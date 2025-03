Kostenlose Vorlagen für Marketingpläne für Google Docs

Die Markteinführung Ihres Produkts ist nur noch wenige Wochen entfernt. Und Ihr Team hat inmitten von verstreuten Aufgaben, E-Mails und Notizen noch keinen Halt gefunden. Die Fristen rücken näher, Verwirrung macht sich breit, und plötzlich scheint es fast unmöglich, eine sichere Sache durchzuziehen.

Was wäre, wenn ein gut strukturiertes Dokument alle Beteiligten zusammenbringen und verhindern könnte, dass sich die Markteinführung verzögert - oder schlimmer noch, dass sie im Sande verläuft?

Das ist das Versprechen einer Vorlage für einen Marketingplan in Google Docs. Sie bietet eine flexible, kooperative Möglichkeit, Ihre Marketingstrategien zu kartieren und Ihr Team auf eine gemeinsame Vision auszurichten. Ganz gleich, ob Sie eine Kampagne starten, die Produktion von Inhalten verwalten oder ein Ereignis planen - die richtige Vorlage stellt sicher, dass jedes Detail abgedeckt ist, und hilft Ihnen bei der sicheren und präzisen Ausführung.

Wir stellen Ihnen die besten Vorlagen vor, die den Prozess vereinfachen und Ihnen zum Erfolg verhelfen.

Was macht eine gute Vorlage für einen Marketing Plan in Google Docs aus?

Eine gute Vorlage für einen Google Docs Marketingplan sollte Struktur, Klarheit und Benutzerfreundlichkeit bieten, um Teams bei der effektiven Planung ihrer Marketingziele und der Umsetzung ihrer Marketingstrategien zu unterstützen.

Sie enthält wesentliche Komponenten wie:

Marktforschung , um Branchentrends, Wettbewerber und Kundenbedürfnisse zu verstehen

, um Branchentrends, Wettbewerber und Kundenbedürfnisse zu verstehen Zielgruppenanalyse , um herauszufinden, wer Ihre idealen Kunden sind und wie Sie sie erreichen können

, um herauszufinden, wer Ihre idealen Kunden sind und wie Sie sie erreichen können Gelöschte Ziele , um spezifische, messbare Ziele zu definieren marketingziele die mit Ihrer Business-Strategie übereinstimmen

, um spezifische, messbare Ziele zu definieren marketingziele die mit Ihrer Business-Strategie übereinstimmen Budgetzuweisung zur effektiven Verteilung der Ressourcen auf Kampagnen und Kanäle

zur effektiven Verteilung der Ressourcen auf Kampagnen und Kanäle Zeitleisten , um realistische Fristen einzustellen und Projekte auf Kurs zu halten

, um realistische Fristen einzustellen und Projekte auf Kurs zu halten Leistungsmetriken zur Messung des Erfolgs und zur Anpassung der Strategien auf der Grundlage der Daten

Mit dieser Struktur können Geschäfte Kampagnen effektiv planen, den Fortschritt nachverfolgen und datengestützte Anpassungen vornehmen marketing-KPIs .

Auch gelesen:

10 Beispiele für Marketingpläne, um Ihren Aufwand zu erhöhen

Free Google Docs Vorlagen für Marketingpläne

Die Erstellung eines Marketing-Plans kann für jedes Geschäft von Bedeutung sein, aber nicht alle Vorlagen sind gleich. Startups brauchen eine andere Vorlage als millionenschwere Unternehmen; ein Team für Software-Marketing kann nicht mit derselben Vorlage arbeiten wie ein Schokoladenhersteller, und für das Marketing von Ereignissen und Inhalten werden Sie wahrscheinlich separate Vorlagen benötigen.

Aus diesem Grund haben wir einige der besten kostenlosen vorlagen für Marketingpläne -vollgepackt mit wichtigen Features, Tipps und Tools, um Ihre Marketingstrategie in Gang zu bringen, unabhängig von Ihrer Branche oder Ihren Zielen.

