Wie man dienende Führung umsetzt: Merkmale, Pro & Contra

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass traditionelle Führungsstile nicht ausreichen, um ein wirklich motiviertes und loyales Team aufzubauen? Da sind Sie nicht allein. Viele Führungskräfte wenden sich dem dienenden Führungsstil zu, einem einzigartigen Führungsansatz, der das Drehbuch umdreht.

Bei der dienenden Führung liegt der Schwerpunkt nicht auf der Macht der Führungskraft, sondern auf der Befähigung des Teams, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wenn Sie die Moral Ihres Teams steigern, echte Ergebnisse erzielen und eine lebendige Arbeitskultur schaffen wollen, ist dieser Leitfaden für dienende Führung genau das Richtige für Sie.

Was ist dienende Führung?

Dienende Führung ist eine führungsphilosophie die den Dienst am Nächsten als primäres Ziel der Führung in den Mittelpunkt stellt. Inspirierende Führungspersönlichkeiten legen oft Wert darauf, ihren Teams zuzuhören und sie zu unterstützen, und verkörpern so die Essenz der dienenden Führung.

Dieser Führungsstil, eingeführt von Robert K. Greenleaf in den 1970er Jahren betont, dass der Dienst am Nächsten wichtiger ist als die Durchsetzung von Autorität. Eine dienende Führungskraft beginnt mit dem Wunsch zu dienen und entscheidet sich dann für die Führung, im Gegensatz zu anderen, die von Macht oder materiellem Gewinn angetrieben werden. Denken Sie an Mahatma Gandhi, Mutter Teresa oder Martin Luther King Jr.

Die Philosophie der dienenden Führung definiert die traditionellen Führungsrollen neu. Sie konzentriert sich auf die Bedeutung von Service, Empathie und Zusammenarbeit für den Erfolg des Einzelnen und der Organisation.

Schlüsselprinzipien dienender Führung

Was zeichnet dienende Führungskräfte aus? Es geht nicht nur darum, "nett zu sein" oder "zu helfen"; es geht um bestimmte Verhaltensweisen, die das Team über sich selbst stellen. Die Forschung zur dienenden Führung zeigt, dass diese Verhaltensweisen zukünftige Führungskräfte fördern und den langfristigen Erfolg der Organisation unterstützen.

Hier sind die Schlüsselprinzipien, die Ihre Führung und Ihr Team verändern können.

Einfühlungsvermögen: Eine dienende Führungspersönlichkeit hört den Mitgliedern ihres Teams zu, wenn sie Probleme haben, und sucht nach flexiblen Lösungen, anstatt auf Fristen zu drängen. Dieses Einfühlungsvermögen ist ein Schlüsselführungsqualifikation. Sie schafft glücklichere, produktivere Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen

Haben Sie schon einmal eine Führungskraft gesehen, die die Ärmel hochkrempelt und sich in den Graben stürzt? Auf diese Weise zeigen dienende Führungskräfte Altruismus, indem sie den Erfolg anderer in den Vordergrund stellen. Sie schreiten oft ein, um Workloads zu erleichtern oder sich für Ressourcen einzusetzen

Dienende Führungskräfte konzentrieren sich auf die langfristige Entwicklung ihrer Mitglieder im Team und bieten Schulungsprogramme und konstruktives Feedback an. Dieses Engagement hilft nicht nur den Mitarbeitern, sich beruflich weiterzuentwickeln, sondern fördert auch den Führungsnachwuchs

Durch die Übernahme dieser Grundsätze fühlen sich die Mitarbeiter wirklich unterstützt. Wenn dies der Fall ist, steigen auch ihre Leistung und ihre Loyalität in die Höhe.

Definition der dienenden Führungskraft

Dienende Führungskräfte versuchen, dem Team zu dienen, um echte Ergebnisse zu erzielen, anstatt nur Befehle zu erteilen. Sehen wir uns die Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen an, die eine dienende Führungskraft auszeichnen und wie sie sich in realen Situationen manifestieren.

