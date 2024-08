Coaching als Führungsstil: Der ultimative Leitfaden für Manager am Arbeitsplatz

Die Geschäftswelt von heute unterscheidet sich stark von der von früher. Laut einer HR-Umfrage von Gartner, 77% der Arbeitnehmer legen heute großen Wert darauf, von ihren jeweiligen Vorgesetzten unterstützt zu werden. Wenn Unternehmen hohe Erwartungen an ihre Mitarbeiter stellen, haben diese auch hohe Erwartungen an ihre Vorgesetzten und erwarten von ihnen Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Wie können Sie in einem solchen Szenario eine effektive Führungskraft an Ihrem Arbeitsplatz sein, die den Erwartungen jedes einzelnen Mitarbeiters gerecht wird und sich positiv auf das Engagement, die Produktivität und das gesamte Leben jedes Einzelnen auswirkt? An dieser Stelle wird ein Coaching-Führungsstil wichtig - ein Stil, der von einigen der besten Manager und Führungskräfte der Welt angewandt wird.

Lassen Sie uns die wichtigen Aspekte des Coaching-Führungsstils erkunden, einschließlich seiner Hauptmerkmale, wie er Ihnen hilft, eine bessere Führungskraft zu sein, wie er sich insgesamt auf Ihr Team auswirkt und vieles mehr.

Was ist ein Coaching-Führungsstil?

Ein Coaching-Führungsstil ist ein transformativer Ansatz, bei dem Manager und Führungskräfte ihr Team coachen. Sie handeln als Wegweiser und helfen ihren Teammitgliedern, ihre Talente zu entdecken und zu fördern, die Produktivität am Arbeitsplatz zu verbessern und ihr volles Potenzial mit der Zeit zu erreichen.

Neben dem Führungscoaching gibt es viele verschiedene Führungsstile, jeder mit seinen eigenen Vor- und Nachteilen. Was macht also einen Stil besser und was unterscheidet ihn von anderen?

Im Gegensatz zu den bürokratischen, transaktionalen und autokratischen Führungsstilen, die starr sind und der traditionellen Machtdynamik folgen, ist der Coaching-Führungsstil, wie bereits erwähnt, ein transformatives Instrument.

Er legt keinen Wert auf die Ausübung von Macht oder Kontrolle und beinhaltet keine Befehlskette. Stattdessen konzentriert er sich darauf, den Mitarbeitern zu helfen, die beste Version ihrer selbst zu werden, und zwar durch Unterstützung, Anleitung, Mitgefühl, Ermutigung, konstruktive Kommunikation und klare Zielvorgaben.

Historischer Hintergrund des Führungscoachings

Coaching als Führungsstil kam in den 1960er Jahren auf, als Paul Hersey und Kenneth Blanchard die Theorie der situativen Führung entwickelten. Dabei handelt es sich um einen Führungsstil, bei dem die Führungskräfte eine

abhängig von den Umständen, den Fähigkeiten und der Bereitschaft des Einzelnen am Arbeitsplatz.

Nach Hersey und Blanchard besteht die situative Führung aus vier Führungsstilen: Anweisung, Unterstützung, Coaching und Delegierung. Nachdem das Konzept der coachenden Führung entstanden war, gewann es an Bedeutung, da es in anderen Theorien zur situativen und transformationalen Führung, die nach den 1970er Jahren entwickelt wurden, erwähnt wurde.

Schlüsselmerkmale von Coaching Leadership

Um eine erfolgreiche Coaching-Führungskraft zu sein, sollten Sie die wichtigsten Merkmale kennen, die für den Stil der Coaching-Führung von zentraler Bedeutung sind.

Führung

Ein zentrales Merkmal des Coaching-Führungsstils ist die Führung selbst. Coaching-Leader sehen ihr Team als Individuen mit eigenen Stärken, Schwächen, Zielen und Bestrebungen. Sie mentorieren sie, um jede ihrer Stärken auszubauen und ihre Leistung am Arbeitsplatz zu verbessern.

