge, privilegierte Anträge und Nebenanträge.

Die Grundlagen der Robert's Rules of Order

Verständnis des Begriffs "Antrag "

Ein Antrag ist ein formeller Vorschlag, der während eines Meetings zur Beratung und Abstimmung vorgelegt wird. Im parlamentarischen Verfahren dient er als primäres tool, um Themen zur Diskussion zu stellen und die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

Um das Konzept zu vereinfachen, ist ein Antrag so, wie wenn man in der Klasse die Hand hebt, um eine Idee vorzuschlagen oder zu fragen, ob die Gruppe etwas gemeinsam erledigen kann. Auf diese Weise können alle darüber sprechen und dann per Mehrheitsbeschluss entscheiden, ob sie es zu erledigen wünschen oder nicht.

Arten von Anträgen:

Hauptantrag: Dies ist die häufigste Art von Anträgen und wird verwendet, um ein neues Thema zur Diskussion zu stellen Nebenantrag: Diese Anträge dienen dazu, die Behandlung eines Hauptantrags zu ändern oder zu kontrollieren. Beispiele hierfür sind Änderungsanträge, Vertagung und Wiedererwägung Privilegierter Antrag: Diese Anträge haben Vorrang vor anderen Anträgen und werden bei dringenden oder wichtigen Angelegenheiten verwendet Zufallsantrag: Diese Anträge ergeben sich aus dem Business des Meetings und werden zur Behandlung von Verfahrensfragen verwendet. Beiläufige Anträge werden als "Haushaltsanträge" verwendet. Sie haben Vorrang vor den Hauptanträgen, den Nebenanträgen und allen offenen Fragen

Schritte bei der Stellung eines Antrags

1. Erteilen Sie das Wort

Was es bedeutet: Die Berechtigung zum Sprechen erhalten, indem man vom Vorsitzenden anerkannt wird

Die Berechtigung zum Sprechen erhalten, indem man vom Vorsitzenden anerkannt wird Zu erledigen: Heben Sie die Hand oder geben Sie ein Zeichen, dass Sie das Wort ergreifen möchten. Der Vorsitzende wird Sie dann bestätigen

Beispiel: Sie heben die Hand, und der Vorsitzende sagt: "Herr Smith, Sie haben das Wort."

2. Nennen Sie den Antrag

Was es bedeutet: Stellen Sie die Idee oder den Vorschlag, über den die Gruppe diskutieren und abstimmen soll, klar dar

Stellen Sie die Idee oder den Vorschlag, über den die Gruppe diskutieren und abstimmen soll, klar dar Zu erledigen: Beginnen Sie Ihren Vorschlag mit "Ich beantrage, dass...", gefolgt von Ihrem Vorschlag

Beispiel: "Ich beantrage, dass wir 5.000 $ für das Programm zur Unterstützung der Gemeinschaft zur Verfügung stellen."

3. Unterstützen Sie den Antrag

Was es bedeutet: Ein anderes Mitglied unterstützt die Diskussion über den Antrag, indem es diesem zustimmt

Ein anderes Mitglied unterstützt die Diskussion über den Antrag, indem es diesem zustimmt Zu erledigen: Ein Mitglied sagt: 'Ich unterstütze den Antrag'

🌟Beispiel: Nachdem Sie Ihren Vorschlag gemacht haben, sagt Herr Johnson: 'Ich unterstütze den Antrag'

4. Aussprache

Bedeutung: Die Mitglieder der Gruppe diskutieren die Vor- und Nachteile des Antrags. Es kann jeweils nur eine Frage behandelt werden, und es kann immer nur eine Person das Wort ergreifen

Die Mitglieder der Gruppe diskutieren die Vor- und Nachteile des Antrags. Es kann jeweils nur eine Frage behandelt werden, und es kann immer nur eine Person das Wort ergreifen Zu erledigen: Die Mitglieder sprechen abwechselnd für oder gegen den Antrag. Der Vorsitzende kann Regeln für die Redezeit der einzelnen Personen festlegen

