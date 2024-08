Wie man AI in Google Text & Tabellen verwendet: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Anwendungsfälle, Tipps, Tricks und Alternativen

Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Angestellter etwa fünfeinhalb Minuten mit dem Verfassen von E-Mails verbringt? Das mag nicht viel erscheinen. Wenn man jedoch bedenkt, dass die meisten von uns etwa 112 E-Mails pro Woche verschicken, werden diese fünfeinhalb Minuten 11 Stunden pro Woche !

Das ist mehr als ein verschwendeter Arbeitstag pro Mitarbeiter; dies ist nur die Zeit, die für das Schreiben von E-Mails aufgewendet wird.

Ihre Mitarbeiter sind möglicherweise auch mit anderen sich wiederholenden Arbeiten beschäftigt, z. B. mit der Erstellung von Berichten, der Beantwortung von Memoranden, der Aufzeichnung Meeting-Notizen präsentationen erstellen, Marketingtexte bearbeiten und vieles mehr!

Wäre es nicht besser, wenn es eine intelligente Möglichkeit gäbe, die Erstellung und Verwaltung all dieser Dokumente zu automatisieren?

Google Docs hat mit seiner neuesten Innovation - Duet KI - genau das Richtige für Sie. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Duet KI in Google Docs nutzen können, um Ihre Dokumente zu erstellen Arbeit schneller zu erledigen und effizienter.

KI hat Google Docs intuitiver gemacht und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Instanz bereitet beispielsweise automatisch hierarchische Gliederungen für Dokumente vor, um die Navigation zu vereinfachen. Ebenso hat KI dazu beigetragen, falsch geschriebene Wörter automatisch zu korrigieren oder grammatikalische Fehler mit Korrekturvorschlägen hervorzuheben.

Wenn Sie aus der Docs-Umgebung herauszoomen, werden Sie feststellen, dass Google Mail Smart Compose unterstützt, um kontextabhängige Vorhersagen zu treffen und Sätze direkt beim Tippen Ihrer E-Mails automatisch zu vervollständigen. Google Chat hat mit Smart Replies etwas Ähnliches eingeführt und bietet passende Antworten auf eingehende Nachrichten. Sogar Google Maps nutzt KI für eine intelligentere Routennavigation.

KI ist das Herzstück von Google Workspace, und Duet AI wird es auf die nächste Stufe heben.

Was ist Duet AI in Google Docs?

duet KI hat fünf zugrunde liegende Module

Duet AI wurde auf der Google I/O 2023 als "Help me write"-Feature angekündigt und ist das neueste generative KI-Tool, das von Google Workspace Labs entwickelt wurde. Dieser KI-Assistent, der auf einer Kombination aus generativer Sprache und Bildern basiert, kann Text oder Bilder auf der Grundlage der Spezifität Ihrer Eingaben generieren Aufforderungen .

Duet KI ist der Aufgabe gewachsen, ob Sie nun Infografiken oder Diagramme erstellen oder Zusammenfassungen oder Decks generieren möchten. Es kann auch Feedback und wertvolle Vorschläge zur Verbesserung Ihres kreativen Prozesses freigeben.

Seine Vielseitigkeit ist so groß und umfassend, dass Google es als leistungsstarken Kollaborateur bezeichnet, der gleichzeitig als Coach, Denkpartner, Inspirationsquelle und Produktivitätsverstärker fungiert Um diesem Image gerecht zu werden, verfügt es über die folgenden fünf Module:

Help me write : Hilft bei der Erstellung von Inhalten von Grund auf

: Hilft bei der Erstellung von Inhalten von Grund auf Help me organize : Zum Erstellen von maßgeschneiderten Tabellen und Zeitplänen auf Sheets

: Zum Erstellen von maßgeschneiderten Tabellen und Zeitplänen auf Sheets Helfen Sie mir beim Visualisieren : Erzeugt originelle und überzeugende Visualisierungen für Slides-Präsentationen

: Erzeugt originelle und überzeugende Visualisierungen für Slides-Präsentationen Helfen Sie mir zu verbinden : Hilft Ihnen bei der Einstellung hochwertiger Videoanrufe über Meet

: Hilft Ihnen bei der Einstellung hochwertiger Videoanrufe über Meet Helfen Sie mir bei der Erstellung einer App: Für die Entwicklung von Apps ohne Code mit AppSheet

Da das "Help Me Write"-Angebot mehr auf Google Docs ausgerichtet ist, werden wir uns hauptsächlich darauf konzentrieren. Wenn wir also in Zukunft von Duet KI sprechen, meinen wir in erster Linie das "Help Me Write"-Feature von Duet KI.