Im Gegensatz zu anderen Führungsstilen konzentriert sich ein Coaching-Führungsstil ebenso sehr auf das Wachstum des Einzelnen wie auf das Wachstum der Organisation. Coaching-Führungskräfte geben ihren Teammitgliedern den Raum, den sie für ihre professionelle Entwicklung benötigen. Dadurch werden die Fähigkeiten des Teams verbessert, Qualifikationslücken geschlossen und die Organisation profitiert davon.

Emotionale Intelligenz

Um effektiv zu sein, müssen Coaching-Führungskräfte ihr Team auf eine sinnvolle Art und Weise coachen, die bei jedem einzelnen Teammitglied ankommt. Der Coaching-Ansatz erfordert die Soft Skill der emotionalen Intelligenz, d. h. die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die Emotionen der anderen zu verstehen. Emotionale Intelligenz ist somit eine Schlüsselkomponente von Coaching Leadership.

Um diese entscheidende Fähigkeit zu entwickeln, sollten Sie zunächst die folgenden Punkte üben:

Holen Sie Feedback von Ihren direkten Mitarbeitern ein, um deren Emotionen und Gemütszustand zu verstehen

Erkennen und benennen Sie Emotionen, wenn Sie sie empfinden

Achten Sie jederzeit auf Ihre Emotionen

Erwarten Sie, dass Sie nicht alle Antworten haben

Die effektive Nutzung der Fähigkeit der emotionalen Intelligenz hilft Ihnen, Ihre Teammitglieder wirklich zu verstehen und eine sinnvolle Verbindung zu ihnen aufzubauen.

Teambeteiligung

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Coaching-Führungsstils ist die Beteiligung des Teams. Eine coachende Führungskraft ermutigt jedes Teammitglied, seine Gedanken und Ideen frei zu äußern. Er ermutigt zur Zusammenarbeit und bezieht jedes Teammitglied aktiv in die Entscheidungsfindung, Problemlösung und Zielsetzung ein. Diese Art von Führungskraft gibt den Teammitgliedern das Gefühl, gehört und geschätzt zu werden, und befähigt sie, die Verantwortung für ihre Arbeit zu übernehmen.

Auf diese Weise hilft eine Coaching-Führungskraft den Teammitgliedern, ihre Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten auszubauen und bessere Beziehungen zueinander zu entwickeln.

Bauen Sie ein kollaboratives Kraftpaket mit ClickUp Teams auf

Motivation und Zielsetzung

Ein effektiver Coaching-Leader motiviert und leitet Mitarbeiter an, ihre Ziele zu erreichen.

Coaching-Führungskräfte geben konstruktives Feedback, erkennen Leistungen an und bieten Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Dies vermittelt ein Gefühl von Zielstrebigkeit und Eigenverantwortung und fördert die intrinsische Motivation der Mitarbeiter.

Neben der Steigerung der Mitarbeitermotivation helfen Coaching-Führungskräfte den Mitarbeitern, ihre Ziele zu erkennen und sich langfristige Ziele zu setzen. Sie bieten die Unterstützung, Anleitung und Ermutigung, die die Mitarbeiter benötigen, um ein Gleichgewicht zwischen dem Erreichen ihrer persönlichen und beruflichen Ziele und den Unternehmenszielen herzustellen.

Wie managt man ein Team mit einem Coaching-Führungsstil?

Hier sind einige Strategien, die Sie anwenden können, um

mit Hilfe des Coaching-Führungsstils:

1. Besprechen Sie sich mit den Teammitgliedern unter vier Augen

Coaching Leadership zielt darauf ab, neben der Vision des Unternehmens auch die Vision des Einzelnen zu verwirklichen. Um die Teammitglieder bei der Verwirklichung ihrer Visionen zu unterstützen, sollten Sie zunächst ihre Ziele und Wünsche verstehen. Eine effiziente Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, regelmäßige Einzelgespräche mit jedem Mitglied zu führen.

