Wie man einen Konzeptnachweis erstellt (mit Beispielen)

Wenn man etwas Bedeutendes - und Teures - verkaufen will, ist es nur natürlich, dass der Käufer ganz sicher sein will, dass es auch funktioniert. Verkäufer zeigen Fallstudien, Erfahrungsberichte und Demos, um den Käufer zu überzeugen. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist das nicht genug.

Hier kommt die Prüfung des Konzepts ins Spiel. In diesem Blogbeitrag gehen wir der Frage nach, was das ist und wie Sie es nutzen können, um Ihre organisatorischen Ziele zu erreichen.

Was ist ein Konzeptnachweis (Proof of Concept)?

Ein Proof of Concept (PoC) ist eine kleine Implementierung eines großen Programms, die die Machbarkeit eines Projekts oder einer Idee demonstrieren soll. Er ist oft der erste Schritt zu start eines Projekts .

Das ist so, als würde man eine Partie Muffins backen, bevor man sich verpflichtet, eine Party auszurichten. So können Sie das Rezept testen, mit der Präsentation experimentieren, Verpackung und Lieferung demonstrieren und den Geschmack bestätigen, ohne in einen großen Aufwand zu investieren.

Ein gut durchgeführter PoC bietet Teams, die die Durchführbarkeit neuer Projekte prüfen, zahlreiche Vorteile. Die wichtigsten davon sind die folgenden.

Validierung

PoC hilft sicherzustellen, dass eine Idee technisch machbar ist und es sich lohnt, sie zu verfolgen. So kann sichergestellt werden, dass das Konzept wie beabsichtigt funktioniert, bevor erhebliche Ressourcen gebunden werden.

Stakeholder-Buy-in

Ein erfolgreicher Proof of Concept schafft Vertrauen und Unterstützung bei Interessengruppen, Investoren oder Clients. Er liefert konkrete Beweise dafür, dass die Idee realisierbar ist und den erwarteten Nutzen bringen kann.

Risikomanagement

Mit einem PoC können Teams potenzielle Herausforderungen und Limits in einer kontrollierten Umgebung identifizieren. Dadurch wird das Risiko unerwarteter Probleme bei der Umsetzung in vollem Umfang minimiert.

Ressourceneffizienz

Mit einem PoC können Teams die benötigten Fähigkeiten einschätzen und sie für das größere Projekt genauer extrapolieren. Dies hilft bei der Budgetierung, der Vorhersage und der effizienten Zuweisung von Ressourcen.

Innovation

PoC fördert das Experimentieren und die Innovation. Teams können neue Ideen mit kürzeren Zeitleisten und kleinen Budgets testen, ohne Angst vor dem Scheitern haben zu müssen.

Viele dieser Vorteile werden auch von Prototypen und MVPs geboten. Was ist also der Unterschied zwischen ihnen?

Die Unterschiede verstehen: Konzeptnachweis, Prototyp und MVP

In gewisser Weise sind PoCs, Prototypen und Minimum Viable Products (MVP) Möglichkeiten, etwas Kleines zu bauen, um eine größere Idee zu testen. Doch damit enden die Ähnlichkeiten.

Im Produktentwicklungsprozess dient jedes dieser Produkte einem bestimmten Zweck und wird in verschiedenen Phasen eingesetzt. Die Kenntnis dieser Unterschiede hilft Teams, den richtigen Ansatz zu wählen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Unterschiede zwischen Proof of Concept, Prototyp und MVP | Aspekt | Proof of Concept (PoC) | Prototyp | Minimum Viable Product (MVP) | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | | Zweck | Validierung der Machbarkeit einer groß angelegten Projektidee oder eines Konzepts | Visualisierung und Test des Designs und der Benutzererfahrung | Markteinführung einer Basisversion des Produkts | | Umfang | Eng, konzentriert auf eine einzelne Benutzergruppe, einen Speicherort oder eine Funktion | Breit, umfasst UX mehrerer Features und Funktionen | Breit, umfasst Kernfunktionen, die für frühe Benutzer benötigt werden | | Entwicklungsaufwand | Minimal, gerade ausreichend, um die Machbarkeit zu demonstrieren | Mäßig, erfordert die Erstellung eines Arbeitsmodells | Hoch, erfordert ein funktionales Produkt, das für Benutzer bereit ist | | Zielgruppe | Business Stakeholder und Entscheidungsträger | Business Teams und ausgewählte Benutzer aus der Zielgruppe | Early Adopters und echte Benutzer | | Risiko | Frühzeitige Identifizierung potenzieller technischer Herausforderungen | Aufdeckung von Problemen in Bezug auf Design und Benutzerfreundlichkeit | Validierung der Marktnachfrage und der Passung zwischen Produkt und Markt | | Art des Feedbacks | Feedback zur technischen Machbarkeit | Design- und Usability-Feedback | Markt- und Benutzer-Feedback | | Kosten | Gering | Mäßig | Mäßig bis hoch | | Zeitrahmen | Kurz | Mittel | Lang |

