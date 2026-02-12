So nutzen Sie Conversational Marketing für maximalen Nutzen

In einer Welt, in der Posteingänge mit kitschigen E-Mails und Direktnachrichten voller aufdringlicher Verkaufsargumente überflutet sind, suchen viele Kunden nach etwas anderem – einer echten Unterhaltung mit einer Marke und ihren Vertretern, ohne den Druck, sofort eine Entscheidung treffen zu müssen.

Hier kommt das Dialogmarketing ins Spiel. Es bringt die menschliche Note ins Marketing und ersetzt roboterhafte Verkaufsgespräche durch echte Kommunikation, ganz ohne Verpflichtungen.

Konversationsmarketing konzentriert sich darauf, eine menschliche Verbindung herzustellen – was es zu einer besonders effektiven Marketingkommunikationsstrategie macht, um Kundenbindung aufzubauen und den Umsatz zu steigern.

Denken Sie an E-Mails, die Ihre Kunden lesen möchten, an Anzeigen, die sie bis zum Ende ansehen möchten, und an längere Texte, die ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss fesseln.

All dies wird durch praktische Strategien für das Dialogmarketing ermöglicht. Mit den richtigen Messaging-Apps verfügen Sie über die Tools, um mehr potenzielle Kunden anzusprechen, echte Verbindungen aufzubauen und Leads in treue Kunden zu verwandeln.

Was ist Dialogmarketing?

Konversationsmarketing ist ein innovativer, dialogorientierter Ansatz für die Interaktion mit Kunden. Durch die Kombination automatisierter Kommunikationskanäle mit strategischen menschlichen Kontaktpunkten können Marketingfachleute „kontinuierliche Konversationsschleifen“ schaffen – fortlaufende Dialoge, die sich mit jeder Interaktion weiterentwickeln, um das Kundenerlebnis zu verbessern.

Warum brauchen Sie Konversationsmarketing?

Vertriebs- und Marketingfachleute stehen ständig unter dem Druck, sich von der Masse abzuheben und Aufmerksamkeit zu erregen. Angesichts des großen Informationsüberflusses kann es fast unmöglich erscheinen, ein personalisiertes Erlebnis zu bieten.

Aus diesem Grund ist Conversational Marketing für Unternehmen zu einer bevorzugten Lösung geworden, um die persönliche Kundenbindung zu stärken. Mithilfe von Chatbots, Live-Chat und benutzerdefinierten Nachrichten interagieren Marken sofort mit Kunden und gehen auf deren Bedürfnisse ein, unabhängig davon, an welcher Stelle des Kaufprozesses sie sich gerade befinden.

Anstatt Kunden tagelang auf eine Antwort warten zu lassen oder sie nach dem Ausfüllen von Formularen im Ungewissen zu lassen, sorgt diese Strategie dafür, dass sich jede Interaktion direkt, unmittelbar und wirklich menschlich anfühlt.

Rund 79 % der Unternehmen geben an, dass die Integration von Bots für das Dialogmarketing zu einer höheren Kundenbindung, höheren Umsätzen und größeren Einnahmen geführt hat – eine Win-Win-Situation für Kunden und Geschäfte gleichermaßen.

Nachdem Sie nun ein gutes Verständnis für Conversational Marketing und dessen Vorteile gewonnen haben, wollen wir uns mit den Schlüsselkomponenten befassen, die diesen Ansatz so effektiv machen.

Die wichtigsten Schlüssel des Dialogmarketings

Eine erfolgreiche Strategie für das Dialogmarketing zu entwickeln bedeutet, verschiedene Elemente zu kombinieren, um Ihre Zielgruppe anzusprechen. Jedes Element bringt Ihre Marke dem Ziel näher, ein personalisiertes, intuitives Erlebnis zu bieten.

Unterhaltungen finden im Tempo des Kunden statt

Konversationsmarketing geht auf die Kunden ein. Anstatt zu erwarten, dass Kunden nur zu festgelegten Zeiten Kontakt aufnehmen, ermöglicht dieser Ansatz den Kunden, Unterhaltungen nach Belieben zu beginnen und zu beenden.

Echtzeit-Support ist zwar großartig, aber ebenso wichtig ist die Flexibilität, nach eigenem Ermessen zu reagieren – insbesondere wenn ein arbeitsreicher Tag es erforderlich macht, Unterhaltungen zu unterbrechen und später fortzusetzen.

