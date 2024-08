Wie man verschiedene Kommunikationsstile in der Führung nutzen kann

"Kommunikation ist die einzige Aufgabe, die man nicht delegieren kann", sagte der ehemalige CEO von Coca-Cola, Roberto Goizueta . Aus diesem Grund ist der Kommunikationsstil einer Führungskraft von grundlegender Bedeutung für ihren Erfolg.

Egal, ob es sich um eine Ansprache vor einer Gemeindeversammlung, die Betreuung eines jüngeren Mitarbeiters oder die Kündigung eines Teammitglieds handelt - gute Kommunikation ist eine Superkraft. In diesem Blog-Beitrag erfahren Sie, wie Sie Ihre Superkraft zu Ihrem Vorteil nutzen und gestalten können.

Kommunikation als Führungskraft verstehen

Was ist die Aufgabe eines CEO? Die Aufgabe eines guten CEO ist es, zu führen - Entscheidungen zu treffen, Teammitglieder anzuleiten, Beziehungen aufzubauen und Stakeholder zu überzeugen, seien es Kunden, Partner oder Mitarbeiter.

Die Grundlage dafür ist die Führungskommunikation, die den Zweck vermittelt, das Verständnis fördert und die Anhänger zum Handeln inspiriert.

Was ist Führungskommunikation?

Unter Führungskommunikation versteht man alle Informationen/Anweisungen, die von einer Person in einer Führungsposition an ihre Untergebenen weitergegeben werden. Sie umfasst nicht nur die Botschaft, sondern auch die Art und Weise der Übermittlung, nonverbale Hinweise, den Tonfall und vieles mehr.

Warum ist Führungskommunikation heute so wichtig?

Die Art der Arbeit ändert sich dramatisch als Reaktion auf die Pandemie, die Vorlieben der Generation Z, die Dynamik des globalen Marktes und die rasante Innovation durch Start-ups.

Heutzutage sind die Arbeitsstile demokratischer, mit flachen Organisationsstrukturen, im Gegensatz zu der autokratischen Natur der traditionellen Führung. Praktiken wie die dienende Führung und die authentische Führung werden immer beliebter und verändern die Art und Weise, wie Führungskräfte mit ihren Teams kommunizieren und zusammenarbeiten.

Darüber hinaus erfordern verschiedene Situationen einen anderen Kommunikationsstil, je nach Herausforderung, teamdynamik und die erwarteten Ergebnisse. So muss der CEO eines Start-ups bei der Bekanntgabe einer neuen Finanzierungsrunde einen völlig anderen Ansatz wählen als bei der Ankündigung von Entlassungen.

Um effektiv zu führen, müssen Sie die verschiedenen Kommunikationsstile von Führungskräften kennen und wissen, wie Sie sie einsetzen können.

Arten von Kommunikationsstilen für Führungskräfte

Jede Führungskraft hat eine Vielzahl von Kommunikationsstilen. Sie werden einen anderen Stil verwenden, wenn Sie Ihr Team begeistern wollen, als wenn Sie nur ein banales Memo über den Austausch der Kaffeemaschine in der Cafeteria schicken.

Sehen wir uns die verschiedenen Kommunikationsstile an und wie Sie sie bei Ihrer Arbeit einsetzen können.

Zuhören

Steve Jobs soll gesagt haben: "Wir stellen kluge Leute ein, damit sie uns sagen können, was wir tun sollen" - eine Lektion in Sachen Zuhören in der Führungskommunikation.

Der Kommunikationsstil des Zuhörens bezieht sich auf ein aktives Engagement und den aufrichtigen Versuch, die Botschaft des Sprechers, seine Emotionen und die zugrunde liegenden Absichten zu verstehen. Der Kommunikationsstil der zuhörenden Führungskraft ist:

Aktiv : Sich auf die verbalen und nonverbalen Hinweise des Sprechers konzentrieren, Fragen stellen und die Idee im Detail erkunden

: Sich auf die verbalen und nonverbalen Hinweise des Sprechers konzentrieren, Fragen stellen und die Idee im Detail erkunden Reflektierend : Paraphrasieren oder Zusammenfassen der Botschaft des Sprechers, um das genaue Verständnis zu bestätigen

: Paraphrasieren oder Zusammenfassen der Botschaft des Sprechers, um das genaue Verständnis zu bestätigen Einfühlsam: Anerkennen der Gefühle und Perspektiven des Sprechers

Warum ist Zuhören ein guter Kommunikationsstil?

Durch Zuhören werden Verbindungen und Vertrauen im Team aufgebaut. Es macht das Team kooperativer und bringt die Ideen aller Beteiligten zusammen. Vielfalt gedeiht, wenn eine Führungskraft zuhört.

Es hilft, in emotional aufgeladenen oder angespannten Situationen die Ruhe zu bewahren. Führungskräfte können große Brände löschen, indem sie aufmerksam zuhören und bestätigen: "Es ist in Ordnung, Angst zu haben. Ich verstehe deine Gefühle", können Führungskräfte große Brände löschen.

Wann ist Zuhören der richtige Kommunikationsstil?

Zuhören ist ein guter Kommunikationsstil in den folgenden Situationen.

Brainstorming zur Lösung komplexer Probleme

Ansprechen von schwierigen Situationen wie Kundenbeschwerden oder Kündigung eines Mitarbeiters

Wenn der Leiter neu im Team ist und die Verbindungen noch nicht stark sind

Wenn es ein Vertrauensdefizit zwischen den Teammitgliedern gibt

Beratung

Die Mitarbeiter erwarten von der Führungskraft, dass sie ihnen den Weg weist. Auch wenn eine Führungskraft nicht alle Antworten kennt, wird von ihr erwartet, dass sie ihr Team auf den richtigen Weg führt. Der Kommunikationsstil, der hier am besten funktioniert, ist das Beraten.

Dieser Kommunikationsstil ist gekennzeichnet durch:

Kontext geben : Anbieten einer Perspektive, die auf Erfahrung oder Sichtbarkeit beruht und die Teams möglicherweise nicht haben

: Anbieten einer Perspektive, die auf Erfahrung oder Sichtbarkeit beruht und die Teams möglicherweise nicht haben Erfahrungen weitergeben : Erinnern an Ansätze aus der Vergangenheit, um Antworten auf das aktuelle Problem zu empfehlen

: Erinnern an Ansätze aus der Vergangenheit, um Antworten auf das aktuelle Problem zu empfehlen Empfehlungen geben : Vorschlagen einiger Optionen, aus denen das Team auf der Grundlage seiner Erkenntnisse wählen kann

: Vorschlagen einiger Optionen, aus denen das Team auf der Grundlage seiner Erkenntnisse wählen kann Feedback geben: Erkennen von Lücken in der aktuellen Leistung und Vorschlagen von Möglichkeiten zur Verbesserung

Warum ist das Beraten ein guter Kommunikationsstil?

Es ist ein direkter Weg, um Probleme zu lösen, schafft ein Gefühl der Zuverlässigkeit, beschleunigt die Entscheidungsfindung und nutzt das Fachwissen und die Erfahrung der Führungskraft zum Nutzen des gesamten Teams.

Wann ist Beratung der richtige Kommunikationsstil?

Niemand mag Ratschläge, die unangebracht sind. Daher muss der beratende Kommunikationsstil sorgfältig eingesetzt werden. Er ist in den folgenden Situationen am besten geeignet.

Wenn das Team mit einem Problem kommt, das es nicht lösen konnte, nachdem es alles Mögliche versucht hat

Wenn Sie Überprüfungen/Retrospektiven durchführen und Ratschläge erwartet werden

Während Mentoren-/Coachingsitzungen

Regie führen

Unter Anleitung versteht man klare, präzise und verbindliche Anweisungen oder Befehle, die den Teammitgliedern oft direkt und unmissverständlich zeigen, was zu tun ist.

Direkter Kommunikationsstil in teamleitung ist durch Folgendes gekennzeichnet:

Klarheit : Spezifische, eindeutige Anweisungen, die umreißen, was zu tun ist, wie es zu tun ist und wann

: Spezifische, eindeutige Anweisungen, die umreißen, was zu tun ist, wie es zu tun ist und wann Unmittelbare Rückmeldung: Direkte Rückmeldung, die sofort gegeben wird, wenn die Leistung unterdurchschnittlich ist

Entscheidungskraft: Feste Entscheidungen werden dem Team klar mitgeteilt

Warum ist Regieführung ein guter Kommunikationsstil?

Direkte Kommunikation ist geradlinig und unzweideutig. Sie lässt die Kommunikation nicht für (Fehlinterpretationen) offen und schafft Konsistenz und einen vertrauten Kontext unter den Teammitgliedern.

Dieser Kommunikationsstil ist zwar autoritär, sollte aber nicht mit einem autoritären Ansatz verwechselt werden. Unternehmen, die diesem Kommunikationsstil folgen, verfügen oft über genügend Kontrollmechanismen, um den Prozess demokratisch zu halten.

Wann ist Regie der richtige Kommunikationsstil?

Regie ist geeignet - und sogar notwendig - für Situationen mit hohem Druck, in Notfällen und bei knappen Fristen. In Unternehmen wird dieser Kommunikationsstil häufig in Krisensituationen angewandt. Wenn es zum Beispiel einen Unfall in einer Fabrik gibt, weisen die Führungskräfte ihre Mitarbeiter an, sofort nach Hause zu gehen, sich von einem Arzt untersuchen zu lassen, nicht mit der Presse zu sprechen, usw.

Delegieren

Der Kommunikationsstil des Delegierens bezieht sich auf die Fähigkeit einer Führungskraft, die Arbeit zu bewältigen und die Dinge effektiv zu erledigen. Effektives Delegieren setzt voraus, dass Sie die folgenden Punkte festlegen.

Aufgabe : Was muss getan werden?

: Was muss getan werden? Methode (falls zutreffend): Wie soll die Aufgabe erledigt werden?

(falls zutreffend): Wie soll die Aufgabe erledigt werden? Standards : Was sind die Akzeptanzkriterien für die Aufgabe?

: Was sind die Akzeptanzkriterien für die Aufgabe? Frist : Wann muss die Arbeit abgeschlossen sein?

: Wann muss die Arbeit abgeschlossen sein? Kontext: Alle zusätzlichen Informationen, die nützlich sein könnten

Warum ist Delegieren ein guter Kommunikationsstil?

Jede Führungskraft muss delegieren, da sie sonst ihre Arbeit nicht erledigen kann. Außerdem verschafft dieser Ansatz den Teammitgliedern Klarheit und Autonomie, so dass sie die Verantwortung für ihre Ergebnisse übernehmen können.

Wann ist Delegieren ein guter Kommunikationsstil?

Delegieren ist immer eine gute Praxis, insbesondere wenn die Führungskraft Unterstützung bei der Erledigung der Arbeit benötigt.

Motivieren

Ein motivierender Kommunikationsstil konzentriert sich darauf, die Teammitglieder zu inspirieren und zu ermutigen, ihre beste Leistung zu erbringen und persönliche und organisatorische Ziele zu erreichen.

Motivieren ist gekennzeichnet durch:

Überzeugung ausdrücken : Worte sprechen, die die Teammitglieder bestätigen und ihnen Vertrauen einflößen

: Worte sprechen, die die Teammitglieder bestätigen und ihnen Vertrauen einflößen Herausforderungen bieten : Klare und erreichbare Ziele setzen, die die Teammitglieder herausfordern, nach mehr zu streben

: Klare und erreichbare Ziele setzen, die die Teammitglieder herausfordern, nach mehr zu streben Selbstentfaltung fördern: Mittel und Wege für die persönliche Entwicklung vorschlagen; den Teammitgliedern anbieten, sie zu Workshops/Schulungen zu schicken, usw.

Warum ist Motivierung ein guter Kommunikationsstil?

Jeder braucht einen Anfeuerer an seiner Seite. Der motivierende Kommunikationsstil der Führungskraft schafft ein Gefühl des Vertrauens, der Bestätigung, der Akzeptanz und der Ermutigung unter den Teammitgliedern. Er hilft den Menschen, sich gesehen zu fühlen.

Warum ist Motivierung der richtige Kommunikationsstil?

Es ist zwar immer gut, ein paar motivierende Worte zu sagen, aber es ist vorteilhaft in Situationen, in denen:

Die Stimmung im Team ist etwas gedrückt

Die Herausforderung, vor der Sie stehen, scheint unüberwindbar zu sein

Sie probieren etwas Neues aus und sind besorgt über das Ergebnis

Unterricht

Der Kommunikationsstil des Lehrens bezieht sich auf die Weitergabe von Wissen, Fähigkeiten und Erkenntnissen der Führungskräfte an ihre Teammitglieder. Effektives Lehren beinhaltet eine Kombination aus expliziten Anweisungen, der Förderung von Neugier und dem Aufbau eines Umfelds, in dem Lernen geschätzt wird.

Der lehrende Kommunikationsstil ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet:

Erklärungen : Herunterbrechen komplexer Ideen in verständliche Teile

: Herunterbrechen komplexer Ideen in verständliche Teile Ermutigung zu Fragen : Schaffung einer Atmosphäre, in der sich die Teammitglieder wohl fühlen, wenn sie Fragen stellen

: Schaffung einer Atmosphäre, in der sich die Teammitglieder wohl fühlen, wenn sie Fragen stellen Experimente : Gemeinsames Lösen von Problemen, Brainstorming von Ideen, Ausprobieren in Sandkastenumgebungen usw.

: Gemeinsames Lösen von Problemen, Brainstorming von Ideen, Ausprobieren in Sandkastenumgebungen usw. Externe Hilfe: Organisation von Workshops und Simulationen mit Experten außerhalb der Organisation

Warum ist Lehren ein guter Kommunikationsstil?

In einer Welt, in der ein Großteil der manuellen Arbeit automatisiert wird, wird Wissensarbeit übrig bleiben. Damit Mitarbeiter ihr Wissen erweitern können, muss ihnen manchmal beigebracht werden, was sie noch nicht wissen. In solchen Fällen ist das Lehren ein guter Weg.

Wann ist Lehren der richtige Kommunikationsstil?

Lehren ist besonders effektiv, wenn der Wissenstransfer entscheidend ist, z. B. in Forschungslabors. Sie eignet sich auch hervorragend für den abteilungsübergreifenden Wissensaustausch, bei dem der Vertriebsleiter die Produktteams über die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden unterrichtet.

Coaching

Coaching ist eine Interpretation des Lehrstils der Führungskommunikation. Es konzentriert sich darauf, Teammitglieder dabei zu unterstützen, Lösungen zu finden und ihr Potenzial durch Selbstreflexion, Zielsetzung und Aktionsplanung auszuschöpfen.

Der Coaching-Stil der Führungskommunikation ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

Austausch persönlicher Erfahrungen : Bereicherung der Lehre durch den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen

: Bereicherung der Lehre durch den Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen Ermutigung zur Verantwortlichkeit : Die Teammitglieder werden für ihre Fortschritte bei der Erreichung der Ziele verantwortlich gemacht, und zwar mit einem Gefühl der Verantwortung.

: Die Teammitglieder werden für ihre Fortschritte bei der Erreichung der Ziele verantwortlich gemacht, und zwar mit einem Gefühl der Verantwortung. Selbsteinschätzung : Rahmen und Modelle anbieten, um die eigene Leistung zu bewerten

: Rahmen und Modelle anbieten, um die eigene Leistung zu bewerten Reflexion: Sowohl für den Mitarbeiter als auch für die Führungskraft, um gegenseitiges Wachstum zu ermöglichen

Warum ist Coaching ein guter Kommunikationsstil?

Coaching konzentriert sich darauf, Menschen mit den Werkzeugen, Techniken und Ermutigungen auszustatten, die sie brauchen, um zu wachsen. Durch die Verwendung dieses Kommunikationsstils können Führungskräfte das Beste aus ihren Teammitgliedern herausholen.

Wann ist Coaching der richtige Kommunikationsstil?

Coaching ist am besten geeignet, wenn:

Zeit vorhanden ist, um das Problem zu lösen oder Fortschritte zu erzielen

Die erforderlichen Veränderungen sind persönlicher oder verhaltensbezogener Natur, z. B. die Entwicklung einer Wachstumsmentalität oder die Verbesserung von Präsentationsfähigkeiten

Der Mitarbeiter Fortschritte machen will, aber nicht weiß, wie

Nachdem wir nun die verschiedenen Kommunikationsstile kennengelernt haben, wollen wir sehen, wie sie sich auf die Teamdynamik auswirken.

Die Rolle der Führungskommunikation für die Teamdynamik

Mitarbeiter in Unternehmen treffen Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Gefühle. Wenn sie sich durch ein Feedback angegriffen fühlen, könnten sie in die Defensive geraten. Wenn sie eine Änderung der Richtlinien als einschränkend empfinden, könnten sie protestieren.

Wie sich die Mitarbeiter am Arbeitsplatz fühlen, wird zu einem wesentlichen Teil durch die Kommunikation der Führungskräfte bestimmt. Dies kann sich auf verschiedene organisatorische Faktoren auswirken. Hier sind einige davon.

Teambildung

Eine Führungskraft - ein Manager oder Vorgesetzter - ist der Anker eines jeden Teams. Ihr kommunikationsstrategie hält das Team zusammen. Sie:

Schafft Einigkeit und Zielstrebigkeit

Fördert die Ausrichtung auf gemeinsame Ziele auf der Grundlage einer klaren Vision

Ermöglicht vertrauensvolle und sinnvolle Beziehungen zur Führungskraft und zwischen den Teammitgliedern

Fördert Kreativität, Zusammenarbeit und Innovation

Erleichtert die Lösung von Konflikten

Kurz gesagt: Führungskommunikation führt zu produktiven, effektiven und widerstandsfähigen Teams.

Rekrutierung Studien zeigen, dass für Mitarbeiter der Generation Z die Mission des Unternehmens genauso wichtig ist wie die Arbeit selbst. Die Führungskommunikation spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie eine Organisation von den Mitarbeitern wahrgenommen wird:

Kommunikation der Mission, der Vision und der Werte, um diejenigen zu gewinnen, die sich daran orientieren

Die Unternehmenskultur auf überzeugende Weise präsentieren

Dialog während des Einstellungsprozesses, um positive Beziehungen zu den Bewerbern aufzubauen

Klare Formulierung der Ziele und Erwartungen an den Kandidaten

Mitarbeiterbindung

Wirksame teamkommunikation schafft eine transparente, integrative und unterstützende Kultur, in der sich die Mitarbeiter wertgeschätzt, verstanden und verbunden fühlen.

Um dies zu erreichen, muss die Führungskommunikation Folgendes beinhalten:

Anerkennung der Anstrengungen und Leistungen der Mitarbeiter

Kommunikation über berufliche Entwicklungsmöglichkeiten

Diskussionen über berufliches Wachstum

Gespräche außerhalb des Unternehmens darüber, was den Einzelnen inspiriert/motiviert

Bessere Teamleistung

Eine gute Führungskommunikation ist ein guter Ausgangspunkt. Wenn Führungskräfte offen und transparent mit ihren Teams sprechen, kommt das bei ihnen an.

Die Möglichkeit, zu diskutieren, zu debattieren und anderer Meinung zu sein, schafft ein Gefühl der Gemeinschaft und der Verantwortung. Diese emotionale Beteiligung steigert die Arbeitsmoral, erhöht das Engagement und motiviert den Einzelnen, mit seinen Beiträgen über sich hinauszuwachsen.

Anwendung von Führungsstilen für eine effektive Führungskommunikation

Führungsstile und Kommunikationsstile gehen Hand in Hand. Wie die Führungsstile, die sich oft den Erfordernissen der Situation anpassen und weiterentwickeln, so ist es auch mit der Kommunikation.

Eine Führungskraft, deren bevorzugter Kommunikationsstil das Zuhören oder das Coachen ist, muss in Krisenzeiten vielleicht auf die Regie zurückgreifen.

Selbst Warren Buffet, bekannt für seinen Laissez-faire management-Stil wenn die Dinge schief laufen, kann er zu einem Berater oder Lehrer werden.

Im Folgenden finden Sie einige gute Beispiele für gute Führungskommunikation.

Brian Chesky kündigt Entlassungen bei Ausbruch der Pandemie an

Airbnb hat einen schweren Schlag erlitten, als die Reisebranche Anfang 2020\ komplett zum Erliegen kam. Das Unternehmen musste 25 % seiner Belegschaft entlassen, um sich über Wasser zu halten. Brian Chesky, der CEO, schrieb eine ergreifende und einfühlsame Mitteilung an das Team. Er erklärte, wie und warum sie die Entscheidung getroffen hatten. Und bot den entlassenen Mitarbeitern jede Hilfe an, die sie brauchen könnten.

E-Mail des CEO von Airbnb an entlassene Mitarbeiter

Über Airbnb Für diejenigen, die sich für die Kommunikation in Krisenzeiten interessieren, ist dies ein großartiges Beispiel.

Andy Jassys Brief an die Aktionäre aus dem Jahr 2022

CEOs und Unternehmensleiter schreiben regelmäßig Briefe an ihre Aktionäre. Im Jahr 2022 schrieb Andy Jassy, der CEO von Amazon, schrieb über ihre verschiedenen Änderungen.

In seinem langen Brief geht Andy auf die Herausforderungen, die Desinvestitionen, die Entlassungen und die Neuausrichtung ein. Er geht auch auf die neue Investitionsstrategie und die Hoffnung für die Zukunft ein.

Dieser Brief ist ein hervorragender Ausgangspunkt für alle, die an einer Führungskommunikation interessiert sind, die aus Zahlen eine Geschichte webt.

Satya Nadellas erster Brief als CEO

Als Satya Nadella das Amt des CEO von Microsoft übernahm, schickte er einen e-Mail an alle Mitarbeiter mit Fragen (Wer bin ich? Warum bin ich hier? Was machen wir als nächstes? usw.) und Antworten.

Er nutzt einen persönlichen, motivierenden Kommunikationsstil, um sich vorzustellen und den Ton für seine Amtszeit als Führungskraft anzugeben.

Der erste Brief von Satya Nadella als CEO

über The Verge Lesen Sie den ganzen Brief, um zu sehen, wie man eine so bedeutende organisatorische Veränderung mit Begeisterung begleiten kann.

Bonus: So geht's die ehemalige CEO von PepsiCo, Indira Nooyi, den Eltern ihrer direkten Mitarbeiter schrieb, um ihnen zu danken.

Techniken zur erfolgreichen Umsetzung von Kommunikationsstilen in der Führung

Unabhängig davon, für welchen Kommunikationsstil Sie sich als Führungskraft entscheiden, gibt es hier einige Techniken, mit denen Sie ihn in der täglichen Praxis umsetzen können. Wenn Sie ein vollständig dezentralisiertes Team sind, kann ein kostenlose Projektmanagementsoftware wie ClickUp würde Wunder für Sie bewirken.

Führen Sie regelmäßige Check-Ins durch (Zuhören)

Hören Sie Ihrem Team auf formelle und informelle Weise zu. Planen Sie Einzelgespräche ein, um Ihre Teammitglieder zu ermutigen, von ihren Erfolgen, Bedürfnissen und Herausforderungen zu berichten. Diskutieren Sie in diesen Sitzungen Fortschritte, sprechen Sie Bedenken an und bieten Sie Unterstützung an.

Behalten Sie auch im Alltag die Gespräche Ihres Teams im Auge. Die Chat-Ansicht von ClickUp ermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern, auf die Sie achten können. Die ClickUp-Kollaborationserkennung zeigt Ihnen an, wer online ist, sodass Sie mit diesen Personen offline chatten können, wenn sie verfügbar sind.

clickUp-Chat-Ansicht für den Kommunikationsstil der zuhörenden Führungskräfte_

Wissen teilen (Lehrstil)

Für Situationen, in denen Sie unterrichten müssen, versuchen Sie ClickUp-Dokumente . Sie können mühelos Ihre Wissensdatenbank aufbauen, ein Wiki schreiben oder Ideen zu Arbeitsabläufen verbinden.

Um bestimmte Konzepte zu lehren, schreiben Sie die oben genannten Elemente - Erklärungen, Kontext, Schulungsmaterial usw. - detailliert auf und teilen sie mit dem Team. Und was noch? Nutzen Sie ClickUp Brain auch zum Zusammenfassen und Korrekturlesen.

aufbau von Organisationswissen mit ClickUp Docs

Wenn Sie der Typ sind, der delegiert, ClickUp-Aufgaben ist ein hervorragender Ort, um alle Informationen zu sammeln, die Ihr Team benötigt, wie z. B. die Beschreibung der Aufgabe, die Methode, die Standards, die Fristen und den Kontext. Sie können auch kommentare zuweisen teammitgliedern zuweisen, zu Antworten auffordern oder Kommentare in Aufgaben umwandeln.

besser delegieren mit ClickUp-Aufgaben

Brainstorming (Lehr- und Beratungsstil)

Machen Sie Ihre Beratung interaktiv mit ClickUp-Whiteboard . Erläutern Sie komplexe Konzepte visuell oder geben Sie mehrstufige Ratschläge, indem Sie Zeichnungen, Haftnotizen, Hierarchiediagramme und mehr kombinieren.

clickUp Whiteboard für den Unterricht und die Beratung von Kommunikationsstilen_

Checklisten (Regie-Stil)

Wenn Sie ein Team leiten, dessen Arbeit bestimmten Standards entsprechen muss, weisen Sie es an, eine Checkliste zu befolgen. Mit ClickUp-Aufgaben können Sie Checklisten individuell zu jeder Aufgabe hinzufügen oder Vorlagen erstellen und diese auf ähnliche Aufgaben anwenden.

Zielsetzung (Coaching- und Motivationsstil)

Führen Sie Ihr Team zu einem gemeinsamen kommunikationsziel indem Sie es immer sichtbar machen. ClickUp Goals wurde für Führungskräfte entwickelt, die ihre Arbeit anhand von messbaren Zielen mit der Strategie vergleichen müssen.

Messen Sie den Erfolg mit Schlüsselergebnissen

Organisieren Sie Ihre Ziele in Ordnern

Setzen Sie numerische, monetäre, Wahr/Falsch- und Aufgabenziele

Automatisieren Sie die Fortschrittsverfolgung

clickUp-Ziele für motivierende Kommunikationsstile_

Wenn Sie eine neue Führungskraft sind, probieren Sie einige der ClickUp's Vorlagen für Kommunikationspläne um Ihren Botschaften eine Struktur zu geben.

Besser kommunizieren mit ClickUp

Wir haben zwar verschiedene Kommunikationsstile von Führungskräften und deren Umsetzung besprochen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass sie sich nicht gegenseitig ausschließen.

Ein Kommunikationsstil ist kein Persönlichkeitstyp. Sie können den Kommunikationsstil verwenden, der für eine bestimmte Situation am besten geeignet ist. Sie können auch eine Kombination von Stilen verwenden.

Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter lange in einem Schritt feststeckt, können Sie einen lenkenden Kommunikationsstil mit Coaching-Methoden mischen. Sie können auch motivierende Kommunikation mit Ihrem Delegationsstil kombinieren, um sicherzustellen, dass sich das Team für seine Arbeit begeistert.

Wenn Sie, wie Goizueta sagt, nicht delegieren können, richten Sie die Systeme ein, die Sie brauchen, um sie zu beherrschen. Der Projektmanagement- und Kommunikationsarbeitsbereich von ClickUp ist genau dafür konzipiert.

Verringert die Kommunikationslücke zwischen Ihnen und Ihren Teams. Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!

FAQs über Kommunikationsstile von Führungskräften

1. Was ist der Kommunikationsstil in der Führung?

Der Kommunikationsstil in der Führung bezieht sich auf die Art und Weise, wie Führungskräfte ihren Teammitgliedern Botschaften vermitteln, Informationen weitergeben und Feedback geben. Er umfasst den Ton, die Sprache, die Methoden und die Häufigkeit der Kommunikation, die eine Führungskraft in der Interaktion mit anderen innerhalb einer Organisation anwendet.

2. Was sind die vier Arten von Kommunikationsstilen?

Die vier wichtigsten Kommunikationsstile sind passiv, aggressiv, passiv-aggressiv und selbstbewusst.

Jeder Stil spiegelt eine andere Art wider, sich auszudrücken und mit anderen zu interagieren, und beeinflusst die zwischenmenschliche Dynamik und die Effektivität der Kommunikation.

3. Inwiefern ist Kommunikation ein Faktor des Führungsstils?

Kommunikation ist ein grundlegender Faktor bei der Gestaltung und Definition des Führungsstils, und die Art und Weise, wie eine Führungskraft kommuniziert - ob verbal, nonverbal oder durch ihre Handlungen - hat einen dramatischen Einfluss darauf, wie ihre Teams geführt werden.

So kann beispielsweise transaktionale Kommunikation während eines Transformationsereignisses die Mitarbeiter demotivieren und zur Fluktuation führen. Andererseits kann eine durchdachte Kommunikation über kleine Veränderungen - wie der Wechsel des Versicherungsanbieters - den Mitarbeitern ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit vermitteln.

Die Art und Weise, wie Sie kommunizieren, ist die wichtigste Determinante für Ihre Effektivität als Führungskraft.