Claude Vs. ChatGPT für Coding: Welches KI-Modell ist besser?

Die Wahl zwischen Claude und ChatGPT für die Programmierung des Codes kann eine schwierige Entscheidung sein.

Vielleicht fragen Sie sich, ob Sie einen besseren Workflow verpassen.

Allein diese Unentschlossenheit kann den Schwung bei einem entscheidenden Feature bremsen – ein wachsendes Problem, da mittlerweile 84 % der Entwickler KI-Tools nutzen oder deren Einsatz planen.

Welches das „beste“ tool ist, hängt ganz von der jeweiligen Aufgabe ab.

Dieser Leitfaden zeigt auf, wann Claudes tiefgreifende Argumentationsfähigkeit die Geschwindigkeit von ChatGPT übertrifft. Und Sie werden sehen, warum die cleversten Teams beide nutzen, um besseren Code zu liefern.

Claude vs. ChatGPT für die Programmierung des Codes auf einen Blick

Claude 4 ist Ihre erste Wahl für tiefgreifende, komplexe Probleme. Es funktioniert wie ein Prinzipal, den Sie bei hochrangigen Architekturentscheidungen und „unmöglichen“ Debugging-Sitzungen zu Rate ziehen.

Im Gegensatz dazu ist GPT-5.3-Codex ein autonomer Agent; er schlägt nicht nur Code vor, sondern kann nun mithilfe seines „Operator“-Modus mit Ihrer lokalen Umgebung interagieren, Abhängigkeiten installieren und Testsuiten ausführen.

Viele Entwickler nutzen mittlerweile beide und wählen je nach Aufgabe das passende KI-Programmiertool aus.

Hier ist eine kurze Übersicht, die dir bei der Entscheidung hilft, welches du zuerst öffnen solltest. ✨

Hauptstärke Architektonisches Denken & Sicherheit Multimodale Ausführung und Geschwindigkeit Kontextfenster Über 1 Million Token Über 200.000 Tokens Wichtiges Entwickler-Tool Artifacts 2.0 (Mehrdatei) Operator (Direkter Dateizugriff) Spezialgebiet Refactoring von Legacy-Monolithen Agentische Aufgabenabschlüsse

Wie Claude und ChatGPT in Programmier-Benchmarks abschneiden

Man hört beeindruckende Behauptungen über die Leistungsfähigkeit von KI, aber es ist schwer zu sagen, ob es sich dabei nur um Marketing-Hype handelt. Wenn Sie ein tool aufgrund von Hype statt auf der Grundlage von Daten auswählen, könnten Sie ein Modell wählen, das nicht Ihren tatsächlichen Anforderungen an den Code entspricht, was sowohl Zeit als auch Abonnementgebühren verschwendet.

Programmier-Benchmarks sind standardisierte Tests. Sie messen die Fähigkeiten einer KI bei Aufgaben wie der Generierung von Code, der Fehlersuche oder dem Abschließen von Funktionen. Sie bieten zwar eine nützliche Grundlage, erfassen jedoch nicht immer die Details eines realen Entwicklungszyklus.

Während grundlegende Tests wie HumanEval mittlerweile als „gelöst“ gelten (beide Modelle erreichen über 90 %), findet der eigentliche Wettstreit auf SWE-bench Verified statt. Anfang 2026 führt Claude 4.5 mit einer Lösungsquote von 80,8 % bei realen GitHub-Problemen, während GPT-5.2 bei Terminal-Bench dominiert und damit beweist, dass es das überlegene tool für Aufgaben ist, die die Ausführung von Befehlen und das Setup von Umgebungen erfordern.

Komplexes logisches Denken (The Architect): Claude 4 liegt in SWE-bench Verified durchweg an der Spitze. Dies bestätigt, dass es die bessere Wahl für Aufgaben ist, die „langes Nachdenken“ erfordern, bei denen die KI mehr als 10 Dateien durchsuchen muss, um einen einzigen, tief verschachtelten Fehler zu finden.

