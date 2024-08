Wie aufstrebende Führung Teams zum Wachstum verhilft

Die längste Zeit haben Unternehmen überall in der Welt in Hierarchien gearbeitet, wobei Ihre Autorität durch Ihre Position in der Organisation bestimmt wurde. Die Führungskräfte werden von der Geschäftsleitung in die Teams berufen und nicht von den Teams selbst gewählt.

Diese traditionelle Vorstellung von einer Führungskraft wird jedoch langsam durch ein dynamisches Zusammenspiel von Ideen ersetzt, bei dem die Stimme eines jeden gehört und aktiv gesucht wird.

Dies ist der Kern der emergenten Führung. Es ist eine führungsstil der von einigen der erfolgreichsten Unternehmen weltweit angewandt wird. Er ermutigt die Teammitglieder, ihre Stärken und Ideen auf der Grundlage ihres Fachwissens und der Bedürfnisse der Situation einzubringen, anstatt sich nur auf vordefinierte Autoritätsstrukturen zu verlassen.

Wenn Sie wissen möchten, wie das emergente Führungsmodell Ihren Arbeitsplatz verändern kann, dann lesen Sie weiter.

Was ist emergente Führung?

Von emergenter Führung spricht man, wenn jemand auf natürliche Weise die Führung in einer Gruppe übernimmt, ohne formell ernannt zu werden. Bei einem emergenten Führungsansatz zeigen Einzelpersonen Führungsqualitäten und motivieren ihr Team mitglieder durch ihre Handlungen, Fähigkeiten und Beiträge zu motivieren, ohne einen formellen Titel oder eine Position zu haben.

Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen arbeitsstil besser.

Angenommen, Ihre Freunde planen ein Freiwilligenprojekt zur Säuberung eines örtlichen Parks. Obwohl niemand offiziell zur Leiterin ernannt wird, übernimmt eine Person, nennen wir sie Sarah, ganz selbstverständlich die Leitung. Sarah schlägt Ideen vor, mobilisiert Ressourcen und motiviert andere durch ihren Enthusiasmus.

Obwohl sie keinen offiziellen Titel hat, ist Sarahs proaktiver Ansatz bemerkenswert, wachstumsmentalität und effektive Kommunikationsfähigkeiten machen sie zu einer aufstrebenden Führungskraft. Andere orientieren sich natürlich an ihr, nicht weil sie ernannt wurde, sondern weil sie durch ihr Handeln Führungsqualitäten bewiesen hat.

In ähnlicher Weise wird emergente Führung am Arbeitsplatz durch Personen verkörpert, die mit gutem Beispiel vorangehen, Vertrauen erwecken und unabhängig von ihrem formalen Status innerhalb der Organisationshierarchie einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Teams leisten.

Warum sollten Unternehmen aufstrebende Führungsqualitäten fördern?

Emergente Führung kann besonders in dynamischen Umgebungen wertvoll sein, in denen die Fähigkeit, sich anzupassen, zusammenzuarbeiten und mit gutem Beispiel voranzugehen, entscheidend für den Erfolg ist.

Sie kann mehrere Vorteile mit sich bringen, die zum Erfolg der Organisation beitragen und die nachfolgeplanung einfacher. Hier sind einige von ihnen:

Anpassungsfähigkeit an Veränderungen: Aufstrebende Führungskräfte passen sich oft schnell an Veränderungen an und können ihre Teams durch dynamische Situationen führen. Ihre Fähigkeit, auf Herausforderungen zu reagieren, ermöglicht es der Organisation, flexibler zu sein und auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren

Innovation und Kreativität: Aufstrebende Führungskräfte sind in der Regel offen für neue Ideen und neue Perspektiven. Sie können daher eine Innovationskultur aufbauen, indem sie die Teammitglieder ermutigen, ihre Ideen mitzuteilen, und so zu einem besseren Arbeitsklima beitragenkreativen Arbeitsumfeld. Durch die Förderung einer aufstrebenden Führung ermutigen Organisationen jeden Mitarbeiter, wie eine Führungskraft zu denken, was neue und kreative Wege zur Lösung von Problemen hervorbringen kann.