1. Marketing Plan Vorlage von CoSchedule

über CoSchedule Vereinfachen Sie den Workflow Ihres Teams mit CoSchedule's Vorlage für Marketing Pläne . Sie wurde entwickelt, um jedes Detail zu organisieren, eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten und die Ausrichtung von Projekten mühelos zu gestalten - denn Marketingplanung sollte sich nie wie eine lästige Pflicht anfühlen.

Mit benutzerdefinierten, gemeinsam nutzbaren Formularen zur Erfassung aller Projektanforderungen bei der Übermittlung können Sie den Zeitaufwand für die Koordinierung von Details und Terminen reduzieren. Diese Formulare erfassen alles, was im Vorfeld benötigt wird, damit Ihr Team die Arbeit schneller und mit klaren Vorgaben abschließen kann.

Stellen Sie die Qualität und die Einhaltung von Vorschriften sicher, indem Sie den Workflows die erforderlichen Genehmigungen hinzufügen, damit die Projekte vor der Veröffentlichung mit den Unternehmens- und Branchenstandards übereinstimmen.

Darüber hinaus bietet Ihnen das Dashboard von CoSchedule eine Live-Ansicht der Aufgabenlisten und aktuellen Projekte aller Mitarbeiter, so dass Sie die Arbeit einfach delegieren und an die Prioritäten des Teams anpassen können.

Ideal für: Marketing Teams, die ihre Planung vereinfachen und ihre Projekte auf Kurs halten wollen

Diese Vorlage herunterladen

2. Social Media Bericht Vorlage von HubSpot

über HubSpot Sind Sie bereit, mehr Ergebnisse mit sozialen Medien zu erzielen? HubSpot's Vorlage für Social Media-Berichte bietet eine strukturierte, benutzerfreundliche Möglichkeit zur Nachverfolgung Ihrer Metriken. Sie ist in mehreren Formaten verfügbar und hilft Ihnen, den Überblick über Ihre Daten zu behalten und Ihre Fortschritte einfach zu diagrammieren.

Für jede Plattform, die Sie nutzen - ob Facebook, Twitter, Instagram oder LinkedIn - hilft Ihnen diese Vorlage, wichtige Datenpunkte zu dokumentieren, darunter die Größe des Publikums, Markenbeiträge, Gesamtengagement und Engagement-Raten. Verfolgen Sie außerdem die Veränderungen von Monat zu Monat, um Einblicke in wichtige Trends und Wachstumsbereiche zu erhalten.

Die Vorlage von HubSpot enthält auch Abschnitte für die Berichterstellung über die erworbenen Medien, z. B. Erwähnungen, potenzielle Reichweite und potenzielle Impressionen für jeden Kanal, sowie MoM-Vergleiche. Dieses Feature eignet sich perfekt für die Bewertung der organischen Präsenz und Sichtbarkeit Ihrer Marke auf der Plattform.

Mit diesem strukturierten Bericht kann Ihr Team fundierte Entscheidungen treffen, den Aufwand für soziale Medien optimieren und Ergebnisse präsentieren, die Ihren Fortschritt und Ihre Wirkung hervorheben.

Ideal für: Social Media Manager zur Nachverfolgung der Leistung auf mehreren Plattformen

Diese Vorlage herunterladen

3. Ereignis-Pressemitteilung Vorlage von HubSpot

über HubSpot Ankündigen Sie Ihr Ereignis mit HubSpot-Vorlage für die Pressemitteilung zu einem Ereignis . Verfassen Sie aufmerksamkeitsstarke Schlagzeilen, geben Sie die Highlights eines Ereignisses frei und stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft Ihr Einzelziel erreicht - alles in einem ausgefeilten Format, das Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Laden Sie diese Vorlage in den Formaten Microsoft Word, Google Docs oder PDF herunter, um sie einfach zu verwenden. Sie können die Pressemitteilung auch auf den Briefkopf Ihres Unternehmens übertragen, um ihr einen professionellen Touch zu verleihen.