Agentische Ausführung (The Operator): GPT-5 dominiert Terminal-Bench . Sein „Operator“-Modus ist entscheidender, wenn es um die Ausführung von Bash-Befehlen, die Verwaltung von Docker-Containern und die Lösung von Problemen bei der Umgebungskonfiguration geht.

Sprachliche Nuancen: Während ChatGPT einst mehr Sprachen unterstützte, hat Claude 4 bei Systemsprachen wie Rust und Go die Führung übernommen und erzeugt idiomatischeren, speichersicheren Code.

Token-Effizienz: Eine wichtige Metrik für 2026 – GPT-5 verbraucht nun 2–4 Mal weniger Token als Claude, um dasselbe algorithmische Problem zu lösen, was es für umfangreiche, sich wiederholende Aufgaben deutlich kostengünstiger macht

Benchmarks sind zwar ein guter Ausgangspunkt, können Ihnen aber nicht sagen, wie ein Modell mit der einzigartigen, unübersichtlichen Legacy-Codebasis Ihres Teams umgehen wird. Hier kommen Tests in der Praxis ins Spiel.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und vielem mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten für das Umschalten und die Kosten für den Kontextwechsel im Laufe der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es ist direkt in Ihrem ClickUp-Workspace integriert, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Sehen Sie selbst, wie das funktioniert. 👇🏼

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Ihre vertraute Chatbot-Oberfläche und ihre vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und vielem mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in so vielen verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte umschalten muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Kosten des Umschaltens und der Kosten für den Kontextwechsel im Laufe der Zeit. Nicht so bei ClickUp Brain. Es ist direkt in Ihrem Workspace integriert, weiß, woran Sie gerade arbeiten, versteht Nur-Text-Anweisungen und liefert Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben äußerst relevant sind! Sehen Sie selbst, wie das funktioniert. 👇🏼

Claude vs. ChatGPT in praktischen Programmiertests

Es ist eine Sache, wenn eine KI ein theoretisches Problem löst.

Es ist etwas ganz anderes, wenn es um 2 Uhr morgens selbstständig einen Konflikt zwischen Abhängigkeiten in einer Microservice-Architektur mit 50 Dateien lösen muss. Derzeit wird die Lücke zwischen „Benchmarks“ und „Entwicklung“ durch Agentic Loops geschlossen – die Fähigkeit der KI, Code auszuführen, den Fehler zu erkennen und sich selbst zu korrigieren.

Wenn Sie von Benchmarks zur tatsächlichen Entwicklung übergehen, werden die praktischen Stärken der einzelnen Modelle viel deutlicher.

Die Stärken von Claude beim Code-Schreiben

via Claude

Sie starren auf einen riesigen, unbekannten Code-Bestand und haben keine Ahnung, wo Sie anfangen sollen. Stunden damit zu verbringen, Abhängigkeiten und Flows manuell nachzuverfolgen, ist ein riesiger Zeitfresser, der den Schwung zunichte macht. Claudes Designphilosophie geht dieses Problem direkt an.

Claude ist auf Tiefe ausgelegt. Sein herausragendes Feature ist ein riesiges Kontextfenster mit über 1 Million Tokens, wodurch es ganze Repositorys auf einmal analysieren kann. Anstatt ihm Dateien einzeln zuzuführen, können Sie ihm das gesamte Projekt übergeben. Es wird verstehen, wie Alles zusammenhängt.

Umfassende Repository-Erkennung: Mit seinem Kontextfenster von 1 Million Token bildet Claude 4.6 Opus Ihre gesamte Architektur ab. Sie können Ihr gesamtes /src-Verzeichnis in Claude Code (seine dedizierte CLI) einbinden, und das Tool erkennt, wie sich eine Änderung in Ihrem Datenbankschema auf Ihre Frontend-Typen auswirkt.

