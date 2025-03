Top Excel OKR Vorlagen zu erforschen (+ vertrauenswürdige Alternativen)

Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Geschäfte florieren und andere nicht? Es geht nicht nur um beeindruckendes Marketing oder einen treuen Kundenstamm; es geht um eine klare Vision und die richtigen tools, um diese Vision zum Leben zu erwecken.

An dieser Stelle kommen die Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) ins Spiel. Dieser Rahmen hilft Unternehmen, ihre Teams auszurichten, die Verantwortlichkeit zu verbessern und ehrgeizige Ziele zu erreichen.

Excel-Vorlagen sind eine beliebte Lösung für die benutzerdefinierte Anpassung Ihrer OKRs an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Sie optimieren die Nachverfolgung von Daten und erleichtern die Visualisierung von Fortschritten und das Erkennen von verbesserungswürdigen Bereichen.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die sieben besten anpassbaren OKR-Vorlagen in Excel vor, mit denen Sie Ihren Prozess der Zieleinstellung rationalisieren können. Wir geben auch einige Alternativen frei, die für Ihre Bedürfnisse besser geeignet sein könnten. Lesen Sie weiter!

Was macht eine gute OKR-Excel-Vorlage aus?

Die Wahl der richtigen OKR-Vorlage ist entscheidend für die effektive Verwaltung Ihrer Ziele und die Sicherstellung der Ausrichtung in Ihrem Unternehmen.

Im Folgenden finden Sie einige Schlüssel-Faktoren, die Sie bei der Auswahl von Excel-Vorlagen für OKR berücksichtigen sollten, die Ihren speziellen Anforderungen entsprechen:

Klarheit und Einfachheit: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit einem klaren, intuitiven Layout, das die Komplexität minimiert. Klare Anweisungen und Richtlinien tragen dazu bei, Verwirrung zu vermeiden, so dass die Mitglieder des Teams ihre Rollen und Beiträge zu den einzelnen OKRs leicht verstehen können

Anpassbarkeit: Wählen Sie Vorlagen, bei denen Sie Felder und Layouts entsprechend den Zielen Ihrer Organisation und der Dynamik Ihres Teams anpassen können. Dank dieser Flexibilität können Sie Ihre Ziele anpassen, wenn sich die Prioritäten Ihres Geschäfts weiterentwickeln, damit Ihre OKRs relevant und umsetzbar bleiben

Nachverfolgung des Fortschritts: Wählen Sie Vorlagen mit ansprechenden Visualisierungen wie Diagrammen und Grafiken, um Meilensteine und Ergebnisse übersichtlich darzustellen. Echtzeit-Updates in diesen visuellen Elementen helfen Teams, ihre Fortschritte zu überwachen, Erfolge zu feiern und Bereiche zu identifizieren, die Aufmerksamkeit erfordern

Vorgefertigte Formeln: Suchen Sie nach Vorlagen mit automatisierten Berechnungen, um die Nachverfolgung von Zielen zu vereinfachen. Vorgefertigte Formeln verringern das Risiko menschlicher Fehler und sparen Zeit, so dass sich Ihr Team auf die Analyse der Ergebnisse konzentrieren kann, anstatt Daten manuell einzugeben

Externe Datenintegration: Wählen Sie Vorlagen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden Business-Planungssysteme oder Datenquellen integrieren lassen. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre OKRs mit den neuesten Erkenntnissen und Metriken übereinstimmen, was eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht und die Gesamtanalyse verbessert

Top 7 OKR-Excel-Vorlagen zum Erforschen

Jedes wesentliche Element einer guten Vorlage spielt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Klarheit, der Verantwortlichkeit und der Überwachung des Fortschritts. Aus diesem Grund ist die Auswahl der richtigen OKR-Vorlage entscheidend für die Ausrichtung des Aufwands Ihres Teams und die Erzielung messbarer Ergebnisse.

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir die sieben besten Excel-Vorlagen für OKRs zusammengestellt. Erkunden Sie diese Optionen, um die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen zu finden und Ihren Zielsetzungs- und Planungsprozess zu verbessern:

1. Die Excel OKR-Vorlage von Weekdone

über Weekdone Weekdone's Excel OKR-Vorlage ist ideal für die Überwachung von OKRs auf mehreren Ebenen. Die Vorlage enthält Unterblätter für Unternehmens-, Team- und individuelle OKRs. Jede Zelle hat ein einfaches, aber ansprechendes Design, das sie leicht lesbar macht.

