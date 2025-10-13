Die 13 besten Google Drive-Alternativen

Google Drive ist für Milliarden Menschen weltweit die erste Wahl unter den Cloud-Speicherlösungen, und es ist leicht zu verstehen, warum.

Die benutzerfreundliche Oberfläche und die nahtlose Integration mit Google Workspace-Apps wie Google Docs, Google Fotos und Google Tabellen bieten Benutzern leistungsstarke Tools für Zusammenarbeit, Dokumentenverwaltung und müheloses Freigeben. ✨

Als jemand, der seit Jahren auf Google Drive vertraut, schätze ich dessen Fähigkeit, meinen Workflow zu verwalten und die Teamarbeit zu verbessern. Nachdem ich jedoch verschiedene Alternativen ausprobiert habe, habe ich Optionen gefunden, die den Funktionen von Google Drive in nichts nachstehen und diese oft sogar übertreffen.

Auf der Grundlage meiner persönlichen Erfahrungen und der Erkenntnisse meines Teams bei ClickUp habe ich eine Liste erstklassiger Google Drive-Alternativen zusammengestellt. Diese Optionen können Ihre geschäftlichen Anforderungen erfüllen und bieten gleichzeitig erhöhte Sicherheit und einen Wert.

In diesem Beitrag werden wir diese sicheren Cloud-Speicherdienste im Detail betrachten und dabei ihre einzigartigen Features, Preisstrukturen und die Möglichkeiten zur Verbesserung Ihres Dateiaustauschs hervorheben.

Los geht’s! 💡

Worauf sollten Sie bei einer Google Drive-Alternative achten?

Die Auswahl einer Google Drive-Alternative ist mehr als nur eine einfache Suche. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie eine Lösung für den Cloud-Speicher wählen, die Sicherheit bietet und Ihren Anforderungen entspricht:

Speicherkapazität: Stellen Sie sicher, dass das Tool genügend Cloud-Speicherplatz für Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen bietet. Wenn Sie mit großen Dateien arbeiten, suchen Sie nach Lösungen mit großzügigem oder unbegrenztem Speicher.

Sicherheitsfunktionen: Entscheiden Sie sich für Cloud-Speicher-Dienste, die robuste Sicherheitsmaßnahmen bieten, darunter Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese Features schützen Ihre Dateien und sichern Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff.

Speicheroptionen: Beginnen Sie mit einem kostenlosen Free-Plan (sofern verfügbar), um die Funktionen des Dienstes zu testen, bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Plan entscheiden.

Benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für einen Dienst mit einer intuitiven Oberfläche, die Entscheiden Sie sich für einen Dienst mit einer intuitiven Oberfläche, die das Organisieren Ihrer Dateien und Ordner vereinfacht. Ein benutzerfreundliches Design verkürzt die Einarbeitungszeit, sodass Sie schnell und effizient loslegen können.

Backup- und Wiederherstellungs-Features: Vergewissern Sie sich, dass der Anbieter Backup- und Wiederherstellungs-Features bietet, um Datenverluste durch versehentliches Löschen oder Beschädigung zu vermeiden.

Kosteneffizienz: Vergleichen Sie die Preisstrukturen und finden Sie eine Lösung, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und den für Sie unverzichtbaren Features bietet.

💡 Profi-Tipp: Entdecken Sie einige Google Drive-Hacks, die Ihnen helfen, Ordnung zu schaffen. 🎨 Organisieren Sie Dateien mit farbcodierten Ordnern für eine schnelle visuelle Erkennung 🌍 Richten Sie den Offline-Zugriff ein, um jederzeit und überall an Ihren Dokumenten zu arbeiten 📄 Erstellen Sie Vorlagen für sich wiederholende Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Konsistenz Ihrer Projekte zu gewährleisten 🔔 Richten Sie Benachrichtigungen für Dokumentaktualisierungen ein, um über Änderungen anderer Nutzer auf dem Laufenden zu bleiben 🔍 Nutzen Sie das Explore-Tool, um Themen zu recherchieren und Informationen direkt in Ihrem Dokument zu sammeln