Bescheidenheit

Hatten Sie schon einmal eine Führungskraft, die sich nicht scheute, zuzugeben, wenn sie sich geirrt hatte? Das ist gelebte Bescheidenheit. Wenn sie Erfolge feiern, heben sie die Beiträge der Mitglieder des Teams hervor, anstatt das Guthaben für sich zu beanspruchen. Diese Bescheidenheit ermutigt die Mitglieder des Teams, Risiken einzugehen und Ideen freizugeben, ohne Angst vor einem Urteil zu haben.

Aktiver Zuhörer

Wenn das Team mit einem neuen Workflow zu kämpfen hat, organisiert eine dienende Führungskraft offene Foren, um ehrliches Feedback einzuholen. Sie hören sich jedes Anliegen an, bevor sie gemeinsam an Lösungen arbeiten, so dass sich die Mitglieder des Teams wertgeschätzt fühlen.

Gefühlsmäßig intelligent bei der Arbeit

Eine der wichtigsten Eigenschaften einer dienenden Führungskraft ist emotionale Intelligenz . Ihre Superkraft ist es, die Emotionen ihres Teams zu verstehen und darauf zu reagieren. Ob sie nun Frustration wahrnehmen oder Erfolge feiern, sie bauen Vertrauen und Beziehungen auf.

Delegativ

Dienende Führungskräfte vermeiden Mikromanagement und ermächtigen ihr Team. Anstatt jeden Schritt einer Kampagne zu diktieren, delegieren sie Aufgaben auf der Grundlage der individuellen Stärken. Diese Autonomie fördert die Innovation und die Eigentümerschaft.

Befähigung

Dienende Führung ist tief verwurzelt in team-Führung -Führung nicht von oben, sondern von innen. Indem sie jede Stimme wertschätzen, schaffen dienende Führungskräfte starke, zusammenhaltende Teams, die erfolgreich sind.

Ermutigung zur Teamarbeit und zum Freigeben gemeinsamer Ziele

Im Gegensatz zu traditionellen Führungskräften, die alle Entscheidungen treffen, teilen dienende Führungskräfte die Macht und beziehen das Team in die Entscheidungsfindung ein. Sie veranstalten Brainstorming-Sitzungen, in denen jeder seinen Beitrag zu den Zielen des Projekts leistet, setzen sich bei den Stakeholdern für die Ideen der jüngeren Teammitglieder ein und zeigen, dass großartige Erkenntnisse von allen Ebenen kommen können.

Mentoring-orientiert

Dienende Führungskräfte legen Wert darauf, dass sich ihre Mitglieder durch regelmäßiges, konstruktives Feedback weiterentwickeln. Sie nutzen tools für Mitarbeiterfeedback für persönliche Meetings, um Stärken, Verbesserungsmöglichkeiten und Karrierewünsche zu besprechen und den Mitgliedern des Teams zu zeigen, dass sie wertvolle Mitwirkende und nicht nur Rädchen im Getriebe sind.

Indem sie sich diese Qualitäten zu eigen machen, schaffen dienende Führungskräfte eine Kultur, in der sich jeder gehört, befähigt und motiviert fühlt. Wenn das Team gedeiht, tut dies auch das Unternehmen.

Dienende Führung im Vergleich zu anderen Führungsstilen

Eine dienende Führungskraft stellt die Bedürfnisse des Teams über ihre Autorität. Er gibt die Macht frei und fördert die individuelle Entwicklung.

Führungskräfte, die einen traditionellen Top-down-Führungsstil anwenden, konzentrieren sich auf Kontrolle und unmittelbare Ziele. Im Gegensatz dazu legen dienende Führungskräfte Wert auf Vertrauen, Zusammenarbeit und langfristigen Erfolg durch Mitarbeiterentwicklung.

Diese Verlagerung von der Kontrolle zur Befähigung unterscheidet die dienende Führung von anderen Führungsstilen. Bei der transformationalen Führung beispielsweise liegt der Schwerpunkt auf der Anregung von Veränderungen, aber sie kann immer noch mit einem Top-Down-Ansatz arbeiten.