Unterhaltungen lassen sich problemlos skalieren

Da Interaktionen im Tempo des Kunden stattfinden, benötigen Unternehmen eine skalierbare Lösung, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Hier kommen KI-Tools für den Kundenservice zum Einsatz, die Routinefragen bearbeiten und sofortigen Support bieten, wenn keine Live-Unterhaltungen mit Mitarbeitern verfügbar sind.

Chatbots können Kunden anleiten und Lösungen anbieten, ohne die menschliche Interaktion zu ersetzen. Diese Flexibilität sorgt für ein positives und ansprechendes Kundenerlebnis.

Der Chatbot von H&M, der in die Kundenservice-Website integriert ist

So nutzt beispielsweise H&M einen Chatbot, um Kunden bei der Nachverfolgung von Sendungen, der Produktsuche und bei Rücksendungen zu unterstützen und so ein reibungsloses Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

Unterhaltungen helfen dabei, durch den Kontext Einblicke zu gewinnen

Wir alle wissen, wie sich Unterhaltungen ohne Kontext anfühlen. Unbeholfen und repetitiv. Beim Conversational Marketing hat jede Unterhaltung einen Hintergrund, und der Zugriff auf Kundendaten sorgt dafür, dass Unterhaltungen natürlich verlaufen.

Angenommen, ein Kunde hat sich gestern mit einer Produktfrage gemeldet und erkundigt sich nun nach dem Rückgabeverfahren. Ein kontextbezogenes System ermöglicht es Support-Teams oder Bots, an der letzten Interaktion anzuknüpfen, sodass Kunden Details nicht wiederholen müssen und die Erfahrung als persönlich gestaltet empfinden.

Der Einsatz eines CRM-Systems und die Nachverfolgung von Interaktionen über alle Kontaktpunkte hinweg stellen sicher, dass dieser Kontext von einem Chat zum nächsten weitergegeben wird. Das Kundenerlebnis wird verbessert, wenn jede Interaktion auf früheren Unterhaltungen, Produktinteressen oder Surfgewohnheiten aufbaut – dies optimiert die Antworten und stärkt das Vertrauen in die Marke.

Unterhaltungen finden auf den Kanälen statt, die Kunden bevorzugen

Konversationsmarketing spricht Kunden auf den Plattformen an, die sie am häufigsten nutzen, sei es über Chat-Apps wie Facebook Messenger, Web-Chat oder sogar SMS. Indem Sie den Kundenservice über die von ihnen bevorzugten Kanäle anbieten, ermöglichen Sie es den Kunden, dort zu interagieren, wo sie sich am wohlsten fühlen.

Die Verbraucher von heute sind es gewohnt, schnell und einfach auf Informationen zuzugreifen. Wenn also eine kurze Chat-Nachricht oder ein Chatbot ein Problem lösen kann, sollten sie nicht endlos in der Warteschleife einer 1-800-Nummer hängen bleiben müssen, um Antworten zu erhalten.

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So setzen Sie eine Strategie für dialogorientiertes Marketing um

Durch den Aufbau sinnvoller Unterhaltungen – sei es mit Vertriebsmitarbeitern oder Chatbots – lassen sich Besucher schneller zu Kunden machen als mit herkömmlichem Marketing. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden nach einer ansprechenden Unterhaltung auf Ihre Website zurückkehren, um 63 % höher.

Die Integration von Dialogmarketing in Ihre Vertriebsprozesse und die Customer Journey erfordert jedoch etwas Planung.

Damit Conversational Marketing reibungslos funktioniert, müssen Sie ein nutzerorientiertes Erlebnis schaffen, anstatt lediglich Produkte zu bewerben. Ihre Vertriebs-, Service- und Marketingteams müssen den Aufbau von Beziehungen gegenüber Transaktionen priorisieren.

Sehen Sie sich diesen schrittweisen Ansatz an, um Ihre digitale Marketingstrategie dialogorientierter zu gestalten.

Schritt 1: Legen Sie zunächst Ihre Ziele und Metriken fest

Bevor Sie tatsächlich mit der Entwicklung einer Strategie für die Unterhaltung beginnen, überlegen Sie sich, wie Erfolg für Sie aussehen soll.

Möchten Sie Ihren Umsatz mit personalisierten Produktempfehlungen über Facebook Messenger steigern?

Oder legen Sie vielleicht mehr Wert auf die Steigerung der Kundenzufriedenheit und legen Wert auf hohe Bewertungen Ihrer Unterhaltungen?