Vorteile von Duet KI

Der durchschlagende Erfolg der generativen KI-Tools wie ChatGPT und Dall-E ist ein Beweis dafür, wie gut solche KI-Innovationen Geschäftsprozesse verbessern. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht darüber, was Sie von den KI-gestützten Features von Duet erwarten können:

Als leistungsstarkes KI-Tool kann Duet AI hochwertige und aussagekräftige Inhalte generieren, die den Erwartungen Ihres Publikums entsprechen und gleichzeitig die Stimme, den Ton und den Stil Ihrer Marke beibehalten

Der generierte Text ist originell, kontextbezogen und einzigartig. Ihr Unternehmen hat die uneingeschränkte Eigentümerschaft an diesen kreativen Inhalten, was diese Assets zu einem Wettbewerbsvorteil macht

Durch die Automatisierung des Schreibprozesses werden Ressourcen freigesetzt, die Sie für komplexere oder kreativere Aktivitäten nutzen können. Solche strategischenRessourcenauslastung steigert die Produktivität der Mitarbeiter und verbessert die Arbeitsmoral

Duet KI kann nicht nur Inhalte generieren, sondern auch bestehende Texte überprüfen, aktualisieren oder mit mehr Wert versehen, oder Inhalte von einem Format in ein anderes konvertieren. Eine solche Wiederverwendung von Inhalten hilft Geschäften, ihre Ziele in den Bereichen Marketing, Aufbau von Beziehungen und Kundenbindung zu erreichen, ohne Ressourcen zu binden

Die Wertausrichtung der erstellten Texte verbessert den Erfolg der Kunden, die Ressourcenoptimierung senkt die Kosten und verbessert die Leistung und Rentabilität des Geschäfts

Die nahtlose Integration in Google Workspace ermöglicht es Benutzern, zwischen Docs, Meets, Slides, Sheets und jedem anderen Produkt oder Dienst zu wechseln, ohne Daten oder den Fokus zu verlieren

Einführung von Duet AI in Google Docs

Obwohl Duet KI Teil von Google Docs ist, benötigen Geschäfte ein Google Workspace Konto, um die Tiefe und Breite der angebotenen Dienste zu erkunden. Google Workspace, früher bekannt als G Suite, ist eine Cloud-basierte Suite für Produktivität und Zusammenarbeit mit Tools wie Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides usw.

Notiz: Benutzer mit persönlichen Google-Konten können auch mit den KI-Fähigkeiten, -Features und -Produkten des Unternehmens experimentieren, indem sie sich für Google Workspace Labs anmelden |

persönliche Konten werden individuell auf die Whitelist gesetzt

Der Google Workspace ist in den folgenden Abonnements verfügbar (die angegebenen Kosten beziehen sich auf ein jährliches Engagement):

Business Starter : $6 pro Benutzer und Monat

: $6 pro Benutzer und Monat Business Standard : $12 pro Benutzer und Monat

: $12 pro Benutzer und Monat Business Plus : $18 pro Benutzer pro Monat

: $18 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wählen Sie einen Plan aus, um mit Google Workspace zu beginnen. Vergessen Sie an der Kasse nicht, das Duet AI Add-On für $30 pro Benutzer hinzuzufügen, um auf den KI-Assistenten zuzugreifen.

Notiz: Wenn Sie sich nicht auf die kostenpflichtige Enterprise Version festlegen möchten, sollten Sie sich zunächst für eine kostenlose 14-tägige Testversion anmelden. |

Melden Sie sich nach dem Kauf an, um neue generative KI-Erfahrungen auf Google Workspace zu testen.

Glückwunsch, Sie sind bereit, Duet KI zu nutzen!

Wie Sie KI in Google Docs zum Schreiben oder Umschreiben von Texten verwenden

Jetzt, wo Sie Ihr zuverlässiges Schreibassistent aktiviert ist, finden Sie hier eine Anleitung, wie Sie KI in Google Docs verwenden können:

Öffnen Sie eine neue Google Docs Datei

Am oberen linken Rand des leeren Blattes sehen Sie ein Zauberstab-Symbol mit der Aufschrift "Schreibhilfe"

Klicken Sie auf dieses Symbol, um ein Dialogfeld zu öffnen, in das Sie Ihre Eingabeaufforderung eingeben müssen

Geben Sie die Aufforderung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche 'Erstellen'