In einer Organisation oder einem Team sieht das Modell der dienenden Führung die folgenden Rollen und Verantwortlichkeiten vor:

Die Bedürfnisse des Teams stehen an erster Stelle : Anstatt die Ziele der Organisation oder des Leiters in den Vordergrund zu stellen, sorgt die dienende Führung dafür, dass die persönlichen und beruflichen Bedürfnisse der Mitarbeiter zuerst berücksichtigt werden

: Anstatt die Ziele der Organisation oder des Leiters in den Vordergrund zu stellen, sorgt die dienende Führung dafür, dass die persönlichen und beruflichen Bedürfnisse der Mitarbeiter zuerst berücksichtigt werden Mitglieder des Teams befähigen: Dienende Führungskräfte konzentrieren sich darauf, den Einzelnen zu befähigen, sein Bestes zu geben, indem sie Unterstützung, Ressourcen und Wachstumsmöglichkeiten anbieten

Dienende Führungskräfte konzentrieren sich darauf, den Einzelnen zu befähigen, sein Bestes zu geben, indem sie Unterstützung, Ressourcen und Wachstumsmöglichkeiten anbieten Hindernisse aus dem Weg räumen: Führungskräfte räumen proaktiv Hindernisse aus dem Weg, die die Leistung des Teams beeinträchtigen, und sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können

Führungskräfte räumen proaktiv Hindernisse aus dem Weg, die die Leistung des Teams beeinträchtigen, und sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können Förderung eines unterstützenden Umfelds: Durch die Schaffung einer Kultur, in der sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und gehört fühlen, bauen dienende Führungskräfte ein motiviertes Team auf, das sich dem Erfolg des Unternehmens verpflichtet fühlt

Theorie der dienenden Führung

Behindern traditionelle Führungsstile die Verbindung zu Ihrem Team? Die Theorie der dienenden Führung bietet einen anderen Ansatz.

Das Modell der dienenden Führung basiert auf grundlegenden Handlungen wie:

Fokussierung auf die Bedürfnisse des Teams: Führungskräfte schaffen eine unterstützende Atmosphäre, wenn sie den Bedürfnissen des Teams Priorität einräumen. Dies erhöht die Motivation und das Engagement

Führungskräfte schaffen eine unterstützende Atmosphäre, wenn sie den Bedürfnissen des Teams Priorität einräumen. Dies erhöht die Motivation und das Engagement Förderung einer offenen Kommunikation: Regelmäßige Besprechungen ermöglichen es den Führungskräften, mit ihrem Team in Verbindung zu treten und etwaige Probleme anzusprechen

Regelmäßige Besprechungen ermöglichen es den Führungskräften, mit ihrem Team in Verbindung zu treten und etwaige Probleme anzusprechen Konstruktives Feedback geben: Dienende Führungskräfte suchen aktiv nach Anregungen und diskutieren Wachstumsmöglichkeiten

Dienende Führung basiert auf der Idee, dass effektive Führungskräfte die Bedürfnisse ihrer Teammitglieder in den Vordergrund stellen, um ein kooperatives und motiviertes Arbeitsumfeld zu fördern. Dienende Führungskräfte fördern auch das persönliche und berufliche Wachstum der Mitarbeiter, damit sie sich wertgeschätzt und befähigt fühlen.

Dieser Führungsstil ist mehr als nur eine Wohlfühlphilosophie. Wenn die Bedürfnisse Ihres Teams an erster Stelle stehen, fördern Sie deren Wachstum und legen den Grundstein für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens.

Dienende Führung im wirklichen Leben umsetzen

Sie fragen sich, wie Sie dienende Führung in Ihre tägliche Arbeit einbringen können? Zu erledigen ist das mit kleinen, konsequenten Maßnahmen, die Ihrem Team zeigen, dass Sie auf seiner Seite stehen. Lassen Sie uns einige Strategien aus dem wirklichen Leben aufschlüsseln, um dies zu erreichen und wie Tools wie ClickUp -eine vielseitige Projektmanagement-Plattform- kann Sie auf Ihrem Weg unterstützen.