Beginnen Sie mit einer fesselnden Überschrift, die Aufmerksamkeit erregt. Fügen Sie dann das Veröffentlichungsdatum und die Stadt, in der das Ereignis stattfinden wird, hinzu. Schließlich stellen Sie das Ereignis vor, indem Sie die Details des Was, Wann und Wo hervorheben.

In zwei bis drei Absätzen können Sie das Ereignis näher erläutern und auf besondere Aspekte oder Aktivitäten eingehen. Vergessen Sie nicht, die Kontaktinformationen für Ihren Kommunikationsverantwortlichen anzugeben.

🌟Ideal für: PR-Teams, die Ankündigungen für Ereignisse erstellen möchten, die fesseln und wichtige Details effektiv vermitteln

🧠 Spaßfakt: Studien zeigen, dass der beste Tag zum Versenden einer Pressemitteilung zu einem Ereignis der folgende ist Dienstagmorgen, wenn der Posteingang weniger überfüllt ist, und die Leser konzentrierter sind.

Diese Vorlage herunterladen (Link benötigt)

4. Content Marketing Plan Vorlage von Backlinko

über Backlinko Fällt es Ihnen schwer, eine kohärente Strategie für Ihre Inhalte zu entwickeln? Backlinko's Content Marketing Plan Vorlage bietet einen Schritt-für-Schritt-Ansatz, um Ideen für Inhalte zu finden, Konkurrenten zu analysieren und Ihre Kampagnen für eine maximale Wirkung zu planen.

Beginnen Sie damit, Ideen für Inhalte zu finden, indem Sie Prompts und Tools verwenden, um Ihr Publikum zu begeistern. Als Nächstes analysieren Sie Ihre Konkurrenten, um inhaltliche Lücken zu erkennen und Ihre Strategie zu planen. Nutzen Sie schließlich die Tipps zur Promotion, um Ihre Inhalte in Traffic-Magneten zu verwandeln und ihre Reichweite zu erhöhen.

Sie können auch eine Marktanalyse durchführen, um herauszufinden, wie Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben können marketing-Kommunikationsstrategie von Ihren Konkurrenten zu unterscheiden.

🌟Ideal für: Content Teams, um Ideen für Inhalte zu generieren, Wettbewerber zu analysieren und die Reichweite zu erhöhen

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie das Feature Smart Compose von Google Docs, um Ihr Schreiben zu beschleunigen. Sie schlägt Ihnen während der Eingabe abgeschlossene Sätze vor und hilft Ihnen so, sich zu konzentrieren und Ihre Produktivität zu steigern - vor allem bei langen Brainstorming-Sitzungen!

Diese Vorlagen versprechen zwar, Ihnen mehr Zeit und Freiraum zu verschaffen, aber sie sind nur der Ausgangspunkt für einen gut strukturierten Marketing Workflow.

Limits bei der Verwendung von Marketing Plan Vorlagen für Google Docs

Google Docs mag einer der beliebtesten Dokumentenmanager sein, aber das ist auch das Einzige, was er gut kann. Und erfahrene Marketingexperten wie Sie wissen, dass dies nur die Spitze des Eisbergs für effektive Marketingpläne ist marketing-Projektmanagement .