Debugging komplexer Logik: Wenn Sie einen Fehler haben, der sich über mehrere Dateien erstreckt, kann Claude den Fehler methodisch durch das gesamte System verfolgen, was es zu einem leistungsstarken tool für Wenn Sie einen Fehler haben, der sich über mehrere Dateien erstreckt, kann Claude den Fehler methodisch durch das gesamte System verfolgen, was es zu einem leistungsstarken tool für das Debugging macht

Lehrreiche Erklärungen: Claude liefert Ihnen nicht nur die Lösung, sondern erklärt auch, warum der Code fehlerhaft war. So lernen Sie dazu und vermeiden es, denselben Fehler zweimal zu machen.

Mehrstufiges Schlussfolgern: Im Extended Thinking -Modus kann Claude bis zu 60 Sekunden lang einen komplexen Fehler „durchdenken“, bevor es eine einzige Zeile schreibt – und dabei oft Randfälle aufspüren, die schnellere Modelle übersehen.

Analyse von Legacy-Code: Geben Sie ein altes, undokumentiertes Projekt oder Geben Sie ein altes, undokumentiertes Projekt oder Legacy-Code ein, und Claude hilft Ihnen dabei, diesen zu verstehen, wodurch Sie sich tagelange Reverse-Engineering-Arbeit sparen.

Frontend-Visualisierung: Mit dem Artifacts-Feature können Sie sehen, wie Ihr HTML-, CSS- und JavaScript-Code in einem Live-Vorschaufenster gerendert wird – ein echter Meilenstein für Mit dem Artifacts-Feature können Sie sehen, wie Ihr HTML-, CSS- und JavaScript-Code in einem Live-Vorschaufenster gerendert wird – ein echter Meilenstein für die Frontend-Entwicklung

🎥 Hier finden Sie einige äußerst effektive Claude-Prompts. 👇🏼

Die Stärken von ChatGPT beim Schreiben von Code

Arbeiten Sie an einem Prototyp für eine Demo morgen? Aber Sie verzetteln sich beim Schreiben von sich wiederholendem Boilerplate-Code? ChatGPT ist genau darauf ausgelegt, diese Reibungsverluste zu beseitigen.

ChatGPT legt den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und Effizienz. Es ist hervorragend darin, Ihnen so schnell wie möglich einen funktionsfähigen Code zu liefern, oft mit hilfreichen Ergänzungen, um die Sie gar nicht gebeten haben.

Um besser zu verstehen, wie ChatGPT diese Funktionen bereitstellt, sehen Sie sich diese technische Erklärung der zugrunde liegenden Architektur und der Mechanismen an, die die Unterstützung beim Schreiben von Code ermöglichen.

Autonome Ausführung (Operator-Modus): Das herausragende Feature von GPT-5.3 ist OpenAI Operator . Im Gegensatz zu einem Standard-Chat verfügt Operator über direkten Terminalzugriff. Es kann npm-Pakete installieren, Docker-Container konfigurieren und Ihre Testsuite ausführen, bis sie erfolgreich ist.

Schnelle Prototypenerstellung: Beschreiben Sie ein Konzept, und ChatGPT erstellt innerhalb weniger Minuten ein funktionsfähiges Gerüst. Das ist perfekt, um Ideen schnell zu testen oder Beschreiben Sie ein Konzept, und ChatGPT erstellt innerhalb weniger Minuten ein funktionsfähiges Gerüst. Das ist perfekt, um Ideen schnell zu testen oder einen Proof-of-Concept zu erstellen

Sicherheitsbewusste Vorschläge: ChatGPT agiert oft wie ein „agenter“ Programmierer und fügt proaktiv Elemente wie Eingabevalidierung und Behandlung von Fehlern hinzu, um Ihren Code robuster zu machen

Canvas-Bearbeitung: Anstatt nur zu chatten, können Sie das Canvas-Feature nutzen, um bestimmte Codeabschnitte hervorzuheben und gezielte Überarbeitungen anzufordern, wodurch sich der Prozess eher wie Pair Programming anfühlt

Integration der Websuche: Wenn die KI die neueste Bibliotheksdokumentation nachschlagen oder ein Syntax-Beispiel finden muss, kann sie dies tun, ohne dass Sie eine weitere Registerkarte öffnen müssen

All-in-One-Workflow: Mit integrierter Bildgenerierung und Webbrowser in derselben Benutzeroberfläche ist ChatGPT ein leistungsstarkes tool für Full-Stack-Arbeiten, die mehr als nur das Schreiben von Code erfordern

Das Fazit zur Leistung in der Praxis

Keines der beiden ist besser. Es handelt sich um unterschiedliche tools für unterschiedliche Aufgaben.