Das übersichtliche Layout macht auch die benutzerdefinierte Anpassung einfach. Zur Nachverfolgung weiterer Teams brauchen Sie nur ein Unterblatt zu duplizieren.

Ein weiterer Vorteil ist, dass fast jede Zelle formelgesteuert ist. Das bedeutet, dass eine Aktualisierung der Schlüsselergebnisse sofort die gesamte Zielerfüllung ändert.

Warum Sie es lieben werden:

Automatische Berechnung der Schlüssel-Ergebnisse mit eingebetteten Formeln

Einfache OKR-Verwaltung durch vordefinierte Zielkategorien

Verbessern Sie die Ausrichtung des Teams mit farbcodierten Fortschrittsindikatoren für eine schnelle Bewertung des Status

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für Startups und kleine Geschäfte. Sie ist gut geeignet für die Verwaltung von OKRs mit besonderem Schwerpunkt auf langfristigen Zielen.

2. Die Excel-Vorlage für die OKR-Nachverfolgung von Mooncamp

über Mooncamp Möchten Sie einen tiefgreifenden Ansatz für die OKR-Nachverfolgung? Mooncamp's Excel-Vorlage für die OKR-Nachverfolgung ist eine ideale Wahl. Sie bietet Features für Unternehmen und Teams zur Nachverfolgung aller OKRs.

Außerdem wird jedes Schlüsselergebnis (KR) mit Details zum Eigentümer, zur Frist, zum Konfidenzniveau und mehr auf einer Karte dargestellt. Die Vorlage verfügt außerdem über ein OKR-Dashboard dashboard, das den gesamten Fortschritt verbindet und visualisiert.

Mooncamp bietet sogar einen Leitfaden, ein Check-in-Blatt und OKR-Beispiele um die Disziplin und das Verständnis für neue Benutzer zu fördern.

Warum Sie es lieben werden:

Visualisieren Sie Fortschritte mit ansprechenden Leisten, die in Echtzeit aktualisiert werden

Einfache Präsentation in OKR-Reviews mit einem speziellen Dashboard-Blatt für Zusammenfassungen

Verbessern Sie die Verantwortlichkeit mit klar definierten Verantwortlichkeiten des Eigentümers und Fristen für jedes wichtige Ergebnis

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für Geschäfte, die alle OKR-Dashboard-Elemente auf einer einzigen Seite haben möchten. Sie eignet sich auch hervorragend für regelmäßige OKR-Fortschrittsüberprüfungen und datengesteuerte Anpassungen.

💡Pro Tip: Sind Sie auf der Suche nach effektiven vorlagen für die Einstellung von Zielen ?

Hier sind einige Tipps zur Auswahl der richtigen Vorlage:

Analysieren Sie Ihre Bedürfnisse, um herauszufinden, welche spezifischen Ziele Sie erreichen möchten

Erkunden Sie die benutzerdefinierten Optionen, mit denen Sie die Vorlage an Ihre individuellen Prozesse anpassen können

Achten Sie auf Integrationsmöglichkeiten mit Ihren bestehenden Tools für ein nahtloses Workflow-Management

Untersuchen Sie den Support und die verfügbaren Ressourcen, z. B. Leitfäden und Tutorials, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern

3. Die Excel-Vorlage für gewichtete OKR nach Koeffizient

über Koeffizient Die Excel Gewichtete OKR-Vorlage bringt die Ziele des Business mit den Einzelzielen der Abteilungen in Einklang. Das Feature ist eine Spalte, in der die Gewichtung der einzelnen Schlüsselergebnisse angegeben werden kann, um zu verdeutlichen, wie sich Ihr Team auf die gesamte Organisation auswirkt.

Die Vorlage unterteilt den Fortschritt in zwei Schlüsselaspekte. Der KR-Fortschritt zeigt an, wie weit ein Team gekommen ist, und die gewichtete Punktzahl gibt an, wie viel KR-Gewichtung erreicht worden ist.

Dieser Ansatz hilft dem Top-Management und den Teams, sich auf die Schlüsselbereiche zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern. Coefficient enthält außerdem eine eindeutige Farbpalette und klare Fälligkeitsdaten, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem richtigen Weg bleiben.