Aufstrebende Führungskräfte sind in der Regel offen für neue Ideen und neue Perspektiven. Sie können daher eine Innovationskultur aufbauen, indem sie die Teammitglieder ermutigen, ihre Ideen mitzuteilen, und so zu einem besseren Arbeitsklima beitragenkreativen Arbeitsumfeld. Durch die Förderung einer aufstrebenden Führung ermutigen Organisationen jeden Mitarbeiter, wie eine Führungskraft zu denken, was neue und kreative Wege zur Lösung von Problemen hervorbringen kann. Mitarbeiterengagement: Durch die Förderung und Unterstützung einer aufstrebenden Führung fühlen sich die Mitarbeiter gestärkt und wertgeschätzt. Wenn Einzelpersonen die Möglichkeit haben, auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihres Fachwissens Führungsaufgaben zu übernehmen, kann dies zu mehr Engagement und Arbeitszufriedenheit führen

Verteilte Führung: Emergente Führung fördert das Konzept der verteilten Führung, bei dem die Führungsaufgaben über das gesamte Unternehmen verteilt sind und nicht an der Spitze konzentriert werden. Dies kann zu einem kollaborativen und integrativen Arbeitsplatz führen

Emergente Führung fördert das Konzept der verteilten Führung, bei dem die Führungsaufgaben über das gesamte Unternehmen verteilt sind und nicht an der Spitze konzentriert werden. Dies kann zu einem kollaborativen und integrativen Arbeitsplatz führen Talententwicklung: Unternehmen können Talente aus den eigenen Reihen identifizieren und fördern, indem sie aufstrebende Führungskräfte anerkennen und ermutigen. Dies kann nicht nur zur beruflichen Entwicklung des Einzelnen beitragen, sondern auch eine Pipeline für zukünftige Führungspositionen schaffen

Befähigung der Mitarbeiter: Aufstrebende Führungskräfte entstehen oft durch ihre Fähigkeit, das Team zu inspirieren und zu befähigen. Durch die Förderung dieser Form der Führung können Unternehmen eine Kultur schaffen, in der sich die Mitarbeiter ermächtigt fühlen, die Initiative zu ergreifen und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen.

Aufstrebende Führungskräfte entstehen oft durch ihre Fähigkeit, das Team zu inspirieren und zu befähigen. Durch die Förderung dieser Form der Führung können Unternehmen eine Kultur schaffen, in der sich die Mitarbeiter ermächtigt fühlen, die Initiative zu ergreifen und zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Effektive Problemlösung: Aufstrebende Führungskräfte sind oft geschickte Problemlöser. Sie sind in der Lage, Probleme vor Ort anzugehen und die Organisation in die Lage zu versetzen, Herausforderungen in Echtzeit zu lösen

Bessere Entscheidungsfindung: Mit aufstrebenden führungspersönlichkeiten an der Entscheidungsfindung mitwirken beitragen, können Unternehmen von den unterschiedlichen Perspektiven profitieren. Dies kann zu fundierteren und besser informierten Entscheidungen führen

Mit aufstrebenden führungspersönlichkeiten an der Entscheidungsfindung mitwirken beitragen, können Unternehmen von den unterschiedlichen Perspektiven profitieren. Dies kann zu fundierteren und besser informierten Entscheidungen führen Verbesserte Teamdynamik: Aufstrebende Führungskräfte können eine positiveteamdynamik indem sie die Zusammenarbeit fördern und Vertrauen aufbauen. Dies trägt letztendlich zu einem gesunden und kohäsiven Arbeitsumfeld bei

Die wichtigsten Merkmale aufstrebender Führungskräfte

Aufstrebende Führungskräfte erlangen im Berufsleben Anerkennung aufgrund ihrer Fähigkeit, Einfluss zu nehmen, zu inspirieren und einen wirksamen Beitrag zu leisten. Dies verschafft ihnen den Respekt und das Vertrauen ihrer Mitmenschen. Im Folgenden werden die aufstrebenden Führungseigenschaften beschrieben, durch die sich diese informellen Führungskräfte in verschiedenen sozialen und beruflichen Kontexten auszeichnen:

Einfluss durch Handeln

Aufstrebende Führungspersönlichkeiten beeinflussen ihre Kollegen durch ihr Handeln, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeit, effektiv zu den Zielen der Gruppe beizutragen. Aus diesem Grund fühlen sich andere in der Gruppe angezogen, ihnen zu vertrauen und zu folgen.

Anpassungsfähigkeit

Aufstrebende Führungspersönlichkeiten zeichnen sich häufig durch Anpassungsfähigkeit und Flexibilität aus und können auf sich ändernde Umstände wirksam reagieren. Sie können schnell von einem Teil eines Teams zur Führung des Teams übergehen. Darüber hinaus trägt ihre Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern und kreative Lösungen zu finden, dazu bei, dass sie sich innerhalb der Gruppe als Führungspersönlichkeit etablieren.