Verwenden Sie Claude, wenn Sie tiefgründig nachdenken und das „Warum“ hinter Ihrem Code verstehen müssen. Verwenden Sie ChatGPT, wenn Sie schnell vorankommen und Dinge erledigen müssen. Die produktivsten Entwickler entscheiden sich nicht für eines der beiden; sie lernen, wann sie welches einsetzen.

Warum das Kontextfenster für das Programmieren mit KI wichtig ist

Haben Sie schon einmal eine Unterhaltung mit einer KI geführt, bei der diese scheinbar vergessen hat, worüber Sie erst vor wenigen Nachrichten gesprochen haben? Das zwingt Sie dazu, sich ständig zu wiederholen und Code erneut einzufügen, was Ihren Flow unterbricht und enorme Frustration verursacht. Dieses Problem rührt vom Kontextfenster der KI her.

Ein Kontextfenster ist die Menge an Informationen – Code, Dokumente und vergangene Unterhaltungen –, die eine KI zu einem bestimmten Zeitpunkt „sehen“ kann. Es handelt sich im Wesentlichen um das Kurzzeitgedächtnis des Modells. Ein größeres Fenster bedeutet, dass die KI auf mehr Kontext zurückgreifen kann, was zu relevanteren und konsistenteren Antworten führt.

Dies ist besonders wichtig für das Code-Schreiben. 🛠️

Debugging mehrerer Dateien: Ein großes Kontextfenster ermöglicht es der KI, einen Fehler über Ihr gesamtes Projekt hinweg zu verfolgen. Sie müssen nicht jede Datei manuell einfügen; die KI erkennt, wie sie alle miteinander interagieren.

Konsistenz bei der Refaktorisierung: Bei der Refaktorisierung einer großen Anwendung kann eine KI, die eine vollständige Ansicht der Codebasis hat, konsistente Namenskonventionen und Entwurfsmuster gewährleisten

Abhängigkeiten verstehen: Die KI kann nachvollziehen, wie sich die Änderung eines Moduls auf ein anderes auswirken könnte, und verhindert so, dass sie eine „Korrektur“ vorschlägt, die etwas anderes beeinträchtigt.

Dokumentationsbewusstsein: Sie können die README-Datei und die API-Dokumentation Ihres Projekts zusammen mit dem Code bereitstellen, und die KI nutzt diese Informationen, um genauere und relevantere Vorschläge zu generieren.

Das riesige Token-Fenster von Claude mit über 500.000 Token ist ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, das es ermöglicht, ganze Repositorys zu analysieren. Das 128.000-Token-Fenster von ChatGPT ist immer noch beträchtlich und eignet sich perfekt für die meisten Bearbeitungen einzelner Dateien oder kleinere Projekte.

Das riesige Kontextfenster von Claude 4.6 mit 1 Million Token ist ein echter Game-Changer für Entwickler, da es Ihnen ermöglicht, ganze Multi-Repo-Architekturen in einer einzigen Sitzung zu integrieren, ohne an Kohärenz zu verlieren. Während ChatGPT (GPT-5.3) auf ein 256k-Denkfenster erweitert wurde, liegt seine wahre Stärke in seinem neuen „Resident Memory“ und den Projektquellen, die es ihm ermöglichen, bis zu 20 Dateien gleichzeitig zu indexieren, um konsistente, schnelle Bearbeitungen in kleineren, modularen Projekten zu ermöglichen.

