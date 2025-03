Kostenlose Vorlagen für Marketingpläne für Word

Seien wir ehrlich: Die Erstellung eines Marketingplans ist nicht gerade ein Vergnügen. Es ist mühsam, detaillastig und frisst Zeit, die Sie eigentlich für die Erzielung von Ergebnissen verwenden könnten.

Hier kommen die Vermarktungsplan-Vorlagen in Word - perfekt für Eigentümer von kleinen Geschäften, Vermarkter und Studenten, die das Formatierungsdrama überspringen und direkt mit der Planung beginnen möchten. 🏃

Wir haben die besten kostenlosen Word-Vorlagen für Ihre einfacheren Anforderungen zusammengestellt. Da Word jedoch nicht ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit oder für sich entwickelnde Workflows ist, haben wir auch unsere besten kostenlosen (und mit vielen Features ausgestatteten) Vorlagen für Sie zusammengestellt.

Aber lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, warum eine Vorlage Ihre Zeit wert ist.

Was macht eine gute Vorlage für einen Marketing Plan für Word aus?

Mit einer guten Word-Vorlage für Marketingpläne behalten Sie den Überblick und sind bereit, Ihre Strategien selbstbewusst zu präsentieren. Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Struktur und Layout : Wählen Sie eine Vorlage mit einem sauberen, logischen Layout, das die Schlüsselabschnitte (wie Ziele, Zielgruppe und Budget) aufschlüsselt und so das Ausfüllen und Verfolgen erleichtert

: Wählen Sie eine Vorlage mit einem sauberen, logischen Layout, das die Schlüsselabschnitte (wie Ziele, Zielgruppe und Budget) aufschlüsselt und so das Ausfüllen und Verfolgen erleichtert Anpassungsmöglichkeiten : Wählen Sie eine Vorlage, die flexibel genug ist, um sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, ohne Sie zu zwingen, sich an starre Abschnitte oder Designs zu halten

: Wählen Sie eine Vorlage, die flexibel genug ist, um sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, ohne Sie zu zwingen, sich an starre Abschnitte oder Designs zu halten Aktionsfähige Abschnitte : Wählen Sie eine Vorlage, die Bereiche für klare, umsetzbare Elemente - Ziele, Zeitleisten, KPIs und nächste Schritte - enthält, damit Sie die Dinge zu erledigen können

: Wählen Sie eine Vorlage, die Bereiche für klare, umsetzbare Elemente - Ziele, Zeitleisten, KPIs und nächste Schritte - enthält, damit Sie die Dinge zu erledigen können Professionelles Design: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit einem ausgefeilten Design, das Ihre Ideen professionell präsentiert und das Freigeben von Informationen für Clients, Kollegen oder Interessengruppen erleichtert.

💡Pro-Tipp: Wenn ihre Marketing-Roadmap erstellen erstellen Sie eine Vorlage, mit der Sie große Aufgaben in kleinere Unteraufgaben aufteilen können, und setzen Sie Prioritäten. So bleibt Ihr Team konzentriert und ist nicht überfordert.

Free Marketing Plan Templates for Word

Word-Vorlagen für Marketingpläne bieten einen einfachen, aber effektiven Ausgangspunkt für die Strukturierung Ihrer Marketingaufwendungen. Erkunden Sie diese kostenlosen, herunterladbaren Ressourcen.

1. Word Marketing Plan Vorlage von CoSchedule

über CoSchedule Die Word Marketing Plan Vorlage von CoSchedule bietet einen 18-seitigen Rahmen für die Erstellung einer Strategie. Es beginnt mit der Einstellung klarer, umsetzbarer marketingziele und messbare KPIs zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Die Vorlage leitet Sie auch bei der Definition Ihrer Einzelziele mit detaillierten Personas an, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie kundenorientiert ist. Sie enthält eine Situationsanalyse, um sowohl die Bedingungen des Marktes als auch die Wettbewerber zu bewerten, sowie eine SWOT-Analyse, um Stärken und Schwächen zu beurteilen.