Hier sind einige Limits zu beachten:

Kein zentrales Aufgabenmanagement: Sie müssen zwischen Docs und anderen Plattformen wechseln, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen nachzuverfolgen und Marketing-Workflows zu verwalten

Sie müssen zwischen Docs und anderen Plattformen wechseln, um Aufgaben zuzuweisen, Fristen nachzuverfolgen und Marketing-Workflows zu verwalten Grundlegende Vorlagenanpassung: Die Vorlagen in Google Docs sind etwas starr und erfordern möglicherweise umfangreiche manuelle Anpassungen, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Marketingziele zu erfüllen

Die Vorlagen in Google Docs sind etwas starr und erfordern möglicherweise umfangreiche manuelle Anpassungen, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Marketingziele zu erfüllen Fehlende Integrationsmöglichkeiten: Google Docs lässt sich nicht nahtlos mit anderen Marketing-Tools integrieren, was Ihre Möglichkeiten zur Verwaltung und Nachverfolgung Ihres Aufwands über mehrere Plattformen hinweg limitiert

Google Docs lässt sich nicht nahtlos mit anderen Marketing-Tools integrieren, was Ihre Möglichkeiten zur Verwaltung und Nachverfolgung Ihres Aufwands über mehrere Plattformen hinweg limitiert Kein visuelles Projektmanagement: Google Docs ist textlastig, was bedeutet, dass Sie auf visuelle Tools wie Gantt-Diagramme, Kanban-Boards oder Ansichten des Fortschritts von Aufgaben verzichten müssen, die für größere Teams unerlässlich sind, um einen Einblick in die Marketingaktivitäten zu erhalten

Auch lesen: die 10 besten Software-Tools für die Planung von Marketingstrategien

Alternativen für Marketing Plan Vorlagen für Google Docs

Die Limitierungen der Google Docs Vorlagen machen deutlich, dass Sie bessere Alternativen benötigen, die Ihre Marketingpläne verfeinern können marketing-Planungsprozess . ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die es Marketing-Teams ermöglicht, Kampagnen von einem einzigen Workspace aus zu planen, durchzuführen und zu optimieren.

Und das Beste daran? Die App ist so vielseitig, dass sie sowohl von Ein-Personen-Teams als auch von großen Marketingabteilungen für Marketinginitiativen wie Social Media und Produktmarketing verwendet werden kann. Es lässt sich nahtlos an jede Branche und jedes Marketingziel anpassen.

Klingt zu schön, um wahr zu sein?

Hier ist, was ein ClickUp Benutzer über seine Fähigkeiten zu sagen hat:

_Völlig anpassbare Software zur Verwaltung von Aufgaben, in die man hineinwachsen kann, wenn man sich mit der Software vertraut macht. Ich habe sie für mein Marketing, Projektmanagement, die Planung von sozialen Medien und die Entwicklung von SOPs angepasst Geprüfte G2-Bewertung Die ClickUp Marketing Projekt Management Software bietet Tools für die Nachverfolgung von Kampagnen, Kalender für Inhalte, Team-Zusammenarbeit und Leistungsanalysen, die Unternehmen dabei helfen, ihren Aufwand für Marketing auf messbare Ziele auszurichten.

Schauen Sie sich diese kostenlosen Vorlagen für die Marketingplanung von ClickUp an - für eine reibungslose Marketingplanung von Anfang bis Ende.

1. Die ClickUp Marketing Plan Vorlage

ClickUp Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Marketing Plan Vorlage nimmt den Stress aus der Marketingplanung und verwandelt sie in einen reibungslosen Prozess. Mit dieser Vorlage können Sie sich klare, erreichbare Ziele setzen (z. B. die Verdopplung der vierteljährlichen Webinar-Anmeldungen im zweiten Quartal) und diese in umsetzbare Schritte unterteilen (z. B. LinkedIn-Kampagnen durchführen, Teilnahmeanreize bieten und gezielte Kohorten für E-Mail-Promotions erstellen). So bleibt Ihr Team organisiert und konzentriert sich auf das Wesentliche - den Erfolg.

Diese Vorlage bietet flexible Ansichten für Aufgaben, darunter eine Listenansicht zum Organisieren und Filtern von Aufgaben, eine Board-Ansicht zum Visualisieren des Fortschritts nach Status oder Priorität und eine Zeitleistenansicht für die lineare Terminierung und Planung.