📮ClickUp Insight: 30 % der Menschen geben an, dass ihre größte Frustration bei KI-Agenten darin besteht, dass diese zwar selbstbewusst klingen, aber Fehler machen. Das passiert meist, weil die meisten Agenten isoliert arbeiten. Sie reagieren auf eine einzelne Eingabe, ohne zu wissen, wie Sie Dinge gerne angehen, wie Sie arbeiten oder welche Prozesse Sie bevorzugen. Super Agents arbeiten anders. Sie nutzen zu 100 % den Kontext, der direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats, Meetings und Updates in Echtzeit abgerufen wird. Und sie behalten über einen längeren Zeitraum hinweg aktuelle, präferenzbasierte und sogar episodische Erinnerungen. Und genau das macht aus einem Agenten, der bisher nur selbstbewusst Vermutungen anstellte, einen proaktiven Kollegen, der mit der Entwicklung der Arbeit Schritt halten kann.

📮ClickUp Insight: 30 % der Menschen geben an, dass ihre größte Frustration bei KI-Agenten darin besteht, dass diese zwar selbstbewusst klingen, aber Fehler machen. Das passiert meist, weil die meisten Agenten isoliert arbeiten. Sie reagieren auf eine einzelne Eingabe, ohne zu wissen, wie Sie Dinge gerne angehen, wie Sie arbeiten oder welche Prozesse Sie bevorzugen. Super Agents arbeiten anders. Sie nutzen zu 100 % den Kontext, der direkt aus Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats, Meetings und Updates in Echtzeit abgerufen wird. Und sie behalten über einen längeren Zeitraum hinweg aktuelle, präferenzbasierte und sogar episodische Erinnerungen. Und genau das macht aus einem Agenten, der bisher nur selbstbewusst Vermutungen anstellte, einen proaktiven Kollegen, der mit der Entwicklung der Arbeit Schritt halten kann.

Wichtige Features für Entwickler

Über die Kernintelligenz der KI-Modelle hinaus bieten beide Plattformen einzigartige Features, die darauf ausgelegt sind, die Entwicklererfahrung zu verbessern. Diese tools verändern die Art und Weise, wie Sie mit der KI interagieren, und verwandeln einen einfachen Chat in eine dynamischere und kollaborativere Programmierumgebung.

Claudes Artefakte und Projekte

Claude 4.6 hat seinen Anspruch als „Architect’s Workbench“ weiter ausgebaut. Das Artifacts-Feature wurde erheblich weiterentwickelt; es ist nicht mehr nur ein Vorschaufenster für Frontend-Entwickler. Tatsächlich kann Artifacts nun Full-Stack-Sandboxes ausführen, einschließlich Node.js-Backends und Datenbank-Mocks. Das bedeutet, dass Sie eine Full-Stack-CRUD-App vollständig im Chat erstellen, testen und iterieren können, ohne ständig den Kontext wechseln zu müssen.

Darüber hinaus hat Claudes Model Context Protocol (MCP) einfache Datei-Uploads ersetzt. MCP ist ein offener Standard, der es Claude ermöglicht, mit Ihrer lokalen IDE, GitHub-Repos und sogar Slack eine Sicherheit zu bieten und eine Verbindung zu diesen herzustellen. Anstatt dass Sie den Kontext manuell einfügen müssen, kann Claude Ihre Codebasis durchsuchen, um die spezifische Dokumentation oder Logik zu finden, die zur Lösung eines Problems benötigt wird.

ChatGPTs Canvas und Code-Interpreter für Canva

Während sich Claude auf die Architektur konzentriert, ist ChatGPT (GPT-5.3) als „autonomer Ausführender“ konzipiert. Sein Canvas-Feature hat sich von einem einfachen Text-Editor zu einem Multi-File-Workspace weiterentwickelt.

Sie können nun eine Funktion in einer Datei markieren, und Canvas erkennt automatisch die erforderlichen Änderungen in den zugehörigen Kopfzeilen- oder Konfigurationsdateien und schlägt diese vor. Es fühlt sich weniger wie eine Eingabeaufforderung an, sondern eher wie ein Pair-Programmierer, der Ihren gesamten „Schreibtisch“ überblicken kann.