Schließlich werden Initiativen und Marketingkanäle mit zugewiesenen Zuständigkeiten skizziert, während ein Budgetierungsteil für die finanzielle Kontrolle sorgt.

⚡️Best für: Digitale Vermarkter, die einen strukturierten Rahmen mit klaren Zielen und KPIs suchen

2. Word Marketing Plan Vorlage by Stakeholdermap.com

über Stakeholdermap.com Die Word Marketing Plan Vorlage von Stakeholdermap.com bietet eine 16-seitige Struktur, die Sie bei der Entwicklung einer Marketingstrategie unterstützt.

Sie beginnt mit der Dokumentation Ihrer Geschäftsdetails, wie z. B. Mission und Vision, der Identifizierung Ihres Zielmarktes und der Hervorhebung Ihrer USPs. Dann führt es Sie durch eine umfassende SWOT-Analyse.

Die Vorlage enthält auch Vermarktungstaktiken, von der Preisgestaltung bis zu Werbeaktivitäten, sowie Platzhalter zur Nachverfolgung Ihrer Leistung.

⚡️Best für: Funktionsübergreifende Teams in kleinen Unternehmen, die sich über Marketingtaktiken abstimmen müssen

3. Strategische Ziele Marketing Plan Vorlage von Template.Net

über Vorlage.Net Die Strategische Ziele Marketing Plan Vorlage von Template.Net bietet einen klaren Rahmen, um die Kernaspekte Ihres Geschäfts zu definieren, das Zielpublikum zu identifizieren und umsetzbare Marketing-Pläne zu entwickeln

Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Felder für Bereiche wie Preisgestaltung, Werbestrategien, und Kundenbindung, mit Platzhaltern für die Nachverfolgung von Leistungen und finanziellen Zielen.

⚡️Best für: Startups, die kurz- bis mittelfristige Marketingziele definieren, die auf das Wachstum ausgerichtet sind

4. Produktentwicklung Marketing Plan Vorlage von Template.Net

über Vorlage.Net Die Produktentwicklung Marketing Plan Vorlage von Template.Net ist ein Schritt-für-Schritt-Marketingplan für die Markteinführung neuer Produkte, der den Schwerpunkt auf den Aufwand vor der Markteinführung legt, um Vorfreude zu wecken. Das vorgefertigte Layout bietet Raum für Video-Werbung, Influencer-Marketing und mehr.

Die Strategie umreißt auch Aktivitäten für eine Pressekonferenz und ein Launch-Ereignis, um Händler und Kunden direkt anzusprechen. Sie weist den Mitgliedern des Teams klare Verantwortlichkeiten zu und bietet eine Budgetaufschlüsselung, um eine angemessene finanzielle Zuweisung sicherzustellen.

⚡️Best für: Produktmanager, die neue Produkte mit gezielten Markt- und Positionierungsstrategien einführen

5. Outreach Action Plan Vorlage von Template.Net

über Vorlage.NetVorlagen für Aktionspläne sind unverzichtbar für die Organisation und Durchführung aufsuchender Programme. Sie bieten einen klaren Rahmen für die Einstellung von Zielen, die Definition von Maßnahmen und die Zuweisung von Zuständigkeiten.

Die Outreach Action Plan Vorlage von Template.Net geht noch einen Schritt weiter und bietet eine umfassende Struktur, die mit Zeitleisten, Ressourcen und Nachverfolgung des Fortschritts abgeschlossen ist. Diese Vorlage stellt sicher, dass alle Mitglieder des Teams an einem Strang ziehen, und bietet gleichzeitig einen Fahrplan zur Überwachung des Erfolgs in jeder Phase des Prozesses.

⚡️Best für: Gemeinwesenorientierte Teams, die Bildungsprogramme oder -ereignisse organisieren

6. Marketing Sprint Planung Vorlage von Template.Net

über Vorlage.Net Die Marketing Sprint Planung Vorlage von Template.Net ist ein benutzerdefinierter One-Pager, der für die Erstellung von iterativen Marketingplänen entwickelt wurde.

