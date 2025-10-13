Die 10 besten Enterprise-Dokumentenmanagement-Lösungen für Unternehmen, die Sie kennenlernen sollten

Für viele mittelständische und große Unternehmen kann die Verwaltung von Dokumenten wie ein endloser Kampf erscheinen. Die Frustrationen sind nur allzu real – mühsame Dateneingabe, Probleme bei der Versionskontrolle und Berge von Daten, die sich stapeln.

Ich habe aus erster Hand erlebt, wie diese Herausforderungen zu kostspieligen Fehlern, Verzögerungen und Compliance-Risiken führen. Entschlossen, einen besseren Weg zu finden, machte ich mich daran, das transformative Potenzial von Software für das Dokumentenmanagement im Unternehmen (EDM) zu erkunden.

Dokumentenmanagement-Lösungen organisieren nicht nur Dateien – sie optimieren Workflows, verbessern die Sicherheit und erleichtern die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Nach gründlichen Tests gemeinsam mit dem Team von ClickUp haben wir die 10 besten Dokumentenmanagement-Tools für Unternehmen ausgewählt, die die Reihenfolge und Effizienz in das Dokumentenchaos bringen können. In diesem Beitrag werden wir jedes einzelne davon im Detail betrachten.

Worauf sollten Sie bei einer Enterprise-Dokumentenmanagement-Software für Unternehmen achten?

Meiner Erfahrung nach können sieben Schlüssel-Features einen echten Unterschied für Ihren Dokumentenverwaltungsprozess bewirken.

Hier sind die wichtigsten Punkte:

Robuste Maßnahmen zur Sicherheit: Schützen Sie sensible Dokumente durch fortschrittliche Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle. Achten Sie auf Workflow-Tools, die relevante Vorschriften wie die DSGVO oder HIPAA erfüllen.

Nahtlose Zusammenarbeit: Sorgen Sie für die Bearbeitung, Kommentierung und gemeinsame Nutzung von Dokumenten in Echtzeit, egal ob Ihr Team vor Ort oder im Homeoffice arbeitet. Entscheiden Sie sich für eine Software, die sich in Tools wie Slack oder Microsoft Teams integrieren lässt, um eine mühelose Zusammenarbeit im Team zu ermöglichen.

Automatisierte Workflows: Sparen Sie Zeit durch die Automatisierung von Aufgaben wie Dokumentenabruf, Genehmigung, Weiterleitung und Archivierung. Eine effektive Automatisierung der Workflows reduziert den manuellen Workload und optimiert das Geschäftsprozessmanagement.

Intuitive Benutzeroberfläche: Wählen Sie eine Software, die einfach zu bedienen ist. Achten Sie auf Drag-and-Drop-Features, anpassbare Dashboards und übersichtliche Layouts, um Wählen Sie eine Software, die einfach zu bedienen ist. Achten Sie auf Drag-and-Drop-Features, anpassbare Dashboards und übersichtliche Layouts, um die Dokumentation des Projekts zu vereinfachen und die Akzeptanz im Team zu beschleunigen

Versionskontrolle: Entscheiden Sie sich für eine Dokumentenmanagement-Software für Unternehmen, mit der Sie per Mausklick auf Dokumente zugreifen, frühere Versionen wiederherstellen und Änderungen durch Nachverfolgung verfolgen können. Dies ist für die Sicherheit der Dokumente, Prüfpfade und eine genaue Aktenverwaltung unerlässlich.

Erweiterte Suche: Finden Sie digitale Dokumente mithilfe von Features wie Filtern, Metadaten-Tagging und Volltextsuche. Dies gewährleistet einen schnellen Dokumentenabruf – ganz gleich, ob Sie juristische Dokumente oder bestimmte Dateien anhand von Stichwörtern, Tags oder benutzerdefinierten Feldern benötigen.