Offene Kommunikationskanäle aufbauen

Denken Sie daran, wann ein Mitglied Ihres Teams das letzte Mal gezögert hat, etwas zu sagen. Vielleicht hatte es eine großartige Idee, befürchtete aber, dass sie nicht gehört werden würde. Dienende Führungskräfte schaffen Spaces, in denen die Kommunikation frei fließen kann.

Regelmäßige persönliche Chats mit Teammitgliedern mit ClickUp's Wiederholenden Aufgaben einrichten

Durch die Förderung einer offenen kommunikationsstil in der Führung ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, Ihnen mitzuteilen, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie Sie helfen können. Diese Unterhaltungen signalisieren, dass Sie wirklich an ihren Erfahrungen interessiert sind.

💡Pro-Tipp: Das Leben kann anstrengend sein; stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Mitglieder im Team da sind, indem Sie Wiederholende Aufgaben in ClickUp für persönliche Unterhaltungen und schnelle Check-Ins. Sie können auch Ihre ClickUp Kalender mit ihnen, damit sie wissen, wann Sie für einen Chat verfügbar sind

Delegieren mit Sinn

Eines der besten Dinge, die Sie für die Entwicklung Ihres Teams erledigen können, ist, ihnen Verantwortung zu übertragen. Wissen wie man delegiert aufgaben effektiv zu delegieren, verteilt nicht nur die Arbeit, sondern gibt den Mitgliedern auch das Gefühl der Eigentümerschaft für das Ergebnis des Projekts. Es hilft Ihnen, die Fähigkeit Ihres Teams zu entwickeln, zusammenzuarbeiten, Strategien zu entwickeln und zu führen.

Organisieren und delegieren Sie effizient mit ClickUp Aufgabenmanagement

Anstatt Aufgaben willkürlich zuzuweisen, können Sie mit ClickUp Aufgaben um die Aufgaben mit den Stärken der einzelnen Mitglieder abzustimmen.

Nehmen wir an, Sie starten eine neue Kampagne. Weisen Sie die Planungsphase dem analytischen Denker und die kreativen Aspekte dem Visionär zu. Treten Sie dann einen Schritt zurück und lassen Sie den beiden die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen.

Setzen Sie klare Ziele

Ohne klare führungsziele fühlt sich Ihr Team vielleicht verloren oder unsicher in seiner Richtung. Eine dienende Führungskraft gibt den Weg vor.

Fortschritte verfolgen und Meilensteine erreichen mit ClickUp Goals

Verwenden Sie ClickUp Ziele um messbare, teamorientierte Ziele einzustellen und diese mit allen relevanten Beteiligten freizugeben. Wenn Sie beispielsweise die Kundenzufriedenheit verbessern wollen, könnte ein mögliches Ziel darin bestehen, die Antwortzeiten innerhalb des nächsten Quartals um 20 % zu reduzieren.

Ein definiertes Einzelziel hilft den Teams zu wissen, worauf sie ihren Aufwand konzentrieren sollen.

Bieten Sie laufend Feedback an

Ankündigungen mit Posts erstellen und Shoutouts im ClickUp Chat freigeben

Wir alle kennen die einmal im Jahr stattfindenden Beurteilungen, die sich eher wie eine Formalität anfühlen und uns nicht viel sagen. Effektive dienende Führungskräfte geben regelmäßiges, umsetzbares Feedback.

Eine einfache Möglichkeit, Ihrem Team hilfreiches Feedback zu geben, ist die Verwendung von ClickUp Chat . Da Sie Aufgaben und Chats miteinander verbinden können, wird Ihr Feedback immer kontextbezogen und relevant sein.

Fügen Sie Ihr Feedback direkt zu einer bestimmten Aufgabe hinzu, teilen Sie Lob in einem Gruppenchat oder richten Sie sogar einen wöchentlichen Audio- oder Videoanruf ein, um die Ergebnisse der Woche mit Ihrem Team zu besprechen.