Er organisiert Aufgaben in klaren Phasen - von Sprint-Aktivitäten bis zur Überprüfung des Sprint-Backlogs. Jede Aufgabe hat definierte Eigentümer und eine festgelegte Frist. Die Vorlage stellt sicher, dass am Ende des Sprints alle Marketinginitiativen zur Erstellung eines umsetzbaren Marketingplans beitragen.

⚡️Best für: Agile Teams, die sich auf schnelle, iterative Marketing-Zyklen konzentrieren

7. Restaurant Marketing Planung Kalender Vorlage von Template.Net

über Vorlage.Net Die Restaurant Marketing Planung Kalender Vorlage von Template.Net ist ein praktisches Tool für Gaststätten, um ihre monatlichen und wöchentlichen marketing-Planungsprozesse .

Die Vorlage unterteilt das Jahr in Marketingziele, von saisonalen Themen bis hin zu Werbekampagnen. Sie enthält auch Abschnitte für die Nachverfolgung von Aktivitäten wie Social Media Marketing, Ereignisse und Budgetmanagement, damit alles mit Ihren Zielen im Geschäft synchronisiert ist.

Sie können Personen oder Ausschüsse benennen, die für die einzelnen Aufgaben verantwortlich sind, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.

⚡️Best für: Restaurants, die ihre saisonalen Aktionen und Ereignisse koordinieren

8. Immobilien Marketing Plan Vorlage von Template.Net

über Vorlage.Net Die Immobilien Marketing Plan Vorlage von Template.Net skizziert Schlüsselstrategien für die Vermarktung eines gewerblichen Immobilienprojekts.

Er umfasst die Einstellung von Zielen, die Definition des Einzelziels und die Planung von Inhalten und Social Media Marketing. Der Plan hilft auch bei der Ausrichtung des Marketingaufwands auf die wichtigsten Ziele, wie z. B. die Präsentation des Projekts und die Hervorhebung der Kompetenz der Makler.

Dieser Plan listet spezifische Aufgaben, Zeitleisten und Verantwortlichkeiten des Teams auf. Und der Budgetteil schlüsselt die Kosten für die einzelnen Aktivitäten auf und bietet einen klaren Finanzplan.

⚡️Best für: Immobilienmakler, die Immobilien vermarkten, Häuser besichtigen und Kunden ansprechen

Limits der Verwendung von Word für Marketing Plan Vorlagen

Word-Vorlagen eignen sich für einfache Marketingpläne, bieten aber nicht die Flexibilität und die Features von fortgeschrittenen software-Tools für das Kampagnenmanagement . Hier sind die möglichen Probleme:

Nachteile bei der Zusammenarbeit : Teamarbeit wird schwierig, da mehrere Personen nicht gleichzeitig bearbeiten können, ohne dass es zu Versionsverwechslungen kommt

: Teamarbeit wird schwierig, da mehrere Personen nicht gleichzeitig bearbeiten können, ohne dass es zu Versionsverwechslungen kommt Limitierte benutzerdefinierte Anpassungen : Sie müssen sich mit klobigen Vorlagen und manuellen Designänderungen begnügen

: Sie müssen sich mit klobigen Vorlagen und manuellen Designänderungen begnügen Keine Nachverfolgung der Leistung : Word verfügt nicht über integrierte Metriken oder Features zur Nachverfolgung des Fortschritts bei laufenden Kampagnen

: Word verfügt nicht über integrierte Metriken oder Features zur Nachverfolgung des Fortschritts bei laufenden Kampagnen Integrationslücken: Sie können Ihren Plan nicht mit CRM- oder Marketingplattformen synchronisieren, was die Messung und Anpassung in Echtzeit erschwert

Profi-Tipp: Um die Grenzen von Microsoft Word bei der Datenvisualisierung zu überwinden, sollten Sie es in Verbindung mit Excel oder Google Tabellen für datenintensive Abschnitte (wie Budgetierung, Zeitleisten und KPIs) verwenden.