Skalierbarkeit: Stellen Sie sicher, dass die Dokumentenmanagement-Software für Unternehmen mit Ihrem Geschäft mitwachsen kann. Sie sollte problemlos mehr Benutzer, einen größeren Speicher für Dokumente und zusätzliche Integrationen unterstützen.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie die Zusammenarbeit im Team mit einer Dokumentenmanagement-Software für Unternehmen verbessern? So geht’s: Zentralisieren Sie den Speicher, um doppelte Dateien und Verwirrung zu vermeiden 🗂️

Automatisieren Sie die Versionskontrolle, damit alle auf dem gleichen Stand sind 🕒

Legen Sie Benutzerberechtigungen fest, um Sicherheit und ordnungsgemäßen Zugriff zu gewährleisten 🔒

Integrieren Sie die Software in Ihre Team-Tools, um einen nahtlosen Workflow zu schaffen 🚀

Die 10 besten Enterprise-Dokumentenmanagement-Lösungen

Das Wachstum mittelständischer und großer Unternehmen hat zu einer steigenden Nachfrage nach effizienten Dokumentenmanagement-Lösungen geführt.

🚀 Faktencheck: Der weltweite Markt für Dokumentenmanagementsysteme wird voraussichtlich von 7,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 24,91 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 steigen, was einer robusten Wachstumsrate von 16,9 % entspricht.

Aber was treibt dieses rasante Wachstum an?

Unternehmensweite Dokumentenmanagementsysteme haben sich von einfachen elektronischen Aktenschränken weiterentwickelt. Heute sind sie dynamische Plattformen, die nahtlosen Dokumentenzugriff, robuste Sicherheit und spezielle Features bieten, um den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht zu werden.

Aus diesem Grund habe ich nach dem Testen unzähliger Lösungen die 10 besten Dokumentenmanagement-Softwareoptionen ausgewählt, die Unternehmen einen wirklich außergewöhnlichen Wert bieten.

Schauen wir sie uns nacheinander an:

1. ClickUp (Am besten geeignet für nahtloses Projektmanagement und die Zusammenarbeit an Dokumenten)

Gemeinsam arbeiten in ClickUp-Dokumenten Fördern Sie die Zusammenarbeit im Team mit ClickUp Docs – weisen Sie Aufgaben zu, geben Sie Feedback und sichern Sie die Dokumentqualität

Nachdem ich mehrere Dokumentenmanagementsysteme für Unternehmen getestet habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass ClickUp eine Klasse für sich ist.

Bevor mein Team zu ClickUp wechselte, hatten wir mit papierbasierten Dokumenten und chaotischen Workflows zu kämpfen. Doch ClickUp hat unsere Prozesse optimiert und das digitale Chaos zwischen verschiedenen tools beseitigt.

Es ist eine der besten Softwareprogramme für die Zusammenarbeit an Dokumenten, die ich je verwendet habe.

ClickUp Docs ist das Herzstück der Dokumentenverwaltung bei ClickUp. Ich schätze besonders die Möglichkeit, dynamische Dokumente zu erstellen, auf die mein Team in Echtzeit zugreifen, diese bearbeiten und ergänzen kann.

Die nahtlose Verknüpfung von Aufgaben und Dokumenten ist ein echter Game-Changer. Sie hält zusammenhängende Dateien und Aktionen miteinander verbunden, sodass wir nicht ständig zwischen verschiedenen tools hin- und herspringen müssen, um das zu finden, was wir brauchen – alles ist an einem Ort.

Und das Feature für die Versionshistorie? Ein echter Lebensretter. Wenn wichtige Änderungen bei der Dokumentenüberprüfung verloren gehen, können Sie den ursprünglichen Inhalt mit einem Klick wiederherstellen.

Aber das ist erst der Anfang; ClickUp geht noch einen Schritt weiter. Es ist eine Plattform, die sich Ihrem Geschäft anpasst und mit ihm wächst und so Ordnung ins Chaos bringt. Hier sind die Vorteile dieses Tools:

Sagen Sie Ja zu KI-gestützter Dokumentenintelligenz

Verwandeln Sie statische Dokumente wie Projektbeschreibungen mit ClickUp Brain in praktische Wissenshubs

ClickUp spielt seine Stärken voll aus, wenn Sie Docs mit ClickUp Brain kombinieren – und so KI-gestützte Intelligenz in das Dokumentenmanagement einbringen. Durch natürliche Sprachverarbeitung werden lange Dokumente in prägnante, umsetzbare Erkenntnisse umgewandelt – so bleiben Teams organisiert und handlungsbereit.