Dahinter steckt die nächste Generation des Code Interpreter, der nun in OpenAI Operator integriert ist. Er sorgt für ein hohes Maß an Interaktivität, indem er die KI Python-Code ausführen, Terminal-Befehle ausführen und Ihr lokales Dateisystem in einer sicheren Sandbox-Umgebung verwalten lässt. Dies ist nicht mehr nur für die Datenwissenschaft gedacht; es funktioniert als Autonomous Agent, der Funktionen testen, eigene Bibliotheken (über pip oder npm) installieren und Logik im Handumdrehen überprüfen kann.

Sie erhalten sofort Ergebnisse, ohne jemals zu einem separaten Terminal wechseln zu müssen, um zu überprüfen, ob der Code tatsächlich läuft.

Wann sollte man Claude bzw. ChatGPT für die Programmierung des Codes verwenden?

Zu wissen, dass Sie zwei leistungsstarke Tools zur Verfügung haben, ist großartig, aber die Entscheidung, welches Sie für eine bestimmte Aufgabe verwenden sollen, kann lähmend sein. Das falsche tool für die Aufgabe zu verwenden, führt zu Frustration und Zeitverschwendung. Hier ist ein einfacher Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl hilft.

Zwei leistungsfähige tools zu haben, ist hilfreich, aber die Entscheidung, welches für eine bestimmte Aufgabe verwendet werden soll, kann lähmend sein. Das falsche tool für die Aufgabe zu verwenden, führt zu Frustration und Zeitverschwendung. Hier ist ein einfacher Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl hilft.

Entscheiden Sie sich für Claude, wenn: Sie ein komplexes Problem angehen, das ein tiefes Verständnis erfordert. Dazu gehören das Debuggen von Logik, die sich über mehrere Dateien erstreckt, die Analyse einer großen und unbekannten Codebasis, das Treffen von übergeordneten architektonischen Entscheidungen oder wenn Sie detaillierte Erklärungen wünschen, die Ihnen beim Lernen helfen

Entscheiden Sie sich für ChatGPT, wenn: Geschwindigkeit für Sie oberste Priorität hat. Das Tool eignet sich ideal zum Erstellen schneller Code-Schnipsel, Geschwindigkeit für Sie oberste Priorität hat. Das Tool eignet sich ideal zum Erstellen schneller Code-Schnipsel, zum Erstellen schneller Prototypen , zum Nachschlagen in der Dokumentation mithilfe des Web-Features oder wenn Ihre Arbeit mehr als nur Programmieren umfasst (z. B. das Erstellen von Diagrammen oder Mockups).

Erwägen Sie den Einsatz beider Tools, wenn: Der Workflow Ihres Teams vielfältig ist. Lassen Sie die Aufgabe das tool bestimmen. Dieser strategische Ansatz ermöglicht es Ihnen, die einzigartigen Stärken jedes Modells zu nutzen und so die Effizienz Ihres Teams insgesamt zu steigern.

Es ist auch eine Notiz wert, dass einige Entwickler die Limite von Claude Pro als restriktiver empfinden als die von ChatGPT Plus. Wenn Sie eine ganztägige Programmier-Sitzung planen, ist dies ein praktischer Aspekt, den Sie berücksichtigen sollten.

Wie ClickUp Brain das KI-gestützte Programmieren verbessert

Ihr brillantes Code-Snippet aus Claude geht auf einer Registerkarte des Browsers unter. Die Projektanforderungen befinden sich in einem separaten Projektmanagement-Tool. Die Diskussion des Teams über das Feature ist in einer Chat-App vergraben. Das zwingt Sie dazu, ständig den Kontext zu wechseln.

Dieser Kontext-Wildwuchs entsteht, wenn Informationen über mehrere Tools und Plattformen verstreut sind, sodass Sie ständig nach Dateien suchen, zwischen Apps wechseln und Stunden damit verschwenden müssen, den Kontext zu finden, den Sie zu erledigen haben.