ClickUp ist eine Alles-App für die Arbeit, die Struktur und Klarheit in Ihre Arbeitsabläufe bringt.

Sie ist vollgepackt mit fortgeschrittener Automatisierung und einem KI-Tool, um die Erstellung von Inhalten zu beschleunigen - denken Sie an Briefings, E-Mails, Texte für Ihre Suchmaschinenoptimierung und vieles mehr. ClickUp's Lösungen für das Projektmanagement von Marketingprojekten bieten eine umfassende Suite zur Verwaltung aller Aspekte Ihrer Marketingkampagnen, wie ClickUp Dokumente für die Entwicklung von Geschäftsstrategien, Kalender zur Organisation von Zeitleisten und kostenlose Integrationen zur Synchronisierung mit anderen Marketing-Tools.

Die Plattform bietet außerdem Whiteboards und Prüfung lösungen für Teambesprechungen und Brainstormings sowie Echtzeit-Updates über mehrere Ansichten und Dashboards, damit alle Beteiligten auf dem gleichen Stand sind und den Überblick behalten.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben in Listen und verfolgen Sie Abhängigkeiten mit ClickUp's Marketing Projekt Management Lösungen

Zu erledigen? Marketer, die ein umfassendes Projektmanagement tool nutzen, sind 4% mehr Erfolg haben als diejenigen, die sich auf isolierte, über verschiedene Systeme verstreute Informationen verlassen.

Schauen Sie sich unsere kostenlosen Vorlagen an, um Ihre Kampagnen zu einem erfolgreichen Start zu verhelfen.

1. ClickUp Marketing Plan Vorlage

ClickUp Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Marketing Plan Vorlage ist perfekt für Anfänger, die Marketingziele organisieren und Fortschritte nachverfolgen wollen.

Beginnen Sie mit der Definition von Zielen in der Listenansicht 'Objectives' und unterteilen Sie diese in Schlüssel-Ergebnisse oder Unteraufgaben. Die Fortschrittsleiste wird automatisch aktualisiert, wenn Sie Aufgaben als abgeschlossen markieren.

Sie können Ihre Unteraufgaben auch in der Ansicht 'Schlüsselergebnisse' Liste nachverfolgen und Ihren Fortschritt im 'Progress Board' visualisieren Es gibt auch eine 'Zeitleiste' Ansicht, die Ihnen hilft, Ihre Marketing-OKRs zu verwalten, mit der Flexibilität, Projektzeitpläne nach Bedarf anzupassen.

⚡️Best für: Marketing Teams, die einen strukturierten Marketing Plan suchen, der Ziele und Taktiken an einem Ort definiert

2. ClickUp Marketing Aktionsplan Vorlage

ClickUp Marketing Action Plan Vorlage

Die ClickUp Marketing Action Plan Vorlage ist eine Einsteiger-freundliche Wiki-Seite, um Ihre Marketingstrategie in Gang zu bringen.

Sie enthält eine praktische Tabelle mit benutzerdefinierten Feldern für Ziele, farbcodierte Ausklappen-Optionen für Markierungen von Mitarbeitern und Dateien (für relevante Anhänge). Eine Checkliste für Unteraufgaben hilft Ihnen, den Überblick zu behalten, und die Leiste mit dem Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben motiviert Sie.

Sie können diesen Plan mit dem KI neuronalen Netzwerk von ClickUp Gehirn . Holen Sie sich Vorschläge zur Verbesserung Ihres Plans, erstellen Sie Unteraufgaben oder finden Sie sogar ähnliche Aufgaben, um Ihren Prozess reibungsloser zu gestalten.

⚡️Best für: Marketing Teams, die Schritt für Schritt Aktionen dokumentieren möchten, von der Kampagnenidee bis zur Ausführung

3. ClickUp Strategischer Marketing Plan Vorlage

ClickUp's Vorlage für einen strategischen Marketing Plan

Die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketing Plan hilft Ihnen, Ihren Marketing-Mix von den großen Zielen bis hin zu konkreten Aufgaben auszurichten.