Im Wesentlichen verwenden:

PoC, um die Machbarkeit einer Idee zu überprüfen, bevor Sie erhebliche Ressourcen investieren

Prototyp zur Erforschung und Verfeinerung des Designs und der Benutzererfahrung Ihres Produkts

MVP, wenn Sie bereit sind, Ihr Produkt auf den Markt zu bringen, mit gerade genug Features, um frühe Anwender anzulocken und echtes Feedback von Benutzern zu sammeln

Bonus: Verwenden Sie diese vorlagen für Produktfahrpläne um den stufenweisen Ansatz für Ihren Softwareentwicklungsprozess zu planen.

Wenn Sie diesen Artikel über PoCs lesen, nehmen wir an, Sie müssen die Machbarkeit einer Idee validieren und die Schritte dazu verstehen.

Die Schritte zur Erstellung eines zuverlässigen Proof of Concept

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Erfolg eines Proof of Concept beeinflussen. Daher brauchen Sie einen systematischen Ansatz für die Erstellung eines solchen. Im Folgenden finden Sie einen bewährten Rahmen für die Implementierung eines Proof-of-Concept-Prozesses unter Verwendung einer projektmanagement tools wie ClickUp und ein Beispiel für eine App zur Nachverfolgung von Fitnessaktivitäten.

1. Aus dem großen Programm eingrenzen

Ein Proof of Concept ist im Wesentlichen eine kleine Implementierung eines größeren plan für ein Projekt . Um den richtigen Aspekt zu wählen, mit dem Sie Ihr Konzept unter Beweis stellen können, müssen Sie sich über Ihre größere Vision im Klaren sein. Beginnen Sie im Großen und beschränken Sie sich auf Ihren PoC.

Was : Definieren Sie, was mit dem PoC überprüft werden soll (es ist hilfreich, alle Möglichkeiten in einemideenmanagement-Software zu dokumentieren und die am besten geeigneten auszuwählen)

: Definieren Sie, was mit dem PoC überprüft werden soll (es ist hilfreich, alle Möglichkeiten in einemideenmanagement-Software zu dokumentieren und die am besten geeigneten auszuwählen) Warum : Skizzieren Sie, was Sie mit dem PoC erreichen wollen

: Skizzieren Sie, was Sie mit dem PoC erreichen wollen Wie : Legen Sie Erfolgskriterien für Machbarkeit und Leistung fest; stellen Sie sicher, dass es SMART-Ziele gibt, die bei der Entscheidungsfindung helfen

: Legen Sie Erfolgskriterien für Machbarkeit und Leistung fest; stellen Sie sicher, dass es SMART-Ziele gibt, die bei der Entscheidungsfindung helfen Wer: Beziehen Sie die Akteure ein, die die Entscheidungen treffen werden

Wenn Sie eine App zur Fitness-Nachverfolgung entwickeln, würde dieser Schritt die Auswahl des zu validierenden Teils der App beinhalten, z. B. einen neuen Algorithmus zur Trainingsnachverfolgung.

Neu bei PoCs? Versuchen Sie ClickUp's hochrangige Vorlage für den Projekt Plan um loszulegen.

2. Führen Sie erste Recherchen durch

Recherchieren Sie die vorgeschlagene Machbarkeitsstudie, um Kosten, Zeitleisten und Ressourcenbedarf abzuschätzen.

Studie

Verwenden Sie Verlaufsdaten ähnlicher Projekte zur Durchführung einer durchführbarkeitsstudie . Verstehen Sie die verschiedenen Faktoren, die den Erfolg eines Projekts beeinflussen.

Prognose

Unterteilen Sie das Projekt in kleinere, überschaubare Aufgaben, um Kosten und Zeitleisten für diese abzuschätzen. Erkennen von Abhängigkeiten und entsprechende Anpassung.

Risikomanagement

Listen Sie potenzielle Risiken auf, die sich auf die Zeitleiste, die Budgets oder die Durchführung selbst auswirken könnten. Konsultieren Sie leitende Mitglieder des Teams, die zum PoC beitragen könnten, um tiefere Einblicke zu erhalten.