13 Google Drive-Alternativen

Hier ist meine Liste der 13 besten sicheren Google Drive-Alternativen, die robuste Sicherheit bieten, ohne dabei Abstriche bei den Benutzerfeatures zu machen:

1. ClickUp (Das beste All-in-One-Tool für Dateiverwaltung und Zusammenarbeit)

ClickUp Projektmanagement

Wenn Sie nach einer robusten Google Drive-Alternative suchen, die Ihren Speicheranforderungen und Ihren Kooperationsprozessen gerecht wird, ist ClickUp eine ausgezeichnete Wahl. Als All-in-One-Tool für Projektmanagement hat es die Arbeitsweise meines Teams und mir völlig verändert. Es ist mehr als nur ein Aufgabenmanager, es optimiert alles, von der einfachen Dateifreigabe bis hin zu komplexen Workflows.

ClickUp-Integration mit Google Drive

Die Google Drive-Integration von ClickUp hat für mein Team einen entscheidenden Unterschied gemacht. Mit diesem Drive-Integrations-Feature können Sie Google Drive-Dateien ganz einfach direkt an Ihre Aufgaben anhängen und so relevante Dokumente miteinander verknüpfen.

Wir haben unzählige Stunden gespart, indem wir Dateien per Drag & Drop in Aufgabenkommentare gezogen oder direkt an Aufgabenkarten angehängt haben. Außerdem kannst du Google Docs, Sheets oder Slides erstellen und diese innerhalb von ClickUp in der Vorschau anzeigen, ohne die Plattform wechseln zu müssen.

Verwandte Suche

Ein weiteres herausragendes Feature ist die ClickUp Connected Search -Funktion, mit der Sie alle Dateien in Ihrem gesamten ClickUp-Workspace durchsuchen können, sodass Sie Dateien, Aufgaben und Dokumente ganz einfach finden.

Und das Beste daran? Die Suche umfasst sogar alle verbundenen Apps, einschließlich Google Drive. Wenn ich also Dateien über Google Drive verteilt habe, Aufgaben in ClickUp und Unterhaltungen in Slack, kann ich mit der Universal Search von ClickUp schnell ein bestimmtes Dokument finden, das in Google Drive gespeichert ist – ganz ohne zwischen den Apps umzuschalten.

Verbinden Sie Dokumente ganz einfach mit Ihren Workflows – mit ClickUp Docs

ClickUp Dokumente

Darüber hinaus hebt ClickUp Docs die Erstellung von Dokumenten und Teamzusammenarbeit auf ein neues Niveau. Seine Vielseitigkeit – von Wikis bis hin zu Roadmaps – macht es zu einem Kraftpaket für die Dateiverwaltung, das gleichzeitig die Produktivität steigert und die effektive Teamarbeit fördert. Mein Team nutzt dieses Feature, um Dokumente mit eingebetteten Dateien, Links und Widgets zu erstellen, was uns hilft, Ideen ohne Verzögerungen umzusetzen.

Was mir an ClickUp Docs besonders gefällt, ist, dass es nicht nur zum Schreiben dient, sondern vollständig in das Aufgabenmanagement integriert ist. Sie können eine Datenbank erstellen, Dokumente mit Aufgaben verknüpfen, Aktionspunkte zuweisen und Dateien wie Bilder, Google Drive-Dokumente, Tabellen oder Meeting-Notizen einbetten, sodass alles an einem Ort organisiert bleibt. Diese Zentralisierung erleichtert uns die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass jeder auf die notwendigen Informationen zugreifen kann.

Die besten Features von ClickUp

Integrieren Sie ClickUp nahtlos in Ihre bevorzugten Tools wie Slack, Asana und Google Drive mithilfe von ClickUp-Integrationen , um einen einheitlichen Workspace zu schaffen

Kommunizieren und arbeiten Sie mit Ihrem Team direkt innerhalb von Aufgaben oder Projekten mit ClickUp Chat

Erstellen, weisen Sie Aufgaben effizient zu und führen Sie die Nachverfolgung durch – und gliedern Sie Projekte mithilfe von ClickUp Aufgaben in kleinere Schritte auf

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen , um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.