Innerhalb weniger Sekunden generiert Duet KI einen Text, der auf Ihrer Eingabeaufforderung basiert

Wenn Sie mit der Ausgabe zufrieden sind, klicken Sie auf "Einfügen", und der Inhalt wird in Ihr Google Docs Dokument importiert

Wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind, wählen Sie "Wiederholen" unter der Option "Verfeinern", um einen weiteren Entwurf oder eine neue Version zu erstellen

Wenn Sie den erstellten Text anpassen oder optimieren möchten, wählen Sie unter "Verfeinern" weitere Optionen aus Passen Sie den Tonfall an, fassen Sie den Inhalt zusammen, fassen Sie ihn in Stichpunkten zusammen, führen Sie ihn aus oder kürzen Sie ihn. Sie können sogar die Aufforderung aktualisieren oder durch benutzerdefinierte Verfeinerung Kontext hinzufügen

hilfe zum Schreiben in Google Text & Tabellen_

Die oben genannten Schritte beziehen sich auf die Erstellung von Inhalten von Grund auf. Wenn Sie bestehende Inhalte umschreiben oder bearbeiten möchten, können Sie dies mit den folgenden Schritten erledigen:

Öffnen Sie das vorhandene Google Docs Dokument oder fügen Sie Ihren Inhalt in ein neues Dokument ein

Wählen Sie die Sätze oderAbsätze die Sie bearbeiten möchten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Option "Verfeinern des ausgewählten Textes". Wählen Sie die gewünschte Anpassung aus, z. B. "Ausarbeiten", "Zusammenfassen" usw.

Befolgen Sie die obigen Schritte, um die Funktion "Schreibhilfe" in Google Mail zu nutzen, um Ihren E-Mail-Entwurf automatisch auszufüllen.

die Funktion "Schreibhilfe" ist auch per E-Mail verfügbar

Duet KI's 'Help Me Write' kombiniert Geschwindigkeit, Vielseitigkeit und Genauigkeit. Diese Mischung macht es zu einer hochgradig skalierbaren Lösung für die Erstellung, Bearbeitung, Verfeinerung und Überarbeitung schriftlicher Inhalte in verschiedenen Abteilungen und Organisationen.

Wenn Sie Hilfe brauchen, um Ihre KI-gesteuerten Tools zum Schreiben zu nutzen, finden Sie hier einige Anwendungsfälle, die Sie inspirieren werden:

Marketing und Vertrieb

Marketing und Vertrieb sind die bekanntesten Anwendungsbereiche für generative KI. In diesem Sinne können Sie Duet KI auch für Folgendes verwenden:

Inhaltserstellung und Werbetexten: Verfassen von Marketingtexten, Blogbeiträgen, Überschriften für soziale Medien, Anzeigen und anderen Marketingmaterialien in großem Umfang

Werbetexten: Verfassen von Marketingtexten, Blogbeiträgen, Überschriften für soziale Medien, Anzeigen und anderen Marketingmaterialien in großem Umfang Inhaltsoptimierung und Wiederverwendung: Optimieren Sie vorhandene Texte für Suchmaschinen, um das Ranking zu verbessern. Aktualisieren Sie leistungsstarke Blogs und wandeln Sie Inhalte von einem Formular in ein anderes um (zum Beispiel eine Fallstudie in eine Infografik)

Support für Kunden: Unterstützung

Duet KI in Google Docs kann bei den folgenden Aktivitäten des Kundensupports helfen:

Erstellung einer Wissensdatenbank : Vorbereiten einer Bibliothek mit hilfreichen Ressourcen und FAQs, um Kundenanliegen zu behandeln und Selbstbedienung zu ermöglichen

: Vorbereiten einer Bibliothek mit hilfreichen Ressourcen und FAQs, um Kundenanliegen zu behandeln und Selbstbedienung zu ermöglichen Entwürfe von E-Mail-Antworten: Entwürfe für E-Mail-Antworten auf Kundenanfragen und Support-Tickets vorbereiten

Rechtliches und Finanzen

Mit Duet KI können stark regulierte Branchen oder Betriebe die Einhaltung von Vorschriften auf folgende Weise sicherstellen:

Business Berichte und Verträge : Erstellen Sie detaillierte Berichte, Verträge oder Vereinbarungen - als Ganzes oder in Teilen - und heben Sie dabei Schlüsselinformationen in Bezug auf Compliance, Sicherheit usw. hervor.