Warum Sie es lieben werden:

Effiziente Priorisierung und Analyse von OKRs mit gewichteter Punktevergabe

Gewährleisten Sie Aktualisierungen in Echtzeit mit vordefinierten Formeln für jede Zelle

Strukturieren Sie Ihre OKRs mit Untertabellen und Zusammenfassungen für jedes Ziel

Idealer Anwendungsfall: Die Vorlage ist für Teams und kleine Geschäfte gedacht, die hochwirksame Ziele priorisieren möchten.

4. Die Excel OKR Review Vorlage von Coefficient

über Koeffizient Die Koeffizienten Excel OKR Review Vorlage ist eine beliebte Lösung für die effektive Durchführung von Überprüfungen. Sie ist für Führungs- oder Eskalationsmeetings gedacht, um sicherzustellen, dass die OKRs erreicht werden.

Die Vorlage enthält eine Tabelle, die den aktuellen Status der einzelnen OKRs abbildet - abgeschlossen mit dem Zeitrahmen, in dem sie erreicht werden sollen. Außerdem enthält sie einen Kommentarbereich, um Bedenken oder wichtige Aktualisierungen mitzuteilen.

Abgesehen von der Tabelle schließt die Vorlage mit einer Zusammenfassung, in der die positiven Aspekte und Aktionspläne hervorgehoben werden. Alles in allem ist er perfekt geeignet, um ein klares und umsetzbares Meeting zur Überprüfung der OKR zu ermöglichen.

Warum Sie es lieben werden:

Führen Sie einfache, aber ausführliche OKR-Besprechungen mit Raum für die Aufzeichnung von Details und Zusammenfassungen durch

Liefern Sie klare Status-Updates mit jedem Schlüssel-Ergebnis, das dem jeweiligen Objekt zugeordnet ist

Fördern Sie kollaboratives Feedback mit ausgewiesenen Bereichen für Team-Input und vorgeschlagene nächste Schritte

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich hervorragend für HR- und Führungsteams. Sie eignet sich am besten für vierteljährliche Leistungsüberprüfungen und Feedbackschleifen.

5. Die Excel Team OKR Vorlage von Coefficient

über Koeffizient Die Excel Team OKR Vorlage nach Koeffizient ist eine Vorlage für die Einstellung von OKR-Zielen, die für kleine, fokussierte Teams entwickelt wurde. Sie identifiziert jeden OKR, das dafür verantwortliche Team und den Zeitrahmen, in dem er erreicht werden soll. Durch die teamorientierte Darstellung der OKRs in der Vorlage wird die Eigentümerschaft und Verantwortlichkeit innerhalb der jeweiligen Funktion gefördert.

Mit vorgefertigten Formeln ermöglicht die Vorlage auch die automatische Nachverfolgung des Fortschritts gegenüber den Einzelzielen in Echtzeit. Dieser rationalisierte Ansatz fördert die Effizienz und Transparenz bei der gemeinsamen Erreichung von Team- und Unternehmenszielen.

Warum Sie es lieben werden:

Fördern Sie Verantwortung und Eigentümerschaft mit OKRs, die auf das Team ausgerichtet sind

Schnelle Visualisierung von Schlüsselergebnissen mit zugewiesenen Zeitrahmen für jedes Ziel

Fördern Sie die Zusammenarbeit durch klare Zuweisungen, die sicherstellen, dass jeder seine Rolle und seinen Beitrag zu den Zielen des Teams kennt

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für kleine, funktionsübergreifende Teams, die an gemeinsamen Projekten arbeiten. Sie sorgt für einheitliche Ziele und Verantwortlichkeiten über verschiedene Funktionen hinweg und macht es einfacher, den Aufwand abzustimmen und gemeinsame Ziele zu erreichen.

6. Die Excel-Vorlage für OKRs von Cascade

über Kaskade Dieser mehrseitige Rahmen von Cascade bietet separate Abschnitte für Unternehmens-, Team- und individuelle OKRs. Außerdem können Sie den Fortschritt verfolgen und Probleme auf jeder Ebene hervorheben.

Diese Excel OKR-Vorlage eignet sich hervorragend zur Verbesserung von Transparenz und Verantwortlichkeit, mit klaren Visualisierungen und automatisierten Berechnungen. Das Glossar und der Startleitfaden sorgen dafür, dass jeder gleichermaßen in der Lage ist, zu den strategischen Zielen beizutragen.

