11 kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung mehrerer Projekte

Mehrere Projekte gleichzeitig zu managen, kann chaotisch sein: Kaum ist eine Aufgabe erledigt, taucht ein neuer Termin auf, oder die Prioritäten verschieben sich. Dieses ständige Hin und Her kann Projektmanager, Teamleiter und Kleinunternehmer überfordern.

Eine einfache Lösung? Suchen Sie nach "Excel-Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte" 💡

Diese Vorlagen nutzen die bewährten Features von Microsoft Excel, um Ihre Projekte in Einklang zu bringen. Eine Excel-Vorlage eignet sich zwar hervorragend für einfache Anforderungen, erfordert aber manuelle Aktualisierungen, was sich auf die projektübergreifenden Prozesse auswirken kann (insbesondere bei komplexen Setups).

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir im Folgenden unsere bevorzugten Vorlagen für die Nachverfolgung mehrerer Projekte zusammengestellt - darunter Excel-freundliche Optionen und einige Favoriten von ClickUp.

Doch zunächst wollen wir uns einmal genauer ansehen, was es mit diesen Vorlagen auf sich hat.

Was sind Vorlagen für die Nachverfolgung mehrerer Projekte?

Vorlagen für die Nachverfolgung mehrerer Projekte sind Tools, die Ihnen helfen mehrere Projekte zu verwalten gleichzeitig zu verwalten, ohne die Nachverfolgung einzelner Termine oder Aufgaben zu verlieren. Sie bieten eine klare, übersichtliche Ansicht der einzelnen Projekte nebeneinander, so dass Sie Abhängigkeiten leicht erkennen und Aufgaben nach Prioritäten ordnen können.

Sie müssen nicht mehr zwischen Tabellenkalkulationen, E-Mails und Apps für Ihr Projektmanagement hin und her springen.

Diese Vorlagen machen es auch für funktionsübergreifende Teams einfach, auf dem Laufenden zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Weisen Sie Arbeit zu, geben Sie Aktualisierungen frei, und stimmen Sie die Beteiligten auf dieselben Ziele ab.

Zum Beispiel können Vertriebs- und Erfolgsteams eine CRM-Vorlage für mehrere Projekte verwenden, um Anrufe und E-Mails mit verschiedenen Clients in unterschiedlichen Phasen des Kundenlebenszyklus zu verfolgen. Sie können auch ihre Vertriebsmitarbeiter taggen, um neuen Leads nachzugehen, oder sich mit dem Marketing Team abstimmen, um gezielte Werbematerialien zu erstellen - alles innerhalb derselben Plattform.

💡Pro-Tipp: Integrieren Sie software für die Aufgabenverwaltung mit Ihrer Projektmanagement-Vorlage, um in Echtzeit einen detaillierten Einblick in die Workloads Ihres Teams zu erhalten. Das hilft Ihnen, Burnout zu vermeiden und die Fristen einzuhalten.

Was macht eine gute Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte aus?

Eine effektive Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte konzentriert sich auf Organisation, Teamarbeit und Ihre individuellen Bedürfnisse. Hier sind die wichtigsten Features:

Klare Übersicht: Wählen Sie eine Vorlage, die eine logische Hierarchie Ihrer Projekte bietet und Fristen, Ressourcen und Prioritäten klar aufzeigt

Wählen Sie eine Vorlage, die eine logische Hierarchie Ihrer Projekte bietet und Fristen, Ressourcen und Prioritäten klar aufzeigt Nachverfolgungsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit Tools zur Nachverfolgung sowohl übergeordneter Ziele als auch projektspezifischer Meilensteine

Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit Tools zur Nachverfolgung sowohl übergeordneter Ziele als auch projektspezifischer Meilensteine Anpassbares Erscheinungsbild: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Felder, Widgets und Layouts an die sich entwickelnden Anforderungen Ihrer Projekte anpassen können

Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Felder, Widgets und Layouts an die sich entwickelnden Anforderungen Ihrer Projekte anpassen können Features für das Aufgabenmanagement: Wählen Sie eine Vorlage, die eine einfache Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben ermöglicht, um die Verantwortlichkeit innerhalb und zwischen den Teams sicherzustellen

Wählen Sie eine Vorlage, die eine einfache Erstellung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben ermöglicht, um die Verantwortlichkeit innerhalb und zwischen den Teams sicherzustellen Zentrales Dashboard : Erwägen Sie eine Vorlage mit einem einheitlichenprojektmanagement Dashboard die Informationen aus allen Ihren Projekten in einer Ansicht zusammenfasst