Bei diesen Treffen können Sie eine Mischung aus zwei Arten von Fragen verwenden:

Offene Fragen: Diese Fragen geben Ihren Mitarbeitern den Raum, eine vollständige Antwort zu geben, anstatt mit Ja oder Nein zu antworten. Offene Fragen beginnen mit Begriffen wie was, warum, wie usw. Stellen Sie solche Fragen, um mehr über die Stärken, Schwierigkeiten, Wünsche und Karriereziele der einzelnen Mitarbeiter zu erfahren

Diese Fragen geben Ihren Mitarbeitern den Raum, eine vollständige Antwort zu geben, anstatt mit Ja oder Nein zu antworten. Offene Fragen beginnen mit Begriffen wie was, warum, wie usw. Stellen Sie solche Fragen, um mehr über die Stärken, Schwierigkeiten, Wünsche und Karriereziele der einzelnen Mitarbeiter zu erfahren Gezielte Fragen: Bei diesen Fragen konzentrieren Sie sich jeweils auf ein Thema, um Ihre Mitarbeiter nicht zu überfordern. Sie ermöglichen eine tiefere Erforschung eines bestimmten Themas. Sie können sich zum Beispiel auf ein Thema konzentrieren, wie zum Beispiel href , die persönliche Entwicklung oder arbeitsbezogene Herausforderungen, und stellen Sie Fragen zu diesem Thema

Als Manager und Führungskräfte haben Sie eine Menge zu tun. Das Planen und Verfolgen von Einzelgesprächen wird mit der Zeit mühsam.

Verfolgen Sie mehrere Einzelgespräche mit Leichtigkeit mit der ClickUp Meeting Tracker-Vorlage

Deshalb ist die Verwendung von Tools wie dem

ist eine gute Idee. Mit dieser Vorlage können Sie jede Besprechung problemlos verfolgen, einen Überblick über die Besprechungsergebnisse und Aktionspunkte erhalten und die Zeitleiste bequem aktualisieren, wenn Änderungen oder Anpassungen vorgenommen werden müssen. Diese Vorlage herunterladen

2. Ziele setzen und verfolgen

mit der Goals-Funktion von ClickUp können Sie mühelos SMART-Ziele setzen und verfolgen

Der Coaching-Führungsstil beinhaltet die Festlegung langfristiger Ziele. Nachdem Sie ein besseres Verständnis für Ihre Teammitglieder entwickelt haben, ist es an der Zeit, Ziele zu setzen, die sie dabei unterstützen, ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu erreichen.

Bei der Festlegung von Entwicklungszielen mit jedem Teammitglied ist es besser, das SMART-Zielsystem zu verwenden, das Ihnen hilft, Ziele zu erstellen, die sind:

S pezifisch, d.h. gut definierte, klare Ziele, die keinen Raum für Unklarheiten lassen

pezifisch, d.h. gut definierte, klare Ziele, die keinen Raum für Unklarheiten lassen M messbar, d.h. mit einem Kriterium zur Bestimmung des Fortschritts

messbar, d.h. mit einem Kriterium zur Bestimmung des Fortschritts A erreichbar, d.h. innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erreichbar

erreichbar, d.h. innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erreichbar R relevant, d. h. auf den Entwicklungsplan des Mitarbeiters und die Ziele des Unternehmens abgestimmt

relevant, d. h. auf den Entwicklungsplan des Mitarbeiters und die Ziele des Unternehmens abgestimmt Tzeitgebunden, d.h. mit einem realistischen Start- und Zieldatum

Sobald Sie SMART-Ziele erstellt haben, ist es an der Zeit, diese zu verfolgen. Mit Tools wie

ermöglicht es Ihnen und Ihren Mitarbeitern, Ziele auf einfache Weise zu verfolgen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, klare Ziele und Schlüsselergebnisse festzulegen. Sie können auch große Ziele in kleinere, kompakte Ziele aufteilen, den Fortschritt verfolgen und Meilensteine festlegen. Falls erforderlich, können Sie auch rechtzeitig Anpassungen vornehmen.