Nutzen Sie vorgefertigte ClickUp-Vorlagen , um Projekte und Aufgaben zu starten, ohne bei Null anfangen zu müssen

Limitierungen von ClickUp

Einige Integrationen erfordern möglicherweise ein Setup, was zeitaufwändig sein kann

Die mobile App fehlt einige Features der Desktop-Version

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt : 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Workspace-Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie Sie Ihr Google Drive aufräumen können? Hier sind einige Strategien, die Sie befolgen können: 📂 Erstellen Sie eine übersichtliche Struktur von Ordnern, um Dateien logisch zu kategorisieren 🏷️ Benennen Sie Dateien mit klaren, aussagekräftigen Titeln, um sie leichter identifizieren zu können 🟔 Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Dateien und löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien, um Speicherplatz freizugeben ⭐ Markieren Sie wichtige Dateien mit einem Stern für schnellen Zugriff, damit Sie Ihre wichtigsten Dokumente immer griffbereit haben

2. Dropbox (Bester Cloud-Speicher-Dienst für kleine Unternehmen)

via Dropbox

Dropbox ist einer der ältesten sicheren Cloud-Speicherdienste auf dieser Liste und sticht als zuverlässige Alternative zu Google Drive hervor. Er bietet Zwei-Faktor-Authentifizierung für erhöhte Sicherheit und automatische Gerätesynchronisierung, sodass Ihre Dateien immer zugänglich sind.

Das Versionshistorie-Feature hilft dabei, den versehentlichen Verlust wichtiger Änderungen zu verhindern, während Sie mit der Paper-Funktion gemeinsam mit Ihrem Team Dokumente erstellen, bearbeiten und kommentieren können. Ich nutze es oft, um Projektdateien zu organisieren und Ressourcen mit meinen Kollegen freizugeben, da die benutzerfreundliche Oberfläche die Zusammenarbeit einfach und effizient macht.

Die besten Features von Dropbox

Speichern und rufen Sie Dokumente, Fotos und Videos jederzeit und überall ab

Halten Sie Ihre Dateien dank automatischer Synchronisierung auf allen Geräten auf dem neuesten Stand

Sichern Sie wichtige Daten und schützen Sie sie vor versehentlichem Löschen

Limitierungen von Dropbox

Der Free-Plan bietet nur 2 GB Speicher

Eingeschränkte Version-Historie im Free-Plan

Preise für Dropbox

Plus: 11,99 $/Monat

Essentials : 19,99 $/Monat

Geschäft: 18 $/Benutzer/Monat

Business Plus: 30 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Dropbox

G2: 4,4/5 (über 27.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 21.000 Bewertungen)

3. Box (Am besten geeignet für die Zusammenarbeit an Dokumenten und das Content-Management in Unternehmen)

via Box

Wenn Sie Ihr Content-Management-System komplett abschließen möchten, ist Box eine hervorragende Alternative zu Google Drive. Die KI-gestützte Plattform „Intelligent Content Cloud“ verbessert die Sicherheit der Zusammenarbeit in Ihrem gesamten Unternehmen.

Meiner Erfahrung nach ist Box unverzichtbar, um Dateien sicher zu verwalten und mit meinem Team von überall aus freizugeben. Dank seines starken Datenschutzes und seiner Tools für Produktivität ist es ein wertvoller Gewinn für jedes Geschäft, das Effizienz und Sicherheit großschreibt.