Beispiel: Frau Carter spricht sich für die Zuweisung von 5.000 Dollar aus, weil sie der Gemeinde zugute kommen wird, während Herr Brown Bedenken wegen der Auswirkungen auf den Haushalt äußert

5. Änderungsanträge

Was das bedeutet: Mitglieder können Änderungen an einem Antrag vorschlagen, bevor darüber abgestimmt wird

Mitglieder können Änderungen an einem Antrag vorschlagen, bevor darüber abgestimmt wird Zu erledigen: Ein Mitglied sagt: "Ich beantrage, den Antrag zu ändern durch...", gefolgt von der vorgeschlagenen Änderung

🌟 Beispiel: Frau Green sagt: _"Ich beantrage, den Antrag zu ändern und den Betrag auf 7.000 $ zu erhöhen

6. Abstimmen

Bedeutet: Der Vorsitzende bittet die Gruppe, über den Antrag einschließlich aller Änderungen abzustimmen

Der Vorsitzende bittet die Gruppe, über den Antrag einschließlich aller Änderungen abzustimmen Zu erledigen: Je nach den Regeln der Gruppe stimmen die Mitglieder durch Stimmabgabe, namentliche Abstimmung, Handheben oder geheime Abstimmung ab

Beispiel: Der Vorsitzende sagt: "Alle, die für den Antrag in der geänderten Fassung sind, sagen "Ja". Alle, die gegen den ursprünglichen Antrag sind, sagen Nein."_ Die Gruppe stimmt ab und der Vorsitzende zählt die Stimmen

7. Ergebnis verkünden

Was bedeutet das: Die Mehrheit entscheidet, und der Vorsitz verkündet, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt wurde

Die Mehrheit entscheidet, und der Vorsitz verkündet, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt wurde Zu erledigen: Die/der Vorsitzende gibt das Ergebnis deutlich bekannt

🌟 Beispiel: Der Vorsitzende sagt: "Der Antrag ist angenommen." Das bedeutet, dass der Antrag angenommen wurde

Tipps für den Umgang mit häufigen Situationen:

Keine zweite Stimme: Wenn ein Antrag keine zweite Stimme oder keine Mehrheit erhält, ist er automatisch abgelehnt. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Antrag mangels einer zweiten Stimme gescheitert ist

Wenn ein Antrag keine zweite Stimme oder keine Mehrheit erhält, ist er automatisch abgelehnt. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Antrag mangels einer zweiten Stimme gescheitert ist Steuerung der Debatte: Der Vorsitzende kann die Debatte steuern, indem er Limits einstellt, Redner anerkennt und die Diskussion beim Thema hält

Der Vorsitzende kann die Debatte steuern, indem er Limits einstellt, Redner anerkennt und die Diskussion beim Thema hält Behandlung von Einwänden: Wenn ein Mitglied mit einem Verfahren oder einer Entscheidung des Vorsitzes nicht einverstanden ist, kann es einen Antrag zur Geschäftsordnung oder eine parlamentarische Anfrage stellen. Der Vorsitzende entscheidet dann über den Einspruch

Wenn ein Mitglied mit einem Verfahren oder einer Entscheidung des Vorsitzes nicht einverstanden ist, kann es einen Antrag zur Geschäftsordnung oder eine parlamentarische Anfrage stellen. Der Vorsitzende entscheidet dann über den Einspruch Antrag auf Teilung: Wenn das Ergebnis einer Abstimmung unklar ist, kann ein Mitglied eine Teilung beantragen. Dies setzt voraus, dass die Mitglieder im Stehen oder auf eine andere eindeutige Weise abstimmen

Dies sind die Zutaten, die Sie lernen können wie Sie effektiv an Meetings teilnehmen können .

Implementierung der Robert's Rules in der modernen Welt

Die Bedeutung der Tagesordnung

Die Tagesordnung ist ein wichtiger Pfeiler eines gut organisierten Meetings. Sie gibt einen klaren Überblick über die Diskussionsthemen und die Reihenfolge, in der sie behandelt werden.