Die Vorlage enthält auf Ordnerebene einen 'OKRs'-Unterordner, in dem die OKRs nach Fortschritt, Veröffentlichungskanal und Einzelziel in einer 'Alle OKRs'-Liste gruppiert sind. In der Liste 'Schlüsselergebnisse nach Quartal' können Sie die Ziele weiter priorisieren.

Als nächstes können Sie im Unterordner 'Marketingplan' Ihr Budget und Ihre Ausgaben für jede Unteraufgabe in der Ansicht 'Geplante Aufgaben nach OKR' kartieren. Sie können auch Aufgaben zuweisen und Prioritäten festlegen.

Wenn Sie eher visuell lernen, sehen Sie sich diesen Vlog über die Einstellung der strategischen Marketing Plan Vorlage an!

Und mit ClickUp Chatten mit ClickUp Chat kann sich Ihr Team sofort im einheitlichen Workspace von ClickUp abstimmen - kein Hin und Her von E-Mails oder Plattformwechsel mehr.

📮ClickUp Insight: Über 60% der Zeit eines Teams wird mit der Suche nach Kontext, Informationen und Elementen verbracht.

Laut forschung von ClickUp verlieren Teams wertvolle Stunden mit dem Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Tools. um Kommunikationsbrüche zu vermeiden, integrieren Sie Messaging in Ihre Workflows mit einer zentralen Plattform, die Projektmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation vereint. Versuchen ClickUp , die Alles-App für die Arbeit_.

⚡️Best für: Management Teams, die langfristige Ziele für ihr Geschäft und die wichtigsten Marketingmaßnahmen nachverfolgen möchten

4. ClickUp Content Marketing Plan Vorlage

ClickUp Content Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Content Marketing Plan Vorlage ist ein einsteigerfreundliches Layout, das die Verwaltung von Inhalten und Workflows mit sechs strukturierten Ansichten vereinfacht.

Beginnen Sie mit der Listenansicht 'Inhalt', um die Aufgaben nach Veröffentlichungsmonat zu sortieren und einen klaren Fahrplan zu erstellen. Verfolgen Sie dann den Fortschritt über das Board 'Status', in dem Aufgaben in Kategorien wie 'In Genehmigung' oder 'Abgeschlossen' gruppiert sind.

Das 'Pipeline' Board hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer inhaltsdatenbank und nutzen Sie ein Drag-and-Drop-System für schnelle Aktualisierungen. Und für Zeitleisten verwenden Sie die Ansichten 'Inhaltszeitleiste' und 'Abteilungszeitleiste', um Zeitpläne nach Inhaltstyp oder Team zu visualisieren.

Abschließend können Sie den Kalender für Veröffentlichungstermine nutzen, der fällige, überfällige und ungeplante Aufgaben zur einfachen Nachverfolgung kennzeichnet.

⚡️Best für: Content Teams, die eine Roadmap für Content-Strategien erstellen und nachverfolgen möchten

5. ClickUp Inhalt Plan Vorlage

ClickUp Content Plan Vorlage

Die ClickUp Content Plan Vorlage macht die Ausführung von Inhalten einfach und ansprechend für Anfänger.

Die Aufgaben in der Liste 'Content Plan' sind nach Dringlichkeit gruppiert - hoch, mittel oder niedrig - und mit Details wie ergriffene Maßnahmen, Art des Inhalts (wie Infografiken oder Videos), Zielpublikum, Schlüsselwörter und Genehmigungsstatus versehen

Das 'Approval Board' ermöglicht die effiziente Nachverfolgung von Freigaben, während der 'Content Kalender' ein visuelles Layout der Aufgaben bietet, farblich codiert nach Inhaltssäulen wie benutzergenerierte Inhalte oder wöchentliche Serien.

⚡️Best für: Content Manager, die Redaktionskalender für verschiedene Plattformen organisieren und planen

6. ClickUp Event Marketing Plan Vorlage

ClickUp Event Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Event Marketing Plan Vorlage ist eine einsteigerfreundliche Option für die reibungslose Planung und Nachverfolgung von Ereignissen.