: Erwägen Sie eine Vorlage mit einem einheitlichenprojektmanagement Dashboard die Informationen aus allen Ihren Projekten in einer Ansicht zusammenfasst Kollaborationstools: Suchen Sie nach einer Vorlage mit eingebauten Kommunikationsfeatures wie Kommentaren und Dateianhängen, um Informationen einfach freizugeben

Suchen Sie nach einer Vorlage mit eingebauten Kommunikationsfeatures wie Kommentaren und Dateianhängen, um Informationen einfach freizugeben Visualisierungsfunktionen: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die Tools wie Gantt-Diagramme oder Kanban-Boards enthält, um den Fortschritt zu visualisieren und Blockaden schnell zu erkennen

11 Kostenlose Vorlagen für die Nachverfolgung mehrerer Projekte

Die Nachverfolgung mehrerer Projekte ist eine echte Bewährungsprobe für jede robuste projektmanagement-Software . Es erfordert mehr als nur das Abhaken von Aufgaben auf einer Liste; Sie brauchen klare Einblicke in was passiert, wann es passiert und wie das alles mit Ihren größeren Zielen zusammenhängt. ClickUp ist eine benutzerfreundliche Projektmanagement-Software zur Vereinfachung von Workflows und zur Nachverfolgung Ihres Fortschritts. Von der Bearbeitung von Projektaufgaben über die Integration verschiedener Tools bis hin zur Nutzung von KI für eine intelligentere Ressourcenzuweisung - der ClickUp-Workspace fasst alles Wesentliche in einem einzigen Hub zusammen.

Ob Sie nun ein einzelnes Projekt oder ein ganzes Portfolio verwalten, ClickUp's Projektmanagement-Lösung liefert Echtzeit-Einblicke und Automatisierung, damit Sie Ihr Einzelziel nicht aus den Augen verlieren.

Die fortschrittlichen Visualisierungs- und Berichterstellungsfunktionen helfen Ihnen, eine vollständige Sichtbarkeit der Ressourcen- und Budgetzuweisung, der Workloads von Einzelpersonen und Teams, der Rückstände und Abhängigkeiten und vieles mehr zu erreichen.

Verfolgen Sie mehrere Projekte und bringen Sie Teams auf einer verbundenen Plattform zusammen - mit ClickUp Projektmanagement-Lösungen

Im Folgenden haben wir unsere besten Vorlagen für die Nachverfolgung mehrerer Projekte mit vielen Features zusammengestellt. Wenn Sie jedoch einen traditionelleren Ansatz bevorzugen, hat die Einfachheit von Excel ihren Reiz. Entdecken Sie das Beste aus beiden Welten und finden Sie heraus, was Ihren Anforderungen an das Projektmanagement entspricht.

1. ClickUp Vorlage für den Statusbericht für mehrere Projekte

Vorlage für den Statusbericht für mehrere Projekte von ClickUp

Die ClickUp Vorlage für den Statusbericht für mehrere Projekte ist eine anfängerfreundliche Option, die Ihre Projekte organisiert und zugänglich macht.

Das Herzstück ist ein Portfolio Dashboard, das die Schlüsselaspekte jedes Projekts (wie Priorität, Zustand, Kosten und Dauer) mit Hilfe von farbcodierten Indikatoren und Emojis visuell zusammenfasst. Jedes Projekt hat eine eigene Seite, die mit diesem zentralen Wiki verknüpft ist. Sie beginnen mit einer zusammenfassenden Tabelle, die Details auf höchster Ebene wie Prioritäten und Fristen hervorhebt.

Für eine tiefergehende Analyse enthält jede Seite eine bericht über den Status des Projekts und Gesundheitseinblicke, wie Risikostufen und Aktionspläne. Auch die Nachverfolgung der Kosten durch den Vergleich der Schätzungen mit den tatsächlichen Werten ist möglich, so dass ein klares Bild des verbleibenden Budgets entsteht.

Die Tabelle "Qualitätskontrolle" überwacht den Status der Überprüfung von Ergebnissen, und die Tabelle "Zeitleiste" schlüsselt die für jede Aufgabe aufgewendete Zeit auf und vergleicht die geschätzten Stunden mit der tatsächlich geleisteten Zeit. Mit diesen Funktionen lässt sich die Zeitleiste auch als Vorlage für mehrere Projekte verwenden!