Hier sind einige Metriken, mit denen Sie die Effektivität Ihres Dialogmarketings messen können: Vertrieb und Lead-Generierung : Generierte Leads, Konversionsraten oder durchschnittlicher Wert der Bestellungen

Engagement : Reaktionszeiten, Anzahl der Interaktionen oder ausgetauschte Nachrichten

Bekanntheit : Reichweite, Impressionen oder Klickraten

Kundenbindung und -zufriedenheit: Kundenbindungsraten, Customer Lifetime Value, CSAT- oder NPS-Werte

Schritt 2: Definieren Sie Ihre Schlüsselbotschaften

Der Schlüssel zum Konversationsmarketing ist klare Kommunikation, daher ist es entscheidend, Ihre Kernbotschaften zu definieren.

Stellen Sie sich vor, Sie wären der Kunde, und überlegen Sie, was Ihre Aufmerksamkeit erregen würde – ein zeitlich begrenzter Rabatt? Eine Einladung, kostenlose Inhalte im Austausch gegen Ihre E-Mail-Adresse freizuschalten?

Beginnen Sie mit einer einfachen, ansprechenden Botschaft und konzentrieren Sie sich auf einen Hauptpunkt. Sie könnten mit einer einladenden Begrüßungsnachricht beginnen und die Unterhaltung dann ganz natürlich auf andere Themen wie Kundenfeedback oder Produktvorschläge lenken.

Denken Sie einfach daran, sich kurz zu fassen und beim Thema zu bleiben.

Schritt 3: Entscheiden Sie, welche Kommunikationskanäle Sie nutzen möchten

Um mit Conversational Marketing zu beginnen, konzentrieren Sie sich auf Kanäle wie Ihre Website, Messaging-Apps und soziale Plattformen. Ziehen Sie folgende Optionen in Betracht:

Automatisieren Sie den Facebook-Live-Chat mit Bots

Fügen Sie ein Live-Chat-Widget auf Ihrer Website hinzu

Integrieren Sie einen Instagram-Chatbot

Richten Sie einen WhatsApp for Business-Chatbot ein

Allerdings funktionieren nicht alle Kanäle auf die gleiche Weise.

Wenn Sie vorhaben, Produkte vorzuschlagen, könnte eine Chat-Plattform wie Facebook Messenger ideal sein. Wenn Ihr Ziel jedoch darin besteht, Kundenfragen zu beantworten, ist ein Chatbot auf Ihrer Website möglicherweise besser für den FAQ-Support geeignet.

KI-Marketing-Tools wie Chatbots und vorgefertigte Antworten ermöglichen es Ihnen, nahtlos mit Hunderten von Kunden in Kontakt zu treten. Der effektive Einsatz dieser Tools erfordert jedoch ein wenig Erfahrung.

Es lohnt sich, verschiedene Szenarien für den Umgang mit häufigen Kundenanfragen zu üben, zumal manche Kunden frustriert sein könnten, wenn ihre Erfahrung mit dem Chatbot nicht ihren Erwartungen entspricht.

Sie können sogar mobile Benachrichtigungen für alle Interaktionen einrichten, die einen Live-Mitarbeiter erfordern. Wenn Sie Ihr Team in den Tools und gängigen Szenarien schulen, wird dies einen großen Unterschied darin machen, wie reibungslos das Erlebnis für die Kunden ist.

Schritt 5: Entwerfen und testen Sie Ihre Chatbots vor der Einführung

Ein effektiver Chatbot sollte es Benutzern ermöglichen, so natürlich zu interagieren, wie sie es mit einer Person tun würden, und so ein reaktionsschnelles, persönliches und rund um die Uhr verfügbares Erlebnis schaffen. Wenn Chatbots gut konzipiert sind, können sie den Umsatz um bis zu 67 % steigern.

Erstellen Sie zunächst Chatbot-Ablaufdiagramme, die mehrere Optionen für Verläufe der Unterhaltungen bieten. Viele Tools verfügen über visuelle Editoren und sogar vorgefertigte Chatbot-Vorlagen, mit denen Sie ganz einfach die richtige Struktur für reibungslose, sinnvolle Interaktionen erstellen können.