Beziehungsaufbau

Der Aufbau positiver Beziehungen zu anderen Gruppenmitgliedern ist eine häufige Eigenschaft aufstrebender Führungskräfte. Sie verfügen oft über ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten und können mit Gleichaltrigen in Kontakt treten, wodurch ein Gefühl der Einheit und Zusammenarbeit entsteht.

Kommunikationsfähigkeiten

Effektive Kommunikation ist für eine aufstrebende Führungskraft von entscheidender Bedeutung. Sie können ihre Ideen klar artikulieren, anderen aktiv zuhören und einen offenen und konstruktiven Dialog innerhalb der Gruppe fördern.

Problemlösungsansatz

Aufstrebende Führungspersönlichkeiten sind oft geschickt in der Problemlösung und im Umgang mit Gruppen. Da sie in der Lage sind, Situationen zu analysieren, Lösungen vorzuschlagen und die Gruppe durch Herausforderungen zu führen, gewinnen sie das Vertrauen und den Respekt ihrer Mitstreiter.

Proaktive Einstellung

Aufstrebende Führungskräfte ergreifen auch die Initiative, um zum Erfolg der Gruppe beizutragen. Sie erkennen proaktiv Verbesserungsmöglichkeiten und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, ohne auf formale Anweisungen oder eine festgelegte Führungsrolle zu warten.

Anerkennung durch Gleichaltrige

Eines der wichtigsten Merkmale aufstrebender Führungskräfte ist, dass ihre Führungskräfte und Kollegen ihre aufstrebende Führungsrolle anerkennen und akzeptieren. Diese Anerkennung beruht häufig auf beobachtbaren Verhaltensweisen und ihrem positiven Einfluss auf das Team.

Die Unterschiede zwischen zugewiesener und aufstrebender Führung

Zugewiesene und aufstrebende Führung sind zwei unterschiedliche Führungsstile, die zeigen, wie Einzelpersonen Führungsrollen innerhalb einer Gruppe oder Organisation übernehmen.

Hier ist der Unterschied zwischen beiden:

Autorität und Formalität

Bei der zugewiesenen Führung ernennen höhere Autoritäten wie Manager, Vorgesetzte oder Organisationsleiter formelle Führungskräfte in ihre Führungsrolle. Diese Form der Führung wird oft mit positioneller Macht in Verbindung gebracht.

Eine aufstrebende Führungspersönlichkeit hingegen wird nicht formell ernannt, sondern entsteht organisch innerhalb einer Gruppe auf der Grundlage ihrer wahrgenommenen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder ihres Einflusses. Die Gruppe wählt eine solche Führungskraft aus den eigenen Reihen aus.

Quelle des Einflusses

Die Autorität der beauftragten Führungskräfte ergibt sich aus ihrer formalen Position in der konventionellen Hierarchie der Organisation. Aufgrund ihrer Berufsbezeichnung oder Rolle haben sie Macht und Kontrolle über die ihnen unterstellten Mitarbeiter.

Eine aufstrebende Führungskraft gewinnt Einfluss durch die Anerkennung und Akzeptanz ihrer Fähigkeiten, ihres Fachwissens und ihrer zwischenmenschlichen Fähigkeiten durch ihre Kollegen. Ihre Führungsrolle ergibt sich aus der Gruppendynamik und den informellen Beziehungen innerhalb des Teams.

Anerkennung und Akzeptanz

Zugewiesene Führungskräfte werden aufgrund ihres Titels oder ihrer Position anerkannt und akzeptiert. Die Akzeptanz durch das Team kann jedoch variieren, und ihr Einfluss und ihre Effektivität können von der Fähigkeit der beauftragten Führungskraft abhängen, den Respekt und das Vertrauen ihrer Untergebenen zu gewinnen.

Eine aufstrebende Führungskraft wird von den anderen Gruppenmitgliedern aufgrund ihrer Handlungen, Beiträge und zwischenmenschlichen Fähigkeiten ausgewählt. Es ist auch wahrscheinlicher, dass ihr Führungsstil von den anderen Teammitgliedern akzeptiert wird, da er sich ganz natürlich aus der Gruppendynamik ergibt.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Zugewiesene Führungskräfte können Schwierigkeiten haben, sich an veränderte Situationen anzupassen, da ihre Autorität oft an eine bestimmte Rolle oder Position gebunden ist. Sie müssen sich unter Umständen eher auf die Macht ihrer Position als auf ihren persönlichen Einfluss verlassen.