Ideal für: Marketingmanager, die den Status gleichzeitiger Kampagnen nachverfolgen möchten.

2. ClickUp Projekt Tracker Vorlage

ClickUp Projekt Tracker Vorlage

Die ClickUp Projekt Tracker Vorlage bietet eine flexible Möglichkeit, mehrere Projekte, Aufgaben und Zeitleisten an einem Ort zu verfolgen. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten umschalten, um Ressourcen effektiver zu verwalten.

Zunächst gibt es eine Ansicht "Allgemeine Liste", in der Sie Aufgaben für jedes Projekt hinzufügen und beschreiben können, sowie Details wie Schlüsseltermine, Personen und Prioritäten. Anschließend können Sie die Aufgaben nach Projektphasen anordnen - z. B. Vorbereitung, Produktion oder Live - und den Fortschritt mithilfe einer einfachen RAG-System (Rot, Gelb, Grün) .

Wenn Sie einen visuellen Ansatz bevorzugen, können Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht hilft Ihnen zu sehen, wie Aufgaben aus verschiedenen Projekten auf derselben Zeitleiste zusammenpassen.

Außerdem gibt es eine Ansicht des Boards die Sie anpassen können, um Aufgaben aus mehreren Projekten anzuzeigen und sie nach Mitarbeitern oder Projekt-Tags zu gruppieren. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Workloads Ihres Teams.

Ideal für: Produktentwicklungsmanager, die mehrere Produktlinien gleichzeitig leiten.

3. ClickUp Einfaches Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp Einfaches Gantt Diagramm Vorlage

ClickUp's einfache Gantt Diagramm Vorlage verfügt über eine Registerkarte "Projektplan", auf der Sie Details zu all Ihren verschiedenen Projekten in eine praktische Liste eintragen können.

Beschriften Sie einfach jede Aufgabe, um das zugehörige Projekt anzugeben und ordnen Sie sie so an, dass sie in der richtigen Reihenfolge abgeschlossen werden. Diese Vorlage für ein Gantt-Diagramm synchronisiert dann automatisch die Daten, so dass Sie eine klare Ansicht über die Bewegungen der einzelnen Projekte haben.

Sie können alle Ihre Projekte in diesem Diagramm visualisieren, so dass Sie leicht erkennen können, wie sie sich überschneiden und Ihre Ressourcen effektiv verwalten. Dies hilft Ihnen auch, mögliche Hindernisse im Voraus zu erkennen und nachverfolgung des Fortschritts von Projekten .

Ideal für:IT-Projektmanager, die Projekte zur Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen betreuen.

4. ClickUp Vorlage für die Berichterstattung über Projekte

ClickUp Vorlage für die Berichterstattung über Projekte

Die ClickUp Vorlage für die Berichterstellung über Projekte dient als zusammengefasste Wiki-Seite, die Ihnen einen schnellen Überblick über alles Wichtige für jedes Projekt gibt - wichtige Beteiligte, Termine, Aktualisierungen zum Fortschritt und mehr. Sie können eine Wiki-Hauptseite für Ihr gesamtes Portfolio einrichten, mit speziellen Ordnern für einzelne Projekte.

Diese anfängerfreundliche Vorlage enthält für jedes Projekt eine Farbcodierte Zeitleiste für eine einfache Sichtbarkeit der Prioritäten und des Status. Wenn ein Termin verpasst wird, markiert diese Vorlage für den Statusbericht eines Projekts dies, hält die Gründe dafür fest und verfolgt die Auswirkungen zusammen mit den erforderlichen Korrekturmaßnahmen.

Zusätzlich erhalten Sie visuelle Darstellungen wie Balkendiagramme und Kreisdiagramme, um die Metriken des Projekts - Status, Prioritäten und Budgetaufteilung - an einem Ort zu überwachen.

Ideal für: Portfolio-Manager, die Berichte für eine Vielzahl von Projekten in verschiedenen Sektoren erstellen möchten.

5. ClickUp Vorlage für den Abschluss eines Projekts

ClickUp Vorlage für den Abschluss von Projekten

Die ClickUp Vorlage für den Abschluss von Projekten ist ein einsteigerfreundliches Tool zur Optimierung des Abschlussprozesses mehrerer Projekte an einem zentralen Speicherort.

In der Ansicht "Aufgabenmanagement" können Sie den Status aller abgeschlossenen Aufgaben verfolgen, abgeschlossen mit integrierten Formeln für Lieferzeiten, Eskalationsbedarf und Projektstatus.