Schritt 6: Verfolgen Sie die Ergebnisse und optimieren Sie die Flows der Unterhaltungen

Sobald Ihre Strategie steht, behalten Sie die Ergebnisse im Auge. Das ist einfach, wenn Sie klare Metriken festgelegt haben. Wenn die Leistung nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie die Abbruchrate für jede Chatbot-Nachricht analysieren.

Diese Daten zeigen, ob eine bestimmte Botschaft Kunden abschrecken könnte oder ob sich deren Interessen verschieben.

Insider-Tipp: Wie der Chatbot und die dialogorientierte KI von ClickUp das Aufgabenmanagement und die Zusammenarbeit im Team verbessern

Zwar stehen Marketingfachleuten heute mehr Kanäle denn je zur Verfügung, um Kunden zu erreichen, doch wird es immer schwieriger, sich von der Masse abzuheben. Der Durchschnittsbürger wird täglich mit Tausenden von Marketingbotschaften konfrontiert, dennoch sinken die Interaktionsraten weiter.

Konversationsmarketing ist jedoch nicht nur ein weiterer Kanal. Es verändert grundlegend die Art und Weise, wie Marken und Kunden miteinander in Verbindung treten.

Um das Beste aus dem Dialogmarketing herauszuholen, benötigen Sie die richtigen Tools für das Marketing-Projektmanagement. Was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass es ein tool gibt, das die meisten Ihrer Anforderungen erfüllt und alles übersichtlich organisiert?

Ja, dieses tool ist ClickUp, entwickelt speziell für Marketing-Teams.

ClickUp für Marketingteams dient als zentrale Informationsquelle für alle Ihre Strategien im Bereich Conversational Marketing

So kann ClickUp Ihnen dabei helfen, Ihre Konversationsmarketingstrategie und -kampagnen zu erstellen, umzusetzen, zu überwachen und zu verbessern:

Integrieren Sie Aufgabenmanagement mit KI-gestützten Konversations-Features

Mit über 1.000 ClickUp-Integrationen, darunter Chatbots und Automatisierungstools wie Zapier, ChatGPT und DALL-E, können Sie das Aufgabenmanagement auf der Grundlage von Kundeninteraktionen automatisieren.

Wenn ein Kunde beispielsweise eine Frage stellt, kann der Chatbot diese Abfrage sofort erfassen und eine Aufgabe in ClickUp erstellen. Das bedeutet, dass Mitglieder des Teams Kundenprobleme lösen können, ohne jede Interaktion manuell protokollieren zu müssen. Außerdem erhalten Sie Daten zur Kundeninteraktion direkt in ClickUp zur Analyse, wodurch diese verwertbar werden.

Nutzen Sie ClickUp Chat, um Neuigkeiten zu teilen, Ressourcen zu verknüpfen und an einem Ort zusammenzuarbeiten

Darüber hinaus können Teams mit ClickUp Chat nahtlos an einem Ort zusammenarbeiten, ohne zwischen Projektmanagement- und Kommunikations-Tools hin- und herwechseln zu müssen. Sie können eins zu eins mit Ihren Kollegen interagieren oder Gruppen erstellen, um mehr Personen in eine Unterhaltung einzubeziehen. Sie können sogar bestimmte Diskussionen mit entsprechenden Konversationsmarketingstrategien oder Kampagnenaufgaben in ClickUp verknüpfen und umgekehrt, um den Kontext über mehrere Unterhaltungen hinweg beizubehalten.

Erstellen und verfolgen Sie Aufgaben aus Nachrichten im ClickUp-Chat mit dem FollowUps-Feature

Mit SyncUps beim Chatten können Sie ganz bequem einen Audio- oder Videoanruf mit Ihren Teamkollegen starten, während Sie mit FollowUps aus einer Nachricht eine Aufgabe erstellen und diese der zuständigen Person zuweisen können.

Arbeiten Sie asynchron mit Ihrem Team zusammen, weisen Sie Aufgaben zu und erhalten Sie Updates mit den zugewiesenen Kommentaren von ClickUp

Mit „Assigned Comments“ in ClickUp werden Ihre Kommentare und Ihr Feedback zu jeder ClickUp Aufgabe in nachverfolgbare Aktionspunkte umgewandelt , wodurch das Hin und Her, das bei anderen Plattformen üblich ist, entfällt. Dieses Feature organisiert zudem Threads zu Aufgaben, um Informationschaos zu reduzieren und Alles griffbereit zu halten.