**Robert's Rules, ein Schlüssel zum parlamentarischen Verfahren, schreibt die Verwendung einer Tagesordnung vor, um Diskussionspunkte zu fördern und sicherzustellen, dass Meetings strukturiert, effizient und demokratisch ablaufen.

💡 Lassen Sie uns dies anhand eines Beispiels aus der Praxis veranschaulichen:

Stellen Sie sich vor, auf der Tagesordnung eines Meetings Ihrer Board-Mitglieder stehen die Prüfung von Finanzberichten, die Erörterung einer neuen Marketingkampagne und die Abstimmung über einen Vorschlag. Die Robert's Rules helfen allen, sich zu konzentrieren.

Während des Abschnitts über den Finanzbericht können die Mitglieder Fragen stellen oder um Klarstellungen bitten.

Wenn jedoch jemand auf der Grundlage des Berichts Maßnahmen ergreifen möchte, z. B. eine Neuzuweisung von Mitteln, muss er bis zum entsprechenden Zeitpunkt in der Tagesordnung warten.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Diskussionen relevant bleiben und die Entscheidungen weitgehend strukturiert sind. Wenn später in derselben Sitzung über den Vorschlag abgestimmt werden soll, folgt der Prozess den Schritten, die in den Robert's Rules beschrieben sind, damit das Meeting effizient und fair bleibt.

**Wenn es sich um einen bedeutenden Vorschlag handelt, kann eine Zweidrittelmehrheit oder eine Zweidrittelmehrheit erforderlich sein, um ihn anzunehmen

Eine gut vorbereitete Tagesordnung verringert die Verwirrung und hält die Diskussionen auf Kurs. In der Praxis fördert sie auch eine fundierte Entscheidungsfindung und eine aktive Beteiligung.

💡 Bonus-Tipp: Um sicherzustellen, dass Sie gut vorbereitet sind, lesen Sie unbedingt unsere Artikel über wie man sich auf ein Meeting vorbereitet und nutzen Sie unser detailliertes checkliste zur Vorbereitung von Meetings vor Ihrem nächsten Meeting.

Tipps für die Erstellung effektiver Tagesordnungen

Vorlagen verwenden

Nutzen Sie die vielen online verfügbaren Vorlagen, um eine ausgefeilte, professionelle Tagesordnung zu erstellen.

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Abschnitte für wichtige Details wie das Datum, die Uhrzeit, den Speicherort, die Teilnehmer und die Diskussionsthemen, so dass es einfach ist, Ihr nächstes Meeting effektiv zu organisieren.

ClickUp Meeting Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Meetings, um komplexe Aufgaben in überschaubare Elemente zu zerlegen

ClickUp's Meeting Vorlage ist ein umfassendes Tool, das die Qualität Ihres Meetings insgesamt verbessert. Es enthält Features wie die geschätzte Zeitschätzung für die Diskussion, die Eigentümerschaft für Aufgaben und Anhänge für die Überprüfung von Dokumenten vor dem Meeting. Es ist vollständig anpassbar, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Verwenden Sie die Vorlage, um Ihr Meeting zu leiten und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen.

Zu erledigen ist die Vorlage:

Anpassbare Abschnitte für die Bedürfnisse Ihres Meetings

Definiert klar die Themen und Ziele der Tagesordnung

Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten an die Mitglieder des Teams

Bietet einen strukturierten Rahmen für effiziente Meetings

Ermöglicht Zusammenarbeit und Aktualisierungen in Echtzeit

Nachverfolgung von Aufgaben zur Sicherstellung der Verantwortlichkeit

Ermöglicht das Anhängen relevanter Dokumente zum Nachschlagen

Diese Vorlage herunterladen

💡Zusätzliche Ressource: Brauchen Sie mehr Struktur in Ihren Meetings? Sehen Sie sich diese wichtigen ClickUp Vorlagen an, um Ihre Sitzungen zu rationalisieren:

Diese Vorlagen helfen Ihnen, organisiert zu bleiben, Ihr Team auf Kurs zu halten und sicherzustellen, dass jedes Meeting produktiv ist. Weitere Vorlagen, die Ihnen bei der Einstellung einer Agenda helfen, finden Sie unter Beispiele für Meeting-Agenda & kostenlose Vorlagen .

