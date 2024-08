Wie man Ziele für eine effektive Führung einstellt und erreicht

Als Teamleiter wissen Sie bereits, wie Sie Ihre Mitarbeiter führen und Ergebnisse erzielen können. Es ist wichtig, die Fähigkeiten Ihres Teams auszubauen, aber wann haben Sie sich das letzte Mal auf Ihre eigenen Fähigkeiten konzentriert?

Wenn Sie Ihre Stärken und Schwächen regelmäßig überprüfen, werden Sie zu einer besseren Führungskraft für Ihr Team. Aber Sie brauchen einen soliden Rahmen, wie die SMART-Ziel-Methode, und ein unerschütterliches Engagement für persönliche und berufliches Wachstum um echte Fortschritte zu sehen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie mit SMARTen Zielen für Ihre Karriere arbeiten können. Wir fügen sogar einige Beispiele und Vorlagen für Ziele für Führungskräfte hinzu, um Ihre Reise zur Selbstverbesserung zu beschleunigen.

Was sind Ziele für Führungskräfte?

Führungsziele sind spezifische Ziele, die sich jeder in einer Führungsrolle setzt, um seine Effektivität als Führungskraft zu verbessern. Ob es nun um Kommunikationsfähigkeiten, den Aufwand für die Teambildung oder betriebsführung diese Art von Zielen hilft bei der Entwicklung von Führungskräften. 🎉

Aber nicht jedes Ziel ist zu erledigen. Ziele wie "Ich will ein besserer Manager werden" sind zu fadenscheinig und schwer zu messen. Verwenden Sie die SMART-Methode zur Einstellung von Zielen um Ziele für das Team oder die persönliche Entwicklung zu setzen, die an Ihre Grenzen gehen.

Alle SMART-Ziele sind:

Spezifisch: Definieren Sie genau, was Sie zu erledigen haben. "Eine gute Führungskraft sein" ist zu vage. Setzen Sie sich etwas Bestimmtes, wie Ihre Kommunikationsfähigkeiten, eine technische Fähigkeit oder eine bestimmte Schwäche, wie Konfliktlösung

Definieren Sie genau, was Sie zu erledigen haben. "Eine gute Führungskraft sein" ist zu vage. Setzen Sie sich etwas Bestimmtes, wie Ihre Kommunikationsfähigkeiten, eine technische Fähigkeit oder eine bestimmte Schwäche, wie Konfliktlösung Messbar: Jedes Ziel braucht eine Art von quantifizierbaren Daten, um es zu untermauern. Dies ist ein Muss, damit Sie wissen, wann Sie einen bedeutenden Meilenstein erreicht haben. Ein Beispiel: "Eine bessere Führungskraft sein" ist nicht quantifizierbar, aber "Die durchschnittlichen Net Promoter Scores des Teams von 6/10 auf 9/10 erhöhen" oder "Den Umsatz des gesamten Teams um 15 % steigern" ist viel messbarer

Jedes Ziel braucht eine Art von quantifizierbaren Daten, um es zu untermauern. Dies ist ein Muss, damit Sie wissen, wann Sie einen bedeutenden Meilenstein erreicht haben. Ein Beispiel: "Eine bessere Führungskraft sein" ist nicht quantifizierbar, aber "Die durchschnittlichen Net Promoter Scores des Teams von 6/10 auf 9/10 erhöhen" oder "Den Umsatz des gesamten Teams um 15 % steigern" ist viel messbarer Erreichbar: Es ist nichts falsch daran, sich hohe Ziele zu setzen, aber eine gute Führungskraft weiß, wann sie realistisch sein muss. Setzen Sie sich erreichbare Ziele. Wenn Sie zum Beispiel eine professionelle Zertifizierung erwerben wollen, die fünf Monate dauert, sollten Sie sich nicht das Ziel setzen, sie in drei Monaten abzuschließen. Unrealistische Erwartungen lassen Sie scheitern, also setzen Sie sich Ziele, die Sie erreichen können