Eine weitere Möglichkeit, konsistentes Feedback zu geben, ist die Verwendung des ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback .

Sie wurde entwickelt, um monatliche Check-Ins zu erleichtern und Ihnen dabei zu helfen, Erfolge hervorzuheben, verbesserungswürdige Bereiche zu diskutieren und Wachstum zu priorisieren. Es ermöglicht Führungskräften eine kontinuierliche Unterhaltung, die die persönliche Entwicklung auf dem Radar hält und den Mitarbeitern zeigt, dass ihr Wachstum eine Priorität ist - und nicht nur ein jährliches Kontrollkästchen.

ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback

So profitieren Sie von der ClickUp Vorlage für Mitarbeiterfeedback:

Erleichtert regelmäßige Check-Ins : Planen und dokumentieren Sie monatliche Feedback-Sitzungen und stellen Sie so sicher, dass die Mitarbeiterentwicklung kontinuierlich im Fokus bleibt

: Planen und dokumentieren Sie monatliche Feedback-Sitzungen und stellen Sie so sicher, dass die Mitarbeiterentwicklung kontinuierlich im Fokus bleibt Leichtes Nachverfolgen von Fortschritten : Behalten Sie einen klaren Überblick über die Leistungen, Erfolge und Entwicklungsbereiche Ihrer Mitarbeiter im Laufe der Zeit

: Behalten Sie einen klaren Überblick über die Leistungen, Erfolge und Entwicklungsbereiche Ihrer Mitarbeiter im Laufe der Zeit Bietet maßgeschneidertes Feedback : Benutzen Sie benutzerdefinierte Feedbacks, um auf individuelle Stärken und Wachstumsbereiche einzugehen, und richten Sie diese auf persönliche Ziele und Ziele des Teams aus

: Benutzen Sie benutzerdefinierte Feedbacks, um auf individuelle Stärken und Wachstumsbereiche einzugehen, und richten Sie diese auf persönliche Ziele und Ziele des Teams aus Stärkt die Moral des Teams: Helfen Sie Ihren Mitarbeitern, sich wertgeschätzt zu fühlen, indem Sie ihre Fähigkeiten durch konsequentes und konstruktives Feedback verbessern

Hindernisse entfernen

Wenn Sie gesehen haben, dass Ihr Team mit zu vielen Aufgaben oder unklaren Prioritäten zu kämpfen hat, ist es Ihre Aufgabe, diese Hindernisse zu beseitigen.

Dienende Führungskräfte motivieren ihr Team durch Support und Ermutigung, anstatt autoritär zu sein. Sie erkennen den Aufwand der Mitglieder des Teams an, feiern ihre Erfolge und stellen die benötigten Ressourcen zur Verfügung.

Einblicke in Echtzeit und Nachverfolgung der Leistung mit ClickUp Dashboards

Verwenden Sie ClickUp Dashboards um eine Ansicht des Workloads aus der Vogelperspektive zu erhalten. Fällt Ihnen auf, dass ein Mitglied unter unbedeutenden Aufgaben begraben ist? Verteilen Sie einen Teil der Workload-Ansicht neu oder automatisieren Sie sie, damit sich die Mitarbeiter auf die wichtigsten Aktivitäten konzentrieren können.

Die Fähigkeit von ClickUp, individuelle Workflows zu benutzerdefinieren, bietet unserem Team die nötige Flexibilität, um Aufgaben effektiv zu verteilen und gleichzeitig eine Ansicht des Fortschritts des Projekts aus der Vogelperspektive für die Leitung und andere Abteilungen bereitzustellen.

Jakub Grajacar, Marketingleiter bei STX Next

Siege zelebrieren

Dienende Führungskräfte machen sich das Feiern von Erfolgen zur Gewohnheit. Die Anerkennung von Erfolgen fördert ein positives Arbeitsumfeld.

Versuchen Sie die ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan . Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und bietet eine strukturierte Möglichkeit, die Leistungen des Teams zu dokumentieren und zu feiern.