Sie können auch die Leistung des Teams, die Kommunikation und die gewonnenen Erkenntnisse überprüfen und gleichzeitig die verbleibenden Aufgaben für jedes Projekt nach Prioritäten ordnen und einplanen.

Ideal für: Vertriebsleiter, die mehrere Vertriebsinitiativen abschließen und zukünftige Strategien anhand von Echtzeitdaten verfeinern.

6. ClickUp Projekt Roadmap Vorlage

ClickUp's Vorlage für den Projektablaufplan

Die ClickUp Projekt Roadmap Vorlage wurde entwickelt, um Meilensteine für mehrere Projekte zu kartografieren und Ihnen eine klare Ansicht zu geben, die Sie leicht mit Ihren Clients teilen können.

Diese Vorlage für die mittlere Ebene bietet ein Gantt-Diagramm für die Verwaltung von Abhängigkeiten und Zeitleisten auf Makroebene, damit Ihre Teams mit den anstehenden Aufgaben synchronisiert bleiben.

Sie können auch ihren Plan für das Projekt erstellen in der Listenansicht, in der Status, Mitarbeiter oder Typ die Aufgaben gruppieren, um die Flexibilität bei der Verwaltung der einzelnen Projekte zu erhöhen. Benutzerdefinierte Felder helfen Ihnen bei der Nachverfolgung von Sprint-Nummern und Fortschritten, während die Registerkarte 'Zusammenfassung' die Workloads nach Mitarbeitern anzeigt - so können Sie den Ressourceneinsatz optimieren.

Nutzen Sie das KI-gesteuerte Wissen von ClickUp Gehirn um automatisch kontextreiche Erkenntnisse aus Ihren laufenden Projekten zu gewinnen. So kann Ihr Team schnell auf Schlüsselinformationen zugreifen, und Ihre Roadmap bleibt agil und informiert.

Ideal für: Teams, die Schritte für das Änderungsmanagement, kulturelle Veränderungen oder die Einführung von Technologien zusammenstellen.

7.ClickUp Projekt Management Portfolio Vorlage

ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage

Die ClickUp Projektmanagement Portfolio Vorlage bietet eine strukturierte Möglichkeit zur Nachverfolgung funktionsübergreifender Projekte. Diese Vorlage für die Planung mehrerer Projekte organisiert Ihre Projekte auf Ordnerebene, gewährleistet eine systematische Nachverfolgung und bricht Silos zwischen Teams auf.

Der Ordner 'PMO Roadmap' umreißt alle Schlüsselinitiativen und Meilensteine mit benutzerdefinierten Feldern für Prioritätsmarkierungen, Zeitschätzungen und mehr. Der Ordner 'Project Health' bietet einen Überblick über die mit Projekt-Tags versehenen Aufgaben und enthält sogar eine Formel zur Nachverfolgung des Budgets.

Diese anfängerfreundliche Vorlage verfügt über eine Ansicht 'Wöchentliche Statusberichte', die eine schnelle Sichtbarkeit der laufenden Aufgaben ermöglicht. Außerdem finden Sie Workload-Diagramme für einen detaillierten Blick auf Aufgaben, Zeitschätzungen und Sprint-Punkte.

Ideal für: Programmmanager, die zusammenhängende Projekte innerhalb eines größeren Programms koordinieren, z. B. einen Zyklus zur Produktentwicklung.

8. ClickUp Projekt Management Vorlage

ClickUp Vorlage für Projektmanagement

Die ClickUp Vorlage für Projektmanagement wurde entwickelt, um komplexe, funktionsübergreifende Projekte von Anfang bis Ende abzuwickeln. Diese Vorlage für Fortgeschrittene konzentriert sich auf die Teamarbeit zwischen verschiedenen Teams und gleicht die Ziele des Projekts mit den OKRs des Unternehmens ab effektive Projektziele einzustellen .

Das 'PMO Wiki' dient als Repository für Teamübersichten, SOPs und mehr. Im Bereich 'PMO Roadmap' können Sie Details wie Abteilung, Projektbeschreibung, Metriken zum Erfolg und eine farblich gekennzeichnete Projektphase nachverfolgen. Es gibt sogar ein 'PMO Request Form', mit dem Mitglieder des Teams um Hilfe bitten können, wenn sie diese benötigen.