Fallstudie: ClickUp 🤝 Cartoon Network Das dynamische Social-Media-Team von Cartoon Network hatte einst mit komplizierten Workflows zu kämpfen, die sich über mehrere Projektmanagement-Tools erstreckten. So erforderte beispielsweise die tägliche Veröffentlichung eines Beitrags auf den Social-Media-Kanälen die Synchronisierung und Aktualisierung sowohl im Aufgabenmanagement- als auch im Kalendermanagement-Tool, was viel Zeit kostete. Mit ClickUp als zentraler Informationsquelle sparen sie Zeit und liegen ihrem Veröffentlichungsplan immer einen Schritt voraus. Tatsächlich haben sie ihre Produktionsleistung verdoppelt, ohne die Größe des Teams zu vergrößern.

Und das ist erst der Anfang.

Marketingteams können die KI-Features von ClickUp nutzen, um Trends wie häufig gestellte Fragen oder häufige Probleme zu erkennen und ihre Strategien entsprechend anzupassen. Indem sie verstehen, was bei Kunden Anklang findet, können Teams ihre Botschaften und Angebote optimieren, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen.

Erhalten Sie Antworten auf all Ihre Fragen mit ClickUp Brain

90 % der Marketingfachleute, die KI einsetzen, sehen darin die Zukunft der Erstellung von Inhalten.

Der KI-persönliche Assistent von ClickUp, ClickUp Brain, kann bei all Ihren Anforderungen an den Inhalt Wunder wirken und die Kundeninteraktion verbessern, was ihn zu einer der besten Alternativen zu ChatGPT macht.

Stellen Sie sich vor, Sie fragen: „Was gibt es Neues zu unserer Social-Media-Kampagne?“ und erhalten umgehend eine Antwort zum aktuellen Stand des Projekts. ClickUp Brain kann Ihnen sogar Insider-Tipps geben, um den Aufwand im Bereich des dialogorientierten Marketings noch wirkungsvoller zu gestalten!

Es dient auch als Zusammenfassungstool für groß angelegte Projekte, bei denen schnelle, prägnante Updates erforderlich sind, beispielsweise im Kundensupport oder in der Beratung.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ideen für Inhalte, indem Sie mithilfe von ClickUp Brain die demografischen Daten Ihrer Zielgruppe, aktuelle Trends und Ihre Marketingziele analysieren

ClickUp Brain generiert automatisch tägliche Stand-ups und Updates für alle Projekte und bietet Benutzern so einen klaren Überblick über Status, Prioritäten und Termine. Außerdem liefert es zeitnahe Updates, damit Ihr Team immer auf Kurs bleibt.

Erhalten Sie sofortige Antworten auf Abfragen, Status-Updates zu Aufgaben, Erinnerungen an Fristen, Zusammenfassungen von Notizen und vieles mehr

Steht kurzfristig ein Meeting an? Arbeiten Sie clever und nutzen Sie ClickUp Brain, um Materialien für die Vorbereitung des Meetings wie Tagesordnungen, Diskussionspunkte und Präsentationen zu erstellen.

ClickUp Brain wertet vergangene Notizen zu Meetings aus, um wichtige Schwerpunkte, wiederkehrende Themen, offene Fragen und alle relevanten Details zu identifizieren, die zur aktuellen Besprechung beigetragen haben.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Tagesordnungen für Meetings

ClickUp Brain beantwortet nicht nur Abfragen. Es koordiniert die Arbeit aktiv, indem es:

Kontextbezogene Aufgabenerstellung : Die KI analysiert Unterhaltungen im ClickUp-Chat und erstellt automatisch Aufgaben aus Nachrichten, wobei natürliche Sprachverarbeitung zum Einsatz kommt, um Prioritäten zuzuweisen

Intelligentes Abhängigkeitsmanagement: Mit ClickUp Brain können Sie Aufgabenabhängigkeiten automatisch anhand des Konversationskontexts und historischer Muster identifizieren und vorschlagen

👀 Bonus: Entdecken Sie Anwendungsbeispiele für ChatGPT, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Sie das Potenzial dieses KI-Tools voll ausschöpfen können, um Ihre Strategien zu optimieren und Ihre Workflows zu verbessern.

All diese ClickUp-Features ermöglichen es Ihnen, Ihre Marketing-Interaktionen auf der Grundlage der Kundenhistorie und des Projekts individuell anzupassen und Ideen für das Dialogmarketing mühelos umzusetzen.