Es ist nichts falsch daran, sich hohe Ziele zu setzen, aber eine gute Führungskraft weiß, wann sie realistisch sein muss. Setzen Sie sich erreichbare Ziele. Wenn Sie zum Beispiel eine professionelle Zertifizierung erwerben wollen, die fünf Monate dauert, sollten Sie sich nicht das Ziel setzen, sie in drei Monaten abzuschließen. Unrealistische Erwartungen lassen Sie scheitern, also setzen Sie sich Ziele, die Sie erreichen können Relevant: Ein Ziel wie "Jeden Tag als Erster im Büro ankommen und es wieder verlassen" ist zwar halbwegs relevant, entspricht aber nicht unbedingt Ihren Aufgaben als Manager oder Ihrem Führungsstil. Alle SMART-Ziele haben einen Bezug zu Ihrer Führungsentwicklung und Ihrer Rolle und Verantwortung

Ein Ziel wie "Jeden Tag als Erster im Büro ankommen und es wieder verlassen" ist zwar halbwegs relevant, entspricht aber nicht unbedingt Ihren Aufgaben als Manager oder Ihrem Führungsstil. Alle SMART-Ziele haben einen Bezug zu Ihrer Führungsentwicklung und Ihrer Rolle und Verantwortung Zeitgebunden: Es ist leicht, etwas in die Länge zu ziehen, wenn man keine Frist hat. Alle SMART-Ziele benötigen einen gewissen Zeitrahmen, um Sie zur Verantwortung zu ziehen

Verwenden Sie die ClickUp SMART Goals Vorlage um sie in einem überschaubaren System zu organisieren, das Ihre tägliche Herangehensweise an die Einstellung von Zielen und deren Erreichung unterstützt

SMART-Ziele funktionieren besser als allgemeine Ziele für Führungskräfte, weil sie eine strukturierte Vorlage bieten, die die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte und Ergebnisse erleichtert. Sie sind ein Muss für die Erstellung effektiver Ziele für die Entwicklung von Führungskräften.

Kurzfristige Ziele vs. langfristige Ziele

Bei der Einstellung von Zielen für die Entwicklung von Führungskräften empfehlen wir, eine Mischung aus beidem zu wählen kurzfristigen Zielen und langfristigen Zielen .

Setzen Sie sich kurzfristige SMART-Ziele für die nächsten 30 Tage, z. B. "80 % des Mitarbeiterfeedbacks umsetzen" oder "15 Minuten am Anfang des Tages für eine Teambesprechung einplanen" Diese Ziele sind in der Regel leichter zu erreichen, aber sie verschaffen Ihnen dringend benötigte Erfolge, die Sie motivieren, größere Ziele in Angriff zu nehmen.

Langfristige Ziele sind ebenfalls wichtig, denn sie geben Ihnen ein größeres Ziel vor. Das könnte sein: "Innerhalb der nächsten 18 Monate eine Rolle in der Führungsetage übernehmen" oder "Die Fluktuation im Team in den nächsten drei Jahren um 30 % senken" Sie werden zwar keine sofortige Auszahlung sehen, aber langfristige Ziele führen im Laufe der Zeit zu den beeindruckendsten Veränderungen.

Wenn Ihnen Ihre langfristigen Ziele zu groß erscheinen, können Sie sie in kurzfristige Ziele aufteilen, um den Überblick zu behalten. Zum Beispiel können Sie ein langfristiges Ziel wie "Senkung der Fluktuation im Team um 30 % in den nächsten drei Jahren" mit kurzfristigen Zielen unterstützen wie:

Sammeln Sie innerhalb von zwei Wochen konstruktives Feedback zu den Arbeitsplatzrichtlinien und der Arbeitsmoral der Mitglieder Ihres Teams

Verbesserung der Werte für die Mitarbeiterzufriedenheit um 15 %

Schaffung eines Anerkennungsprogramms für Mitarbeiter innerhalb der nächsten 60 Tage

Wie können Teams von Führungszielen profitieren?

Ziele für die Entwicklung von Führungskräften sind ein Muss, um Ihr Wachstum als Person und als Führungskraft zu unterstützen, aber es gibt auch viele andere praktische Vorteile, die sich aus der Einstellung von Führungszielen ergeben.

Konzentration auf das große Ganze

Wenn Sie sich auf Wachstum und Ergebnisse konzentrieren, bleibt keine Zeit für Mikromanagement in Ihrem Team. Wenn Sie sich mit Mikromanagement schwer tun, werden Sie durch die Festlegung von Führungszielen auf den rechten Weg gebracht. Wenn Sie in Ihr eigenes Wachstum investieren, wissen Sie, wann Sie selbst Hand anlegen müssen und wann es an der Zeit ist, die Zügel an Ihr Team zu übergeben.