Warum Sie es lieben werden:

Anpassung der OKRs von Teams und Unternehmen mit einem Ziel-Tracker auf einer Seite

Verfolgen Sie den Fortschritt sofort mit einem vorgefertigten Feld, das in Echtzeit aktualisiert wird

Benutzen Sie benutzerdefinierte Ziele je nach Abteilung oder Team-Fokus

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für Organisationen, die eine Ausrichtung des Teams anstreben. Sie stellt sicher, dass alle Beteiligten auf gemeinsame Ziele hinarbeiten.

7. OKR Spreadsheet Wöchentliche Checkliste by WPS Vorlage

über WPS WPS OKR Spreadsheet Wöchentliche Checkliste wurde entwickelt, um Geschäfte mit sich entwickelnden Ergebnissen zu unterstützen. Das Framework bietet spezielle Unterblätter für Ziele, Schlüssel-Ergebnisse, wöchentliche Einzelziele und tatsächliche Leistungen. Dies gewährleistet einen strukturierten Ansatz zur Nachverfolgung und Verwaltung des wöchentlichen Fortschritts bei den OKRs.

Darüber hinaus bietet es einen klaren Überblick über den Fortschritt der OKRs und einen separaten Space für das Hinzufügen spezifischer Aktualisierungen. Ein weiteres Feature ist die Tabelle mit den Konfidenzniveaus für jeden OKR. Dies hilft dem Management, die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Bereiche, die vorrangig unterstützt werden müssen, zu verstehen.

Warum Sie es lieben werden:

Planen Sie wöchentliche OKR-Check-ins mit einer einfachen Nachverfolgung im Stil einer Checkliste

Anpassung des Aufwands und der Prioritäten mit dem Feld für den Vertrauensgrad der Aufgabe

Eskalieren Sie Probleme mühelos mit speziellen Kommentarbereichen

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist perfekt für Teamleiter und Geschäfte, die mit dynamischen Einzelzielen arbeiten. Sie eignet sich auch hervorragend zur Überwachung des wöchentlichen OKR-Fortschritts und zur Konzentration auf zeitkritische OKRs.

Limitierungen bei der Verwendung von Excel für OKR-Vorlagen

Excel ist zwar ein leistungsfähiges Tool für die Datenanalyse und ein beliebtes alternative zu Google Tabellen hat bei der Verwendung für die Einstellung von OKR-Zielen jedoch erhebliche Nachteile.

Hier sind einige wichtige Limits zu beachten:

Zusammenarbeit: Excel verfügt nicht über Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was es Teams erschwert, gemeinsam an OKRs zu arbeiten. Manuelles Freigeben und Versionskontrolle können zu Verwirrung und Konflikten führen

Excel verfügt nicht über Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, was es Teams erschwert, gemeinsam an OKRs zu arbeiten. Manuelles Freigeben und Versionskontrolle können zu Verwirrung und Konflikten führen Aufgabenmanagement: Excel bietet keine integrierten Funktionen für das Aufgabenmanagement, wodurch die Verbindung zwischen den OKRs und den spezifischen Aufgaben, die zu ihrer Erledigung erforderlich sind, erschwert wird. Diese Einschränkung wirkt sich auf die Nachverfolgung des Fortschritts und die Rechenschaftspflicht aus

Excel bietet keine integrierten Funktionen für das Aufgabenmanagement, wodurch die Verbindung zwischen den OKRs und den spezifischen Aufgaben, die zu ihrer Erledigung erforderlich sind, erschwert wird. Diese Einschränkung wirkt sich auf die Nachverfolgung des Fortschritts und die Rechenschaftspflicht aus Erinnerungen und Warnungen: Ohne Erinnerungen oder Warnungen für Fristen und Fortschritte besteht ein erhöhtes Risiko, dass Fristen verpasst werden und sich das Erreichen von Zielen verzögert

Ohne Erinnerungen oder Warnungen für Fristen und Fortschritte besteht ein erhöhtes Risiko, dass Fristen verpasst werden und sich das Erreichen von Zielen verzögert Komplexe Integrationen: Excel hat begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Tools, die nicht von Microsoft stammen, so dass separate Datenübertragungen erforderlich sind, die zu Inkonsistenzen und geringerer Effizienz führen können