Beispiele für Konversationsmarketing

Nachdem Sie nun wissen, wie Sie eine effektive Strategie für das Dialogmarketing entwickeln, finden Sie hier einige Beispiele aus der Praxis, die Ihnen zusätzliche Inspiration bieten.

Live-Support

Auch wenn Live-Support auf den ersten Blick nicht wie eine Marketingfunktion erscheint, hat er doch einen erheblichen Einfluss auf das Kundenerlebnis mit Ihrer Marke.

Begeistern Sie Ihre Kunden, indem Sie eine rund um die Uhr erreichbare Hotline anbieten oder ein eigenes Twitter-Konto für Supportanfragen einrichten. Ein hochwertiger Kundenservice steigert Ihren Umsatz auf natürliche Weise.

via Nordstrom

📌 Beispiel: Der „Stylist Chat“ von Nordstrom ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Live-Support das Kundenerlebnis verbessern und den Umsatz steigern kann. Kunden erhalten Zugang zu persönlichen Stylisten, die ihnen in Echtzeit Empfehlungen geben, die auf ihren Geschmack, ihre Größe und ihr Budget zugeschnitten sind. Über den Chat erhalten Kunden Hilfe bei der Zusammenstellung von Outfits für bestimmte Anlässe, wie Hochzeiten oder Vorstellungsgespräche. Stylisten helfen dabei, Elemente aus dem gesamten Nordstrom-Katalog zu kombinieren, und schaffen so ein betreutes Einkaufserlebnis, das die Auswahl von Outfits einfacher und angenehmer macht.

Erfahrungen nach dem Kauf

Auch wenn Ihre Produkte reißenden Absatz finden, müssen Sie sich auf die Kommunikation nach dem Verkauf konzentrieren.

Ein einfacher, aber wirkungsvoller Ansatz besteht darin, Folge-E-Mails zu versenden, um nachzufragen, wie den Kunden ihre Einkäufe gefallen und ob sie Fragen haben. Dieser scheinbar kleine Schritt kann die Zahl der Wiederholungskäufe deutlich steigern.

via Chewy auf Twitter

📌 Beispiel: Das Tierfutterunternehmen Chewy verschickt gelegentlich handgeschriebene Dankesnotizen oder sogar benutzerdefinierte Tierporträts an seine Kunden. Außerdem bietet es proaktiv Rückerstattungen für ungeöffnetes Tierfutter an und schlägt vor, dieses an lokale Tierheime zu spenden. Diese persönlichen Gesten überraschen und begeistern und zeigen, dass dem Unternehmen die Tiere am Herzen liegen und es nicht nur um den Verkauf geht.

E-Mail-Marketing

Anstatt Kunden mit allgemeinen Newslettern zu überhäufen, die kein Interesse wecken, sollten Sie sich auf Kreativität und echte Interaktion konzentrieren, um die Markentreue zu stärken.

Warum fügen Sie Ihrer E-Mail nicht eine kurze Umfrage bei, in der Sie um Feedback zu den Erfahrungen Ihrer Kunden bitten? Sie könnten sogar einfache Smiley-Emoticons verwenden, um die Zufriedenheit zu messen. Je einfacher Sie es Ihren Kunden machen, zu antworten, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich beteiligen.

📌 Beispiel: Booking.com schafft es hervorragend, E-Mail-Marketing eher wie eine hilfreiche Unterhaltung als wie ein Verkaufsgespräch wirken zu lassen. Nachdem jemand eine Reise gebucht hat, versendet Booking.com personalisierte Folge-E-Mails, darunter Tipps zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe, Transportmöglichkeiten und Empfehlungen für Restaurants vor Ort. Anstatt nur mit einem „Vielen Dank für Ihre Buchung“ zu beginnen, zeigen diese E-Mails ein tiefes Verständnis dafür, was der Reisende tatsächlich benötigen könnte, und schaffen so eine ansprechendere und wertorientierte Interaktion.

Personalisierung in der Kundeninteraktion

Eine der effektivsten Anwendungen des Dialogmarketings ist die Personalisierung. Sie gibt Kunden das Gefühl, wahrgenommen, geschätzt und verstanden zu werden – Eigenschaften, die entscheidend sind, um Vertrauen und Loyalität aufzubauen.

Personalisierte Unterhaltungen wirken menschlich und zugänglich und regen Kunden dazu an, zu antworten, Fragen zu stellen und sich weiter zu informieren. Diese Interaktion kann ihre Beziehung zur Marke vertiefen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie wiederkommen.