Im Gegensatz dazu sind aufstrebende Führungskräfte informelle Führungspersönlichkeiten, die in der Regel flexibler auf dynamische Situationen reagieren können. Ihr Einfluss beruht auf dem Vertrauen und der Unterstützung, die sie sich in der Gruppe erworben haben, so dass sie sich besser auf veränderte Umstände einstellen können.

Formell vs. Informell

Zugewiesene Führungskräfte arbeiten innerhalb der formalen Struktur der Organisation und sind in der Regel Teil der oberen Führungsebene.

Aufstrebende Führungskräfte agieren im informellen Bereich der sozialen Identität, die sich aus den sozialen Interaktionen und Beziehungen innerhalb der Gruppe ergibt.

Wie können Manager aufstrebende Führungspersönlichkeiten in ihren Teams fördern?

Bei der Förderung aufstrebender Führungspersönlichkeiten geht es darum, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem alle frei zusammenarbeiten und bei sich bietenden Gelegenheiten die Führung übernehmen können.

Manager können eine aufstrebende Führung fördern, indem sie Teammitglieder ermutigen, Verantwortung zu übernehmen, ihre Ideen und Meinungen zu äußern und gemeinsam auf ein größeres Ziel hinzuarbeiten.

Stellen Sie sich nun ein Tool vor, das Sie bei all diesen Dingen unterstützt. Hier kommt ClickUp ins Spiel, Ihre Plattform für die Zusammenarbeit. Projektverwaltung in ClickUp vereinfacht die Aufgaben und bietet einen Raum, in dem sich jeder profilieren kann.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Manager ClickUp erfolgreich nutzen können, um aufstrebende Führungskräfte in ihren Teams zu fördern:

Setzen Sie Ziele für Ihr Team

Klare Ziele geben Teams ein Gefühl von Zielstrebigkeit, indem sie die Teammitglieder ermutigen, Verantwortung für ihre Aufgaben zu übernehmen.

Verwenden Sie ClickUp-Ziele den Einzelnen zu befähigen, Entscheidungen zu treffen, seine Problemlösungskompetenz unter Beweis zu stellen und aktiv nach Wachstumsmöglichkeiten zu suchen. Gut definierte Ziele und messbare Schlüsselergebnisse ermöglichen es jedem Teammitglied, kreativ zu planen und auszuführen.

Noch besser: Die visuelle Verfolgung des Fortschritts in mehreren Ansichten innerhalb von ClickUp sorgt für Transparenz und schafft eine kollaborative Umgebung, in der aufstrebende Führungskräfte ihre Teammitglieder bei Bedarf ganz natürlich anleiten.

mit ClickUp Goals können Sie Teamziele ausrichten, die Zusammenarbeit fördern und den Fortschritt sichtbar machen

Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung aufbauen

Manager können eine Kultur der Verantwortlichkeit aufbauen, indem sie Verantwortlichkeiten delegieren und eine offene Kommunikation innerhalb des Teams fördern, um aufstrebende Führungskräfte zu ermutigen, vorzutreten.

Die Übernahme von Verantwortung für Ziele und Aufgaben durch die Teammitglieder fördert eine anpassungsfähige Planung und Flexibilität, die es aufstrebenden Führungskräften ermöglicht wechselnde Projektanforderungen zu bewältigen und setzen Sie bei Bedarf Prioritäten.

Mit Aufgabenverwaltung in ClickUp in ClickUp haben Aufgaben klare Verantwortliche und Fristen, um die Teams in der Verantwortung zu halten. Darüber hinaus können Eigentümer und Teams den Fortschritt von Aufgaben verfolgen, Prioritäten setzen und ändern, Workflows erstellen und sich wiederholende Aufgaben automatisieren sowie Aufgaben und Unteraufgaben verschiedenen Eigentümern zuweisen.

Die Verfolgung des Fortschritts ist auch sehr einfach mit ClickUp Dashboards die in Echtzeit aktualisiert werden.

projekte in ClickUp planen, organisieren und durchführen, um gemeinsame Ziele zu erreichen

Fördern Sie eine klare Kommunikation

Effektive Kommunikation fördert aufstrebende Führungsqualitäten, indem sie ein transparentes und integratives Umfeld schafft. Wenn Teammitglieder ihre Ideen, Bedenken und Meinungen offen äußern können, schafft dies Möglichkeiten für den Einzelnen, seine Führungsqualitäten zu zeigen.