Ein konvergierter Workspace wie ClickUp bringt alles zusammen. Er wurde entwickelt, um die Mitarbeiter, die Arbeit und das Wissen Ihres Unternehmens miteinander zu verbinden. Während Claude und ChatGPT Code generieren, verwaltet ClickUp Brain die Arbeit rund um den Code.

CodeGen Agent: Generieren Sie Code aus einem realen Projektkontext

Automatisieren Sie die Übergabe von KI-Vorschlägen zu echten Pull Requests im gesamten Workflow Ihres Teams mit ClickUp Codegen

Anstatt Code isoliert zu generieren, arbeitet der CodeGen Agent von ClickUp direkt in Ihrem Entwicklungs-Workflow als autonomer „Super-Agent“.

Ein Entwickler kann eine Aufgabe öffnen, und der CodeGen Agent analysiert die Aufgabenbeschreibung, die technischen Anforderungen und die verknüpften ClickUp-Dokumente , um den Implementierungscode zu generieren. Da er über eine Ausführungsschicht verfügt, kann er ganze Dateien erstellen, die mit der bestehenden Architektur Ihres Projekts übereinstimmen.

Ein typischer Workflow sieht wie folgt aus:

Synchronisierung der Anforderungen: Ein Produktmanager erstellt eine Feature-Aufgabe mit Akzeptanzkriterien

Kontextbeschaffung: Der Entwickler prüft die Aufgabe und die zugehörige Dokumentation in ClickUp Docs

Autonomer Entwurf: Der CodeGen Agent generiert einen produktionsreifen Implementierungsentwurf auf der Grundlage der Feature-Details und der Repository-Muster

Nahtloser PR: Der Entwickler optimiert den Code und nutzt den Agenten, um direkt über die ClickUp-Oberfläche einen Pull Request zu erstellen

Alles bleibt mit der ursprünglichen Aufgabe verbunden, sodass der Code niemals von der Geschäftslogik, die er unterstützt, losgelöst wird.

ClickUp Brain: KI, die über mehrere Modelle hinweg funktioniert

Nutzen Sie mehrere LLMs über eine einzige Oberfläche mit ClickUp Brain

ClickUp Brain fungiert als „neuronale Schicht“ in Ihrem gesamten Workspace. Es ist modellunabhängig, was bedeutet, dass es je nach Komplexität Ihrer Eingabe das Beste aus Claude für architektonisches Denken oder aus GPT für schnelles Scaffolding nutzen kann.

Im Rahmen des Workflows zur Entwicklung unterstützt Sie Brain dabei:

Technische Dokumentation erstellen: Erstellen Sie sofort API-Dokumentationen oder READMEs auf Basis bestehender Feature-Anforderungen

Refactoring durch Diskussion: Verwandeln Sie lange, komplexe Kommentar-Threads oder Slack-synchronisierte Diskussionen in strukturierte Unteraufgaben

Sprints zusammenfassen: Nutzen Sie KI-StandUps , um automatisch Fortschrittsberichte auf der Grundlage von abgeschlossenen Aufgaben und Git-Aktivitäten zu erstellen.

Entwürfe für Implementierungspläne: Erstellen Sie Schritt-für-Schritt-Entwicklungspläne, bevor auch nur eine einzige Zeile Code geschrieben wird

GitHub-Integration & MCP: Code mit Kontext verbinden

Die GitHub-Integration von ClickUp hat sich zu einer wechselseitigen Verbindung entwickelt. Der ClickUp MCP (Model Context Protocol) Server ermöglicht es nun nicht nur, Commits anzuzeigen, sondern auch externen KI-Assistenten (wie Claude Desktop oder Cursor), Ihre ClickUp-Aufgaben während des Codes zu „lesen“.