Im Falle der App zur Fitness-Nachverfolgung könnten Sie folgende Schritte durchführen produktentdeckung um die Grenzen von Leistung, Sensorgenauigkeit und Datenverarbeitung bestehender Lösungen zu verstehen.

Verwenden Sie ein Notiz-Tool wie ClickUp Dokumente um diese Forschung zu dokumentieren und zu analysieren. Geben Sie sie für Kommentare und Feedback an die Projektbeteiligten frei. Bearbeiten Sie sie gemeinsam und setzen Sie die Erkenntnisse automatisch in Maßnahmen um, indem Sie ClickUp Aufgaben .

Mühelos zusammenarbeiten mit ClickUp Docs

3. Planen Sie den PoC

Definieren Sie den Umfang Ihres Proof of Concept. Skizzieren Sie alles, was Sie zu erledigen haben, z. B. die Features, die Sie entwickeln werden, die Qualitätskontrollmechanismen, die Sie implementieren werden, die Infrastruktur, die Sie bereitstellen werden usw.

Teilen Sie den PoC in Aufgaben auf

Schreiben Sie detaillierte Beschreibungen der Features, die Sie im Rahmen des PoCs entwickeln werden

Fügen Sie Zeitschätzungen für jede Aufgabe hinzu

Verwenden Sie Checklisten, um die Akzeptanzkriterien festzulegen

Weisen Sie Benutzer zu, die diese Aufgaben abschließen werden

Fügen Sie Startdaten und Fristen hinzu, um auf dem richtigen Weg zu bleiben

Verwenden Siebenutzerdefinierte Felder um andere Informationen hinzuzufügen, die für Ihren POC einzigartig sind

Denken Sie bei der Planung Ihres PoC daran, den Umfang auf Features zu limitieren, die für die Validierung des Konzepts wichtig sind.

Erstellen mehrerer Elemente mit ClickUp Aufgaben

Für die Fitness App würden Sie die Entwicklung des neuen Algorithmus Schritt für Schritt skizzieren und ihn in Ihren Projektmanagement tools mit allen notwendigen Details einrichten.

Lassen Sie sich nicht durch einen Neuanfang in Ihrem Projektmanagement tool einschüchtern. Verwenden Sie die ClickUp's Beispiel Projekt Plan Vorlage zu:

Erstellen von detaillierten Plänen mit intuitiven Visualisierungen

Aufgaben für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen Teams zu organisieren

Nachverfolgung des Fortschritts gegenüber den Zielen für einen rechtzeitigen Abschluss des Projekts

Bonus: Mehr proof-of-Concept-Vorlagen zur Anpassung und Benützerdefinierung an Ihre Bedürfnisse.

4. Bauen Sie den PoC

Mit einem konkreten Plan in der Hand, ist es Zeit für projekt-Initiierung und Durchführung. In dieser Phase hilft es auch, die notwendigen Informationen zu erfassen, um den Erfolg Ihres PoC zu bewerten.

Bitten Sie die Benutzer zum Beispiel, die für jede Aufgabe benötigte Zeit nachzuverfolgen, die Sie später mit den Schätzungen vergleichen können.

Vergleich der geschätzten mit der tatsächlich benötigten Zeit in ClickUp

Im Falle des Fitness-Trackers entwickeln Sie den Algorithmus und integrieren ihn mit grundlegenden Eingabe-/Ausgabefunktionen für erste Tests. Stellen Sie sicher, dass der PoC die minimal notwendige Schnittstelle enthält, um Trainingsdaten zu sammeln und Ergebnisse anzuzeigen.

5. Testen und bewerten

Sobald Sie das PoC erstellt haben, ist es an der Zeit, seinen Erfolg auf der Grundlage der zuvor festgelegten Ziele und Leistungsindikatoren zu testen und zu bewerten. Jede der vorlagen für die Produktentwicklung die Sie verwenden, müssen Ihnen die Möglichkeit geben, die Ergebnisse zu messen. Insbesondere bei einem PoC sollten Sie Folgendes beachten.

Leistung messen

Bewerten Sie, ob das Projekt seine Ziele erreicht hat. Richten Sie Widgets für die wichtigsten Metriken auf ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit.

Messen Sie auch die Abweichung. Wenn Sie zum Beispiel 70 % der Ziele erreicht haben, ist das immer noch eine wichtige Lektion.

Erstellen Sie Dashboards zur Visualisierung von Daten mit ClickUp's Dashboard Widgets

Benchmark

Vergleichen Sie diese Leistung mit früheren Projekten oder Branchenstandards, um den relativen Erfolg des PoC zu messen.