Benutzerdefinierte Felder wie Quartal, Aufwand und Fortschritt ermöglichen eine detaillierte Nachverfolgung der Prioritäten und Fertigstellungsraten von Aufgaben. Mit diesen Features können Teams ihre Marketingstrategien effizient organisieren und die Ergebnisse genau nachverfolgen.

🌟Ideal für: Marketing Teams, die sich darauf konzentrieren, hochrangige Konzepte in praktische, umsetzbare Strategien zu verwandeln

2. Die ClickUp Marketing Aktionsplan Vorlage

Wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Ihr Marketingaufwand immer auf dem richtigen Weg ist, ist die ClickUp Vorlage für einen Marketing-Aktionsplan ist Ihr bester Verbündeter. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie in konkrete Maßnahmen aufzuteilen, die Aufgaben den richtigen Mitgliedern Ihres Teams zuzuweisen und alle zur Verantwortung zu ziehen, damit nichts vergessen wird.

Mit den integrierten Fristen und Erinnerungen können Sie Ihre Aufgaben effektiv nachverfolgen, damit Ihr Team den Zeitplan einhält und sich auf das Erreichen der wichtigsten Ziele konzentriert.

Die Vorlage bietet außerdem folgende Features ClickUp's benutzerdefinierte Status für Aufgaben , Benutzerdefinierte Felder und benutzerdefinierte Ansichten helfen Ihnen, Ihren Plan anzupassen und sicherzustellen, dass er perfekt auf Ihre Marketingziele abgestimmt ist.

Ideal für: Teams, die kühne Marketingziele in eine klare, handlungsorientierte Roadmap umwandeln wollen, die messbare Ergebnisse liefert

Diese Vorlage herunterladen

3. Die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketing Plan

Suchen Sie ein tool, das Ihnen hilft, neue Marktchancen zu entdecken und den Aufwand Ihres Teams zu koordinieren? Die ClickUp Vorlage für einen strategischen Marketing Plan hat alles für Sie vorbereitet. Diese Vorlage hilft Ihnen, umsetzbare Pläne zu entwerfen, Fortschritte zu verfolgen und datengestützte Erkenntnisse zu nutzen, um bei der Einführung Ihres Projekts im Zeit- und Kostenrahmen zu bleiben go-to-Market-Strategie .

Bereichern Sie Ihren Plan für das Content Marketing mit den erweiterten benutzerdefinierten Features von ClickUp wie:

Benutzerdefinierte Status : Verfolgen Sie den Fortschritt effizient mit Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Zur Genehmigung, Abgeschlossen und Verworfen

: Verfolgen Sie den Fortschritt effizient mit Status wie Zu erledigen, In Bearbeitung, Zur Genehmigung, Abgeschlossen und Verworfen Benutzerdefinierte Felder : Speichern Sie wichtige Details wie Kanäle, Veröffentlichungsdaten, Inhaltssäulen und mehr in 15 Benutzerdefinierte Felder in ClickUp zur einfachen Visualisierung und Verwaltung

: Speichern Sie wichtige Details wie Kanäle, Veröffentlichungsdaten, Inhaltssäulen und mehr in 15 Benutzerdefinierte Felder in ClickUp zur einfachen Visualisierung und Verwaltung Benutzerdefinierte Ansichten: Greifen Sie auf Ihren Plan über sieben einzigartige Benutzerdefinierte Ansichten in ClickUp wie z. B. Veröffentlichungsdaten, Zeitleiste der Abteilung und Ansicht des Inhalts, um sicherzustellen, dass alles gut organisiert und zugänglich ist

🌟Ideal für: Geschäfte, die ihren Marketingansatz verbessern wollen, egal ob sie eine Strategie von Grund auf neu aufbauen oder eine bestehende für Spitzenleistungen verfeinern

Diese Vorlage herunterladen

4. Die ClickUp Content Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Vorlage für den Content Marketing Plan macht es Ihnen leicht, Ihre Ideen in Inhalte zu verwandeln, die bei Ihrem Publikum ankommen. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Inhalte an Ihren Marketingzielen auszurichten, demografische Einzelziele zu definieren und sicherzustellen, dass Ihr Team durchgängig ansprechende, wertvolle Inhalte liefert, die sich in erfolgreichen Ergebnissen wie mehr Engagement, Konversionen und qualifizierten Leads niederschlagen.