3. Feedback an Ihre Teammitglieder

geben Sie Ihren Mitarbeitern mit der ClickUp-Funktion "Zugewiesene Kommentare" regelmäßig zeitnahes und greifbares Feedback

Ein wichtiger Aspekt des Führungscoachings ist das Feedback, genauer gesagt, die personalisierte Rückmeldung an jedes Teammitglied. Eines der Hauptziele des Feedbacks ist es, den Mitarbeitern zu helfen, ihre Leistung und ihr Selbstvertrauen zu verbessern.

Beim Geben von Feedback ist es wichtig, darauf zu achten:

Es regelmäßig gegeben und entgegengenommen wird

Es Beispiele aus der Praxis enthält

Es spezifisch und nicht verallgemeinert ist und bestimmte Aspekte erwähnt, an denen das Teammitglied arbeiten muss

Ein Gleichgewicht zwischen konstruktiver Kritik und der Anerkennung einer Leistung oder Stärke besteht

Es ist ein mühsamer Prozess, jedem Mitarbeiter Feedback und Folgefeedback zukommen zu lassen. Der Einsatz von Instrumenten wie

ermöglicht es Ihnen, Teammitgliedern zeitnah Feedback zu Aufgaben zu geben. Sie können Ihren Teammitgliedern in Echtzeit Vorschläge unterbreiten und Einblicke und Ressourcen mit ihnen teilen. Rechtzeitige Beratung und Anerkennung sind der Schlüssel zum Wachstum und Lernen Ihres Teams.

4. Überwachen Sie die Entwicklung Ihres Teams

überwachen, organisieren und betrachten Sie den Arbeitsfortschritt Ihres Teams bequem mit der ClickUp-Funktion "Ansichten"

Manager, die einen coachenden Führungsstil haben, spielen eine aktive Rolle in der Entwicklung ihres Teams. Als coachende Führungskraft sollten Sie Ihr Team dabei unterstützen, kontinuierlich zu wachsen und Fähigkeiten entwickeln. Dazu gehört es, ihre Fortschritte zu überwachen, sie anzuleiten und zu unterstützen und ihre Strategien bei Bedarf anzupassen.

Eine wirksame Methode, die Entwicklung Ihres Teams zu überwachen und zu kontrollieren, ohne es zu mikromanagen, ist der Einsatz von Tools wie

. Die über 15 anpassbaren Ansichten in ClickUp geben Ihnen die Flexibilität, Ihre Arbeit so zu organisieren und zu betrachten, wie Sie es möchten. Zum Beispiel können Sie:

Visualisierung von Projektphasen und Gruppierung von Tafeln nach Status, Beauftragten, Priorität usw. mit Hilfe der Tafelansicht

Mit Hilfe der Listenansicht den Fortschritt von Aufgaben aus der Vogelperspektive betrachten, indem Sie Aufgaben in Kategorien wie "In Bearbeitung", "Überprüfung", "Fertig" usw. gruppieren

den Fortschritt von Aufgaben aus der Vogelperspektive betrachten, indem Sie Aufgaben in Kategorien wie "In Bearbeitung", "Überprüfung", "Fertig" usw. gruppieren Verwalten Sie Teamressourcen und Prioritäten und bestimmen Sie die Arbeitskapazität mit Hilfe von Sprint-Punkten in der Box-Ansicht

Verfolgen Sie die Start- und Endtermine für Aufgaben und Projekte in einem Kalender mit Hilfe der Kalenderansicht

Mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp können Sie die Leistung jedes Teammitglieds bei Aufgaben und Projekten überwachen, mögliche Hindernisse oder Engpässe identifizieren und schnelle Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf Kurs bleibt. Darüber hinaus können Sie Entwicklungsmeilensteine identifizieren und Ihren Teammitgliedern die Anerkennung und Wertschätzung zukommen lassen, die sie verdienen.

Diese Funktion hilft Ihnen, als

bleiben Sie organisiert und behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben, um Ihr Team effektiv zu leiten und zum Erfolg zu führen.