Und das Beste daran? Mit ClickUp Brain muss mein Team nicht mehr durch Berge von Informationen wühlen. Es ist ein Kraftpaket, das Inhalte generiert und intelligente Vorschläge für Aufgaben liefert, um statische Dokumente in einen dynamischen Bestandteil Ihres Systems zu verwandeln.

Optimieren Sie Workflows mit leistungsstarker Automatisierung

Weisen Sie Aufgaben zu, passen Sie Status an und aktualisieren Sie Dokumente automatisch mit ClickUp-Automatisierungen

Früher bedeutete die Verwaltung mehrerer Projekte endloses Hin- und Herwechseln zwischen Registerkarten und das Jonglieren mit verschiedenen Kontexten. Jetzt nutze ich ClickUp Automations, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Auslöser einzurichten und benutzerdefinierte Workflows anzupassen.

Mit einem einzigen Klick erhält mein Team eine Ansicht über alle unsere Dokumente, einschließlich Updates zum Fortschritt und potenzieller Hindernisse, die von der KI markiert wurden. Ich nutze die Software auch, um Aufgaben zuzuweisen und Fälligkeitsdaten festzulegen, sodass Routineprozesse ohne manuelles Eingreifen ablaufen.

Die besten Features von ClickUp

Sorgen Sie für reibungslose Kommunikation – nutzen Sie „ClickUp Assign Comments“ , um Aufgaben zu delegieren, oder „ClickUp Chat“ für schnelle Teamdiskussionen

Organisieren Sie Dokumente durch Verschachtelung und verknüpfen Sie damit verbundene Aufgaben für umfassende Sichtbarkeit

Finden Sie jedes Dokument schnell mit Connected Search

Sorgen Sie mit vorgefertigten Vorlagen für Prozessdokumentationen für einheitliche Workflows

Geben Sie präzises Feedback direkt in den Dokumenten und machen Sie so die Überprüfung effizienter und umsetzbarer

Sorgen Sie mit robusten Zugriffskontrollen für Dokumente für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und für Sicherheit

Steigern Sie die Produktivität, indem Sie ClickUp mit Tools wie Google Drive, Dropbox, Zoom usw. integrieren und so alles an einem zentralen Ort verwalten.

Limitierungen von ClickUp

Die mobile App fehlt es an einigen Funktionen, die in der Desktop-Version verfügbar sind, was ihre Nutzbarkeit unterwegs einschränkt

Aufgrund der umfangreichen Features kann die Navigation in ClickUp für Benutzer anfangs eine Herausforderung darstellen

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

2. M-Files (Am besten geeignet für intelligentes Informationsmanagement)

Als Nächstes auf meiner Liste der besten Dokumentenmanagementsysteme für Unternehmen steht M-Files. Es handelt sich um eine einzigartige, KI-gestützte Lösung, die die Organisation und den Zugriff auf Dokumente neu definiert.

Anstelle herkömmlicher Ordner-Strukturen nutzt sie einen metadatengesteuerten Ansatz, der es Ihnen ermöglicht, Dokumente anhand ihres Inhalts („was“) statt ihres Speicherorts („wo“) zu finden. Dieses intuitive Setup beschleunigt die Dokumentensuche und verbessert das Informationsmanagement.

Ich schätze auch die automatisierten Workflows, die Genehmigungsvorgänge, Compliance und Dokumentenlebenszyklen optimieren und gleichzeitig alle Beteiligten über die neuesten Versionen auf dem Laufenden halten.

Die besten Features von M-Files

Reduzieren Sie Fehler und Nacharbeiten durch eine einfache Zugriffskontrolle auf die relevanten Dokumente

Verbessern Sie die Benutzererfahrung, indem Sie den Dokumentenabruf optimieren und Frustrationen reduzieren

Ermöglichen Sie Remote-Arbeit, indem Sie den Zugriff auf elektronische Dokumente von jedem Gerät und überall aus ermöglichen

Erweitern Sie Ihre CRM- und ERP-Systeme durch präzise, metadatengesteuerte Dokumentenintegration

Limitierungen von M-Files

Das Setup und die benutzerdefinierte Anpassung können viel Zeit und Fachwissen erfordern

Die Vergabe von Metadaten erfordert regelmäßige Aktualisierungen, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Preise für M-Files

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu M-Files

G2: 4,3/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 180 Bewertungen)

3. DocuWare (Am besten geeignet für die Digitalisierung von Papierdokumenten und physischen Akten)

via DocuWare

DocuWare unterstützt Sie beim nahtlosen Übergang von papierbasierten Prozessen zu einem Cloud-basierten elektronischen Dokumentenmanagementsystem. Was ist das Besondere daran? Intelligente Dokumenten-Indexierung, die Informationen in Sekundenschnelle leicht auffindbar und zugänglich macht – ideal für hybride oder Remote-Teams.