Steigern Sie Motivation und Mitarbeiterengagement

Wenn Sie sich als Führungskraft Ziele setzen, wirken sich diese nicht nur auf Sie selbst aus. Wenn Sie in den nächsten 18 Monaten eine Position in der Führungsetage anstreben, müssen Sie wahrscheinlich Ihr Team in irgendeiner Weise unterstützen, um dies zu erledigen. Das könnte bedeuten, dass Sie innovative Systeme einführen, die die Produktivität steigern, oder mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um eine bedeutende Auszeichnung zu erhalten. 🏆

Wenn Sie einen anderen Blick auf die Vorlage für das Mitarbeiter-Feedback-Formular werfen möchten, verwenden Sie diese Ansicht des Boards für einfache Drag-and-Drop-Features

Der Punkt ist, dass Ihre Ziele die Ziele Ihrer Mitarbeiter beeinflussen. Mit der richtigen Struktur können Sie Ihr Team motivieren und dafür sorgen, dass es sich mit seiner Arbeit beschäftigt.

Schaffen Sie ein besseres Arbeitsumfeld

Ihr Arbeitsumfeld kann über die Moral Ihres Teams entscheiden. Die Einstellung von Zielen unterstützt Ihr persönliches Wachstum, gibt Ihnen aber auch das Wissen, um ein besseres Umfeld für alle zu schaffen. Teammitglieder brauchen konstruktive Kritik, aber es liegt an den Teamleitern, wie sie diese üben können.

Vielleicht möchten Sie anfangen, Aufgaben zu delegieren, damit Sie weniger Zeit mit Projekten von geringem Wert verbringen. Dies verringert nicht nur Ihren Workload, sondern zeigt Ihren Mitarbeitern auch, dass Sie ihnen zutrauen, sich um das Geschäft zu kümmern.

Ein Ziel wie "80 % des Mitarbeiterfeedbacks umsetzen" zeigt dem Team, dass Sie ihr konstruktives Feedback ernst nehmen. Vielleicht decken Sie sogar Probleme auf, die Sie vorher nicht gesehen haben, was Sie in eine bessere Position bringt, um Ihrem Team zu dienen und eine bessere Kultur zu schaffen.

Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Ihr Team mehr Selbstvertrauen, ein Gefühl der Eigentümerschaft und mehr Motivation entwickelt.

Beziehungen aufbauen

Freuen sich Ihre Mitarbeiter auf Team Meetings oder rollen sie jedes Mal innerlich mit den Augen, wenn sie eine Einladung zu einem Zoom erhalten? Ihre Mitarbeiter müssen nicht unbedingt beste Freunde werden, aber starke Beziehungen sind ein Muss für eine gesunde Teamarbeit und ein produktives Arbeitsumfeld. 🤝

Setzen Sie sich als Führungskraft Ziele, um Ihre Soft Skills zu verbessern. Wenn Sie besser kommunizieren, Konflikte lösen und aktiv zuhören können, schaffen Sie die Grundlage für bessere Beziehungen im Team.

Seien Sie ein positives Beispiel

Veränderungen in der Unternehmenskultur beginnen an der Spitze. Wenn Sie möchten, dass Ihr Team unabhängiger und gründlicher arbeitet, müssen Sie dieses Verhalten zuerst vorleben.

Der Mensch ist ein soziales Wesen, und ehe Sie sich versehen, wird Ihr Team beginnen, Ihren Arbeitsstil nachzuahmen. Das ist ein kluger Weg, um das Prinzip "wie der Affe sieht, so arbeitet er" für Ihr Team zu erledigen.

10 Beispiele für Führungsziele

Jede Führungskraft ist auf einem anderen Weg, aber wir wissen, dass es einfacher ist, Ziele einzustellen, wenn Sie ein paar Beispiele für SMART-Ziele haben, auf die Sie zurückgreifen können. Ob Sie nun Einstellungen vornehmen projektmanagement-Ziele oder Leistungszielen, sehen Sie sich diese 10 führungsziel beispiele für einen Vorsprung.

1. Planen Sie effektive Einzelgespräche

Wöchentliche Besprechungen sind Ihre Chance, den Mitarbeitern zu helfen. Leider sind zu viele Manager überlastet, so dass diese Einzelgespräche schnell aus dem Ruder laufen können.