📌 Beispiel: Sephora ist ein Meister darin, Konversationsmarketing mit Personalisierung zu verbinden. Dies geschieht mithilfe von Tools wie den „Color IQ“- und „Skincare IQ“-Quizzen, bei denen Benutzer nach ihrem Hauttyp, ihren Anliegen und Vorlieben gefragt werden und ihnen anschließend auf Grundlage dieser Antworten Produkte empfohlen werden. Doch Sephora geht noch einen Schritt weiter – mit ihrem tool „Virtual Artist“ haben sie Pionierarbeit im Bereich der virtuellen Anprobe geleistet. Damit können Benutzer Make-up digital „anprobieren“ und mithilfe von AR sehen, wie verschiedene Farbtöne auf ihrer Haut wirken, noch bevor sie einen Kauf tätigen. Diese Taktiken funktionieren nicht nur, weil sie interaktiv sind, sondern auch, weil sie Reibungsverluste im Entscheidungsprozess beseitigen und das Einkaufen einfacher, schneller und wesentlich unterhaltsamer machen.

Konversationsbasierter Vertrieb über soziale Medien

Untersuchungen zeigen, dass 72 % der B2B-Kunden von Unternehmen erwarten, dass diese ihre Bedürfnisse genau verstehen und benutzerdefinierte Erlebnisse bieten. Soziale Medien sind dank ihrer Nähe und Zugänglichkeit sowohl für den Kunden als auch für die Marke ein hervorragender Ort, um dies zu erledigen.

📌 Beispiel: Wendy’s hat die Kunst der gelenkten Unterhaltungen in den sozialen Medien perfektioniert, indem es einen einzigartigen und frechen Tonfall verwendet, der die Follower aktiv einbindet. Das Unternehmen antwortet regelmäßig auf Kommentare von Benutzern und Tags mit witzigen, markentypischen Antworten und lässt sich auf spielerische „Roasts“ seiner Konkurrenten ein, um ein höheres Engagement zu erzielen.

Vorteile des Dialogmarketings

Wenn es effektiv umgesetzt wird, kann Konversationsmarketing Geschäftsbetrieben dabei helfen, sich in einem umkämpften Markt abzuheben. Lassen Sie uns einige der Schlüssel-Vorteile näher betrachten.

Verbessern Sie die Lead-Generierung

Mit Konversationsmarketing können Sie wertvolle Informationen erfassen und Leads in Echtzeit qualifizieren, indem Sie Benutzer über Chat-Nachrichten in Ihrem Shop oder auf Ihrer Website ansprechen. Dies ist besonders vorteilhaft für neue und anonyme Benutzer.

Durch personalisierten Support in Echtzeit schaffen Sie ein einladendes Erlebnis, das eine tiefere Kundenbindung fördert und die Chancen auf eine Konversion erhöht.

Erreichen Sie Kunden über ihre bevorzugten Kanäle

Kunden recherchieren zu 90 % online – oft auf Plattformen wie TikTok –, bevor sie im Laden einkaufen.

Da Kunden während ihres gesamten Einkaufsprozesses mit verschiedenen Kontaktpunkten interagieren, ist es entscheidend, ihre Erwartungen zu erfüllen und mit ihnen eine Verbindung aufzubauen, wo immer sie sich gerade befinden.

Sie können Kunden in ihrer bevorzugten Umgebung ansprechen, indem Sie verschiedene Kanäle wie SMS, WhatsApp und On-Site-Messaging nutzen.

Durch den Einsatz einer plattformübergreifenden Konversationsmarketingstrategie können Marken das Kundenerlebnis verbessern. Kontextbezogene und relevante Unterhaltungen tragen dazu bei, stärkere Beziehungen aufzubauen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und mehr Conversions zu erzielen.

Arbeiten Sie als Team effizienter

Chatbots für das Dialogmarketing vereinfachen Kommunikationsprozesse und helfen Ihnen dabei, Antworten zu automatisieren und Kundenanfragen effektiv zu bearbeiten.