Häufige Coaching-Herausforderungen für Führungskräfte

Bevor Sie den Coaching-Führungsstil einführen, sollten Sie wissen, dass er seine eigenen Herausforderungen und Hindernisse mit sich bringt, wie z. B. die folgenden:

Erfordert viel Zeit und Mühe

Beim Führungscoaching liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Teammitglieder auf individueller Ebene. Das persönliche Coaching und Mentoring von Teammitgliedern erfordert von der Führungskraft einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand. Da Führungskräfte bereits eine Menge Arbeit zu bewältigen haben, wie z. B. Sitzungen, Aufgaben und Projekte, die einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch nehmen, bleibt ihnen wenig Zeit für andere Dinge.

Einige effektive Möglichkeiten, diese Herausforderung zu bewältigen, sind software zur Aufgabenverwaltung und Automatisierungswerkzeuge wie ClickUp Gehirn .

ClickUp Brain ermöglicht Ihnen als Manager oder Führungskraft die Automatisierung des Aufgaben- und Projektmanagements. Sie können sich wiederholende Arbeiten automatisieren, wie z.B. die Erstellung von Unteraufgaben, die Aktualisierung von Aufgaben- und Projektstatus, die Erstellung von Aufgaben- und Projektzusammenfassungen und Berichten und vieles mehr. Auf diese Weise spart ClickUp Brain Zeit, die Sie in das Coaching und die Betreuung Ihres gesamten Teams investieren können, ein Mitglied nach dem anderen.

maximieren Sie Ihre Produktivität mit dem KI-gesteuerten ClickUp Brain

Pro-Tipp: Um die Zeit nach dem Einsatz von Automatisierungswerkzeugen intelligent zu nutzen, ist es am besten, den Überblick über Ihre Zeit zu behalten, indem Sie ClickUp's Time-Tracking-Funktion _. Mit diesem Tool können Sie die Zeit ganz einfach organisieren, anpassen und nachverfolgen, so dass Sie mehr Zeit und Mühe auf das Coaching Ihres Teams verwenden können

Widerstand gegen Veränderungen

Es kann vorkommen, dass einige Teammitglieder mehr Widerstand gegen Veränderungen zeigen als andere. Das liegt daran, dass Veränderungen von ihnen verlangen, neue Praktiken und Arbeitsweisen zu übernehmen. Sie bevorzugen vielleicht einen eher traditionellen Führungsstil, haben Schwierigkeiten, sich an einen veränderten Führungsstil anzupassen, und brauchen mehr Zeit und Unterstützung als andere Teammitglieder.

Eine wirksame Methode zur Bewältigung des Widerstands gegen Veränderungen besteht darin, einen Ausgleich zwischen dem Coaching-Führungsstil und dem situativen Führungsstil zu schaffen. Bei dieser Strategie müssen Sie Ihren Führungsstil an den Arbeitsstil des Einzelnen anpassen. Sie wird dazu beitragen, widerstrebende Mitglieder in geeigneten Situationen mit den Vorteilen des Coaching-Führungsstils vertraut zu machen und ihnen helfen, sich im Laufe der Zeit vollständig daran anzupassen.

Übermäßiges Vertrauen in die Führungskraft

Ein Coaching-Führungsstil hat einen nährenden Ansatz. Aus diesem Grund können sich einzelne Teammitglieder im Laufe der Zeit in Bezug auf Entscheidungsfindung, Anleitung und Zielsetzung zu sehr auf ihre Coaching-Führungskraft oder ihren Manager verlassen.

Diese übermäßige Abhängigkeit behindert die Entwicklung des einzelnen Teammitglieds, da sie sich auf seine Unabhängigkeit und seine Fähigkeit zur Entscheidungsfindung und Problemlösung auswirkt. Um dies zu verhindern, müssen Coaching-Führungskräfte ein Gleichgewicht zwischen Anleitung und Förderung der Selbstständigkeit finden.

Auswirkung von Coaching auf das Mitarbeiterengagement

Coaching-Führung steht in einem direkten, starken und positiven Zusammenhang mit dem Engagement der Mitarbeiter. Eine coachende Führungskraft mit einer

die Betonung von Anleitung, Ermutigung und Befähigung jedes einzelnen Teammitglieds gibt diesem das Gefühl, geschätzt, unterstützt und verantwortlich zu sein. Dies trägt dazu bei, ihr Engagement und ihre Produktivität am Arbeitsplatz zu verbessern.