Ganz gleich, ob Sie ein schwieriges Projekt abschließen oder wichtige Meilensteine erreichen, mit dieser Vorlage können Sie Erfolge nachverfolgen, Anerkennung aussprechen und den Schwung aufrechterhalten.

ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

Mit der ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan können Sie:

Erfolge dokumentieren : Nachverfolgung und Aufzeichnung von Erfolgen im Team, damit Sie Anerkennung geben können, wenn sie verdient ist

: Nachverfolgung und Aufzeichnung von Erfolgen im Team, damit Sie Anerkennung geben können, wenn sie verdient ist Die Moral stärken : Feiern Sie regelmäßig Erfolge, um Mitglieder des Teams zu würdigen und zu motivieren

: Feiern Sie regelmäßig Erfolge, um Mitglieder des Teams zu würdigen und zu motivieren Sichtbarkeit des Projekts aufrechterhalten : Halten Sie das gesamte Team bei der Stange, indem Sie die individuellen und kollektiven Leistungen an einem Ort dokumentieren

: Halten Sie das gesamte Team bei der Stange, indem Sie die individuellen und kollektiven Leistungen an einem Ort dokumentieren Verbesserung der Zusammenarbeit im Team: Heben Sie Erfolge hervor, um eine kollaborative Atmosphäre zu fördern

Indem Sie diese Strategien umsetzen, sagen" Sie Ihrem Team nicht nur, dass Sie sich kümmern - Sie zeigen" es ihm. Und genau darum geht es bei der dienenden Führung - die Art von Führungskraft zu sein, die zuhört, unterstützt und anderen hilft, zu wachsen.

Beispiele für dienende Führung

Es ist eine Sache, über dienende Führung zu reden, aber eine andere, sie in Aktion zu sehen. Schauen wir uns zwei Beispiele aus dem wirklichen Leben an, in denen dienende Führung das Spiel für Teams verändert hat:

Cheryl Bachelder, Popeyes Louisiana Kitchen

Als CEO, Cheryl Bachelder verwandelte Popeyes Louisiana Kitchen durch die Einführung eines Führungsstils, der auf Vertrauen, Respekt und Teambildung setzt. Sie stellte die Bedürfnisse der Franchisenehmer und Mitarbeiter in den Vordergrund und förderte eine Kultur der Zusammenarbeit, die dem Unternehmen die erfolgreiche Rückkehr vom Rande des Bankrotts ermöglichte.

Bachelder inspirierte ihr Team, seine Ziele zu erreichen, indem sie sich auf seine Stärken konzentrierte und gleichzeitig Innovation und Risikobereitschaft förderte. Durch ihr Engagement für dienende Führung setzte sie klare Leistungserwartungen und unterstützte ihr Team beim Erreichen dieser Ziele.

Dieser Ansatz verbesserte die Unternehmensleistung und führte zu einer nachhaltigen, auf den Menschen ausgerichteten Organisation.

Howard D. Schultz, Starbucks Der ehemalige CEO von Starbucks, Howard Schultz demonstrierte dienende Führung, indem er ein Umfeld förderte, das freundlich und unterstützend gegenüber den Mitgliedern des Unternehmens war.

Er führte kostenlose Studiengebühren für seine Mitarbeiter ein, entwickelte ethische Beschaffungsverfahren und bot sowohl Vollzeit- als auch Teilzeitmitarbeitern kostenlose Gesundheitsleistungen an. Sein Einsatz für die Mitarbeiter führte zu einem verbesserten Kundenservice und zum Wachstum des Geschäfts.

So stieg Starbucks von 275 Speicherorten im Jahr 1993 auf über 34.000 im Jahr 2022.

Pro und Kontra der dienenden Führung

Die dienende Führung kann einen entscheidenden Wandel bewirken, ist aber nicht ohne Herausforderungen. Sehen wir uns die Vorteile und potenziellen Fallstricke an, damit Sie entscheiden können, ob dieser Ansatz der richtige für Sie ist.