Indem Sie Chatbots darauf trainieren, häufig gestellte Fragen zu erkennen und relevante Antworten zu liefern, kann Ihr Team Zeit und Ressourcen sparen. So kann es sich auf komplexere Aufgaben konzentrieren, was letztlich die Produktivität und die Kundenzufriedenheit (und ganz nebenbei auch die Mitarbeiterzufriedenheit!) verbessert

Beschleunigen Sie den Verkaufsprozess

Konversationsmarketing verbindet zudem den Marketing- und Vertriebsaufwand nahtlos miteinander. Diese Synergie trägt dazu bei, Kunden schneller durch den Verkaufstrichter zu führen.

Beispielsweise können Chatbots qualifizierte Leads identifizieren und diese entweder direkt an Vertriebsmitarbeiter weiterleiten oder in Echtzeit Meetings vereinbaren.

Gewinnen Sie Einblicke in die Präferenzen Ihrer Kunden

Die direkte Unterhaltung mit Kunden liefert wertvolle Einblicke in deren Vorlieben und Abneigungen.

Solches Kundenfeedback ist wertvoll und kann genutzt werden, um Produkte zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Kundeninteraktionen sowie die Inhalte insgesamt zu verbessern.

Integration von Dialogmarketing in andere Strategien

Um die Wirkung des Dialogmarketings zu maximieren, ist es unerlässlich, es in andere Marketingstrategien zu integrieren.

Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Kundenbindung, sondern schafft auch ein nahtloses Erlebnis über mehrere Kontaktpunkte hinweg.

Der Omnichannel-Ansatz

Dieser Ansatz stellt sicher, dass Kunden über alle Kanäle hinweg – wie Websites, soziale Medien und Messaging-Apps – ein einheitliches Erlebnis erhalten.

Laut einer Studie der Harvard Business Review binden Unternehmen, die eine Omnichannel-Strategie umsetzen, im Durchschnitt 89 % ihrer Kunden, während es bei Unternehmen mit einer schwachen Omnichannel-Strategie nur 33 % sind.

Durch die Integration von Tools wie Chatbots und dialogorientierter KI über diese Kanäle hinweg können Geschäfte die Kontinuität in der Kundeninteraktion gewährleisten und so das Gesamterlebnis weiter verbessern. Diese Integration ermöglicht schnelle und effektive Antworten, die entscheidend dazu beitragen, Wartezeiten zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. ​

Schaffung einer einheitlichen Customer Journey

Die Integration von Conversational Marketing trägt dazu bei, eine einheitliche Customer Journey zu schaffen, bei der jede Interaktion auf der vorherigen aufbaut.

Ein Bericht von Salesforce ergab, dass 70 % der Verbraucher angeben, dass vernetzte Prozesse sehr wichtig sind, um sie als Kunden zu gewinnen.

Durch den Einsatz von Tools für das Dialogmarketing auf verschiedenen Plattformen können Unternehmen sicherstellen, dass Kunden in jeder Phase ihrer Customer Journey personalisierten Support und relevante Informationen erhalten. Diese Konsistenz verbessert das Kundenerlebnis und führt zu höheren Konversionsraten. Studien zeigen, dass Marken mit starker Kundenbindung Umsatzwachstumsraten erzielen können, die bis zu 5,5-mal höher sind als die ihrer Wettbewerber.

Verwandeln Sie Unterhaltungen in Conversions mit ClickUp

Konversationsmarketing funktioniert in jeder Phase der Online-Kundenreise.

Ganz gleich, ob ein Besucher gerade Ihre Marke erkundet, ein Interessent nach Informationen zu Ihren Produkten sucht oder ein bestehender Kunde Unterstützung bei seinem jüngsten Kauf benötigt – Conversational Marketing kann dabei helfen, Kunden effizienter durch den Kaufprozess zu führen. Es ist zudem ein wirksames Mittel, um Vertrauen aufzubauen und das Kundenbeziehungsmanagement zu stärken.

Und ein Tool, das diese Erfahrung erheblich verbessern kann, ist ClickUp! Mit ClickUp können Teams Anfragen nachverfolgen, umgehend antworten und Kundendaten an einem Ort analysieren, was eine nahtlose Kommunikation gewährleistet. Darüber hinaus helfen die Integrationen und KI-gestützten Automatisierungen von ClickUp dabei, Antworten zu optimieren und Aufgaben auf der Grundlage von Kundeninteraktionen zuzuweisen, was die Effizienz steigert.

Mit solchen Funktionen sind die Möglichkeiten zur Optimierung Ihres Workflows und zur Verbesserung der Beziehungen zu Ihren Kunden enorm.

Worauf warten Sie noch? Probieren Sie ClickUp noch heute aus!