Verteilen Sie die Tagesordnung im Voraus

Geben Sie die Tagesordnung vor dem Meeting an alle Teilnehmer frei. So können die Teilnehmer die Themen durchgehen, die notwendigen Informationen sammeln und ihre Beiträge vorbereiten.

Erwägen Sie den Einsatz digitaler tools wie ClickUp Dokumente und ClickUpTeams um Agenden zu erstellen und freizugeben. Lassen Sie uns herausfinden, wie:

ClickUp Docs macht die Einstellung von Meeting-Agenden effizient und gemeinschaftlich. Mit ClickUp können Sie ganz einfach benutzerdefinierte Vorlagen für Tagesordnungen erstellen und anpassen. Laden Sie Teammitglieder ein, in Echtzeit Beiträge zu leisten, Kommentare hinzuzufügen und Änderungen nachzuverfolgen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Mit ClickUp Docs können Sie mühelos Meeting-Agenden erstellen, benutzerdefinieren und gemeinsam bearbeiten - und das alles in einem einzigen organisierten Space.

Außerdem können Sie Aufgaben, Dokumente und andere ClickUp-Elemente direkt in Ihrer Agenda verknüpfen, sodass alles verknüpft und zugänglich ist.

Dieses digitale tool rationalisiert den Prozess der Einstellung der Agenda und verbessert die Zusammenarbeit, wodurch Meetings produktiver und organisierter werden.

Zuweisung von Aufgaben, Nachverfolgung des Fortschritts und effektive Kommunikation mit verschiedenen Teams mit ClickUp's Teams

Sobald Sie Ihre Agenda mit ClickUp Docs erstellt haben, ist es an der Zeit, Ihr Meeting in die Tat umzusetzen. ClickUp's Teams ist das perfekte tool für die Zuweisung von Aufgaben, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Aufrechterhaltung des Kommunikationsflusses in Ihrem Meeting.

Um mit ClickUp Teams zu beginnen, melden Sie sich an oder loggen Sie sich ein. Als Nächstes erstellen Sie Ihr Team, indem Sie ihm einen Namen geben und Ihre Einstellungen für den Workspace festlegen. Laden Sie Mitglieder ein, indem Sie ihre E-Mails eingeben und Rollen zuweisen.

Nutzen Sie außerdem die Features von ClickUp, wie z. B. Aufgabenabhängigkeiten, Zeitleisten und Automatisierung, um den Workflow und die Produktivität Ihres Teams zu verbessern.

Flexibel sein

Auch wenn es wichtig ist, sich an die Tagesordnung zu halten, sollten Sie bereit sein, diese zu überdenken und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Wenn während einer engen Debatte unerwartete Probleme auftauchen oder die Diskussion eine andere Richtung einschlägt, seien Sie bereit, die Tagesordnung zu ändern, um diese Änderungen zu berücksichtigen.

Pro-Tipp: Einen detaillierten Leitfaden für die Erstellung einer effektiven Meeting-Tagesordnung finden Sie unter wie man eine Meeting-Agenda schreibt , abgeschlossen mit Beispielen, um Ihre Meetings besser zu organisieren und produktiver zu gestalten.

Roberts Regeln im digitalen Zeitalter

Da sich Meetings zunehmend auf Online-Plattformen verlagern, ist es wichtig, Struktur und Effizienz zu wahren. Die Robert's Rules of Order können mit digitalen Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams effektiv eingesetzt werden.