Excel hat begrenzte Integrationsmöglichkeiten mit Tools, die nicht von Microsoft stammen, so dass separate Datenübertragungen erforderlich sind, die zu Inkonsistenzen und geringerer Effizienz führen können Visualisierung: Die Visualisierungen in Excel sind weniger überzeugend als die von speziellen Zielmanagement-Tools, und es fehlen integrierte Analysen zur effektiven Nachverfolgung des OKR-Fortschritts

Alternative OKR Excel Vorlagen

Die Grenzen von Excel machen es ziemlich inkompatibel mit strategien zur Einstellung von Zielen . Deshalb ist es wichtig, eine Alternative zu haben. Bevor Sie Tabellenkalkulationstools wie Google Tabellen ausprobieren, sollten Sie einen Ansatz für das Projektmanagement in Betracht ziehen.

Das ist der Punkt ClickUp kommt ins Spiel. Als All-in-One-Produktivitätsplattform bietet es robustes Aufgabenmanagement, Automatisierung und nahtlose Integrationen und ist damit ideal für die effektive Verwaltung von OKRs.

Mit ClickUp können Sie spezielle Dashboards für OKRs erstellen, Erinnerungen einstellen und in Echtzeit zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Team ausgerichtet bleibt und Verantwortung übernimmt. Mit den anpassbaren Vorlagen können Sie den Prozess der Zieleinstellung an die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen, was weit über die Vorteile von Excel hinausgeht.

Hier ist ein kurzer Vergleich, der die Unterschiede zwischen den beiden Programmen aufzeigt:

Feature Excel ClickUp OKR-Vorlagenbibliothek ✅Kommt mit grundlegenden Vorlagen ✅ 🏆Mehr Vielfalt & vorgefertigte Produktivitäts-Frameworks Vorlagenanpassung ➖Erfordert manuelles Setup ✅ 🏆Flexible und sofortige Anpassungen Visualisierungen ➖Basische Diagramme. Es ist mühsam, sie zu erstellen und zu verwalten. Hat keine eingebauten Analysen ✅🏆🏆Es gibt eine Vielzahl von Visualisierungen, von Diagrammen zum Fortschritt bis hin zu Matrizen zur Planung der Kapazität. Verfügt außerdem über integrierte Dashboards, die Sie für tiefere analytische Einblicke benutzerdefinieren können Nachverfolgung des Fortschritts ➖Basische und manuelle Nachverfolgung des Fortschritts. Komplexe Einstellung. ✅🏆Mit visuellen Leisten für den Fortschritt, automatisierter Nachverfolgung und detaillierteren Aktualisierungen Zielausrichtung ❌Kein Aufgabenmanagement oder Features für die Verbindung von OKRs mit Aktionsplänen ✅🏆Bietet ein dediziertes Ziel- und Aufgabenmanagement, um sicherzustellen, dass Unternehmen und individuelle OKRs strategisch ausgerichtet sind Zusammenarbeit ❌Limitiertes Freigeben und schwierige Echtzeit-Bearbeitung ✅🏆Nahtlose Live-Bearbeitung und ein spezielles Chat-Tool für die Zusammenarbeit in Echtzeit sowie sofortige Kommentierung und Tagging in jeder Vorlage und jedem Dokument ✅🏆🏆🏆Kostenpflichtig, entweder eine einmalige Lizenzgebühr oder Abonnements ✅🏆Kostenlose und kostenpflichtige Pläne sind verfügbar, um Ihren Bedürfnissen zu entsprechen Integrationen und Automatisierung ➖Grundlegend, aber hauptsächlich innerhalb des Microsoft-Ökosystems. Keine Automatisierungen. ✅🏆🏆1000+ Integrationen und 30+ integrierte Tools. Bietet fortschrittliche Automatisierung, einschließlich der Erstellung von Zusammenfassungen, Berichten, Aktualisierungen des Status von Aufgaben und mehr

ClickUp hat das Projektmanagement für Geschäfte rund um den Globus bereits verändert.

Wir vereinfachen alle Prozesse unserer Abteilungen, indem wir Business-Intelligence-Plattformen und Mailing-Tools mit Automatisierung integrieren und KPIs, Formulare, Prozessdokumente und Abhängigkeiten in einer App (ClickUp) speichern.

Es ist perfekt für die Verwaltung und Überwachung verschiedener Projekte mit Dashboards und die Arbeit mit Clients, die wir als Gast einladen. Christian Gonzalez cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara

Im Großen und Ganzen ist es darauf ausgelegt, Einzelziele zu erreichen und Projekte auf alle festgelegten OKRs abzustimmen.