Beginnen Sie damit, Ihre Aktivitäten für das Ereignis in der Listenansicht 'Marketingaufgaben' zu skizzieren und fügen Sie Details wie Verantwortliche Teams und Belegkopien für die Budgetierung hinzu. Wechseln Sie dann zur Ansicht 'Phase Board', um Aufgaben als Kanban-Karten zu visualisieren, die nach Phasen gruppiert sind (z. B. Planung, Bewertung und Durchführung).

Es gibt auch eine 'Zeitleiste für Ereignisse', die eine klare Ansicht der Dauer von Ereignissen bietet, während der 'Kalender für Ereignisse' Ihre Aufgaben in einem Kalender darstellt, so dass Sie bei Bedarf schnell umplanen und Fristen anpassen können.

⚡️Best für: Eventplaner, die Werbeaufwand, Logistik und Zeitleisten für Ereignisse koordinieren möchten

7. ClickUp Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne

ClickUp Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne

Wirksame Strategien für Aktionen verstärken das Signal für Ihre Marke, und die einsteigerfreundliche ClickUp Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne vereinfacht den Prozess.

Das Layout beginnt mit einer 'Aktivitäten' Liste, in der die Aufgaben nach Marketingarten (wie national, lokal oder PR) gruppiert sind. Sie können das Kampagnenteam taggen, Verkaufs- und Marketing-Leads zuweisen und sogar Enddaten für den Verkauf festlegen.

Als Nächstes können Sie den Fortschritt im 'Marketing Pipeline' Board visualisieren, das nach Phasen gruppiert ist (z. B. Forschung, Planung und Entwicklung). Außerdem können Sie in der Ansicht 'Ziele' die tatsächlichen Vertriebs- und Kampagnenergebnisse auswerten.

⚡️Best für: Vertriebs- und Marketing Teams, die ihre Strategien aufeinander abstimmen möchten, um den Umsatz zu steigern

8. ClickUp Marketing Kampagnen Plan Vorlage*

ClickUp Marketing Kampagnen Plan Vorlage

Die ClickUp Marketing Kampagnen Plan Vorlage ist perfekt für fortgeschrittene Benutzer, die tiefere Analysen und Organisation für Kampagnen suchen checkliste für Marketingkampagnen wird auf der Ebene des Ordners eingestellt.

Im Unterordner 'Campaign Analytics' befindet sich eine 'Kosten' Liste, in der die aufgabenspezifischen Kosten nach Netzwerk/Quelle der Veröffentlichung gruppiert sind. Sie enthält Metriken wie CPC (Cost-per-Click), CPM (Cost-per-Mile) und die formelgesteuerte CPA (Cost-per-Action).

Außerdem gibt es eine 'Conversion Metrics' Liste, die Metriken wie Klicks, Conversions und Impressions durch das Netzwerk verfolgt. Sie können sogar den Zielgruppentyp markieren (wie Technologie, Produktivität oder das gesamte Spektrum).

Im Unterordner 'Kampagnen' können Sie dann Live-Links, Konversionsraten und Status für jede Kampagne in drei geordneten Ansichten überwachen.

⚡️Best für: Kampagnenmanager, die eine Wettbewerbsanalyse ihrer Marketingkampagnen wünschen

9. ClickUp Social Media Marketing Plan Vorlage

ClickUp Digital Marketing Agentur Social Media Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Social Media Marketing Plan Vorlage ist eine benutzerfreundliche Wiki-Seite, mit der Sie Ihre Social-Media-Strategien klar dokumentieren können.

Sie bietet ein tabellarisches Layout mit Feldern für Marketingbudget, Ausgaben, Rechnungen und sogar Notizen und Tags für Verantwortliche. Die Phasen - Planung, Umsetzung und Evaluierung - können über eine Auswahlliste ausgewählt werden, und es gibt eine Leiste zum Abschließen, um den Fortschritt nachzuverfolgen.