Die besten Features von Box

Integrieren Sie sie mit anderen Tools für die Produktivität wie Google Workspace (Google Docs) und Microsoft 365

Nutzen Sie die eSignature-Funktion, um Dokumente digital zu unterschreiben

Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und Zugriffsebenen für Dateiänderungen oder Kommentare

Limitierungen von Box

Spürbare Verzögerungen beim Hochladen neuer Dateien verlangsamen das Freigeben und die Zusammenarbeit

Einige Benutzer berichteten, dass die mobile App langsam ist und oft abstürzt

Keine kostenlose Testversion für Features auf Unternehmensebene

Preise für Box

Geschäft: 20 $/Monat

Business Plus: 33 $/Monat

Unternehmen: 47 $/Monat

Enterprise Plus: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Box

G2: 4,2/5 (über 4.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 5.000 Bewertungen)

4. iCloud Drive (Am besten für die Synchronisierung von Dateien geeignet)

via iCloud Drive

iCloud Drive ist eine beliebte Google Drive-Alternative für die Synchronisierung von Dateien auf allen Apple-Geräten und steht auch Windows-Benutzern zur Verfügung. Damit können Sie über die „Dateien“-App ganz einfach auf Ihre Dateien auf dem iPhone zugreifen, wobei alle Änderungen sofort auf Ihrem Mac und iPad aktualisiert werden. Dank dieser Echtzeit-Synchronisierung können Sie arbeiten, ohne sich Gedanken über die Versionskontrolle machen zu müssen.

Die Einfachheit der Plattform ist ein wesentlicher Vorteil. Das Hochladen von Dateien ist so einfach wie ein Klick auf das Cloud-Symbol, und das Freigeben ist genauso unkompliziert – egal, ob ich zusammenarbeiten oder eine Kopie senden möchte, ich kann beides mit nur wenigen Fingertipps erledigen. Insgesamt steigert iCloud Drive die Produktivität und sorgt für Ordnung in meinen Dateien, was es zu einer zuverlässigen Wahl für jeden im Apple-Ökosystem macht.

Die besten Features von iCloud Drive

Führen Sie die Synchronisierung von Dateien nahtlos auf allen Apple-Geräten und unter Windows durch

Sichern Sie Ihre Geräte automatisch, damit Fotos, Videos und App-Daten mit Sicherheit gespeichert und bei Bedarf leicht wiederherstellbar sind

Arbeiten Sie in Echtzeit zusammen mit iCloud Paper, das es mehreren Benutzern ermöglicht, Dokumente gleichzeitig zu erstellen, zu bearbeiten und zu kommentieren, was die Teamarbeit verbessert

Stellen Sie gelöschte Dateien bis zu 30 Tage lang wieder her, damit nichts endgültig verloren geht

Limitierungen von iCloud Drive

Es fehlt ein integriertes Versionsverwaltungssystem für Dateien, was die Wiederherstellung früherer Versionen von Dokumenten erschwert, wenn diese überschrieben oder gelöscht wurden

Erleben Sie langsame Synchronisierung bei der Bearbeitung großer Dateien

Die kostenlose Cloud-Speicheroption hat ein Limit von 5 GB, was den Anforderungen von Power-Usern möglicherweise nicht gerecht wird.

Preise für iCloud Drive

50 GB : 0,99 $/Monat

200 GB : 2,99 $/Monat

2 TB : 9,99 $/Monat

6 TB : 29,99 $ pro Monat

12 TB: 59,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu iCloud Drive

G2: k. A.

Capterra: k. A.

5. MEGA (Am besten geeignet für sichere Dateifreigabe und Speicher)

via MEGA

MEGA bietet robuste Features für Sicherheit, darunter End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sicherstellen, dass Ihre Dateien auch bei MEGA sicher bleiben. Als Filesharing-Software bietet es eine Speicherlösung, die die gemeinsame Nutzung sicherer, passwortgeschützter Dateien ermöglicht und so die Zusammenarbeit mit Clients vereinfacht. Außerdem erhalten neue Benutzer von Anfang an 20 GB kostenlosen Speicher.