Beseitigen Sie Kommunikationsbarrieren und fördern Sie den kollaborativen Dialog mit ClickUp's Echtzeit-Kommentarfunktion . Ermutigen Sie Ihr Team, Gedanken auszutauschen, konstruktives Feedback zu geben und gemeinsam Ideen zu entwickeln.

ClickUp hat erkannt, dass Dinge in Kommentaren verloren gehen können, und lässt aufstrebende Führungskräfte die Führung übernehmen und sofortige aktionspunkte direkt in der Unterhaltung. Auf diese Weise können sie Diskussionen in umsetzbare Schritte umwandeln, Kommentare lösen oder neu zuordnen, ohne mühsam suchen zu müssen.

weisen Sie eine Aktion direkt in einem Kommentar zu und sorgen Sie so für Klarheit und Verantwortlichkeit über ClickUp

Belohnen Sie Kreativität

Kreativität fördert aufstrebende Führungspersönlichkeiten, indem sie Menschen dazu inspiriert, innovativ zu denken, Risiken einzugehen und einzigartige Lösungen für Herausforderungen zu finden. Aufstrebende Führungspersönlichkeiten entstehen oft dann, wenn Unternehmen Einzelpersonen dazu ermutigen, über den Tellerrand hinauszuschauen und andere mit ihrem kreativen Ansatz zu inspirieren.

Mit ClickUp-Dokumente erhalten Teams eine benutzerfreundliche Plattform, auf der sie gemeinsam Ideen entwickeln, erstellen und zusammenarbeiten können. Diese Art von kollaborativem Arbeitsbereich fördert die Entstehung von Führungsqualitäten innerhalb des Teams.

clickUp Docs für die Dokumentation und den Austausch wichtiger Informationen mit dem Team

Zeitsparende Funktionen wie der Focus Mode und vorlagen optimieren den Arbeitsablauf und helfen Teams, effizienter zu arbeiten.

Die Integrationsmöglichkeiten von ClickUp mit verschiedenen Tools helfen aufstrebenden Führungskräften, ihre bevorzugten Anwendungen einfach zu nutzen, um Ziele schneller zu erreichen.

Aufbau von aufstrebenden Führungskräften mit ClickUp

Moderne Unternehmen können eine Kultur der Leistung und Inklusion aufbauen, indem sie aufstrebende Führungskräfte fördern. Aufstrebende Führungskräfte motivieren Teams, sorgen für Innovation und treiben eine strategische Vision voran und tragen so zu einer positiven und leistungsstarken Arbeitsplatzkultur bei.

Nutzen Sie eine Plattform wie ClickUp, um eine Kultur der Eigenverantwortung, Zusammenarbeit und Innovation in Ihrem Team aufzubauen. Die Plattform ermöglicht eine transparente Kommunikation und vereint Teams hinter gemeinsamen Zielen.

Dies schafft ein ideales Umfeld für aufstrebende Führungskräfte, in dem die Stimme jedes Teammitglieds gehört und geschätzt wird.

Sind Sie bereit zu erleben, wie aufstrebende Führungskräfte Ihr Team zu neuen Höhen führen? Testen Sie ClickUp noch heute

Allgemeine FAQs

1. Was ist eine aufstrebende Führung und warum ist sie im Jahr 2024 wichtig?

Emergente Führung bezieht sich auf den organischen Aufstieg von Einzelpersonen zu Führungspersönlichkeiten innerhalb einer Gruppe, die durch ihren Einfluss und ihre Fähigkeiten und nicht durch eine formale Bezeichnung bestimmt werden. Im Jahr 2024 ist sie aufgrund des dynamischen Charakters moderner Arbeitsplätze, an denen Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Innovation für den Geschäftserfolg entscheidend sind, von entscheidender Bedeutung.

2. Wie können Manager emergente Führung in ihren eigenen Führungskräften und Teams fördern?

Führungskräfte können aufstrebende Führungsqualitäten fördern, indem sie eine Kultur der offenen Kommunikation unterstützen, Eigeninitiative anerkennen und belohnen, Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung bieten und die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern fördern.

3. Können Technologie-Tools wie ClickUp dabei helfen, aufstrebende Führung in einem Team zu fördern?

Ja, Tools wie ClickUp können aufstrebende Führungsqualitäten fördern, indem sie Plattformen für nahtlose Kommunikation, Zusammenarbeit und Projektmanagement bereitstellen und Teammitgliedern die Möglichkeit geben, Initiative zu ergreifen, Ideen einzubringen und ihr Führungspotenzial zu zeigen.