Wechseln Sie zwischen der vielseitigen ClickUp 3.0 Tabellenansicht und der Kalenderansicht, um Ihre Arbeit optimal zu visualisieren

Bringen Sie Ordnung in die Dinge und planen Sie effektivere Einzelgespräche mit Ihrem Team. Verwenden Sie ClickUp's Ansicht des Kalenders können Sie alle Ihre Check-Ins planen und Ihre Aufgaben an einem Ort sehen.

Es ist auch eine gute Idee, bei jedem Check-in Notizen zu machen, also stecken Sie alles in ClickUp Dokumente . Erstellen Sie einen Ordner für jedes Mitglied des Teams und verfolgen Sie dessen Fortschritte im Laufe der Zeit.

Aber keine Sorge - Sie müssen nicht stundenlang mit dem Formatieren dieser Dokumente verbringen. Rufen Sie einfach die ClickUp Vorlage für One-on-one Meetings und schon kann es losgehen. 📚

2. Besseres Zeitmanagement üben

Die Nachverfolgung Ihrer Zeit in ClickUp kann Ihnen helfen, sich als Führungskraft realistischere Ziele zu setzen und Ihre eigene Aufgabenbelastung zu überprüfen

Wächst Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben von Minute zu Minute? Zeitmanagement ist nicht die Lösung für alles, aber dieses Ziel für Führungskräfte wird Sie sicherlich effizienter machen.

Machen Sie Fortschritte bei diesem Ziel, indem Sie:

Verwenden Sieblockieren der Zeit um den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben

Delegieren von Aufgaben an Ihr Team

Zusammenführung all Ihrer Tools auf einer Plattform mitClickUp-Integrationen* Auslöser-basiert erstellenClickUp-Automatisierungen zur Rationalisierung Ihres Workflows

Behalten Sie den Überblick über die Zeitleisten von Projekten mitzeitsparenden ClickUp Vorlagen ### 3. Besser organisiert sein

Fühlen Sie sich von Projekten, Aufgaben, Meetings und E-Mails erdrückt? Setzen Sie sich als Führungskraft das Ziel, besser organisiert zu sein.

Der erste Schritt besteht darin, alle Ihre Aufgaben in ClickUp's kostenlose Projektmanagement-Software . Visualisieren Sie von dort aus alle Ihre Aufgaben in einer ClickUp Kanban Board um eine übergeordnete Ansicht von allem auf einmal zu erhalten.

Greifen Sie in der Listenansicht von ClickUp 3.0 auf die Aktions-Symbolleiste zu, um schnell zwischen Ansichten, Dokumenten und mehr zu wechseln

ClickUp bringt alle Ihre Aufgaben, Dateien, Chats und Dokumente an einen Ort, so dass Sie nicht mehr nach Nachrichten oder Dateien suchen müssen - alles ist an einem Ort für Sie organisiert.

4. Entwickeln Sie innovative Lösungen

Führungskräfte sind für Innovationen verantwortlich, aber es ist nicht immer ein Kinderspiel, über den Tellerrand hinauszuschauen. Die Einstellung dieses Ziels für Führungskräfte führt zu mehr hochwertigen Ideen für Ihr Geschäft, aber wie erledigen Sie das?

Führen Sie mit Ihren Teammitgliedern ein Brainstorming mit Hilfe eines ClickUp Mind Map . Betrachten Sie es als einen Rahmen für kollaborative Problemlösungen, der alle Ihre großartigen Ideen in Echtzeit aufzeichnet.

Brainstorming für neue Team-Initiativen durch Gestaltung Ihrer eigenen Mind Map in ClickUp mit Drag-and-Drop-Knoten

Das Beste daran: Mindmaps lassen sich mit Ihren Zielen und roadmaps für das Projektmanagement so dass die Umsetzung dieser großen Ideen so einfach wie ein einziger Klick ist.

5. Verbesserung der emotionalen Intelligenz

Hard Skills sind wichtig, aber Soft Skills spielen am Arbeitsplatz eine große Rolle. Setzen Sie sich als Führungskraft Ziele, um Ihre Fähigkeiten zum aktiven Zuhören, Ihre Aufgeschlossenheit, Ihre Anpassungsfähigkeit und Ihren Umgang mit konstruktiver Kritik zu verbessern.

Nutzen Sie ClickUp Formular-Ansicht um Formulare für Mitarbeiter-Feedback zu erstellen. Zeigen Sie diese Daten in Ihrem ClickUp Dashboard um zu sehen, wie Ihr Team Ihre emotionale Intelligenz einschätzt. So erhalten Sie hilfreiche, quantifizierte Daten zur Verbesserung Ihrer Soft Skills.