Sie können die verschiedenen Phasen Ihrer Projekte mit einem 'Progress Board' zur Nachverfolgung von Meilensteinen und einem Abschnitt 'Dringende Aufgaben' verwalten, um hervorzuheben, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Projektmanager können die Ziele jedes Quartals in einem Kanban-ähnlichen Layout sehen, abgeschlossen mit Fortschrittsleisten zur Nachverfolgung der Leistung.

Ideal für: Manager für digitales Marketing, die jährliche Kampagnen über soziale Medien, E-Mail und Website koordinieren.

➡️ Weiterlesen: 20 kostenlose Vorlagen für das Projektmanagement

9. Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte mit Excel X

über Excel XVerwendung von Excel für das Projektmanagement ist ein traditioneller Hit.

Die Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte mit Excel X bietet einen zentralen Excel-Hub für alle Projektdetails und erleichtert so die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Projekte.

Diese Vorlage bietet ein 'Dashboard' mit einer klaren Übersicht über Ihre Projekte und ein Gantt Diagramm zur Visualisierung von Zeitleisten und Abhängigkeiten. Außerdem sehen Sie ein Balkendiagramm, das den Fortschritt der einzelnen Projekte zusammenfasst, und eine Aufgabenaufschlüsselung, die die Aufgaben nach ihrem prozentualen Anteil an der Fertigstellung kategorisiert.

Sie können auch ein Gantt Diagramm in Excel erstellen für eine effiziente Planung von Projekten.

Ideal für: Marketing Teams in lokalen Geschäften, wie Cafés oder Fitnessstudios, die ein einfaches tool suchen, um ihren Marketing Aufwand zu organisieren.

10. Excel Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte von Analysistabs

über Analysetabellen Eine spezielle Version des Excel X Layouts, das Excel-Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte von Analysistabs fasst alle Aspekte Ihrer Projekte in einem benutzerfreundlichen Arbeitsblatt zusammen.

Mit Kreisdiagrammen für den Gesamtfortschritt des Projekts und Balkendiagrammen für den prozentualen Anteil der fertiggestellten Aufgaben erhalten Sie eine Momentaufnahme Ihrer Projekte sowie der Schlüsseltermine und Personentage, die für den Abschluss benötigt werden

Diese vorlage für den Projektfortschrittstracker bietet eine aktuelle Übersicht über den Status, die automatisch aktualisiert wird, um den Status Ihres Projekts wiederzugeben.

Ideal für: Einzelhandelsmanager, die mehrere Ladeneröffnungen und Bestandsaufstockungen überwachen.

11. Excel-Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte von ProjectManager

über ProjektManager Die Excel-Vorlage für die Nachverfolgung mehrerer Projekte von ProjectManager ist ein High-Level-Tool für die Verwaltung mehrerer Projekte und deren Daten. Es vereinfacht die Ressourcenzuweisung und bietet eine Momentaufnahme der KPIs für alle Ihre Projekte, um die Leistung effektiv nachzuverfolgen.

Sie können auch Abhängigkeiten von Aufgaben (z. B. von Anfang bis Anfang und von Anfang bis Ende) in eine Reihenfolge bringen und sie den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen. Außerdem gibt es spezielle Spalten zur Nachverfolgung des prozentualen Abschlusses und zur Aktualisierung des Status.

Ideal für: Führungskräfte, die Schlüsselinitiativen überwachen und eine Zusammenfassung auf einer Seite für die strategische Ausrichtung suchen.

➡️ Weiterlesen: Die 11 besten Excel-Alternativen und Konkurrenten (Features, Vorteile, Nachteile, Preise)

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp's Vorlagen für die Nachverfolgung von Projekten

Excel-Vorlagen für das Projektmanagement sind seit langem ein Grundnahrungsmittel für einfachere Arbeitsabläufe. Aber wenn Ihr Team größer wird und sich die Zeitleisten der Projekte verlängern, können diese klassischen Vorlagen unhandlich werden. An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel.

Ob Sie nun 3 oder 300 Projekte verwalten, ClickUp hilft Ihnen, Ihr Setup mühelos zu skalieren, ohne dass Sie sich mit starren Formaten herumschlagen müssen. Mit Echtzeit-Updates bleiben alle Teams synchronisiert, und Sie können Ihre Projekte spontan anpassen, ohne den Fortschritt zu beeinträchtigen.

Außerdem machen unsere fortschrittlichen Features für Automatisierung und Integration die Verwaltung von Workloads noch einfacher. Das Tüpfelchen auf dem "i"? Diese Vorlagen sind völlig kostenlos. ✨ Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie, alle Ihre Projekte auf einer intuitiven Plattform zu verwalten.