: Erstellen Sie detaillierte Berichte, Verträge oder Vereinbarungen - als Ganzes oder in Teilen - und heben Sie dabei Schlüsselinformationen in Bezug auf Compliance, Sicherheit usw. hervor. Genaue Rechnungsstellung: Nutzen Sie die KI von Google Docs, um Daten aus Sheets zu ziehen und die Rechnungsstellung zu automatisieren, um die Geschwindigkeit, Effizienz und Genauigkeit zu erhöhen

Produktentwicklung

Produktentwickler können die Kombination aus Duet KI und Google Docs für die folgenden Zwecke nutzen:

Brainstorming und Ideenfindung : Da es sich bei Google Docs um ein kollaborativesBearbeitung von Dokumenten plattform ist, können Teams zusammengebracht werden, um ein Brainstorming durchzuführen oder Vorschläge freizugeben und die kollektiven Ideen als Anregungen für die Duet KI zu nutzen

: Da es sich bei Google Docs um ein kollaborativesBearbeitung von Dokumenten plattform ist, können Teams zusammengebracht werden, um ein Brainstorming durchzuführen oder Vorschläge freizugeben und die kollektiven Ideen als Anregungen für die Duet KI zu nutzen Dokumentation: Geben Sie Produktspezifikationen und andere Informationen in Duet KI ein, um Benutzerhandbücher, Feature-Update-Ankündigungen, Produkthandbücher und andere Dokumente zu erstellen

Forschung und Entwicklung

Egal, ob Sie Marktforschung betreiben oder an der Entwicklung eines neuen Produkts arbeiten, Duet KI kann Ihnen dabei behilflich sein, wie unten dargestellt:

Technisches Schreiben : Erstellung umfassender technischer Dokumente für neue Produkte, Prozesse, Wertketten, Trends und Muster und mehr

Kurzzusammenfassungen: Zusammenfassen von Forschungsergebnissen in knappen Auszügen und Schlüsseln für externe oder interne Diskussionen

Tipps und Tricks zur Verbesserung der Abläufe mit Googles Duet KI

Angesichts der oben genannten Anwendungsfälle des KI-Schreibtools von Google Docs sind Sie vielleicht neugierig darauf, seine verschiedenen Fähigkeiten zu testen, von der Aufnahme von Notizen bis zur Erstellung von Zusammenfassungen. Bevor Sie sich auf diese Reise begeben, haben wir ein paar Tipps und Tricks, die Ihnen helfen können, mehr zu erreichen:

Geben Sie nicht nur Schlüsselwörter oder hängende Phrasen ein, sondern gestalten Sie Ihre Eingabeaufforderungen so, dass sie in natürlicher Sprache gelesen werden können - so wie Sie es tun würden, wenn Sie mit einer Person interagieren würden

Bieten Sie Duet KI einen Kontext dazu, was Sie mit der Aufgabe erreichen wollen. Auf diese Weise kann sie Ihnen mit wertorientierten Inhalten besser helfen

Geben Sie beim Freigeben von Aufforderungen an Duet KI Ihre Markenstimme, Ihren Ton und Ihren Stil an. Geben Sie auch das Fachwissen des Autors und das Einzelziel an, um ein höheres Engagement zu erreichen

Wenn Sie produkt- oder dienstleistungsspezifische Details erstellen möchten, z. B. eine Anleitung, ein Benutzerhandbuch usw., dann geben Sie alle relevanten Informationen frei, um eine angemessene Antwort zu erhalten

Zerlegen Sie Ihre Anfragen in kleinere, separate Teile für komplexe und vielschichtige Abfragen. Auf diese Weise kann sich Duet KI jeweils auf eine Sache konzentrieren und umfassendere Lösungen liefern

Vermeiden Sie zweideutige oder unklare Formulierungen. Aufforderungen mit klaren und präzisen Anweisungen führen zu einer besseren Antwort

Einschränkungen von Duet AI

Duet KI verfügt über ein immenses Potenzial zur Erschließung einer neuen Ebene der Produktivität im Business. Diese Reise wird jedoch aufgrund der folgenden Hindernisse alles andere als reibungslos verlaufen:

Google hat den Preis für Duet KI auf 30 US-Dollar pro Monat festgesetzt, was es auf eine Stufe mit seinem direkten Konkurrenten Microsoft Copilot stellt. Ein solch aggressives Preismodell macht es für KMUs unzugänglich, auch wenn das Unternehmen zukünftige Preisanpassungen angekündigt hat

Selbst für Unternehmen und Geschäfte mit tiefem Portemonnaie ist Duet KI nicht unbedingt ein Schnäppchen, da es derzeit nur grundlegende Funktionen zur Erstellung von Inhalten mit begrenzter Bearbeitung bietet