Entscheidungsunterstützung aufbauen

Erstellen Sie Berichterstellungen, die den Beteiligten bei der Entscheidung helfen, ob die Entwicklung in vollem Umfang fortgesetzt, Änderungen vorgenommen oder die Idee ganz aufgegeben werden soll.

Für den PoC der App zur Fitness-Nachverfolgung könnten Leistungsindikatoren die Genauigkeit der Nachverfolgung des Trainings, das Engagement der Benutzer und die Verarbeitungsgeschwindigkeit umfassen.

Testen Sie die Genauigkeit und Leistung des Algorithmus in verschiedenen Trainingsarten und Umgebungen. Verwenden Sie eine Vielzahl von Geräten, um sicherzustellen, dass der Algorithmus auf unterschiedlicher Hardware gut funktioniert.

6. Dokumentieren Sie die Ergebnisse

PoCs sind aus zwei Gründen wichtig: Um Entscheidungen über große Implementierungen zu treffen und um schnell über mögliche Herausforderungen zu lernen. Für diese beiden Zwecke kann die Dokumentation das Leben verändern.

Eine gute Dokumentation während des gesamten PoC-Lebenszyklus hilft, Ideen zu klären, Herausforderungen zu durchdenken, gescheiterte Lösungen zu notieren und die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden.

Bevor Sie Entscheidungen über die Ausweitung Ihres PoC treffen, sollten Sie Ihre Ergebnisse dokumentieren. Stellen Sie sicher, dass Sie den gesamten PoC-Prozess dokumentieren, mit quantitativen und qualitativen Ergebnissen. Fügen Sie, wenn möglich, visuelle Datendarstellungen und spezifisches Feedback von Interessengruppen hinzu.

Bei der App zur Fitness-Nachverfolgung müssen Sie die Leistung des Algorithmus auf verschiedenen Geräten, die Lehren aus den Abweichungen, die aufgetretenen Herausforderungen, nicht funktionierende Lösungen, die Gründe für die endgültige Lösung usw. dokumentieren.

7. Entscheidungen treffen

Wenn der Algorithmus gut funktioniert, planen Sie die Integration in die vollständige App und die Entwicklung weiterer Features. Wenn der Algorithmus die Erfolgskriterien nicht erfüllt, erwägen Sie alternative Ansätze oder weitere Untersuchungen zu projektentwurf . Wenn der Algorithmus nicht Ihren Erwartungen entspricht, geben Sie die Idee auf und denken Sie sich etwas anderes aus.

Implementierung der Prüfung des Konzepts in realen Szenarien

In der Softwareentwicklung wird PoC verwendet, um die technische Machbarkeit eines neuen Features, einer neuen Technologie oder einer neuen Architektur vor der vollständigen Implementierung zu überprüfen. Zu erledigen ist dies durch:

Konzentration auf die innovativsten oder technisch anspruchsvollsten Aspekte des Projekts

Entwicklung einer vereinfachten Version zum Testen der Kernfunktionen

Durchführung gründlicher Tests, um sicherzustellen, dass der PoC wie vorgesehen funktioniert

Einholen von Feedback von Entwicklern, Testern und Stakeholdern, um die Idee zu verfeinern und festgestellte Probleme zu beheben

Dokumentation der Ergebnisse und Nutzung der Erkenntnisse zur besseren Planung der größeren Implementierung

PoCs sind jedoch kein Phänomen der Softwarebranche. Teams in allen Branchen und Praktiken nutzen PoCs als Pilotprojekt oder zum Aufbau eines überzeugenden Business Case . Im Projektmanagement und in der Entwicklung von Geschäften wird der PoC aus etwas anderen Gründen verwendet, z. B. aus folgenden:

Schneller und kostengünstiger Nachweis des Business-Wertes

Implementierung einer Lösung für eine kleine Gruppe von Testbenutzern vor der organisationsweiten Einführung

Verbesserung von Prozessen durch den Einsatz eines neuen Projektmanagement- oder Automatisierungstools

Minderung von Risiken durch frühzeitiges Erkennen und Einbauen von Lösungen in den PoC selbst

Einbindung der Interessengruppen durch den Nachweis der Realisierbarkeit neuer Ideen gegenüber Investoren, um die Finanzierung und Unterstützung zu sichern

Durch den Nachweis der Machbarkeit und des Potenzials neuer Konzepte ebnen PoCs den Weg für bahnbrechende Weiterentwicklungen und erfolgreiche Einträge in den Markt. Es ist nicht verwunderlich, dass einige der erfolgreichsten Unternehmen der Welt Proofs of Concept mit großem Erfolg eingesetzt haben.