Mit der Teamansicht, in der Sie Ihre eigenen Feedback-Formulare benutzerdefinieren können, die mit ClickUp Aufgaben zur Nachbereitung integriert werden können, wird es einfach sein, Team-Feedback zu sammeln

6. Mehr Verantwortlichkeit im Team

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über den wöchentlichen Fortschritt Ihres Teams, indem Sie Ihr ClickUp Dashboard so benutzerdefinieren, dass es den Status des Projekts, die verbleibenden Aufgaben, den Aufwand des Teams und mehr anzeigt

Dieses Ziel ist ein Muss, um Ihr Team zu motivieren und zu motivieren. Richten Sie ein ClickUp Dashboard ein, um ziele des Teams nachzuverfolgen . Sie sehen die Metriken und den Workload aller Mitarbeiter an einem Ort, können aber auch eine app zur Nachverfolgung von Zielen um die Leistung der Mitarbeiter auch in Echtzeit anzuzeigen.

7. Neue Fähigkeiten erlernen

Welche Fähigkeiten brauchen Sie, um Ihre Arbeit besser zu erledigen? Erstellen Sie eine Liste von Zertifizierungen, Verfahren oder Software, die Sie interessieren. Geben Sie sich dann eine wiederkehrende Aufgabe ClickUp Aufgabe in der Ansicht der Zeitleiste um sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen.

Richten Sie eine wiederholende Aufgabe in ClickUp ein, um kontinuierliche Fortschritte in Richtung Ihrer Ziele zu machen

So können Sie bessere Zeitleisten für Ihre Projekte festlegen und wissen, wie lange Aufgaben wirklich dauern. Das Verständnis von Zeitleisten für Projekte ist entscheidend, wenn Sie Ihre Führungsqualitäten verbessern wollen.

8. Fördern Sie die berufliche Entwicklung in Ihrem Team

Dieses Ziel konzentriert sich auf die Entwicklung Ihres Teams. Bitten Sie Ihre Mitarbeiter in Einzelgesprächen, sich ein paar SMART-Ziele zu setzen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um diese Ziele in eine App zur Nachverfolgung von Projekten wie ClickUp zu integrieren und die Fortschritte aller Mitarbeiter in Echtzeit anzuzeigen.

Erinnern Sie sich bei jedem Check-in daran, diese SMART-Ziele zu überprüfen. Wenn Ihr Team Schwierigkeiten hat, ist das Ihr Stichwort, um Ressourcen, Schulungen oder Hilfe anzubieten.

9. Geben Sie zurück

Sie verfügen über jahrelange Erfahrung, aber wahrscheinlich hat Ihnen jemand geholfen, dorthin zu gelangen, wo Sie jetzt stehen. Warum nicht den Gefallen erwidern?

Setzen Sie sich als Führungskraft das Ziel, etwas zurückzugeben, sei es, indem Sie jemandem, der sich für das Feld interessiert, als Mentor zur Seite stehen oder eine kostenlose Schulung anbieten.

10. Steigern Sie die Moral Ihres Teams

Braucht Ihr Team eine Aufmunterung? Die Moral im Team ist eine schwierige Angelegenheit, aber das Erreichen dieses Führungsziels wird sich in Form von Produktivität und Mitarbeiterbindung auszahlen.

Der beste Weg, die Moral zu verbessern, ist, sich mit Ihrem Team zusammenzusetzen und herauszufinden, was es braucht. Danach müssen Sie wahrscheinlich separate kurzfristige Ziele für den Aufbau der Unternehmenskultur, Prozessverbesserungen oder Softwareänderungen festlegen.

5 Vorlagen zum Erreichen von Führungszielen

Ziele einzustellen ist eine Sache - sie zu erreichen eine ganz andere. Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Einstellung von Zielen oder bei deren Überwachung benötigen, diese fünf Vorlagen bieten eine fertige Struktur für die Umsetzung und Verantwortlichkeit.

1. ClickUp Leader Standardvorlage für die Arbeit

Verfolgen Sie Ziele, Leistungen und Ergebnisse in dieser Standardvorlage für Führungskräfte von ClickUp, um den Überblick über Operationen und Workflows zu behalten

Die ClickUp Leader Standardvorlage für die Arbeit macht es einfach, alle Ziele Ihres Teams zu protokollieren, die Leistung zu bewerten und potenzielle Probleme zu erkennen. Verwenden Sie sie entweder für Ihre persönlichen Führungsziele oder für die Ziele Ihres Teams.