Da es sich um eine relativ neue Technologie handelt, befindet sich das gesamte Duet KI-Toolkit noch in der Entwicklung und benötigt etwa ein Jahr Training in der Praxis. Rechnen Sie damit, dass es Fehler macht und unzuverlässig bleibt, bis sich die Technologie stabilisiert hat

Duet AI ist derzeit nicht in der Lage, mit seltenen, ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Bedingungen (Edge Cases) umzugehen, wodurch es zu Fehlinterpretationen des Kontexts, unangemessenen Ergebnissen und übermäßigem Vertrauen in das Modell kommen kann

Duet KI ist anfällig für Modellhalluzinationen, die wie bei jeder anderen KI-Technologie durch fehlende Grundlagen und Fakten verursacht werden. Solche Fehler können in Business-Anwendungen schnell teuer werden

Trotz des vielversprechenden Aussehens ist diese unzureichende Leistung der Grund, warum die Benutzer nach folgenden Lösungen suchen Alternativen zu Google Docs KI. Schließlich möchte niemand für einfallslose Standardinhalte mit limitierten Möglichkeiten zur Bearbeitung von Inhalten bezahlen.

Alternativen zu Google Docs "Help Me Write" Duet KI

Duet AI's "Help Me Write" hat einige gute Features, könnte aber besser sein. Glücklicherweise, ClickUp AI ist hier, um seinen Slack aufzufangen.

clickUp KI führt eine Vielzahl von Funktionen aus_

Hier eine kurze Übersicht, was ClickUp AI zu bieten hat:

Inhaltsgenerator: Erstellen Sie eine Vielzahl von Inhalten, von Blogbeiträgen bis hin zu klickwürdigen E-Mail-Betreffzeilen und mehr! Steuern Sie Inhaltsvariablen wie Markenstimme, Lesbarkeit, Stil usw., um das Engagement zu maximieren

clickUp AI verwenden, um sinnvolle Inhalte zu generieren_

Inhalte bearbeiten und formatieren: ClickUp AI ist Ihr Texter, der Ihren Inhalten neues Leben einhaucht und an bestehenden Texten feilt, bis Sie die beste Version Ihres Entwurfs erhalten. Formatieren Sie Inhalte so, dass sie besser lesbar, scannbar und markengerecht sind

clickUp KI kann die Tonalität von neuen und bestehenden Inhalten aktualisieren

Zusammenfassung: Erstellen Sie Zusammenfassungen für Notizen zu Meetings, Aktualisierungen von Aufgaben, Threads für Kommentare, F&E-Berichte und vieles mehr. Diese Zusammenfassungen dauern nur ein paar Sekunden und können inClickUp Dokumente mit nur einem Klick

erstellen Sie Zusammenfassungen von Dokumenten, Threads und mehr

Aktions-Elemente: Wandeln Sie laufende Notizen, Zusammenfassungen und andere Dokumente in hierarchische Elemente um. Diese Liste von Aufgaben und Unteraufgaben wird als interaktive Zu erledigen-Listen und Checklisten präsentiert und hilft, den Fortschritt zu messen und zu visualisieren

pläne in Aktionen umwandeln mit ClickUp AI

Kollaboratives Arbeiten: Egal, ob Sie mit einem Team oder individuell in Partnerschaft mit ClickUp AI selbst arbeiten, das Schreiben mit ClickUp AI macht Brainstorming und gemeinschaftliches Arbeiten einfacher und kreativer

mit ClickUp AI ist jede Aufgabe kollaborativ

Hier übertrumpft ClickUp AI die Duet KI von Google:

Es verfügt über umfassendere Funktionen zur Erstellung von Inhalten, um Ihre Texte aufzuwerten

Der günstige Preis macht es für Startups, SMBs und Unternehmen gleichermaßen zugänglich

Sie erhalten Zugang zu vorgefertigten und vorkonfigurierten KI-Tools für bestimmte Branchen und Abteilungen

Es wird in einer intuitiven mobilen App geliefert, die das Arbeiten unterwegs erleichtert

Das Wichtigste: ClickUp AI lässt sich in die ClickUp-Plattform und die ihr zugrunde liegenden Module wie ClickUp Docs integrieren, um beliebige Inhalte in umsetzbare Aufgaben zu übersetzen, ohne die Plattform wechseln zu müssen! Vorbereiten, einstellen und schreiben mit ClickUp AI .