Eine separate Tabelle enthält eine Checkliste für Unteraufgaben. Sie können auch eine kalender mit Inhalten für soziale Medien um die Effizienz Ihrer Planung zu steigern.

⚡️Best für: Social Media Manager, die Inhalte strukturieren und das Engagement überwachen möchten

10. ClickUp Marketing Kalender Vorlage

ClickUp Marketing Kalender Vorlage

Einen Plan für ein Marketingprojekt erstellen ist ein schrittweiser Prozess, und die ClickUp Marketing Kalender Vorlage macht es Anfängern leicht.

Beginnen Sie mit der Auflistung von Aufgaben in der Ansicht 'Marketingprojekte', gruppiert nach Status, mit benutzerdefinierten Feldern wie den letzten Kommentaren für eine schnelle Zusammenarbeit. Wechseln Sie dann zur 'Zeitleisten für Projekte', um eine übersichtliche, nach Abteilungen geordnete Ansicht zu erhalten, die mit anpassbaren Zeitleisten abgeschlossen ist.

In der 'Kalender' Ansicht können Sie Aufgaben mühelos planen, während das 'Marketing Process' Board den Fortschritt über alle Phasen des Projekts hinweg anzeigt. Schließlich können Sie mit der 'Budget Tabelle' Ihre Ausgaben nachverfolgen und Ihre Finanzen im Griff behalten.

⚡️Best für: Marketing Teams, die wichtige Kampagnen und Termine planen, terminieren und visuell nachverfolgen möchten

11. ClickUp Marketing-Kampagne Brief Vorlage

ClickUp's Vorlage für eine Marketing-Kampagne

Die ClickUp Marketing-Kampagnen-Kurzvorlage vereinfacht verwaltung von Marketingkampagnen mit einem anfängerfreundlichen Wiki Layout.

Es enthält Abschnitte für Kundendetails, um die Ausrichtung der Marke zu gewährleisten, und eine 'Übersicht über die Kampagne' Tabelle, um Themen, Ziele und Beschreibungen zu definieren.

Zielgruppensegmentierung und Einblicke in das Verhalten helfen dabei, die verschiedenen Personas Ihres Zielmarktes zu definieren, während ein Abschnitt Budgetvorschlag dabei hilft, die Finanzen zu dokumentieren.

Unter 'Wichtige Termine' können Sie wichtige Meilensteine nachverfolgen und in der Tabelle 'Marketingmaterialien' die zu erbringenden Leistungen auflisten. Außerdem können Sie Referenzmaterialien aus früheren Kampagnen einfügen, um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten.

⚡️Best für: Vermarkter, die die Ziele und Taktiken einer Kampagne schnell skizzieren möchten, um sie mit den Beteiligten abzustimmen

Starten Sie Ihre Marketing Pläne mit ClickUp

Word-Vorlagen eignen sich hervorragend für die Bewältigung einfacher Aufgaben, sind aber nicht in der Lage, die schweren Aufgaben zu bewältigen, wenn Ihre Marketingprojekte wachsen.

Genau hier kann ClickUp einen Schritt weiterhelfen. 🤝

Wechseln Sie zwischen einem Layout im Wiki-Stil für die Organisation von Infos, einem Kanban Board für die Nachverfolgung von Aufgaben, einem Gantt Diagramm für die Visualisierung von Zeitleisten und vielem mehr. Mit ClickUp ist auch die Zusammenarbeit mit Echtzeit-Updates einfach.

Die Plattform lässt sich in Ihre Marketingtechnologie integrieren: Denken Sie an Google Drive, Figma und HubSpot. Außerdem können Sie den integrierten KI-Assistenten nutzen, um die Erstellung von Berichten oder die Verfolgung von Aufgaben zu automatisieren.

Und das Tüpfelchen auf dem i? Diese Vorlagen sind völlig kostenlos! Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie mit der schnellen Nachverfolgung Ihrer Kampagnen-Idee bis zur Ausführung.