Die Vorlage enthält vielseitige Ansichten für Aufgaben wie die folgenden:

Listenansicht zum Gruppieren und Sortieren von Aufgaben

zum Gruppieren und Sortieren von Aufgaben Kalender-Ansicht zur Visualisierung von Veröffentlichungsplänen

zur Visualisierung von Veröffentlichungsplänen Zeitleisten-Ansichten zur Nachverfolgung der Produktion von Inhalten nach Typ oder Abteilung und

zur Nachverfolgung der Produktion von Inhalten nach Typ oder Abteilung und Board-Ansichten für die Organisation von Aufgaben nach Status oder inhaltlicher Phase

Benutzerdefinierte Felder enthalten Aufgabendetails mit Optionen wie Inhaltstyp, Kanäle, Veröffentlichungsdatum und Reviewer zur effektiven Nachverfolgung. Features wie Bewertungsfelder zur Beurteilung der Ausgabequalität, Website-Felder für Inhaltsverknüpfungen und Ausklappen für Genehmigungsphasen sorgen dafür, dass jedes Detail präzise verwaltet wird.

Ideal für: Ersteller von Inhalten, Marketing-Teams und Geschäfte, die die Verbindung zu ihrem Publikum durch durchdachte und gezielte Strategien für Inhalte stärken möchten

Diese Vorlage herunterladen

Auch gelesen: die 10 besten Software-Plattformen für Content Marketing

5. Die ClickUp Content Plan Vorlage

Ein solider Plan für Inhalte ist der Schlüssel, um Ihre Marketing-Aufwendungen auf Kurs zu halten und Ihr Publikum zu erreichen. Mit dem ClickUp Content Plan Vorlage können Sie mühelos jeden Inhalt organisieren, planen und ihm die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient. Das sorgt für ein starkes Engagement und hilft Ihnen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

Diese Vorlage organisiert all Ihre Marketingmaterialien und Recherchetätigkeiten, damit Sie die Ziele Ihrer Content-Strategie erreichen können. Sie hilft Ihnen auch, Ziele zu kartieren, Aufgaben zu organisieren und jeden Schritt der Planung von Inhalten zu verfolgen.

Plus, ClickUp Dokumente macht die Zusammenarbeit mühelos, indem es die Notizen, Ideen und Ressourcen Ihres Teams an einem Ort aufbewahrt.

Ideal für: Ersteller von Inhalten, Social-Media-Manager und Marketing-Teams für die Erstellung einer konsistenten und wirkungsvollen Strategie für Inhalte

Diese Vorlage herunterladen

👀 Wussten Sie schon? Die erster Marketing-Kurs wurde 1902 an der Universität von Michigan angeboten.

6. Die ClickUp Event Marketing Plan Vorlage

Die ClickUp Event Marketing Plan Vorlage erspart Ihnen die mühsame Verwaltung Ihrer Ereignisse. Von der Planung bis zur Durchführung haben Sie alles an einem Ort und können Fortschritte nachverfolgen, Aufgaben nach Prioritäten ordnen und klare Ziele festlegen, um Ihre Leistungsziele zu erreichen.

Gliedern Sie Ihre Aktivitäten zur Planung von Ereignissen auf, indem Sie ClickUp Aufgaben für jedes Element der Aktion, weisen sie den Mitgliedern des Teams zu und überwachen den Fortschritt in Echtzeit.