Vorteile der dienenden Führung

Die Einführung der dienenden Führung hat zahlreiche positive Auswirkungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber:

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Unterstützung und Autonomie: Kritisches Denken und Autonomie werden gefördert, während bei Bedarf Support geboten wird. Wenn Teammitglieder befähigt und einbezogen werden, sind sie eher bereit, Verantwortung für ihre Rollen zu übernehmen

Kritisches Denken und Autonomie werden gefördert, während bei Bedarf Support geboten wird. Wenn Teammitglieder befähigt und einbezogen werden, sind sie eher bereit, Verantwortung für ihre Rollen zu übernehmen Verbessert die Entscheidungsfindung: Das Team ist an der Entscheidungsfindung beteiligt und sammelt verschiedene Perspektiven, um die besten Lösungen zu finden

Das Team ist an der Entscheidungsfindung beteiligt und sammelt verschiedene Perspektiven, um die besten Lösungen zu finden Fördert die Selbstreflexion: Die Mitglieder des Teams entwickeln sich sowohl persönlich als auch beruflich weiter, da diese Führung die Selbstreflexion und Entwicklung fördert

Die Mitglieder des Teams entwickeln sich sowohl persönlich als auch beruflich weiter, da diese Führung die Selbstreflexion und Entwicklung fördert Fördert eine starke Teamkultur: Offenheit schafft eine unterstützende Kultur, in der sich jeder sicher fühlt, Ideen und Bedenken zu äußern, weil er weiß, dass seine Führungskraft - und seine Team-Mitglieder - hinter ihm stehen

Offenheit schafft eine unterstützende Kultur, in der sich jeder sicher fühlt, Ideen und Bedenken zu äußern, weil er weiß, dass seine Führungskraft - und seine Team-Mitglieder - hinter ihm stehen Steigert die Produktivität: Eine Kultur des Vertrauens steigert die Arbeitszufriedenheit und führt dazu, dass die Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben. Dies wirkt sich positiv auf die Arbeitsleistung aus und führt zu höherer Produktivität

Eine Kultur des Vertrauens steigert die Arbeitszufriedenheit und führt dazu, dass die Mitarbeiter Spaß an ihrer Arbeit haben. Dies wirkt sich positiv auf die Arbeitsleistung aus und führt zu höherer Produktivität Fördert die Innovation: Ein Umfeld, das eine offene Kommunikation unterstützt, ermutigt die Mitglieder des Teams, kreative Lösungen freizugeben und Risiken einzugehen, ohne Angst vor Kritik zu haben. So entstehen unterschiedliche Perspektiven, die zu besseren Innovationen und effektiven Problemlösungen führen können

Ein Umfeld, das eine offene Kommunikation unterstützt, ermutigt die Mitglieder des Teams, kreative Lösungen freizugeben und Risiken einzugehen, ohne Angst vor Kritik zu haben. So entstehen unterschiedliche Perspektiven, die zu besseren Innovationen und effektiven Problemlösungen führen können Schafft Stabilität: Mitarbeiter, die unter dienender Führung wachsen, bleiben in der Regel loyal, was die Fluktuationsrate senkt. Dies führt zu einer stabilen Belegschaft, was wiederum den Ruf eines Unternehmens als attraktiver Arbeitsplatz stärkt

Auseinandersetzung mit der Kritik an der dienenden Führung

Trotz ihrer wachsenden Beliebtheit ist die dienende Führung nicht frei von Kritikern. Skeptiker der Theorie der dienenden Führung argumentieren, dass dieser Ansatz mit vielen Herausforderungen verbunden sein kann.

Analysieren wir die Schwachstellen der dienenden Führung und überlegen wir, wie wir sie überwinden können.

Wahrgenommene Schwäche der Autorität

Wenn Führungskräfte übermäßig entgegenkommend erscheinen, kann dies ihre Fähigkeit untergraben, Verantwortlichkeit durchzusetzen und schwierige Entscheidungen zu treffen, was den Zusammenhalt des Teams beeinträchtigt.

✅Lösung: Kommunizieren Sie Rollen und Zuständigkeiten klar und setzen Sie gleichzeitig Grenzen, wenn das Team um Input gebeten wird.