Bidirektionale Synchronisierung: Ein Entwickler erstellt einen Bereich, der mit einer ClickUp-Aufgaben-ID verknüpft ist, und PR-Statusaktualisierungen werden in Echtzeit in die Aufgabe übernommen

IDE-Kontext: Mithilfe des ClickUp MCP kann die KI Ihrer IDE die Akzeptanzkriterien der Aufgabe einsehen, an der Sie gerade arbeiten, und so sicherstellen, dass Ihr Code die Definition von „erledigt“ erfüllt, ohne dass Sie die Registerkarte wechseln müssen

Automatische Nachverfolgung des Status: Committen und Zusammenführen lösen automatisch Statusübergänge aus (z. B. das Verschieben einer Aufgabe von „In Bearbeitung“ nach „Überprüfung“).

Ein konvergierter Workspace: Alles, was Sie brauchen, verbunden durch KI

Ersetzen Sie über 20 Tools durch einen leistungsstarken Workspace in ClickUp

Den größten Gewinn bei der Produktivität erzielen Sie durch die Arbeit in einem einzigen Converged KI Workspace.

ClickUp vereint Aufgaben, Dokumentation, Diskussionen und Nachverfolgung von Projekten an einem Ort und ermöglicht es Enterprise Search, Antworten in Ihrem gesamten Tech-Stack zu finden – einschließlich verbundener Apps wie Slack, Figma und Bitbucket.

Entwickler können sofort folgende Informationen abrufen:

Die ursprüngliche Produktanforderung oder das „Warum“ hinter einem Legacy-Feature

Eine technische Entscheidung, die vor sechs Monaten in einem Kommentar-Thread getroffen wurde

Live-Dokumentation zu einer Aufgabe, die sie gerade umsetzen

Nutzen Sie weiterhin Ihren bevorzugten KI-Programmierassistenten – ClickUp soll ihn nicht ersetzen. Es soll vielmehr das Chaos beseitigen, das ihn umgibt. Sie erhalten eine einzige zuverlässige Informationsquelle für Ihren gesamten Entwicklungszyklus.

Claude vs. ChatGPT für die Programmierung des Codes: Das Fazit

Hier gibt es keinen eindeutigen Sieger. Claude ist Ihr Experte für tiefgreifende, komplexe Programmieraufgaben, bei denen Verständnis und Kontext Schlüssel sind. ChatGPT ist Ihr Sprinter, der auf Geschwindigkeit und Vielseitigkeit bei alltäglichen Entwicklungsaufgaben ausgelegt ist.

Die cleversten Teams entscheiden sich nicht für das eine oder das andere; sie lernen, KI-Assistenten strategisch einzusetzen.

Das eigentliche Hindernis für die Produktivität ist nicht das verwendete KI-Modell. Es ist der fragmentierte Workflow, der damit einhergeht. Die Codegenerierung ist nur die halbe Miete. Dieser Code muss mit klaren Anforderungen, einer gut organisierten Dokumentation und einem koordinierten Team verbunden sein.

Bringen Sie Ihren gesamten KI-gestützten Programmierprozess in einem einzigen, kollaborativen hub zusammen. Starten Sie noch heute kostenlos mit ClickUp.

Häufig gestellte Fragen zu Claude und ChatGPT für die Programmierung des Codes

Das größere Kontextfenster von Claude Pro ist ein großer Vorteil für Entwickler, die an großen, komplexen Codebasen arbeiten, doch manche Benutzer empfinden die Limite bei langen Programmier-Sitzungen als einschränkender als bei ChatGPT Plus.

Auf jeden Fall. Viele Entwickler nutzen Claude für tiefgreifende architektonische Überlegungen und das Debugging, während sie sich für Rapid Prototyping und die Generierung von Boilerplate-Code an ChatGPT wenden.

Mit seinem Kontextfenster von 1 Million Token ist Claude besser gerüstet, um ganze Code-Repositorys zu analysieren und die komplexen Abhängigkeiten darin zu verstehen.

Integrieren Sie KI-Assistenten, indem Sie eine zentrale Drehscheibe für alle Arbeiten schaffen. Nutzen Sie einen konvergierten Arbeitsbereich wie ClickUp, um KI-generierten Code in Dokumenten mit den entsprechenden Aufgaben und Projektplänen zu verknüpfen und so Kontext-Wildwuchs zu vermeiden.