Die Vorlage hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihres Zeitplans, indem Sie die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit nachverfolgen und die Zeitleisten bei Bedarf anpassen. Außerdem erhalten Sie eine klare Ansicht darüber, wer für was verantwortlich ist, damit Ihr Team sich auf die Durchführung eines erfolgreichen Ereignisses konzentrieren kann.

🌟Ideal für: Event-Manager und Marketing-Teams, die die Koordination von Ereignissen verfeinern und einen reibungslosen Ablauf von Anfang bis Ende sicherstellen möchten

Diese Vorlage herunterladen

7. Die ClickUp Vorlage für Vertriebs- und Marketingpläne

Um Ihren Umsatz zu steigern und wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie Ihren Aufwand für Vertrieb und Marketing mit Ihren allgemeinen Geschäftszielen in Einklang bringen. Die ClickUp Vorlage für den Sales und Marketing Plan hilft Ihnen, Ressourcen effizient zu organisieren, Ziele einzustellen und Fortschritte zu überwachen, um sicherzustellen, dass Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten.

Diese Vorlage macht es einfach,:

Erstellen Sie ClickUp Ziele und setzen Sie Ziele und KPIs, um den Erfolg zu messen

Visualisieren Sie Aufgaben und Prozesse mit ClickUp Dashboards förderung der Zusammenarbeit zwischen Teams

Nachverfolgung der Ergebnisse in Echtzeit, um bei Bedarf datengesteuerte Anpassungen vorzunehmen

Mit der ClickUp Vorlage für den Sales- und Marketing-Plan kann sich Ihr Team auf kohärente, effektive Strategien konzentrieren, die Ihre allgemeinen Geschäftsziele unterstützen und Ihr Wachstum fördern.

Ideal für: Vertriebs- und Marketing-Teams, die sich auf Strategien konzentrieren möchten, die das Wachstum des Geschäfts direkt fördern

Diese Vorlage herunterladen

8. Die ClickUp Marketing Kampagnen Plan Vorlage

Mit der ClickUp Marketing Kampagnen Plan Vorlage wird die Verwaltung Ihrer Marketingkampagnen viel einfacher. Sie können alles in einem einzigen Fenster nachverfolgen - Ausgaben, Leistung und Werbemittel - und so sicherstellen, dass Ihre Kampagnen gut organisiert und für den Erfolg optimiert sind.

Diese Vorlage enthält ein Feld Fortschritt Auto für die automatische Nachverfolgung der Fertigstellung von Aufgaben und ein Feld Dropdown für die Segmentierung von Zielgruppen.

Das Feld Website erfasst URLs, während das Feld Geld die Budgetierung durch Formatierung von Werten wie Ausgaben, CPC und CPM in einer beliebigen Währung ermöglicht. Numerische Felder behandeln Metriken wie Klicks, Konversionen und Impressionen.

Das Feld Formel ermöglicht erweiterte Berechnungen, die Schlüssel-Metriken wie CTR, CPA und das verbleibende Marketing-Budget berechnen und damit marketing-Kampagnen-Management mühelos und datengesteuert.

Ideal für: Marketing Teams, die nach einer umfassenden Lösung suchen, um jedes Detail ihrer Kampagnen mit Leichtigkeit zu verwalten und zu messen

Diese Vorlage herunterladen

👀 Wussten Sie schon? Laut einer McKinsey-Umfrage,

nur 37% der Marketingleiter

geben an, dass sie effektive Methoden der Zusammenarbeit innerhalb des Marketing-Teams und mit anderen Geschäftsbereichen wie eCommerce, Produktentwicklung und Vertrieb eingeführt haben. Das ist eine riesige Chance für Verbesserungen!