Mein Team findet die Features der Sicherheit von MEGA unglaublich nützlich für die Wahrung der Vertraulichkeit. Die End-to-End-Verschlüsselung und die Zwei-Faktor-Authentifizierung geben uns Sicherheit beim Speichern und Freigeben sensibler Dateien.

Die besten Features von MEGA

Nehmen Sie Dateien von MEGA-Benutzern und sogar von anderen an

Stellen Sie ältere Versionen der Dateien wieder her, falls versehentliche Änderungen oder Löschungen vorgenommen wurden

Legen Sie Ablaufdaten und Passwortschutz für freigegebene Dateien fest

Limitierungen von MEGA

Kostenlose Konten haben eine begrenzte Übertragungskapazität

Es fehlen Tools für die Bearbeitung von Microsoft Office-Dokumenten direkt in der Cloud; das bedeutet, dass Benutzer Dateien herunterladen müssen, um Änderungen vorzunehmen, was ihren Workflow stören könnte

Preise für MEGA

Pro Lite: 5,34 $/Monat

Pro I : 10,96 $/Monat

Pro II : 21,94 $/Monat

Pro III: 32,91 $/Monat

MEGA-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

6. ownCloud (Am besten geeignet für Zusammenarbeit und Datenkontrolle)

via ownCloud

ownCloud ist eine kostenlose Alternative zu Google Drive, die Dateien geräteübergreifend synchronisiert und stets auf dem neuesten Stand hält. Dank der End-to-End-Verschlüsselung bleiben sensible Daten während der Übertragung sicher.

Darüber hinaus ermöglicht ownCloud die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, sodass Sie über Office 365 oder Collabora in Echtzeit mit Kollegen an gemeinsamen Projekten arbeiten können. Diese Kombination aus Sicherheit und Zusammenarbeit macht es zu einem wertvollen Tool für Teamprojekte.

Die besten Features von ownCloud

Stellen Sie frühere Versionen der Dateien mithilfe des Versionsverlaufs wieder her

Arbeiten Sie in Echtzeit gemeinsam an Dokumenten mit integrierten Tools für die Bearbeitung

Richten Sie private Dateilinks für eine sichere, zeitlich begrenzte Freigabe ein

Limitierungen von ownCloud

Erweiterte Features sind auf die Enterprise-Edition beschränkt

Der Free-Plan bietet keinen Kundensupport, was für Benutzer, die Hilfe beim Setup oder bei der Fehlerbehebung benötigen, ein Nachteil sein kann.

Preise für ownCloud

Community Edition : Kostenlos

ownCloud auf Ihrem Server gehostet (Standard-Abonnement): ca. 5,70 $/Benutzer/Monat

ownCloud auf Ihrem Server gehostet (Enterprise-Abonnement): ca. 17,50 $/Benutzer/Monat

ownCloud Online (Teams – 1 bis 4 Benutzer): 13,92 $/Benutzer/Monat

ownCloud Online (Einzelbenutzer): 16,06 $/Benutzer/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu ownCloud

G2: 4,3/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

7. Microsoft OneDrive (Am besten geeignet für die Dateisynchronisierung und -speicherung)

via Microsoft OneDrive

Wenn Sie nach einer sicheren Lösung zum Freigeben von Dateien im Geschäft suchen, die sich mühelos in Microsoft 365 integrieren lässt, sollten Sie Microsoft OneDrive in Betracht ziehen, eine leistungsstarke Alternative zu Google Drive. Damit können Sie Dateien auf mehreren Geräten effizient speichern, darauf zugreifen und verwalten.

Meiner Erfahrung nach sind die Desktop- und Mobil-Apps von OneDrive unverzichtbar für den nahtlosen Zugriff auf Dateien, egal ob ich am Schreibtisch oder unterwegs arbeite. Dank der Echtzeit-Synchronisierung und der Features zur Dateiwiederherstellung konnten Teamprojekte termingerecht abgeschlossen und die Datenintegrität gewährleistet werden.