Hier sind einige ClickUp Vorlagen, die über eine Excel-Datei hinausgehen:

1. Die ClickUp Company OKRs und Ziele Vorlage

unternehmen-okrs-und-ziele-t

Brauchen Sie eine Übersicht über alle Ihre OKRs auf einer Seite? Dann suchen Sie nicht weiter als die ClickUp Unternehmens OKRs und Ziele Vorlage . Dies ist eine der effektivsten kostenlosen OKR-Vorlagen, die 30 benutzerdefinierte Status zur detaillierten Nachverfolgung des Fortschritts bietet. Sie verfügt außerdem über 14 benutzerdefinierte Felder, die jeden wichtigen Datenpunkt im Zusammenhang mit Ihren Zielen auf der Karte abbilden.

Diese vorlage für die Einstellung von Zielen hat acht Ansichten und mehrere OKR-Unterordner. In jedem Space werden OKRs auf Teamebene, regionale Einzelziele und Aufgaben der Abteilungen organisiert. Diese Ansichten sorgen auch dafür, dass Erkenntnisse und Informationen spezifisch und strukturiert bleiben.

Als gebrauchsfertiges Framework ist es ideal für alle Zwecke, von vertriebs-OKRs zu funktionsübergreifenden Projekten.

Warum Sie es lieben werden:

Optimieren und strukturieren Sie die OKR-Nachverfolgung mit Zielen als Aufgaben und Schlüsselergebnissen als Unteraufgaben

Differenzieren Sie Abteilungen, Härtegrade und OKR-Kategorien mit klaren, farbcodierten Beschreibungen

Vereinfachen Sie die OKR-Überprüfung mit Ansichten auf der Grundlage von Priorität, Status und Abteilung

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich sowohl für kleine als auch für große Teams, die verschiedene OKRs mit detaillierter Kategorisierung verwalten möchten.

2. Die ClickUp SMART Goals Vorlage

ClickUp SMART Goals Vorlage

Die ClickUp SMART Goals Vorlage bietet ein spezielles Formular mit Fragen, die dabei helfen, klare, umsetzbare und messbare Ziele zu erstellen. Dieses Feature hilft den Benutzern auch, ihre Ziele bewusst zu verstehen und zu erstellen SMART-Ziel . Die Details und Antworten werden dann sofort in übersichtlichen OKR-Tabellen visualisiert.

Neben einem Formular für die Erstellung von Zielen bietet die Vorlage detaillierte Ansichten zu Zielen, Schlüsselzielen und Einzelzielen.

Warum Sie es lieben werden:

Einfache Erstellung von SMART-Zielen mit Hilfe eines integrierten strukturierten Formulars und klarer Aufforderungen

Dokumentieren, analysieren und verstehen Sie den Aufwand, der zum Erreichen der einzelnen OKRs erforderlich ist, anhand von Datenfeldern wie Zeitleisten, Fälligkeitsdaten und zugewiesenen Verantwortlichkeiten

Automatisieren Sie Aufgaben auf der Grundlage ihrer Statusänderungen und verbessern Sie die Effizienz Ihrer OKR-Management-Workflows

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist perfekt, wenn Sie ein strukturiertes Format für die Erstellung und Verwaltung Ihrer SMART-Ziele benötigen. Sie ist auch eine gute Wahl für Geschäfte, die die Effizienz der OKR-Nachverfolgung durch Automatisierung steigern möchten.

3. Die ClickUp OKRs-Vorlage

ClickUp OKRs-Vorlage

ClickUp's OKRs Vorlage optimiert die Produktivität für lang- und kurzfristige Einzelziele des Geschäfts. Das Framework erfasst Details zu Zielen, primären Teams, Initiativen und detaillierte Zeitrahmen für jeden OKR. Außerdem können Sie den OKR-Typ kartieren und die wichtigsten Ergebnisse als Unteraufgaben miteinander verbinden, so dass die einzelnen OKR-Kacheln und Abhängigkeiten klar und strukturiert bleiben.