Diese Plattformen unterstützen die Umsetzung strukturierter Meeting-Praktiken und sorgen dafür, dass Ihre virtuellen Zusammenkünfte organisiert und produktiv bleiben.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie die Robert's Rules mit diesen modernen Meeting-Lösungen anwenden können:

Digitale Abstimmungen: Die Plattformen verfügen häufig über integrierte Features für die Abstimmung über Anträge, so dass kein physisches Handaufheben oder Einsammeln von Stimmzetteln mehr erforderlich ist

Die Plattformen verfügen häufig über integrierte Features für die Abstimmung über Anträge, so dass kein physisches Handaufheben oder Einsammeln von Stimmzetteln mehr erforderlich ist Chat-Funktion: Nutzen Sie die Chat-Funktion, um Anträge elektronisch zu "sekundieren"

Nutzen Sie die Chat-Funktion, um Anträge elektronisch zu "sekundieren" Freigeben von Bildschirmen: Das Freigeben von Dokumenten und Präsentationen wird mühelos, was zu einer klaren Kommunikation und einer fundierten Entscheidungsfindung beiträgt

Denken Sie jedoch daran, dass einige Funktionen erweiterte Features oder Add-Ons innerhalb der von Ihnen verwendeten Plattform erfordern können. Es ist immer am besten, wenn Sie sich vorher über die Möglichkeiten der von Ihnen gewählten Plattform informieren.

ClickUp für effektive Meetings nutzen

Mit ClickUp Meetings können Sie Notizen, die Verwaltung der Tagesordnung und die Nachverfolgung von Elementen für Ihr Team zentralisieren ClickUp Meetings ist eine der besten Meeting-Management-Software für die Durchführung produktiver Meetings in Übereinstimmung mit den Robert's Rules of Order.

Sie bietet einen abschließenden Satz von Features für jede Phase Ihres Meetings - von der Planung und Organisation der Tagesordnungen bis hin zur Verwaltung des Meetings selbst und der Nachverfolgung der Elemente, die zu erledigen sind.

Mit ClickUp Meetings können Sie Ihren Meeting-Prozess rationalisieren, die Beteiligung steigern und sicherstellen, dass Entscheidungen effizient umgesetzt werden.

Die wichtigsten Features sind:

Integrierte Erstellung und Verwaltung von Tagesordnungen: Erstellen Sie detaillierte Tagesordnungen, weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Fristen fest

Erstellen Sie detaillierte Tagesordnungen, weisen Sie Aufgaben zu und legen Sie Fristen fest Nahtlose Videokonferenzen: Führen Sie Meetings direkt in ClickUp durch, so dass keine separaten Plattformen erforderlich sind

Führen Sie Meetings direkt in ClickUp durch, so dass keine separaten Plattformen erforderlich sind Digitale Abstimmungen: Implementieren Sie Robert's Rules of Order für Meetings effektiv mit integrierten Abstimmungsfeatures

Implementieren Sie Robert's Rules of Order für Meetings effektiv mit integrierten Abstimmungsfeatures Zusammenarbeit in Echtzeit: Gemeinsame Arbeit an Meeting-Notizen und Dokumenten für mehr Transparenz

Gemeinsame Arbeit an Meeting-Notizen und Dokumenten für mehr Transparenz Nachverfolgung von Elementen: Sicherstellen, dass Entscheidungen mit Tools zur Aufgabenverwaltung umgesetzt werden

Sicherstellen, dass Entscheidungen mit Tools zur Aufgabenverwaltung umgesetzt werden Meeting-Protokolle: ClickUp's Meeting ist auch eintop-Software für Meeting-Protokolle die dafür sorgt, dass Ihre Meeting-Protokolle organisiert und zugänglich sind

Schauen wir sie uns im Detail an.

Digitale Abstimmung

Verwenden Sie ClickUp's Voting Feature, um Umfragen und Abstimmungen nahtlos durchzuführen

Viele Software-Plattformen für Meetings verfügen über eingebaute Features für Abstimmungen, so dass das Aufheben von Hand oder das Einsammeln von Stimmzetteln überflüssig ist.

Mit ClickUp können Sie diese Abstimmungsfunktionen nahtlos in beliebte Videokonferenz-Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren.

Diese Integration ermöglicht Ihnen die effiziente Umsetzung der Robert's Rules of Order for Meetings, indem Sie Abstimmungen direkt in Ihrem virtuellen Meeting Space durchführen.