Was mich am meisten beeindruckt, ist die leistungsstarke Workflow-Automatisierung, die alles von Genehmigungen über Benachrichtigungen bis hin zur Archivierung abdeckt, um einen fehlerfreien Betrieb zu gewährleisten. Darüber hinaus schützen die fortschrittlichen Compliance-Features sensible Daten und erfüllen gesetzliche Anforderungen.

Die besten Features von DocuWare

Optimieren Sie sich wiederholende Prozesse wie Dateneingabe, Versionskontrolle, Genehmigungen und Erinnerungen

Organisieren Sie digitale Dokumente aus beliebigen Quellen und extrahieren Sie wichtige Daten

Nutzen Sie anpassbare Workflows, um reibungslose Dokumentengenehmigungen und -archivierungen zu gewährleisten

Limitierungen von DocuWare

Die steile Lernkurve kann für nicht-technische Teams überwältigend wirken

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten zur Personalisierung der Benutzererfahrung

Preise für DocuWare

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu DocuWare

G2: 4,4/5 (über 230 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

📮 ClickUp Insight: 74 % der Mitarbeiter nutzen zwei oder mehr Tools, nur um die benötigten Informationen zu finden – und springen dabei zwischen E-Mails, Chat, Notizen, Tools für Projektmanagement und Dokumenten hin und her. Dieser ständige Kontextwechsel verschwendet Zeit und verlangsamt die Produktivität. Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp alle Ihre Arbeitsbereiche – E-Mails, Chat, Dokumente, Aufgaben und Notizen – in einem einzigen, durchsuchbaren Workspace, sodass sich alles genau dort befindet, wo Sie es brauchen.

4. PandaDoc (Am besten geeignet für die Verwaltung von Kaufverträgen und elektronischen Signaturen)

via PandaDoc

PandaDoc ist zwar kein traditionelles Dokumentenmanagementsystem für Unternehmen, hat sich aber aufgrund seiner Effizienz einen Platz auf dieser Liste verdient. Wenn Ihr Schwerpunkt auf der Erstellung, Unterzeichnung, dem Versand und der Nachverfolgung von Angeboten, Kostenvoranschlägen oder Verträgen liegt, ist PandaDoc eine beeindruckende Software zum Freigeben von Dateien.

Besonders gut gefällt mir die umfangreiche Bibliothek mit Dokumentvorlagen, die den Entwurfsprozess beschleunigt. Außerdem bietet das Feature der integrierten Analyse die Möglichkeit, zu sehen, wann Clients ein Dokument öffnen, und die Nachverfolgung der Interaktion mit dem Dokument durchzuführen – was bei Verhandlungen entscheidend ist.

Das herausragende Feature? Dank der Funktion für die sichere E-Signatur sind keine tools von Drittanbietern erforderlich, sodass alles reibungslos abläuft.

Die besten Features von PandaDoc

Arbeiten Sie effizient zusammen – mit Kommentarfunktionen direkt im Dokument und Bearbeitung in Echtzeit

Benutzerdefinierte Anpassungen des Brandings, um einheitliche und professionelle Materialien für Clients zu erstellen

Integrieren Sie vertrauenswürdige Zahlungsgateways für schnelle und sichere Zahlungen für Kunden

Limitierungen von PandaDoc

Richtet sich in erster Linie an Vertriebsteams, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Verträgen und zugehörigen Dokumenten

Der Zugriff auf einige erweiterte Features ist auf höhere Pläne beschränkt.