Die benutzerdefinierten Ansichten der Vorlage visualisieren effektiv den Fortschritt der OKRs und werden entsprechend der Art und Weise aktualisiert, wie Sie verbundene Aufgaben abschließen. ClickUp enthält außerdem Schaltflächen für die sofortige Erstellung von Aufgaben, um so viele Ziele wie möglich den entsprechenden Elementen zuzuordnen.

Warum Sie es lieben werden:

Legen Sie Start- und Fälligkeitsdaten mit präzisen Zeitleisten für Ihre Ziele fest

Behalten Sie den Überblick über OKR-Aktualisierungen mit dem Feld für die fertiggestellte Leiste

Zugriff auf benutzerdefinierte Ansichten für Teams, Quartale und Initiativen zur einfachen Analyse

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage eignet sich am besten für Teams, die sich bei ihrem OKR-Aufwand auf die Zeiterfassung konzentrieren. Sie eignet sich auch hervorragend für funktionsübergreifende Teams, die dynamische Fortschrittsaktualisierungen benötigen.

4. Die ClickUp OKR Framework Vorlage

OKR-Rahmenwerk

Sie wollen einen einfachen, aber effektiven OKR-Rahmen? Die ClickUp OKR Framework Vorlage ist eine hervorragende Lösung für die Vereinheitlichung von Geschäften.

Die Vorlage enthält anpassbare Status von Aufgaben (z. B. Zu erledigen, In Bearbeitung, Abgeschlossen) und Felder zur Nachverfolgung von OKR-Details wie Abteilung und Fortschritt. Zu den Ansichten gehören eine globale OKR, ein Leitfaden für den Einstieg, ein Progress Board und eine Zeitleiste, um den Fortschritt der einzelnen Ziele zu überwachen und Blockierer zu identifizieren.

In der Ansicht "Globale OKR" werden die Aufgaben nach verantwortlichen Teams gruppiert, was sich ideal für Abteilungsüberprüfungen eignet. Das OKR Progress Board visualisiert die Fertigstellung von Routineaufgaben entsprechend ihrem Status.

Und die Ansicht der Zeitleiste stellt sicher, dass abhängige Aufgaben mit den Projektplänen und OKR-Strategien übereinstimmen.

Warum Sie es lieben werden:

Ein einfaches Setup für die OKR-Nachverfolgung mit nur wichtigen Feldern wie Abteilung, OKR-Status und Fortschritt

Hervorhebung von Team- und Einzelverantwortung, um die Verantwortlichkeit zu fördern

Generieren Sie Berichte und Live-Einblicke mit KI und Automatisierung über ClickUp Gehirn das in diese Vorlage integriert ist

Idealer Anwendungsfall: Diese Vorlage ist ideal für Teams, die ein Gleichgewicht zwischen einem übersichtlichen Layout und einem KI-integrierten OKR-Prozess suchen.

5. Die ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage

smart-goal-action-plan

Die ClickUp SMART Goal Action Plan Vorlage ist ein Rahmenwerk, das Ihnen den Weg zum Erfolg im Geschäft ebnet. Diese Vorlage bietet benutzerdefinierte Status, Felder und Ansichten, um Einblicke in den Fortschritt der Ziele zu organisieren und zu visualisieren.

Sie gruppiert Aufgaben auf der Grundlage von Zielen, erstellt Karten mit Fälligkeitsdaten und ermöglicht es Ihnen, Hindernisse hervorzuheben. Darüber hinaus bietet sie eine Ansicht "Zielzustand", mit der Benutzer den Zustand der einzelnen Ziele schnell beurteilen können. Diese Ansicht unterstützt die proaktive Planung durch frühzeitiges Erkennen potenzieller Probleme und erleichtert es den Führungskräften, ihre Strategien bei Bedarf anzupassen.

Warum Sie es lieben werden:

Behalten Sie den Puls des OKR-Fortschritts mit den in der Vorlage integrierten Informationen zum Zustand der Ziele im Blick

Verknüpfen Sie Zielinitiative und OKR-Status, um die OKR-Roadmap und -Entwicklung einfach zu visualisieren

Informieren Sie das Management über potenzielle Probleme mit dem speziellen Feld für Hindernisse

Idealer Anwendungsfall: Die Vorlage eignet sich sehr gut für große Teams und Geschäfte. Sie liefert einen detaillierten Überblick über den Zustand der Ziele und erleichtert ein rechtzeitiges Eingreifen bei potenziellen Risiken für die OKR-Erfüllung.