In jedem Fall ist es eine intelligente Methode zur Organisation Ihrer Ziele.

2. ClickUp Unternehmen OKRs und Ziele Vorlage

Erstellen Sie eine Hierarchie von Team-, Abteilungs- und Unternehmenszielen mit der Vorlage für Unternehmens-OKRs und -Ziele

Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) sind eine Art von hyperstrukturierten Zielen. Die Nachverfolgung von OKRs in einem ganzen Unternehmen klingt entmutigend, aber die ClickUp Unternehmens OKRs und Ziele Vorlage macht dies zu einem Kinderspiel.

Verwenden Sie diese Vorlage, um Ihr Team auf Ziele auszurichten, Ziele nach ihrer Wirkung zu priorisieren und alles automatisch im Laufe der Zeit zu verfolgen. Sie können diese Vorlage auch mit Ihrer ClickUp-Ziele für die automatische Nachverfolgung des Fortschritts.

3. ClickUp Vorlage für einen Plan zur Überwachung und Steuerung von Projekten

Der ClickUp Projektüberwachungs- und -steuerungsplan sorgt dafür, dass Ihre Projekte im Zeit- und Kostenrahmen bleiben und Ihren Erwartungen entsprechen

Die Vorlage für einen Plan zur Überwachung und Steuerung von Projekten gibt Ihnen eine sofortige Struktur für das Management der Zeitleiste, des Budgets und der Ergebnisse eines Projekts. Wenn es Ihr Ziel als Führungskraft ist, den Workflow Ihres Teams zu optimieren oder Ihre Kunden mit einem qualitativ hochwertigen Projekt zu begeistern, wird Sie diese Vorlage über die Ziellinie bringen.

Legen Sie Stakeholder, Mitwirkende und Verknüpfungen zu Aufgaben oder Spaces im ClickUp Dokument fest.

4. ClickUp Ziele Signale Maßnahmen Vorlage

Verfolgen Sie die Daten, die Ihnen sagen, ob Sie noch auf dem richtigen Weg sind, mit der Vorlage Goals Signals Measures Template

Ein Goals-Signals-Measures (GSM)-Framework verfolgt die Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) Ihres Teams an einem praktischen Ort, so dass Sie alle Leistungsdaten auf demselben Dashboard ansehen können.

Die ClickUp Ziele Signale Maßnahmen Vorlage definiert klar den Erfolg für Sie und Ihr Team und verfolgt automatisch die Fortschritte gegenüber Ihren Zielen in Echtzeit. Nutzen Sie dieses Dokument für konstruktives Feedback und beginnen Sie mit dem Aufbau eines positiveren Arbeitsumfelds für alle.

5. ClickUp Leadership Team Health Monitor Vorlage

Ganz gleich, ob Sie eine komplexe C-Suite oder ein kleines Führungsteam unterstützen, die ClickUp Vorlage für den Gesundheitsmonitor für Führungsteams hilft Ihnen, das Potenzial Ihrer Führungsgruppe zu maximieren

Sie benötigen den Status überprüfen ihres Führungsaufwands? Die ClickUp Leadership Team Health Monitor Vorlage fügt die Leistungsstatistiken jedes Managers in einen Tracker ein, um Wachstumsmetriken in Echtzeit zu betrachten.

Die Vorlage identifiziert verbesserungswürdige Bereiche und ist damit das perfekte tool für die Einstellung von Führungszielen.

Einstellung der Ziele für die Entwicklung von Führungskräften in ClickUp beginnen

Es ist nicht einfach, Ihre Führungsqualitäten zu entwickeln, aber die richtigen Ziele werden Ihre Managementfähigkeiten in kürzester Zeit steigern. Natürlich brauchen Sie dazu einen Plan und eine Plattform zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte - und genau da kommen wir ins Spiel!

ClickUp fasst Ihre Aufgaben, Dokumente, Mindmaps und Vorlagen auf einer Plattform zusammen, um Zeit zu sparen und Ihre Workflows zu rationalisieren. Oh, und haben wir schon erwähnt, dass es Free Forever ist? Erstellen Sie jetzt einen ClickUp-Workspace um es selbst auszuprobieren - keine Kreditkarte erforderlich.