Preise für PandaDoc

Starter: 35 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 65 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu PandaDoc

G2: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

5. Microsoft SharePoint (Am besten geeignet für unternehmensweite Zusammenarbeit und Dokumentenkontrolle)

via Microsoft SharePoint

Wenn Ihr Unternehmen auf das Microsoft-Ökosystem setzt, bietet SharePoint ein robustes Dokumentenmanagementsystem für Unternehmen. Es überzeugt durch Dokumentenzugriff, Versionskontrolle und gemeinsames Bearbeiten in Echtzeit über Microsoft 365.

Was mich besonders beeindruckt hat, sind die übersichtlichen Dokumentbibliotheken mit Metadatenverwaltung und die Möglichkeit, dynamische Team-Websites zu erstellen. Die anpassbaren Intranet-Features ermöglichen eine sichere und effiziente Zusammenarbeit und machen die Lösung zu viel mehr als nur einer Speicher-Lösung.

Die besten Features von Microsoft SharePoint

Zentralisieren Sie den Speicher für Dokumente mit automatischer Synchronisierung über alle Microsoft 365-Apps hinweg

Verbessern Sie die Klassifizierung und Auffindbarkeit von Dokumenten mit Metadaten-Tags und benutzerdefinierten Eigenschaften

Optimieren Sie Genehmigungsprozesse und die Verwaltung von Inhalten durch die Einrichtung automatisierter Workflows

Limitierungen von Microsoft SharePoint

Die umfangreichen Features der Plattform können für neue Benutzer komplex sein und erfordern speziellen IT-Support für Setup und Wartung

Die Lizenzgebühren sind höher, insbesondere bei einer Skalierung auf mehrere Benutzer

Preise für Microsoft SharePoint

SharePoint Plan 1 : 5 $ pro Benutzer und Monat

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ pro Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft SharePoint

G2: 4,0/5 (über 8.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 5.000 Bewertungen)

6. OpenText Content Suite (Am besten geeignet für umfassendes Content-Management im Unternehmen)

via OpenText Content Suite

OpenText Content Suite ist eine hervorragende Lösung, wenn Ihr Unternehmen große Mengen an Inhalten verarbeitet und strenge gesetzliche Anforderungen erfüllen muss.

Die Lösung wurde für den gesamten Content-Lebenszyklus entwickelt und bietet eine einheitliche Plattform für die Verwaltung vielfältiger elektronischer Dokumente, von E-Mails über Social Media bis hin zu Webinhalten. Was ich besonders schätze, ist die nahtlose Integration in Systeme von Unternehmen wie SAP und Microsoft.

Dank der leistungsstarken Automatisierung für Aufgaben können Unternehmen Prozesse abbilden und optimieren. Die fortschrittlichen Tools erleichtern die Einhaltung von Branchenvorschriften und unterstützen alles von Richtlinien zur Datenaufbewahrung bis hin zu Prüfpfaden.

Die besten Features der OpenText Content Suite

Führen Sie Ihre Datenquellen für den Inhalt in einem einzigen System zusammen und verwalten Sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten

Durchführen Sie die Automatisierung von Compliance und Datensicherheit für eine solide Unternehmensführung

Nutzen Sie KI-Analysen, um Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu verbessern

Einschränkungen der OpenText Content Suite

Das Setup erfordert erhebliche IT-Ressourcen und benutzerdefinierte Anpassungen, was zeitaufwändig und komplex sein kann

Einige Benutzer berichten, dass der Benutzeroberfläche der moderne Charme neuerer Lösungen fehlt

Preise für OpenText Content Suite

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu OpenText Content Suite

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: N/A

7. DocuSign (Am besten geeignet für sichere digitale Transaktionen und elektronische Signaturen)

via Docusign

Das CLM-Angebot (Contract Lifecycle Management) von DocuSign hat sich zu einem robusten Dokumentenmanagementsystem für Unternehmen entwickelt, insbesondere für Branchen mit hohem Vertragsvolumen.

Sie verwaltet den gesamten Vertragslebenszyklus – vom Entwurf bis zum sicheren Versand und der Unterzeichnung elektronischer Dokumente. Die Features zur Verwaltung von Vorlagen und die Klauselbibliothek optimieren rechtliche Workflows und sorgen für Konsistenz.

Besonders schätze ich, dass die Lösung mobiles Signieren für Vertragsabschlüsse unterwegs unterstützt, Vertragsgenehmigungen beschleunigt und die Einhaltung globaler Vorschriften gewährleistet. Sie verkürzt die Bearbeitungszeiten erheblich und macht physischen Speicher oder papierbasierte Dokumente überflüssig.