Die besten Features von Microsoft OneDrive

Synchronisieren Sie Ihre Dateien auf allen Geräten, damit Sie immer die aktuellste Version zur Hand haben

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihren Teamkollegen an Dokumenten und sehen Sie Aktualisierungen in Echtzeit

Laden Sie große Dateien mit bis zu 250 GB auf einmal hoch

Sichern Sie Ihre Dateien automatisch von Mobilgeräten

Führen Sie die Bearbeitung von Dokumenten unterwegs mit mobilen Apps für iOS und Android durch

Limitierungen von Microsoft OneDrive

Der Free-Plan enthält keine leistungsstarken Apps für die Produktivität

Die kostenlose Version hat ein Speicher-Limit von 5 GB, was für Benutzer mit größeren Dateien oder umfangreichen Datenanforderungen möglicherweise nicht ausreicht.

Preise für Microsoft OneDrive

OneDrive for Business (Plan 1): 5 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft OneDrive

G2: 4,3/5 (über 9000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 12.000 Bewertungen)

8. Nextcloud (Am besten geeignet für Cloud-Datenverwaltung und -Speicher)

via Nextcloud

Nextcloud ist eine vielseitige Cloud-Speicherplattform für die Verwaltung privater und beruflicher Daten. Die Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit für Teamprojekte und den nahtlosen Austausch von Dateien mit Kollegen. Dank robuster Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und End-to-End-Verschlüsselung sorgt Nextcloud dafür, dass sensible Dateien sicher und vertrauenswürdig gespeichert werden.

Die besten Features von Nextcloud

Führen Sie die Synchronisierung von Dateien geräteübergreifend dank plattformübergreifender Kompatibilität durch

Benutzerdefinierte Designs und Branding-Optionen für die Benutzeroberfläche

Sichern Sie Ihre Daten mit End-to-End-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Limitierungen von Nextcloud

Leistung bei Servern mit hohem Datenverkehr

Die mobile App fehlt im Vergleich zur Version für den Desktop einige Features, was für manche Benutzer die Funktionalität einschränken könnte

Es gibt keine offizielle kostenlose Testversion für die Cloud-Dienste; die kostenlose Version ist Open-Source und erfordert möglicherweise ein manuelles Setup, was für technisch weniger versierte Benutzer eine Herausforderung darstellen könnte.

Preise für Nextcloud

Einzelbenutzer: 19,26 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Teams: 17,12 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Nextcloud

G2: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

9. Sync.com (Am besten geeignet, um Dateien zu freigeben, mit starker Verschlüsselung)

via Synchronisierung

Sync ist vor allem für seine starken Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen bekannt, die es zu einer der besten Alternativen zu Google Drive machen. Wie viele andere in der Liste bietet das Cloud-Speicher-Tool eine End-to-End-Verschlüsselung. Im Gegensatz zu seinen Mitbewerbern verfolgt Sync jedoch einen kompromisslosen Sicherheitsansatz, indem es seinem Team nicht erlaubt, Ihre Inhalte einzusehen, was für zusätzliches Vertrauen sorgt.

Meiner Erfahrung nach sind die erweiterten Freigabekontrollen der Synchronisierung unglaublich nützlich für die Verwaltung vertraulicher Dokumente. Ich konnte Passwortschutz und Ablaufdaten für freigegebene Links einstellen, was mir Sicherheit gibt, wenn ich mit meinem Team an sensiblen Projekten zusammenarbeite.

Die besten Features von Sync.com

Stellen Sie frühere Versionen der Dateien wieder her und stellen Sie gelöschte Dateien bis zu 365 Tage lang wieder her

Erstellen Sie sichere Links mit erhöhtem Datenschutz für die Freigabe sensibler Dateien

Verfolgen Sie Aktivitäten in freigegebenen Ordnern mit detaillierten Ereignisprotokollen

Limitierungen der Synchronisierung von Sync.com

Durch die Synchronisierung von Dateien mit einem Ordner müssen Sie Ihre bestehende Dateiorganisationsstruktur anpassen