6. ClickUp's Strategisches Marketing OKR Vorlage

strategischer-marketing-plan

Möchten Sie Ihre Unternehmensziele mit ihrem Marketing-OKR strategien? ClickUp's OKR-Vorlage für strategisches Marketing ist Ihre Lösung aus einer Hand. Dieses Framework bildet sofort Schlüsselergebnisse, Prioritätsstufen, OKR-Kategorien und klare Status-Felder für alle Ihre Marketingkampagnen ab.

Außerdem können Sie Kommunikationskanäle überwachen, aufgabenspezifische Budgets zuweisen und nachverfolgen sowie die tatsächlichen Ausgaben verwalten. Mehrere anpassungsfähige Workflows, wie z. B. die automatische Planung von Aufgaben und die Nachverfolgung von Budgets, unterstützen die dynamischen Anforderungen von Kampagnen, wobei Integrationen und Ansichten leicht für jedes Marketingprojekt benutzerdefiniert werden können.

Diese einfache OKR-Vorlage eignet sich perfekt für viele Branchen und Geschäftstypen, darunter Werbeagenturen, Produktionsunternehmen sowie B2B- und B2C-Geschäfte mit aktiven Clients und Kunden.

Warum Sie es lieben werden:

Verbinden Sie Marketingkanäle mit OKRs, um deren Einfluss auf Kommunikationsstrategien zu kartieren

Verwalten Sie die Budgets der einzelnen OKRs und die tatsächlichen Ausgaben für eine bessere Finanzkontrolle

Mit der Zeitleiste und den Ansichten zum Fortschritt in der Vorlage können Sie die Marketingdynamik steigern und einen klaren Zeitrahmen für die OKRs einhalten

Idealer Anwendungsfall: Die Vorlage ist ideal für Marketing Teams. Sie stimmt alle Kampagnen-OKRs auf die Kanalleistung und das Budgetmanagement ab.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Ziele um OKRs effizienter einzustellen, zu erreichen und zu überwachen. Sie geben Ihnen eine klare Ansicht Ihrer Hauptziele mit Echtzeit-Fortschritts-Updates. Für eine nahtlose Nachverfolgung des Fortschritts können Sie Projektaufgaben verknüpfen, die zu jedem Ziel beitragen.

Außerdem können Sie sie verbinden mit OKR-Vorlagen (die Zugang zu allen Features der Plattform bieten), was ein umfassendes und anpassungsfähiges OKR-Management ermöglicht.

So wird es Ihnen helfen:

Optimieren Sie die Nachverfolgung von Schlüsselergebnissen, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem Einzelziel bleibt 📊

Fördern Sie die Verantwortlichkeit, indem Sie Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zuweisen Visualisieren Sie den Fortschritt mit dynamischen Diagrammen, die in Echtzeit aktualisiert werden 📈

Verknüpfen Sie relevante Aufgaben mit Ihren Zielen für ein kohärentes Projektmanagement 🔗

Vorlagen benutzerdefiniert an den individuellen OKR-Rahmen Ihrer Organisation anpassen ✅

Zerstören Sie Ihre ehrgeizigen OKRs mit ClickUp

Visualisieren Sie Ihre Ziele und verbinden Sie sie mit Ihrem Aufwand - das ist der Schlüssel zu sinnvollem Fortschritt. Lassen Sie die manuelle Ineffizienz von Excel hinter sich und konzentrieren Sie Ihre Zeit auf das, was am wichtigsten ist - auf die Verfolgung dieser großen, ehrgeizigen Ziele (Big, Hair, Audacious Goals, BHAGs). Mit einer gebrauchsfertigen OKR-Vorlage können Sie sich einen Vorsprung verschaffen und den Schwung verstärken.

Jede der sechs oben freigegebenen Vorlagen von ClickUp für Ziele und Schlüssel-Ergebnisse ist mit Live-Nachverfolgung des Fortschritts, integrierten Erinnerungen, Zusammenarbeit und Automatisierung ausgestattet - Features, die Excel schmerzlich vermissen lässt.

ClickUp bietet außerdem ein spezielles Zielmanagement, leistungsstarke Analysen und beeindruckende Visualisierungen und ist damit die beste Wahl. Es ist fast zu mächtig, aber es ist genau das, was Ihr Geschäft verdient!

Warum also warten? Anmeldung bei ClickUp und verbessern Sie Ihre OKR-Managementprozesse noch heute!