Die besten Features von DocuSign

Versenden und unterzeichnen Sie Verträge mit Sicherheit und rechtsverbindlichen elektronischen Signaturen

Halten Sie globale Standards der Sicherheit wie eIDAS und ESIGN ein

Verbessern Sie die Dokumentgenauigkeit mithilfe von Vorlagen und Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit

Profitieren Sie von benutzerdefiniertem Branding und reaktionsschneller Signaturfunktion für eine bessere Benutzererfahrung

Limitierungen von DocuSign

Es eignet sich eher zum Signieren als für ein vollständiges elektronisches Dokumentenmanagement, was Benutzer einschränken könnte, die nach umfassenden Lösungen suchen

Erweiterte Features sind nur in höheren Preisstufen verfügbar, was die Funktionalität für Benutzer mit günstigeren Plänen einschränkt

Preise für DocuSign

Privat : 15 $/Monat

Standard : 45 $/Monat pro Benutzer

Business Pro : 65 $/Monat pro Benutzer

Erweiterte Lösungen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu DocuSign

G2: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 8.000 Bewertungen)

8. Jotform Enterprise (Am besten geeignet für die Erstellung benutzerdefinierter Formulare und die Datenerfassung)

via Jotform Enterprise

Meiner Erfahrung nach eignet sich Jotform Enterprise gut für Unternehmen, die auf Datenerfassung angewiesen sind, um Rechtsdokumente, Verträge und Finanzberichte zu erstellen. Dank der No-Code-Automatisierung lassen sich Workflows einfach erstellen und Dokumentengenehmigungen ohne technisches Fachwissen automatisieren.

Die strengen Sicherheitsprotokolle der Plattform, einschließlich der HIPAA- und SOC 2-Vorschriften, sorgen für Sicherheit beim Umgang mit sensiblen Daten. Allerdings unterstützt ihr formularebasierter Ansatz möglicherweise nicht die Anforderungen an die Dokumentenspeicherung oder das Metadatenmanagement ohne Integrationen von Drittanbietern.

Die besten Features von Jotform Enterprise

Automatisieren Sie komplexe Workflows mit benutzerdefinierten Formularen und bedingter Logik

Erstellen Sie Dokumente direkt aus Formular-Übermittlungen, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren

Stellen Sie die Einhaltung strenger Richtlinien zur Sicherheit sicher

Limitierungen von Jotform Enterprise

Die mobile Benutzeroberfläche kann bei detaillierten Aufgaben schwierig zu bedienen sein

Die Features für die Zusammenarbeit sind im Vergleich zu herkömmlichen Dokumentenmanagementsystemen für Unternehmen eingeschränkt

Preise für Jotform Enterprise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jotform Enterprise

G2: 4,7/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

9. Notion (Am besten geeignet für flexibles Dokumentenmanagement im Wiki-Stil für Unternehmen)

via Notion

Wenn Sie nach Flexibilität suchen, bietet Notion einen All-in-One-Workspace für das Content-Management im Unternehmen, der Notizen, Aufgaben, Datenbanken und Wikis integriert. Ich finde es unersetzlich für die Organisation des Teamwissens und die Optimierung der Zusammenarbeit.

Die Drag-and-Drop-Oberfläche ermöglicht eine intuitive benutzerdefinierte Anpassung, egal ob Sie Geschäftsdokumente oder persönliche Projekte bearbeiten. Dank leistungsstarker Such- und Integrationsfunktionen sorgt dieses tool zudem dafür, dass Ihr Team stets die richtigen Informationen zur Hand hat.