So funktioniert's:

Wählen Sie Ihre Plattform: ClickUp lässt sich in Videokonferenz-Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren. Wählen Sie die Plattform, die am besten zu Ihrem Team passt

ClickUp lässt sich in Videokonferenz-Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren. Wählen Sie die Plattform, die am besten zu Ihrem Team passt Starten Sie Ihr Meeting: Starten Sie Ihr Meeting wie gewohnt mit der von Ihnen ausgewählten Plattform

Starten Sie Ihr Meeting wie gewohnt mit der von Ihnen ausgewählten Plattform Nutzen Sie die Abstimmungsfeatures von ClickUp: Verwenden Sie während des Meetings die in ClickUp integrierten Umfragen, um Abstimmungen über Anträge durchzuführen

Verwenden Sie während des Meetings die in ClickUp integrierten Umfragen, um Abstimmungen über Anträge durchzuführen Ergebnisse in Echtzeit anzeigen: Die Stimmen werden sofort ausgezählt, was ein sofortiges Feedback ermöglicht und für Transparenz sorgt

Die Stimmen werden sofort ausgezählt, was ein sofortiges Feedback ermöglicht und für Transparenz sorgt Aufzeichnen und freigeben: ClickUp zeichnet die Ergebnisse automatisch auf, so dass sie im Nachhinein leicht überprüft und mit den Teilnehmern geteilt werden können

Aktionselemente & Mitarbeiter

Nach einer produktiven Diskussion ist es von entscheidender Bedeutung, Entscheidungen in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln, um die Umsetzung zu gewährleisten. ClickUp macht diesen Prozess nahtlos, indem es Ihnen ermöglicht, vereinbarte Elemente direkt in Aufgaben innerhalb der Plattform umzuwandeln.

Legen Sie Checklisten, Fälligkeitsdaten und Prioritäten für Ihre Aufgaben in ClickUp Aufgaben fest ClickUp Aufgaben ist ein ideales tool für die Nachverfolgung und Verwaltung von Elementen, die in Ihren Meetings anfallen. Es fügt sich nahtlos in Ihre Meetings ein und stellt sicher, dass Entscheidungen in umsetzbare Schritte umgesetzt und Fortschritte effektiv nachverfolgt werden.

Wie es funktioniert:

Erfassen Sie Elemente: Identifizieren Sie während Ihres Meetings wichtige Aufgaben oder Aktionen, die erledigt werden müssen

Identifizieren Sie während Ihres Meetings wichtige Aufgaben oder Aktionen, die erledigt werden müssen Erstellen Sie Aufgaben in ClickUp: Nach dem Meeting können Sie diese Elemente mit ClickUp einfach in Aufgaben umwandeln. Beziehen Sie sich auf Ihre Notizen zum Meeting oder die Agenda, um alle relevanten Details aufzunehmen

Nach dem Meeting können Sie diese Elemente mit ClickUp einfach in Aufgaben umwandeln. Beziehen Sie sich auf Ihre Notizen zum Meeting oder die Agenda, um alle relevanten Details aufzunehmen Zuweisung von Verantwortlichkeiten: Delegieren Sie jede Aufgabe an das/die entsprechende(n) Mitglied(er) des Teams, je nach dessen/deren Fachkenntnissen und Verfügbarkeit

Delegieren Sie jede Aufgabe an das/die entsprechende(n) Mitglied(er) des Teams, je nach dessen/deren Fachkenntnissen und Verfügbarkeit Fälligkeitsdaten und Meilensteine einstellen: Verwenden SieClickUp's Meilensteine um Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe festzulegen, die helfen, Prioritäten zu setzen und einen rechtzeitigen Abschluss sicherzustellen

Verwenden SieClickUp's Meilensteine um Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe festzulegen, die helfen, Prioritäten zu setzen und einen rechtzeitigen Abschluss sicherzustellen Nachverfolgung des Fortschritts: Überwachen Sie den Fortschritt jeder Aufgabe in ClickUp, indem Sie bei Bedarf Kommentare, Anhänge und Unteraufgaben hinzufügen und so alle Beteiligten auf dem Laufenden halten.