💡Pro-Tipp: Zuweisung von Aufgaben an Mitglieder des Teams in ClickUp sorgt für klare Eigentümerschaft

Zeitaufwand

Dies ist die Zeit, die in die Unterstützung der Entwicklung von Teams investiert wird. Dies kann dazu führen, dass man sich weniger auf strategische Initiativen konzentriert, was möglicherweise das Wachstum der Organisation behindert.

✅Lösung: Verbessern Sie die Feedback-Prozesse mit strukturierten Check-ins. Nutzen Sie Technologie für die Kommunikation und einstellung und Nachverfolgung von Zielen . Der Einsatz von Technologie kann die Entwicklung von Teams verbessern und gleichzeitig den strategischen Schwerpunkt beibehalten und Zeit sparen.

💡Pro-Tipp: Sparen Sie Bandbreite für Führungskräfte, indem Sie sich ClickUp Gehirn zur Automatisierung von Aktualisierungen und Berichterstellungen über Fortschritte im Team und zur Benachrichtigung, wenn Maßnahmen erforderlich sind

Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung

In schnelllebigen Umgebungen können Verzögerungen bei der Entscheidungsfindung zu verpassten Gelegenheiten und Frustration unter den Mitgliedern des Teams führen und die Arbeitsmoral beeinträchtigen.

✅Lösung: Ermitteln Sie kritische Entscheidungen, die die Mitwirkung des Teams erfordern, und solche, die unabhängig getroffen werden können, und übertragen Sie die Befugnis an vertrauenswürdige Mitglieder des Teams. Erstellen Sie SOPs für die häufigsten Probleme, mit denen Sie konfrontiert werden.

💡Pro-Tipp: Erstellen, aktualisieren und geben Sie SOPs und Entscheidungsmatrizen gemeinsam mit den Mitgliedern des Teams frei ClickUp Dokumente

Limitierter empirischer Support

Der Mangel an rigorosen Forschungsergebnissen kann dazu führen, dass die Beteiligten der Umsetzung von Praktiken der "Servant Leadership" skeptisch gegenüberstehen, was ihre Glaubwürdigkeit untergraben könnte.

✅Lösung: Führen Sie interne Studien durch, um Daten über die Effektivität von Servant Leadership innerhalb der Organisation zu sammeln, um die Umsetzung zu rechtfertigen.

💡Pro-Tipp: Führen Sie intern schnelle Umfragen und Abstimmungen durch, um Inputs zu erhalten ClickUp Formulare Indem sie diese Mängel beheben, können Organisationen die Effektivität der dienenden Führung erhöhen und von ihren Vorteilen profitieren.

Aufbau einer Kultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, mit dienender Führung

Dienende Führung zielt darauf ab, ein Team zu fördern, das sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlt. Indem Sie die Bedürfnisse Ihres Teams in den Vordergrund stellen, steigern Sie dessen Leistung und Loyalität und motivieren es zu Höchstleistungen in der Gewissheit, dass seine Führungskraft es unterstützt.

Die Umsetzung des Ansatzes der dienenden Führung ist einfacher mit dem richtigen leadership tools . Fangen Sie im Kleinen an, indem Sie regelmäßig nachfragen, aktiv zuhören und Entscheidungen auf der Grundlage von Feedback treffen. Programme zur Entwicklung von Führungskräften, die sich an den Grundsätzen der dienenden Führung orientieren, können Führungskräften auch zeigen, wie sie ihren Teams besser dienen können.

Wenn Führungskräfte positive Veränderungen anstreben, kann die Übernahme von dienender Führung Ihr Unternehmen verändern. ClickUp vereinfacht dies mit Features wie Aufgabenmanagement für die Delegation, Ziele für Meilensteine im Team und Dashboards für die Nachverfolgung des Fortschritts.

Sind Sie bereit, eine Kultur aufzubauen, in der der Mensch im Mittelpunkt steht? Testen Sie ClickUp noch heute um Ihre Führungsarbeit zu unterstützen und Ihrem Team zum Erfolg zu verhelfen.