Die besten Features von Notion

Erstellen, speichern und verwalten Sie Dokumente in einem einzigen, einheitlichen Workspace

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team an gemeinsamen Dokumenten

Verbinden Sie Dokumente nahtlos miteinander und verknüpfen Sie Projektpläne und Roadmaps für einen besseren Kontext

Verbessern Sie die Sicherheit der Dokumente durch detaillierte Berechtigungen und Zugriffskontrollen

Limitierungen von Notion

Für neue Benutzer kann dies überwältigend sein, da die Vielzahl an Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten zu einer steilen Lernkurve führen kann

Manche Benutzer könnten der Meinung sein, dass es im Vergleich zu speziellen Plattformen an erweiterten Dokumentenverwaltungs-Features mangelt

Preise für Notion

Free

Plus : 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 18 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Fügen Sie Notion KI für 10 $ pro Mitglied und Monat zu jedem Plan hinzu

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

10. Pneumatic (Am besten geeignet für Workflow-Management und Prozessoptimierung)

via Pneumatic

Den Abschluss meiner Liste bildet Pneumatic, ein tool, das sich auf die Automatisierung von Geschäftsprozessen und die Verwaltung von Workflows konzentriert. Es trägt zur Verbesserung der Betriebsabläufe bei, indem es Ihnen ermöglicht, anpassbare Workflow-Vorlagen zu erstellen, die Nachverfolgung des Fortschritts durchzuführen und datengestützte Anpassungen vorzunehmen.

Auch wenn es sich nicht um ein umfassendes Dokumentenmanagementsystem handelt, ergänzt Pneumatic ein solches System, indem es dafür sorgt, dass Aufgaben in Ihrem gesamten Unternehmen reibungslos ablaufen.

Die besten Features von Pneumatic

Erstellen und optimieren Sie Workflow-Vorlagen mit dem Template Builder, um Ihre Prozesse auf dem neuesten Stand zu halten

Führen Sie mehrere Workflows aus einer einzigen Vorlage aus und klonen Sie bestehende, um das Setup zu optimieren

Verfolgen Sie den Fortschritt über das Dashboard, um Engpässe zu erkennen, Aufgaben zuzuweisen und Prioritäten zu setzen

Pneumatische Limiten

Das tool konzentriert sich hauptsächlich auf das Workflow-Management, was seine Wirksamkeit bei umfassenden Anforderungen an den Speicher für Dokumente einschränken kann

Benutzer könnten mit Problemen bei bestehenden Dokumentenmanagementsystemen konfrontiert sein, was zu Ineffizienzen führt

Pneumatische Preisgestaltung

Selbstbedienung : 99 $/Monat

Turnkey: 5.900 $/Jahr

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Haben Sie es mit sich ständig ändernden Inhalten, vertraulichen Dokumenten oder Dateien zu tun, die eine detaillierte Überprüfung erfordern? Dokumentenvergleichssoftware bietet Ihnen die nötige Präzision, erkennt selbst kleinste Änderungen und stellt sicher, dass keine wichtige Aktualisierung übersehen wird. Damit können Sie: Erkennen Sie Unstimmigkeiten sofort, um Fehler zu beheben, bevor sie eskalieren 🔍

Sorgen Sie für einen klaren Prüfpfad und eine Versionskontrolle mit Nachverfolgung aller Änderungen für behördliche Überprüfungen 📜

Schützen Sie sensible Daten, indem Sie die Bearbeitung überprüfen und unbefugte Änderungen kennzeichnen 🔒

Beschleunigen Sie Überprüfungsprozesse durch automatisierte Vergleiche und reduzieren Sie so den manuellen Workload ⚡

Optimieren Sie Ihre Enterprise-Dokumentenmanagementsysteme mit ClickUp

Da haben Sie es – die 10 besten Dokumentenmanagementsysteme für Unternehmen, die Ihre Verwaltung von Geschäftsdokumenten revolutionieren werden. Ganz gleich, ob Sie die Zusammenarbeit verbessern, Compliance sicherstellen oder das Chaos physischer Dokumente beseitigen möchten – hier finden Sie die richtige Lösung.

Wenn Sie auf der Suche nach einer leistungsstarken All-in-One-Lösung sind, sind Sie bei ClickUp genau richtig! Die nahtlose Integration von Features für Projektmanagement, zentralem Speicher, Workflow-Automatisierung und Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit hat meine Arbeit grundlegend verändert.

Was diese Lösung einzigartig macht, ist ihre Fähigkeit, Ihre Strategie für das Dokumentenmanagement im Unternehmen mit Ihrem gesamten Arbeitsumfeld zu verbinden. Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben, Projekten und Zielen, damit Ihr Team stets den Kontext für seine Arbeit vor Augen hat.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich bei ClickUp an, um das volle Potenzial Ihres Teams noch heute auszuschöpfen!