Zusammenarbeit und Dokumentation in Echtzeit

Hinterlassen Sie Kommentare und Anmerkungen direkt in Ihren ClickUp Dokumenten ClickUp Dokumente ermöglicht die gemeinsame Erstellung und Bearbeitung von Meeting-Notizen und Dokumenten in Echtzeit. Dies fördert die Transparenz und stellt sicher, dass jeder Zugang zu den neuesten Informationen des Meetings hat.

Mit Docs können Sie:

Gemeinsam Dokumente erstellen und bearbeiten: Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten, was die Erfassung von Notizen, Entscheidungen und Elementen aus Meetings in Echtzeit erleichtert

Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten, was die Erfassung von Notizen, Entscheidungen und Elementen aus Meetings in Echtzeit erleichtert Kommentare und Anmerkungen hinzufügen: Kommentare oder Anmerkungen direkt auf dem Dokument hinterlassen, um Feedback zu geben, Fragen zu stellen oder Punkte zu klären

Kommentare oder Anmerkungen direkt auf dem Dokument hinterlassen, um Feedback zu geben, Fragen zu stellen oder Punkte zu klären Nachverfolgung von Änderungen: Sehen Sie, wer wann Änderungen am Dokument vorgenommen hat, um Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Sehen Sie, wer wann Änderungen am Dokument vorgenommen hat, um Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten Organisieren Sie Ihre Dokumente: Verwenden Sie das Ordner- und Tag-System von ClickUp, um Ihre Meeting-Notizen und andere Dokumente für einen einfachen Zugriff zu organisieren

Verwenden Sie das Ordner- und Tag-System von ClickUp, um Ihre Meeting-Notizen und andere Dokumente für einen einfachen Zugriff zu organisieren Integrieren Sie mit anderen ClickUp Features: Verbinden Sie Ihre Dokumente mit Aufgaben, Projekten und anderen ClickUp Elementen, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen

Zu beachtende Limits

Die Robert's Rules of Order for Meetings sind zwar sehr vorteilhaft, haben aber in einer digitalen Umgebung mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Technische Schwierigkeiten, wie z. B. Störungen oder instabile Internetverbindungen, können den Flow der Diskussion und des Abstimmungsverfahrens unterbrechen.

Außerdem kann die Unfähigkeit, nonverbale Hinweise in einer virtuellen Einstellung zu lesen, zu Fehlinterpretationen während der Debatten führen.

Und schließlich kann es bei längeren Online Meetings schwieriger sein, das Engagement der Teilnehmer aufrechtzuerhalten als in persönlichen Einstellungen.

💡Zusätzliche Ressourcen: Sind Sie bereit, Ihre Meeting-Agenden auf die nächste Stufe zu heben? Entdecken Sie unser 10 kostenlose Level 10 Meeting Vorlagen damit Ihre Team-Meetings zielgerichtet und produktiv sind.

Nutzen Sie Roberts Rules und ClickUp, um Ihre Meetings zu verbessern

Robert's Rules of Order for Meetings bietet eine strukturierte Vorgehensweise, damit alle Teilnehmer eines Meetings auf derselben Seite stehen.

Wenn die Robert's Rules for Meetings mit der Leistungsfähigkeit von ClickUp kombiniert werden, ergibt sich eine gewinnbringende Kombination für effiziente, produktive Meetings.

Mit den leistungsstarken Features von ClickUp können Sie mühelos detaillierte Tagesordnungen erstellen, in Echtzeit zusammenarbeiten, Handlungselemente zuweisen und nachverfolgen sowie nahtlose virtuelle Meetings durchführen - und das alles innerhalb einer Plattform.

Features wie anpassbare Vorlagen für die Tagesordnung, integrierte Videokonferenzen, Nachverfolgung von Aufgaben und Anhänge für Dokumente sorgen dafür, dass Ihre Meetings effizient und produktiv sind.

Also, worauf warten Sie noch? Testen Sie ClickUp kostenlos heute!