Die Benutzeroberfläche, insbesondere in der Web-Version, wird oft als umständlich beschrieben, was die Navigation weniger intuitiv macht

Der Free-Plan umfasst nur 5 GB Speicher

Preise von Sync.com

Free Forever

Solo Basic : 8 $/Monat

Solo Professional : 20 $/Monat

Teams Standard : 6 $/Monat

Teams+ Unlimited : 15 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sync.com

G2: 4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

10. pCloud (Am besten geeignet für die Synchronisierung von Dateien auf mehreren Geräten)

via pCloud

pCloud ist eine vielseitige Cloud-Speicherlösung, mit der Benutzer Dateien über die Desktop-App geräteübergreifend synchronisieren können, wodurch ein virtuelles Laufwerk für sicheren und nahtlosen Zugriff entsteht. Die Plattform verfügt über eine Freigabeoption für öffentliche Links, die das Versenden von Dateien an Clients vereinfacht, während integrierte Mediaplayer es Benutzern ermöglichen, Videos zu streamen und Audiowiedergabelisten direkt aus der Cloud zu erstellen.

Die besten Features von pCloud

Nutzen Sie zusätzlichen Speicher, ohne lokalen Speicher auf Ihren Geräten zu belegen

Freigeben Sie Dateien mit Passwortschutz und Ablaufdatum

Nutzen Sie die Dateiversionierung, um ältere Versionen wiederherzustellen

Limitierungen von pCloud

Im Vergleich zu den Mitbewerbern limitierter kostenloser Speicherplatz

Es fehlen integrierte tools für die Zusammenarbeit

Der Free-Plan ist auf 10 GB limitiert (wobei alle Aufgaben abgeschlossen werden müssen, um den vollen Speicherplatz zu erhalten), was für Power-User möglicherweise nicht ausreicht

pCloud-Preise

Geschäft : 9,99 $/Monat

Business Pro: 19,98 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu pCloud

G2: 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

11. Koofr (Am besten geeignet für die Integration mehrerer Cloud-Speicher-Konten)

via Koofr

Koofr ist eine Cloud-Speicherlösung, die mehrere Konten wie Google Drive, Dropbox und OneDrive in einer einzigen Oberfläche vereint. So können Benutzer auf ihre Dateien zugreifen und diese verwalten, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen.

Es unterstützt zudem die direkte Dateifreigabe mit Passwortschutz und Ablaufdaten und gewährleistet so eine sichere Zusammenarbeit bei vertraulichen Projekten. Für mein Team hat sich diese Funktion als vorteilhaft erwiesen, um die Privatsphäre und Integrität freigegebener Dateien zu wahren.

Die besten Features von Koofr

Speichern Sie Webinhalte direkt mit der Koofr-Chrome-Erweiterung

Bilder, Videos und PDFs in der Vorschau anzeigen, ohne sie herunterzuladen

Stellen Sie gelöschte Dateien bis zu 7 Tage lang wieder her, ohne zusätzlichen Speicher zu beanspruchen.

Limitierungen von Koofr

Hat tägliche Limits für die öffentliche Freigabe

Verlangsamt sich bei der Bearbeitung großer Dateien

Der Free-Plan ist auf 10 GB limitiert

Preise für Koofr

Free Forever

Briefcase S: 0,54 $/Monat

Briefcase M: 1,07 $/Monat

Suitcase L: 2,14 $/Monat

Suitcase XL: 4,28 $/Monat

Suitcase XXL: 10,70 $/Monat

Crate 3XL: 21,40 $/Monat

Crate 5XL: 37,45 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Koofr

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

12. Backblaze (Am besten geeignet für Speicher und Backups)

via Backblaze

Backblaze ist eine unkomplizierte, kostengünstige Cloud-Speicherlösung, die sich auf Backups und Dateispeicherung konzentriert. Sie sichert automatisch Daten von Ihrem Computer und bietet unbegrenzte Kapazität.