9. Die ClickUp Social Media Marketing Plan Vorlage

Laut Statista,

im Jahr 2024 über 5 Milliarden Menschen soziale Medien nutzen

und diese Zahl wird bis 2027 voraussichtlich auf fast 6 Milliarden ansteigen. Dieses Wachstum macht eine starke Präsenz in den sozialen Medien - und einen soliden Plan für den Inhalt - für Geschäfte unerlässlich, um sich effektiv zu engagieren.

Mit der ClickUp Social Media Marketing Plan Vorlage können Sie die Ideenfindung und Erstellung Ihrer Beiträge vereinfachen, was es zu einer unschätzbaren Ressource für jedes Social Media Marketing Team macht.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Inhalte an einem Ort planen, erstellen und organisieren. Sie hilft Ihnen:

Entwerfen Sie eine Zusammenfassung, um Ihre Social-Media-Ziele zu skizzieren

Einen strategischen Ansatz zu entwickeln, um die in Ihrem Business-Plan genannten Ziele zu erreichen

Planen und verwalten Sie Beiträge effizient auf mehreren Plattformen

Ideal für: Social Media Teams, die ihre Inhalte organisieren, den Zeitplan einhalten und sicherstellen wollen, dass jeder Beitrag mit ihren Marketingzielen übereinstimmt

Diese Vorlage runterladen

🧠 Fun Fact: Die Generation Z ist die einzige Bevölkerungsgruppe, die

qualität der Videoproduktion priorisiert (52%)

gegenüber Relativität und Authentifizierung (48%).

10. Die ClickUp Marketing Kalender Vorlage

Die Planung von Inhalten und Kampagnen wird mit dem ClickUp Marketing Kalender Vorlage . Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre gesamte Inhaltsstrategie zu kartografieren und stellt sicher, dass alle Ihre Termine eingehalten werden.

Verwenden Sie sie, um:

Nachverfolgung des Fortschritts mit Status wie Abgebrochen, Abgeschlossen, In Bearbeitung, In Review, und Needs Attention

Verwalten Sie Fristen und Budgets mit zusätzlichen Attributen

Zugriff auf verschiedene Ansichten wie die Liste der Marketingprozesse und die Budgettabelle für einen einfachen Informationszugang

und die für einen einfachen Informationszugang Verbesserte Features für die Zeiterfassung von Projekten, Tags und Warnungen vor Abhängigkeiten

Ideal für: Ersteller von Inhalten und Vermarkter, die eine einfache Möglichkeit suchen, ihre Kampagnen und Inhalte an einem Ort zu organisieren, zu planen und zu verfolgen

Diese Vorlage herunterladen

Auch gelesen:

Kostenlose Kalender-Vorlagen für Social Media-Inhalte in Excel & Sheets

Verbessern Sie Ihre Marketing-Strategie-Planung mit ClickUp

Während kostenlose Vorlagen für Marketingpläne in Google Docs einen grundlegenden Rahmen bieten, geht ClickUp weit darüber hinaus, indem es flexible Vorlagen mit robusten Features für das Projektmanagement kombiniert - alles in einer Plattform.

Mit ClickUp erstellen Sie nicht nur einen Marketingplan, sondern einen dynamischen, umsetzbaren Plan werbestrategie die sich mit Ihren Zielen weiterentwickelt.

Das ist es, was ClickUp auszeichnet:

Anpassbare Vorlagen : Passen Sie jedes Detail an Ihre individuellen Marketinganforderungen an

: Passen Sie jedes Detail an Ihre individuellen Marketinganforderungen an Integrierte tools : Kampagnen nachverfolgen, Budgets verwalten und Teams nahtlos aufeinander abstimmen

: Kampagnen nachverfolgen, Budgets verwalten und Teams nahtlos aufeinander abstimmen Echtzeit-Einblicke: Überwachen Sie die Leistung und passen Sie Ihre Strategien sofort an, um immer einen Schritt voraus zu sein

Hören Sie auf, mit Tools zu jonglieren, und beginnen Sie, Ihren Aufwand zu zentralisieren!

Starten Sie noch heute mit ClickUp!