Neben der Steigerung des Engagements der Mitarbeiter hat ein Coaching-Führungsstil auch einen positiven Einfluss auf:

Arbeitszufriedenheit: Laut href verringern Führungskräfte mit Coaching-Fähigkeiten die Fluktuationsabsicht ihrer Mitarbeiter und verbessern deren Zufriedenheit, was wiederum deren Arbeitszufriedenheit erhöht

Laut href verringern Führungskräfte mit Coaching-Fähigkeiten die Fluktuationsabsicht ihrer Mitarbeiter und verbessern deren Zufriedenheit, was wiederum deren Arbeitszufriedenheit erhöht Mentalität: Effektive Coaching-Führung fördert die Entwicklung einer Wachstumsmentalität bei den Mitarbeitern. Eine wachstumsorientierte Denkweise ermöglicht es den Mitarbeitern, kalkulierte Risiken einzugehen, aus Fehlern und Misserfolgen zu lernen und angesichts von Herausforderungen widerstandsfähig zu werden. Sie bringt die Mitarbeiter auf einen Weg des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung und ermöglicht es ihnen, zu href an ihrem Arbeitsplatz zu werden

Effektive Coaching-Führung fördert die Entwicklung einer Wachstumsmentalität bei den Mitarbeitern. Eine wachstumsorientierte Denkweise ermöglicht es den Mitarbeitern, kalkulierte Risiken einzugehen, aus Fehlern und Misserfolgen zu lernen und angesichts von Herausforderungen widerstandsfähig zu werden. Sie bringt die Mitarbeiter auf einen Weg des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung und ermöglicht es ihnen, zu href an ihrem Arbeitsplatz zu werden Kollektive Intelligenz: Ein Coaching-Führungsstil fördert die Zusammenarbeit im Team und verbessert die kollektive Intelligenz, d. h. die allgemeine Fähigkeit des gesamten Teams, intellektuelle Aufgaben zu bewältigen. Dies führt zu einer effektiveren Problemlösung, erhöhter Kreativität, besserer Entscheidungsfindung und verbesserter Leistung am Arbeitsplatz

Der Weg nach vorn: Werden Sie der ultimative Manager mit einem Coaching-Führungsstil

Der Coaching-Führungsstil ist eine Art der Teamführung mit hohem Engagement. Wenn Sie ihn als Manager anwenden, verbessern Sie Ihre Coaching-Fähigkeiten und werden zu einem besseren

. Dieser Führungsstil funktioniert besonders gut bei der Leitung von Teams, die zwar talentiert sind, denen es aber an Motivation oder Teamgeist mangelt. Er ist auch in Situationen wirksam, in denen Teams dem Management misstrauen oder wenn Teams in Silos existieren.

Indem er sich auf die Unterstützung und das Coaching der einzelnen Teammitglieder konzentriert, kommt dieser Führungsstil Ihren Mitarbeitern zugute und verbessert deren Engagement, Arbeitszufriedenheit und Leistung. Auf lange Sicht kommt er auch Ihrem Unternehmen zugute, da er die Produktivität steigert, die Zielerreichung verbessert, die Fluktuationsrate senkt und den Gewinn erhöht.

Trotz seiner vielfältigen Vorteile kann die Umsetzung eines coachenden Führungsstils eine Herausforderung sein, und es ist wichtig, präventive Lösungen bereitzuhalten. Tools wie ClickUp unterstützen Sie bei der Projekt- und Aufgabenverwaltung sowie bei der Zeiterfassung. Als zuverlässiges, anpassbares Produktivitäts- und Kollaborationstool mit fortschrittlichen Funktionen hilft ClickUp Ihnen, Teams jeder Größe problemlos zu verwalten und zu coachen.

So werden Sie der ultimative Coaching-Manager am Arbeitsplatz,

heute.