Im Folgenden stellen wir einige überzeugende Beispiele für Proof of Concepts vor, die nicht nur ihre jeweiligen Branchen verändert, sondern auch neue Maßstäbe für Innovation und Entwicklung gesetzt haben.

Diese Beispiele verdeutlichen die strategische Bedeutung von PoCs bei der Umsetzung visionärer Ideen in die Realität und zeigen, wie erste kleine Implementierungen zu bedeutenden, groß angelegten Erfolgen führen können.

Dropbox

Im Jahr 2007 vergaß Drew Houston, Student am MIT, immer wieder seinen USB-Stick und war aufgeschmissen, wenn er Dateien übertragen wollte.

Er stellte sich eine Lösung vor, bei der er sich nicht an ein physisches Gerät erinnern oder es mit sich führen musste. Aus dieser Idee entstand das Konzept von Dropbox: ein Cloud-basierter Speicher- und Synchronisierungsdienst für Dateien.

In der frühen Phase des Cloud-Computing und der Online-Kommunikation war diese Idee völlig neu. Er musste seinen Mitarbeitern und Investoren visuell demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Also erstellte Dropbox einen PoC in Form eines video-Walkthrough der Funktionen ihres Dienstes zum gemeinsamen Freigeben von Dateien. Dies half, das Interesse des Marktes zu bestätigen und das Feedback der Benutzer zu sammeln, was zu einer erfolgreichen Produktentwicklung führte.

Slack

Im Jahr 2011 entwickelten Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson und Serguei Mourachov ein Spiel namens Glitch. Für das agile Team, das häufig zusammenarbeitete, war ihr internes Kommunikationstool ineffektiv.

Also schufen sie Slack als eine internes tool um ihre eigenen Probleme zu lösen. Später, als das Spiel Glitch nicht ankam, beschloss das Team, sich auf das Kommunikationstool zu konzentrieren.

Die frühe Version von Slack, die sie für den internen Gebrauch entwickelten, diente als Proof-of-Concept für das heutige Multi-Milliarden-Dollar-Produkt. Durch das Testen und Verfeinern des Tools in einer realen Umgebung konnte das Team seine Effektivität und seinen potenziellen Wert für den Markt validieren.

Airbnb

Im Jahr 2007 hatten die Mitbewohner Brian Chesky und Joe Gebbia Probleme, die hohen Mieten in San Francisco zu bezahlen. Sie überlegten, ihre Wohnung freizugeben oder unterzuvermieten.

Zu dieser Zeit bemerkten sie, dass eine große Designkonferenz in die Stadt kam. Die Hotels rund um den Veranstaltungsort waren ausgebucht oder wahnsinnig teuer.

Darin sahen sie eine Chance: Warum nicht ihr Wohnzimmer an die Teilnehmer der Konferenz vermieten? Obwohl es eine großartige Idee zu sein schien, waren sie sich nicht sicher, ob überhaupt jemand ihre Wohnung mieten würde, geschweige denn dafür bezahlen würde.

Um ihre Idee zu testen, richteten Chesky und Gebbia eine Website namens Air Bed & Breakfast ein. Sie boten luftmatratzen in ihrem Wohnzimmer und Frühstück für die Konferenzteilnehmer. Die ersten Gäste zahlten jeweils 80 Dollar für ein paar Nächte.

Diese Version von Airbnb diente als Beweis für ein Konzept, das ansonsten zu fantastisch erschien, um es umzusetzen. Durch die Einstellung eines Airbnb in ihren eigenen Wohnungen bewiesen sie, dass es einen Markt für Gastfamilien gibt.

Klein anfangen und groß gewinnen mit ClickUp

Eine Prüfung des Konzepts ist ein bewährtes Mittel, um Vertrauen bei denjenigen aufzubauen, die skeptisch sind, in Ihre Idee zu investieren. Im Vertrieb demonstriert die Prüfung des Konzepts Vertrauen. Im Projektmanagement beweist er Umsicht und Flexibilität. Im Marketing hilft er dabei, im Laufe der Zeit stetig neue Erkenntnisse über die Kunden zu gewinnen.

In all diesen Anwendungsbereichen ist der Erfolg eines Konzeptnachweises die Grundlage für größere Dinge, die noch kommen werden. Daher müssen Projektleiter bei der Durchführung eines PoC vorsichtig und umsichtig vorgehen.

ClickUp's Projektmanagement-Software ist darauf ausgelegt, genau dabei zu helfen. Mit Aufgaben, Checklisten, Dokumenten, Tools für die Zusammenarbeit und Dashboards bietet ClickUp alles, was Sie brauchen, um Ihren PoC erfolgreich durchzuführen. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos .