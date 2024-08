Die richtigen Führungsstile für Sie? 7 großartige Beispiele für Führungskräfte

Die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie sie ihren "Führungs-" oder "Management"-Stil beschreiben sollen.

Es ist mehr eine Frage der Persönlichkeit als alles andere. Allerdings gibt es die Gesellschaft schon eine ganze Weile. Wir haben schon viele Führer kommen und gehen sehen. Einige von ihnen waren wunderbar, andere waren schrecklich, und oft liegt der Wert einer Führungskraft im Auge des Betrachters.

Was will ich damit sagen? Jeder von uns mag eine andere Führungspersönlichkeit aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit. Oft ist das, was für den einen eine gute Führungskraft ist, für einen anderen völlig abtörnend.

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass Charisma, Stil, Fachwissen und großartige Ideen manche Menschen über andere erheben.

In diesem Beitrag werden wir uns mit den Besonderheiten der verschiedenen Führungstypen befassen und herausfinden, welche davon am besten geeignet sind, um Ziele zu erreichen.

Unterschiedliche Arten von Führungsstilen

1. Coaching-Management-Stil

Nein, hier geht es nicht nur um Sport. Vielmehr geht es darum, die besten Fähigkeiten von Menschen zu finden und sie dann zu ermutigen, aktiv zu werden. Coaching-Führungskräfte schauen auf das, was vor ihnen liegt, denken über die zukünftigen Bedürfnisse der Organisation nach und bereiten sich darauf vor. Manchmal müssen sie schwierige Entscheidungen in Situationen treffen, die mit dem persönlichen Coaching, das sie ihren Mitarbeitern angeboten haben, in Konflikt stehen könnten.

Aber letztendlich will ein effektiver Manager, der den Management-Coaching-Stil anwendet, das Beste für jeden Einzelnen, egal wie es weitergeht. Die besten Analogien für großartige Trainer kommen natürlich aus dem Sport, aber nicht jeder Sporttrainer ist gut im Coaching-Management-Stil.

Es fiel mir schwer, berühmte Führungspersönlichkeiten im Coaching zu finden, weil sie sich oft hinter alle anderen zurückstellen, ähnlich wie bei der dienenden Führung. Sie sind ständig damit beschäftigt, ihre Mitarbeiter mit beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten zu versorgen, und das macht es oft zu einer undankbaren Aufgabe. So verbessern Sie das Coaching Ihrer Mitarbeiter,

lesen Sie dieses großartige Buch

das vom CEO von ClickUp, Zeb Evans, empfohlen wird.

Berühmte Coach Leaders:

Joe Maddon, Manager der Chicago Cubs: Joe Maddon führte die Chicago Cubs zum ersten Sieg in der World Series seit mehr als 80 Jahren und brach damit den berühmten Fluch. Aber warum ist er ein großartiger Trainer und Anführer? Er hat mit jungen Spielern gewonnen, die er mit aufgebaut hat.

Sheryl Sandberg, COO von Facebook: Sie ist seit

guthaben für die Unterstützung

Mark Zuckerberg half, bei Facebook erwachsen zu werden, und ihm gleichzeitig eine Kultur der Inklusion vermittelte.

2. Autokratischer Stil

Die autokratische Führungspersönlichkeit setzt sich durch, was oft dazu führt, dass sich die kreativeren und qualifizierteren Mitarbeiter unter ihrer Führung aufreiben.

Letztendlich sind sie gut darin, ihren Willen durchzusetzen - im Guten wie im Schlechten.

Dies sind die autoritären Führungskräfte, die als "anspruchsvoll" und "unflexibel" bezeichnet werden Zusammenarbeit ist nicht ihre starke Seite.

Aber diese Führungskräfte, die Autorität fordern, können gut für Mitarbeiter sein, die Routine und Anweisungen mögen; autoritäre Führungskräfte sind auch gut darin, schnelle Entscheidungen zu treffen. Autokratische Führungskräfte bieten auch eine enge Aufsicht, die in bedrohliches Verhalten übergehen kann. Dies führt dann zu vielen Kommunikationsproblemen, die der Moral des Teams schaden können.

Berühmte autokratische Manager:

Martha Stewart

: Die berühmte Wohnmagnatin ist klug und zielstrebig. Sie war auch eine anspruchsvolle Führungspersönlichkeit, die von ihren Mitarbeitern erwartete, dass sie sich fügen. Sie sehnte sich notorisch nach Wettbewerb und konnte mit Kritik nicht gut umgehen.

3. Administrativer und bürokratischer Führungsstil

Diese Vorgesetzten sind auf Ordnung bedacht. Prozesse sind wichtig. Sie befolgen ein vorgegebenes Verfahren und haben weniger Interesse an der Meinung ihrer Kollegen oder Untergebenen. Der Buchstabe des Gesetzes übertrumpft bei diesem Führungsstil immer den Geist des Gesetzes.

Es ist ein Missverständnis zu denken, dass diese Version der Führung unflexibel ist. In Wahrheit eignet sie sich sehr gut für die Krisen- und Situationsführung, weshalb Prozesse beim Militär oder bei der Polizei gut funktionieren. In Wirklichkeit geht es darum, nach einer Entscheidung schnell und einheitlich nach einem vorgegebenen Prozess zu handeln.

Und zugegeben, dieser Führungsstil funktioniert nicht in allen Branchen und muss es auch nicht. Nicht in allen Geschäften geht es um Leben oder Tod, und es ist unfair, wenn ein Manager alle Situationen so behandelt, wenn es um Widgets oder was auch immer geht.

Berühmte administrative und bürokratische Führungskräfte:

Colin Powell:

Powell war zwar ein Mann des Militärs, arbeitete aber auch über die politischen Grenzen hinweg, um Präsidenten aller Art zu dienen und sie zu unterstützen. Dabei galt er weder als Falke noch als Revolutionär, sondern arbeitete eng mit den von seinen Vorgesetzten festgelegten Verfahren und Strategien zusammen.

4. Demokratischer Führungsstil

Jeder hat eine Stimme, richtig? Diejenigen, die einen demokratischen Führungsstil pflegen, beziehen ihre Mitarbeiter gerne in Unternehmensentscheidungen ein. Wenn Sie sich für diesen Stil entscheiden, zeigen Sie Ihren Mitarbeitern, dass Sie ihnen vertrauen und ihre Meinungen und Erfahrungen bewundern.

Demokratische Führungspersönlichkeiten sind der Meinung, dass die Mitarbeiter sich weitgehend selbst regeln können und Sie lediglich dafür sorgen, dass die Dinge in Bewegung bleiben.

Berühmte Führungskräfte im demokratischen Stil (nicht politisch!)

Tony Hsieh von Zappos: Dies ist einer der berühmtesten demokratischen Führungsstile, weil er einen flachen Führungsstil für Teams und Mitarbeiter verwendet, bei dem es buchstäblich keine Manager gibt. Er wird Holacracy genannt. Und auch wenn viele darüber streiten

holacracy vs. Demokratie

passt als allgemeines Beispiel. Zappos ist ein riesiges Holacracy-Experiment und Sie sollten es auf jeden Fall untersuchen

ihren Ansatz für sich selbst untersuchen

.

5. Motivierender und charismatischer Führungsstil:

Diese Menschen sind charismatisch, extrovertiert und haben eine weitreichende Vision. Sie kommen als gutherzig und mitfühlend rüber, können aber hinter geschlossenen Türen ein wenig kalt sein. Ihre Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen könnten ein wenig mangelhaft sein.

Führungspersönlichkeiten, die diesem Typus entsprechen, stehen in der Regel an vorderster Front und verfügen über eine befehlende Präsenz. Diese Führungspersönlichkeiten setzen manchmal (nicht immer) bombastische Belohnungen ein, um ihre Mitarbeiter für ihre Ziele zu motivieren, und nutzen ihr Charisma, um zusätzliche Motivation zu schaffen.

Berühmte charismatische Führungskräfte:

Elon Musk: Er hat Tesla und SpaceX zum Teil aufgrund seines Charismas und seiner Zugänglichkeit aufgebaut und ist zudem ein fantastischer Visionär.

Nicht jede charismatische Führungspersönlichkeit hat das

. Er ist eine Persönlichkeit, der viele Menschen in der Geschäftswelt nacheifern wollen, und ein Teil des Grundes dafür ist sein aufgeschlossener (und dennoch erfolgreicher) Stil.

6. Beziehungsorientierter, erleichternder Managementstil

Diese Führungskräfte bemühen sich mit großem Aufwand um eine Beziehung zu ihren Teams, die ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, so dass sich jeder einbezogen fühlt und seinen Beitrag leisten kann. Es ist ein partizipativer Stil. Sie sind gute Zuhörer und stellen strategische Fragen, die zum Nachdenken anregen, um die Organisation auf eine größere Vision hin zu bewegen.

Die endgültige Entscheidung liegt nicht unbedingt bei ihnen - sie sind offen für das, was das Beste für die Organisation ist. Relationale Führungspersönlichkeiten fördern neben partizipativem Brainstorming und Ideengenerierung auch die individuelle Entwicklung. Sie sind gut im Reflektieren, Lernen aus

fehlern

und wechselseitige Kommunikation.

Berühmte "Relational Facilitative Leaders"-Anführer:

James Parker,

Ehemaliger CEO von Southwest Airlines: Es scheint ein Klischee zu sein, Mitarbeiter und Kunden an die erste Stelle zu setzen, aber nach allem, was man hört, hat Parker genau das während seiner Zeit bei Southwest erledigt und dabei geholfen, die positive Kultur zu schaffen, für die das Unternehmen bekannt ist.

7. Laissez-faire-Management-Stil

Führungskräfte mit diesem Stil geben wenig Anleitung und wollen, dass die Mitarbeiter selbständig reagieren und Entscheidungen treffen. Sie stellen die Tools und Ressourcen zur Verfügung und erwarten dann Ergebnisse von diesen Ressourcen. Probleme werden nicht unbedingt an die Führungskraft herangetragen, sondern werden in der Gruppe entschieden, solange das Problem gelöst wird.

Dieser Stil eignet sich nicht für jeden oder jedes Team und erfordert ein hohes Maß an Vertrauen in die Erfahrung und das Wissen der Mitarbeiter.

Berühmte Beispiele für Laissez-Faire-Management

Warren Buffett

: Überraschenderweise ist Buffett für seinen Laissez-faire-Managementstil gegenüber den Unternehmen, die er kauft und besitzt, bekannt. In vielen Fällen ist sein Kauf eine Bestätigung dessen, was ein Unternehmen bereits zu erledigen hat, so dass er keine Notwendigkeit sieht, einzugreifen. Natürlich erwartet Buffett hervorragende Ergebnisse, sonst hätte er nicht eine so erstaunliche Zeichenfolge von Erfolgen.

Schlussfolgerung

Eines sollten Sie sich merken: Die besten Führungskräfte passen sich in den meisten Fällen an, wenn sich ihre Teams, Situationen und Ziele weiterentwickeln. Es ist schwer zu sagen, wann und wie ein Abteilungsleiter einen bestimmten Führungsstil anwenden sollte. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Sie müssen Ihre Persönlichkeit und die Persönlichkeit Ihres Teams sowie die Aufgaben und Projekte, die es zu bewältigen gilt, kennen lernen.

Manchmal kann das eine harte Hand bedeuten, manchmal eine Laissez-faire-Haltung. Viele Führungskräfte der mittleren Ebene werden von ihren Vorgesetzten und ihren Untergebenen angetrieben, was sie zwingt, anpassungsfähig zu sein, anstatt starr an einem bestimmten Stil festzuhalten. Es kann sein, dass Sie an Ort und Stelle entscheiden müssen, welcher Führungsstil für die jeweilige Situation am besten geeignet ist.

Dennoch ist es wichtig zu wissen, welche Stile zur Verfügung stehen und vertraut sind, damit Sie bereit sind, sie zu gegebener Zeit einzusetzen.

Welche Führungsstile haben sich für Sie und Ihre Teams am besten bewährt?