Das Versions-Feature der Plattform ermöglicht es Benutzern, bei Bedarf ältere Versionen von Dateien abzurufen. Darüber hinaus bietet Backblaze die Möglichkeit, Daten physisch über eine USB-Festplatte zu erhalten, was insbesondere bei einer Systemwiederherstellung hilfreich sein kann.

Die besten Features von Backblaze

Sorgen Sie mit automatischen Backups für die Sicherheit Ihrer Daten

Stellen Sie Dateien ganz einfach wieder her – mit Optionen wie dem Herunterladen von ZIP-Dateien oder physischen Festplatten

Richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit ein

Limitierungen von Backblaze

Unterstützt keine E-Mail-Backups von Online-Servern wie Gmail

Standard-Dateiversionierung auf 30 Tage limitiert

Preise von Backblaze

Pay-As-You-Go: 6 $ pro TB/Monat

B2 Reserve: 1560 $ pro 20 TB/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Backblaze

G2: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 130 Bewertungen)

13. SpiderOak (Am besten geeignet für Datensicherung und Sicherheit)

via SpiderOak

SpiderOak legt großen Wert auf Datenschutz und Sicherheit und bietet Features wie End-to-End-Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten. Damit ist es eine gute Google Drive-Alternative für alle, die vertrauliche Dateien verwalten oder remote zusammenarbeiten.

Ich schätze es sehr, dass SpiderOak es Benutzern ermöglicht, tägliche Backups für Arbeitsdokumente und freigegebene Ordner einzurichten, wodurch sichergestellt wird, dass alle Änderungen automatisch und ohne manuellen Eingriff auf allen Geräten synchronisiert werden.

Die besten Features von SpiderOak

Erstellen Sie Backups automatisch mit anpassbaren Zeitplanoptionen

Stellen Sie mit dem Feature „Dateiversion“ frühere Versionen wieder her, um unerwünschte Änderungen rückgängig zu machen

Synchronisieren Sie Daten geräteübergreifend mit der plattformübergreifenden Unterstützung von SpiderOak

Limitierungen von SpiderOak

Hohe Preise im Vergleich zu anderen Diensten

Die Benutzeroberfläche kann schwer zu bedienen sein

Es gibt keinen Free-Plan und keine Testversion, um das gesamte Angebot zu nutzen; Benutzer müssen sich für ein Abonnement entscheiden

Preise von SpiderOak

150 GB: 6 $/Monat

400 GB: 11 $/Monat

2 TB: 14 $/Monat

5 TB: 29 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SpiderOak

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Erfahren Sie, wie Sie KI in Google Docs nutzen können, um Ihre Texte zu verbessern, die Zusammenarbeit zu optimieren und die Formatierung zu automatisieren – für einen effizienteren Prozess bei der Erstellung von Dokumenten! Wenn Sie nach einer Verbesserung gegenüber Google Docs suchen, sehen Sie sich unsere sorgfältig zusammengestellte Liste der besten Alternativen an, die innovative Features und erweiterte Funktionen bieten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Maximieren Sie die Sicherheit und Organisation Ihrer Dateien mit ClickUp

Die Wahl des richtigen Cloud-Speichers ist entscheidend für die Organisation und Sicherheit Ihrer Dateien. 🔒

Bei so vielen verfügbaren Optionen kann es jedoch einige Zeit dauern, bis Sie herausgefunden haben, welche am besten zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passt. Die oben genannten tools bieten robuste Sicherheitsfunktionen, verbessern die Zusammenarbeit und optimieren Workflows.

Unter diesen sticht ClickUp als umfassende Google Drive-Alternative hervor. Es vereint nahtlos Dateiverwaltung, Zusammenarbeit bei Aufgaben und nahtlose Integration mit anderen Anwendungen. Mit anpassbaren Features und Vorlagen passt es sich Ihrem spezifischen Workflow an und erleichtert so die Verwaltung von Projekten und den effektiven Austausch von Dokumenten.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie, wie es die Zusammenarbeit und Organisation Ihrer Teams revolutioniert!